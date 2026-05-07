Cadenasso a due passi dall’impresa, subisce la rimonta da Tirante a Roma

Ha destato grande impressione Gianluca Cadenasso all’esordio in un Masters 1000 a Roma, arrivato a due passi dal battere l’argentino Tirante ma rimontato e sconfitto per 6-7(5) 6-4 6-0. Un score fin troppo severo per il genovese nel terzo set visto che, sulla spinta positiva della semifinale raggiunta al Challenger di Cagliari e l’aver ottenuto una wild card per il torneo del Foro Italico, ha disputato una partita di grandissima qualità fino al 4-2 del secondo parziale, quando qualcosa si è rotto, sono arrivati i suoi primi errori e da lì in avanti ha ceduto di schianto, sotto il forcing poderoso dell’argentino che se l’è vista davvero brutta nella prima ora e mezza di gioco. Cadenasso infatti per tutta la prima parte del match è stato una sorta di magnifico metronomo, con un servizio clamorosamente in ritmo ed efficace (oltre l’80% di prime palle in gioco fino al contro break subito nel settimo game del secondo set) e un diritto potente e “pesante”, carico di spin e talmente profondo da martoriare il rovescio e resistenza di Tirante. L’argentino per tutta la prima parte del match ha tenuto bene i suoi turni di battuta, forte a sua volta di una bordata col diritto impressionante, ma in risposta ha potuto ben poco e si è letteralmente incartato nel tiebreak del primo set sul 6-5, con un erroraccio col diritto (più brutto colpo di tutto il set) proprio nel momento decisivo.

Sull’onda negativa del tiebreak perso, e contro un avversario quasi imprendibile con la combinazione servizio e diritto, Tirante è andato sotto anche nel secondo set e Cadenasso sembrava in controllo del match, davvero stabile nella spinta e assai continuo con il suo tennis asciutto e concreto. Fino a quel turno di servizio sul 4-2 girato male, con qualcosa che si è rotto e da lì in avanti è crollato sotto i colpi consistenti e la maggior esperienza e tenuta fisica del rivale, assai più abituato a match in tornei di questo livello. “Non riesco più a spingere” ha detto Cadenasso al suo angolo, sconsolato, e da lì in avanti non più messo un game, forse una punizione fin troppo pesante visto come si era svolto l’incontro. Del resto l’esperienza e la tenuta (fisica e mentale) sono componenti imprescindibili in tornei di questo livello e Cadenasso era alla primissima esperienza in un evento di questo calibro.

La partita è stata una classica sfida da terra battuta, tra due giocatori dotati di potenza e schemi chiari, dritto per dritto nel cercare profondità e sfondare l’avversario. Cadenasso, seppur sconfitto, ha confermato qualità molto interessanti che potrebbero issare nel tennis di primo piano. Un’esperienza importante, nonostante il rammarico di una partita che avrebbe potuto vincere tenendo solo due turni di servizio in più. La dura legge del tennis: uno sport dove la partita finisce solo quando si stringe la mano all’avversario, ma che bravo Cadenasso.

Mario Cecchi

Thiago Agustin Tirante vs Gianluca Cadenasso

