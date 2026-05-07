Ben Shelton torna in Laver Cup: sarà ancora protagonista con il Team World

Ben Shelton non vuole mancare all’appuntamento con la Laver Cup. Lo statunitense è stato ufficialmente annunciato tra i protagonisti della prossima edizione, in programma a settembre alla O2 Arena di Londra, dove vestirà ancora una volta la maglia rossa del Team World.

Per Shelton sarà la terza partecipazione alla competizione, una conferma che racconta bene quanto il suo tennis spettacolare, la sua energia e il suo carisma siano perfetti per il format ideato per mettere di fronte Team Europe e Team World. Il mancino americano è uno di quei giocatori capaci di accendere il pubblico, trasformando ogni match in uno show di intensità, colpi potenti e grande coinvolgimento emotivo.

Il suo nome si aggiunge a una lista già molto interessante. Per il Team Europe erano stati annunciati Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, due punti di riferimento assoluti del circuito. Dall’altra parte, il Team World aveva già confermato Taylor Fritz e Alex de Minaur, ai quali ora si unisce proprio Shelton.

La sfida, dunque, comincia a prendere forma con largo anticipo. La presenza di diversi top player rende già altissime le aspettative per l’edizione londinese, che promette spettacolo e grande equilibrio. Shelton, in particolare, sembra nato per un evento di questo tipo: spirito di squadra, esultanze, personalità e tennis aggressivo sono ingredienti che lo rendono uno dei volti più attesi del Team World.

Restano ora da conoscere gli altri nomi che completeranno i due schieramenti.





Marco Rossi