Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Cordoba: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

09/05/2026 22:58 Nessun commento
Andrea Collarini nella foto
Andrea Collarini nella foto

ARG Challenger 50 Cordoba – Tabellone Principale – terra
(1) Guido Ivan Justo ARG vs Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG
Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs (PR) Renzo Olivo ARG
(WC) Fernando Cavallo ARG vs Eduardo Ribeiro BRA
(Alt) Santiago De La Fuente ARG vs (5) Murkel Dellien BOL

(3) Franco Roncadelli URU vs Pedro Sakamoto BRA
Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Hernan Casanova ARG
(WC) Juan Ignacio Gallego ARG vs (Alt) Ryan Dickerson USA
Qualifier vs (7) Nicolas Kicker ARG

(8) Juan Manuel La Serna ARG vs (WC) Maximo Zeitune ARG
Qualifier vs Gonzalo Villanueva ARG
Valerio Aboian ARG vs (Alt) Carlos Maria Zarate ARG
Qualifier vs (4) Juan Pablo Varillas PER

(6) Juan Bautista Torres ARG vs (Alt) Bruno Fernandez BRA
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (Alt) Miguel Tobon COL
Juan Estevez ARG vs (2) Andrea Collarini ARG




ARG Challenger 50 Cordoba – Tabellone Qualificazione – terra
Nicolas Villalon [1] – Bye
Francisco Tomas Geschwind [WC] vs Thiago Cigarran [7]

Ignacio Monzon [2] – Bye
Gonzalo Zeitune [ALT] vs Nicolas Zanellato [9]

Samuel Heredia [3] vs Segundo Goity Zapico [ALT]
Benjamin Chelía [WC] vs Valentin Basel [12]

Samuel Alejandro Linde Palacios [4] vs Tadeo Meneo [ALT]
Leonel Cesar Castro [WC] vs Lautaro Agustin Falabella [10]

Tomas Farjat [5] vs Bruno Oliveira [ALT]
Valentin Garay [ALT] vs Fermin Tenti [11]

Conner Huertas del Pino [6] vs Bautista De La Pena [ALT]
Agustin Libre [WC] vs Arklon Huertas Del Pino Cordova [8]

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