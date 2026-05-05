Combined Roma ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Urgesi e Basiletti da sogno: due azzurre nel main draw degli Internazionali d’Italia. Bondioli si arrende a Prizmic

05/05/2026 16:45 98 commenti
Federica Urgesi nella foto
Federica Urgesi nella foto

Giornata da ricordare per il tennis femminile italiano nelle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Federica Urgesi e Noemi Basiletti hanno conquistato l’accesso al tabellone principale del WTA 1000 romano, firmando due imprese dal peso enorme. Si ferma invece al turno decisivo Federico Bondioli, battuto dal croato Dino Prizmic.
Federica Urgesi ha completato un percorso di qualificazione di altissimo livello. La marchigiana, numero 410 del ranking WTA e in gara con una wild card, ha battuto la slovena Veronika Erjavec, numero 86 del mondo e sedicesima testa di serie delle qualificazioni, con un netto 6-4 6-1 in appena un’ora e 8 minuti.
Per Urgesi si tratta di una vittoria di grande prestigio, arrivata dopo il successo del turno precedente contro un’altra top 100, la messicana Renata Zarazua, numero 75 WTA, superata per 6-4 2-6 6-3. Due affermazioni pesanti che certificano la qualità della settimana romana dell’azzurra.
Grazie a questo risultato, Urgesi si guadagna la seconda partecipazione in carriera al main draw di un WTA 1000, ancora una volta agli Internazionali d’Italia. Lo scorso anno aveva fatto il suo debutto nel tabellone principale del Foro Italico, fermandosi al primo turno contro la canadese Bianca Andreescu. Stavolta arriva all’appuntamento con un carico di fiducia decisamente maggiore.

Impresa ancora più sorprendente per Noemi Basiletti, classe 2006 toscana, partita addirittura dalle prequalificazioni. La numero 427 del mondo ha battuto l’ucraina Daria Snigur nel turno decisivo delle qualificazioni e ha centrato l’accesso al primo torneo WTA della sua carriera.
Basiletti si è imposta con il punteggio di 6-3 6-7(8) 6-4 al termine di un match ricco di tensione e colpi di scena. L’azzurra ha rimontato un break di svantaggio in ciascun set e nel secondo parziale ha mancato quattro match point prima di cederlo al tie-break. Nel terzo, poi, ha servito per il match sul 5-3, subendo il controbreak, ma ha reagito subito strappando nuovamente il servizio a Snigur e chiudendo una vittoria memorabile.
Per Basiletti è un traguardo speciale: al primo tentativo in un percorso WTA, partendo dalle prequalificazioni, riesce a entrare nel main draw di uno dei tornei più importanti del circuito. Una settimana che può rappresentare una svolta nella sua giovane carriera.

Non riesce invece l’impresa a Federico Bondioli. Il numero 344 ATP, protagonista di un bel cammino nelle qualificazioni, si è fermato al turno decisivo contro Dino Prizmic, numero 79 del mondo. Il croato si è imposto 6-2 6-4 in un’ora e 14 minuti, confermando l’ottimo momento già mostrato a Madrid, dove aveva battuto anche Matteo Berrettini e Ben Shelton.
Nel primo set Prizmic ha fatto valere subito il suo maggior peso di palla, strappando il servizio nel quarto game e poi prendendo il controllo degli scambi. Bondioli ha provato a resistere, ma il croato lo ha costretto spesso al colpo in più, trovando un secondo break che ha chiuso il parziale sul 6-2.
Nel secondo set l’azzurro ha reagito con orgoglio, spinto anche dal pubblico romano. Bondioli ha tenuto il campo con maggiore continuità e nel nono game si è costruito anche una palla break, senza però riuscire a sfruttarla. Poco dopo è arrivata la chance per Prizmic, che si è dimostrato ancora una volta cinico e ha chiuso sul 6-4.
Le statistiche raccontano bene la differenza tra i due: Prizmic ha vinto il 77% dei punti con la prima e il 75% con la seconda, contro il 62% e il 45% di Bondioli. Il croato ha chiuso con 24 vincenti e 18 errori gratuiti, mentre l’azzurro si è fermato a 11 vincenti e 12 gratuiti.
Resta comunque una qualificazione positiva per Bondioli, che ha mostrato carattere e qualità. La copertina, però, è tutta per Urgesi e Basiletti: due azzurre nel main draw del Foro Italico, due storie diverse e bellissime per il tennis italiano.

🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia  ·  5 Maggio 2026
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CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Rovesci
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 5 Maggio
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10:00
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17°
11:00
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19°
16:00
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17:00
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18:00
17°
⚠  Rovesci previsti tra mattina e metà pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 5 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Qualificazioni
Turno Qualificazione Maschile · Terra Battuta
ATP Q
🎾
WTA 1000 · Qualificazioni
Turno Qualificazione Femminile · Terra Battuta
WTA Q
🎾
WTA 1000 · Tabellone Principale
1° Turno MD Femminile · Terra Battuta
WTA R1
🌧  Rovesci
🎾  Quali Maschili
🎾  Quali Femminili
🎾  1° Turno WTA
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 11:00
Barbora Krejcikova CZE vs Elsa Jacquemot FRA

WTA Rome
Barbora Krejcikova
0
6
6
0
Elsa Jacquemot
0
2
4
0
Vincitore: Krejcikova
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Sofia Kenin USA vs Bianca Andreescu CAN

WTA Rome
Sofia Kenin
0
4
5
0
Bianca Andreescu
0
6
7
0
Vincitore: Andreescu
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Anastasia Zakharova RUS vs Dayana Yastremska UKR

WTA Rome
Anastasia Zakharova
4
7
7
Dayana Yastremska
6
5
6
Vincitore: Zakharova
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Ann Li USA vs Shuai Zhang CHN

WTA Rome
Ann Li
0
0
Shuai Zhang
0
0
Mostra dettagli




BNP Paribas Arena – ore 10:00
Pablo Carreno Busta ESP vs Stan Wawrinka SUI

ATP Rome
Pablo Carreno Busta [4]
0
Stan Wawrinka [13]
0
Vincitore: Carreno Busta per walkover
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Anna Bondar HUN vs Qinwen Zheng CHN

WTA Rome
Anna Bondar
6
3
4
Qinwen Zheng
3
6
6
Vincitore: Zheng
Mostra dettagli

McCartney Kessler USA vs Lucia Bronzetti ITA

WTA Rome
McCartney Kessler
6
5
6
Lucia Bronzetti
3
7
4
Vincitore: Kessler
Mostra dettagli

Martina Trevisan ITA vs Talia Gibson AUS

WTA Rome
Martina Trevisan
40
1
Talia Gibson
40
4
Mostra dettagli




Pietrangeli – ore 10:00
(1) Anastasia Potapova AUT vs (13) Nikola Bartunkova CZE

WTA Rome
Anastasia Potapova [1]
4
6
6
Nikola Bartunkova [13]
6
4
2
Vincitore: Potapova
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Petra Marcinko CRO vs Oleksandra Oliynykova UKR Non prima 11:00

WTA Rome
Petra Marcinko
0
1
3
0
Oleksandra Oliynykova
0
6
6
0
Vincitore: Oliynykova
Mostra dettagli

Antonia Ruzic CRO vs Kamilla Rakhimova UZB

WTA Rome
Antonia Ruzic
6
1
6
Kamilla Rakhimova
4
6
3
Vincitore: Ruzic
Mostra dettagli

Zeynep Sonmez TUR vs Jennifer Ruggeri ITA

WTA Rome
Zeynep Sonmez
0
4
6
4
Jennifer Ruggeri
0
6
2
1
Mostra dettagli





Court 13 – ore 10:00
Dalma Galfi HUN vs (24) Julia Grabher AUT
WTA Rome
Dalma Galfi
0
7
6
0
Julia Grabher [24]
0
6
4
0
Vincitore: Galfi
Mostra dettagli

(11) Lilli Tagger AUT vs Alina Korneeva RUS

WTA Rome
Lilli Tagger [11]
0
3
3
0
Alina Korneeva
0
6
6
0
Vincitore: Korneeva
Mostra dettagli

Dino Prizmic CRO vs Federico Bondioli ITA

ATP Rome
Dino Prizmic [2]
6
6
Federico Bondioli
2
4
Vincitore: Prizmic
Mostra dettagli

Jaime Faria POR vs Pablo Llamas Ruiz ESP

ATP Rome
Jaime Faria
6
2
3
Pablo Llamas Ruiz
3
6
6
Vincitore: Llamas Ruiz
Mostra dettagli




Court 1 – ore 10:00
(2) Elena-Gabriela Ruse ROU vs (22) Sinja Kraus AUT

WTA Rome
Elena-Gabriela Ruse [2]
0
6
2
0
Sinja Kraus [22]
0
7
6
0
Vincitore: Kraus
Mostra dettagli

Patrick Kypson USA vs Titouan Droguet FRA

ATP Rome
Patrick Kypson [3]
7
6
7
Titouan Droguet [16]
6
7
6
Vincitore: Kypson
Mostra dettagli

Mayar Sherif EGY vs (19) Tamara Korpatsch GER

WTA Rome
Mayar Sherif
0
6
5
3
Tamara Korpatsch [19]
0
3
7
1
Mostra dettagli

Rinky Hijikata AUS vs Nikoloz Basilashvili GEO

ATP Rome
Rinky Hijikata [9]
40
3
2
Nikoloz Basilashvili [21]
A
6
3
Mostra dettagli




Court 2 – ore 10:00
Daniel Merida ESP vs Tomas Barrios Vera CHI

ATP Rome
Daniel Merida [10]
6
3
7
Tomas Barrios Vera [23]
3
6
6
Vincitore: Merida
Mostra dettagli

Noemi Basiletti ITA vs (18) Daria Snigur UKR

WTA Rome
Noemi Basiletti
6
6
6
Daria Snigur [18]
3
7
4
Vincitore: Basiletti
Mostra dettagli

Martin Landaluce ESP vs Andrea Pellegrino ITA

ATP Rome
Martin Landaluce [8]
3
6
2
Andrea Pellegrino
6
2
6
Vincitore: Pellegrino
Mostra dettagli

Jil Teichmann SUI vs Rebeka Masarova SUI

WTA Rome
Jil Teichmann
6
1
1
Rebeka Masarova
1
6
6
Vincitore: Masarova
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Court 14 – ore 10:00
Cristian Garin CHI vs Jan Choinski GBR

ATP Rome
Cristian Garin [1]
6
3
6
Jan Choinski [20]
2
6
2
Vincitore: Garin
Mostra dettagli

Yue Yuan CHN vs (17) Simona Waltert SUI

WTA Rome
Yue Yuan
2
6
5
Simona Waltert [17]
6
1
7
Vincitore: Waltert
Mostra dettagli

Aleksandar Kovacevic USA vs Jacob Fearnley GBR

ATP Rome
Aleksandar Kovacevic [6]
6
2
3
Jacob Fearnley [15]
2
6
6
Vincitore: Fearnley
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Court 3 – ore 10:00
(6) Ajla Tomljanovic AUS vs Leolia Jeanjean FRA

WTA Rome
Ajla Tomljanovic [6]
6
7
3
Leolia Jeanjean
7
5
6
Vincitore: Jeanjean
Mostra dettagli

Hugo Dellien BOL vs Jesper de Jong NED

ATP Rome
Hugo Dellien
6
2
6
Jesper de Jong [14]
4
6
7
Vincitore: de Jong
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Anhelina Kalinina UKR vs (21) Katie Volynets USA

WTA Rome
Anhelina Kalinina
0
6
6
0
Katie Volynets [21]
0
2
3
0
Vincitore: Kalinina
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Court 4 – ore 10:00
Francisco Comesana ARG vs Leandro Riedi SUI

ATP Rome
Francisco Comesana [12]
6
2
6
Leandro Riedi
4
6
4
Vincitore: Comesana
Mostra dettagli

Dalibor Svrcina CZE vs Nicolai Budkov Kjaer NOR

ATP Rome
Dalibor Svrcina
6
6
Nicolai Budkov Kjaer
4
2
Vincitore: Svrcina
Mostra dettagli

Federica Urgesi ITA vs (16) Veronika Erjavec SLO

WTA Rome
Federica Urgesi
0
6
6
0
Veronika Erjavec [16]
0
4
1
0
Vincitore: Urgesi
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(10) Taylor Townsend USA vs Victoria Jimenez Kasintseva AND Non prima 14:30

WTA Rome
Taylor Townsend [10]
0
6
6
0
Victoria Jimenez Kasintseva
0
2
3
0
Vincitore: Townsend
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98 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

piper 05-05-2026 18:47

Scritto da Gaz

Scritto da Guido

Scritto da Gaz
Perché ci vuole Roma?
Urgesi e Basiletti che fanno fatica a superare due turni negli ITF 35 battono 4 top 100.
Io questa cosa non la capisco e allo stesso tempo mi fa quasi più imbestialire che gioire.
Come altre italiane più quotate, che con la maglia azzurra,con la squadra ritrovano prestazioni.
Ma è possibile?
Adesso vedrete la Paolini come ritira fuori tutta la scienza, diventando ingiocabile.
Non lo so,non so spiegarmelo

Ne avevamo parlato pochi giorni fa, ricordi? Dicevi che Basiletti era ferma da 6 mesi. A parte che i sei mesi comprendevano 2-3 mesi di off season nella quale una ragazza così giovane deve sicuramente investire tempo per migliorare fisico e tecnica.
Ma poi lo aveva detto lei stessa che stava facendo dei cambiamenti e degli aggiustamenti al suo gioco e che ci sarebbe voluto un po’ di tempo. Infine direi che negli ultimi 2 tornei aveva chiaramente fatto vedere di poter giocare ad un livello più alto della sua classifica. A me sembra più ferma la Paganetti che forse ha avuto dei problemi fisici non so. Ma tutte e 2 queste ragazze del 2006 stanno venendo su bene.

Suvvia,non prendiamoci in giro però.
Da ottobre ha giocato ben 11 tornei (ITF 35 e 50)il bottino di una ragazza che ha superato i suoi 20 anni è stato di 11 vittorie,non parliamo neanche di ITF 75 e 100,ora arriva a Roma è fa fuori improvvisamente anche lei 2 top 100.
Siamo su scherzi a parte?

C’è chi sente la pressione (il troppo amore fa male) e chi dal tifo riesce a ricavare un energia che potrebbe sorprendere.

 98
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Nike (Guest) 05-05-2026 18:43

Complimenti Pellegrino ,bravissimo

 97
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+1: Marco M.
Marco Tullio Cicerone 05-05-2026 18:33

Bravissime le ragazze qualificate a sorpresa e bravo anche Pellegrino, di cui ho visto gli ultimi game, qualificato meno a sorpresa perché Landaluce è soprattutto un giocatore da campi veloci ma lo devi pur sempre battere. Forza!

 96
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+1: Marco M.
Tifoso degli italiani (Guest) 05-05-2026 18:33

Grande Pelle!!!!!

 95
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Silvio74 (Guest) 05-05-2026 18:32

La Bronzetti è entrata in una spirale negativa dalla quale sembra non riesca più ad emergere.
Le nostre speranze future nel femminile sono però tante : non solo Pigato e Grant, quelle più prossime ad entrare in top 100, ma anche le varie Basiletti, Urgesi, Ruggeri ( gran bel fisico atletico ) e De Stefano.

 94
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+1: Inox
Giuliano da Viareggio (Guest) 05-05-2026 18:27

PELLEGRINO RAGGIUNGE IL M.D. DI ROMA!!!!!!!!!!!!!!
BRAVISSIMO! IL GIOVANE SPAGNOLO NON ERA FACILE DA BATTERE……

 93
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Giovanni Battista (Guest) 05-05-2026 18:27

Evvai Pelleeeeeeee!

 92
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Silvy__89 (Guest) 05-05-2026 18:05

@ Gaz (#4608032)

Lo stavo pensando anch’io. Le nostre quando devono giocare per l’Italia fanno le fenomene, gli riesce tutto.
In tutti gli altri tornei sembra che non si ricordano più come si gioca a tennis. Boh!

 91
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Annie3 05-05-2026 17:57

Dal poco che avevo visto delle prequali, la Urgesi mi aveva proprio impressionato favorevolmente e sono contenta che sia approdata nel MD, oltretutto con vittorie su rivali ben collocate nel ranking…bravissima anche Basiletti, che non conosco ma avrò modo di farlo nel vivo del torneo…intanto sto guardando la Jennifer Ruggeri, avanti di due break e sta lottando per chiudere il set…e ha chiuso!!!! Ma come gioca questa ragazza!!! Ha una padronanza nell’alternare palle alte con radenti a filo rete impressionante e non so come andrà a finire ma intanto tutti i miei complimenti e ammirazione (anche perché il commentatore Sky è vergognosamente schierato per Sonmez ma Ruggeri sta mettendo in campo un entusiasmo commovente)

 90
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cataflic 05-05-2026 17:54

Scritto da Gaz
Perché ci vuole Roma?
Urgesi e Basiletti che fanno fatica a superare due turni negli ITF 35 battono 4 top 100.
Io questa cosa non la capisco e allo stesso tempo mi fa quasi più imbestialire che gioire.
Come altre italiane più quotate, che con la maglia azzurra,con la squadra ritrovano prestazioni.
Ma è possibile?
Adesso vedrete la Paolini come ritira fuori tutta la scienza, diventando ingiocabile.
Non lo so,non so spiegarmelo

Vuol dire che gli manca qualcosa a livello caratteriale o che hanno un tennis mediamente troppo dispendioso per essere sempre efficace.
E’ sempre così per tutti/e questi/e giocatori/trici che hanno questo tipo di risultati in casa o nelle coppe varie.

 89
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PPF (Guest) 05-05-2026 17:31

La cagate un attimo un po’ di più la Urgesi? Sono due anni che si suda la wild card nelle prequalifiche, non come Cina e predestinati vari, e poi l’MD nelle qualifiche. Andiamo!

 88
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JannikUberAlles 05-05-2026 17:29

Forse 20-30 spettatori a seguire la Bronzetti in uno stadio praticamente vuoto: lo trovo desolante!

Ci manderei le SAT gratis o le ragazze tesserate con meno di 18 anni sempre gratis con genitori a 1 euro di biglietto…

…poi opterei su campi con meno posti disponibili, così non è proprio bello da vedere!

