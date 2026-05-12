Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Mercoledì 13 Maggio 2026
Campo Centrale – ore 13:00
Jessica Pegula vs Iga Swiatek
Casper Ruud vs Karen Khachanov (Non prima 15:00)
Elina Svitolina vs Elena Rybakina (Non prima 19:00)
Rafael Jodar vs Luciano Darderi (Non prima 20:30)
Supertennis Arena – ore 13:00
Ellen Perez / Demi Schuurs vs Iva Jovic / Anna Kalinskaya
Coco Gauff / Caty McNally vs Marie Bouzkova / Alexandra Panova (Non prima 14:00)
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Alex Michelsen / Learner Tien
Pietrangeli – ore 13:00
Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Robert Cash / JJ Tracy
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider (Non prima 14:00)
Andre Goransson / Evan King vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
Linda Noskova / Tereza Valentova vs Storm Hunter / Jessica Pegula
