Combined Roma ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 12. Deve proseguire Sinner. C’è anche la semifinale di doppio di Bole-Vava e la finale femminile (LIVE)

16/05/2026 14:16 92 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia  ·  16 Maggio 2026
16°C
Nuvoloso, pioggia a tratti  ·  Picco 20°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Rovesci pomeridiani
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 16 Maggio
10:00
17°
11:00
🌧
18°
12:00
18°
13:00
19°
14:00
🌧
19°
15:00
🌧
20°
16:00
19°
17:00
19°
18:00
18°
19:00
18°
⚠  Allerta gialla temporali e vento nel Lazio fino alle 19:59
🎾  Programma del giorno — 16 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Singolare
Semifinali Maschili · Terra Battuta
ATP SF
🎾
ATP Masters 1000 · Doppio
Semifinali Maschili · Terra Battuta
ATP D SF
🎾
WTA 1000 · Singolare
Finale Femminile · Terra Battuta
WTA F
☁  Nuvoloso
🌧  Pioggia a tratti
⚠  Allerta meteo
🎾  Semifinali ATP
🎾  Doppio ATP
🎾  Finale WTA
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 13:00
Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR

ATP Rome
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7]
0
6
Christian Harrison / Neal Skupski [4]
0
5
Mostra dettagli

Jannik Sinner ITA vs Daniil Medvedev RUS (Non prima 15:00)

ATP Rome
Jannik Sinner [1]
40
6
5
4
Daniil Medvedev [7]
A
2
7
2
Mostra dettagli

Coco Gauff USA vs Elina Svitolina UKR (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare




Supertennis Arena – ore 12:00
Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG

ATP Rome
Austin Krajicek / Nikola Mektic
11*
6
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [2]
10
6
Mostra dettagli

Storm Hunter AUS / Jessica Pegula USA vs Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

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92 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

AleLora (Guest) 16-05-2026 14:15

Scritto da piper

Scritto da Silvy__89
Comunque un ottima versione di Medvedev, quest’anno è riuscito nell’impresa di mettere in difficoltà i Sincaraz (molto più di Zverev) vincendo addirittura con Alcaraz ad Indian Wells.
Quando decide di giocare seriamente, è un osso duro per tutti.

Daniil è stato n° 1 ciò che Sascha non è stato.

… e ha vinto uno slam

 92
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piper 16-05-2026 14:14

@ magilla (#4617276)

Fammi capire, voleva che ad essere multato fosse Sinner o il meno probabile Tourte?

 91
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piper 16-05-2026 14:06

@ Giampi (#4617211)

L’unica serie di Star Trek che ho visto tutta dall’inizio alla fine è stata DS9 (una parte con audio originale), TNG mai vista una puntata.

 90
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magilla 16-05-2026 14:06

ma medvedev che chiede una multa all’arbitro per aver permesso l’intervento del fisio a sinner e per aver interrotto troopo presto la partita?

 89
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Giambitto 16-05-2026 13:58

Scritto da Giambitto

Scritto da Paolo
Se Sinner riesce a riaprire subito il game risalendo da 40-15 e strappando a Medvedev il servizio, ci sono ottime chance di chiudere in 1 batter d’occhio. Conoscendo sinner chiederà di affittare il pietrangeli per fare un altra oretta di allenamento extra.
Ci vuole fin da subito un atteggiamento perfetto in risposta

Caro Paolo guarda che ricordi male non sono 40/15 ma vantaggio Sbadiglio. E ti dirò di più sul vantaggio Sinner probabilmente la pallina di Medvedev era uscita come è sembrato a tutti i presenti ma che, sempre col condizionale, la pioggia come la nebbia dei fumogeni ha alterato la sensibilità dei sensori. Probabilmente Sinner sarebbe ora 5/2. Nello scambio successivo Sinner, non ascoltato dalla giudice Occhio di falco, quella che non vide la pallina fuori di mezzo metro di Tsitsi, non si è mosso perché temeva di scivolare sulle righe bagnate. Solo così Medvedev è arrivato ai vantaggi. Quindi a mio parere Sinner tenterà di arrivare ai vantaggi per chiudere prima la pratica.

Aggiungo anche che Sinner, solo dopo che Occhio di Falco ha imposto il proseguimento della partita sotto il diluvio,ha cancellato con il piede il segno lasciato dalla pallina. Questo vuol dire che anche per lui era fuori ed alle 15 sarebbe andato a servire sul 5/2 ma ,essendo troppo Signore, non ha voluto creare un caso.

 88
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piper 16-05-2026 13:58

@ robdes12 (#4617270)

Scrive nei 3d con più visibilità, non è difficile intuirlo anche andando OT.

 87
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piper 16-05-2026 13:52

Scritto da antoniov

Scritto da maverikkk
Roma è un torneo da vincere, assolutamente, per quello che è il mio pensiero (infortuni e concause permettendo) anche se Jannik continua a dichiarare che l’obiettivo è il Roland Garros.
Parigi è uno SLAM, però vincere a Roma, per la prima volta, a distanza di 50 anni da Panatta sarebbe magnifico.
Da alcuni giorni Ljubicic continua a ripetere che i cambi di condizioni climatiche, di gioco, giorno/sera sono tremendi a livello psico-fisico.

Ovviamente, a questo punto bisogna dare tutto e sperare per Roma; si è ormai alla fine di un ballo che non ripeterei con le problematiche ivi presenti !
Il R.G. è una tappa ancora più importante, ma al momento è bene concentrarsi sul Master 1000 in corso.

Come sostenuto da Jannik: “Un match alla volta”.

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+1: MarcoP
robdes12 16-05-2026 13:48

Scritto da Gaz
A SEGNO.
Senza pietà oggi Camilla Olga Castracani, domani finale under 16 al foro, torneo che lo scorso anno ha visto la vittoria della Dorofeeva,che non solo è ora una signora 25 del ranking juniores,ma…quarda che un po che combinazione, è presente il suo nome nel pagina odierna ITF italiani/e,da protagonista.

Ma ti sei accorto del fatto che questa pagina è dedicata al 1000 di Roma? Ti pensano ludopatico in molti qui dentro, a me invece sembra che tu abbia una onomopatia. Sembra essere per te quasi orgasmico scrivere cognomi di tenniste la maggior parte delle quali non interessa che a uno sparuto gruppo di utenti, anzi, forse solo a te. Sei per caso un imbonitore?

 85
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+1: MarcoP
Giambitto 16-05-2026 13:46

Scritto da Paolo
Se Sinner riesce a riaprire subito il game risalendo da 40-15 e strappando a Medvedev il servizio, ci sono ottime chance di chiudere in 1 batter d’occhio. Conoscendo sinner chiederà di affittare il pietrangeli per fare un altra oretta di allenamento extra.
Ci vuole fin da subito un atteggiamento perfetto in risposta

Caro Paolo guarda che ricordi male non sono 40/15 ma vantaggio Sbadiglio. E ti dirò di più sul vantaggio Sinner probabilmente la pallina di Medvedev era uscita come è sembrato a tutti i presenti ma che, sempre col condizionale, la pioggia come la nebbia dei fumogeni ha alterato la sensibilità dei sensori. Probabilmente Sinner sarebbe ora 5/2. Nello scambio successivo Sinner, non ascoltato dalla giudice Occhio di falco, quella che non vide la pallina fuori di mezzo metro di Tsitsi, non si è mosso perché temeva di scivolare sulle righe bagnate. Solo così Medvedev è arrivato ai vantaggi. Quindi a mio parere Sinner tenterà di arrivare ai vantaggi per chiudere prima la pratica.

