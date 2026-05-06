Arnaldi di carattere a Roma: batte Munar in tre set e si regala De Minaur

Matteo Arnaldi supera una battaglia vera all’esordio agli Internazionali BNL d’Italia 2026 e conquista un successo pesantissimo davanti al pubblico del Foro Italico. Il ligure ha battuto Jaume Munar con il punteggio di 6-3 3-6 6-3, al termine di un match intenso, ricco di strappi, tensione e momenti delicati gestiti con grande personalità. Al secondo turno lo attende ora Alex de Minaur, testa di serie n.6 e avversario di livello altissimo.

La partita è stata una prova di maturità per Arnaldi, capace di reagire dopo aver perso il secondo set e di ritrovare aggressività e lucidità nel momento decisivo. Il sigillo finale è arrivato nel modo più coraggioso: serve&volley vincente sul match point, una scelta da giocatore sicuro dei propri mezzi, dopo aver costruito il vantaggio nel terzo parziale con un break fondamentale.

Primo set di qualità: Arnaldi colpisce nel finale

L’avvio di partita è stato subito combattuto. Arnaldi ha dovuto salvare palle break già nel primo game, ma ha trovato il modo di restare aggrappato al servizio grazie a un tennis propositivo, fatto di prime incisive, discese a rete e variazioni. Munar, come da tradizione, ha provato a sporcare il ritmo con palle corte, rovesci in back e lunghi scambi da fondo, costringendo l’azzurro a lavorare tanto.

Il set è rimasto in equilibrio fino al 4-3, poi Arnaldi ha alzato il livello in risposta. Nel nono game ha trovato il break decisivo, spingendo con il diritto e costringendo Munar all’errore. Chiamato a servire per il parziale, il sanremese ha tremato solo in parte, ma ha chiuso con una splendida contro-smorzata per il 6-3.

Munar reagisce, Arnaldi cala e si va al terzo

Nel secondo set l’inerzia è cambiata rapidamente. Munar ha aumentato la precisione nelle variazioni e Arnaldi ha pagato qualche passaggio a vuoto al servizio, compresi doppi falli pesanti. Il break subito in apertura ha indirizzato il parziale, con lo spagnolo bravo a consolidare il vantaggio e a scappare sul 3-0.

Arnaldi ha provato a rientrare, costruendosi anche occasioni per il controbreak, ma Munar è stato solido nei game importanti. Lo spagnolo ha continuato a usare con efficacia la palla corta, obbligando l’azzurro a continui scatti in avanti e togliendogli ritmo da fondo. Il secondo set si è chiuso con un ace di Munar per il 6-3, rimandando tutto al parziale decisivo.

Il terzo set premia il coraggio dell’azzurro

Nel terzo set Arnaldi ha mostrato il lato migliore del suo tennis: aggressività, voglia di prendersi il punto e capacità di restare dentro la partita anche dopo gli errori. Dopo un avvio equilibrato, il ligure ha avuto una chance importante sul 2-1, ma Munar si è salvato. L’azzurro però non ha mollato e ha continuato a cercare campo con il diritto.

La svolta è arrivata nel sesto game. Arnaldi si è procurato tre palle break e, dopo aver sprecato la prima con un diritto comodo a campo aperto, ha mantenuto lucidità sulla seconda occasione utile. Ha attaccato con il diritto lungolinea, ha costretto Munar a una difesa complicata e ha firmato il break del 4-2, lasciandosi andare a un urlo liberatorio.

Da lì ha confermato il vantaggio con personalità, salendo 5-2. Munar ha tenuto a zero il turno di servizio successivo, ma Arnaldi non si è fatto condizionare al momento di chiudere. Sul 5-3 ha trovato un ace pesante, poi sul match point ha scelto la via più audace: servizio e discesa a rete, chiudendo con una volée vincente.

Una vittoria di grande peso, non solo per il risultato, ma per il modo in cui è arrivata. Arnaldi ha saputo soffrire, ha superato una fase difficile e ha battuto un avversario sempre scomodo sulla terra battuta. Ora al Foro Italico arriva De Minaur: servirà un’altra prestazione di livello, ma il ligure si presenterà al secondo turno con fiducia, carattere e il pubblico romano dalla sua parte.

ATP Rome Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 3 6 Jaume Munar Jaume Munar 3 6 3 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Munar 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 5-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 2-5 → 3-5 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-4 → 2-4 J. Munar 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 J. Munar 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico