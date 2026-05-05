Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Urgesi e Basiletti da sogno: due azzurre nel main draw degli Internazionali d’Italia. Bondioli si arrende a Prizmic

Federica Urgesi nella foto
Giornata da ricordare per il tennis femminile italiano nelle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Federica Urgesi e Noemi Basiletti hanno conquistato l’accesso al tabellone principale del WTA 1000 romano, firmando due imprese dal peso enorme. Si ferma invece al turno decisivo Federico Bondioli, battuto dal croato Dino Prizmic.
Federica Urgesi ha completato un percorso di qualificazione di altissimo livello. La marchigiana, numero 410 del ranking WTA e in gara con una wild card, ha battuto la slovena Veronika Erjavec, numero 86 del mondo e sedicesima testa di serie delle qualificazioni, con un netto 6-4 6-1 in appena un’ora e 8 minuti.
Per Urgesi si tratta di una vittoria di grande prestigio, arrivata dopo il successo del turno precedente contro un’altra top 100, la messicana Renata Zarazua, numero 75 WTA, superata per 6-4 2-6 6-3. Due affermazioni pesanti che certificano la qualità della settimana romana dell’azzurra.
Grazie a questo risultato, Urgesi si guadagna la seconda partecipazione in carriera al main draw di un WTA 1000, ancora una volta agli Internazionali d’Italia. Lo scorso anno aveva fatto il suo debutto nel tabellone principale del Foro Italico, fermandosi al primo turno contro la canadese Bianca Andreescu. Stavolta arriva all’appuntamento con un carico di fiducia decisamente maggiore.
Impresa ancora più sorprendente per
Noemi Basiletti, classe 2006 toscana, partita addirittura dalle prequalificazioni. La numero 427 del mondo ha battuto l’ucraina Daria Snigur nel turno decisivo delle qualificazioni e ha centrato l’accesso al primo torneo WTA della sua carriera.
Basiletti si è imposta con il punteggio di 6-3 6-7(8) 6-4 al termine di un match ricco di tensione e colpi di scena. L’azzurra ha rimontato un break di svantaggio in ciascun set e nel secondo parziale ha mancato quattro match point prima di cederlo al tie-break. Nel terzo, poi, ha servito per il match sul 5-3, subendo il controbreak, ma ha reagito subito strappando nuovamente il servizio a Snigur e chiudendo una vittoria memorabile.
Per Basiletti è un traguardo speciale: al primo tentativo in un percorso WTA, partendo dalle prequalificazioni, riesce a entrare nel main draw di uno dei tornei più importanti del circuito. Una settimana che può rappresentare una svolta nella sua giovane carriera.
Non riesce invece l’impresa a
Federico Bondioli. Il numero 344 ATP, protagonista di un bel cammino nelle qualificazioni, si è fermato al turno decisivo contro Dino Prizmic, numero 79 del mondo. Il croato si è imposto 6-2 6-4 in un’ora e 14 minuti, confermando l’ottimo momento già mostrato a Madrid, dove aveva battuto anche Matteo Berrettini e Ben Shelton.
Nel primo set Prizmic ha fatto valere subito il suo maggior peso di palla, strappando il servizio nel quarto game e poi prendendo il controllo degli scambi. Bondioli ha provato a resistere, ma il croato lo ha costretto spesso al colpo in più, trovando un secondo break che ha chiuso il parziale sul 6-2.
Nel secondo set l’azzurro ha reagito con orgoglio, spinto anche dal pubblico romano. Bondioli ha tenuto il campo con maggiore continuità e nel nono game si è costruito anche una palla break, senza però riuscire a sfruttarla. Poco dopo è arrivata la chance per Prizmic, che si è dimostrato ancora una volta cinico e ha chiuso sul 6-4.
Le statistiche raccontano bene la differenza tra i due: Prizmic ha vinto il 77% dei punti con la prima e il 75% con la seconda, contro il 62% e il 45% di Bondioli. Il croato ha chiuso con 24 vincenti e 18 errori gratuiti, mentre l’azzurro si è fermato a 11 vincenti e 12 gratuiti.
Resta comunque una qualificazione positiva per Bondioli, che ha mostrato carattere e qualità. La copertina, però, è tutta per Urgesi e Basiletti: due azzurre nel main draw del Foro Italico, due storie diverse e bellissime per il tennis italiano.
🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia · 5 Maggio 2026
🌧
14°C
Pioggia leggera · Picco 20°C
CIELO
Nuvoloso
PIOGGIA
Rovesci
CAMPO
Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 5 Maggio
09:00
🌧
16°
10:00
🌧
17°
11:00
🌧
18°
12:00
🌧
19°
13:00
☁
19°
14:00
☁
20°
15:00
🌧
19°
16:00
🌧
18°
17:00
☁
17°
18:00
☁
17°
⚠ Rovesci previsti tra mattina e metà pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 5 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Qualificazioni
Turno Qualificazione Maschile · Terra Battuta
ATP Q
🎾
WTA 1000 · Qualificazioni
Turno Qualificazione Femminile · Terra Battuta
WTA Q
🎾
WTA 1000 · Tabellone Principale
1° Turno MD Femminile · Terra Battuta
WTA R1
🌧 Rovesci
🎾 Quali Maschili
🎾 Quali Femminili
🎾 1° Turno WTA
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 11:00
Barbora Krejcikova vs Elsa Jacquemot
WTA Rome
Barbora Krejcikova
0
6
6
0
Elsa Jacquemot
•
0
2
4
0
Vincitore: Krejcikova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elsa Jacquemot
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Barbora Krejcikova
4-4 → 5-4
Elsa Jacquemot
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Barbora Krejcikova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Barbora Krejcikova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Elsa Jacquemot
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Barbora Krejcikova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Barbora Krejcikova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elsa Jacquemot
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Barbora Krejcikova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Elsa Jacquemot
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Barbora Krejcikova
2-2 → 3-2
Barbora Krejcikova
1-1 → 2-1
Elsa Jacquemot
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Barbora Krejcikova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Sofia Kenin
vs Bianca Andreescu
WTA Rome
Sofia Kenin
•
0
4
5
0
Bianca Andreescu
0
6
7
0
Vincitore: Andreescu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Bianca Andreescu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Sofia Kenin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Bianca Andreescu
4-4 → 4-5
Sofia Kenin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Bianca Andreescu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Sofia Kenin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Bianca Andreescu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Bianca Andreescu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Sofia Kenin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Bianca Andreescu
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sofia Kenin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Bianca Andreescu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Bianca Andreescu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Sofia Kenin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Bianca Andreescu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Bianca Andreescu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Sofia Kenin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Bianca Andreescu
0-0 → 0-1
Anastasia Zakharova
vs Dayana Yastremska
WTA Rome
Anastasia Zakharova
4
7
7
Dayana Yastremska
6
5
6
Vincitore: Zakharova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
0*-3
0-4*
1-4*
1*-5
1*-6
2-6*
3-6*
4*-6
5*-6
6-6*
7-6*
6-6 → 7-6
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 6-6
Dayana Yastremska
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Dayana Yastremska
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Anastasia Zakharova
3-4 → 4-4
Dayana Yastremska
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Anastasia Zakharova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Dayana Yastremska
2-2 → 3-2
Anastasia Zakharova
1-2 → 2-2
Dayana Yastremska
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Dayana Yastremska
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Dayana Yastremska
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Dayana Yastremska
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Dayana Yastremska
2-4 → 3-4
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Dayana Yastremska
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Dayana Yastremska
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Anastasia Zakharova
0-1 → 0-2
Dayana Yastremska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Zakharova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Dayana Yastremska
4-4 → 4-5
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Dayana Yastremska