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Red Fury (Guest) 16-05-2026 13:44

Scritto da Paolo
Se Sinner riesce a riaprire subito il game risalendo da 40-15 e strappando a Medvedev il servizio, ci sono ottime chance di chiudere in 1 batter d’occhio. Conoscendo sinner chiederà di affittare il pietrangeli per fare un altra oretta di allenamento extra.
Ci vuole fin da subito un atteggiamento perfetto in risposta

Scusa ma l’hai vista la partita ieri sera? Non ti ricordi manco dove sono rimasti? Sono vantaggio Medvedev sul 4-2 per Jannik

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+1: MarcoP, Silvy__89
Markus. 16-05-2026 13:44

Non si può disputare un ATP 1000 senza almeno un campo col tetto. Passi Montecarlo dove non c’è spazio, Passi IW che é nel deserto, ma Roma deve averlo. Giá la superficie di gioco lascia alquanto a desiderare, in aggiunta poi le concomitanze con le partite di calcio, sono indice di gestione non ottimale.

 82
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+1: MarcoP, Silvy__89
antoniov 16-05-2026 13:42

Scritto da maverikkk
Roma è un torneo da vincere, assolutamente, per quello che è il mio pensiero (infortuni e concause permettendo) anche se Jannik continua a dichiarare che l’obiettivo è il Roland Garros.
Parigi è uno SLAM, però vincere a Roma, per la prima volta, a distanza di 50 anni da Panatta sarebbe magnifico.
Da alcuni giorni Ljubicic continua a ripetere che i cambi di condizioni climatiche, di gioco, giorno/sera sono tremendi a livello psico-fisico.

Ovviamente, a questo punto bisogna dare tutto e sperare per Roma; si è ormai quasi alla fine di un ballo che occorre ballare, ma che non ripeterei con le problematiche ivi presenti !

Il R.G. è una tappa ancora più importante, ma al momento è bene concentrarsi sul Master 1000 in corso.

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+1: maverikkk, MarcoP
Markus. 16-05-2026 13:41

Scritto da Gaz
Non nego che questa volta sarò più di parte per due ragioni principali.
Mi ha dato sempre un po di rammarico quando a vincere un torneo è stata una tennista che avrebbe già dovuto essere a casa,non dopo una gran semifinale contro la numero 1(allora l’avrei accettato)ma negli ottavi da super favorita contro una grandissima Jovic è più difficile da digerire,quando fronteggi un match point ,in quegli scambi ci vuole anche molta fortuna,a quel punto,che tutto giri dalla tua, perché basta poco per andare a casa,un buona prima dell’avversaria,una tua steccata,una riga,un falso rimbalzo,una folata di vento,ecc…sei nelle mani del fato e nella pressione che può sentire l’avversaria.
L’altro motivo è più di natura fiabesca, insomma,tornare a rivincere Roma dopo anni,da mamma,era difficile crederlo nel momento dell’uscita del tabellone,vuoi mettere l’avete messa Svitolina vincente torneo?
E poi ci sarebbe anche un terzo motivo, quando superi due come Rybakina e Swiatek sei legittimato a vincere il torneo,tra l’altro al primo turno contro Basiletti vedevo che faceva fatica a prendere il largo come mi sarei aspettato, molti games combattuti, mai mi sarei aspettato di vederla oggi in campo.
Se poi dovesse vincerà la Gauff superando questa Svitolina, bisognerà però farle solo i complimenti.
Come abbiamo visto ieri il tennis non è matematica 1+1:non fa 2 ,se Darderi batte Jodar non deve battere AUTOMATICAMENTE Ruud ,non lo si approccia il tennis con un pensiero geometrico,non è un cubo di Kubrick.
È questione di dinamiche,di fattori diversi,nel tennis più che linee delimitate e una questione di tante sfumature da interpretare, che andrebbero interpretate prima di trarre conclusioni, di varianti da cogliere.
Un giorno faremo un capitolo specifico proprio sulle varianti.

Rubik 🙂

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piper 16-05-2026 13:28

Scritto da Silvy__89
Comunque un ottima versione di Medvedev, quest’anno è riuscito nell’impresa di mettere in difficoltà i Sincaraz (molto più di Zverev) vincendo addirittura con Alcaraz ad Indian Wells.
Quando decide di giocare seriamente, è un osso duro per tutti.

Daniil è stato n° 1 ciò che Sascha non è stato.

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+1: MarcoP
giallu 16-05-2026 13:25

Scritto da Giampi

Scritto da giallu

Scritto da Giampi

Scritto da giallu

Scritto da Humbert50
Col senno di poi doveva saltare Madrid. Ora arriverà scarico al Roland Garros e, quel che è peggio, rischia di farsi male.
Non possiamo chiedere a Jannik quello che, con ben altri fisici, non hanno fatto Djokovic, Nadal e Federer.

Per quel che mi riguarda, anche se perde RG, non cambia una virgola. Ha mostrato qualcosa di mostruoso negli ultimi mesi.
La cosa che più mi disturba, ma tanto, è che ancora leggo “il robotico” su altre testate. Ma robotico stammi…

Il robotico è un modo per definire un tennis al limite della perfezione, e quindi Sinner è robotico anche quando gioca di tocco, fa i drop e i lob. “Noi siamo i Borg (Sinner). Abbassate i vostri scudi e arrendetevi. La resistenza è inutile (i Borg, civiltà Cyborg inarrestabile e spietata – Star Trek)..

Mi piacerebbe tanto Giampi che fosse come dici. Ma a me pare tanto in accezione negativa, o non positiva – a essere gentili – quando lo leggo. Più macchina che umano. Mi scappa un brivido brutto, e capisco che spesso chi scrive non lo vede giocare. Per me è il “poeta”, pensa…

Sai, avrei capito fosse successo nei primi anni della carriera di Sinner quando rullava gli avversari da fondo campo ma ora che ha una completezza che sta diventando simile a quella di Alcaraz, in effetti il termine robotico è inappropriato. Tuttavia, se continua a rullare gli avversari anche facendo attacchi in back, ciop fintati lungolinea, e via dicendo va bene se lo chiamano Ice Sinner reincarnazione di Borg, figlio illegittimo di Lendl o di Merckx, o di Spock, il cannibale, il vampiro, la pianta carnivora, l’ameba mangiacervelli e via dicendo…

Il punto è che se lo scrive uno iper-competente di tennis portando esempi (come hai appena fatto tu) mi può star bene eccome. Se lo scrivono tanto per scrivere perché è glamour insomma anche no.
Mi sto rendendo conto di essere un po’ ingenuotto in questo momento.. :-/
Quasi tutta la informazione, o sedicente tale, sta funzionando così …

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Paolo (Guest) 16-05-2026 13:23

Se Sinner riesce a riaprire subito il game risalendo da 40-15 e strappando a Medvedev il servizio, ci sono ottime chance di chiudere in 1 batter d’occhio. Conoscendo sinner chiederà di affittare il pietrangeli per fare un altra oretta di allenamento extra.
Ci vuole fin da subito un atteggiamento perfetto in risposta

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piper 16-05-2026 13:22

Scritto da Inox
@ giallu (#4617217)
Anche per me il tennis di Jannik è poesia, ma bisogna valutare chi ci sta’ dietro l’osservatore, che persona è, questo spiega quante diversità nel guardare la stessa cosa.