PS: specifico di non avere NULLA contro le ragazze 😉

 87
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Marco M. 05-05-2026 17:25

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Alain

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da magilla

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Kb24
Trovo semplicemente Vergognoso far disputare le qualificazioni a un campione come Wawrinka

Quoto pienamente, parliamo di un pluricampione slam che è al tour di addio nel circuito… ma gli esperti mi dicono che, per non so quali regole massoniche non scritte fra federazioni, a Roma solo wc agli italiani, poi negli altri mille vedi spesso wc a giovani promettenti o glorie del passato… mi hanno persino irriso in questo forum, secondo me pieno di federati e federali, ma io che sono un montanaro sempliciotto la penso come Sordi, romano doc, nel Marchese del Grillo: mi dispiace, ma io so’ io e voi non siete un cazzo

non sono regole massoniche o cose simili…..se madrid è in mano a sponsor stranieri i direttori devono accontentarli.

insomma decodono gli sponsor? Magari non lo sapete ma le bnl è ormai da anni proprietà della bnp, la principale banca francese… io ancora non mi capacito di come sia possibile che Kouame non abbia ottenuto una wc almeno nelle qualifiche

anche io non mi capacito del livello dei tuoi commenti

pensa che persino io non mi capacito dei vostri commenti.. decidono gli sponsor, decide la federazione… ma parlate sul serio?

E da quando non decidono sponsor e federazioni?
Amo visceralmente il gioco di Wawrinka, vorrei ammirarlo su un campo da tennis ancora anni e anni, ma se da tre anni riceve WC ovunque uscendo spessissimo al primo turno mi domando che senso abbia continuare. Tutte WC tolte a giovani di mezzo mondo che probabilmente i colpi per arrivare (e quelli bravi sono arrivati) li avevano lo stesso, ma un aiutino lo avrebbero meritato.

Scandaloso che siano i soldi delle federazioni e degli sponsor a comandare? C’è un periodo storico, in qualunque settore, dove non ci sia stato un dominio del denaro?

Tornando al tennis: in Italia c’è un solo torneo ATP dai 250 ai Mille ed è di proprietà della FITP, per quale motivo si dovrebbe dare un WC a una vecchia gloria o a un giovane rampante straniero?
Eh, ma negli States! Eh, ma in Francia! Loro quanti tornei hanno? Quante possibilità di far emergere i loro prospetti e lasciare spazio anche ad altri?

Capirei se fossimo nei ’90 e non avessimo nessuno con un futuro roseo, ma oggi con tutti i nostri ragazzi sugli scudi sarebbe immorale.
Cinà e Cadenasso, magari si perderanno o forse potrebbero emulare Cobolli-Musetti-Darderi (Sinner impossibile, fenomeno ineguagliabile).
Arnaldi-Nardi due atleti in recupero, una mano dalla propria Federazione mi sembra il minimo.
Maestrelli da anni a farsi il mazzo ovunque in challenger nei posti più disparati, un piccolo premio lo merita sicuramente più di un milionario ormai al trramonto…

Kouame: quante WC hanno preso i 2001-3 italiani quando erano diciottenni emergenti in Francia? Eppure loro hanno lo Slam e altri 250, oltre a un Mille… Non mi ricordo indignazione, magari ho poca memoria…

 86
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+1: walden, Il GUEst, Billy74, Marco Tullio Cicerone
Gaz (Guest) 05-05-2026 17:18

Scritto da vecchiogiovi

Scritto da Gaz
Perché ci vuole Roma?
Urgesi e Basiletti che fanno fatica a superare due turni negli ITF 35 battono 4 top 100.
Io questa cosa non la capisco e allo stesso tempo mi fa quasi più imbestialire che gioire.
Come altre italiane più quotate, che con la maglia azzurra,con la squadra ritrovano prestazioni.
Ma è possibile?
Adesso vedrete la Paolini come ritira fuori tutta la scienza, diventando ingiocabile.
Non lo so,non so spiegarmelo

allora già che ci sei domandati perché è arrivata in finale a Parigi e Wimbledon, che siano noti quartieri di Roma? a me non risulta, mi paiono un po’ in Francia e Regno Unito.

Ecco un altro genio. Conosco anche te.
Rileggiti il commento 73.
Cosa diavolo centra il passato,lo so benissimo che ci è arrivata con merito e conosco il suo valore.
Sto parlando della Paolini di questa stagione,Cristodidio.
Sta deludendo, giusto?
È criticata, giusto?
Gli dicono di tutto: “Furlan,il doppio,non sa più giocare,non ha più voglia,ecc …” Giusto?
Vedrete che queste settimane ritira fuori la scienza prendendo gli incroci delle righe bendata.
Devo ripeterlo il concetto?
Ragazzi ma è difficile capire il commento 73?
Io non ce la faccio più.

 85
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sergioat 05-05-2026 17:11

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da sergioat

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da magilla

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Kb24
Trovo semplicemente Vergognoso far disputare le qualificazioni a un campione come Wawrinka

Quoto pienamente, parliamo di un pluricampione slam che è al tour di addio nel circuito… ma gli esperti mi dicono che, per non so quali regole massoniche non scritte fra federazioni, a Roma solo wc agli italiani, poi negli altri mille vedi spesso wc a giovani promettenti o glorie del passato… mi hanno persino irriso in questo forum, secondo me pieno di federati e federali, ma io che sono un montanaro sempliciotto la penso come Sordi, romano doc, nel Marchese del Grillo: mi dispiace, ma io so’ io e voi non siete un cazzo

non sono regole massoniche o cose simili…..se madrid è in mano a sponsor stranieri i direttori devono accontentarli.

insomma decodono gli sponsor? Magari non lo sapete ma le bnl è ormai da anni proprietà della bnp, la principale banca francese… io ancora non mi capacito di come sia possibile che Kouame non abbia ottenuto una wc almeno nelle qualifiche

Allora non capisci: Madrid è dei privati non della federazione spagnola e quindi non sono obbligati a dare le wc agli spagnoli. Roma è della federazione italiana. Poi Wrawinka è dadue anni che prende wc

ma esiste ancora un’etica nello sport? qui parlate come se decidessero tutto sponsor e federazioni… insisto, e magari mi bannano in questo forum, ma è moralmente inaccettabile, almeno per me, che si vada solo per nazionalità, anziché per talento e meriti acquisiti in carriera

Etica non è dare WC a Wrawinka o alla Williams, anzi è proprio il contrario, come giustamente già detto: è accanimento terapeutico

 84
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
walden 05-05-2026 17:11

Bene, forse abbiamo trovato le nuove leve del tennis femminile, per quello maschile basta già quello che abbiamo

 83
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M., magilla
Italo (Guest) 05-05-2026 17:10

Scritto da Gaz
Perché ci vuole Roma?
Urgesi e Basiletti che fanno fatica a superare due turni negli ITF 35 battono 4 top 100.
Io questa cosa non la capisco e allo stesso tempo mi fa quasi più imbestialire che gioire.
Come altre italiane più quotate, che con la maglia azzurra,con la squadra ritrovano prestazioni.
Ma è possibile?
Adesso vedrete la Paolini come ritira fuori tutta la scienza, diventando ingiocabile.
Non lo so,non so spiegarmelo

È principalmente una questione di motivazioni.
i valori, come nelle competizioni a squadre, si appiattiscono e il pubblico diventa un fattore.

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Italo (Guest) 05-05-2026 17:06

A memoria non ricordo 2 qualifiche delle ragazze a Roma..
Vero è che i valori nel circuito femminile valgono fino a un certo punto ma rimangono 2 prestazioni di 2 giovani che possono ambire alla top100.
Bondioli ha fatto il possibile e anche di più, Pellegrino sinceramente lo vedevo sfavorito ma evidentemente Landaluce ha fatto il torneo della vita a Miami dopodiché ha preso solo sonore sconfitte.

 81
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Alain 05-05-2026 17:06

Scritto da Gaz
Perché ci vuole Roma?
Urgesi e Basiletti che fanno fatica a superare due turni negli ITF 35 battono 4 top 100.
Io questa cosa non la capisco e allo stesso tempo mi fa quasi più imbestialire che gioire.
Come altre italiane più quotate, che con la maglia azzurra,con la squadra ritrovano prestazioni.
Ma è possibile?
Adesso vedrete la Paolini come ritira fuori tutta la scienza, diventando ingiocabile.
Non lo so,non so spiegarmelo

dai che sei contento (sotto sotto) :mrgreen:

 80
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Molto Pollo 05-05-2026 17:05

Scritto da Gaz
[sbrodolo] Sarei sorpreso di una vittoria di Andreescu [sbrodolo]

Quando si dice neanche a farlo apposta.

 79
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giallu 05-05-2026 16:59

Scritto da Italo
Il ritiro di Wawrinka è una sconfitta per tutti.
Brutta, bruttissima gestione del giocatore e dell’ uomo.
Farlo giocare primo match alle 10 nelle quali è una scelta ancora più infelice.
E gli utenti che dicono che deve arrangiarsi e fare le quali sono solo acceccati dal tifo italico.

