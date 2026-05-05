Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Urgesi e Basiletti da sogno: due azzurre nel main draw degli Internazionali d’Italia. Bondioli si arrende a Prizmic

Giornata da ricordare per il tennis femminile italiano nelle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Federica Urgesi e Noemi Basiletti hanno conquistato l’accesso al tabellone principale del WTA 1000 romano, firmando due imprese dal peso enorme. Si ferma invece al turno decisivo Federico Bondioli, battuto dal croato Dino Prizmic.

Federica Urgesi ha completato un percorso di qualificazione di altissimo livello. La marchigiana, numero 410 del ranking WTA e in gara con una wild card, ha battuto la slovena Veronika Erjavec, numero 86 del mondo e sedicesima testa di serie delle qualificazioni, con un netto 6-4 6-1 in appena un’ora e 8 minuti.

Per Urgesi si tratta di una vittoria di grande prestigio, arrivata dopo il successo del turno precedente contro un’altra top 100, la messicana Renata Zarazua, numero 75 WTA, superata per 6-4 2-6 6-3. Due affermazioni pesanti che certificano la qualità della settimana romana dell’azzurra.

Grazie a questo risultato, Urgesi si guadagna la seconda partecipazione in carriera al main draw di un WTA 1000, ancora una volta agli Internazionali d’Italia. Lo scorso anno aveva fatto il suo debutto nel tabellone principale del Foro Italico, fermandosi al primo turno contro la canadese Bianca Andreescu. Stavolta arriva all’appuntamento con un carico di fiducia decisamente maggiore.

Impresa ancora più sorprendente per Noemi Basiletti, classe 2006 toscana, partita addirittura dalle prequalificazioni. La numero 427 del mondo ha battuto l’ucraina Daria Snigur nel turno decisivo delle qualificazioni e ha centrato l’accesso al primo torneo WTA della sua carriera.

Basiletti si è imposta con il punteggio di 6-3 6-7(8) 6-4 al termine di un match ricco di tensione e colpi di scena. L’azzurra ha rimontato un break di svantaggio in ciascun set e nel secondo parziale ha mancato quattro match point prima di cederlo al tie-break. Nel terzo, poi, ha servito per il match sul 5-3, subendo il controbreak, ma ha reagito subito strappando nuovamente il servizio a Snigur e chiudendo una vittoria memorabile.

Per Basiletti è un traguardo speciale: al primo tentativo in un percorso WTA, partendo dalle prequalificazioni, riesce a entrare nel main draw di uno dei tornei più importanti del circuito. Una settimana che può rappresentare una svolta nella sua giovane carriera.

Non riesce invece l’impresa a Federico Bondioli. Il numero 344 ATP, protagonista di un bel cammino nelle qualificazioni, si è fermato al turno decisivo contro Dino Prizmic, numero 79 del mondo. Il croato si è imposto 6-2 6-4 in un’ora e 14 minuti, confermando l’ottimo momento già mostrato a Madrid, dove aveva battuto anche Matteo Berrettini e Ben Shelton.

Nel primo set Prizmic ha fatto valere subito il suo maggior peso di palla, strappando il servizio nel quarto game e poi prendendo il controllo degli scambi. Bondioli ha provato a resistere, ma il croato lo ha costretto spesso al colpo in più, trovando un secondo break che ha chiuso il parziale sul 6-2.

Nel secondo set l’azzurro ha reagito con orgoglio, spinto anche dal pubblico romano. Bondioli ha tenuto il campo con maggiore continuità e nel nono game si è costruito anche una palla break, senza però riuscire a sfruttarla. Poco dopo è arrivata la chance per Prizmic, che si è dimostrato ancora una volta cinico e ha chiuso sul 6-4.

Le statistiche raccontano bene la differenza tra i due: Prizmic ha vinto il 77% dei punti con la prima e il 75% con la seconda, contro il 62% e il 45% di Bondioli. Il croato ha chiuso con 24 vincenti e 18 errori gratuiti, mentre l’azzurro si è fermato a 11 vincenti e 12 gratuiti.

