Filippo Speziali, dal Foro Italico allo Sporting Milano 3: guida i favoriti del Kia Open, lanciato verso le fasi finali

Dal Foro Italico di Roma, dove è arrivato a un soffio dal conquistare una wild card per le qualificazioni degli Internazionali d’Italia, ai campi di Basiglio. Nel giro di una dozzina di giorni. Succede a Filippo Speziali, 2.1 milanese classe 2000, che dopo aver accarezzato il sogno del debutto in un ATP Masters 1000 ha già voltato pagina, con un titolo nel mirino. È quello dell’edizione inaugurale del Kia Open, il nuovo torneo da 8.000 euro di montepremi dello Sporting Milano 3, che dopo più di dieci giorni di battaglie, dedicate ai turni preliminari che hanno scremato i 128 partecipanti, è prossimo agli ottavi di finale, in programma nella giornata di giovedì. Per Speziali, prima testa di serie, il debutto sarà contro Alessandro Sartori, 2.3 emiliano in grande crescita, a segno in rimonta nei sedicesimi di martedì contro Riccardo Federico Carpano. Subito un bel test per il favorito della vigilia, numero 1.150 della classifica mondiale ATP, che quest’anno ha vinto entrambi i tornei Open ai quali ha preso parte, a Giussano e Guanzate. Giovedì – a partire dalle 9 del mattino – anche tutte le altre sfide degli ottavi di finale, con in campo sulla terra battuta un mix fra giovani emergenti e giocatori più esperti, tutti ugualmente determinati a farsi strada fino alle fasi finali.

Nella serata di martedì il torneo diretto da Diego Cagnoni ha invece incassato la rinuncia di Alessandro Ingarao, campione italiano di seconda categoria in carica, che nel tabellone del Kia Open occupava la seconda testa di serie. Il siciliano è stato costretto al forfait per un motivo decisamente valido, visto che in questi giorni – e lo sarà fino alla fine del torneo – è impegnato agli Internazionali d’Italia nel ruolo di sparring partner dei campioni, fra i quali anche il numero uno del mondo Jannik Sinner. Passerà direttamente ai quarti di finale di venerdì, dunque, il vincitore del duello di mercoledì fra Andrea Brignacca e Filippo Moroni. Sabato pomeriggio dalle 15 le semifinali, domenica pomeriggio la finale. In occasione delle ultime due giornate di gara, il Kia Open unirà tennis di alto livello e impegno sociale: infatti, l’intero ricavato dei biglietti di ingresso (donazione libera a partire da 5 euro, per i maggiori di 12 anni) verrà devoluto a Fondazione ASINO, associazione benefica nata nel 2018 con lo scopo di supportare la formazione e la ricerca Neurochirurgica Oncologica in Italia, fornendo ai giovani neurochirurghi programmi di formazione strutturati, col supporto di strumenti efficaci ed innovativi. Una particolarità che nobilita ulteriormente la natura dell’evento.