Ma infatti caro Inox come ho gia scritto trattasi di percezioni. Ad esempio io sono moderatamente distaccato pur tifando e come scritto da Golden Shark può essere una piacevole sorpresa quella dell’esultanza dopo lo sforzo profuso per contro breakkare anche se alla fine ha comunque perso il set e l’esultanza dopo il break nel 3° set.

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+1: Inox
Dad (Guest) 16-05-2026 13:15

Scritto da Ging89
Io ho visto un’infinità di partite di Sinner
Era stanco ma quello era un attacco d’ansia
Li ebbe solo altre 2 volte: a Wimbledon 2024 contro Medvedev e in Australian Open 2025 contro Rune

Diagnosi a distanza. La telemedicina applicata al tennis

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+1: Inox
Lukas (Guest) 16-05-2026 13:13

@ Taxi Driver (#4617097)

Un bulletto qualunque…

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+1: Scaino
-1: Detuqueridapresencia
Silvy__89 16-05-2026 13:09

Comunque un ottima versione di Medvedev, quest’anno è riuscito nell’impresa di mettere in difficoltà i Sincaraz (molto più di Zverev) vincendo addirittura con Alcaraz ad Indian Wells.
Quando decide di giocare seriamente, è un osso duro per tutti.

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+1: Inox, Scolaretto, maverikkk, antoniov, Ram
Tiger Woods (Guest) 16-05-2026 13:03

Scritto da Forzaschiavo
@ giallu (#4617201)
Sono d’accordo con te, di vive il qui e ora, chiaro che l’obbiettivo è Parigi, ma personalmente se vince anche Roma… avrà almeno altri 10 anni per vincere il RG

Almeno altri 10 anni…

 72
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Just is Back 16-05-2026 12:59

Scritto da maverikkk
Roma è un torneo da vincere, assolutamente, per quello che è il mio pensiero (infortuni e concause permettendo) anche se Jannik continua a dichiarare che l’obiettivo è il Roland Garros.
Parigi è uno SLAM, però vincere a Roma, per la prima volta, a distanza di 50 anni da Panatta sarebbe magnifico.
Da alcuni giorni Ljubicic continua a ripetere che i cambi di condizioni climatiche, di gioco, giorno/sera sono tremendi a livello psico-fisico.

Lui, come tanti che ne tesso o le lodi, SPERANO, SOLAMENTE, di sostituire Darren Cahill

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+1: il capitano, antoniov
Kenobi 16-05-2026 12:51

Scritto da Giampi

Scritto da giallu

Scritto da Humbert50
Col senno di poi doveva saltare Madrid. Ora arriverà scarico al Roland Garros e, quel che è peggio, rischia di farsi male.
Non possiamo chiedere a Jannik quello che, con ben altri fisici, non hanno fatto Djokovic, Nadal e Federer.

Per quel che mi riguarda, anche se perde RG, non cambia una virgola. Ha mostrato qualcosa di mostruoso negli ultimi mesi.
La cosa che più mi disturba, ma tanto, è che ancora leggo “il robotico” su altre testate. Ma robotico stammi…

Il robotico è un modo per definire un tennis al limite della perfezione, e quindi Sinner è robotico anche quando gioca di tocco, fa i drop e i lob. “Noi siamo i Borg (Sinner). Abbassate i vostri scudi e arrendetevi. La resistenza è inutile (i Borg, civiltà Cyborg inarrestabile e spietata – Star Trek)..

No no, chi lo definisce robotico si allinea all’idea che si ha del robot che è tutto quello che non è apppunto Jannik.

È una metafora, capisce ?

Cioè i termini non si possono snaturare perché si ha una diversa percezione dei loro significati.

In realtà dare a Jannik del robot identifica una cosa precisa, di freddo, calcolatore: cancella l’umanità, la passione, l’estro e la genialità, riducendo tutto a una fredda esecuzione meccanica.

Chi usa “robot” per definire la perfezione commette un errore di concetto.
Il robot esegue,un robot ripete sempre lo stesso identico movimento meccanico in un ambiente controllato.
Non ha emozioni.

È tutto tranne perfetto.

È un po’ come se dicessi di Alcaraz che è un acrobata, che poi è stato più robot lui di Jannik perché era come se fosse programmato da Ferrero.

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+1: giallu
walden 16-05-2026 12:51

Scritto da Onurb

Scritto da giallu

Scritto da Betafasan
@ Taxi Driver (#4617097)
Mamma mia ! Immondo episodio! Ma sai valutare razionalmente le cose?!
Allora le tante persone che vengono accoltellate in strada da ragazzi per un cellulare o soldi cosa sono ?!!

Minkia, Beta. Ma qui è sport, anzi LO sport, insieme a poche altre discipline (rugby per esempio). Per quanto sei stanco, sconvolto, un gesto semplice verso un bambino/a che non gli pare vero di “accompagnare” un semifinalista è dovuto e dovrebbe essere un piacere punto e basta. Ripeto, a me piace tantissimo Dardo. Sto giro ha fatto una caxata. Niente di imperdonabile, ci mancherebbe. Ma più attenzione da ora

L ho già scritto in un altro post ma lo ripeto anche qua….a me darderi, a pelle,non mi è mai piaciuto e non serviva questo fatto per confermare il mio sentimento nei suoi confronti….

Quando arrivi ad un certo livello devi imparare a comportarti, Darderi ci è arrivato da poco ed è anche anche lui uno poco addestrato a quella che Bourdieu chiamava “la distinzione”….imparerà anche lui, forse qualcuno un po’ più adulto gli avrebbe dovuto consigliare di scusarsi e trovare il modo di farsi perdonare….

 69
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+1: Scolaretto, giallu, antoniov
Forzaschiavo (Guest) 16-05-2026 12:51

@ giallu (#4617201)

Sono d’accordo con te, di vive il qui e ora, chiaro che l’obbiettivo è Parigi, ma personalmente se vince anche Roma… avrà almeno altri 10 anni per vincere il RG

 68
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+1: maverikkk
sasuzzo 16-05-2026 12:48

Forse Sinner pur avendo qualche problema, o meglio, un calo fisico, dovrebbe usare un body language più positivo di fronte a un Medvedev che, vedendolo così stanco, gli serviva già dopo 10 secondi dalla fine del punto precedente

 67
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Atom (Guest) 16-05-2026 12:45

Ci sono qui intenditori del cavolo . Intanto bisogno dire che Medved ha battuto Jokovic nel suo maggiore fulgore quando stava facendo il Gran Slam , ha battuto Alcaraz recentemente , ieri ha fatto una partita mostruosa e bisogna fare gli elogi a Sinner . Poi non e’ vero che la pioggia ha salvato Sinner , semmai danneggiato, aveva avuto una palla break sul 3 a 1 e sul 4 a 2 ……a parte certi segni di nervosismo Sinner e’ stato grandissimo .