Resta comunque una qualificazione positiva per Bondioli, che ha mostrato carattere e qualità. La copertina, però, è tutta per Urgesi e Basiletti: due azzurre nel main draw del Foro Italico, due storie diverse e bellissime per il tennis italiano.

🇮🇹 Combined Roma Roma, Italia · 5 Maggio 2026 🌧 14°C Pioggia leggera · Picco 20°C CIELO Nuvoloso PIOGGIA Rovesci CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 5 Maggio 09:00 🌧 16° 10:00 🌧 17° 11:00 🌧 18° 12:00 🌧 19° 13:00 ☁ 19° 14:00 ☁ 20° 15:00 🌧 19° 16:00 🌧 18° 17:00 ☁ 17° 18:00 ☁ 17° ⚠ Rovesci previsti tra mattina e metà pomeriggio 🎾 Programma del giorno — 5 Maggio 🎾 ATP Masters 1000 · Qualificazioni Turno Qualificazione Maschile · Terra Battuta ATP Q 🎾 WTA 1000 · Qualificazioni Turno Qualificazione Femminile · Terra Battuta WTA Q 🎾 WTA 1000 · Tabellone Principale 1° Turno MD Femminile · Terra Battuta WTA R1 🌧 Rovesci

🎾 Quali Maschili

🎾 Quali Femminili

🎾 1° Turno WTA

🏀 Terra Battuta

Campo Centrale – ore 11:00

Barbora Krejcikova vs Elsa Jacquemot



WTA Rome Barbora Krejcikova Barbora Krejcikova 0 6 6 0 Elsa Jacquemot • Elsa Jacquemot 0 2 4 0 Vincitore: Krejcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elsa Jacquemot 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Elsa Jacquemot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Elsa Jacquemot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Elsa Jacquemot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Sofia Kenin vs Bianca Andreescu



WTA Rome Sofia Kenin • Sofia Kenin 0 4 5 0 Bianca Andreescu Bianca Andreescu 0 6 7 0 Vincitore: Andreescu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sofia Kenin 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Bianca Andreescu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Bianca Andreescu 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Bianca Andreescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Bianca Andreescu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Bianca Andreescu 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Bianca Andreescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Bianca Andreescu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Bianca Andreescu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Bianca Andreescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Bianca Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Anastasia Zakharova vs Dayana Yastremska



WTA Rome Anastasia Zakharova Anastasia Zakharova 4 7 7 Dayana Yastremska Dayana Yastremska 6 5 6 Vincitore: Zakharova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 0*-3 0-4* 1-4* 1*-5 1*-6 2-6* 3-6* 4*-6 5*-6 6-6* 7-6* 6-6 → 7-6 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Dayana Yastremska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Ann Li vs Shuai Zhang



WTA Rome Ann Li Ann Li 0 0 Shuai Zhang Shuai Zhang 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

BNP Paribas Arena – ore 10:00

Pablo Carreno Busta vs Stan Wawrinka



ATP Rome Pablo Carreno Busta [4] Pablo Carreno Busta [4] 0 Stan Wawrinka [13] Stan Wawrinka [13] 0 Vincitore: Carreno Busta per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Anna Bondar vs Qinwen Zheng



WTA Rome Anna Bondar Anna Bondar 6 3 4 Qinwen Zheng Qinwen Zheng 3 6 6 Vincitore: Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Qinwen Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Qinwen Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Qinwen Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Qinwen Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Qinwen Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

McCartney Kessler vs Lucia Bronzetti



WTA Rome McCartney Kessler McCartney Kessler 6 5 6 Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 3 7 4 Vincitore: Kessler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 McCartney Kessler 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 McCartney Kessler 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 McCartney Kessler 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 McCartney Kessler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 McCartney Kessler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 McCartney Kessler 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 McCartney Kessler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 McCartney Kessler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Martina Trevisan vs Talia Gibson



WTA Rome Martina Trevisan • Martina Trevisan 40 1 Talia Gibson Talia Gibson 40 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 1-4 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Talia Gibson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Pietrangeli – ore 10:00