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Anastasia Zakharova
2-3 → 3-3
Dayana Yastremska
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Anastasia Zakharova
1-2 → 2-2
Dayana Yastremska
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Anastasia Zakharova
1-0 → 1-1
Dayana Yastremska
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Ann Li
vs Shuai Zhang
WTA Rome
Ann Li
0
0
Shuai Zhang
0
0
BNP Paribas Arena – ore 10:00
Pablo Carreno Busta vs Stan Wawrinka
ATP Rome
Pablo Carreno Busta [4]
0
Stan Wawrinka [13]
0
Vincitore: Carreno Busta per walkover
Anna Bondar
vs Qinwen Zheng
WTA Rome
Anna Bondar
6
3
4
Qinwen Zheng
3
6
6
Vincitore: Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 3
Qinwen Zheng
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Qinwen Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Qinwen Zheng
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Anna Bondar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Qinwen Zheng
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Anna Bondar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Bondar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Anna Bondar
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Qinwen Zheng
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-4 → 1-4
Anna Bondar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Anna Bondar
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Qinwen Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Qinwen Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
McCartney Kessler
vs Lucia Bronzetti
WTA Rome
McCartney Kessler
6
5
6
Lucia Bronzetti
3
7
4
Vincitore: Kessler
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
McCartney Kessler
4-4 → 5-4
McCartney Kessler
4-2 → 4-3
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
McCartney Kessler
2-2 → 3-2
Lucia Bronzetti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
McCartney Kessler
1-1 → 2-1
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
McCartney Kessler
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
McCartney Kessler
5-5 → 5-6
McCartney Kessler
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Lucia Bronzetti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 4-4
McCartney Kessler
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
McCartney Kessler
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
McCartney Kessler
1-1 → 2-1
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
McCartney Kessler
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
McCartney Kessler
4-3 → 5-3
McCartney Kessler
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
McCartney Kessler
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
McCartney Kessler
0-1 → 1-1
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Martina Trevisan
vs Talia Gibson
WTA Rome
Martina Trevisan
•
40
1
Talia Gibson
40
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Martina Trevisan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
Martina Trevisan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Talia Gibson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Martina Trevisan
0-1 → 0-2
Talia Gibson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Pietrangeli – ore 10:00
(1) Anastasia Potapova vs (13) Nikola Bartunkova
WTA Rome
Anastasia Potapova [1]
4
6
6
Nikola Bartunkova [13]
6
4
2
Vincitore: Potapova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Anastasia Potapova
5-2 → 6-2
Nikola Bartunkova
5-1 → 5-2
Anastasia Potapova
4-1 → 5-1
Nikola Bartunkova
3-1 → 4-1
Anastasia Potapova
2-1 → 3-1
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Anastasia Potapova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Nikola Bartunkova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Potapova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Nikola Bartunkova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Anastasia Potapova
3-4 → 4-4
Nikola Bartunkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Anastasia Potapova
3-2 → 3-3
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Anastasia Potapova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 3-1
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Anastasia Potapova
1-0 → 2-0
Nikola Bartunkova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Potapova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Nikola Bartunkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Anastasia Potapova
3-4 → 4-4
Nikola Bartunkova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Anastasia Potapova
2-3 → 3-3
Nikola Bartunkova
2-2 → 2-3
Anastasia Potapova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Nikola Bartunkova
2-0 → 2-1
Anastasia Potapova
1-0 → 2-0
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Petra Marcinko
vs Oleksandra Oliynykova Non prima 11:00
WTA Rome
Petra Marcinko
0
1
3
0
Oleksandra Oliynykova
•
0
6
6
0
Vincitore: Oliynykova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Oleksandra Oliynykova
3-5 → 3-6
Oleksandra Oliynykova
3-3 → 3-4
Petra Marcinko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Oleksandra Oliynykova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Petra Marcinko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Oleksandra Oliynykova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Petra Marcinko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Oleksandra Oliynykova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Petra Marcinko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Oleksandra Oliynykova
1-4 → 1-5
Oleksandra Oliynykova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 1-3
Petra Marcinko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Oleksandra Oliynykova
0-1 → 0-2
Petra Marcinko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Antonia Ruzic
vs Kamilla Rakhimova
WTA Rome
Antonia Ruzic
6
1
6
Kamilla Rakhimova
4
6
3
Vincitore: Ruzic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Kamilla Rakhimova
4-1 → 5-1
Antonia Ruzic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Kamilla Rakhimova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kamilla Rakhimova
1-5 → 1-6
Kamilla Rakhimova
1-3 → 1-4
Antonia Ruzic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Kamilla Rakhimova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Antonia Ruzic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Kamilla Rakhimova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Kamilla Rakhimova
4-2 → 4-3
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Antonia Ruzic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Kamilla Rakhimova
0-0 → 1-0
Zeynep Sonmez
vs Jennifer Ruggeri
WTA Rome
Zeynep Sonmez
•
0
4
6
4
Jennifer Ruggeri
0
6
2
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jennifer Ruggeri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Zeynep Sonmez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Jennifer Ruggeri
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jennifer Ruggeri
5-2 → 6-2
Jennifer Ruggeri
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Zeynep Sonmez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Jennifer Ruggeri
2-1 → 2-2
Zeynep Sonmez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Jennifer Ruggeri
1-0 → 2-0
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jennifer Ruggeri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Zeynep Sonmez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Jennifer Ruggeri
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Zeynep Sonmez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-5 → 2-5
Jennifer Ruggeri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Zeynep Sonmez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Jennifer Ruggeri
0-3 → 0-4
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Jennifer Ruggeri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Zeynep Sonmez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Court 13 – ore 10:00
Dalma Galfi
vs (24) Julia Grabher
WTA Rome
Dalma Galfi
•
0
7
6
0
Julia Grabher [24]
0
6
4
0
Vincitore: Galfi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dalma Galfi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Julia Grabher
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Julia Grabher
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Dalma Galfi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Julia Grabher
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
3*-1
4*-1
5-1*
5-2*
6*-2
6-6 → 7-6
Julia Grabher
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Julia Grabher
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Dalma Galfi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Julia Grabher
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
(11) Lilli Tagger
vs Alina Korneeva
WTA Rome
Lilli Tagger [11]
