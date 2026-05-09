ITF Forte Village Sabato 9 maggio 2026

Pyotr Nesterov si aggiudica il titolo nel singolare maschile del sesto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Il bulgaro, accreditato della seconda testa di serie, ha superato 7-5, 6-0 il francese Arthur Nagel, numero 5 del seeding.

Nella finale del doppio, Alessandro Spadola e Matteo Vavassori cedono il trofeo ai polacchi Piotr Matuszewski e Jan Werblinski, vincenti 6-4, 6-3.

Verena Meliss insegue il titolo nel singolare femminile. Nel derby tricolore di semifinale, Meliss ha regolato con un doppio 6-1 la wild card Camilla Gennaro e domani sfiderà l’ucraina Anastasiia Sobolieva (numero 3 del seeding), che ha superato 6-3, 7-5 la finlandese Laura Hietaranta (numero 5).

Nella finale del doppio femminile, Sobolieva e la lettone Beatrise Zeltina hanno alzato il trofeo battendo 6-4, 6-1 la romena Elena Ruxandra Bertea e l’elvetica Katerina Tsygourova.