Gesù ma sportivamente parlando ha 400 anni, un Vlad Dracula. Che bruttissima sconfitta? Capisco lui che, come racconto’, da ragazzino di campagna è arrivato li. Storia bella (piace pure a me) Ma poi a una certa…

 78
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SGT76 05-05-2026 16:57

Scritto da Maffone
Przmic mette in evidenza ancora una volta la differenza che c’è tra i tennisti giovani esteri e i nostri. Purtroppo non abbiamo rincalzi tra le nuove generazione. Lunga vita a Sinner, Musetti e CObolli. Nulla di buono purtroppo dal 2002 in poi

Il Post inutile del giorno e del quale non avevamo bisogno

 77
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+1: sergioat, Marco M., magilla
Detuqueridapresencia 05-05-2026 16:50

Scritto da MAURO

Scritto da Detuqueridapresencia
Scusate chiedo ai più esperti, ma…. Garin non era scarso?
Chiedo per un Maurantonio …..

Chi ha mai catalogato Garin come scarso. Pedro Martinez e’ scarso.
Garin e’ uno scarsone.

ah vabbè ma allora c’ha ragione lei! ahahahahhahahahahh :mrgreen:

 76
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Gaz (Guest) 05-05-2026 16:48

Scritto da Guido

Scritto da Gaz
Perché ci vuole Roma?
Urgesi e Basiletti che fanno fatica a superare due turni negli ITF 35 battono 4 top 100.
Io questa cosa non la capisco e allo stesso tempo mi fa quasi più imbestialire che gioire.
Come altre italiane più quotate, che con la maglia azzurra,con la squadra ritrovano prestazioni.
Ma è possibile?
Adesso vedrete la Paolini come ritira fuori tutta la scienza, diventando ingiocabile.
Non lo so,non so spiegarmelo

Ne avevamo parlato pochi giorni fa, ricordi? Dicevi che Basiletti era ferma da 6 mesi. A parte che i sei mesi comprendevano 2-3 mesi di off season nella quale una ragazza così giovane deve sicuramente investire tempo per migliorare fisico e tecnica.
Ma poi lo aveva detto lei stessa che stava facendo dei cambiamenti e degli aggiustamenti al suo gioco e che ci sarebbe voluto un po’ di tempo. Infine direi che negli ultimi 2 tornei aveva chiaramente fatto vedere di poter giocare ad un livello più alto della sua classifica. A me sembra più ferma la Paganetti che forse ha avuto dei problemi fisici non so. Ma tutte e 2 queste ragazze del 2006 stanno venendo su bene.

Suvvia,non prendiamoci in giro però.
Da ottobre ha giocato ben 11 tornei (ITF 35 e 50)il bottino di una ragazza che ha superato i suoi 20 anni è stato di 11 vittorie,non parliamo neanche di ITF 75 e 100,ora arriva a Roma è fa fuori improvvisamente anche lei 2 top 100.
Siamo su scherzi a parte?

 75
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robi (Guest) 05-05-2026 16:48

Scritto da MAURO
Posso capire che la gente stia a guardare gli allenamenti dei big o le quali maschili, ma gli incontri trasmessi oggi da Sky, con le tribune vuote, non sono certamente una bella pubblicità X il tennis femminile.

succede solo a Roma , giusto mr. ipocrisia?

 74
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+1: renzopii, Inox
Gaz (Guest) 05-05-2026 16:39

Scritto da magilla

Scritto da Gaz
Perché ci vuole Roma?
Urgesi e Basiletti che fanno fatica a superare due turni negli ITF 35 battono 4 top 100.
Io questa cosa non la capisco e allo stesso tempo mi fa quasi più imbestialire che gioire.
Come altre italiane più quotate, che con la maglia azzurra,con la squadra ritrovano prestazioni.
Ma è possibile?
Adesso vedrete la Paolini come ritira fuori tutta la scienza, diventando ingiocabile.
Non lo so,non so spiegarmelo

non mi pare che la paolini abbia giocato bene solo a roma

Come sta giocando la Paolini quest’anno?
Non ti pare che sia un po in crisi di risultati?
Vedrai la trasformazione in queste settimane.
Possibile che i commenti di Gaz siano così difficili da capire?
Non si riesce a capire dove voglio arrivare,che è semplicissimo.
Ve ne andate sempre per la vostra tangente.

 73
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Guido (Guest) 05-05-2026 16:38

Scritto da Gaz
Perché ci vuole Roma?
Urgesi e Basiletti che fanno fatica a superare due turni negli ITF 35 battono 4 top 100.
Io questa cosa non la capisco e allo stesso tempo mi fa quasi più imbestialire che gioire.
Come altre italiane più quotate, che con la maglia azzurra,con la squadra ritrovano prestazioni.
Ma è possibile?
Adesso vedrete la Paolini come ritira fuori tutta la scienza, diventando ingiocabile.
Non lo so,non so spiegarmelo

Ne avevamo parlato pochi giorni fa, ricordi? Dicevi che Basiletti era ferma da 6 mesi. A parte che i sei mesi comprendevano 2-3 mesi di off season nella quale una ragazza così giovane deve sicuramente investire tempo per migliorare fisico e tecnica.
Ma poi lo aveva detto lei stessa che stava facendo dei cambiamenti e degli aggiustamenti al suo gioco e che ci sarebbe voluto un po’ di tempo. Infine direi che negli ultimi 2 tornei aveva chiaramente fatto vedere di poter giocare ad un livello più alto della sua classifica. A me sembra più ferma la Paganetti che forse ha avuto dei problemi fisici non so. Ma tutte e 2 queste ragazze del 2006 stanno venendo su bene.

 72
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Giambi (Guest) 05-05-2026 16:35

Inoltre, dettaglio non da poco, le ragazze oltre ad avere l’impagabile soddisfazioni di entrare nel MD attraverso le quali, riceveranno una borsa di 21.000 euro che non guasta. Credo di avere fatto i conti giusti.

 71
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Inox 05-05-2026 16:30

Scritto da il vero tennis
impresa urgesi basiletti. A roma può succedere anche questa. Mamma mia

Fantasticheeeeeeeeeeeeee

 70
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Giambi (Guest) 05-05-2026 16:24

Basiletti ha fatto fuori 2 top 100 di cui Arango solo sei mesi fa n 46. Impronosticabile

 69
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vecchiogiovi (Guest) 05-05-2026 16:23

Scritto da Gaz
Perché ci vuole Roma?
Urgesi e Basiletti che fanno fatica a superare due turni negli ITF 35 battono 4 top 100.
Io questa cosa non la capisco e allo stesso tempo mi fa quasi più imbestialire che gioire.
Come altre italiane più quotate, che con la maglia azzurra,con la squadra ritrovano prestazioni.
Ma è possibile?
Adesso vedrete la Paolini come ritira fuori tutta la scienza, diventando ingiocabile.
Non lo so,non so spiegarmelo

allora già che ci sei domandati perché è arrivata in finale a Parigi e Wimbledon, che siano noti quartieri di Roma? a me non risulta, mi paiono un po’ in Francia e Regno Unito.

 68
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Ardiz (Guest) 05-05-2026 16:23

Grandi Urgesi e Basiletti!
L’ultima italiana che riuscì a passare le qualificazioni fu Alberta Brianti nel 2009.
L’ultima volta che se ne qualificarono due, Errani e Oprandi, fu il 2006.

 67
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+1: Inox, magilla, Navaioh69
Edoardo (Guest) 05-05-2026 16:20

Scritto da Gaz
Perché ci vuole Roma?
Urgesi e Basiletti che fanno fatica a superare due turni negli ITF 35 battono 4 top 100.
Io questa cosa non la capisco e allo stesso tempo mi fa quasi più imbestialire che gioire.
Come altre italiane più quotate, che con la maglia azzurra,con la squadra ritrovano prestazioni.
Ma è possibile?
Adesso vedrete la Paolini come ritira fuori tutta la scienza, diventando ingiocabile.
Non lo so,non so spiegarmelo

Godiamoci la doppia grande impresa di due giovanissime nostre tenniste (2006 e 2005). Fare dietrologia serve a poco ….

 66
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magilla 05-05-2026 16:19

Scritto da Gaz
Perché ci vuole Roma?
Urgesi e Basiletti che fanno fatica a superare due turni negli ITF 35 battono 4 top 100.
Io questa cosa non la capisco e allo stesso tempo mi fa quasi più imbestialire che gioire.
Come altre italiane più quotate, che con la maglia azzurra,con la squadra ritrovano prestazioni.
Ma è possibile?
Adesso vedrete la Paolini come ritira fuori tutta la scienza, diventando ingiocabile.
Non lo so,non so spiegarmelo

non mi pare che la paolini abbia giocato bene solo a roma

 65
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Giambi (Guest) 05-05-2026 16:18

Urgesi ieri ha fatto fuori la n 68 ed oggi la n 80. Lei se non sbaglio occupa la n 460. Il tennis è imprevedibile a volte

 64
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il vero tennis (Guest) 05-05-2026 16:12

impresa urgesi basiletti. A roma può succedere anche questa. Mamma mia

 63
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+1: Inox, magilla, Marco M., Navaioh69
Gaz (Guest) 05-05-2026 16:10

Perché ci vuole Roma?
Urgesi e Basiletti che fanno fatica a superare due turni negli ITF 35 battono 4 top 100.
Io questa cosa non la capisco e allo stesso tempo mi fa quasi più imbestialire che gioire.
Come altre italiane più quotate, che con la maglia azzurra,con la squadra ritrovano prestazioni.
Ma è possibile?
Adesso vedrete la Paolini come ritira fuori tutta la scienza, diventando ingiocabile.
Non lo so,non so spiegarmelo

 62
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+1: utente non registrato
-1: Marco M.
magilla 05-05-2026 16:10

Scritto da Mats
Finalmente Kypson vince un tie del terzo set.
Bravo. Se lo meritava.