•
0
3
3
0
Alina Korneeva
0
6
6
0
Vincitore: Korneeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lilli Tagger
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Alina Korneeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Lilli Tagger
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Alina Korneeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Lilli Tagger
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Alina Korneeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Lilli Tagger
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alina Korneeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Lilli Tagger
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Alina Korneeva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Lilli Tagger
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Alina Korneeva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Lilli Tagger
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Alina Korneeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Lilli Tagger
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Dino Prizmic
vs Federico Bondioli
ATP Rome
Dino Prizmic [2]
6
6
Federico Bondioli
2
4
Vincitore: Prizmic
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Prizmic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
F. Bondioli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
F. Bondioli
30-0
30-15
df
40-15
40-30
2-1 → 2-2
F. Bondioli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Prizmic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
D. Prizmic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
D. Prizmic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
Jaime Faria
vs Pablo Llamas Ruiz
ATP Rome
Jaime Faria
6
2
3
Pablo Llamas Ruiz
3
6
6
Vincitore: Llamas Ruiz
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Faria
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-5 → 3-5
J. Faria
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
J. Faria
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Faria
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
df
2-5 → 2-6
P. Llamas Ruiz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
J. Faria
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
J. Faria
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Faria
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
J. Faria
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
4-2 → 5-2
P. Llamas Ruiz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
J. Faria
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Court 1 – ore 10:00
(2) Elena-Gabriela Ruse vs (22) Sinja Kraus
WTA Rome
Elena-Gabriela Ruse [2]
0
6
2
0
Sinja Kraus [22]
•
0
7
6
0
Vincitore: Kraus
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena-Gabriela Ruse
2-4 → 2-5
Sinja Kraus
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Elena-Gabriela Ruse
1-3 → 2-3
Elena-Gabriela Ruse
0-2 → 0-3
Sinja Kraus
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Elena-Gabriela Ruse
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1*-1
2*-1
2-2*
2-3*
3*-3
3*-4
3-5*
3-6*
6-6 → 6-7
Elena-Gabriela Ruse
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
6-5 → 6-6
Sinja Kraus
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Elena-Gabriela Ruse
4-5 → 5-5
Elena-Gabriela Ruse
3-4 → 4-4
Sinja Kraus
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Elena-Gabriela Ruse
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Sinja Kraus
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Elena-Gabriela Ruse
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-2 → 1-2
Elena-Gabriela Ruse
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Sinja Kraus
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Patrick Kypson
vs Titouan Droguet
ATP Rome
Patrick Kypson [3]
7
6
7
Titouan Droguet [16]
6
7
6
Vincitore: Kypson
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
5*-0
5*-1
6-1*
6-6 → 7-6
T. Droguet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
df
ace
5-5 → 5-6
T. Droguet
15-0
ace
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
4-4 → 4-5
T. Droguet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
P. Kypson
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-3 → 3-3
P. Kypson
0-15
df
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
df
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
df
6-6 → 6-7
T. Droguet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
T. Droguet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
T. Droguet
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
40-30
2-3 → 2-4
P. Kypson
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
df
2-2 → 2-3
P. Kypson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
4-4*
5*-4
5*-5
5-6*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
P. Kypson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
T. Droguet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
P. Kypson
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
T. Droguet
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
P. Kypson
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
T. Droguet
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
P. Kypson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
T. Droguet
15-0
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Mayar Sherif
vs (19) Tamara Korpatsch
WTA Rome
Mayar Sherif
0
6
5
3
Tamara Korpatsch [19]
•
0
3
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tamara Korpatsch
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Mayar Sherif
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
Mayar Sherif
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Mayar Sherif
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Mayar Sherif
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tamara Korpatsch
5-3 → 6-3
Mayar Sherif
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Tamara Korpatsch
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Mayar Sherif
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Tamara Korpatsch
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Mayar Sherif
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Tamara Korpatsch
1-1 → 1-2
Mayar Sherif
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Rinky Hijikata
vs Nikoloz Basilashvili
ATP Rome
Rinky Hijikata [9]
•
40
3
2
Nikoloz Basilashvili [21]
A
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
N. Basilashvili
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
R. Hijikata
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
N. Basilashvili
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Hijikata
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
df
3-3 → 3-4
N. Basilashvili
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
R. Hijikata
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
R. Hijikata
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
N. Basilashvili
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Court 2 – ore 10:00
Daniel Merida vs Tomas Barrios Vera
ATP Rome
Daniel Merida [10]
6
3
7
Tomas Barrios Vera [23]
3
6
6
Vincitore: Merida
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
4*-3
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
T. Barrios Vera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
D. Merida
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
T. Barrios Vera
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
T. Barrios Vera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
T. Barrios Vera
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
D. Merida
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
T. Barrios Vera
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Barrios Vera
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
D. Merida
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
2-3 → 2-4
T. Barrios Vera
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
D. Merida
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
T. Barrios Vera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Barrios Vera
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
5-2 → 5-3
D. Merida
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 5-2
T. Barrios Vera
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 4-2
T. Barrios Vera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
D. Merida
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
T. Barrios Vera
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
D. Merida
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Noemi Basiletti
vs (18) Daria Snigur
WTA Rome
Noemi Basiletti
6
6
6
Daria Snigur [18]
3
7
4
Vincitore: Basiletti
Servizio
Svolgimento
Set 3
Noemi Basiletti
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Daria Snigur
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Noemi Basiletti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Daria Snigur
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Noemi Basiletti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Daria Snigur
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Noemi Basiletti
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
2-2*
3-2*
3*-3
4*-3
5-3*
5-4*
6*-4
6*-5
6-6*
6-7*
7*-7
8*-7
8-8*
8-9*
6-6 → 6-7
Noemi Basiletti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Daria Snigur
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Noemi Basiletti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Daria Snigur
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
Noemi Basiletti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Daria Snigur
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Noemi Basiletti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Daria Snigur
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Noemi Basiletti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Daria Snigur
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Noemi Basiletti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Daria Snigur
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Noemi Basiletti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Noemi Basiletti
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Noemi Basiletti
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Noemi Basiletti
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Martin Landaluce
vs Andrea Pellegrino
ATP Rome
Martin Landaluce [8]
3
6
2
Andrea Pellegrino
6
2
6
Vincitore: Pellegrino
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Landaluce
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
A. Pellegrino
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
M. Landaluce
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
A. Pellegrino
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
M. Landaluce
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Landaluce
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
5-2 → 6-2
M. Landaluce
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
4-1 → 5-1
M. Landaluce
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
M. Landaluce
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
A. Pellegrino
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Landaluce
0-15
df
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
A. Pellegrino
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-4 → 3-5
M. Landaluce
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
ace
2-4 → 3-4
M. Landaluce
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
A. Pellegrino
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
M. Landaluce
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Pellegrino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Jil Teichmann
vs Rebeka Masarova
WTA Rome
Jil Teichmann
6
1
1
Rebeka Masarova
1
6
6
Vincitore: Masarova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jil Teichmann
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Jil Teichmann
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Rebeka Masarova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Jil Teichmann
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Rebeka Masarova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rebeka Masarova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jil Teichmann
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Court 14 – ore 10:00
Cristian Garin vs Jan Choinski
ATP Rome
Cristian Garin [1]
6
3
6
Jan Choinski [20]
2
6
2
Vincitore: Garin
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Garin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
C. Garin
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Choinski
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
C. Garin
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Choinski
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
C. Garin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
J. Choinski
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
C. Garin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
J. Choinski
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Garin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
J. Choinski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 5-2
C. Garin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
J. Choinski
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
J. Choinski
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
C. Garin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
ace
0-1 → 1-1
J. Choinski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Yue Yuan
vs (17) Simona Waltert
WTA Rome
Yue Yuan
2
6
5
Simona Waltert [17]
6
1
7
Vincitore: Waltert
Servizio
Svolgimento
Set 3
Yue Yuan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 5-7
Yue Yuan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Simona Waltert
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Simona Waltert
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Yue Yuan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Simona Waltert
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Yue Yuan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Simona Waltert
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yue Yuan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Simona Waltert
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Simona Waltert
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Simona Waltert
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Yue Yuan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yue Yuan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Simona Waltert
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Yue Yuan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Simona Waltert
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Aleksandar Kovacevic
vs Jacob Fearnley
ATP Rome
Aleksandar Kovacevic [6]
6
2
3
Jacob Fearnley [15]
2
6
6
Vincitore: Fearnley
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Fearnley
15-0
30-0
30-15
ace
40-15
3-5 → 3-6
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
2-5 → 3-5
A. Kovacevic
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
40-30
ace
40-40
ace
40-A
df
40-40
40-A
ace
40-40
A-40
ace
ace
1-4 → 2-4
A. Kovacevic
0-15
ace
0-30
ace
0-40
ace
15-40
ace
ace
1-2 → 1-3
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
0-1 → 1-1
J. Fearnley
15-0
30-0
30-15
ace
40-15
40-30
ace
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kovacevic
0-15
ace
0-30
ace
15-30
ace
15-40
ace
ace
2-5 → 2-6
J. Fearnley
0-15
ace
0-30
ace
15-30
30-30
40-30
ace
2-4 → 2-5
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
40-30
ace
40-40
ace
A-40
ace
ace
1-4 → 2-4
J. Fearnley
15-0
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
ace
1-3 → 1-4
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
40-30
ace
40-40
ace
40-A
ace
40-40
40-A
ace
1-2 → 1-3
J. Fearnley
0-15
ace
0-30
ace
15-30
15-40
ace
df
0-2 → 1-2
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
40-15
df
ace
40-30
ace
40-40
ace
40-A
ace
ace
0-1 → 0-2
J. Fearnley
15-0
30-0
40-15
ace
40-30
ace
40-40
ace
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
5-2 → 6-2
J. Fearnley
15-0
30-0
40-0
40-15
ace
ace
5-1 → 5-2
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
30-15
df
ace
40-15
ace
40-30
ace
40-40
ace
A-40
ace
ace
4-1 → 5-1
J. Fearnley
15-0
15-15
ace
15-30
ace
30-30
40-30
ace
40-40
ace
40-A
ace
ace
3-1 → 4-1
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
15-30
ace
30-30
ace
40-30
ace
40-40
ace
40-A
ace
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
ace
2-1 → 3-1
J. Fearnley
0-15
ace
0-30
ace
0-40
df
15-40
ace
30-40
ace
40-40
A-40
ace
ace
2-0 → 2-1
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
40-30
df
ace
40-40
ace
A-40
ace
ace
1-0 → 2-0
J. Fearnley
15-0
15-15
ace
15-30
ace
15-40
ace
30-40
ace
ace
0-0 → 1-0
Court 3 – ore 10:00
(6) Ajla Tomljanovic vs Leolia Jeanjean
WTA Rome
Ajla Tomljanovic [6]
6
7
3
Leolia Jeanjean
7
5
6
Vincitore: Jeanjean
Servizio
Svolgimento
Set 3
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Ajla Tomljanovic
2-5 → 3-5
Leolia Jeanjean
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Leolia Jeanjean
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Ajla Tomljanovic
4-5 → 5-5
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Ajla Tomljanovic
3-4 → 4-4
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Ajla Tomljanovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Ajla Tomljanovic
0-1 → 1-1
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
1-2*
2*-2
3*-2
3-3*
4-3*
4*-4
5*-4
5-5*
5-6*
6-6 → 6-7
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-6 → 6-6
