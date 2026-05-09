Musetti doma la potenza di Mpetshi Perricard: vittoria solida e terzo turno a Roma

Lorenzo Musetti supera in due set il francese Giovanni Mpetshi Perricard e conquista il terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia. 6-3 6-4 il punteggio finale in favore dell’azzurro, bravo a gestire una partita complicata e spesso difficile da interpretare contro uno degli avversari più particolari del circuito. Una prestazione fatta di attenzione, pazienza e concentrazione. Musetti ha alternato colpi spettacolari a lunghi momenti di contenimento, spesso costretto a difendersi con le spalle vicine ai teloni di fondo per arginare la potenza del servizio del francese. Ma la sensazione, per tutta la durata dell’incontro, è stata che il match fosse sempre sotto il controllo dell’azzurro. Contro un giocatore imprevedibile come Mpetshi Perricard, capace di trovare ace e vincenti in qualsiasi momento, il rischio di perdere lucidità è sempre dietro l’angolo. Lorenzo invece è rimasto concentrato su ogni punto, senza mai concedere vere possibilità di rientro al francese. L’esordio al Foro Italico non era affatto semplice. Mpetshi Perricard, numero 77 del mondo ma già salito fino alla posizione numero 29 ATP nel febbraio 2025, rappresenta uno dei giocatori più esplosivi del circuito. Alto oltre due metri, il francese costruisce il suo tennis quasi interamente attorno a un servizio devastante e a soluzioni rapidissime nei primi colpi dello scambio.

Musetti, arrivato a Roma da numero 10 ATP e con il best ranking di numero 5 mondiale raggiunto nel 2026, continua invece la ricerca della miglior condizione dopo l’infortunio accusato agli Australian Open nel quarto di finale contro Novak Djokovic. Il talento toscano, semifinalista al Roland Garros 2025 e bronzo olimpico a Parigi 2024, resta però uno dei giocatori più completi e creativi sulla terra battuta. Le condizioni lente del Centrale romano hanno finito per favorire proprio il tennis dell’azzurro, limitando in parte l’impatto del servizio del francese e allungando gli scambi.

Si gioca in tarda serata, alle 22.30, complice la pioggia e i ritardi accumulati nel programma. Freddo, umidità e campo pesante rendono il match ancora più complicato. Applausi anche al pubblico romano, rimasto sugli spalti fino alla fine per sostenere Musetti. La qualità generale della partita non è altissima. Mpetshi Perricard vive quasi esclusivamente del servizio e di qualche accelerazione improvvisa, mentre da fondo campo alterna errori pesanti a sporadici lampi offensivi. Musetti capisce immediatamente che la chiave del match è soprattutto tattica: scegliere bene la posizione in risposta e restare solido nei pochi scambi che il francese concede. Dopo due game iniziali equilibrati arriva subito la svolta del primo set. Musetti recupera da 30-40 e approfitta della confusione del francese, che si consegna praticamente da solo con una palla corta improvvisata e mal eseguita. Da quel momento il set resta saldamente nelle mani dell’azzurro. Lorenzo non offre spettacolo continuo, ma controlla il punteggio senza mai dare la sensazione di poter perdere il parziale. Nel finale del set lascia anche andare il braccio con maggiore convinzione, scegliendo finalmente di avanzare verso la rete e chiudendo alcuni punti con ottime volée. Una soluzione che potrebbe utilizzare più spesso, invece di arretrare sistematicamente diversi metri dietro la linea di fondo.

Il secondo set resta più equilibrato. Musetti strappa il servizio sul 2-1, ma restituisce immediatamente il break. Sul 3-3 arriva però il momento decisivo dell’incontro. Due doppi falli consecutivi del francese aprono la porta all’azzurro, che ne approfitta con due giocate di grande qualità tecnica per ottenere il break che decide il match.

Nel game finale Musetti chiude con una splendida volée, suggellando una vittoria importante soprattutto per continuità e gestione mentale.

Ora per l’azzurro arriverà il primo vero banco di prova del torneo contro Francisco Cerundolo. Un avversario molto diverso rispetto a Mpetshi Perricard, capace di dare ritmo e intensità da fondo campo. Servirà probabilmente una versione più brillante di Musetti, ma intanto Lorenzo si prende il terzo turno davanti a un pubblico romano che continua ad adorarlo.

La cronaca

1.set Mpteshi al servizio, nessun problema 1-0.

Al servizio Musetti impreciso con il dritto 30-30. Attacca Lorenzo 40-30.Mpteshi sbaglia la risposta 1-1.

Prima a 220 km/h 30-0 per il francese. Ancora un servizio vincente 40-0. Gioco a zero 2-1.

Scambio di finezze sotto rete, Musetti chiude 15-0. A rete Lorenzo 30-0. Gioco a zero per Musetti 2-2.

