Musetti k.o.: salta Amburgo e Roland Garros
Brutte notizie sul fronte di Lorenzo Musetti. Il tennista toscano, apparso in cattive condizioni a Roma, ha annunciato via social di essersi sottoposto ad esami più approfonditi che hanno rivelato una lesione al retto femorale. Da qua la necessità di fermarsi per le cure necessarie, con la pesante rinuncia al torneo di Amburgo e soprattutto Roland Garros, dove lo scorso anno arrivò in semifinale. Questo il messaggio scritto su Instagram da Musetti, con l’annuncio.
“Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero. Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente. Grazie di cuore al pubblico di Roma per l’affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa. Vi terrò aggiornati”.
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Davvero un peccato subire un infortunio di questa entità in un momento così delicato della stagione, e per Musetti con tanti punti da difendere sia a Roma che a Parigi. Non resta che augurare un pronto recupero e un grande in bocca al lupo a Lorenzo.
TAG: infortunio, Lorenzo Musetti
Un grande dispiacere,… non colpevolizzare ma riflettere bene.
Tutto giusto Marco, però la generosità non deve confondersi con la poca avvedutezza sua e dello staff.. ieri ha ammesso nel post gara che non se la sentiva di ritirarsi per rispetto del pubblico.. idealmente ha ragione, sportivamente “un fesso” se mi è concesso il termine perché era più importante non rischiare Parigi che provare a giocare un ottavo a Roma.. sarebbe stato criticato da qualche stupido e troll se si fosse ritirato preventivamente? Sicuramente, ma amen, Sinner quante valanghe di merda si è preso sempre in ogni occasione quando ha scelto di non giocare in Davis e alle Olimpiadi e non mi pare sia rimasto traumatizzato.. vero, Musetti è più fragile emotivamente, però la carriera viene prima dei desideri del pubblico.. per carità, come scritto da Pier, magari avrà subito pressioni per giocare, non lo so, certo ora è una bella botta.. adesso, unica cosa, torni quando è pienamente ristabilito ( sempre che lo staff sia in grado di capire finalmente la causa di questi stop muscolari continui) e punti ai pochi punti da difendere nella seconda parte di stagione.. infine, una riflessione andrebbe fatta forse anche sul modo di giocare, troppo dispendioso, commisurato ai risultati finora ottenuti
Coraggio Mus
Quindi, ha giocato per un mese con una lesione tale che adesso gli richiede uno stop di un paio di mesi???
E nessuno, neanche i telespettatori, se ne è accorto?
Mah…
Musetti ha un gioco troppo difensivo fatto di corse e continui recuperi a destra e a sinistra che logora il suo corpo
Dovrà cambiare il suo stile di gioco,cambiare il movimento del dritto che e’ troppo ampio e giocare d’anticipo per essere più aggressivo tenendo i piedi in campo e provando a comandare il gioco
Per fare tutti questi cambiamenti avra bisogno di uno staff nuovo e un nuovo preparatore atletico
Oltre a un mental coach per gestirlo a livello mentale che e’ troppo fragile
“Al è simpri rot…”. 🙁
Che iella. Speriamo recuperi per Wimbledon, ma visto quanto subisce mentalmente gli infortuni, è probabile che abbia compromesso gran parte del 2026. Speriamo che questo sia l’ultimo per un po’.
Francamente se agli AO è stata proprio sfiga a questo giro rilevo anche una gestione insufficiente del problema. Aveva fastidio già contro Cerúndolo ma non hanno fatto degli accertamenti pensando fossero solo crampi? Vabbè, queste chiacchiere lasciano solo il tempo che trovano, si spera che il recupero sia completo e non a singhiozzo come post AO
Tanti auguri di pronta guarigione a Lorenzo e di tornare in campo piu’ forte di prima.
mi chiedo come sia possibile confondere la generosità con una dificitaria capacità di valutazione da parte del giocatore e, ovviamente, di tutto il suo team. Ma leggendo buona parte dei commenti mi arrendo, se condividete certe scelte è abbastanza chiaro che Lorenzo la pensa come voi. Io mi chiedo e vi chiedo, non vi sembra un film già visto? non notate dei loop che si ripetono?
Spiace tantissimo. Io ho ancora negli occhi la grande bellezza del tennis di Lorenzo agli australian open e sono fiducioso che tornera’. Ti aspettiamo.
questa mania di dover per forza colpevolizzare qualcuno a tutti costi…….io spero soltanto che si curi bene e che ritorni il musetti che amiamo prendendosi tutto il tempo necessario.
Esatto. È il terzo infortunio muscolare in un anno o poco più, a partire da Montecarlo dello scorso anno. Comincio a vedere una preoccupante somiglianza con Berrettini… Forza Musetti!
Ma da chi si fa seguire sto ragazzo?
Ennesimo infortunio, con tutte le possibilità che ha dovrebbe essere seguito da eccellenza e invece lo mandano in campo in condizioni pietose? Colpa della staff ma un po’ anche sua a sto punto.
Conseguenza quasi inevitabile … vista la gestione del problema .
Magari finiva allo stesso modo anche se si fosse fermato subito o addirittura prima … ma le perplessità sulla ” fesseria ” di giocare sopra un infortunio sono molto forti .