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Ajla Tomljanovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Ajla Tomljanovic
2-2 → 3-2
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Ajla Tomljanovic
1-1 → 2-1
Ajla Tomljanovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Hugo Dellien
vs Jesper de Jong
ATP Rome
Hugo Dellien
6
2
6
Jesper de Jong [14]
4
6
7
Vincitore: de Jong
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
2-6*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
H. Dellien
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
J. de Jong
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-5 → 5-6
J. de Jong
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
4-4 → 4-5
J. de Jong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
3-3 → 3-4
H. Dellien
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
J. de Jong
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
H. Dellien
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
J. de Jong
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
H. Dellien
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
J. de Jong
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
ace
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Dellien
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
J. de Jong
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
H. Dellien
15-0
30-15
ace
40-15
40-30
1-4 → 2-4
H. Dellien
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
H. Dellien
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Dellien
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
J. de Jong
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
H. Dellien
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
4-3 → 5-3
J. de Jong
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
4-2 → 4-3
H. Dellien
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
H. Dellien
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
J. de Jong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
H. Dellien
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Anhelina Kalinina
vs (21) Katie Volynets
WTA Rome
Anhelina Kalinina
•
0
6
6
0
Katie Volynets [21]
0
2
3
0
Vincitore: Kalinina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Katie Volynets
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-0 → 4-1
Anhelina Kalinina
2-0 → 3-0
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katie Volynets
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Katie Volynets
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Anhelina Kalinina
1-1 → 2-1
Anhelina Kalinina
0-0 → 0-1
Court 4 – ore 10:00
Francisco Comesana vs Leandro Riedi
ATP Rome
Francisco Comesana [12]
6
2
6
Leandro Riedi
4
6
4
Vincitore: Comesana
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Riedi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
F. Comesana
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
5-3 → 5-4
L. Riedi
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
F. Comesana
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
L. Riedi
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
F. Comesana
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Riedi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
L. Riedi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Riedi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
L. Riedi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
F. Comesana
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
F. Comesana
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Dalibor Svrcina
vs Nicolai Budkov Kjaer
ATP Rome
Dalibor Svrcina
6
6
Nicolai Budkov Kjaer
4
2
Vincitore: Svrcina
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Svrcina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
D. Svrcina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
D. Svrcina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
N. Budkov Kjaer
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Svrcina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
N. Budkov Kjaer
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
5-3 → 5-4
D. Svrcina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
N. Budkov Kjaer
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
N. Budkov Kjaer
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Federica Urgesi
vs (16) Veronika Erjavec
WTA Rome
Federica Urgesi
0
6
6
0
Veronika Erjavec [16]
•
0
4
1
0
Vincitore: Urgesi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Veronika Erjavec
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
Federica Urgesi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Federica Urgesi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Veronika Erjavec
1-1 → 2-1
Veronika Erjavec
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Veronika Erjavec
4-4 → 5-4
Veronika Erjavec
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Federica Urgesi
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Veronika Erjavec
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Veronika Erjavec
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Federica Urgesi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Veronika Erjavec
0-0 → 1-0
(10) Taylor Townsend
vs Victoria Jimenez Kasintseva Non prima 14:30
WTA Rome
Taylor Townsend [10]
•
0
6
6
0
Victoria Jimenez Kasintseva
0
2
3
0
Vincitore: Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Taylor Townsend
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Taylor Townsend
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Taylor Townsend
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Victoria Jimenez Kasintseva
1-0 → 1-1
C’è chi sente la pressione (il troppo amore fa male) e chi dal tifo riesce a ricavare un energia che potrebbe sorprendere.
Complimenti Pellegrino ,bravissimo
Bravissime le ragazze qualificate a sorpresa e bravo anche Pellegrino, di cui ho visto gli ultimi game, qualificato meno a sorpresa perché Landaluce è soprattutto un giocatore da campi veloci ma lo devi pur sempre battere. Forza!
Grande Pelle!!!!!
La Bronzetti è entrata in una spirale negativa dalla quale sembra non riesca più ad emergere.
Le nostre speranze future nel femminile sono però tante : non solo Pigato e Grant, quelle più prossime ad entrare in top 100, ma anche le varie Basiletti, Urgesi, Ruggeri ( gran bel fisico atletico ) e De Stefano.
PELLEGRINO RAGGIUNGE IL M.D. DI ROMA!!!!!!!!!!!!!!
BRAVISSIMO! IL GIOVANE SPAGNOLO NON ERA FACILE DA BATTERE……
Evvai Pelleeeeeeee!
@ Gaz (#4608032)
Lo stavo pensando anch’io. Le nostre quando devono giocare per l’Italia fanno le fenomene, gli riesce tutto.
In tutti gli altri tornei sembra che non si ricordano più come si gioca a tennis. Boh!
Dal poco che avevo visto delle prequali, la Urgesi mi aveva proprio impressionato favorevolmente e sono contenta che sia approdata nel MD, oltretutto con vittorie su rivali ben collocate nel ranking…bravissima anche Basiletti, che non conosco ma avrò modo di farlo nel vivo del torneo…intanto sto guardando la Jennifer Ruggeri, avanti di due break e sta lottando per chiudere il set…e ha chiuso!!!! Ma come gioca questa ragazza!!! Ha una padronanza nell’alternare palle alte con radenti a filo rete impressionante e non so come andrà a finire ma intanto tutti i miei complimenti e ammirazione (anche perché il commentatore Sky è vergognosamente schierato per Sonmez ma Ruggeri sta mettendo in campo un entusiasmo commovente)
Vuol dire che gli manca qualcosa a livello caratteriale o che hanno un tennis mediamente troppo dispendioso per essere sempre efficace.
E’ sempre così per tutti/e questi/e giocatori/trici che hanno questo tipo di risultati in casa o nelle coppe varie.
La cagate un attimo un po’ di più la Urgesi? Sono due anni che si suda la wild card nelle prequalifiche, non come Cina e predestinati vari, e poi l’MD nelle qualifiche. Andiamo!
Forse 20-30 spettatori a seguire la Bronzetti in uno stadio praticamente vuoto: lo trovo desolante!
Ci manderei le SAT gratis o le ragazze tesserate con meno di 18 anni sempre gratis con genitori a 1 euro di biglietto…
…poi opterei su campi con meno posti disponibili, così non è proprio bello da vedere!
PS: specifico di non avere NULLA contro le ragazze 😉
E da quando non decidono sponsor e federazioni?
Amo visceralmente il gioco di Wawrinka, vorrei ammirarlo su un campo da tennis ancora anni e anni, ma se da tre anni riceve WC ovunque uscendo spessissimo al primo turno mi domando che senso abbia continuare. Tutte WC tolte a giovani di mezzo mondo che probabilmente i colpi per arrivare (e quelli bravi sono arrivati) li avevano lo stesso, ma un aiutino lo avrebbero meritato.
Scandaloso che siano i soldi delle federazioni e degli sponsor a comandare? C’è un periodo storico, in qualunque settore, dove non ci sia stato un dominio del denaro?