Soprattutto fa fuori un odiosissimo droguet…..

 61
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Giambi (Guest) 05-05-2026 16:09

Avevo scritto che la ragazza ( Basiletti ) aveva dei numeri, correggo le ragazze le due ragazze terribili eliminano una top 90 ed una top 80 ed entrano nel MD di un 1000. Complimenti.

 60
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+1: giovanna, sergioat, Marco M., Navaioh69
Leftwing13 05-05-2026 16:07

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Pier no guest
Adoro Stan,il suo ritiro sarà una perdita ma lo andrei vedere anche giocasse il doppio misto …oddio l’ho detta grossa ma comunque che sia in tabellone o nelle quali non cambia.Il campione che si ritira può godere di alcuni inviti ma non mi sembra il caso di garantirli sempre,diventa anche un accanimento terapeutico in certi casi.
Semmai come detto da altri un minimo di accortezza nel rimetterlo in campo così presto ci doveva essere,un gesto di rispetto per lui ed i tifosi.

siamo troppo diplomatici, parliamo di un pluricampione slam che ci ha deliziato per anni e tutti sappiamo che questo è il suo tour di addio… davvero offensivo come lo hanno trattato a Roma

Il tour di addio del grande Stan si sta protraendo da anni. Se volesse stabilire il record di longevità agonistica e giocare ancora dieci anni, dovrebbe continuare a beneficiare di wild card? Il tempo non si ferma e Wawrinka ormai è solo un nome glorioso, che negli ultimi tre anni ha uno score di 20 partite vinte e 40 perse e ha saputo essere competitivo soltanto nei challenger.

 59
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+1: magilla, Detuqueridapresencia, Marco M., walden, Navaioh69
Mats 05-05-2026 16:07

Finalmente Kypson vince un tie del terzo set.
Bravo. Se lo meritava.

 58
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+1: Detuqueridapresencia
Laura (Guest) 05-05-2026 16:06

Scritto da walden

Scritto da Italo
Il ritiro di Wawrinka è una sconfitta per tutti.
Brutta, bruttissima gestione del giocatore e dell’ uomo.
Farlo giocare primo match alle 10 nelle quali è una scelta ancora più infelice.
E gli utenti che dicono che deve arrangiarsi e fare le quali sono solo acceccati dal tifo italico.

Ieri ha finito di giocare più o meno alle 14, quindi il tempo per riposare lo ha avuto. Potrebbe anche averlo chiusto lui di giocare presto per evitare il caldo del pomeriggio, in ogni caso è evidente che giocare due giorni di seguito dopo un match durato più di 2 ore possa essere pesante per un atleta di 41 anni. Ma non credo che gli si potesse dare un giorno di riposo in più…

ma quale caldo oggi a roma fa freschetto

 57
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Laura (Guest) 05-05-2026 16:05

whooow due ragazze qualificate….da quanto non si vedeva una cosa del genere?? bravissime

 56
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+1: Marco M.
Vittorio carlito (Guest) 05-05-2026 16:05

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Pier no guest
Adoro Stan,il suo ritiro sarà una perdita ma lo andrei vedere anche giocasse il doppio misto …oddio l’ho detta grossa ma comunque che sia in tabellone o nelle quali non cambia.Il campione che si ritira può godere di alcuni inviti ma non mi sembra il caso di garantirli sempre,diventa anche un accanimento terapeutico in certi casi.
Semmai come detto da altri un minimo di accortezza nel rimetterlo in campo così presto ci doveva essere,un gesto di rispetto per lui ed i tifosi.

siamo troppo diplomatici, parliamo di un pluricampione slam che ci ha deliziato per anni e tutti sappiamo che questo è il suo tour di addio… davvero offensivo come lo hanno trattato a Roma

Gliela daranno al Roland Garros.
Cosi’ ci lasci in pace

 55
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+1: Marco Tullio Cicerone, Detuqueridapresencia, Marco M., sergioat, Navaioh69
Nike (Guest) 05-05-2026 16:03

Felicitazioni Vivissime a Noemi Basiletti e Federica Urgesi per l’ingresso nel main drago.
Bravissime entrambe

 54
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+1: Marco Tullio Cicerone, giovanna, sergioat, Navaioh69
Daniele (Guest) 05-05-2026 16:03

Grandi urgesi e basiletti. Sempre viste negli Itf e si vedeva che avevano il livello per queste partite. Levando sakkari e cocciaretto se la giocano con tutte.

 53
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+1: Marco Tullio Cicerone, sergioat
vecchiogiovi (Guest) 05-05-2026 16:02

Noemi vince e Federica ci prova, bene, spero di vederle presto in WTA. Guardo Lucia e vedo una tennista che in questi anni non ha cambiato di una virgola il suo gioco, non è progredita in nulla, intanto il tennis va avanti. Io non capisco, tre allieve Piccari, una rotta (ma sposata, KK), una rotta e male riparata (Deborah), una in fase di demolizione (Lucia). Domanderebbe Checco Zalone, ma sono del mestiere questi?

 52
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+1: Detuqueridapresencia
magilla 05-05-2026 16:01

Scritto da magilla
BASILETTI IN MD…BRAVISSIMA
e poco manca alla urgesi
Il tuo commento è stato modificato!.

PASSA ANCHE LA URGESI

 51
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Giambi (Guest) 05-05-2026 15:58

Scritto da magilla

Scritto da magilla
la basiletti temo stia sprecando troppe occasioni…..prima nel tb …e ora 4 palle per andare sul 4-2

riesce andare sul 5-3 alla seconda occasione….e serve per andare nel MD

Ma con l’impresa a portata di mano ancora una volta….le sfugge dalle mani. Tutto da rifare un’altra volta. Ma la ragazza ha dei numeri.

 50
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magilla 05-05-2026 15:58

BASILETTI IN MD…BRAVISSIMA

e poco manca alla urgesi

 49
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+1: MarcoP, Detuqueridapresencia, Marco M.
Laura (Guest) 05-05-2026 15:52

peccato per la sconfitta della tagger

 48
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+1: Mats
magilla 05-05-2026 15:51

Scritto da magilla
la basiletti temo stia sprecando troppe occasioni…..prima nel tb …e ora 4 palle per andare sul 4-2

riesce andare sul 5-3 alla seconda occasione….e serve per andare nel MD

 47
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Inox 05-05-2026 15:40

Scritto da magilla
la basiletti temo stia sprecando troppe occasioni…..prima nel tb …e ora 4 palle per andare sul 4-2

Mannaggia

 46
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magilla 05-05-2026 15:35

la basiletti temo stia sprecando troppe occasioni…..prima nel tb …e ora 4 palle per andare sul 4-2

 45
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+1: Inox
Maffone (Guest) 05-05-2026 15:35

Przmic mette in evidenza ancora una volta la differenza che c’è tra i tennisti giovani esteri e i nostri. Purtroppo non abbiamo rincalzi tra le nuove generazione. Lunga vita a Sinner, Musetti e CObolli. Nulla di buono purtroppo dal 2002 in poi

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-1: Alain, Marco M.
MAURO (Guest) 05-05-2026 15:26

Posso capire che la gente stia a guardare gli allenamenti dei big o le quali maschili, ma gli incontri trasmessi oggi da Sky, con le tribune vuote, non sono certamente una bella pubblicità X il tennis femminile.

 43
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NonSoloSinner (Guest) 05-05-2026 15:16

Scritto da Alain

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da magilla

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Kb24
Trovo semplicemente Vergognoso far disputare le qualificazioni a un campione come Wawrinka

Quoto pienamente, parliamo di un pluricampione slam che è al tour di addio nel circuito… ma gli esperti mi dicono che, per non so quali regole massoniche non scritte fra federazioni, a Roma solo wc agli italiani, poi negli altri mille vedi spesso wc a giovani promettenti o glorie del passato… mi hanno persino irriso in questo forum, secondo me pieno di federati e federali, ma io che sono un montanaro sempliciotto la penso come Sordi, romano doc, nel Marchese del Grillo: mi dispiace, ma io so’ io e voi non siete un cazzo

non sono regole massoniche o cose simili…..se madrid è in mano a sponsor stranieri i direttori devono accontentarli.

insomma decodono gli sponsor? Magari non lo sapete ma le bnl è ormai da anni proprietà della bnp, la principale banca francese… io ancora non mi capacito di come sia possibile che Kouame non abbia ottenuto una wc almeno nelle qualifiche

anche io non mi capacito del livello dei tuoi commenti

pensa che persino io non mi capacito dei vostri commenti.. decidono gli sponsor, decide la federazione… ma parlate sul serio?

