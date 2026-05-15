Pioggia su Roma: Sinner-Medvedev rinviata a domani (alle ore 15:00- con il programma completo di domani)
La pioggia ferma la semifinale degli Internazionali BNL d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Il match, interrotto sul punteggio di 6-2 5-7 4-2 in favore dell’azzurro nel terzo set, è stato rinviato a domani dopo il peggioramento delle condizioni meteo sul Campo Centrale del Foro Italico.
Sinner era partito fortissimo, dominando il primo set con un netto 6-2. Nel secondo parziale, però, Medvedev è cresciuto di livello, approfittando anche di un momento di difficoltà fisica dell’azzurro, riuscendo a pareggiare i conti con il 7-5. Nel terzo set Jannik aveva ritrovato energia e lucidità, portandosi avanti di un break sul 4-2, prima dello stop per pioggia.
La semifinale riprenderà dunque domani, con Sinner chiamato a completare l’opera per raggiungere la finale del torneo di Roma. In palio c’è l’accesso all’ultimo atto, dove ad attendere il vincitore ci sarà Casper Ruud (domenica alle ore 17).
Campo Centrale – ore 13:00
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Christian Harrison / Neal Skupski
Jannik Sinner vs Daniil Medvedev (Non prima 15:00)
Coco Gauff vs Elina Svitolina (Non prima 17:00)
Supertennis Arena – ore 12:00
Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos
Storm Hunter / Jessica Pegula vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider (Non prima 13:00)
Dal nostro inviato a Roma, Enrico Milani
TAG: Jannik Sinner, Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026
Credo che la Fitp e l’Italia stanno facendo di tutto per perdere il 1000 e di questo passo ci riusciranno perché in molte parti lo vorrebbero. Ma quanto ci vuole a fare una copertura che sarebbe anche semplice dal punto di vista ingegneristico?
Stasera l’arbitra francese che non voleva interrompere con Jannik che provava a farle capire che diluviava (non era difficile arrivarci).. comunque vediamo alla fine domani saranno pochi game, non un grosso problema per due campioni, sperando che sia Jannik a spuntarla
Lo scrissi 2 o 3 anni fa durante il torneo romano che da 15 anni a questa parte pioveva più nelle due settimane a Roma rispetto Wimbledon,del quale da bambino ricordo sempre questa tenda verde,tutti i giorni,con l’intrattenimento di Tommasi e Clerici.
Ormai a Wimbledon l’erba è secca nella seconda settimana.
Torneo da declassare , un tetto deve essere requisito minimo.
Fare la copertura sul centrale no? con calma, mi raccomando…
Meglio così. Una bella dormita e domani si chiude veloce speriamo. Dai dai!
Perché non si usa entrerà per primi? Alle 13 o anche prima
Tutto sommato bene cosi’, Sinner era comunque con poche energie, meglio completare l’opera domani, poi una bella dormita e battere l’amico Casper. Bene!
Difficile programmare la prosecuzione dato che sarà comunque l’evento più atteso. Leggo adesso che non prima delle 15:00.
Si gioca sicuramente alle 15:00
Si gioca sicuramente alle 15:00
Boh … 🙂
A breve arriverà la comunicazione , penso primo pomeriggio … forse le 14 , massimo le 15 … a seguire la finale donne .
Per me c’è anche in palio l’immagine di sè che verrebbe data dal raggiungimento della finale e, magari, anche della vittoria. Se neanche i malesseri lo fanno uscire sconfitto, vuol dire che è al momento imbattibile. Avere l’aura dell’intoccabile nello sport fa bene. Gli avversari entrano già predisposti alla sconfitta.
Ruud ringrazia gli organizzatori.
Dopo l’allenamento leggero odierno, sta già in panciolle da ore e ore.
Rosso e russo dopo il massacro di stasera domani di nuovo in campo….
Naturalmemte in tv si guardano bene dal fare la minima polemica
Quindi domani a che ora giocano?