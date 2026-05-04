Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Basiletti firma l’impresa a Roma, Bondioli non si ferma più. Avanza Pellegrino. Basile sfiora l’impresa a Roma, Urgesi fa sognare: qualificazioni azzurre tra rimpianti e grandi segnali

Noemi Basiletti nella foto - Foto FITP
La prima volta di
Pierluigi Basile nelle qualificazioni di un torneo ATP lascia inevitabilmente un po’ di amaro in bocca, ma anche la sensazione di aver visto qualcosa di importante. Il classe 2007 ha giocato una partita di altissimo livello contro Rinky Hijikata, giocatore già stabilmente abituato a certi palcoscenici e inserito in zona Top 100, cedendo soltanto dopo una battaglia durissima: 5-7 7-6 7-6.
Basile, numero 677 del ranking ATP, ha mostrato personalità, qualità tecniche e una notevole capacità di restare dentro il match anche nei momenti più complicati. Nel primo set l’azzurro ha saputo rimontare un break di svantaggio, prendendosi il parziale e mettendo pressione a un avversario molto più esperto.
Il grande rimpianto arriva però nel secondo set, quando Basile non è riuscito a concretizzare quattro palle break e anche un match point. Occasioni pesanti, che avrebbero potuto spalancargli le porte del turno decisivo delle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2026.
Il momento più doloroso è arrivato nel terzo set. Basile ha strappato il servizio a Hijikata portandosi sul 6-5 e ha avuto la possibilità di servire per il match. Sul 30-0, però, l’australiano ha reagito, ha completato il controbreak e poi ha chiuso al tie-break. Resta una sconfitta dura da digerire, ma anche una prestazione che conferma il potenziale di un giovane italiano capace di giocarsela alla pari con un avversario di ben altra esperienza.
Sul fronte femminile, invece, dopo l’impresa di Noemi Basiletti, vittoriosa su Emiliana Arango per 6-4 6-3, è arrivato un altro risultato di grande valore per il tennis italiano.
Federica Urgesi, classe 2005 marchigiana e numero 410 WTA, ha superato la testa di serie numero 8 Renata Zarazua con il punteggio di 6-4 2-6 6-3.
Un successo pesantissimo per Urgesi, che si era già guadagnata una wild card per le qualificazioni attraverso le prequalificazioni. Ora l’azzurra può davvero sognare la sua seconda partecipazione al main draw del Foro Italico, dopo l’esperienza dello scorso anno. Per riuscirci dovrà battere Veronika Erjavec, avanzata grazie al ritiro di Anastasia Pavlyuchenkova nel secondo set, sul punteggio di 6-3 2-3.
Si ferma invece la corsa di Beatrice Ricci. L’azzurra era partita bene contro Tamara Korpatsch, conquistando il primo set, ma ha poi subito la rimonta della tedesca, che si è imposta con il punteggio di 3-6 6-1 6-2.
Il primo sorriso tricolore nelle qualificazioni femminili degli Internazionali BNL d’Italia porta la firma di
Noemi Basiletti. La 20enne livornese, numero 357 del ranking WTA, ha centrato la vittoria più importante della sua giovane carriera superando Emiliana Arango, numero 85 del mondo e settima testa di serie del tabellone cadetto, con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e 51 minuti di gioco.
Basiletti, entrata in qualificazione grazie alla wild card conquistata attraverso le pre-qualificazioni, ha giocato con personalità e lucidità, confermando il buon momento vissuto al Foro Italico. Martedì si giocherà l’ingresso nel main draw contro l’ucraina Daria Snigur, numero 95 WTA e 18esima testa di serie, che ha battuto Samira De Stefano per 6-2 6-3, prendendosi la rivincita dopo la sconfitta subita nell’unico precedente tra le due, a marzo nel 60mila dollari di Maribor. Tra Basiletti e Snigur non ci sono precedenti.
In campo maschile continua invece la favola di
Federico Bondioli. Il classe 2005, reduce dal successo nel torneo di prequalificazione, ha vinto anche il primo turno delle qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2026, firmando una rimonta di grande carattere contro lo statunitense Emilio Nava. Sotto di un set e di un break, l’azzurro ha ribaltato il match fino al 4-6 7-6(6) 7-5 finale, conquistando il pass per il secondo e decisivo turno.
