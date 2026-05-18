Sonego fuori subito a Ginevra: Butvilas firma la sorpresa e vola agli ottavi

Si interrompe già al debutto il cammino di Lorenzo Sonego nel torneo ATP di Ginevra. Il piemontese, numero 69 del ranking ATP, è stato sconfitto nettamente dal lituano Edas Butvilas, numero 253 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e 17 minuti di gioco.

Una battuta d’arresto pesante per Sonego, mai realmente riuscito a entrare in partita contro un avversario molto aggressivo, preciso e capace di comandare gli scambi fin dai primi game. Butvilas, protagonista di una prestazione di grande qualità, si qualifica così per gli ottavi di finale, dove affronterà il kazako Alexander Bublik, testa di serie numero 2 del torneo.

Nel primo set il lituano parte subito forte. Dopo aver mancato una prima occasione, Butvilas trova il break già in apertura e conferma il vantaggio salendo sul 2-0. Sonego riesce a sbloccarsi nel terzo game, ma poco dopo spreca due palle per il controbreak che avrebbero potuto riportarlo in parità. Il lituano resta lucido, spinge con il diritto incrociato e allunga sul 3-1.

Il copione non cambia nei game successivi. Sonego prova a rimanere agganciato, ma Butvilas serve con grande efficacia e, dopo aver cancellato due chance del possibile 3-3, si porta sul 4-2 con un ace. Il numero 253 ATP continua a comandare e sale sul 5-3 con una prima vincente. Nel game successivo arriva il doppio fallo di Sonego che consegna al lituano il primo parziale per 6-3.

Nel secondo set la situazione si complica ulteriormente per l’azzurro. Butvilas apre il parziale con un vincente di diritto, poi sfrutta subito la prima occasione in risposta per strappare ancora il servizio a Sonego. Il break del 2-0 arriva al termine di un parziale di otto punti a uno, segnale chiaro della superiorità del lituano in quella fase del match.

Sonego fatica a trovare ritmo e profondità, mentre Butvilas continua a giocare con grande fiducia. Il baltico conferma il vantaggio per il 3-0, prima che il torinese riesca finalmente a muovere il punteggio nel set con il game del 3-1. È però solo una breve pausa: Butvilas non concede spiragli, scappa sul 4-1 e poi trova un secondo break grazie a un magnifico rovescio lungolinea all’incrocio delle righe, salendo sul 5-1.

Nel game conclusivo il lituano si procura due match point con una smorzata di diritto molto ben eseguita e chiude la partita con una volée di rovescio, sigillando un successo netto e meritato.

Per Sonego resta una giornata amara. Il piemontese esce subito da Ginevra senza riuscire a trovare le contromisure a un avversario ispirato e molto più concreto nei momenti chiave.

ATP Geneva Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 3 1 Edas Butvilas Edas Butvilas 6 6 Vincitore: Butvilas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 E. Butvilas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 E. Butvilas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 E. Butvilas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 E. Butvilas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 E. Butvilas 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 E. Butvilas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 2-3 E. Butvilas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 E. Butvilas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1





Marco Rossi