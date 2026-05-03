Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 03 Maggio 2026

03/05/2026 08:06 1 commento
Matteo Arnaldi nella foto - Foto FITP
Matteo Arnaldi nella foto - Foto FITP

ESP Masters 1000 Madrid – terra
F Sinner ITA – Zverev GER Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare






ITA CH 175 Cagliari – terra
F Hurkacz POL – Arnaldi ITA Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare



CHN CH 100 Wuxi – hard
Q1 Fellin ITA – Moriya JPN Inizio 06:00

ATP Wuxi
Pietro Fellin
7
3
0
Hiroki Moriya [10]
6
6
6
Vincitore: Moriya
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ITA CH 75 Francavilla al Mare – terra
Q1 Kittay USA – Guerrieri ITA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Boyer USA – De Cesaris ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Bilardo ITA – Krumich CZE 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Ciurnelli ITA – Andaloro ITA 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Agamenone ITA – Watt NZL Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Rapagnetta ITA – Brunold SUI 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Marmousez FRA – Paolini ITA 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Livio (Guest) 03-05-2026 09:17

Perfetto!prima arnaldi poi sinner poi f1 alle 19 con Andrea Antonelli …bella domenica pom

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