Per Bondioli si trattava della prima partita in carriera a livello ATP, considerando sia qualificazioni che main draw. Ora il sogno del tabellone principale passerà da un ostacolo molto duro: il croato Dino Prizmic, appena entrato in top 100 e reduce da un’ottima settimana al Masters 1000 di Madrid. L’impresa è solo a metà, ma Bondioli sta dando continuità a un 2026 già molto positivo, impreziosito dalla semifinale al Challenger 125 di Napoli partendo dalle qualificazioni.
Si ferma invece
Lorenzo Carboni. Il 2006 di Alghero ha ceduto ad Aleksandar Kovacevic per 6-4 7-6, nonostante un secondo set combattuto in cui è riuscito a recuperare due volte un break di svantaggio, entrambe con l’americano al servizio per chiudere il match. Kovacevic si giocherà l’accesso al main draw contro Jacob Fearnley.
Niente da fare anche per Juan Cruz Martin Manzano. L’azzurro, numero 514 ATP, è stato sconfitto da Titouan Droguet con il punteggio di 5-7 6-1 7-5. Dopo un ottimo primo set, la maggiore esperienza del francese è emersa alla distanza. Resta il rimpianto per il turno di servizio perso dall’italiano a un passo dal tie-break decisivo.
Giornata a due facce per il tennis italiano nelle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia. La copertina se la prende
Andrea Pellegrino, capace di firmare una vittoria netta e convincente contro Hugo Gaston: l’azzurro si è imposto con il punteggio di 6-1 6-3, conquistando così l’accesso al turno decisivo del tabellone cadetto.
Una prestazione solida quella di Pellegrino, bravo a indirizzare subito il match con un primo set dominato e a gestire senza particolari passaggi a vuoto anche la seconda frazione. Ora per lui ci sarà l’ultimo ostacolo prima del main draw: nel turno finale affronterà Martin Landaluce, ottava testa di serie delle qualificazioni.
Si ferma invece il percorso di Jacopo Vasami, eliminato all’esordio delle qualificazioni. Niente da fare anche per Stefano Travaglia, sconfitto al terzo set da Stan Wawrinka in una sfida dal grande fascino contro l’ex campione Slam. L’azzurro ha lottato, ma l’esperienza dello svizzero ha fatto la differenza nei momenti chiave.
Bilancio amaro, per il momento, anche nel tabellone femminile delle qualificazioni. Sono uscite al primo turno
Marta Lombardini, Giorgia Pedone e Giorgia De Stefano, che non sono riuscite a superare il debutto al Foro Italico.
🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia · 4 Maggio 2026
☁
12°C
Prevalentemente nuvoloso · Picco 22°C
CIELO
Nuvoloso
PIOGGIA
Bassa
CAMPO
Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 4 Maggio
09:00
☁
12°
10:00
☁
16°
11:00
☁
18°
12:00
☁
20°
13:00
☁
22°
14:00
☁
22°
15:00
☁
22°
16:00
☁
21°
17:00
☁
20°
18:00
☁
20°
🎾 Programma del giorno — 4 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione Maschile · Terra Battuta
ATP Q1
🎾
WTA 1000 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione Femminile · Terra Battuta
WTA Q1
☁ Nuvoloso
🎾 Quali Maschili
🎾 Quali Femminili
🏀 Terra Battuta
BNP Paribas Arena – ore 10:00
Jacopo Vasami vs Tomas Barrios Vera
ATP Rome
Jacopo Vasami
3
4
Tomas Barrios Vera [23]
6
6
Vincitore: Barrios Vera
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Vasami
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
J. Vasami
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
T. Barrios Vera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
J. Vasami
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
T. Barrios Vera
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
J. Vasami
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
T. Barrios Vera
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Vasami
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
T. Barrios Vera
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
3-4 → 3-5
J. Vasami
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
J. Vasami
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
T. Barrios Vera
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Stefano Travaglia
vs Stan Wawrinka
ATP Rome
Stefano Travaglia
6
6
1
Stan Wawrinka [13]
4
7
6
Vincitore: Wawrinka
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Travaglia
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-5 → 1-6
S. Travaglia
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
2-5*
3-5*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
S. Travaglia
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
ace
5-6 → 6-6
S. Wawrinka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
S. Travaglia
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
S. Wawrinka
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
S. Travaglia
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
S. Travaglia
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 4-2
S. Wawrinka
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
S. Travaglia
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
S. Travaglia
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 2-0
S. Wawrinka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Travaglia
0-15
df
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
S. Travaglia
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
S. Wawrinka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
S. Travaglia
0-15
df
15-15
15-30
15-40
1-2 → 1-3
S. Wawrinka
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
1-1 → 1-2
S. Wawrinka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Emiliana Arango
vs Noemi Basiletti
WTA Rome
Emiliana Arango [7]
0
4
3
0
Noemi Basiletti