 42
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-1: Billy74, Detuqueridapresencia, Marco M., sergioat, Navaioh69
walden 05-05-2026 15:15

partita persa veramnete da pollo da Bondioli… Prizmic in top10? secondo me non va molto più avanti di dove è adesso…

 41
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Pheanes (Guest) 05-05-2026 15:02

Scritto da Sporadico
Musetti vincerà a mani basse questi internazionali di Roma! Del resto, dopo Napoli… Roma!

Di Musetti non dovresti più parlare anche se da adesso per tutta la carriera non dovesse più vincere una partita e perdesse con un under 15.
Hai usato insulti pesanti verso chi riteneva migliorare la posizione numero 16.
Semplicemente quaquaraquà (cit. SCIASCIA)

 40
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M., sergioat
Alain 05-05-2026 14:45

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da magilla

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Kb24
Trovo semplicemente Vergognoso far disputare le qualificazioni a un campione come Wawrinka

Quoto pienamente, parliamo di un pluricampione slam che è al tour di addio nel circuito… ma gli esperti mi dicono che, per non so quali regole massoniche non scritte fra federazioni, a Roma solo wc agli italiani, poi negli altri mille vedi spesso wc a giovani promettenti o glorie del passato… mi hanno persino irriso in questo forum, secondo me pieno di federati e federali, ma io che sono un montanaro sempliciotto la penso come Sordi, romano doc, nel Marchese del Grillo: mi dispiace, ma io so’ io e voi non siete un cazzo

non sono regole massoniche o cose simili…..se madrid è in mano a sponsor stranieri i direttori devono accontentarli.

insomma decodono gli sponsor? Magari non lo sapete ma le bnl è ormai da anni proprietà della bnp, la principale banca francese… io ancora non mi capacito di come sia possibile che Kouame non abbia ottenuto una wc almeno nelle qualifiche

anche io non mi capacito del livello dei tuoi commenti

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+1: Detuqueridapresencia, magilla, Inox, MarcoP, Marco M., sergioat, Navaioh69
Alain 05-05-2026 14:44

Scritto da Giuseppe A.
Ma le quali maschili le trasmettono da qualche parte?

youtube

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MAURO (Guest) 05-05-2026 14:44

Scritto da Detuqueridapresencia
Scusate chiedo ai più esperti, ma…. Garin non era scarso?
Chiedo per un Maurantonio …..

Chi ha mai catalogato Garin come scarso. Pedro Martinez e’ scarso.
Garin e’ uno scarsone.

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Gaz (Guest) 05-05-2026 14:37

Non penso stiano vedendo grandi cose chi sta guardando il match sul centrale,io di vedere Andreescu mi sono arreso già da tempo,ha ovviamente perso quella fibra muscolare che le consentiva 34-40 vincenti, è diventata una che ricorda certe tenniste anni 80-90 sopra il ranking 30.

 36
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Mirko (Guest) 05-05-2026 14:34

Ma chi è l’imbecille che continua a fischiare sul centrale? Lo sbatteranno fuori prima o poi?

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walden 05-05-2026 14:32

Scritto da Giuseppe A.
Ma le quali maschili le trasmettono da qualche parte?

sportplus

 34
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Giuseppe A. 05-05-2026 14:27

Ma le quali maschili le trasmettono da qualche parte?

 33
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NonSoloSinner (Guest) 05-05-2026 14:24

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Kb24
Trovo semplicemente Vergognoso far disputare le qualificazioni a un campione come Wawrinka

Quoto pienamente, parliamo di un pluricampione slam che è al tour di addio nel circuito… ma gli esperti mi dicono che, per non so quali regole massoniche non scritte fra federazioni, a Roma solo wc agli italiani, poi negli altri mille vedi spesso wc a giovani promettenti o glorie del passato… mi hanno persino irriso in questo forum, secondo me pieno di federati e federali, ma io che sono un montanaro sempliciotto la penso come Sordi, romano doc, nel Marchese del Grillo: mi dispiace, ma io so’ io e voi non siete un cazzo

comunque, siccome intuisco che non lo avete proprio capito, ma chi dice che io so io e voi non siete un cazzo non sono certo io, ma sono gli sponsor e le federazioni

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walden 05-05-2026 14:11

Scritto da biglebo

Scritto da Pier no guest
Adoro Stan,il suo ritiro sarà una perdita ma lo andrei vedere anche giocasse il doppio misto …oddio l’ho detta grossa ma comunque che sia in tabellone o nelle quali non cambia.Il campione che si ritira può godere di alcuni inviti ma non mi sembra il caso di garantirli sempre,diventa anche un accanimento terapeutico in certi casi.
Semmai come detto da altri un minimo di accortezza nel rimetterlo in campo così presto ci doveva essere,un gesto di rispetto per lui ed i tifosi.

i campi principali sono dedicati al main draw con vendita di biglietti conseguenti; a wawrinka hanno assegnato il paribas (unico match del tabellone di quali) che è comunque un riconoscimento.
credo ci siano dei professionisti che conoscono il lavoro meglio di noi e che tenendo conto di infinite varianti cercano di fare del loro meglio.
il responsabile è Lorenzi che non mi sembra uno scappato di casa.
si leggono ormai solo post polemici su ogni cosa (e non mi riferisco c’ero ai tuoi) mentre non dovrebbe essere così; sai bene che non si è ritirato per essere stato programmato alle 10 anziché alle 14.
ovvio che ci sia una maggiore attenzione per gli atleti di casa, non ne farei un dramma.

mah, mi sembra che gli unici interventi polemici siano quelli del disagiato…

 31
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+1: Detuqueridapresencia
Ozzastru (Guest) 05-05-2026 13:59

Noemi il primo set in saccoccia!
Ma a Lilli che è successo?

 30
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NonSoloSinner (Guest) 05-05-2026 13:58

Scritto da sergioat

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da magilla

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Kb24
Trovo semplicemente Vergognoso far disputare le qualificazioni a un campione come Wawrinka

Quoto pienamente, parliamo di un pluricampione slam che è al tour di addio nel circuito… ma gli esperti mi dicono che, per non so quali regole massoniche non scritte fra federazioni, a Roma solo wc agli italiani, poi negli altri mille vedi spesso wc a giovani promettenti o glorie del passato… mi hanno persino irriso in questo forum, secondo me pieno di federati e federali, ma io che sono un montanaro sempliciotto la penso come Sordi, romano doc, nel Marchese del Grillo: mi dispiace, ma io so’ io e voi non siete un cazzo

non sono regole massoniche o cose simili…..se madrid è in mano a sponsor stranieri i direttori devono accontentarli.

insomma decodono gli sponsor? Magari non lo sapete ma le bnl è ormai da anni proprietà della bnp, la principale banca francese… io ancora non mi capacito di come sia possibile che Kouame non abbia ottenuto una wc almeno nelle qualifiche

Allora non capisci: Madrid è dei privati non della federazione spagnola e quindi non sono obbligati a dare le wc agli spagnoli. Roma è della federazione italiana. Poi Wrawinka è dadue anni che prende wc

ma esiste ancora un’etica nello sport? qui parlate come se decidessero tutto sponsor e federazioni… insisto, e magari mi bannano in questo forum, ma è moralmente inaccettabile, almeno per me, che si vada solo per nazionalità, anziché per talento e meriti acquisiti in carriera

 29
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-1: Detuqueridapresencia, sergioat
sergioat 05-05-2026 13:48

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da magilla

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Kb24
Trovo semplicemente Vergognoso far disputare le qualificazioni a un campione come Wawrinka

Quoto pienamente, parliamo di un pluricampione slam che è al tour di addio nel circuito… ma gli esperti mi dicono che, per non so quali regole massoniche non scritte fra federazioni, a Roma solo wc agli italiani, poi negli altri mille vedi spesso wc a giovani promettenti o glorie del passato… mi hanno persino irriso in questo forum, secondo me pieno di federati e federali, ma io che sono un montanaro sempliciotto la penso come Sordi, romano doc, nel Marchese del Grillo: mi dispiace, ma io so’ io e voi non siete un cazzo

non sono regole massoniche o cose simili…..se madrid è in mano a sponsor stranieri i direttori devono accontentarli.

insomma decodono gli sponsor? Magari non lo sapete ma le bnl è ormai da anni proprietà della bnp, la principale banca francese… io ancora non mi capacito di come sia possibile che Kouame non abbia ottenuto una wc almeno nelle qualifiche

Allora non capisci: Madrid è dei privati non della federazione spagnola e quindi non sono obbligati a dare le wc agli spagnoli. Roma è della federazione italiana. Poi Wrawinka è dadue anni che prende wc

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+1: walden, brunodalla, Massi, Marco Tullio Cicerone, Detuqueridapresencia, Pepusch, Inox, Marco M., Navaioh69, Fighter1990
biglebo (Guest) 05-05-2026 13:23

Scritto da Pier no guest
Adoro Stan,il suo ritiro sarà una perdita ma lo andrei vedere anche giocasse il doppio misto …oddio l’ho detta grossa ma comunque che sia in tabellone o nelle quali non cambia.Il campione che si ritira può godere di alcuni inviti ma non mi sembra il caso di garantirli sempre,diventa anche un accanimento terapeutico in certi casi.
Semmai come detto da altri un minimo di accortezza nel rimetterlo in campo così presto ci doveva essere,un gesto di rispetto per lui ed i tifosi.

i campi principali sono dedicati al main draw con vendita di biglietti conseguenti; a wawrinka hanno assegnato il paribas (unico match del tabellone di quali) che è comunque un riconoscimento.
credo ci siano dei professionisti che conoscono il lavoro meglio di noi e che tenendo conto di infinite varianti cercano di fare del loro meglio.
il responsabile è Lorenzi che non mi sembra uno scappato di casa.
si leggono ormai solo post polemici su ogni cosa (e non mi riferisco c’ero ai tuoi) mentre non dovrebbe essere così; sai bene che non si è ritirato per essere stato programmato alle 10 anziché alle 14.
ovvio che ci sia una maggiore attenzione per gli atleti di casa, non ne farei un dramma.