Doppio fallo 0-15. Mpteshi serve a 225 , quindici pari. Musetti non riesce a rispondere 30-15. Prima a 223, ma Lorenzo intuisce la direzione, si scambia, il transalpino mette fuori il rovescio 30-30. Si gioca sulle righe, Musetti mette il back in rete 40-30. Seconda, Lorenzo risponde lungo sul rovescio 40-40. Sbaglia il dritto Perricard, palla break. Tenta una smorzata improbabile il francese arriva il break 2-3.

Fuori il rovescio di Lorenzo 0-15. Palla corta vincente 15-15. Troppa fretta Lorenzo mette fuori il dritto 15-30. Dritto sulla riga di Mpteshi, due palle break 15-40. Risposta in rete 30-40. Scambio intenso, Perricard a rete, delizioso rovescio in back di Musetti, parità. Dritto in rete del francese, vantaggio Musetti. Regalo di Lorenzo a campo vuoto, parità. Palla corta e passante vantaggio per il toscano. Questa volta Perricard arriva bene sulla smorzata. Parità. Prima vincente. Seconda a 136, Mpteshi aggredisce la palla, parità. Ancora un dritto in rete del francese. A rete Musetti, break confermato 4-2.

Ace per Perricard 15-0. Ennesimo errore di dritto non forzato per il francese 15-15. A rete Perricard, esce il passante 30-15. Serve and volley 40-15. Ancora a rete il francese 3-4.

Solo prime per Musetti, break consolidato 5-3.

Entra la prima a Perricard, 40-30. Musetti inizia a leggere il servizio del francese. Due grandi giocate e 40-40. Prima a 220 e vantaggio per Mpetshi. Risponde Musetti e Perricard sbaglia al primo scambio. Parità. Due prime e Perricard rimane vicino 4-5.

Musetti serve per il set. Sbaglia il rovescio Lorenzo 0-15. Servizio e dritto 15-15. Splendida volée 30-15. Ancora a rete Lorenzo due set-point 40-15. Chiude con una splendida volée. Primo set Musetti 6-4 in 44 minuti.

2.set Mpetshi alla battuta. Nastro favorevole al francese 15-0. Splendido lob sulla riga 15-15. A rete Perricard, Musetti lo costringe all’errore 15-30. A rete Mpetshi, passante in corsa vincente due palle break 15-40. Smash vincente 30-40. In rete il dritto dell’azzurro 40-40. Serve and volley, vantaggio Perricard. Mpetshi vede Musetti come al solito sui teloni, palla corta vincente 1-0.

Sbaglia lo smash a rimbalzo Lorenzo 0-15. Prima vincente 15-15. Si scambia immancabile arriva l’errore del francese 30-15. Ancora un gratuito da fondo 40-15. A rete Musetti 1-1.

Risponde Lorenzo 0-15. A rete Perricard, passante perfetto 0-30. Lungolinea vincente tre palle break 0-40. A rete Lorenzo, break 1-2.

Pasticcia Musetti che saglia due facili dritti tre palle break 0-40. Smash vincente 15-40. Risposta in rete 30-40. Brutto rovescio in corridoio di Lorenzo break per Perricard 2-2.

Dritto a sventaglio vincente 0-15. Recupera la palla corta Musetti, ma poi mette in corridoio 15-15. Rovescio out 30-15. Risposta vincente 30-30. Serve and volley 40-30. Ancora un errore in recupero, Mpetshi resta avanti 3-2.

Bene Musetti con la prima e sottorete 30-0. A rete Lorenzo, volée vincente 40-0. Prima lenta e Perricard punisce Musetti 40-15. Musetti tiene il servizio 3-3.

Doppio fallo di Mpetshi 0-15. Secondo doppio fallo 0-30. Fuori la risposta 15-30. Prima a 214, Musetti infila Perricard a rete due palle break 15-40. Spreca la risposta Lorenzo 30-40. Grande scambio a rete, Musetti costringe Perricard all’errore. Break 3-4.

Manovra bene da fondo Perricard 0-15. Splendido smash di Musetti 15-15. Avanti Lorenzo 30-15, che si espone al passante del francese 30-30.. Risposta in rete 40-30. Tocca la rete per recuperare una smorzata Perricard, break confermato 5-3.

Perricard serve per restare in vita. Servizio e rovescio 15-0. Sbaglia il passante Musetti 30-0. Brutto rovescio in rete 40-0. Doppio fallo 40-15. Rovescio in rete 4-5.

Musetti serve per il match. Troppo difensivo Musetti, Perricard attacca 0-15. Doppio fallo 0-30. Regalo di Perricard 15-30. Ottima prima ad uscire 30-30. Splendido dritto incrociato. Match-point 40-30. Voleè Vincente Musetti al terzo turno 6-3 6-4 in un’ora 28 minuti.

ATP Rome Lorenzo Musetti [8] Lorenzo Musetti [8] 6 6 Giovanni Mpetshi Perricard Giovanni Mpetshi Perricard 4 4 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Musetti 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 5-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 G. Mpetshi Perricard 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Dal nostro inviato al Foro italico, Enrico Milani