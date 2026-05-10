Challenger 175 Valencia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Matteo Berrettini nel md. Due azzurri nelle quali
Challenger 175 Valencia – Tabellone Principale – terra
(1) Alejandro Tabilo vs Bye
Aleksandar Kovacevic vs Daniel Merida
(Alt) Dusan Lajovic vs (Alt) Christopher O’Connell
Qualifier vs (5) Daniel Altmaier
(4) Camilo Ugo Carabelli vs Bye
Matteo Berrettini vs Qualifier
(Alt) Juan Carlos Prado Angelo vs (Alt) Leandro Riedi
Qualifier vs (7) Miomir Kecmanovic
(8) Jan-Lennard Struff vs (WC) Nicolas Alvarez Varona
(WC) Bernabe Zapata Miralles vs Adolfo Daniel Vallejo
Roberto Bautista Agut vs (Alt) Pedro Martinez
Bye vs (3) Zizou Bergs
(6) Sebastian Baez vs (WC) Roberto Carballes Baena
Pablo Carreno Busta vs (Alt) Francisco Comesana
Damir Dzumhur vs Qualifier
Bye vs (2) Jaume Munar
Challenger 175 Valencia – Tabellone Qualificazione – terra
(Alt) (1) Nicolai Budkov Kjaer vs (WC) Sergi Fita Juan
(Alt) Jakub Paul vs (6) Stefano Napolitano
(2) Timofey Skatov vs (Alt) Carlos Lopez Montagud
(WC) Alejandro Juan Mano vs (7) Henri Squire
(3) Fajing Sun vs (Alt) Alejo Sanchez Quilez
(WC) Mario Mansilla Diez vs (8) Stefan Kozlov
(4) Remy Bertola vs (Alt) Carlos Sanchez Jover
(Alt) Taro Daniel vs (5) Raul Brancaccio
Pista Central – ore 10:30
Nicolai Budkov Kjaer vs Sergi Fita Juan
Taro Daniel vs Raul Brancaccio
Remy Bertola vs Carlos Sanchez Jover (Non prima 14:00)
Timofey Skatov vs Carlos Lopez Montagud (Non prima 17:00)
Pista Sanchez Vicario – ore 11:00
Fajing Sun vs Alejo Sanchez Quilez
Mario Mansilla Diez vs Stefan Kozlov (Non prima 13:00)
Pista 4 – ore 11:00
Jakub Paul vs Stefano Napolitano
Alejandro Juan Mano vs Henri Squire (Non prima 14:00)
Torneo di commiato di Zapata Miralles.
In generale età media altissima degli spagnoli presenti.
Ma se non danno wc nei challenger spagnoli, quando giocano i loro giovani?
E che pò fa’ ? 😉
Berrettini è ammirevole perché comunque non demorde. Va a giocarsi questi challenger con una certa umiltà.