 27
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+1: chik67, magilla, Massi, MarcoP, Navaioh69
Molto Pollo 05-05-2026 13:12

Scritto da Gaz
Il centrale di Roma dei quattro tornei principali è quello che televisivamente mi piace meno, l’immagine è più schiacciata,e la distanza tra le righe di fondo e gli spalti è corta,ad esempio a Stoccarda il terreno a disposizione è enorme, anche a Madrid c’è molto spazio tra il campo di gioco e i teloni,e poi non capisco per ci siano sempre queste chiazze più scure.

Contento di sapere che Stoccarda, Madrid e Roma rientrano nei 4 tornei principali……

 26
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mauri (Guest) 05-05-2026 12:54

Il pubblico piu’ indisciplinato del mondo anche oggi riesce a stupire per menefreghismo e anarchia

 25
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+1: MarcoP
NonSoloSinner (Guest) 05-05-2026 12:47

Scritto da Pier no guest
Adoro Stan,il suo ritiro sarà una perdita ma lo andrei vedere anche giocasse il doppio misto …oddio l’ho detta grossa ma comunque che sia in tabellone o nelle quali non cambia.Il campione che si ritira può godere di alcuni inviti ma non mi sembra il caso di garantirli sempre,diventa anche un accanimento terapeutico in certi casi.
Semmai come detto da altri un minimo di accortezza nel rimetterlo in campo così presto ci doveva essere,un gesto di rispetto per lui ed i tifosi.

siamo troppo diplomatici, parliamo di un pluricampione slam che ci ha deliziato per anni e tutti sappiamo che questo è il suo tour di addio… davvero offensivo come lo hanno trattato a Roma

 24
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-1: brunodalla, Detuqueridapresencia, Pepusch, Marco M., sergioat
Detuqueridapresencia 05-05-2026 12:44

Scusate chiedo ai più esperti, ma…. Garin non era scarso?

Chiedo per un Maurantonio …..

:mrgreen:

 23
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NonSoloSinner (Guest) 05-05-2026 12:27

Scritto da Italo
Il ritiro di Wawrinka è una sconfitta per tutti.
Brutta, bruttissima gestione del giocatore e dell’ uomo.
Farlo giocare primo match alle 10 nelle quali è una scelta ancora più infelice.
E gli utenti che dicono che deve arrangiarsi e fare le quali sono solo acceccati dal tifo italico.

Stan è un campione e meritava un saluto di ben altro stampo… ennesima sconfitta dell’organizzazione degli internazionali di Roma

 22
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-1: sergioat
NonSoloSinner (Guest) 05-05-2026 12:22

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Kb24
Trovo semplicemente Vergognoso far disputare le qualificazioni a un campione come Wawrinka

Quoto pienamente, parliamo di un pluricampione slam che è al tour di addio nel circuito… ma gli esperti mi dicono che, per non so quali regole massoniche non scritte fra federazioni, a Roma solo wc agli italiani, poi negli altri mille vedi spesso wc a giovani promettenti o glorie del passato… mi hanno persino irriso in questo forum, secondo me pieno di federati e federali, ma io che sono un montanaro sempliciotto la penso come Sordi, romano doc, nel Marchese del Grillo: mi dispiace, ma io so’ io e voi non siete un cazzo

Quanto disagio ….

a me sembrate voi i disagiati, a meno che dietro i nickname non nascondiate cariche federali

 21
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-1: brunodalla, Detuqueridapresencia, Pepusch, Marco M., sergioat, Navaioh69
walden 05-05-2026 12:18

Scritto da Italo
Il ritiro di Wawrinka è una sconfitta per tutti.
Brutta, bruttissima gestione del giocatore e dell’ uomo.
Farlo giocare primo match alle 10 nelle quali è una scelta ancora più infelice.
E gli utenti che dicono che deve arrangiarsi e fare le quali sono solo acceccati dal tifo italico.

Ieri ha finito di giocare più o meno alle 14, quindi il tempo per riposare lo ha avuto. Potrebbe anche averlo chiusto lui di giocare presto per evitare il caldo del pomeriggio, in ogni caso è evidente che giocare due giorni di seguito dopo un match durato più di 2 ore possa essere pesante per un atleta di 41 anni. Ma non credo che gli si potesse dare un giorno di riposo in più…

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+1: MarcoP
Pier no guest 05-05-2026 12:15

Adoro Stan,il suo ritiro sarà una perdita ma lo andrei vedere anche giocasse il doppio misto …oddio l’ho detta grossa ma comunque che sia in tabellone o nelle quali non cambia.Il campione che si ritira può godere di alcuni inviti ma non mi sembra il caso di garantirli sempre,diventa anche un accanimento terapeutico in certi casi.
Semmai come detto da altri un minimo di accortezza nel rimetterlo in campo così presto ci doveva essere,un gesto di rispetto per lui ed i tifosi.

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+1: Marco M., Scolaretto, Detuqueridapresencia, Pepusch, giallu, sergioat, Navaioh69
walden 05-05-2026 12:13

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Pepusch

Scritto da Kb24
Trovo semplicemente Vergognoso far disputare le qualificazioni a un campione come Wawrinka

Ma finiamola con questa trita tiritera. Wawrinka, un campione di anni 41, dicasi 41, non ha più la classifica per competere? Benissimo, che si faccia le quali. La federazione italiana nulla gli toglie e Stan si fa onore competendo sul campo (come, peraltro, ieri ha fatto). Facciamo più che bene a dare una chance ai nostri giovani: questo è il nostro dovere. Sarebbe uno scandalo il contrario.

Tra l’altro ha ricevuto 1000 wc pee md dovunque. Anche basta.

si sa che gli svizzeri sono dei palancari…a Francavilla hanno dato una WC all'”oggetto misterioso” Bernet, che sarebbe un fenomeno ma che, alla stessa età, è 200 posizioni dietro a Cinà (quello che se va bene entrerà nei 100)

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+1: Inox
NonSoloSinner (Guest) 05-05-2026 12:11

Scritto da magilla

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Kb24
Trovo semplicemente Vergognoso far disputare le qualificazioni a un campione come Wawrinka

Quoto pienamente, parliamo di un pluricampione slam che è al tour di addio nel circuito… ma gli esperti mi dicono che, per non so quali regole massoniche non scritte fra federazioni, a Roma solo wc agli italiani, poi negli altri mille vedi spesso wc a giovani promettenti o glorie del passato… mi hanno persino irriso in questo forum, secondo me pieno di federati e federali, ma io che sono un montanaro sempliciotto la penso come Sordi, romano doc, nel Marchese del Grillo: mi dispiace, ma io so’ io e voi non siete un cazzo

non sono regole massoniche o cose simili…..se madrid è in mano a sponsor stranieri i direttori devono accontentarli.

insomma decodono gli sponsor? Magari non lo sapete ma le bnl è ormai da anni proprietà della bnp, la principale banca francese… io ancora non mi capacito di come sia possibile che Kouame non abbia ottenuto una wc almeno nelle qualifiche

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-1: brunodalla, MarcoP, Marco M., sergioat
magilla 05-05-2026 11:44

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Kb24
Trovo semplicemente Vergognoso far disputare le qualificazioni a un campione come Wawrinka

Quoto pienamente, parliamo di un pluricampione slam che è al tour di addio nel circuito… ma gli esperti mi dicono che, per non so quali regole massoniche non scritte fra federazioni, a Roma solo wc agli italiani, poi negli altri mille vedi spesso wc a giovani promettenti o glorie del passato… mi hanno persino irriso in questo forum, secondo me pieno di federati e federali, ma io che sono un montanaro sempliciotto la penso come Sordi, romano doc, nel Marchese del Grillo: mi dispiace, ma io so’ io e voi non siete un cazzo

non sono regole massoniche o cose simili…..se madrid è in mano a sponsor stranieri i direttori devono accontentarli.