•
0
6
6
0
Vincitore: Basiletti
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Emiliana Arango
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-5 → 3-5
Noemi Basiletti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Emiliana Arango
0-15
15-15
15-30
30-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Noemi Basiletti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Emiliana Arango
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Noemi Basiletti
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Emiliana Arango
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Noemi Basiletti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Emiliana Arango
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Noemi Basiletti
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Noemi Basiletti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Noemi Basiletti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Emiliana Arango
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Supertennis Arena – ore 10:00
(6) Ajla Tomljanovic vs Marta Lombardini
WTA Rome
Ajla Tomljanovic [6]
0
7
6
0
Marta Lombardini
•
0
5
1
0
Vincitore: Tomljanovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marta Lombardini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
Ajla Tomljanovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Marta Lombardini
4-0 → 4-1
Ajla Tomljanovic
3-0 → 4-0
Marta Lombardini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Ajla Tomljanovic
1-0 → 2-0
Marta Lombardini
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ajla Tomljanovic
6-5 → 7-5
Marta Lombardini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Ajla Tomljanovic
5-4 → 5-5
Marta Lombardini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Ajla Tomljanovic
4-3 → 5-3
Marta Lombardini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Marta Lombardini
2-2 → 2-3
Ajla Tomljanovic
1-2 → 2-2
Marta Lombardini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Marta Lombardini
0-0 → 0-1
Giorgia Pedone
vs (17) Simona Waltert
WTA Rome
Giorgia Pedone
•
0
2
6
0
Simona Waltert [17]
0
6
7
0
Vincitore: Waltert
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1*-1
1*-2
2-2*
3-2*
3*-3
3*-4
4-4*
4-5*
4*-6
6-6 → 6-7
Giorgia Pedone
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Simona Waltert
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Giorgia Pedone
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Simona Waltert
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Simona Waltert
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Simona Waltert
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Giorgia Pedone
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Giorgia Pedone
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Andrea Pellegrino
vs Hugo Gaston
ATP Rome
Andrea Pellegrino
6
6
Hugo Gaston [17]
1
3
Vincitore: Pellegrino
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Gaston
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
H. Gaston
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
A. Pellegrino
15-0
ace
30-0
30-15
df
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Gaston
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
A. Pellegrino
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
ace
4-1 → 5-1
A. Pellegrino
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Federico Bondioli
vs Emilio Nava
ATP Rome
Federico Bondioli
4
7
7
Emilio Nava [18]
6
6
5
Vincitore: Bondioli
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Bondioli
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 7-5
E. Nava
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
5-5 → 6-5
E. Nava
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
E. Nava
0-15
15-15
40-15
ace
40-30
3-1 → 3-2
F. Bondioli
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
E. Nava
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
E. Nava
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
E. Nava
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
F. Bondioli
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
E. Nava
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-4 → 5-5
F. Bondioli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
E. Nava
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
E. Nava
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
E. Nava
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-0 → 1-1
F. Bondioli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Bondioli
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
E. Nava
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
E. Nava
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
F. Bondioli
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
E. Nava
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-1 → 2-2
F. Bondioli
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Rinky Hijikata
vs Pierluigi Basile
ATP Rome
Rinky Hijikata [9]
5
7
7
Pierluigi Basile
7
6
6
Vincitore: Hijikata
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
P. Basile
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-6 → 6-6
R. Hijikata
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 5-6
P. Basile
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
A-40
4-3 → 4-4
P. Basile
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
P. Basile
15-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
R. Hijikata
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
df
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
