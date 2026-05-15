Pioggia su Roma: Sinner-Medvedev rinviata a domani (alle ore 15:00- con il programma completo di domani)

La pioggia ferma la semifinale degli Internazionali BNL d’Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Il match, interrotto sul punteggio di 6-2 5-7 4-2 in favore dell’azzurro nel terzo set, è stato rinviato a domani dopo il peggioramento delle condizioni meteo sul Campo Centrale del Foro Italico.

Sinner era partito fortissimo, dominando il primo set con un netto 6-2. Nel secondo parziale, però, Medvedev è cresciuto di livello, approfittando anche di un momento di difficoltà fisica dell’azzurro, riuscendo a pareggiare i conti con il 7-5. Nel terzo set Jannik aveva ritrovato energia e lucidità, portandosi avanti di un break sul 4-2, prima dello stop per pioggia.

La semifinale riprenderà dunque domani, con Sinner chiamato a completare l’opera per raggiungere la finale del torneo di Roma. In palio c’è l’accesso all’ultimo atto, dove ad attendere il vincitore ci sarà Casper Ruud (domenica alle ore 17).

ATP Rome Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 40 6 5 4 Daniil Medvedev [7] • Daniil Medvedev [7] A 2 7 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-5 → 5-6 J. Sinner 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 0-2 → 0-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-1 → 5-2 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-0 → 4-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Campo Centrale – ore 13:00

Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Christian Harrison / Neal Skupski

Jannik Sinner vs Daniil Medvedev (Non prima 15:00)

Coco Gauff vs Elina Svitolina (Non prima 17:00)

Supertennis Arena – ore 12:00

Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos

Storm Hunter / Jessica Pegula vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider (Non prima 13:00)





Dal nostro inviato a Roma, Enrico Milani