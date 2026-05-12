Il programma completo ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Mercoledì 13 Maggio 2026

12/05/2026 19:45 Nessun commento
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14

Campo Centrale – ore 13:00
Jessica Pegula USA vs Iga Swiatek POL
Casper Ruud NOR vs Karen Khachanov RUS (Non prima 15:00)
Elina Svitolina UKR vs Elena Rybakina KAZ (Non prima 19:00)
Rafael Jodar ESP vs Luciano Darderi ITA (Non prima 20:30)

Supertennis Arena – ore 13:00
Ellen Perez AUS / Demi Schuurs NED vs Iva Jovic USA / Anna Kalinskaya RUS
Coco Gauff USA / Caty McNally USA vs Marie Bouzkova CZE / Alexandra Panova RUS (Non prima 14:00)
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Alex Michelsen USA / Learner Tien USA

Pietrangeli – ore 13:00
Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Robert Cash USA / JJ Tracy USA
Su-Wei Hsieh TPE / Xinyu Wang CHN vs Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS (Non prima 14:00)
Andre Goransson SWE / Evan King USA vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA
Linda Noskova CZE / Tereza Valentova CZE vs Storm Hunter AUS / Jessica Pegula USA

TAG: , , ,