 66
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walden 16-05-2026 12:44

Scritto da Gaz
Non nego che questa volta sarò più di parte per due ragioni principali.
Mi ha dato sempre un po di rammarico quando a vincere un torneo è stata una tennista che avrebbe già dovuto essere a casa,non dopo una gran semifinale contro la numero 1(allora l’avrei accettato)ma negli ottavi da super favorita contro una grandissima Jovic è più difficile da digerire,quando fronteggi un match point ,in quegli scambi ci vuole anche molta fortuna,a quel punto,che tutto giri dalla tua, perché basta poco per andare a casa,un buona prima dell’avversaria,una tua steccata,una riga,un falso rimbalzo,una folata di vento,ecc…sei nelle mani del fato e nella pressione che può sentire l’avversaria.
L’altro motivo è più di natura fiabesca, insomma,tornare a rivincere Roma dopo anni,da mamma,era difficile crederlo nel momento dell’uscita del tabellone,vuoi mettere l’avete messa Svitolina vincente torneo?
E poi ci sarebbe anche un terzo motivo, quando superi due come Rybakina e Swiatek sei legittimato a vincere il torneo,tra l’altro al primo turno contro Basiletti vedevo che faceva fatica a prendere il largo come mi sarei aspettato, molti games combattuti, mai mi sarei aspettato di vederla oggi in campo.
Se poi dovesse vincerà la Gauff superando questa Svitolina, bisognerà però farle solo i complimenti.
Come abbiamo visto ieri il tennis non è matematica 1+1:non fa 2 ,se Darderi batte Jodar non deve battere AUTOMATICAMENTE Ruud ,non lo si approccia il tennis con un pensiero geometrico,non è un cubo di Kubrick.
È questione di dinamiche,di fattori diversi,nel tennis più che linee delimitate e una questione di tante sfumature da interpretare, che andrebbero interpretate prima di trarre conclusioni, di varianti da cogliere.
Un giorno faremo un capitolo specifico proprio sulle varianti.

Il cubo è di Rubik, Kubrik ha fatto dell’altro

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Giampi 16-05-2026 12:43

Scritto da giallu

Scritto da Giampi

Scritto da giallu

Scritto da Humbert50
Col senno di poi doveva saltare Madrid. Ora arriverà scarico al Roland Garros e, quel che è peggio, rischia di farsi male.
Non possiamo chiedere a Jannik quello che, con ben altri fisici, non hanno fatto Djokovic, Nadal e Federer.

Per quel che mi riguarda, anche se perde RG, non cambia una virgola. Ha mostrato qualcosa di mostruoso negli ultimi mesi.
La cosa che più mi disturba, ma tanto, è che ancora leggo “il robotico” su altre testate. Ma robotico stammi…

Il robotico è un modo per definire un tennis al limite della perfezione, e quindi Sinner è robotico anche quando gioca di tocco, fa i drop e i lob. “Noi siamo i Borg (Sinner). Abbassate i vostri scudi e arrendetevi. La resistenza è inutile (i Borg, civiltà Cyborg inarrestabile e spietata – Star Trek)..

Mi piacerebbe tanto Giampi che fosse come dici. Ma a me pare tanto in accezione negativa, o non positiva – a essere gentili – quando lo leggo. Più macchina che umano. Mi scappa un brivido brutto, e capisco che spesso chi scrive non lo vede giocare. Per me è il “poeta”, pensa…

Sai, avrei capito fosse successo nei primi anni della carriera di Sinner quando rullava gli avversari da fondo campo ma ora che ha una completezza che sta diventando simile a quella di Alcaraz, in effetti il termine robotico è inappropriato. Tuttavia, se continua a rullare gli avversari anche facendo attacchi in back, ciop fintati lungolinea, e via dicendo va bene se lo chiamano Ice Sinner reincarnazione di Borg, figlio illegittimo di Lendl o di Merckx, o di Spock, il cannibale, il vampiro, la pianta carnivora, l’ameba mangiacervelli e via dicendo…

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walden 16-05-2026 12:40

Scritto da enzolabarbera
Criticare la giudice arbitro Aurelie Tourte per la sospensione della partita dovuta alla pioggia, è sbagliato. Il regolamento internazionale dice che spetta al giudice di sedia decidere la sospensione, in accordo con il giudice arbitro del torneo.I tennisti si devono adeguare alla decisione arbitrale. La Aureliè benevolmente ha voluto ascoltarli e se possibile accontentarli, non c’è stato verso, la pioggia è diventata battente. Non vedo nessun errore arbitrale. enzo

Solo un Bamba può aver visto questo….la Tourte è una quaqquaraquá

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+1: Inox, Just is Back, Bagel, Detuqueridapresencia, antoniov
Forzaschiavo (Guest) 16-05-2026 12:40

@ ProVax (#4617125)

Ssss, non dirlo, sarebbe storico dopo la doppietta femminile dello scorso anno… serve lo scio’ scio’

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Inox 16-05-2026 12:38

@ giallu (#4617228)

Quello che dicevo prima: oltre al commento in sé guarda anche da chi arriva. Non è sbagliato accostare il termine robotico a Jannik ma non puoi usarlo per descrivere Tutto il suo tennis ma solo riguardo la pulizia e martellamento dei suoi colpi, poi c’è un’ altro mondo che probabilmente gli altri non vedono o non vogliono vedere.

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+1: il capitano, antoniov
Intenditore (Guest) 16-05-2026 12:33

@ Ging89 (#4617206)

Perfettamente d’accordo

 60
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Volevo la Wip (Guest) 16-05-2026 12:33

Scritto da Ging89
Io ho visto un’infinità di partite di Sinner
Era stanco ma quello era un attacco d’ansia
Li ebbe solo altre 2 volte: a Wimbledon 2024 contro Medvedev e in Australian Open 2025 contro Rune

Io invece credo che ultimamente Sinner ha vinto sempre molto facilmente e senza quasi sudare, comandando lui il gioco e facendo correre gli altri. Ieri, dopo chissà quanto tempo, è toccato a lui fare il tergicristallo perché Medvedev stava giocando in maniera impressionante. Questo, oltre che a destabilizzarlo, gli ha spezzato le gambe e lo ha spolmonato. A quel punto forse è sopraggiunta anche un po’ di ansia, pensava, dopo il primo set, di vincere facile, invece ha capito che avrebbe rischiato tanto. Il senso di vomito (mi è capitato giocando) ti viene anche quando sei in debito di ossigeno, questo è successo quando si è piegato dietro la protezione del campo.
Poi potrei anche sbagliarmi ovviamente

 59
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giallu 16-05-2026 12:31

Scritto da Inox
@ giallu (#4617217)
Anche per me il tennis di Jannik è poesia, ma bisogna valutare chi ci sta’ dietro l’osservatore, che persona è, questo spiega quante diversità nel guardare la stessa cosa.

Si però Inox, tu pure sei informato bene. Spesso è confrontato con Alcatraz o il Muso. E la cosa viene venduta come l’estro, la fantasia, contro il robot. Ti porta?
Ecco li mi disturba… Ci è sempre un cax di bias contro Jannik, con tutto il rispetto per gli altri due che sono bellissimi da vedere.

 58
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+1: Inox, Kenobi
Atom (Guest) 16-05-2026 12:28

Partita mostruoso di Medvede che ha fatto anche palle corte ……Sinner ancora piu’ mostruoso . Partita incredibile . Grande Jannik

 57
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+1: Silvy__89
Giallo Naso (Guest) 16-05-2026 12:28

@ piper (#4617207)

Intanto la cosa positiva è che dopo Parigi può seriamente riposarsi

 56
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Gaz (Guest) 16-05-2026 12:27

A SEGNO.
Senza pietà oggi Camilla Olga Castracani, domani finale under 16 al foro, torneo che lo scorso anno ha visto la vittoria della Dorofeeva,che non solo è ora una signora 25 del ranking juniores,ma…quarda che un po che combinazione, è presente il suo nome nel pagina odierna ITF italiani/e,da protagonista.