(1) Anastasia Potapova vs (13) Nikola Bartunkova



WTA Rome Anastasia Potapova [1] Anastasia Potapova [1] 4 6 6 Nikola Bartunkova [13] Nikola Bartunkova [13] 6 4 2 Vincitore: Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Anastasia Potapova 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Nikola Bartunkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Nikola Bartunkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Petra Marcinko vs Oleksandra Oliynykova Non prima 11:00



WTA Rome Petra Marcinko Petra Marcinko 0 1 3 0 Oleksandra Oliynykova • Oleksandra Oliynykova 0 6 6 0 Vincitore: Oliynykova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Oleksandra Oliynykova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Oleksandra Oliynykova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Petra Marcinko 15-0 15-15 15-30 30-40 3-4 → 3-5 Oleksandra Oliynykova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Petra Marcinko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Oleksandra Oliynykova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Petra Marcinko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Oleksandra Oliynykova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Petra Marcinko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Oleksandra Oliynykova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Petra Marcinko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Oleksandra Oliynykova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Petra Marcinko 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Oleksandra Oliynykova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Petra Marcinko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Oleksandra Oliynykova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Petra Marcinko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Antonia Ruzic vs Kamilla Rakhimova



WTA Rome Antonia Ruzic Antonia Ruzic 6 1 6 Kamilla Rakhimova Kamilla Rakhimova 4 6 3 Vincitore: Ruzic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Antonia Ruzic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Antonia Ruzic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Antonia Ruzic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Antonia Ruzic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Antonia Ruzic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Antonia Ruzic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Antonia Ruzic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Antonia Ruzic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Antonia Ruzic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Antonia Ruzic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Antonia Ruzic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Antonia Ruzic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Antonia Ruzic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Zeynep Sonmez vs Jennifer Ruggeri



WTA Rome Zeynep Sonmez • Zeynep Sonmez 0 4 6 4 Jennifer Ruggeri Jennifer Ruggeri 0 6 2 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Zeynep Sonmez 4-1 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Jennifer Ruggeri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Jennifer Ruggeri 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Jennifer Ruggeri 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Jennifer Ruggeri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Zeynep Sonmez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Jennifer Ruggeri 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Zeynep Sonmez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Jennifer Ruggeri 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Jennifer Ruggeri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Jennifer Ruggeri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Jennifer Ruggeri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Jennifer Ruggeri 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Jennifer Ruggeri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

WTA Rome Dalma Galfi • Dalma Galfi 0 7 6 0 Julia Grabher [24] Julia Grabher [24] 0 6 4 0 Vincitore: Galfi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Dalma Galfi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Julia Grabher 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Julia Grabher 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Dalma Galfi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Julia Grabher 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Julia Grabher 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Julia Grabher 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 3*-1 4*-1 5-1* 5-2* 6*-2 6-6 → 7-6 Julia Grabher 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Julia Grabher 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Julia Grabher 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Julia Grabher 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Dalma Galfi 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Julia Grabher 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Julia Grabher 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Dalma Galfivs (24) Julia Grabher

(11) Lilli Tagger vs Alina Korneeva



WTA Rome Lilli Tagger [11] • Lilli Tagger [11] 0 3 3 0 Alina Korneeva Alina Korneeva 0 6 6 0 Vincitore: Korneeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lilli Tagger 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Lilli Tagger 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Alina Korneeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Lilli Tagger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Alina Korneeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Lilli Tagger 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Alina Korneeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Lilli Tagger 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Alina Korneeva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Lilli Tagger 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Alina Korneeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Lilli Tagger 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Alina Korneeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Lilli Tagger 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Alina Korneeva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Lilli Tagger 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Alina Korneeva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Lilli Tagger 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Dino Prizmic vs Federico Bondioli



ATP Rome Dino Prizmic [2] Dino Prizmic [2] 6 6 Federico Bondioli Federico Bondioli 2 4 Vincitore: Prizmic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Bondioli 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Bondioli 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 F. Bondioli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Bondioli 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Prizmic 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Bondioli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Bondioli 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 F. Bondioli 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 F. Bondioli 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 D. Prizmic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 F. Bondioli 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Jaime Faria vs Pablo Llamas Ruiz



