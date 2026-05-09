Sono Filippo Alfano e Maria Valentina Pop i vincitori del 42° Itf Junior Città di Prato

Termina 1-1, con il pubblico delle grandi occasioni sul centrale Ciardi Focosi del Tc Prato, la sfida Italia-Romania alle finali del 42° Itf Junior Città di Prato La giocatrice di casa Vittoria Vignolini perde 75 64 contro la numero uno la rumena Maria Valentina Pop (2010) mentre l’azzurro Filippo Alfano ha la meglio 62 64 sul giocatore proveniente dalle qualificazioni Dennis Ciprian Spircu. Il 2° Torneo Junior Wheelchair “Estra” viene vinto da Lorenzo Politanò e Beatrice Draghici

La prima finale è stata quella femminile con la giocatrice di casa Vittoria Vignolini che entra in campo determinata e dopo il primo game perso si innalza fino al 5-2. Qui la favorita numero uno del seeding la rumena 2010 Maria Valentina Pop non si dà per vinta e annulla due palle set e va fino al 5-5. La Vignolini si disunisce e perde il primo set 75. nel secondo inizia forte la Pop che si porta 2-0 ma a quel punto la giocatrice pratese reagisce e va 3-2 0-30 ma non riesce a sfruttare l’onda e il match arriva sul 4-4 dove la Pop dimostra di essere determinata e fa il break che le da il 5-4 e poi conclude la sfida con il 6-4 finale.Per lei è il quarto torneo under 18 vinto nel 2026 a conferma di una giocatrice davvero di grandi prospettive

“Grazie Prato sia in semifinale che in finale ho rimontato il primo set e questa è la mia caratteristica – spiega la vincitrice – sono contenta di come ho giocato tutta la settimana e ringrazio il club perchè mi ha fatta sentire come a casa”

“Sono contenta anche se forse potevo sfruttare meglio qualche situazione in finale – dice Vittoria Vignolini – grazie a tutti quelli che mi hanno supportato e sono soddisfatta perchè venivo da un infortunio ed ho giocato bene”.

In campo maschile il match conclusivo inizia sotto il segno di Filippo Alfano,17enne ligure che si allena presso l’Accademia di Piatti a Bordighera, che si porta 4-0 sulla sorpresa Dennis Ciprian Spircu di nazionalità rumena ma che si allena in Italia all’accademia di Galimberti. Il giocatore nato a Rimini non ci sta e cerca di recuperare fino al 2-4 ma Alfano trova due dritti vincenti e prima va 5-2 e poi chiude col servizio il primo set 62. Nel secondo set stesso copione con Alfano che si erge fino al 5-2, sembra tutto terminato ed invece Spircu si porta sul 4-5 ed ha tre palle per il 5-5. Alfano le annulla e poi chiude con il servizio e può festeggiare il titolo che inseguiva da inizio anno dopo un quarto, una semifinale e la finale persa a Salsomaggiore.

“Volevo questa vittoria e sono entrato in campo determinato – spiega Alfano – ma nel secondo set Spircu è rimasto lì e mi ha fatto tremare ma alla fine ho chiuso con il servizio che mi ha dato una mano per questa affermazione a cui tenevo tanto”

“Per me è stata una settimana fantastica ho vinto sette partite con le qualificazioni – mette in luce Spircu – ed è stata un’esperienza fantastica perchè non avevo mai giocato a questi livelli”.

Alle premiazioni i vincitori hanno ricevuto il Trofeo Loris Ciardi, il Trofeo delle Nazioni con i giocatori accompagnati dai propri coach e il Trofeo Marini Industrie e il Trofeo Concessionaria Checcacci.

Al termine sono stati premiati il direttore del torneo il maestro Andrea De Marni, il supervisor Aniello Santonicola che ha visto come assistenti Fiorella Puggelli e Igor Gradi e il giudice di sedia Marco Amedeo.. Il servizio medico è stato a cura della Pubblica Assistenza.

Il torneo di doppio maschile ha visto l’affermazione della coppia russa Alan Aiukhanov e di Fedor Altukhov sul duo azzurro composto da Filippo Alfano e Tommaso Pedretti per 75 46 10-7 mentre al femminile sono state le favorite la venezuelana Sabrina Balderrama e la coreana Yeri Hong a vincere su Maria Valentina Pop e Megan Knight per 62 16 10-8

La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Prato, dal Coni e dal Cip.

La 2ª edizione del torneo Junior Wheelchair Estra ha visto la sua conclusione con due match davvero spettacolari con Lorenzo Politanò che supera 36 64 76 lo svedese Jeremy Chen. Terzo posto per lo spagnolo Sam Gomez Samblas e chiude Lorenzo Valentini mentre nel femminile Beatrice Alessia Draghici conquista il Trofeo superando Ellen Tribley 76 36 75 terzo posto per Maria Grazia Colella

Risultati:

Maschile: Lorenzo Politanò (ITA – 11) b Jeremy Che (SWE – 12) 36 64 76 si confronteranno per la vittoria- Sam Gomez Samblas (SPA – 21) b Lorenzo Valentini (ITA – 37) 61 60

Femminile: Beatrice Alessia Draghici (ROU- 11) b Ellen Tribley (GB- 9) 76 36 75 mentre terza è arrivata Maria Grazia Colella (ITA – 22)

Coppa Davis padel (Tc Prato – Ussi 3-1)

La sfida, a padel, tra i giornalisti toscani dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva Toscana) e la rappresentativa del Tc Prato quest’anno ha visto l’affermazione del Tc Prato che così ha vinto la Coppa Davis messa in palio proprio dal circolo laniero.

“E’ stata una settimana davvero entusiasmante – spiega il presidente del Tc Prato Marco Romagnoli – e voglio ringraziare tutti i circoli pratesi per il supporto nelle due giornate di martedi e mercoledi ma l’atto conclusivo con il pubblico assiepato sul centrale a seguire le sfide è stato davvero bellissimo. peccato per Vittoria ma siamo contenti perché una giocatrice di Prato che raggiunge la finale nel torneo di casa non era mai successo”

“Un livello tecnico eccezionale fin dalle qualificazioni – spiega il ds Franco Mazzoni – tanti eventi collaterali che hanno permesso ai nostri allievi di conoscere e di seguire come allenarsi e stare in campo. Il Torneo Internazionale Under 18 per noi è una grande kermesse e avere 31 nazioni presenti certifica che tutti vogliono esserci”

“Un plauso al Tc Prato che ha organizzato come al solito una manifestazione davvero bella e integrata – dice il presidente Fitp Toscana Luigi Brunetti – unire il torneo internazionale con il Junior Wheelchair Estra è stato davvero un modo unico e davvero di grandi vedute”

Finale maschile

ALFANO, Filippo [7] b SPIRCU, Dennis Ciprian 62 64

Finale femminile

POP, M [1] b VIGNOLINI, Vittoria 75 64