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+1: Detuqueridapresencia, sergioat, Massi, Marco Tullio Cicerone, Inox, Marco M., Navaioh69
Detuqueridapresencia 05-05-2026 11:43

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Kb24
Trovo semplicemente Vergognoso far disputare le qualificazioni a un campione come Wawrinka

Quoto pienamente, parliamo di un pluricampione slam che è al tour di addio nel circuito… ma gli esperti mi dicono che, per non so quali regole massoniche non scritte fra federazioni, a Roma solo wc agli italiani, poi negli altri mille vedi spesso wc a giovani promettenti o glorie del passato… mi hanno persino irriso in questo forum, secondo me pieno di federati e federali, ma io che sono un montanaro sempliciotto la penso come Sordi, romano doc, nel Marchese del Grillo: mi dispiace, ma io so’ io e voi non siete un cazzo

Quanto disagio …. 😮 😯 😳 🙁

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+1: magilla, sergioat, Just is Back, Massi, Navaioh69
Italo (Guest) 05-05-2026 11:29

Il ritiro di Wawrinka è una sconfitta per tutti.
Brutta, bruttissima gestione del giocatore e dell’ uomo.
Farlo giocare primo match alle 10 nelle quali è una scelta ancora più infelice.
E gli utenti che dicono che deve arrangiarsi e fare le quali sono solo acceccati dal tifo italico.

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Gaz (Guest) 05-05-2026 11:19

Il centrale di Roma dei quattro tornei principali è quello che televisivamente mi piace meno, l’immagine è più schiacciata,e la distanza tra le righe di fondo e gli spalti è corta,ad esempio a Stoccarda il terreno a disposizione è enorme, anche a Madrid c’è molto spazio tra il campo di gioco e i teloni,e poi non capisco per ci siano sempre queste chiazze più scure.

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NonSoloSinner (Guest) 05-05-2026 11:08

Scritto da Kb24
Trovo semplicemente Vergognoso far disputare le qualificazioni a un campione come Wawrinka

Quoto pienamente, parliamo di un pluricampione slam che è al tour di addio nel circuito… ma gli esperti mi dicono che, per non so quali regole massoniche non scritte fra federazioni, a Roma solo wc agli italiani, poi negli altri mille vedi spesso wc a giovani promettenti o glorie del passato… mi hanno persino irriso in questo forum, secondo me pieno di federati e federali, ma io che sono un montanaro sempliciotto la penso come Sordi, romano doc, nel Marchese del Grillo: mi dispiace, ma io so’ io e voi non siete un cazzo

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+1: Purple Rain, Joeblacks The original
-1: Detuqueridapresencia, walden, brunodalla, magilla, sergioat, Pepusch, MarcoP, Navaioh69
Gaz (Guest) 05-05-2026 10:43

Aprile è stato un mese di caldo inusuale, almeno quì a Milano,ora ha incominciato a piovere,e a Roma piove puntualmente solo nelle due settimane di torneo, perché a giove e pluvio il tennis nella città eterna non piace.

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Detuqueridapresencia 05-05-2026 10:27

Scritto da Pepusch

Scritto da Kb24
Trovo semplicemente Vergognoso far disputare le qualificazioni a un campione come Wawrinka

Ma finiamola con questa trita tiritera. Wawrinka, un campione di anni 41, dicasi 41, non ha più la classifica per competere? Benissimo, che si faccia le quali. La federazione italiana nulla gli toglie e Stan si fa onore competendo sul campo (come, peraltro, ieri ha fatto). Facciamo più che bene a dare una chance ai nostri giovani: questo è il nostro dovere. Sarebbe uno scandalo il contrario.

Tra l’altro ha ricevuto 1000 wc pee md dovunque. Anche basta.

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+1: magilla, walden, Scolaretto, Marco Tullio Cicerone, Pepusch, Navaioh69
-1: Purple Rain, Joeblacks The original
magilla 05-05-2026 10:21

Scritto da Kb24
Trovo semplicemente Vergognoso far disputare le qualificazioni a un campione come Wawrinka

e lui per vendetta …elimina un italiano morendo e si ritira…..sti svizzeri…..

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+1: Detuqueridapresencia
-1: Joeblacks The original
Palu 05-05-2026 10:13

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da rovescioadunamano
@ Kb24 (#4607739)
Più che altro non ha nessun senso metterlo come primo incontro alle 10 contro un altro senior come Carreno Busta. Doveva essere match a concludere di qualche campo principale. Proprio come scelta strategica/commerciale, anche per biglietti. Ed infatti Wawrinka, dopo il match al terzo di ieri con travaglia, si è ritirato. Se fosse stato ultimo match non sono convinto sarebbe andata a finire così.

Riflessione MOLTO ragionevole!

Sono d’accordo anche io, anche se penso che non si tratti di semplice affaticamento.. è pur sempre stata la prima partita sebbene Stan viaggi verso i 42

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+1: MarcoP
JannikUberAlles 05-05-2026 10:05

Scritto da rovescioadunamano
@ Kb24 (#4607739)
Più che altro non ha nessun senso metterlo come primo incontro alle 10 contro un altro senior come Carreno Busta. Doveva essere match a concludere di qualche campo principale. Proprio come scelta strategica/commerciale, anche per biglietti. Ed infatti Wawrinka, dopo il match al terzo di ieri con travaglia, si è ritirato. Se fosse stato ultimo match non sono convinto sarebbe andata a finire così.

Riflessione MOLTO ragionevole!

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+1: MarcoP
rovescioadunamano (Guest) 05-05-2026 10:02

@ Kb24 (#4607739)

Più che altro non ha nessun senso metterlo come primo incontro alle 10 contro un altro senior come Carreno Busta. Doveva essere match a concludere di qualche campo principale. Proprio come scelta strategica/commerciale, anche per biglietti. Ed infatti Wawrinka, dopo il match al terzo di ieri con travaglia, si è ritirato. Se fosse stato ultimo match non sono convinto sarebbe andata a finire così.

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+1: JannikUberAlles, MarcoP
Gaz (Guest) 05-05-2026 09:40

Il miracolo più grande oggi Roma deve farlo con questa povera Bronzetti,e non bisogna sottovalutare le potenzialità di Roma sui tennisti italiani.
Oggi affronta una tennista che a me piace,non tanto qualitivamente ma caratterialmente e atleticamente,che mi hanno conquistato definitivamente in questa stagione, prima facevo sempre sempre confusione tra lei e la Kruger visto che sono emerse improvvisamente quasi insieme,ora ho ben chiare le evidenti differenze,e penso che queste caratteristiche la porteranno ad togliersi qualche soddisfazione, tennista che ha praticamente saltato 4-5 anni, è una di quelle da mettere come possibili “insospettabili” sorprese del torneo,ma non conosco il suo tabellone,senonché non gioca da Charleston ed è tutta ancora da valutare,sia per condizione e sia per attitudine a questa superficie e per appunto il fatto già detto che davanti ha una tennista italiana che a Roma può uscire per un attimo da questa crisi che sembra senza fine,e non si capisce il perché.
Però vedo che la quota della Bronzetti è calata in queste 24 ore, quindi evidentemente le mie considerazioni sono state fatte anche da gente più determinante.

Sarei sorpreso di una vittoria di Andreescu,data però favorita dai bookmakers,con la Kenin ci ha anche perso di recente a Madrid e senza troppi tribulamenti,quando invece una volta la Kenin era la sua vittima preferita.

Oggi curiosità per Bartunkova, già non mi aspettavo la sua vittoria di ieri,e come è venuta poi….
Nella peggiore delle ipotesi Potapova avrebbe comunque alte probabilità di peschereccio,e si,lo stesso che l’ha tirata su a Madrid, anche se mi dicono che non ci fosse il mare.

Adesso voglio proprio vedere se la Kraus sta crescendo così tanto da mettere nel sacco una come la favoritissima Ruse.
Ed anche questa austriaca è da monitorare costantemente,non vorremmo mai che raggiunga traguardi insospettati mentre eravamo distratti a mangiarci una paninoteca di farcito di calamari fritti con tocchetti di melanzane.

 5
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Sporadico (Guest) 05-05-2026 09:33

Musetti vincerà a mani basse questi internazionali di Roma! Del resto, dopo Napoli… Roma!

 4
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+1: Taxi Driver
-1: Detuqueridapresencia, Purple Rain, Marco M., brunodalla, Focus, MarcoP, Il GUEst
Pepusch 05-05-2026 09:09

Scritto da Kb24
Trovo semplicemente Vergognoso far disputare le qualificazioni a un campione come Wawrinka

Ma finiamola con questa trita tiritera. Wawrinka, un campione di anni 41, dicasi 41, non ha più la classifica per competere? Benissimo, che si faccia le quali. La federazione italiana nulla gli toglie e Stan si fa onore competendo sul campo (come, peraltro, ieri ha fatto). Facciamo più che bene a dare una chance ai nostri giovani: questo è il nostro dovere. Sarebbe uno scandalo il contrario.

 3
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+1: JannikUberAlles, Taxi Driver, piper, magilla, Detuqueridapresencia, walden, brunodalla, maverikkk, chik67, sergioat, Bagel, Marco Tullio Cicerone, MarcoP, Navaioh69
-1: Joeblacks The original
Kb24 05-05-2026 08:49

Trovo semplicemente Vergognoso far disputare le qualificazioni a un campione come Wawrinka

 2
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+1: Taxi Driver, Mats, custer, Joeblacks The original
-1: walden, brunodalla, sergioat
Palu 05-05-2026 08:34

Dov’è quello che ieri accusava gli organizzatori di provincialismo, che tutti gli italiani erano sui campi principali, gli altri sui campi coltivati a patate e altre menate simili??

Oggi sul Centrale nessun italiano.. cvd

 1
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+1: Taxi Driver, MarcoP