P. Basile
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
5-5 → 5-6
R. Hijikata
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
P. Basile
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
4-4 → 4-5
R. Hijikata
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
P. Basile
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
P. Basile
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 2-3
P. Basile
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
1-1 → 1-2
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Hijikata
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
5-6 → 5-7
R. Hijikata
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-5 → 5-5
P. Basile
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
4-4 → 4-5
P. Basile
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
P. Basile
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
R. Hijikata
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
P. Basile
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
R. Hijikata
15-0
30-15
ace
40-15
40-30
0-1 → 1-1
P. Basile
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Pietrangeli – ore 10:00
(1) Anastasia Potapova vs Irina-Camelia Begu
WTA Rome
Anastasia Potapova [1]
0
6
7
0
Irina-Camelia Begu
•
0
1
5
0
Vincitore: Potapova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Irina-Camelia Begu
6-5 → 7-5
Anastasia Potapova
5-5 → 6-5
Irina-Camelia Begu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Anastasia Potapova
4-4 → 5-4
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Anastasia Potapova
2-4 → 3-4
Irina-Camelia Begu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Anastasia Potapova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Irina-Camelia Begu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Anastasia Potapova
0-2 → 0-3
Irina-Camelia Begu
0-1 → 0-2
Anastasia Potapova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
Anastasia Potapova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-0 → 5-1
Irina-Camelia Begu
4-0 → 5-0
Anastasia Potapova
3-0 → 4-0
Irina-Camelia Begu
2-0 → 3-0
Anastasia Potapova
1-0 → 2-0
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Samira De Stefano
vs (18) Daria Snigur
WTA Rome
Samira De Stefano
0
2
3
0
Daria Snigur [18]
0
6
6
0
Vincitore: Snigur
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daria Snigur
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Samira De Stefano
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Daria Snigur
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Samira De Stefano
1-4 → 2-4
Daria Snigur
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-4 → 1-4
Samira De Stefano
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Daria Snigur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Samira De Stefano
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Samira De Stefano
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Samira De Stefano
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Daria Snigur
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Samira De Stefano
1-2 → 1-3
Daria Snigur
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Samira De Stefano
0-1 → 1-1
Juan Cruz Martin Manzano
vs Titouan Droguet
ATP Rome
Juan Cruz Martin Manzano
7
1
5
Titouan Droguet [16]
5
6
7
Vincitore: Droguet
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Cruz Martin Manzano
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
T. Droguet
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
5-4 → 5-5
J. Cruz Martin Manzano
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
J. Cruz Martin Manzano
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
T. Droguet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
J. Cruz Martin Manzano
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-3 → 2-3
T. Droguet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
J. Cruz Martin Manzano
1-1 → 1-2
J. Cruz Martin Manzano
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Cruz Martin Manzano
1-4 → 1-5
T. Droguet
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 1-4
J. Cruz Martin Manzano
0-3 → 1-3
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-2 → 0-3
J. Cruz Martin Manzano
0-1 → 0-2
T. Droguet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cruz Martin Manzano
15-0
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
J. Cruz Martin Manzano
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
J. Cruz Martin Manzano
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
J. Cruz Martin Manzano
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-3 → 3-3
T. Droguet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
J. Cruz Martin Manzano
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
T. Droguet
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
J. Cruz Martin Manzano
0-1 → 1-1
Aleksandar Kovacevic
vs Lorenzo Carboni
ATP Rome
Aleksandar Kovacevic [6]
6
7
Lorenzo Carboni
4
6
Vincitore: Kovacevic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
ace
2-1*
ace
3-1*
ace
3*-2
ace
3*-3
ace
4-3*
ace
5-3*
ace
5*-4
6*-4
ace
ace
6-6 → 7-6
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
15-30
ace
30-30
ace
30-40
ace
ace
6-5 → 6-6
L. Carboni
0-15
df
0-30
ace
0-40
ace
15-40
ace
ace
5-5 → 6-5
A. Kovacevic
0-15
ace
0-30
ace
15-30
ace
15-40
ace
ace
5-4 → 5-5
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
ace
4-3 → 5-3
L. Carboni
0-15
ace
0-30
ace
15-30
30-40
ace
40-40
A-40
ace
4-2 → 4-3
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
