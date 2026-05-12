Jódar non si ferma più: il “mostro di Leganés” travolge Tien e vola ai quarti a Roma

Rafael Jódar continua a stupire al Masters 1000 di Roma 2026. Il giovane spagnolo ha conquistato un successo di grande autorità negli ottavi di finale, superando Learner Tien con il punteggio di 6-1 6-4 e centrando così l’accesso ai quarti di finale del torneo del Foro Italico.

Una vittoria netta, brillante, costruita con personalità e con una qualità di gioco che conferma la crescita rapidissima del madrileno. Jódar, ormai sempre più protagonista in questa settimana romana, attende ora il vincitore della sfida tra Alexander Zverev e Luciano Darderi.

Il match contro Tien era particolarmente atteso perché metteva di fronte due giovani di enorme prospettiva, ancora in pieno processo di maturazione ma già capaci di esprimere un tennis di altissimo livello. La battaglia, almeno sulla carta, prometteva equilibrio. In campo, però, Jódar ha preso subito il controllo della scena.

Il primo set è stato quasi a senso unico. Come già accaduto contro Matteo Arnaldi, lo spagnolo ha iniziato con una ferocia agonistica impressionante, imponendo ritmo, profondità e peso di palla. Tien, mancino talentuoso e abile nel variare traiettorie e velocità, è sembrato sorpreso dalla consistenza del rivale, incapace di trovare spazio per costruire il proprio tennis.

Jódar ha spinto senza arretrare, ha comandato da fondo campo e ha neutralizzato con grande efficacia le soluzioni del giocatore americano. Il risultato è stato un 6-1 severo, ma perfettamente aderente all’andamento del parziale.

Nel secondo set è arrivato l’unico vero passaggio delicato della partita. Dopo un primo set dominato, Jódar ha accusato un leggero calo di tensione e Tien ne ha approfittato per alzare il livello, diventando più aggressivo con il dritto e trovando il break. Sul 1-3, però, lo spagnolo ha reagito da giocatore già maturo.

Il madrileno ha recuperato immediatamente lucidità, ha ricominciato a martellare con il rovescio e ha impedito a Tien di trovare continuità con il suo dritto mancino. Da quel momento Jódar ha infilato quattro giochi consecutivi, ribaltando completamente il set e riprendendosi il comando del match.

Uno degli aspetti più significativi della partita è stata proprio la capacità dello spagnolo di togliere efficacia al dritto di Tien. Jódar ha risposto con un livello altissimo di rovescio, reggendo lo scambio sulla diagonale e trasformando spesso la fase difensiva in un’occasione per riprendere campo e comandare il punto.

Pur cedendo il servizio una sola volta nell’arco dell’incontro, Jódar ha dato la sensazione di avere sempre il match nelle proprie mani. Anche nel momento di chiudere non ha tremato, confermando una naturalezza sorprendente nei contesti di massima pressione.

Con questo successo, Rafael Jódar si prende i quarti di finale a Roma e continua ad alimentare l’entusiasmo attorno al suo nome. Il risultato gli garantisce inoltre un traguardo importante: sarà testa di serie al Roland Garros 2026. Ma il presente, adesso, si chiama Foro Italico. E il “mostro di Leganés” sembra avere ancora voglia di correre.

ATP Rome Rafael Jodar [32] Rafael Jodar [32] 6 6 Learner Tien [19] Learner Tien [19] 1 4 Vincitore: Jodar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Jodar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 L. Tien 15-0 15-15 df 40-15 5-3 → 5-4 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Tien 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 R. Jodar 15-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 L. Tien 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 R. Jodar 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 L. Tien 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Tien 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 L. Tien 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Tien 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Tien 0-15 0-30 15-30 ace 40-30 ace 1-0 → 1-1 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi