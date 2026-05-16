Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 12. Deve proseguire Sinner. C’è anche la semifinale di doppio di Bole-Vava e la finale femminile (LIVE)

Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
|
🇮🇹
|
Combined Roma
Roma, Italia · 16 Maggio 2026
|
|
☁
|
16°C
Nuvoloso, pioggia a tratti · Picco 20°C
|
|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Rovesci pomeridiani
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 16 Maggio
|
10:00
☁
17°
|
11:00
🌧
18°
|
12:00
☁
18°
|
13:00
☁
19°
|
14:00
🌧
19°
|
15:00
🌧
20°
|
16:00
☁
19°
|
17:00
☁
19°
|
18:00
☁
18°
|
19:00
☁
18°
⚠ Allerta gialla temporali e vento nel Lazio fino alle 19:59
🎾 Programma del giorno — 16 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Masters 1000 · Singolare
Semifinali Maschili · Terra Battuta
|
ATP SF
|
|
🎾
|
ATP Masters 1000 · Doppio
Semifinali Maschili · Terra Battuta
|
ATP D SF
|
|
🎾
|
WTA 1000 · Singolare
Finale Femminile · Terra Battuta
|
WTA F
☁ Nuvoloso
🌧 Pioggia a tratti
⚠ Allerta meteo
🎾 Semifinali ATP
🎾 Doppio ATP
🎾 Finale WTA
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 13:00
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Christian Harrison / Neal Skupski
ATP Rome
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
0
6
Christian Harrison / Neal Skupski [4]•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Bolelli / Vavassori
5-5 → 6-5
C. Harrison / Skupski
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
S. Bolelli / Vavassori
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
C. Harrison / Skupski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
S. Bolelli / Vavassori
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-3 → 3-4
C. Harrison / Skupski
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
3-2 → 3-3
S. Bolelli / Vavassori
2-2 → 3-2
C. Harrison / Skupski
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-1 → 2-2
S. Bolelli / Vavassori
1-1 → 2-1
C. Harrison / Skupski
1-0 → 1-1
S. Bolelli / Vavassori
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Jannik Sinner vs Daniil Medvedev (Non prima 15:00)
ATP Rome
Jannik Sinner [1]
40
6
5
4
Daniil Medvedev [7]•
A
2
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Medvedev
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
D. Medvedev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-1 → 3-2
J. Sinner
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
D. Medvedev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Sinner
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 5-7
D. Medvedev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
5-5 → 5-6
J. Sinner
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
ace
4-5 → 5-5
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
D. Medvedev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
J. Sinner
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
D. Medvedev
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
df
40-30
0-2 → 0-3
J. Sinner
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Medvedev
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
5-1 → 5-2
J. Sinner
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
4-1 → 5-1
D. Medvedev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
4-0 → 4-1
Coco Gauff vs Elina Svitolina (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Supertennis Arena – ore 12:00
Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos
ATP Rome
Austin Krajicek / Nikola Mektic
11*
6
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [2]
10
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
3*-3
4-3*
4*-5
ace
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
9*-9
10-9*
10-10*
11*-10
A. Krajicek / Mektic
5-6 → 6-6
M. Granollers / Zeballos
5-5 → 5-6
A. Krajicek / Mektic
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-5 → 5-5
M. Granollers / Zeballos
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-4 → 4-5
A. Krajicek / Mektic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-4 → 4-4
M. Granollers / Zeballos
3-3 → 3-4
A. Krajicek / Mektic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
M. Granollers / Zeballos
15-0
ace
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
A. Krajicek / Mektic
1-2 → 2-2
M. Granollers / Zeballos
1-1 → 1-2
A. Krajicek / Mektic
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
0-1 → 1-1
M. Granollers / Zeballos
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Storm Hunter / Jessica Pegula vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
… e ha vinto uno slam
@ magilla (#4617276)
Fammi capire, voleva che ad essere multato fosse Sinner o il meno probabile Tourte?