 55
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-1: Just is Back
Inox 16-05-2026 12:22

@ giallu (#4617217)

Anche per me il tennis di Jannik è poesia, ma bisogna valutare chi ci sta’ dietro l’osservatore, che persona è, questo spiega quante diversità nel guardare la stessa cosa.

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+1: giallu, Scolaretto, il capitano
Andy.Fi (Guest) 16-05-2026 12:12

@ Ging89 (#4617206)

L’ho pensato anche io, non può avere quel fiatone dopo 40 minuti. Tutto questo me lo fa amare ancora di più

 53
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+1: il capitano
giallu 16-05-2026 12:08

Scritto da Giampi

Scritto da giallu

Scritto da Humbert50
Col senno di poi doveva saltare Madrid. Ora arriverà scarico al Roland Garros e, quel che è peggio, rischia di farsi male.
Non possiamo chiedere a Jannik quello che, con ben altri fisici, non hanno fatto Djokovic, Nadal e Federer.

Per quel che mi riguarda, anche se perde RG, non cambia una virgola. Ha mostrato qualcosa di mostruoso negli ultimi mesi.
La cosa che più mi disturba, ma tanto, è che ancora leggo “il robotico” su altre testate. Ma robotico stammi…

Il robotico è un modo per definire un tennis al limite della perfezione, e quindi Sinner è robotico anche quando gioca di tocco, fa i drop e i lob. “Noi siamo i Borg (Sinner). Abbassate i vostri scudi e arrendetevi. La resistenza è inutile (i Borg, civiltà Cyborg inarrestabile e spietata – Star Trek)..

Mi piacerebbe tanto Giampi che fosse come dici. Ma a me pare tanto in accezione negativa, o non positiva – a essere gentili – quando lo leggo. Più macchina che umano. Mi scappa un brivido brutto, e capisco che spesso chi scrive non lo vede giocare. Per me è il “poeta”, pensa… 🙂

 52
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Lucio68 (Guest) 16-05-2026 12:06

Scritto da Silvy__89
Stando già sul 4-2, oggi in mezz’oretta dovrebbe finire. Forza Jannik sempre con te!

Mezz’oretta?A Sinner mancano 2 game per chiudere il match,se al servizio ritorna quello del primo set 10 minuti e la chiude,anche molto meno se non lascia andare il game del 4-3

 51
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Swinner (Guest) 16-05-2026 12:00

Jannik farà di tutto per vincere oggi, domani e pure a Parigi.

 50
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+1: Silvy__89
Giampi 16-05-2026 12:00

Scritto da giallu

Scritto da Humbert50
Col senno di poi doveva saltare Madrid. Ora arriverà scarico al Roland Garros e, quel che è peggio, rischia di farsi male.
Non possiamo chiedere a Jannik quello che, con ben altri fisici, non hanno fatto Djokovic, Nadal e Federer.

Per quel che mi riguarda, anche se perde RG, non cambia una virgola. Ha mostrato qualcosa di mostruoso negli ultimi mesi.
La cosa che più mi disturba, ma tanto, è che ancora leggo “il robotico” su altre testate. Ma robotico stammi…

Il robotico è un modo per definire un tennis al limite della perfezione, e quindi Sinner è robotico anche quando gioca di tocco, fa i drop e i lob. “Noi siamo i Borg (Sinner). Abbassate i vostri scudi e arrendetevi. La resistenza è inutile (i Borg, civiltà Cyborg inarrestabile e spietata – Star Trek)..

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+1: giallu
Peter Parker 16-05-2026 11:59

Scritto da Golden Shark
Uscito da una bella buca … oggi è il giorno di metterci una bella pietra sopra … e pensare a domani !
Ieri sera l’esultanza di Sinner al momento della conquista del break nel terzo set mi ha regalato dei brividi che non provavo da tempo .
Anche soffrire può essere piacevole … o meglio può essere l’anticamera del piacere .

Bravo, è vero quello che hai scritto

 48
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+1: il capitano, Golden Shark
piper 16-05-2026 11:56

Scritto da di Pablito ce n’è uno……

Scritto da Farinacci
Sinner puo’ vincere Roma, ma e’ cotto bollito. La paghera’ perdendo al Roland Garros. Purtroppo non poteva saltare Roma per la pressione degli sponsor.

quoto e la penso anch’io così, non fosse stato il torneo di casa non avrebbe giocato, e direi anche comprensibilmente

Ma se dopo Roma RG e Wimbledon vorrà fare anche Montreal?

 47
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Ging89 16-05-2026 11:55

Io ho visto un’infinità di partite di Sinner

Era stanco ma quello era un attacco d’ansia

Li ebbe solo altre 2 volte: a Wimbledon 2024 contro Medvedev e in Australian Open 2025 contro Rune

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maverikkk 16-05-2026 11:55

Roma è un torneo da vincere, assolutamente, per quello che è il mio pensiero (infortuni e concause permettendo) anche se Jannik continua a dichiarare che l’obiettivo è il Roland Garros.
Parigi è uno SLAM, però vincere a Roma, per la prima volta, a distanza di 50 anni da Panatta sarebbe magnifico.
Da alcuni giorni Ljubicic continua a ripetere che i cambi di condizioni climatiche, di gioco, giorno/sera sono tremendi a livello psico-fisico.

 45
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+1: il capitano, Silvy__89, Peter Parker, Navaioh69, antoniov
-1: Scaino
Cogi53 16-05-2026 11:45

Santa Prima di servizio, pensaci tu!!

 44
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+1: il capitano, Carota Senior, Golden Shark, Silvy__89
giallu 16-05-2026 11:44

Scritto da Humbert50
Col senno di poi doveva saltare Madrid. Ora arriverà scarico al Roland Garros e, quel che è peggio, rischia di farsi male.
Non possiamo chiedere a Jannik quello che, con ben altri fisici, non hanno fatto Djokovic, Nadal e Federer.

Per quel che mi riguarda, anche se perde RG, non cambia una virgola. Ha mostrato qualcosa di mostruoso negli ultimi mesi.
La cosa che più mi disturba, ma tanto, è che ancora leggo “il robotico” su altre testate. Ma robotico stammi…

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+1: Scolaretto, il capitano, Inox, maverikkk, Just is Back
Onurb (Guest) 16-05-2026 11:36

Scritto da giallu

Scritto da Betafasan
@ Taxi Driver (#4617097)
Mamma mia ! Immondo episodio! Ma sai valutare razionalmente le cose?!
Allora le tante persone che vengono accoltellate in strada da ragazzi per un cellulare o soldi cosa sono ?!!

Minkia, Beta. Ma qui è sport, anzi LO sport, insieme a poche altre discipline (rugby per esempio). Per quanto sei stanco, sconvolto, un gesto semplice verso un bambino/a che non gli pare vero di “accompagnare” un semifinalista è dovuto e dovrebbe essere un piacere punto e basta. Ripeto, a me piace tantissimo Dardo. Sto giro ha fatto una caxata. Niente di imperdonabile, ci mancherebbe. Ma più attenzione da ora

L ho già scritto in un altro post ma lo ripeto anche qua….a me darderi, a pelle,non mi è mai piaciuto e non serviva questo fatto per confermare il mio sentimento nei suoi confronti….

