Abbracci e sorrisi, il saluto tra Sinner e Alcaraz e Miami (Video)

Sportività. I due dominatori dell’epoca attuale, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, stanno portando avanti la loro rivalità sempre con massimo rispetto e stima reciproca. Lo ripetono nelle conferenze stampa e l’ennesima dimostrazione arriva da Miami dove l’italiano, appena sbarcato sul Centre Court per il primo allenamento nel gigantesco stadio di Football adibito al tennis, è stato salutato con grande cordialità e tanti sorrisi dallo spagnolo. “Gran lavoro campione, congratulazioni!” afferma Carlos andando verso Jannik ricordando il successo dell’azzurro a Indian Wells, fino al grande abbraccio. Un momento semplice, ma che riportiamo volentieri come ottimo esempio di sportività tra due ragazzi che stanno costruendo una delle più belle rivalità della storia moderna della disciplina. I due poi hanno intrattenuto un breve dialogo, parlando di golf, passione che li accomuna nei momenti di svago. Carlos infatti in California ha giocato anche insieme a Zverev e Djokovic, mentre Jannik spesso frequenta i Green insieme al suo team, in particolare Darren Cahill.

Sinner ha dato il cambio ad Alcaraz negli allenamenti in vista dell’esordio nel torneo che per il n.1 del mondo avverrà venerdì, forse contro Joao Fonseca, mentre Jannik attende il vincente tra Dzumhur e il qualificato peruviano Buse. L’italiano vanta un titolo al Miami Open nel 2024, vinto dominando le fasi conclusive del torneo in modo assoluto: tra quarti, semifinale e finale (contro Machac, Medvedev e Dimitrov) concesse la miseria di 13 games agli avversari, mostrando un tennis impressionante. Alcaraz invece trionfò in Florida nel 2022, in quello che fu il suo primo Masters 1000 in carriera e terzo titolo complessivo. Ovviamente Sinner e Alcaraz sono i due grande favoriti per il successo nell’edizione pronta a scattare. C’è un precedente nel torneo: anno 2023, la spuntò Sinner per 6-7(4) 6-4 6-2 in semifinale. Poi Jannik fu sconfitto in finale da Medvedev in due set.

Marco Mazzoni