@ Giampi (#4617211)
L’unica serie di Star Trek che ho visto tutta dall’inizio alla fine è stata DS9 (una parte con audio originale), TNG mai vista una puntata.
ma medvedev che chiede una multa all’arbitro per aver permesso l’intervento del fisio a sinner e per aver interrotto troopo presto la partita?
Aggiungo anche che Sinner, solo dopo che Occhio di Falco ha imposto il proseguimento della partita sotto il diluvio,ha cancellato con il piede il segno lasciato dalla pallina. Questo vuol dire che anche per lui era fuori ed alle 15 sarebbe andato a servire sul 5/2 ma ,essendo troppo Signore, non ha voluto creare un caso.
@ robdes12 (#4617270)
Scrive nei 3d con più visibilità, non è difficile intuirlo anche andando OT.
Come sostenuto da Jannik: “Un match alla volta”.
Ma ti sei accorto del fatto che questa pagina è dedicata al 1000 di Roma? Ti pensano ludopatico in molti qui dentro, a me invece sembra che tu abbia una onomopatia. Sembra essere per te quasi orgasmico scrivere cognomi di tenniste la maggior parte delle quali non interessa che a uno sparuto gruppo di utenti, anzi, forse solo a te. Sei per caso un imbonitore?
Caro Paolo guarda che ricordi male non sono 40/15 ma vantaggio Sbadiglio. E ti dirò di più sul vantaggio Sinner probabilmente la pallina di Medvedev era uscita come è sembrato a tutti i presenti ma che, sempre col condizionale, la pioggia come la nebbia dei fumogeni ha alterato la sensibilità dei sensori. Probabilmente Sinner sarebbe ora 5/2. Nello scambio successivo Sinner, non ascoltato dalla giudice Occhio di falco, quella che non vide la pallina fuori di mezzo metro di Tsitsi, non si è mosso perché temeva di scivolare sulle righe bagnate. Solo così Medvedev è arrivato ai vantaggi. Quindi a mio parere Sinner tenterà di arrivare ai vantaggi per chiudere prima la pratica.
Scusa ma l’hai vista la partita ieri sera? Non ti ricordi manco dove sono rimasti? Sono vantaggio Medvedev sul 4-2 per Jannik
Non si può disputare un ATP 1000 senza almeno un campo col tetto. Passi Montecarlo dove non c’è spazio, Passi IW che é nel deserto, ma Roma deve averlo. Giá la superficie di gioco lascia alquanto a desiderare, in aggiunta poi le concomitanze con le partite di calcio, sono indice di gestione non ottimale.
Ovviamente, a questo punto bisogna dare tutto e sperare per Roma; si è ormai quasi alla fine di un ballo che occorre ballare, ma che non ripeterei con le problematiche ivi presenti !
Il R.G. è una tappa ancora più importante, ma al momento è bene concentrarsi sul Master 1000 in corso.
Rubik 🙂
Daniil è stato n° 1 ciò che Sascha non è stato.
Il punto è che se lo scrive uno iper-competente di tennis portando esempi (come hai appena fatto tu) mi può star bene eccome. Se lo scrivono tanto per scrivere perché è glamour insomma anche no.
Mi sto rendendo conto di essere un po’ ingenuotto in questo momento.. :-/
Quasi tutta la informazione, o sedicente tale, sta funzionando così …
Se Sinner riesce a riaprire subito il game risalendo da 40-15 e strappando a Medvedev il servizio, ci sono ottime chance di chiudere in 1 batter d’occhio. Conoscendo sinner chiederà di affittare il pietrangeli per fare un altra oretta di allenamento extra.
Ci vuole fin da subito un atteggiamento perfetto in risposta
Ma infatti caro Inox come ho gia scritto trattasi di percezioni. Ad esempio io sono moderatamente distaccato pur tifando e come scritto da Golden Shark può essere una piacevole sorpresa quella dell’esultanza dopo lo sforzo profuso per contro breakkare anche se alla fine ha comunque perso il set e l’esultanza dopo il break nel 3° set.
Diagnosi a distanza. La telemedicina applicata al tennis
@ Taxi Driver (#4617097)
Un bulletto qualunque…
Comunque un ottima versione di Medvedev, quest’anno è riuscito nell’impresa di mettere in difficoltà i Sincaraz (molto più di Zverev) vincendo addirittura con Alcaraz ad Indian Wells.
Quando decide di giocare seriamente, è un osso duro per tutti.
Almeno altri 10 anni…
Lui, come tanti che ne tesso o le lodi, SPERANO, SOLAMENTE, di sostituire Darren Cahill
No no, chi lo definisce robotico si allinea all’idea che si ha del robot che è tutto quello che non è apppunto Jannik.
È una metafora, capisce ?
Cioè i termini non si possono snaturare perché si ha una diversa percezione dei loro significati.
In realtà dare a Jannik del robot identifica una cosa precisa, di freddo, calcolatore: cancella l’umanità, la passione, l’estro e la genialità, riducendo tutto a una fredda esecuzione meccanica.
Chi usa “robot” per definire la perfezione commette un errore di concetto.
Il robot esegue,un robot ripete sempre lo stesso identico movimento meccanico in un ambiente controllato.
Non ha emozioni.
È tutto tranne perfetto.
È un po’ come se dicessi di Alcaraz che è un acrobata, che poi è stato più robot lui di Jannik perché era come se fosse programmato da Ferrero.
Quando arrivi ad un certo livello devi imparare a comportarti, Darderi ci è arrivato da poco ed è anche anche lui uno poco addestrato a quella che Bourdieu chiamava “la distinzione”….imparerà anche lui, forse qualcuno un po’ più adulto gli avrebbe dovuto consigliare di scusarsi e trovare il modo di farsi perdonare….
@ giallu (#4617201)
Sono d’accordo con te, di vive il qui e ora, chiaro che l’obbiettivo è Parigi, ma personalmente se vince anche Roma… avrà almeno altri 10 anni per vincere il RG
Forse Sinner pur avendo qualche problema, o meglio, un calo fisico, dovrebbe usare un body language più positivo di fronte a un Medvedev che, vedendolo così stanco, gli serviva già dopo 10 secondi dalla fine del punto precedente
Ci sono qui intenditori del cavolo . Intanto bisogno dire che Medved ha battuto Jokovic nel suo maggiore fulgore quando stava facendo il Gran Slam , ha battuto Alcaraz recentemente , ieri ha fatto una partita mostruosa e bisogna fare gli elogi a Sinner . Poi non e’ vero che la pioggia ha salvato Sinner , semmai danneggiato, aveva avuto una palla break sul 3 a 1 e sul 4 a 2 ……a parte certi segni di nervosismo Sinner e’ stato grandissimo .
Sai, avrei capito fosse successo nei primi anni della carriera di Sinner quando rullava gli avversari da fondo campo ma ora che ha una completezza che sta diventando simile a quella di Alcaraz, in effetti il termine robotico è inappropriato. Tuttavia, se continua a rullare gli avversari anche facendo attacchi in back, ciop fintati lungolinea, e via dicendo va bene se lo chiamano Ice Sinner reincarnazione di Borg, figlio illegittimo di Lendl o di Merckx, o di Spock, il cannibale, il vampiro, la pianta carnivora, l’ameba mangiacervelli e via dicendo…
Solo un Bamba può aver visto questo….la Tourte è una quaqquaraquá
@ ProVax (#4617125)
Ssss, non dirlo, sarebbe storico dopo la doppietta femminile dello scorso anno… serve lo scio’ scio’
@ giallu (#4617228)
Quello che dicevo prima: oltre al commento in sé guarda anche da chi arriva. Non è sbagliato accostare il termine robotico a Jannik ma non puoi usarlo per descrivere Tutto il suo tennis ma solo riguardo la pulizia e martellamento dei suoi colpi, poi c’è un’ altro mondo che probabilmente gli altri non vedono o non vogliono vedere.