3-2 → 4-2
L. Carboni
0-15
ace
0-30
ace
15-30
30-40
ace
40-40
A-40
ace
3-1 → 3-2
A. Kovacevic
15-15
ace
15-30
ace
30-30
ace
30-40
ace
40-40
ace
A-40
ace
ace
2-1 → 3-1
L. Carboni
15-0
15-15
ace
15-30
15-40
ace
ace
1-1 → 2-1
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
0-1 → 1-1
L. Carboni
15-0
ace
15-15
ace
15-30
df
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
5-4 → 6-4
L. Carboni
15-0
30-0
ace
30-15
ace
ace
5-3 → 5-4
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
4-3 → 5-3
L. Carboni
0-15
ace
15-15
15-30
ace
30-30
40-30
ace
4-2 → 4-3
A. Kovacevic
0-15
df
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
40-30
ace
40-40
ace
A-40
ace
ace
3-2 → 4-2
L. Carboni
15-0
30-0
30-15
ace
30-30
ace
40-30
ace
3-1 → 3-2
L. Carboni
0-15
ace
15-15
30-15
40-15
ace
2-0 → 2-1
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
1-0 → 2-0
L. Carboni
15-0
15-15
df
15-30
ace
30-30
ace
0-0 → 1-0
Beatrice Ricci
vs Tamara Korpatsch (Non prima 17:00)
WTA Rome
Beatrice Ricci
6
1
2
Tamara Korpatsch [19]
3
6
6
Vincitore: Korpatsch
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tamara Korpatsch
2-5 → 2-6
Beatrice Ricci
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Beatrice Ricci
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Tamara Korpatsch
1-2 → 1-3
Beatrice Ricci
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tamara Korpatsch
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-4 → 1-4
Beatrice Ricci
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Tamara Korpatsch
0-2 → 0-3
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Beatrice Ricci
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Beatrice Ricci
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Tamara Korpatsch
4-1 → 4-2
Beatrice Ricci
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Tamara Korpatsch
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Tamara Korpatsch
1-0 → 1-1
Beatrice Ricci
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 13 – ore 10:00
Cristian Garin vs Moez Echargui
ATP Rome
Cristian Garin [1]
6
6
Moez Echargui
0
2
Vincitore: Garin
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Garin
0-15
30-15
40-15
ace
40-30
5-2 → 6-2
M. Echargui
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
C. Garin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
C. Garin
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-1 → 3-1
M. Echargui
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
M. Echargui
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Garin
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-0 → 4-0
M. Echargui
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
C. Garin
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
df
1-0 → 2-0
M. Echargui
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Pablo Carreno Busta
vs Martin Damm
ATP Rome
Pablo Carreno Busta [4]
6
6
Martin Damm
3
3
Vincitore: Carreno Busta
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Carreno Busta
5-3 → 6-3
M. Damm
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-2 → 5-3
P. Carreno Busta
4-2 → 5-2
M. Damm
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
P. Carreno Busta
2-2 → 3-2
P. Carreno Busta
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
M. Damm
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
P. Carreno Busta
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Damm
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-3 → 6-3
P. Carreno Busta
4-3 → 5-3
P. Carreno Busta
2-3 → 3-3
M. Damm
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-2 → 2-3
P. Carreno Busta
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
P. Carreno Busta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
(11) Lilli Tagger
vs Suzan Lamens
WTA Rome
Lilli Tagger [11]
0
7
6
0
Suzan Lamens
•
0
5
2
0
Vincitore: Tagger
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Suzan Lamens
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Suzan Lamens
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Lilli Tagger
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Suzan Lamens
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Lilli Tagger
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Lilli Tagger
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Lilli Tagger
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Suzan Lamens
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Lilli Tagger
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Victoria Jimenez Kasintseva
vs (23) Lulu Sun
WTA Rome
Victoria Jimenez Kasintseva
0
6
7
0
Lulu Sun [23]
•
0
4
6
0
Vincitore: Jimenez Kasintseva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
3-1*
4-1*
4*-2
5*-2
6-2*
6-6 → 7-6
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Lulu Sun
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Victoria Jimenez Kasintseva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Victoria Jimenez Kasintseva
1-4 → 2-4
Lulu Sun
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Victoria Jimenez Kasintseva
1-2 → 1-3
Lulu Sun
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Victoria Jimenez Kasintseva
0-1 → 0-2
Lulu Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Victoria Jimenez Kasintseva
5-4 → 6-4
Victoria Jimenez Kasintseva
3-4 → 4-4
Victoria Jimenez Kasintseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Victoria Jimenez Kasintseva
1-2 → 2-2
Victoria Jimenez Kasintseva
0-1 → 1-1
Lulu Sun
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Anastasia Pavlyuchenkova