ATP Rome Jaime Faria Jaime Faria 6 2 3 Pablo Llamas Ruiz Pablo Llamas Ruiz 3 6 6 Vincitore: Llamas Ruiz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Faria 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 J. Faria 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Faria 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Faria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Faria 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-5 → 2-6 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 J. Faria 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Faria 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Faria 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Faria 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 J. Faria 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 5-2 P. Llamas Ruiz 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 J. Faria 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 J. Faria 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 J. Faria 15-0 30-0 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 10:00

(2) Elena-Gabriela Ruse vs (22) Sinja Kraus



WTA Rome Elena-Gabriela Ruse [2] Elena-Gabriela Ruse [2] 0 6 2 0 Sinja Kraus [22] • Sinja Kraus [22] 0 7 6 0 Vincitore: Kraus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sinja Kraus 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Sinja Kraus 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Sinja Kraus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Sinja Kraus 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Sinja Kraus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 3*-4 3-5* 3-6* 6-6 → 6-7 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Sinja Kraus 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Sinja Kraus 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Sinja Kraus 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Sinja Kraus 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Sinja Kraus 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Sinja Kraus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Patrick Kypson vs Titouan Droguet



ATP Rome Patrick Kypson [3] Patrick Kypson [3] 7 6 7 Titouan Droguet [16] Titouan Droguet [16] 6 7 6 Vincitore: Kypson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 P. Kypson 15-0 40-0 5-6 → 6-6 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df ace 5-5 → 5-6 P. Kypson 0-15 15-15 15-30 30-30 4-5 → 5-5 T. Droguet 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Droguet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 P. Kypson 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 3-3 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Kypson 0-15 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Kypson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 df 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 df 6-6 → 6-7 T. Droguet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Droguet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 P. Kypson 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 T. Droguet 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 2-3 → 2-4 P. Kypson 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Kypson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 P. Kypson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 T. Droguet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 P. Kypson 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 T. Droguet 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 P. Kypson 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Droguet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Kypson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Droguet 15-0 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Mayar Sherif vs (19) Tamara Korpatsch



WTA Rome Mayar Sherif Mayar Sherif 0 6 5 3 Tamara Korpatsch [19] • Tamara Korpatsch [19] 0 3 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tamara Korpatsch 3-1 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Mayar Sherif 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Mayar Sherif 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Mayar Sherif 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Mayar Sherif 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Mayar Sherif 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Rinky Hijikata vs Nikoloz Basilashvili



ATP Rome Rinky Hijikata [9] • Rinky Hijikata [9] 40 3 2 Nikoloz Basilashvili [21] Nikoloz Basilashvili [21] A 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 N. Basilashvili 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Hijikata 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 2-1 → 2-2 R. Hijikata 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 10:00

Daniel Merida vs Tomas Barrios Vera



ATP Rome Daniel Merida [10] Daniel Merida [10] 6 3 7 Tomas Barrios Vera [23] Tomas Barrios Vera [23] 3 6 6 Vincitore: Merida Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 T. Barrios Vera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 D. Merida 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Barrios Vera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 D. Merida 15-0 30-0 40-15 3-5 → 4-5 T. Barrios Vera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 D. Merida 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 T. Barrios Vera 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 D. Merida 0-15 df 0-30 0-40 1-3 → 1-4 T. Barrios Vera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Merida 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Merida 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Merida 15-0 30-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 T. Barrios Vera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Merida 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 T. Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Merida 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Merida 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Merida 15-0 30-0 5-3 → 6-3 T. Barrios Vera 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 D. Merida 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 T. Barrios Vera 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 D. Merida 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 T. Barrios Vera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 D. Merida 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 T. Barrios Vera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 D. Merida 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Noemi Basiletti vs (18) Daria Snigur