@ Ging89 (#4617206)
Perfettamente d’accordo
Io invece credo che ultimamente Sinner ha vinto sempre molto facilmente e senza quasi sudare, comandando lui il gioco e facendo correre gli altri. Ieri, dopo chissà quanto tempo, è toccato a lui fare il tergicristallo perché Medvedev stava giocando in maniera impressionante. Questo, oltre che a destabilizzarlo, gli ha spezzato le gambe e lo ha spolmonato. A quel punto forse è sopraggiunta anche un po’ di ansia, pensava, dopo il primo set, di vincere facile, invece ha capito che avrebbe rischiato tanto. Il senso di vomito (mi è capitato giocando) ti viene anche quando sei in debito di ossigeno, questo è successo quando si è piegato dietro la protezione del campo.
Poi potrei anche sbagliarmi ovviamente
Si però Inox, tu pure sei informato bene. Spesso è confrontato con Alcatraz o il Muso. E la cosa viene venduta come l’estro, la fantasia, contro il robot. Ti porta?
Ecco li mi disturba… Ci è sempre un cax di bias contro Jannik, con tutto il rispetto per gli altri due che sono bellissimi da vedere.
Partita mostruoso di Medvede che ha fatto anche palle corte ……Sinner ancora piu’ mostruoso . Partita incredibile . Grande Jannik
@ piper (#4617207)
Intanto la cosa positiva è che dopo Parigi può seriamente riposarsi
A SEGNO.
Senza pietà oggi Camilla Olga Castracani, domani finale under 16 al foro, torneo che lo scorso anno ha visto la vittoria della Dorofeeva,che non solo è ora una signora 25 del ranking juniores,ma…quarda che un po che combinazione, è presente il suo nome nel pagina odierna ITF italiani/e,da protagonista.
@ giallu (#4617217)
Anche per me il tennis di Jannik è poesia, ma bisogna valutare chi ci sta’ dietro l’osservatore, che persona è, questo spiega quante diversità nel guardare la stessa cosa.
@ Ging89 (#4617206)
L’ho pensato anche io, non può avere quel fiatone dopo 40 minuti. Tutto questo me lo fa amare ancora di più
Mi piacerebbe tanto Giampi che fosse come dici. Ma a me pare tanto in accezione negativa, o non positiva – a essere gentili – quando lo leggo. Più macchina che umano. Mi scappa un brivido brutto, e capisco che spesso chi scrive non lo vede giocare. Per me è il “poeta”, pensa… 🙂
Mezz’oretta?A Sinner mancano 2 game per chiudere il match,se al servizio ritorna quello del primo set 10 minuti e la chiude,anche molto meno se non lascia andare il game del 4-3
Jannik farà di tutto per vincere oggi, domani e pure a Parigi.
Il robotico è un modo per definire un tennis al limite della perfezione, e quindi Sinner è robotico anche quando gioca di tocco, fa i drop e i lob. “Noi siamo i Borg (Sinner). Abbassate i vostri scudi e arrendetevi. La resistenza è inutile (i Borg, civiltà Cyborg inarrestabile e spietata – Star Trek)..
Bravo, è vero quello che hai scritto
Ma se dopo Roma RG e Wimbledon vorrà fare anche Montreal?
Io ho visto un’infinità di partite di Sinner
Era stanco ma quello era un attacco d’ansia
Li ebbe solo altre 2 volte: a Wimbledon 2024 contro Medvedev e in Australian Open 2025 contro Rune
Roma è un torneo da vincere, assolutamente, per quello che è il mio pensiero (infortuni e concause permettendo) anche se Jannik continua a dichiarare che l’obiettivo è il Roland Garros.
Parigi è uno SLAM, però vincere a Roma, per la prima volta, a distanza di 50 anni da Panatta sarebbe magnifico.
Da alcuni giorni Ljubicic continua a ripetere che i cambi di condizioni climatiche, di gioco, giorno/sera sono tremendi a livello psico-fisico.
Santa Prima di servizio, pensaci tu!!
Per quel che mi riguarda, anche se perde RG, non cambia una virgola. Ha mostrato qualcosa di mostruoso negli ultimi mesi.
La cosa che più mi disturba, ma tanto, è che ancora leggo “il robotico” su altre testate. Ma robotico stammi…
L ho già scritto in un altro post ma lo ripeto anche qua….a me darderi, a pelle,non mi è mai piaciuto e non serviva questo fatto per confermare il mio sentimento nei suoi confronti….