vs (16) Veronika Erjavec Non prima 17:00
WTA Rome
Anastasia Pavlyuchenkova
0
3
3
Veronika Erjavec [16]
0
6
2
Vincitore: Erjavec
Servizio
Svolgimento
Set 2
Veronika Erjavec
3-1 → 3-2
Anastasia Pavlyuchenkova
3-0 → 3-1
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Anastasia Pavlyuchenkova
1-0 → 2-0
Veronika Erjavec
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Pavlyuchenkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Anastasia Pavlyuchenkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Anastasia Pavlyuchenkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Veronika Erjavec
1-2 → 1-3
Anastasia Pavlyuchenkova
0-2 → 1-2
Veronika Erjavec
0-1 → 0-2
Anastasia Pavlyuchenkova
0-0 → 0-1
Court 1 – ore 10:00
Ashlyn Krueger vs (13) Nikola Bartunkova
WTA Rome
Ashlyn Krueger
0
2
2
0
Nikola Bartunkova [13]
•
0
6
6
0
Vincitore: Bartunkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nikola Bartunkova
2-5 → 2-6
Ashlyn Krueger
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Nikola Bartunkova
1-4 → 1-5
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Nikola Bartunkova
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Nikola Bartunkova
2-3 → 2-4
Ashlyn Krueger
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Nikola Bartunkova
2-1 → 2-2
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Ashlyn Krueger
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(2) Elena-Gabriela Ruse
vs Oceane Dodin
WTA Rome
Elena-Gabriela Ruse [2]
0
6
6
0
Oceane Dodin
0
1
3
0
Vincitore: Ruse
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena-Gabriela Ruse
5-3 → 6-3
Elena-Gabriela Ruse
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Oceane Dodin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Elena-Gabriela Ruse
3-1 → 4-1
Oceane Dodin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Elena-Gabriela Ruse
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Elena-Gabriela Ruse
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena-Gabriela Ruse
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Oceane Dodin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Elena-Gabriela Ruse
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Elena-Gabriela Ruse
0-1 → 1-1
Alina Korneeva
vs (20) Ella Seidel
WTA Rome
Alina Korneeva
7
3
6
Ella Seidel [20]
6
6
2
Vincitore: Korneeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alina Korneeva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-0 → 5-1
Ella Seidel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Ella Seidel
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alina Korneeva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Alina Korneeva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-4 → 3-4
Ella Seidel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Alina Korneeva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Ella Seidel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
3-1*
4-1*
5*-1
6*-1
6-6 → 7-6
Alina Korneeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Ella Seidel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Alina Korneeva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Alina Korneeva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
Ella Seidel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Alina Korneeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Ella Seidel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Alina Korneeva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Alina Korneeva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Martin Landaluce
vs Christopher O’Connell
ATP Rome
Martin Landaluce [8]
6
6
Christopher O'Connell
2
3
Vincitore: Landaluce
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. O'Connell
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
M. Landaluce
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
M. Landaluce
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
M. Landaluce
0-15
df
15-15
ace
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
C. O'Connell
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Landaluce
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. O'Connell
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
df
5-2 → 6-2
C. O'Connell
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 4-2
M. Landaluce
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
C. O'Connell
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
M. Landaluce
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
C. O'Connell
15-0
30-0
30-15
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Adolfo Daniel Vallejo
vs Jaime Faria (Non prima 17:00)
ATP Rome
Adolfo Daniel Vallejo [5]
3
6
4
Jaime Faria
6
4
6
Vincitore: Faria
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Daniel Vallejo
3-5 → 4-5
J. Faria
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
A. Daniel Vallejo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
A. Daniel Vallejo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
J. Faria
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
A. Daniel Vallejo
1-1 → 1-2
J. Faria
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
A-40
ace
1-0 → 1-1
A. Daniel Vallejo
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Faria
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
A. Daniel Vallejo
4-4 → 5-4
A. Daniel Vallejo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Daniel Vallejo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Daniel Vallejo
1-1 → 2-1
A. Daniel Vallejo