WTA Rome Noemi Basiletti Noemi Basiletti 6 6 6 Daria Snigur [18] Daria Snigur [18] 3 7 4 Vincitore: Basiletti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Daria Snigur 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Noemi Basiletti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Daria Snigur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Noemi Basiletti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Daria Snigur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Noemi Basiletti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Daria Snigur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Noemi Basiletti 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Daria Snigur 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Noemi Basiletti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 2-2* 3-2* 3*-3 4*-3 5-3* 5-4* 6*-4 6*-5 6-6* 6-7* 7*-7 8*-7 8-8* 8-9* 6-6 → 6-7 Noemi Basiletti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Daria Snigur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Noemi Basiletti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Daria Snigur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Noemi Basiletti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Daria Snigur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Noemi Basiletti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Daria Snigur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Noemi Basiletti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Daria Snigur 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Noemi Basiletti 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Daria Snigur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Noemi Basiletti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Daria Snigur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Noemi Basiletti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Daria Snigur 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Noemi Basiletti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Daria Snigur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Noemi Basiletti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Daria Snigur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Noemi Basiletti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Martin Landaluce vs Andrea Pellegrino



ATP Rome Martin Landaluce [8] Martin Landaluce [8] 3 6 2 Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 6 2 6 Vincitore: Pellegrino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Landaluce 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 M. Landaluce 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-1 → 5-1 A. Pellegrino 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Pellegrino 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 2-1 M. Landaluce 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Pellegrino 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Landaluce 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 A. Pellegrino 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace ace 2-4 → 3-4 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Landaluce 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Jil Teichmann vs Rebeka Masarova



WTA Rome Jil Teichmann Jil Teichmann 6 1 1 Rebeka Masarova Rebeka Masarova 1 6 6 Vincitore: Masarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Jil Teichmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Jil Teichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Jil Teichmann 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Rebeka Masarova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Jil Teichmann 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Jil Teichmann 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Jil Teichmann 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Jil Teichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Jil Teichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Jil Teichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Rebeka Masarova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Jil Teichmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Rebeka Masarova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Jil Teichmann 15-0 30-0 0-0 → 1-0

Court 14 – ore 10:00

Cristian Garin vs Jan Choinski



ATP Rome Cristian Garin [1] Cristian Garin [1] 6 3 6 Jan Choinski [20] Jan Choinski [20] 2 6 2 Vincitore: Garin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Choinski 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 J. Choinski 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 C. Garin 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Choinski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Garin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Choinski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Choinski 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 J. Choinski 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Garin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Choinski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 J. Choinski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 J. Choinski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 C. Garin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Choinski 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 0-1 → 1-1 J. Choinski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Yue Yuan vs (17) Simona Waltert



WTA Rome Yue Yuan Yue Yuan 2 6 5 Simona Waltert [17] Simona Waltert [17] 6 1 7 Vincitore: Waltert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Simona Waltert 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Yue Yuan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Simona Waltert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Simona Waltert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Simona Waltert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Simona Waltert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Simona Waltert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Yue Yuan 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 4-1 Simona Waltert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Simona Waltert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Yue Yuan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Simona Waltert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Simona Waltert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Aleksandar Kovacevic vs Jacob Fearnley



ATP Rome Aleksandar Kovacevic [6] Aleksandar Kovacevic [6] 6 2 3 Jacob Fearnley [15] Jacob Fearnley [15] 2 6 6 Vincitore: Fearnley Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Fearnley 15-0 30-0 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 2-5 → 3-5 J. Fearnley 15-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 2-5 A. Kovacevic 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 40-40 ace 40-A df 40-40 40-A ace 40-40 A-40 ace ace 1-4 → 2-4 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 0-40 ace 15-40 ace ace 1-2 → 1-3 J. Fearnley 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 J. Fearnley 15-0 30-0 30-15 ace 40-15 40-30 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 15-40 ace ace 2-5 → 2-6 J. Fearnley 0-15 ace 0-30 ace 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace ace 1-4 → 2-4 J. Fearnley 15-0 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 1-3 → 1-4 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 40-40 ace 40-A ace 40-40 40-A ace 1-2 → 1-3 J. Fearnley 0-15 ace 0-30 ace 15-30 15-40 ace df 0-2 → 1-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df ace 40-30 ace 40-40 ace 40-A ace ace 0-1 → 0-2 J. Fearnley 15-0 30-0 40-15 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 5-2 → 6-2 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 40-15 ace ace 5-1 → 5-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df ace 40-15 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace ace 4-1 → 5-1 J. Fearnley 15-0 15-15 ace 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 ace 40-A ace ace 3-1 → 4-1 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 ace 40-A ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 J. Fearnley 0-15 ace 0-30 ace 0-40 df 15-40 ace 30-40 ace 40-40 A-40 ace ace 2-0 → 2-1 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 40-30 df ace 40-40 ace A-40 ace ace 1-0 → 2-0 J. Fearnley 15-0 15-15 ace 15-30 ace 15-40 ace 30-40 ace ace 0-0 → 1-0