Tornando al tennis: in Italia c’è un solo torneo ATP dai 250 ai Mille ed è di proprietà della FITP, per quale motivo si dovrebbe dare un WC a una vecchia gloria o a un giovane rampante straniero?
Eh, ma negli States! Eh, ma in Francia! Loro quanti tornei hanno? Quante possibilità di far emergere i loro prospetti e lasciare spazio anche ad altri?
Capirei se fossimo nei ’90 e non avessimo nessuno con un futuro roseo, ma oggi con tutti i nostri ragazzi sugli scudi sarebbe immorale.
Cinà e Cadenasso, magari si perderanno o forse potrebbero emulare Cobolli-Musetti-Darderi (Sinner impossibile, fenomeno ineguagliabile).
Arnaldi-Nardi due atleti in recupero, una mano dalla propria Federazione mi sembra il minimo.
Maestrelli da anni a farsi il mazzo ovunque in challenger nei posti più disparati, un piccolo premio lo merita sicuramente più di un milionario ormai al trramonto…
Kouame: quante WC hanno preso i 2001-3 italiani quando erano diciottenni emergenti in Francia? Eppure loro hanno lo Slam e altri 250, oltre a un Mille… Non mi ricordo indignazione, magari ho poca memoria…
Ecco un altro genio. Conosco anche te.
Rileggiti il commento 73.
Cosa diavolo centra il passato,lo so benissimo che ci è arrivata con merito e conosco il suo valore.
Sto parlando della Paolini di questa stagione,Cristodidio.
Sta deludendo, giusto?
È criticata, giusto?
Gli dicono di tutto: “Furlan,il doppio,non sa più giocare,non ha più voglia,ecc …” Giusto?
Vedrete che queste settimane ritira fuori la scienza prendendo gli incroci delle righe bendata.
Devo ripeterlo il concetto?
Ragazzi ma è difficile capire il commento 73?
Io non ce la faccio più.
Etica non è dare WC a Wrawinka o alla Williams, anzi è proprio il contrario, come giustamente già detto: è accanimento terapeutico
Bene, forse abbiamo trovato le nuove leve del tennis femminile, per quello maschile basta già quello che abbiamo
È principalmente una questione di motivazioni.
i valori, come nelle competizioni a squadre, si appiattiscono e il pubblico diventa un fattore.
A memoria non ricordo 2 qualifiche delle ragazze a Roma..
Vero è che i valori nel circuito femminile valgono fino a un certo punto ma rimangono 2 prestazioni di 2 giovani che possono ambire alla top100.
Bondioli ha fatto il possibile e anche di più, Pellegrino sinceramente lo vedevo sfavorito ma evidentemente Landaluce ha fatto il torneo della vita a Miami dopodiché ha preso solo sonore sconfitte.
dai che sei contento (sotto sotto)
Quando si dice neanche a farlo apposta.
Gesù ma sportivamente parlando ha 400 anni, un Vlad Dracula. Che bruttissima sconfitta? Capisco lui che, come racconto’, da ragazzino di campagna è arrivato li. Storia bella (piace pure a me) Ma poi a una certa…
Il Post inutile del giorno e del quale non avevamo bisogno
ah vabbè ma allora c’ha ragione lei! ahahahahhahahahahh
Suvvia,non prendiamoci in giro però.
Da ottobre ha giocato ben 11 tornei (ITF 35 e 50)il bottino di una ragazza che ha superato i suoi 20 anni è stato di 11 vittorie,non parliamo neanche di ITF 75 e 100,ora arriva a Roma è fa fuori improvvisamente anche lei 2 top 100.
Siamo su scherzi a parte?
succede solo a Roma , giusto mr. ipocrisia?
Come sta giocando la Paolini quest’anno?
Non ti pare che sia un po in crisi di risultati?
Vedrai la trasformazione in queste settimane.
Possibile che i commenti di Gaz siano così difficili da capire?
Non si riesce a capire dove voglio arrivare,che è semplicissimo.
Ve ne andate sempre per la vostra tangente.
Ne avevamo parlato pochi giorni fa, ricordi? Dicevi che Basiletti era ferma da 6 mesi. A parte che i sei mesi comprendevano 2-3 mesi di off season nella quale una ragazza così giovane deve sicuramente investire tempo per migliorare fisico e tecnica.
Ma poi lo aveva detto lei stessa che stava facendo dei cambiamenti e degli aggiustamenti al suo gioco e che ci sarebbe voluto un po’ di tempo. Infine direi che negli ultimi 2 tornei aveva chiaramente fatto vedere di poter giocare ad un livello più alto della sua classifica. A me sembra più ferma la Paganetti che forse ha avuto dei problemi fisici non so. Ma tutte e 2 queste ragazze del 2006 stanno venendo su bene.
Inoltre, dettaglio non da poco, le ragazze oltre ad avere l’impagabile soddisfazioni di entrare nel MD attraverso le quali, riceveranno una borsa di 21.000 euro che non guasta. Credo di avere fatto i conti giusti.
Fantasticheeeeeeeeeeeeee
Basiletti ha fatto fuori 2 top 100 di cui Arango solo sei mesi fa n 46. Impronosticabile
allora già che ci sei domandati perché è arrivata in finale a Parigi e Wimbledon, che siano noti quartieri di Roma? a me non risulta, mi paiono un po’ in Francia e Regno Unito.
Grandi Urgesi e Basiletti!
L’ultima italiana che riuscì a passare le qualificazioni fu Alberta Brianti nel 2009.
L’ultima volta che se ne qualificarono due, Errani e Oprandi, fu il 2006.
Godiamoci la doppia grande impresa di due giovanissime nostre tenniste (2006 e 2005). Fare dietrologia serve a poco ….
non mi pare che la paolini abbia giocato bene solo a roma
Urgesi ieri ha fatto fuori la n 68 ed oggi la n 80. Lei se non sbaglio occupa la n 460. Il tennis è imprevedibile a volte
impresa urgesi basiletti. A roma può succedere anche questa. Mamma mia
Perché ci vuole Roma?
Urgesi e Basiletti che fanno fatica a superare due turni negli ITF 35 battono 4 top 100.
Io questa cosa non la capisco e allo stesso tempo mi fa quasi più imbestialire che gioire.
Come altre italiane più quotate, che con la maglia azzurra,con la squadra ritrovano prestazioni.
Ma è possibile?
Adesso vedrete la Paolini come ritira fuori tutta la scienza, diventando ingiocabile.
Non lo so,non so spiegarmelo
Soprattutto fa fuori un odiosissimo droguet…..
