Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Venerdì 08 Maggio 2026

07/05/2026 18:00 Nessun commento
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

Campo Centrale – ore 11:00
Caty McNally USA vs Iga Swiatek POL
Daniel Altmaier GER vs Alexander Zverev GER (Non prima 13:00)
Dino Prizmic CRO vs Novak Djokovic SRB
Emma Navarro USA vs Elisabetta Cocciaretto ITA (Non prima 19:00)
Lorenzo Musetti ITA vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA (Non prima 20:30)

BNP Paribas Arena – ore 11:00
Alex de Minaur AUS vs Matteo Arnaldi ITA
Naomi Osaka JPN vs Eva Lys GER (Non prima 13:00)
Tyra Caterina Grant ITA vs Victoria Mboko CAN
Maria Sakkari GRE vs Elena Rybakina KAZ
Yannick Hanfmann GER vs Luciano Darderi ITA

Supertennis Arena – ore 11:00
Nuno Borges POR vs Rafael Jodar ESP
Casper Ruud NOR vs Zachary Svajda USA
Jessica Pegula USA vs Zeynep Sonmez TUR
Sebastian Baez ARG vs Alexander Bublik KAZ
Elina Svitolina UKR vs Noemi Basiletti ITA

Pietrangeli – ore 11:00
Xinyu Wang CHN vs Alexandra Eala PHI
Jan-Lennard Struff GER vs Jiri Lehecka CZE
Alejandro Tabilo CHI vs Francisco Cerundolo ARG
Tommy Paul USA vs Aleksandar Vukic AUS
Karolina Pliskova CZE vs Jaqueline Cristian ROU

Court 13 – ore 11:00
Talia Gibson AUS vs Diana Shnaider RUS
Madison Keys USA vs Peyton Stearns USA
Tallon Griekspoor NED vs Alexander Blockx BEL
Ugo Humbert FRA vs Vit Kopriva CZE

Court 1 – ore 11:00
Karen Khachanov RUS vs Aleksandr Shevchenko KAZ
Botic van de Zandschulp NED vs Aleksandar Kovacevic USA
Ekaterina Alexandrova RUS vs Laura Siegemund GER
Rebeka Masarova SUI vs Leylah Fernandez CAN

Court 2 – ore 11:00
Liudmila Samsonova RUS vs Ann Li USA
Anastasia Potapova AUT vs Karolina Muchova CZE
Learner Tien USA vs Damir Dzumhur BIH
Simona Waltert SUI vs Hailey Baptiste USA

