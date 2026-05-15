Rinviata a domani ATP, Copertina

Pioggia su Roma: Sinner-Medvedev rinviata a domani (alle ore 15:00- con il programma completo di domani)

15/05/2026 23:01 14 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

La pioggia ferma la semifinale degli Internazionali BNL d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Il match, interrotto sul punteggio di 6-2 5-7 4-2 in favore dell’azzurro nel terzo set, è stato rinviato a domani dopo il peggioramento delle condizioni meteo sul Campo Centrale del Foro Italico.

Sinner era partito fortissimo, dominando il primo set con un netto 6-2. Nel secondo parziale, però, Medvedev è cresciuto di livello, approfittando anche di un momento di difficoltà fisica dell’azzurro, riuscendo a pareggiare i conti con il 7-5. Nel terzo set Jannik aveva ritrovato energia e lucidità, portandosi avanti di un break sul 4-2, prima dello stop per pioggia.

La semifinale riprenderà dunque domani, con Sinner chiamato a completare l’opera per raggiungere la finale del torneo di Roma. In palio c’è l’accesso all’ultimo atto, dove ad attendere il vincitore ci sarà Casper Ruud (domenica alle ore 17).

ATP Rome
Jannik Sinner [1]
40
6
5
4
Daniil Medvedev [7]
A
2
7
2
Mostra dettagli

Campo Centrale – ore 13:00
Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR
Jannik Sinner ITA vs Daniil Medvedev RUS (Non prima 15:00)
Coco Gauff USA vs Elina Svitolina UKR (Non prima 17:00)

Supertennis Arena – ore 12:00
Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG
Storm Hunter AUS / Jessica Pegula USA vs Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS (Non prima 13:00)



Dal nostro inviato a Roma, Enrico Milani

TAG: , ,

14 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

D (Guest) 15-05-2026 23:47

Credo che la Fitp e l’Italia stanno facendo di tutto per perdere il 1000 e di questo passo ci riusciranno perché in molte parti lo vorrebbero. Ma quanto ci vuole a fare una copertura che sarebbe anche semplice dal punto di vista ingegneristico?
Stasera l’arbitra francese che non voleva interrompere con Jannik che provava a farle capire che diluviava (non era difficile arrivarci).. comunque vediamo alla fine domani saranno pochi game, non un grosso problema per due campioni, sperando che sia Jannik a spuntarla

 14
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: DavidAce, omerjno
-1: sergioat
Gaz (Guest) 15-05-2026 23:24

Lo scrissi 2 o 3 anni fa durante il torneo romano che da 15 anni a questa parte pioveva più nelle due settimane a Roma rispetto Wimbledon,del quale da bambino ricordo sempre questa tenda verde,tutti i giorni,con l’intrattenimento di Tommasi e Clerici.
Ormai a Wimbledon l’erba è secca nella seconda settimana.

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kenobi 15-05-2026 23:24

Torneo da declassare , un tetto deve essere requisito minimo.

 12
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver, omerjno
-1: sergioat
morbius 15-05-2026 23:21

Fare la copertura sul centrale no? con calma, mi raccomando…

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: omerjno
-1: sergioat
Silvy__89 15-05-2026 23:20

Meglio così. Una bella dormita e domani si chiude veloce speriamo. Dai dai!

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tomax (Guest) 15-05-2026 23:16

Perché non si usa entrerà per primi? Alle 13 o anche prima

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 15-05-2026 23:12

Tutto sommato bene cosi’, Sinner era comunque con poche energie, meglio completare l’opera domani, poi una bella dormita e battere l’amico Casper. Bene!

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Mando
robdes12 15-05-2026 23:10

Difficile programmare la prosecuzione dato che sarà comunque l’evento più atteso. Leggo adesso che non prima delle 15:00.

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Hoila Seppi (Guest) 15-05-2026 23:07

Si gioca sicuramente alle 15:00

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Hoila Seppi (Guest) 15-05-2026 23:07

Si gioca sicuramente alle 15:00

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Golden Shark 15-05-2026 23:06

Scritto da Al9000
Quindi domani a che ora giocano?

Boh … 🙂

A breve arriverà la comunicazione , penso primo pomeriggio … forse le 14 , massimo le 15 … a seguire la finale donne .

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Al9000
robdes12 15-05-2026 23:05

Per me c’è anche in palio l’immagine di sè che verrebbe data dal raggiungimento della finale e, magari, anche della vittoria. Se neanche i malesseri lo fanno uscire sconfitto, vuol dire che è al momento imbattibile. Avere l’aura dell’intoccabile nello sport fa bene. Gli avversari entrano già predisposti alla sconfitta.

 3
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver, Al9000
Taxi Driver 15-05-2026 23:04

Ruud ringrazia gli organizzatori.
Dopo l’allenamento leggero odierno, sta già in panciolle da ore e ore.
Rosso e russo dopo il massacro di stasera domani di nuovo in campo….

Naturalmemte in tv si guardano bene dal fare la minima polemica

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Cibrario
-1: sergioat
Al9000 15-05-2026 23:04

Quindi domani a che ora giocano?

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!