Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 03 Maggio 2026

Matteo Arnaldi nella foto - Foto FITP
Masters 1000 Madrid – terra
F Sinner – Zverev Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
CH 175 Cagliari – terra
F Hurkacz – Arnaldi Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
CH 100 Wuxi – hard
Q1 Fellin – Moriya Inizio 06:00
ATP Wuxi
Pietro Fellin
7
3
0
Hiroki Moriya [10]
6
6
6
Vincitore: Moriya
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Moriya
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
0-5 → 0-6
P. Fellin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
0-4 → 0-5
H. Moriya
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
P. Fellin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Moriya
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
H. Moriya
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-5 → 2-5
H. Moriya
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
P. Fellin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
H. Moriya
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Fellin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
H. Moriya
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
4-3 → 4-4
P. Fellin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
P. Fellin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
H. Moriya
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
P. Fellin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
H. Moriya
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-0 → 2-0
P. Fellin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
CH 75 Francavilla al Mare – terra
Q1 Kittay – Guerrieri Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Boyer – De Cesaris 2° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Bilardo – Krumich 3° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Ciurnelli – Andaloro 4° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Agamenone – Watt Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Rapagnetta – Brunold 2° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Marmousez – Paolini 3° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Perfetto!prima arnaldi poi sinner poi f1 alle 19 con Andrea Antonelli …bella domenica pom