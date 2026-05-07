Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Venerdì 08 Maggio 2026
Campo Centrale – ore 11:00
Caty McNally vs Iga Swiatek
Daniel Altmaier vs Alexander Zverev (Non prima 13:00)
Dino Prizmic vs Novak Djokovic
Emma Navarro vs Elisabetta Cocciaretto (Non prima 19:00)
Lorenzo Musetti vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 20:30)
BNP Paribas Arena – ore 11:00
Alex de Minaur vs Matteo Arnaldi
Naomi Osaka vs Eva Lys (Non prima 13:00)
Tyra Caterina Grant vs Victoria Mboko
Maria Sakkari vs Elena Rybakina
Yannick Hanfmann vs Luciano Darderi
Supertennis Arena – ore 11:00
Nuno Borges vs Rafael Jodar
Casper Ruud vs Zachary Svajda
Jessica Pegula vs Zeynep Sonmez
Sebastian Baez vs Alexander Bublik
Elina Svitolina vs Noemi Basiletti
Pietrangeli – ore 11:00
Xinyu Wang vs Alexandra Eala
Jan-Lennard Struff vs Jiri Lehecka
Alejandro Tabilo vs Francisco Cerundolo
Tommy Paul vs Aleksandar Vukic
Karolina Pliskova vs Jaqueline Cristian
Court 13 – ore 11:00
Talia Gibson vs Diana Shnaider
Madison Keys vs Peyton Stearns
Tallon Griekspoor vs Alexander Blockx
Ugo Humbert vs Vit Kopriva
Court 1 – ore 11:00
Karen Khachanov vs Aleksandr Shevchenko
Botic van de Zandschulp vs Aleksandar Kovacevic
Ekaterina Alexandrova vs Laura Siegemund
Rebeka Masarova vs Leylah Fernandez
Court 2 – ore 11:00
Liudmila Samsonova vs Ann Li
Anastasia Potapova vs Karolina Muchova
Learner Tien vs Damir Dzumhur
Simona Waltert vs Hailey Baptiste
