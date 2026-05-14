Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 14 Maggio 2026

Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Patrick Boren
Masters 1000 Roma – terra
QF Sinner – Rublev Inizio 13:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Tunis – terra
QF Cina – Montes-De La Torre 2° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
QF Martos Gornes /Walkow – Agostini /Ribero 2° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
CH 175 Valencia – terra
R16 Ugo Carabelli – Berrettini Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Zagabria – terra
2T Cecchinato M. vs Andrade A. 10:00
ATP Zagreb
Marco Cecchinato [8]
4
4
Andy Andrade
6
6
Vincitore: Andrade
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Andrade
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
M. Cecchinato
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-5 → 4-5
A. Andrade
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-4 → 3-5
M. Cecchinato
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
A. Andrade
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
M. Cecchinato
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
A. Andrade
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
1-2 → 2-2
A. Andrade
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Andrade
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Andrade
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
M. Cecchinato
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
2-2 → 2-3
A. Andrade
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-1 → 2-2
M. Cecchinato
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Andrade
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
ace
A-40
1-0 → 1-1
M. Cecchinato
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
@ Daniel (#4615202)
Per fortuna mi son perso i soliti verdetti trollistici su questo giocatore. Mi chiedo anche chi lo conoscesse solo un anno fa…
I nostri, allo Zenit, hanno avuto i loro percorsi normalmente tortuosi e in salita.
Questo è passato in due mesi dal promettente ventenne alla top 10 virtuale… attuale, non futura.
Un miracolo, una slavina abbattutasi sull’ATP come solo in Spagna sembra poter accadere.
Maturità da 25enne (gli han cambiato l’anagrafe, levandogli cinque anni – in realtà è coetaneo di Sinner…); fondamentali top sui quali aggiungere tutto il lavoro che fanno i numeri uno, ma anzi, lui da l’idea che possa bastargli anche meno.
Insomma, la solitudine di Alcszar è finita: dietro di lui, Jódar, Blandaluce (;-), Fokina, Munar, ecc.
@ Alain (#4615282)
Ecco il tipico esempio di chi parla a vanvera. Io sono stato 2 categoria.
Jodar è un sopravvalutato, perdere così da darderi che fino a 3 giorni fa era un signor nessuno non depone a suo favore.
È arrogante, supponente e si crede prossimo n1.
Si consiglia un atteggiamento molto più umile altrimenti non andrà da nessuna parte….
ecco un tipico esempio di commento INUTILE del quale potevamo fare a meno e che brulicano su questo sito, scritto da personaggi che non sanno nemmeno cosa sia il tennis.
Jodar è attualmente numero 29 nella live ATP.
è classe 2006, quindi compie 20 anni quest’anno.
Sinner classe 2001 quindi andiamo a vedere nel 2021 che classifica aveva (poi chi vuole va a vedere cosa aveva già vinto): Sinner chiuderà l’anno al numero 10. In questi mesi nel 2021 viaggiava intorno alla top 20.
Scritto questo: io mi fido del commento scritto da Jannik sulla telecamera di Madrid.
Scusate, c’è anche il Cek in campo oggi…..
Prova a mandargli il tuo Iban, magari ti arriva qualcosa. Attento però che le regalie vanno adeguatamente motivate, sennò so’ cavoli!
Forza Cinà e Cecchinato, oggi dovrebbero avere vita semplice, sulla carta sono più forti degli avversari.
Nella live ci sono quattro italiani (tutti ventiquattrenni) tra i primi sedici. Cose dell’altro mondo.
Ma jodar non doveva essere il prossimo n1 ?
Non doveva distruggere sinner?
Secondo me sarà il prossimo n50…e ogni paragone con sinner è assolutamente improprio,ci sono almeno 3 categorie di differenza.
E tanti complimenti a Darderi, finalmente una grande prestazione e dimostrazione di forza fisica eccezionale.
Forza Jannik,facci sognare ancora.
Non ho dubbi che darai sempre il massimo e lo farai anche per i tuoi tifosi ( ripeto solo per i tuoi tifosi ). Anche se Jannik diventa sempre più ricco , a noi ( suoi tifosi ) regala le emozioni per le sue vittorie non potendo elargire i suoi guadagni.
Siamo a giovedi, il programma prevede 3 azzurri in campo, Cina’ nei quarti di un ch 75, Berretto agli ottavi di un ch 175 e……LUI: SINNER NEI QUARTI DI UN ATP 1000 (con Darderi gia’ in semi). Direi niente male, davvero niente male…..
FORZAAAAAA