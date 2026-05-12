Camparini Gioielli Cup, esordio ok per Guerrieri. Avanti anche il numero 3 Andaloro, fuori il greco Xilas. Nel doppio out i padroni di casa Iotti e Sansone

Esordio col piede giusto per Andrea Guerrieri alla Camparini Gioielli cup. L’atleta del Circolo Tennis Reggio Emilia si impone 6-1, 6-3 nella sfida pomeridiana disputata col qualificato Giacomo Crisostomo, che si arrende alle soglie dell’ora e mezza di gioco per la gioia del pubblico di casa, accorso numeroso per sostenere il proprio beniamino, favorito per la vittoria finale. Battaglia equilibrata, invece, tra Giovanni Oradini e Tommaso Compagnucci: ad aggiudicarsela è quest’ultimo, dopo due set tutti sul filo del rasoio (7-5, 7-6).

Buon esordio nel tabellone principale della testa di serie numero 3, il siciliano Fabrizio Andaloro: per lui un duplice 6-4 al qualificato Gian Marco Ortenzi. Termina subito la corsa di Lorenzo Bocchi: il tesserato del CT Albinea cede 6-3, 7-5 al maceratese Filippo Mazzola. Tutto facile per Alessandro Pecci, che piega 6-3, 6-1 Luca Parenti; prosegue la sua corsa anche Jacopo Bilardo che, dopo le due vittorie nelle qualificazioni, approda al secondo turno col 6-4, 6-1 a Lorenzo Angelini. Out il russo Kirill Kivattsev: sul centrale a far festa è Massimo Giunta col punteggio di 6-3, 6-4.

Subito fuori il greco Yoannis Xilas, numero 4, travolto 6-0, 6-2 dalla wild card Manuel Mazza, mentre non riesce a tenere alto l’onore ellenico nemmeno Piotr Tsitsipas (duplice 6-4 da Michele Mecarelli); il bulgaro Pyotr Nesterov batte 7-5, 6-4 il figlio d’arte Noah Perfetti, mentre Gabriele Bosio di arrende 6-3, 6-2 a Giuseppe La Vela. Il toscano Samuele Pieri, testa di serie numero 8, ha la meglio su Lorenzo Beraldo (6-4, 6-1), mentre lo sloveno Filip Jeff Planinsek piega 6-2, 7-6 il qualificato Niccolò Ciavarella.

Subito eliminati, nel tabellone di doppio, i padroni di casa Filippo Iotti e Riccardo Sansone: la vittoria, per 6-0, 6-2, vanno ad Enrico Baldisserri e Gabriele Volpi.