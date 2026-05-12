Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Mercoledì 13 Maggio 2026

Campo Centrale – ore 13:00

Jessica Pegula vs Iga Swiatek

Casper Ruud vs Karen Khachanov (Non prima 15:00)

Elina Svitolina vs Elena Rybakina (Non prima 19:00)

Rafael Jodar vs Luciano Darderi (Non prima 20:30)

Supertennis Arena – ore 13:00

Ellen Perez / Demi Schuurs vs Iva Jovic / Anna Kalinskaya

Coco Gauff / Caty McNally vs Marie Bouzkova / Alexandra Panova (Non prima 14:00)

Harri Heliovaara / Henry Patten vs Alex Michelsen / Learner Tien

Pietrangeli – ore 13:00

Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Robert Cash / JJ Tracy

Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider (Non prima 14:00)

Andre Goransson / Evan King vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori

Linda Noskova / Tereza Valentova vs Storm Hunter / Jessica Pegula