Yastremska brilla al primo turno a Parma: “Spero di festeggiare qui il mio compleanno”. Tagger prevale su Basiletti in due set

Il tabellone di singolare del Parma Ladies Open presented by Iren si è allineato al secondo turno. La giornata di martedì è coincisa con i debutti convincenti di Dayana Yastremska e Lilli Tagger, che hanno battuto rispettivamente Victoria Bosio e Noemi Basiletti. Ancora in corsa nel torneo WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club Parma, le cui partite del Campo Centrale sono visibili in diretta streaming sul sito del Corriere dello Sport, anche altre due pretendenti al titolo come Solana Sierra e Camila Osorio, quinta e settima testa di serie.

Yastremska subito protagonista – Dayana Yastremska non poteva augurarsi un impatto migliore con la realtà emiliana. La venticinquenne ucraina, ammessa in tabellone grazie a una wild card, ha aperto le danze al TC Parma con un successo in due set (7-6 6-3) sulla qualificata argentina Victoria Bosio, dando per lunghi tratti la sensazione di essere ben centrata sull’obiettivo finale. Coinvolta nella giornata di domenica nel tour per le vie del centro storico di Parma, l’ex numero 21 del ranking WTA ha risposto presente anche sul campo, catturando l’attenzione del pubblico per la qualità del gioco e numeri di spessore al servizio. “C’era molto vento e non è stato facile esprimersi al meglio – ha detto al termine del match –. A Parma mi sto divertendo tantissimo, è una città che mi ricorda la mia Odessa: venire a giocare in Emilia è stata un’ottima scelta. Obiettivo? Il 15 maggio è il mio compleanno, spero di poter festeggiare qui”.

Tagger delizia il Centrale – Un’altra grande protagonista del torneo non ha deluso le aspettative della vigilia. La diciottenne austriaca Lilli Tagger, allenata da Francesca Schiavone e grande amica di Jannik Sinner, non ha lasciato scampo alla toscana Noemi Basiletti, chiudendo la contesa con il punteggio di 6-4 6-2. Un servizio di prim’ordine, condito da cinque aces, e un rovescio a una mano dalla grande efficacia hanno regalato il pass per gli ottavi di finale alla tennista di Lienz: “Vorrei fare i complimenti alla mia avversaria per il suo percorso agli Internazionali BNL d’Italia. Sono molto fortunata ad avere al mio fianco una figura come Francesca Schiavone: mi aiuta tantissimo, soprattutto a livello mentale, nell’approcciare questo tipo di tornei. Il mio sogno era quello di entrare nel main draw del Roland Garros, ci sono riuscita e d’ora in avanti proverò a crescere dal punto di vista tattico”.

Risultati di martedì 12 maggio

Primo turno

Camila Osorio (7) b. Deborah Chiesa (Q) 6-1 6-3

Anna-Lena Friedsam b. Zhibek Kulambayeva (Q) 6-1 6-4

Viktorija Golubic (8) b. Varvara Lepchenko 4-6 6-1 6-4

Solana Sierra (5) b. Carole Monnet 6-4 6-0

Dayana Yastremska (3/WC) b. Victoria Bosio (Q) 7-6(3) 6-3

Susan Bandecchi (Q) b. Priscilla Hon 6-7(5) 6-4 7-5

Lilli Tagger b. Noemi Basiletti (WC) 6-4 6-2