Challenger 50 Bangalore: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

16/05/2026 17:13 Nessun commento
Ilya Ivashka - Foto Getty Images
IND Challenger 50 Bangalore – Tabellone Principale – hard
(1) Keegan Smith USA vs (WC) Manish Sureshkumar IND
S D Prajwal Dev IND vs Ilya Ivashka BLR
Qualifier vs Alex Hernandez MEX
Qualifier vs (5) Philip Sekulic AUS

(3) Hamish Stewart GBR vs (WC) Aditya Vishal Balsekar IND
Kuan-Yi Lee TPE vs (WC) Kriish Tyagi IND
Omar Jasika AUS vs Sidharth Rawat IND
Qualifier vs (6) Ognjen Milic SRB

(7) Karan Singh IND vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS
Ryuki Matsuda JPN vs Yusuke Takahashi JPN
Digvijaypratap Singh IND vs Leo Vithoontien JPN
Qualifier vs (4) Petr Bar Biryukov RUS

(8) Maximus Jones THA vs Mukund Sasikumar IND
Takuya Kumasaka JPN vs Qualifier
Dominik Palan CZE vs Kokoro Isomura JPN
Qualifier vs (2) Alastair Gray GBR



IND Challenger 50 Bangalore – Tabellone Qualificazione – hard
(Alt) (1) Moerani Bouzige AUS vs (WC) Aradhya Kshitij IND
Tomohiro Masabayashi JPN vs (8) Nitin Kumar Sinha IND

(2) Yuta Kawahashi JPN vs Ryotaro Taguchi JPN
Arjun Mehrotra AUS vs (11) Grigoriy Lomakin KAZ

(3) Joshua Charlton AUS vs (WC) Mahesh Kumar Vishal Vasudev IND
Christopher Papa USA vs (7) Daisuke Sumizawa JPN

(4) Amit Vales ISR vs Maan Kesharwani IND
Volodymyr Iakubenko UKR vs (10) Naoya Honda JPN

(5) Taiyo Yamanaka JPN vs (WC) Adil Kalyanpur IND
Aryan Lakshmanan IND vs (12) Ronit Karki USA

(6) Thanapet Chanta THA vs (WC) Rethin Pranav Senthil Kumar IND
Abhinav Sanjeev Shanmugam IND vs (Alt) (9) Dev Javia IND

