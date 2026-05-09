Challenger 50 Cordoba: Il Tabellone Principale e di Qualificazione
Challenger 50 Cordoba – Tabellone Principale – terra
(1) Guido Ivan Justo vs Lorenzo Joaquin Rodriguez
Luciano Emanuel Ambrogi vs (PR) Renzo Olivo
(WC) Fernando Cavallo vs Eduardo Ribeiro
(Alt) Santiago De La Fuente vs (5) Murkel Dellien
(3) Franco Roncadelli vs Pedro Sakamoto
Matheus Pucinelli De Almeida vs Hernan Casanova
(WC) Juan Ignacio Gallego vs (Alt) Ryan Dickerson
Qualifier vs (7) Nicolas Kicker
(8) Juan Manuel La Serna vs (WC) Maximo Zeitune
Qualifier vs Gonzalo Villanueva
Valerio Aboian vs (Alt) Carlos Maria Zarate
Qualifier vs (4) Juan Pablo Varillas
(6) Juan Bautista Torres vs (Alt) Bruno Fernandez
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (Alt) Miguel Tobon
Juan Estevez vs (2) Andrea Collarini
Challenger 50 Cordoba – Tabellone Qualificazione – terra
Nicolas Villalon [1] – Bye
Francisco Tomas Geschwind [WC] vs Thiago Cigarran [7]
Ignacio Monzon [2] – Bye
Gonzalo Zeitune [ALT] vs Nicolas Zanellato [9]
Samuel Heredia [3] vs Segundo Goity Zapico [ALT]
Benjamin Chelía [WC] vs Valentin Basel [12]
Samuel Alejandro Linde Palacios [4] vs Tadeo Meneo [ALT]
Leonel Cesar Castro [WC] vs Lautaro Agustin Falabella [10]
Tomas Farjat [5] vs Bruno Oliveira [ALT]
Valentin Garay [ALT] vs Fermin Tenti [11]
Conner Huertas del Pino [6] vs Bautista De La Pena [ALT]
Agustin Libre [WC] vs Arklon Huertas Del Pino Cordova [8]
TAG: Circuito Challenger
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