Buona e soprattutto completa guarigione Lorenzo !
Si aprono alcuni interrogativi
1)Come mai non ha compreso il problema?
2) C’era la consapevolezza del rischio nel tornare in campo?
3) Volontà sua o dei “poteri forti” (appellativo da tempo in voga ma nomi e cognomi non ce ne sono)?
4)Il più importante: questo tennis,questo colpire così tanto per fare punto perché non si sbaglia quasi mai e si contrattacca sempre, se è il futuro a quale prezzo può continuare? Quelli che vediamo sono giovani adulti ma guardiamo ai giovani/bambini, tra dieci anni un under 14 quale stress avrà,quale usura se tanto fisicamente sembra preparato e può sostenere certe intensità, giorno dopo giorno?
Alcaraz, Musetti,Draper, non tre pincopalli,non tre miseri fisicamente,sono fior di atleti cui si chiede da tempo troppo .
Anche se il problema odirno non riguarda la stessa gamba infortunata agli AO, non mi sembra normale che appena rientrato dopo un lungo stop per le conseguenti cure del caso, si sia di nuovo infortunato, forse un problema sottostimato o forse uno staff sovrastimato?
La partita inutilmente giocata con Cerundolo sicuramente ha peggiorato il quadro, è stata una mossa azzardata e con poco raziocinio, lui per amore del torneo di casa ha voluto giocare a tutti i costi, ma il suo staff medico doveva fermarlo. Forza Lorenzo, l’età è dalla tua, le posizioni in classifica quando avrai recuperato le risalirai in fretta.
Una notizia dolorosa ma mi pare di aver sentito che è il suo 5-6° infortunio muscolare negli ultimi 2-3 anni…
…a questo punto appare chiara una sua certa “predisposizione” (o fragilità) che può (e deve!) essere combattuta con un attento e sistematico lavoro di PREVENZIONE.
Il massimo cultore della prevenzione è stato (e resta) Djokovic e credo che nel team di Sinner (anche prima e dopo dell’esperienza con Panichi) si sia posta molta attenzione, visto che pure Jannik (come il serbo) molto spesso si lancia in recuperi di palla quasi impossibili.
Certo sviluppare un buon programma di prevenzione degli infortuni muscolari richiede molto lavoro quotidiano e grandissima costanza.
Forza M U S O !!!!
È sulla gamba sinistra e in Australia era la destra
Spiace moltissimo, ma era quasi inevitabile dopo quello che abbiamo visto a Roma.
La sua generosità nel voler giocare il torneo a tutti i costi gli è costata molto cara.
Ora spero che non forzi alcun rientro e che torni quando sarà veramente pronto.
I punti non contano, se li può riprendere solo tornando quello che era da sano, difendere qualcosa ora è impossibile con queste condizioni e si rischia di peggiorare tutto…
Ora recriminare non serve a niente, e’ giovane e deve pensare a rimettersi completamente, a costo di saltare anche Londra. Se poi, come dicono alcuni, i suoi infortuni dipendono anche da un approccio psicologico complesso, dovrà lavorare più che mai su quest’aspetto, troppi recenti segnali necessitano di essere affrontati con saggezza per poter guardare con fiducia ad un futuro di successi che e’ ancora nelle sue corde, in tutti i sensi.
Ma soprattutto giocare in quel modo. Non è che stava fermo coi piedi piantati e tirava a mille stile Basilashvili. Correva come un matto ogni punto e ha sicuramente peggiorato la situazione. Fossero stati più attenti forse il RG riusciva a farlo.
ma che c’entra tartarini….lui si sara’ fidato di quello che gli diceva il fisio…..
alla faccia dei tanti giornalisti e non che dicevano che non aveva nulla e che era solo una conseguenza psicosomatica…..vabbeh….
vai muso….ti rialzerai anche sto giro!
@ Di Passaggio (#4614537)
Incomincio a credere che la mia profezia, formulata due anni fa, che arrrivati a ventisei anni questi dovranno tutti
cercarsi un’altra attività
( senza trovar difficoltà, ovviamente) abbia un qualche fondamento. Scongiuri
e auguri.
L’unica cosa che non “capisco” è perchè ha giocato o non si è ritirato con Cerundolo.
Nel suo team non c’è uno che lo sappia consigliare?
Mi dispiace molto ,forza Lorenzo riprenditi con il tempo che ci vuole
Un po’ troppi infortuni muscolari per il Muso. Anche giocare in quelle condizioni forse e’ stato un azzardo. Mah, non mi sembra che sia stato ben consigliato da tartarini, anzi gli diceva di giocare e di non lamentarsi. Male Tartarini, male.
A maggior ragione ancora più folli lui e il suo team a continuare a giocare in questi giorni.
Gli faccio comunque tanti auguri
La s..ga si abbatte anche su di lui, dopo aver bloccato Carlos. Qui vince chi sopravvive.
Prenditi il tempo di recuperare Lorenzo!
Tornerai piu’ forte di prima, Campione.
qualcuno sa dirmi se è lo stesso infortunio dell’australian open?
Una coltellata mi avrebbe fatto meno male 😥