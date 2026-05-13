Musetti k.o.: salta Amburgo e Roland Garros

Brutte notizie sul fronte di Lorenzo Musetti. Il tennista toscano, apparso in cattive condizioni a Roma, ha annunciato via social di essersi sottoposto ad esami più approfonditi che hanno rivelato una lesione al retto femorale. Da qua la necessità di fermarsi per le cure necessarie, con la pesante rinuncia al torneo di Amburgo e soprattutto Roland Garros, dove lo scorso anno arrivò in semifinale. Questo il messaggio scritto su Instagram da Musetti, con l’annuncio.

“Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero. Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente. Grazie di cuore al pubblico di Roma per l’affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa. Vi terrò aggiornati”.

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Davvero un peccato subire un infortunio di questa entità in un momento così delicato della stagione, e per Musetti con tanti punti da difendere sia a Roma che a Parigi. Non resta che augurare un pronto recupero e un grande in bocca al lupo a Lorenzo.