Avevo scritto che la ragazza ( Basiletti ) aveva dei numeri, correggo le ragazze le due ragazze terribili eliminano una top 90 ed una top 80 ed entrano nel MD di un 1000. Complimenti.
Il tour di addio del grande Stan si sta protraendo da anni. Se volesse stabilire il record di longevità agonistica e giocare ancora dieci anni, dovrebbe continuare a beneficiare di wild card? Il tempo non si ferma e Wawrinka ormai è solo un nome glorioso, che negli ultimi tre anni ha uno score di 20 partite vinte e 40 perse e ha saputo essere competitivo soltanto nei challenger.
Finalmente Kypson vince un tie del terzo set.
Bravo. Se lo meritava.
ma quale caldo oggi a roma fa freschetto
whooow due ragazze qualificate….da quanto non si vedeva una cosa del genere?? bravissime
Gliela daranno al Roland Garros.
Cosi’ ci lasci in pace
Felicitazioni Vivissime a Noemi Basiletti e Federica Urgesi per l’ingresso nel main drago.
Bravissime entrambe
Grandi urgesi e basiletti. Sempre viste negli Itf e si vedeva che avevano il livello per queste partite. Levando sakkari e cocciaretto se la giocano con tutte.
Noemi vince e Federica ci prova, bene, spero di vederle presto in WTA. Guardo Lucia e vedo una tennista che in questi anni non ha cambiato di una virgola il suo gioco, non è progredita in nulla, intanto il tennis va avanti. Io non capisco, tre allieve Piccari, una rotta (ma sposata, KK), una rotta e male riparata (Deborah), una in fase di demolizione (Lucia). Domanderebbe Checco Zalone, ma sono del mestiere questi?
PASSA ANCHE LA URGESI
Ma con l’impresa a portata di mano ancora una volta….le sfugge dalle mani. Tutto da rifare un’altra volta. Ma la ragazza ha dei numeri.
BASILETTI IN MD…BRAVISSIMA
e poco manca alla urgesi
peccato per la sconfitta della tagger
riesce andare sul 5-3 alla seconda occasione….e serve per andare nel MD
Mannaggia
la basiletti temo stia sprecando troppe occasioni…..prima nel tb …e ora 4 palle per andare sul 4-2
Przmic mette in evidenza ancora una volta la differenza che c’è tra i tennisti giovani esteri e i nostri. Purtroppo non abbiamo rincalzi tra le nuove generazione. Lunga vita a Sinner, Musetti e CObolli. Nulla di buono purtroppo dal 2002 in poi
Posso capire che la gente stia a guardare gli allenamenti dei big o le quali maschili, ma gli incontri trasmessi oggi da Sky, con le tribune vuote, non sono certamente una bella pubblicità X il tennis femminile.
pensa che persino io non mi capacito dei vostri commenti.. decidono gli sponsor, decide la federazione… ma parlate sul serio?
partita persa veramnete da pollo da Bondioli… Prizmic in top10? secondo me non va molto più avanti di dove è adesso…
Di Musetti non dovresti più parlare anche se da adesso per tutta la carriera non dovesse più vincere una partita e perdesse con un under 15.
Hai usato insulti pesanti verso chi riteneva migliorare la posizione numero 16.
Semplicemente quaquaraquà (cit. SCIASCIA)
anche io non mi capacito del livello dei tuoi commenti
youtube
Chi ha mai catalogato Garin come scarso. Pedro Martinez e’ scarso.
Garin e’ uno scarsone.
Non penso stiano vedendo grandi cose chi sta guardando il match sul centrale,io di vedere Andreescu mi sono arreso già da tempo,ha ovviamente perso quella fibra muscolare che le consentiva 34-40 vincenti, è diventata una che ricorda certe tenniste anni 80-90 sopra il ranking 30.
Ma chi è l’imbecille che continua a fischiare sul centrale? Lo sbatteranno fuori prima o poi?
sportplus
Ma le quali maschili le trasmettono da qualche parte?
comunque, siccome intuisco che non lo avete proprio capito, ma chi dice che io so io e voi non siete un cazzo non sono certo io, ma sono gli sponsor e le federazioni
mah, mi sembra che gli unici interventi polemici siano quelli del disagiato…
Noemi il primo set in saccoccia!
Ma a Lilli che è successo?
ma esiste ancora un’etica nello sport? qui parlate come se decidessero tutto sponsor e federazioni… insisto, e magari mi bannano in questo forum, ma è moralmente inaccettabile, almeno per me, che si vada solo per nazionalità, anziché per talento e meriti acquisiti in carriera
Allora non capisci: Madrid è dei privati non della federazione spagnola e quindi non sono obbligati a dare le wc agli spagnoli. Roma è della federazione italiana. Poi Wrawinka è dadue anni che prende wc
i campi principali sono dedicati al main draw con vendita di biglietti conseguenti; a wawrinka hanno assegnato il paribas (unico match del tabellone di quali) che è comunque un riconoscimento.
credo ci siano dei professionisti che conoscono il lavoro meglio di noi e che tenendo conto di infinite varianti cercano di fare del loro meglio.
il responsabile è Lorenzi che non mi sembra uno scappato di casa.
si leggono ormai solo post polemici su ogni cosa (e non mi riferisco c’ero ai tuoi) mentre non dovrebbe essere così; sai bene che non si è ritirato per essere stato programmato alle 10 anziché alle 14.
ovvio che ci sia una maggiore attenzione per gli atleti di casa, non ne farei un dramma.
Contento di sapere che Stoccarda, Madrid e Roma rientrano nei 4 tornei principali……
Il pubblico piu’ indisciplinato del mondo anche oggi riesce a stupire per menefreghismo e anarchia
siamo troppo diplomatici, parliamo di un pluricampione slam che ci ha deliziato per anni e tutti sappiamo che questo è il suo tour di addio… davvero offensivo come lo hanno trattato a Roma
Scusate chiedo ai più esperti, ma…. Garin non era scarso?
Chiedo per un Maurantonio …..
Stan è un campione e meritava un saluto di ben altro stampo… ennesima sconfitta dell’organizzazione degli internazionali di Roma
a me sembrate voi i disagiati, a meno che dietro i nickname non nascondiate cariche federali
Ieri ha finito di giocare più o meno alle 14, quindi il tempo per riposare lo ha avuto. Potrebbe anche averlo chiusto lui di giocare presto per evitare il caldo del pomeriggio, in ogni caso è evidente che giocare due giorni di seguito dopo un match durato più di 2 ore possa essere pesante per un atleta di 41 anni. Ma non credo che gli si potesse dare un giorno di riposo in più…
Adoro Stan,il suo ritiro sarà una perdita ma lo andrei vedere anche giocasse il doppio misto …oddio l’ho detta grossa ma comunque che sia in tabellone o nelle quali non cambia.Il campione che si ritira può godere di alcuni inviti ma non mi sembra il caso di garantirli sempre,diventa anche un accanimento terapeutico in certi casi.
Semmai come detto da altri un minimo di accortezza nel rimetterlo in campo così presto ci doveva essere,un gesto di rispetto per lui ed i tifosi.
si sa che gli svizzeri sono dei palancari…a Francavilla hanno dato una WC all'”oggetto misterioso” Bernet, che sarebbe un fenomeno ma che, alla stessa età, è 200 posizioni dietro a Cinà (quello che se va bene entrerà nei 100)
insomma decodono gli sponsor? Magari non lo sapete ma le bnl è ormai da anni proprietà della bnp, la principale banca francese… io ancora non mi capacito di come sia possibile che Kouame non abbia ottenuto una wc almeno nelle qualifiche
non sono regole massoniche o cose simili…..se madrid è in mano a sponsor stranieri i direttori devono accontentarli.
Quanto disagio …. 😮 😯 😳 🙁
Il ritiro di Wawrinka è una sconfitta per tutti.
Brutta, bruttissima gestione del giocatore e dell’ uomo.
Farlo giocare primo match alle 10 nelle quali è una scelta ancora più infelice.
E gli utenti che dicono che deve arrangiarsi e fare le quali sono solo acceccati dal tifo italico.
Il centrale di Roma dei quattro tornei principali è quello che televisivamente mi piace meno, l’immagine è più schiacciata,e la distanza tra le righe di fondo e gli spalti è corta,ad esempio a Stoccarda il terreno a disposizione è enorme, anche a Madrid c’è molto spazio tra il campo di gioco e i teloni,e poi non capisco per ci siano sempre queste chiazze più scure.
Quoto pienamente, parliamo di un pluricampione slam che è al tour di addio nel circuito… ma gli esperti mi dicono che, per non so quali regole massoniche non scritte fra federazioni, a Roma solo wc agli italiani, poi negli altri mille vedi spesso wc a giovani promettenti o glorie del passato… mi hanno persino irriso in questo forum, secondo me pieno di federati e federali, ma io che sono un montanaro sempliciotto la penso come Sordi, romano doc, nel Marchese del Grillo: mi dispiace, ma io so’ io e voi non siete un cazzo
Aprile è stato un mese di caldo inusuale, almeno quì a Milano,ora ha incominciato a piovere,e a Roma piove puntualmente solo nelle due settimane di torneo, perché a giove e pluvio il tennis nella città eterna non piace.
Tra l’altro ha ricevuto 1000 wc pee md dovunque. Anche basta.
e lui per vendetta …elimina un italiano morendo e si ritira…..sti svizzeri…..
Sono d’accordo anche io, anche se penso che non si tratti di semplice affaticamento.. è pur sempre stata la prima partita sebbene Stan viaggi verso i 42
Riflessione MOLTO ragionevole!
@ Kb24 (#4607739)
Più che altro non ha nessun senso metterlo come primo incontro alle 10 contro un altro senior come Carreno Busta. Doveva essere match a concludere di qualche campo principale. Proprio come scelta strategica/commerciale, anche per biglietti. Ed infatti Wawrinka, dopo il match al terzo di ieri con travaglia, si è ritirato. Se fosse stato ultimo match non sono convinto sarebbe andata a finire così.
Il miracolo più grande oggi Roma deve farlo con questa povera Bronzetti,e non bisogna sottovalutare le potenzialità di Roma sui tennisti italiani.
Oggi affronta una tennista che a me piace,non tanto qualitivamente ma caratterialmente e atleticamente,che mi hanno conquistato definitivamente in questa stagione, prima facevo sempre sempre confusione tra lei e la Kruger visto che sono emerse improvvisamente quasi insieme,ora ho ben chiare le evidenti differenze,e penso che queste caratteristiche la porteranno ad togliersi qualche soddisfazione, tennista che ha praticamente saltato 4-5 anni, è una di quelle da mettere come possibili “insospettabili” sorprese del torneo,ma non conosco il suo tabellone,senonché non gioca da Charleston ed è tutta ancora da valutare,sia per condizione e sia per attitudine a questa superficie e per appunto il fatto già detto che davanti ha una tennista italiana che a Roma può uscire per un attimo da questa crisi che sembra senza fine,e non si capisce il perché.
Però vedo che la quota della Bronzetti è calata in queste 24 ore, quindi evidentemente le mie considerazioni sono state fatte anche da gente più determinante.
Sarei sorpreso di una vittoria di Andreescu,data però favorita dai bookmakers,con la Kenin ci ha anche perso di recente a Madrid e senza troppi tribulamenti,quando invece una volta la Kenin era la sua vittima preferita.
Oggi curiosità per Bartunkova, già non mi aspettavo la sua vittoria di ieri,e come è venuta poi….
Nella peggiore delle ipotesi Potapova avrebbe comunque alte probabilità di peschereccio,e si,lo stesso che l’ha tirata su a Madrid, anche se mi dicono che non ci fosse il mare.
Adesso voglio proprio vedere se la Kraus sta crescendo così tanto da mettere nel sacco una come la favoritissima Ruse.
Ed anche questa austriaca è da monitorare costantemente,non vorremmo mai che raggiunga traguardi insospettati mentre eravamo distratti a mangiarci una paninoteca di farcito di calamari fritti con tocchetti di melanzane.
Musetti vincerà a mani basse questi internazionali di Roma! Del resto, dopo Napoli… Roma!
Ma finiamola con questa trita tiritera. Wawrinka, un campione di anni 41, dicasi 41, non ha più la classifica per competere? Benissimo, che si faccia le quali. La federazione italiana nulla gli toglie e Stan si fa onore competendo sul campo (come, peraltro, ieri ha fatto). Facciamo più che bene a dare una chance ai nostri giovani: questo è il nostro dovere. Sarebbe uno scandalo il contrario.
Trovo semplicemente Vergognoso far disputare le qualificazioni a un campione come Wawrinka
Dov’è quello che ieri accusava gli organizzatori di provincialismo, che tutti gli italiani erano sui campi principali, gli altri sui campi coltivati a patate e altre menate simili??
Oggi sul Centrale nessun italiano.. cvd