@ Farinacci (#4617159)
Certamente un bel tour de force, ma senza Alcaraz ce la può fare. Potrebbe esordire a Parigi il 24, 25 o meglio il 26, sarebbero 9 giorni dopo la Finale di Roma, pochini ma in teoria potrebbe prendersi quasi una settimana di stacco, deve riposare di testa più che altro, arrivando un paio di giorni prima dell’esordio e sfruttando i primi incontri per rientrare in palla. È un filotto molto faticoso, se non fosse stata Roma avrebbe saltato e vinto Parigi in carrozza, certamente cosi arriverà più stanco, ma non credo bollito, e vista la sua superiorità, senza Alcaraz ce la può fare a vincere tutto, deve superare qualche giornata complicata come ieri sera, che ogni tanto può capitare. Vamos Jannik!!!
Stando già sul 4-2, oggi in mezz’oretta dovrebbe finire. Forza Jannik sempre con te!
Si 🙂
Bel commento. Sai, penso che la finale RG dell’anno scorso abbia lasciato il segno (tutti contro di lui, sti maledetti parigini). Per cui, nella sua maniera misurata, cerca il pubblico anche lui.
A parte: ho girato buona parte della Francia, prendendomi il tempo per stare lì (non mordi e fuggi insomma) e generalmente carini, come in ogni parte del mondo (pregi e difetti). Parigi no… In genere denota un problema: sindrome di inferiorità latente o patente? 😀
P.s.: a meno che non hai evidentemente un ciulo di soldi che puoi spendere (un paio di volte sono andato col mio boss). A quel punto tutti carini.. 😀
Sul 5-6 speravo che la pioggia intervenisse in soccorso di Sinner. Con una pausa avrebbe potuto chiudere al tie-break senza andare al terzo.
Però meglio così: meglio che si sia tirato fuori da solo e che l’interruzione sia arrivata quando aveva già un break di vantaggio nel terzo.
Così tutti muti
Sinner è un fiume carsico: tutto scorre sotto; poi ogni tanto erompe in superficie.
E pure i lineabiancascivolisti…
Sinner è un fiume carsico: tutto scorre sotto; poi ogni tanto erompe in superficie.
roma doveva saltare, non madrid
quoto e la penso anch’io così, non fosse stato il torneo di casa non avrebbe giocato, e direi anche comprensibilmente
Col senno di poi doveva saltare Madrid. Ora arriverà scarico al Roland Garros e, quel che è peggio, rischia di farsi male.
Non possiamo chiedere a Jannik quello che, con ben altri fisici, non hanno fatto Djokovic, Nadal e Federer.
@ Farinacci (#4617159)
E basta fare i profeti di sventure, basta portare sfiga, ma che ca.osa vi ha fatto stò ragazzo,forse non lo meritate…
Visto
@ giallu (#4617168)
Sono d’accordo, non so se hai quanto era contento ieri il bambino che accompagnava Jannik.
Minkia, Beta. Ma qui è sport, anzi LO sport, insieme a poche altre discipline (rugby per esempio). Per quanto sei stanco, sconvolto, un gesto semplice verso un bambino/a che non gli pare vero di “accompagnare” un semifinalista è dovuto e dovrebbe essere un piacere punto e basta. Ripeto, a me piace tantissimo Dardo. Sto giro ha fatto una caxata. Niente di imperdonabile, ci mancherebbe. Ma più attenzione da ora
@ Kenobi (#4617147)
Jannik è sempre misurato e controllato nelle sue esultanze, come è nella sua indole, al massimo anche dopo punti spettacolari alza il pugno e guarda con determinazione il suo angolo, l’esultanza di ieri è stata una scarica rabbiosa e ha mostrato uno Jannik a cui non siamo abituati, sentiva che il momento era critico, che lui non era a posto, che il russo aveva il comando degli scambi, che l’incontro rischiava di sfuggirgli di mano. In quel momento, quando sembrava fisicamente non averne piu, ha breakato di tigna e di nervi, con la determinazione a non accettare la sconfitta propria del campione.