 42
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-1: Just is Back, Scaino
Intenditore (Guest) 16-05-2026 11:35

@ Farinacci (#4617159)

Certamente un bel tour de force, ma senza Alcaraz ce la può fare. Potrebbe esordire a Parigi il 24, 25 o meglio il 26, sarebbero 9 giorni dopo la Finale di Roma, pochini ma in teoria potrebbe prendersi quasi una settimana di stacco, deve riposare di testa più che altro, arrivando un paio di giorni prima dell’esordio e sfruttando i primi incontri per rientrare in palla. È un filotto molto faticoso, se non fosse stata Roma avrebbe saltato e vinto Parigi in carrozza, certamente cosi arriverà più stanco, ma non credo bollito, e vista la sua superiorità, senza Alcaraz ce la può fare a vincere tutto, deve superare qualche giornata complicata come ieri sera, che ogni tanto può capitare. Vamos Jannik!!!

 41
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+1: il capitano
Silvy__89 16-05-2026 11:28

Stando già sul 4-2, oggi in mezz’oretta dovrebbe finire. Forza Jannik sempre con te!

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+1: Carota Senior, Golden Shark
giallu 16-05-2026 11:25

Scritto da Inox

Scritto da Inox
@ giallu (#4617168)
Sono d’accordo, non so se hai quanto era contento ieri il bambino che accompagnava Jannik.

Visto

Si 🙂

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giallu 16-05-2026 11:23

Scritto da Kenobi
L’urlo del Leone di Jannik dopo aver confermato il break mi ha fatto tenerezza .
Sembrava di un ragazzo che pressato dalla responsabilità di vincere per essere #1 e italiano nel torneo più importante d’Italia ma di fronte a grandi difficoltà fisiche ha tenuto duro fino a superare la parte più critica .
In quel momento ho visto un una persona normale , umana, con tutte le sue fragilità, con uno conto in banca già stratosferico, con l’italiano più vincente di sempre , ma dirci : ” con il Cuore vinco , potete farlo anche voi “.
Per me è stato l’insegnamento di Jannik a tutti i ragazzi che si cimentano in questo bellissimo sport.
Non devi mai mollare neanche se sei super favorito, se stai male ed il tuo avversario gioca il tennis migliore della sua vita.

Bel commento. Sai, penso che la finale RG dell’anno scorso abbia lasciato il segno (tutti contro di lui, sti maledetti parigini). Per cui, nella sua maniera misurata, cerca il pubblico anche lui.
A parte: ho girato buona parte della Francia, prendendomi il tempo per stare lì (non mordi e fuggi insomma) e generalmente carini, come in ogni parte del mondo (pregi e difetti). Parigi no… In genere denota un problema: sindrome di inferiorità latente o patente? 😀
P.s.: a meno che non hai evidentemente un ciulo di soldi che puoi spendere (un paio di volte sono andato col mio boss). A quel punto tutti carini.. 😀

 38
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guido Guest 16-05-2026 11:11

Sul 5-6 speravo che la pioggia intervenisse in soccorso di Sinner. Con una pausa avrebbe potuto chiudere al tie-break senza andare al terzo.
Però meglio così: meglio che si sia tirato fuori da solo e che l’interruzione sia arrivata quando aveva già un break di vantaggio nel terzo.
Così tutti muti

 37
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Il cubo di Bublik 16-05-2026 11:07

Scritto da Simo.
@ Kenobi (#4617147)
Jannik è sempre misurato e controllato nelle sue esultanze, come è nella sua indole, al massimo anche dopo punti spettacolari alza il pugno e guarda con determinazione il suo angolo, l’esultanza di ieri è stata una scarica rabbiosa e ha mostrato uno Jannik a cui non siamo abituati, sentiva che il momento era critico, che lui non era a posto, che il russo aveva il comando degli scambi, che l’incontro rischiava di sfuggirgli di mano. In quel momento, quando sembrava fisicamente non averne piu, ha breakato di tigna e di nervi, con la determinazione a non accettare la sconfitta propria del campione.

Sinner è un fiume carsico: tutto scorre sotto; poi ogni tanto erompe in superficie.

Scritto da Inox
Ed eccoci qua Tettocoperturisti e non..

E pure i lineabiancascivolisti…

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+1: Inox
Il cubo di Bublik 16-05-2026 11:06

Scritto da Simo.
@ Kenobi (#4617147)
Jannik è sempre misurato e controllato nelle sue esultanze, come è nella sua indole, al massimo anche dopo punti spettacolari alza il pugno e guarda con determinazione il suo angolo, l’esultanza di ieri è stata una scarica rabbiosa e ha mostrato uno Jannik a cui non siamo abituati, sentiva che il momento era critico, che lui non era a posto, che il russo aveva il comando degli scambi, che l’incontro rischiava di sfuggirgli di mano. In quel momento, quando sembrava fisicamente non averne piu, ha breakato di tigna e di nervi, con la determinazione a non accettare la sconfitta propria del campione.

Sinner è un fiume carsico: tutto scorre sotto; poi ogni tanto erompe in superficie.

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+1: Arnarderi, robdes12
di Pablito ce n’è uno…… (Guest) 16-05-2026 11:05

Scritto da Humbert50
Col senno di poi doveva saltare Madrid. Ora arriverà scarico al Roland Garros e, quel che è peggio, rischia di farsi male.
Non possiamo chiedere a Jannik quello che, con ben altri fisici, non hanno fatto Djokovic, Nadal e Federer.

roma doveva saltare, non madrid

 34
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-1: Just is Back
di Pablito ce n’è uno…… (Guest) 16-05-2026 11:01

Scritto da Farinacci
Sinner puo’ vincere Roma, ma e’ cotto bollito. La paghera’ perdendo al Roland Garros. Purtroppo non poteva saltare Roma per la pressione degli sponsor.

quoto e la penso anch’io così, non fosse stato il torneo di casa non avrebbe giocato, e direi anche comprensibilmente

 33
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-1: Just is Back
Humbert50 (Guest) 16-05-2026 11:00

Col senno di poi doveva saltare Madrid. Ora arriverà scarico al Roland Garros e, quel che è peggio, rischia di farsi male.
Non possiamo chiedere a Jannik quello che, con ben altri fisici, non hanno fatto Djokovic, Nadal e Federer.

 32
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-1: Just is Back
Tonino (Guest) 16-05-2026 11:00

@ Farinacci (#4617159)
E basta fare i profeti di sventure, basta portare sfiga, ma che ca.osa vi ha fatto stò ragazzo,forse non lo meritate…

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+1: Il cubo di Bublik, il capitano, Silvy__89, Just is Back, Marco M.
Inox 16-05-2026 11:00

Scritto da Inox
@ giallu (#4617168)
Sono d’accordo, non so se hai quanto era contento ieri il bambino che accompagnava Jannik.

Visto

 30
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+1: giallu, Scaino
Inox 16-05-2026 11:00

@ giallu (#4617168)

Sono d’accordo, non so se hai quanto era contento ieri il bambino che accompagnava Jannik.

 29
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+1: giallu, Scaino
giallu 16-05-2026 10:55

Scritto da Betafasan
@ Taxi Driver (#4617097)
Mamma mia ! Immondo episodio! Ma sai valutare razionalmente le cose?!
Allora le tante persone che vengono accoltellate in strada da ragazzi per un cellulare o soldi cosa sono ?!!