Court 3 – ore 10:00

(6) Ajla Tomljanovic vs Leolia Jeanjean



WTA Rome Ajla Tomljanovic [6] Ajla Tomljanovic [6] 6 7 3 Leolia Jeanjean Leolia Jeanjean 7 5 6 Vincitore: Jeanjean Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 3*-2 3-3* 4-3* 4*-4 5*-4 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Hugo Dellien vs Jesper de Jong



ATP Rome Hugo Dellien Hugo Dellien 6 2 6 Jesper de Jong [14] Jesper de Jong [14] 4 6 7 Vincitore: de Jong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 H. Dellien 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. de Jong 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-4 → 4-5 H. Dellien 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-3 → 3-4 H. Dellien 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. de Jong 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 H. Dellien 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 J. de Jong 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 H. Dellien 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Dellien 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 J. de Jong 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 H. Dellien 15-0 30-15 ace 40-15 40-30 1-4 → 2-4 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 H. Dellien 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 H. Dellien 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Dellien 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 H. Dellien 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-3 → 5-3 J. de Jong 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 H. Dellien 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 J. de Jong 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 2-2 → 3-2 H. Dellien 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 H. Dellien 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Anhelina Kalinina vs (21) Katie Volynets



WTA Rome Anhelina Kalinina • Anhelina Kalinina 0 6 6 0 Katie Volynets [21] Katie Volynets [21] 0 2 3 0 Vincitore: Kalinina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anhelina Kalinina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 Katie Volynets 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Court 4 – ore 10:00

Francisco Comesana vs Leandro Riedi



ATP Rome Francisco Comesana [12] Francisco Comesana [12] 6 2 6 Leandro Riedi Leandro Riedi 4 6 4 Vincitore: Comesana Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Riedi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 F. Comesana 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 5-3 → 5-4 L. Riedi 0-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 L. Riedi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Comesana 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 L. Riedi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 F. Comesana 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Riedi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 F. Comesana 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 L. Riedi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 F. Comesana 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 L. Riedi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Comesana 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 L. Riedi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Riedi 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Riedi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 L. Riedi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Comesana 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Riedi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Comesana 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Dalibor Svrcina vs Nicolai Budkov Kjaer



ATP Rome Dalibor Svrcina Dalibor Svrcina 6 6 Nicolai Budkov Kjaer Nicolai Budkov Kjaer 4 2 Vincitore: Svrcina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Svrcina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 N. Budkov Kjaer 0-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 D. Svrcina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 D. Svrcina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Svrcina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 5-3 → 5-4 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Svrcina 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 D. Svrcina 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 2-2 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-1 → 2-1 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Federica Urgesi vs (16) Veronika Erjavec



WTA Rome Federica Urgesi Federica Urgesi 0 6 6 0 Veronika Erjavec [16] • Veronika Erjavec [16] 0 4 1 0 Vincitore: Urgesi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Veronika Erjavec 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Veronika Erjavec 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Federica Urgesi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Veronika Erjavec 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Federica Urgesi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Federica Urgesi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Veronika Erjavec 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Federica Urgesi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Federica Urgesi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Veronika Erjavec 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Federica Urgesi 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Veronika Erjavec 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Federica Urgesi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Veronika Erjavec 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Federica Urgesi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Veronika Erjavec 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

(10) Taylor Townsend vs Victoria Jimenez Kasintseva Non prima 14:30