Quante caxxate si leggono qua… Per fortuna ci sta @il capitano 🙂
@ Squalo_Bianco97 (#4617155)
Ma dai se Jannik breakka subito al 7° game e va 5-2 e tiene il servizio, in 10 minuti è finito il match, male che vada se dovessero andare al tiebreak dovranno giocare 30/35 minuti.
Sinner puo’ vincere Roma, ma e’ cotto bollito. La paghera’ perdendo al Roland Garros. Purtroppo non poteva saltare Roma per la pressione degli sponsor.
Io comincio con un piatto di insalata e radicchio (non so quali varietà) condite solo con un filo d’olio, poi un 2° piatto (da scoprire) e poi un 1° piatto (sempre da scoprire), frutta secca e per finire un espresso (con tutta calma).
Organizzazione del torneo ridicola, ma falle giocare entrambe oggi le Semifinali No??? Sinner si deve scoppiare anche oggi, Ruud bello fresco in finale, ripeto Organizzazione ridicola.
28° match questo contro Medvedev; 29° l’eventuale contro Ruud.
Tanta roba.
Jannik e Daniil ieri hanno fatto conferenza stampa post match anche se interotto o la faranno solo al termine dell’incontro?
Sì, la pasta va benissimo, e’ un primo e di prime ne ha bisogno Jannik per chiudere subito il discorso -:)
Vero, pero’ anche gli arbitri sbagliano…e la francese si era intestardita e voleva che continuassino senza rendersi conto del pericolo. E poi non stavanonguicando il match point, erano nel bel mezzo di un set. Sinner giustamente si e’ fatto valere… gia’ la Toure’ lo aveva privato di una probabile vittoria a MC due anni fa, e sinner non se lo e’ dimenticato…
L’urlo del Leone di Jannik dopo aver confermato il break mi ha fatto tenerezza .
Sembrava di un ragazzo che pressato dalla responsabilità di vincere per essere #1 e italiano nel torneo più importante d’Italia ma di fronte a grandi difficoltà fisiche ha tenuto duro fino a superare la parte più critica .
In quel momento ho visto un una persona normale , umana, con tutte le sue fragilità, con uno conto in banca già stratosferico, con l’italiano più vincente di sempre , ma dirci : ” con il Cuore vinco , potete farlo anche voi “.
Per me è stato l’insegnamento di Jannik a tutti i ragazzi che si cimentano in questo bellissimo sport.
Non devi mai mollare neanche se sei super favorito, se stai male ed il tuo avversario gioca il tennis migliore della sua vita.
Sto ragazzo è al 29esimo match, mi pare, da Indian Wells con pochissimo recupero. Se non è oltre ogni cosa conosciuta non so, fate voi…
Lo è, tutti i bisogni primari inclusi quelli, diciamo così, riproduttivi nascono dal dispiacere e più la soddisfazione si fa attendere e più si soffre..e da ieri che sono affetto da priapismo tennistico…
😀
Io tifosissimo del Dardo. Max quando ce vo ce vo, per me hai ragione
Mi sa che sta piovendo,vedo che la semifinale della Castracani nel torneo under 16 è stato posticipato.
Intanto ieri vittoria sulla numero 87 Kovacevic,che è la decima esclusa dalle qualificazioni del RG ,al momento la prima delle escluse a due settimane è la Ilary Pistola.
Uscita già la lista,di tutto rispetto, guidata dalla campionessa degli AO Ksenia Efremova.
Camilla Olga Castracani che si è anche guadagnata la Wild Card per il tabellone principale del Bonfiglio che comicia oggi con le qualificazioni sul campo del tennis club Ambrosiano.
Jannik cerca di essere più cattivo in campo! … Agonisticamente
@ Taxi Driver (#4617097)
Mamma mia ! Immondo episodio! Ma sai valutare razionalmente le cose?!
Allora le tante persone che vengono accoltellate in strada da ragazzi per un cellulare o soldi cosa sono ?!!