Minkia, Beta. Ma qui è sport, anzi LO sport, insieme a poche altre discipline (rugby per esempio). Per quanto sei stanco, sconvolto, un gesto semplice verso un bambino/a che non gli pare vero di “accompagnare” un semifinalista è dovuto e dovrebbe essere un piacere punto e basta. Ripeto, a me piace tantissimo Dardo. Sto giro ha fatto una caxata. Niente di imperdonabile, ci mancherebbe. Ma più attenzione da ora

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+1: Inox, Taxi Driver, Scaino, Marco M.
Simo. (Guest) 16-05-2026 10:54

@ Kenobi (#4617147)

Jannik è sempre misurato e controllato nelle sue esultanze, come è nella sua indole, al massimo anche dopo punti spettacolari alza il pugno e guarda con determinazione il suo angolo, l’esultanza di ieri è stata una scarica rabbiosa e ha mostrato uno Jannik a cui non siamo abituati, sentiva che il momento era critico, che lui non era a posto, che il russo aveva il comando degli scambi, che l’incontro rischiava di sfuggirgli di mano. In quel momento, quando sembrava fisicamente non averne piu, ha breakato di tigna e di nervi, con la determinazione a non accettare la sconfitta propria del campione.

 27
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+1: Il cubo di Bublik, Peter Parker, Navaioh69
Just is Back 16-05-2026 10:50

Quante caxxate si leggono qua… Per fortuna ci sta @il capitano 🙂

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+1: giallu, il capitano, Carota Senior, Navaioh69
piper 16-05-2026 10:41

@ Squalo_Bianco97 (#4617155)

Ma dai se Jannik breakka subito al 7° game e va 5-2 e tiene il servizio, in 10 minuti è finito il match, male che vada se dovessero andare al tiebreak dovranno giocare 30/35 minuti.

 25
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+1: Inox, guido Guest, Silvy__89, Golden Shark, Peter Parker, Navaioh69
Farinacci (Guest) 16-05-2026 10:40

Sinner puo’ vincere Roma, ma e’ cotto bollito. La paghera’ perdendo al Roland Garros. Purtroppo non poteva saltare Roma per la pressione degli sponsor.

 24
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-1: Just is Back, giallu, Giampi, Silvy__89, il capitano, Carota Senior, robdes12, Marco M.
piper 16-05-2026 10:36

Scritto da Scolaretto

Scritto da il capitano
Mi auguro che una notte di riposo abbia giovato a Jannik, il russo comunque ha giocato un’ottima partita. Mi raccomando, oggi a pranzo mangiare pasta in bianco, perché “A rovesciare olio e sale, porta male”!!

Sì, la pasta va benissimo, e’ un primo e di prime ne ha bisogno Jannik per chiudere subito il discorso -:)

Io comincio con un piatto di insalata e radicchio (non so quali varietà) condite solo con un filo d’olio, poi un 2° piatto (da scoprire) e poi un 1° piatto (sempre da scoprire), frutta secca e per finire un espresso (con tutta calma).

 23
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+1: giallu
Squalo_Bianco97 16-05-2026 10:35

Organizzazione del torneo ridicola, ma falle giocare entrambe oggi le Semifinali No??? Sinner si deve scoppiare anche oggi, Ruud bello fresco in finale, ripeto Organizzazione ridicola.

 22
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antoniov 16-05-2026 10:35

Scritto da giallu

Scritto da Golden Shark
Uscito da una bella buca … oggi è il giorno di metterci una bella pietra sopra … e pensare a domani !
Ieri sera l’esultanza di Sinner al momento della conquista del break nel terzo set mi ha regalato dei brividi che non provavo da tempo .
Anche soffrire può essere piacevole … o meglio può essere l’anticamera del piacere .

Sto ragazzo è al 29esimo match, mi pare, da Indian Wells con pochissimo recupero. Se non è oltre ogni cosa conosciuta non so, fate voi…

28° match questo contro Medvedev; 29° l’eventuale contro Ruud.
Tanta roba.

 21
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+1: giallu, il capitano, Scolaretto, Peter Parker, Navaioh69, robdes12, Marco M.
piper 16-05-2026 10:32

Jannik e Daniil ieri hanno fatto conferenza stampa post match anche se interotto o la faranno solo al termine dell’incontro?

 20
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Scolaretto 16-05-2026 10:30

Scritto da il capitano
Mi auguro che una notte di riposo abbia giovato a Jannik, il russo comunque ha giocato un’ottima partita. Mi raccomando, oggi a pranzo mangiare pasta in bianco, perché “A rovesciare olio e sale, porta male”!!

Sì, la pasta va benissimo, e’ un primo e di prime ne ha bisogno Jannik per chiudere subito il discorso -:)

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+1: Golden Shark, il capitano
Pikario Furioso 16-05-2026 10:28

Scritto da enzolabarbera
Criticare la giudice arbitro Aurelie Tourte per la sospensione della partita dovuta alla pioggia, è sbagliato. Il regolamento internazionale dice che spetta al giudice di sedia decidere la sospensione, in accordo con il giudice arbitro del torneo.I tennisti si devono adeguare alla decisione arbitrale. La Aureliè benevolmente ha voluto ascoltarli e se possibile accontentarli, non c’è stato verso, la pioggia è diventata battente. Non vedo nessun errore arbitrale. enzo

Vero, pero’ anche gli arbitri sbagliano…e la francese si era intestardita e voleva che continuassino senza rendersi conto del pericolo. E poi non stavanonguicando il match point, erano nel bel mezzo di un set. Sinner giustamente si e’ fatto valere… gia’ la Toure’ lo aveva privato di una probabile vittoria a MC due anni fa, e sinner non se lo e’ dimenticato…

 18
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+1: puffo65, Marco M.
Kenobi 16-05-2026 10:27

L’urlo del Leone di Jannik dopo aver confermato il break mi ha fatto tenerezza .

Sembrava di un ragazzo che pressato dalla responsabilità di vincere per essere #1 e italiano nel torneo più importante d’Italia ma di fronte a grandi difficoltà fisiche ha tenuto duro fino a superare la parte più critica .

In quel momento ho visto un una persona normale , umana, con tutte le sue fragilità, con uno conto in banca già stratosferico, con l’italiano più vincente di sempre , ma dirci : ” con il Cuore vinco , potete farlo anche voi “.
Per me è stato l’insegnamento di Jannik a tutti i ragazzi che si cimentano in questo bellissimo sport.
Non devi mai mollare neanche se sei super favorito, se stai male ed il tuo avversario gioca il tennis migliore della sua vita.

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+1: Pikario Furioso, antoniov, Scolaretto, giallu, PeteBondurant, Cogi53, Golden Shark, Peter Parker, Navaioh69, Marco M.
giallu 16-05-2026 10:21

Scritto da Golden Shark
Uscito da una bella buca … oggi è il giorno di metterci una bella pietra sopra … e pensare a domani !
Ieri sera l’esultanza di Sinner al momento della conquista del break nel terzo set mi ha regalato dei brividi che non provavo da tempo .
Anche soffrire può essere piacevole … o meglio può essere l’anticamera del piacere .

Sto ragazzo è al 29esimo match, mi pare, da Indian Wells con pochissimo recupero. Se non è oltre ogni cosa conosciuta non so, fate voi…

 16
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+1: Golden Shark, Peter Parker, Navaioh69, Marco M.
Giampi 16-05-2026 10:20

Scritto da Golden Shark
Uscito da una bella buca … oggi è il giorno di metterci una bella pietra sopra … e pensare a domani !
Ieri sera l’esultanza di Sinner al momento della conquista del break nel terzo set mi ha regalato dei brividi che non provavo da tempo .
Anche soffrire può essere piacevole … o meglio può essere l’anticamera del piacere .

Lo è, tutti i bisogni primari inclusi quelli, diciamo così, riproduttivi nascono dal dispiacere e più la soddisfazione si fa attendere e più si soffre..e da ieri che sono affetto da priapismo tennistico…

 15
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+1: Golden Shark, Scolaretto
giallu 16-05-2026 10:19

Scritto da il capitano
Mi auguro che una notte di riposo abbia giovato a Jannik, il russo comunque ha giocato un’ottima partita. Mi raccomando, oggi a pranzo mangiare pasta in bianco, perché “A rovesciare olio e sale, porta male”!!

😀

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+1: Scolaretto
giallu 16-05-2026 10:18

Scritto da Taxi Driver
Si è poi saputo se darderi ha dato spiegazioni su quel vergognoso gesto a inizio match con il ragazzino ipovedente?
I solerti giornalisti hanno scritto dell’immondo episodio?
Grazie Ruud a riportarlo sulla terra

Io tifosissimo del Dardo. Max quando ce vo ce vo, per me hai ragione

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+1: Taxi Driver, Scaino
Gaz (Guest) 16-05-2026 10:12

Mi sa che sta piovendo,vedo che la semifinale della Castracani nel torneo under 16 è stato posticipato.
Intanto ieri vittoria sulla numero 87 Kovacevic,che è la decima esclusa dalle qualificazioni del RG ,al momento la prima delle escluse a due settimane è la Ilary Pistola.
Uscita già la lista,di tutto rispetto, guidata dalla campionessa degli AO Ksenia Efremova.
Camilla Olga Castracani che si è anche guadagnata la Wild Card per il tabellone principale del Bonfiglio che comicia oggi con le qualificazioni sul campo del tennis club Ambrosiano.

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-1: Just is Back, robdes12
Betafasan 16-05-2026 10:09

Jannik cerca di essere più cattivo in campo! … Agonisticamente

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-1: Taxi Driver
Betafasan 16-05-2026 10:05

@ Taxi Driver (#4617097)

Mamma mia ! Immondo episodio! Ma sai valutare razionalmente le cose?!
Allora le tante persone che vengono accoltellate in strada da ragazzi per un cellulare o soldi cosa sono ?!!

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-1: Taxi Driver, Scaino
ProVax (Guest) 16-05-2026 10:00

Forza ragazzi ( o ex ragazzi..), bisogna mettercela tutta, dateci il sogno della vittoria in doppio e singolare del torneo nazionale!

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Golden Shark 16-05-2026 09:57

Uscito da una bella buca … oggi è il giorno di metterci una bella pietra sopra … e pensare a domani !

Ieri sera l’esultanza di Sinner al momento della conquista del break nel terzo set mi ha regalato dei brividi che non provavo da tempo .

Anche soffrire può essere piacevole … o meglio può essere l’anticamera del piacere .

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+1: il capitano, antoniov, maverikkk, Silvy__89, Cogi53, Navaioh69, Caronte, robdes12, Marco M.
il capitano 16-05-2026 09:57

Mi auguro che una notte di riposo abbia giovato a Jannik, il russo comunque ha giocato un’ottima partita. Mi raccomando, oggi a pranzo mangiare pasta in bianco, perché “A rovesciare olio e sale, porta male”!! 😎

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+1: Golden Shark, Inox, Massi, Cogi53, giallu, Scolaretto, antoniov, Just is Back, maverikkk, renzopii, Peter Parker, marcauro, Caronte, Navaioh69, Bagel, filouche8, Marco M.
Gaz (Guest) 16-05-2026 09:51

Comunque Binaghi ha detto che il prossimo anno non dovrebbe piovere,e già questa è una buona notizia.

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+1: marcauro, Caronte, Arnarderi
-1: Just is Back
Gaz (Guest) 16-05-2026 09:39

Non nego che questa volta sarò più di parte per due ragioni principali.
Mi ha dato sempre un po di rammarico quando a vincere un torneo è stata una tennista che avrebbe già dovuto essere a casa,non dopo una gran semifinale contro la numero 1(allora l’avrei accettato)ma negli ottavi da super favorita contro una grandissima Jovic è più difficile da digerire,quando fronteggi un match point ,in quegli scambi ci vuole anche molta fortuna,a quel punto,che tutto giri dalla tua, perché basta poco per andare a casa,un buona prima dell’avversaria,una tua steccata,una riga,un falso rimbalzo,una folata di vento,ecc…sei nelle mani del fato e nella pressione che può sentire l’avversaria.
L’altro motivo è più di natura fiabesca, insomma,tornare a rivincere Roma dopo anni,da mamma,era difficile crederlo nel momento dell’uscita del tabellone,vuoi mettere l’avete messa Svitolina vincente torneo?
E poi ci sarebbe anche un terzo motivo, quando superi due come Rybakina e Swiatek sei legittimato a vincere il torneo,tra l’altro al primo turno contro Basiletti vedevo che faceva fatica a prendere il largo come mi sarei aspettato, molti games combattuti, mai mi sarei aspettato di vederla oggi in campo.
Se poi dovesse vincerà la Gauff superando questa Svitolina, bisognerà però farle solo i complimenti.

Come abbiamo visto ieri il tennis non è matematica 1+1:non fa 2 ,se Darderi batte Jodar non deve battere AUTOMATICAMENTE Ruud ,non lo si approccia il tennis con un pensiero geometrico,non è un cubo di Kubrick.
È questione di dinamiche,di fattori diversi,nel tennis più che linee delimitate e una questione di tante sfumature da interpretare, che andrebbero interpretate prima di trarre conclusioni, di varianti da cogliere.
Un giorno faremo un capitolo specifico proprio sulle varianti.

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-1: Just is Back, robdes12
Peter Parker 16-05-2026 09:38

Ieri sera Jannik Sinner ha dimostrato chi è il vero e indiscusso nr.1 del tennis mondiale.In una situazione difficile, complicata ne è venuto fuori da vero fuoriclasse con tanta resilienza, tenacia e coraggio da vero gladiatore di Roma.
Certo la partita non è ancora terminata ma oggi dalle ore 15.00
si parte con un vantaggio di un break e non è poco.
Jannik ha l’ occasione per andare in finale per il 2° anno consecutivo.
Forza Jannik,sempre con te anche nelle difficoltà.

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+1: Giova9, il capitano, Golden Shark, Inox, Massi, Scolaretto, maverikkk, renzopii, Silvy__89, marcauro, Caronte, Navaioh69, robdes12, Marco M.
Taxi Driver 16-05-2026 08:56

Si è poi saputo se darderi ha dato spiegazioni su quel vergognoso gesto a inizio match con il ragazzino ipovedente?
I solerti giornalisti hanno scritto dell’immondo episodio?

Grazie Ruud a riportarlo sulla terra

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+1: giallu, PeteBondurant, Scaino
-1: Betafasan, Detuqueridapresencia
enzolabarbera (Guest) 16-05-2026 08:47

Criticare la giudice arbitro Aurelie Tourte per la sospensione della partita dovuta alla pioggia, è sbagliato. Il regolamento internazionale dice che spetta al giudice di sedia decidere la sospensione, in accordo con il giudice arbitro del torneo.I tennisti si devono adeguare alla decisione arbitrale. La Aureliè benevolmente ha voluto ascoltarli e se possibile accontentarli, non c’è stato verso, la pioggia è diventata battente. Non vedo nessun errore arbitrale. enzo

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+1: PeteBondurant
-1: Inox, Just is Back, robdes12, Marco M.
Inox 16-05-2026 08:39

Ed eccoci qua Tettocoperturisti e non..

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+1: il capitano, giallu, antoniov, Il cubo di Bublik, marcauro, Caronte, Arnarderi, Marco M.