Forza ragazzi ( o ex ragazzi..), bisogna mettercela tutta, dateci il sogno della vittoria in doppio e singolare del torneo nazionale!
Uscito da una bella buca … oggi è il giorno di metterci una bella pietra sopra … e pensare a domani !
Ieri sera l’esultanza di Sinner al momento della conquista del break nel terzo set mi ha regalato dei brividi che non provavo da tempo .
Anche soffrire può essere piacevole … o meglio può essere l’anticamera del piacere .
Mi auguro che una notte di riposo abbia giovato a Jannik, il russo comunque ha giocato un’ottima partita. Mi raccomando, oggi a pranzo mangiare pasta in bianco, perché “A rovesciare olio e sale, porta male”!! 😎
Comunque Binaghi ha detto che il prossimo anno non dovrebbe piovere,e già questa è una buona notizia.
Non nego che questa volta sarò più di parte per due ragioni principali.
Mi ha dato sempre un po di rammarico quando a vincere un torneo è stata una tennista che avrebbe già dovuto essere a casa,non dopo una gran semifinale contro la numero 1(allora l’avrei accettato)ma negli ottavi da super favorita contro una grandissima Jovic è più difficile da digerire,quando fronteggi un match point ,in quegli scambi ci vuole anche molta fortuna,a quel punto,che tutto giri dalla tua, perché basta poco per andare a casa,un buona prima dell’avversaria,una tua steccata,una riga,un falso rimbalzo,una folata di vento,ecc…sei nelle mani del fato e nella pressione che può sentire l’avversaria.
L’altro motivo è più di natura fiabesca, insomma,tornare a rivincere Roma dopo anni,da mamma,era difficile crederlo nel momento dell’uscita del tabellone,vuoi mettere l’avete messa Svitolina vincente torneo?
E poi ci sarebbe anche un terzo motivo, quando superi due come Rybakina e Swiatek sei legittimato a vincere il torneo,tra l’altro al primo turno contro Basiletti vedevo che faceva fatica a prendere il largo come mi sarei aspettato, molti games combattuti, mai mi sarei aspettato di vederla oggi in campo.
Se poi dovesse vincerà la Gauff superando questa Svitolina, bisognerà però farle solo i complimenti.
Come abbiamo visto ieri il tennis non è matematica 1+1:non fa 2 ,se Darderi batte Jodar non deve battere AUTOMATICAMENTE Ruud ,non lo si approccia il tennis con un pensiero geometrico,non è un cubo di Kubrick.
È questione di dinamiche,di fattori diversi,nel tennis più che linee delimitate e una questione di tante sfumature da interpretare, che andrebbero interpretate prima di trarre conclusioni, di varianti da cogliere.
Un giorno faremo un capitolo specifico proprio sulle varianti.
Ieri sera Jannik Sinner ha dimostrato chi è il vero e indiscusso nr.1 del tennis mondiale.In una situazione difficile, complicata ne è venuto fuori da vero fuoriclasse con tanta resilienza, tenacia e coraggio da vero gladiatore di Roma.
Certo la partita non è ancora terminata ma oggi dalle ore 15.00
si parte con un vantaggio di un break e non è poco.
Jannik ha l’ occasione per andare in finale per il 2° anno consecutivo.
Forza Jannik,sempre con te anche nelle difficoltà.
Si è poi saputo se darderi ha dato spiegazioni su quel vergognoso gesto a inizio match con il ragazzino ipovedente?
I solerti giornalisti hanno scritto dell’immondo episodio?
Grazie Ruud a riportarlo sulla terra
Criticare la giudice arbitro Aurelie Tourte per la sospensione della partita dovuta alla pioggia, è sbagliato. Il regolamento internazionale dice che spetta al giudice di sedia decidere la sospensione, in accordo con il giudice arbitro del torneo.I tennisti si devono adeguare alla decisione arbitrale. La Aureliè benevolmente ha voluto ascoltarli e se possibile accontentarli, non c’è stato verso, la pioggia è diventata battente. Non vedo nessun errore arbitrale. enzo
Ed eccoci qua Tettocoperturisti e non..