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Daniel Vallejo
2-5 → 3-5
J. Faria
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
A. Daniel Vallejo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
A. Daniel Vallejo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
A. Daniel Vallejo
0-1 → 1-1
Court 2 – ore 10:00
Daniel Merida vs Mackenzie McDonald
ATP Rome
Daniel Merida [10]
7
6
Mackenzie McDonald
5
4
Vincitore: Merida
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Merida
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
D. Merida
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
M. McDonald
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
D. Merida
15-15
15-30
df
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
M. McDonald
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-1 → 3-2
D. Merida
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
M. McDonald
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
D. Merida
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Merida
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
6-5 → 7-5
M. McDonald
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
D. Merida
15-15
15-30
15-40
df
30-40
4-3 → 4-4
M. McDonald
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
D. Merida
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Dusan Lajovic
vs Jan Choinski
ATP Rome
Dusan Lajovic
5
4
Jan Choinski [20]
7
6
Vincitore: Choinski
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Choinski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
J. Choinski
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
D. Lajovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-3 → 2-3
D. Lajovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
J. Choinski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Choinski
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 5-7
D. Lajovic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
5-5 → 5-6
J. Choinski
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
5-4 → 5-5
D. Lajovic
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
ace
4-4 → 5-4
J. Choinski
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
4-3 → 4-4
D. Lajovic
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
3-3 → 4-3
J. Choinski
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
D. Lajovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
J. Choinski
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
J. Choinski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Nicolai Budkov Kjaer
vs Otto Virtanen
ATP Rome
Nicolai Budkov Kjaer
6
7
6
Otto Virtanen [22]
7
6
3
Vincitore: Budkov Kjaer
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Budkov Kjaer
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
N. Budkov Kjaer
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
O. Virtanen
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-1 → 2-2
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
4*-2
df
5-2*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
N. Budkov Kjaer
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
O. Virtanen
15-0
40-0
ace
40-15
df
ace
5-5 → 5-6
N. Budkov Kjaer
0-30
df
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
O. Virtanen
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
4-4 → 4-5
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
N. Budkov Kjaer
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
2-3 → 3-3
N. Budkov Kjaer
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
O. Virtanen
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
df
2*-1
3*-1
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
O. Virtanen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
6-5 → 6-6
N. Budkov Kjaer
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
O. Virtanen
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
O. Virtanen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
(8) Renata Zarazua
vs Federica Urgesi
WTA Rome
Renata Zarazua [8]
4
6
3
Federica Urgesi
6
2
6
Vincitore: Urgesi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Renata Zarazua
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Federica Urgesi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Federica Urgesi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Federica Urgesi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Renata Zarazua
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Renata Zarazua
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Renata Zarazua
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Renata Zarazua
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Renata Zarazua
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Renata Zarazua
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Federica Urgesi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Renata Zarazua
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Federica Urgesi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
(10) Taylor Townsend
vs Rebecca Sramkova Non prima 17:00
WTA Rome
Taylor Townsend [10]
3
7
6
Rebecca Sramkova
6
5
2
Vincitore: Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 3
Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Taylor Townsend
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Rebecca Sramkova
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Rebecca Sramkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Taylor Townsend
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Rebecca Sramkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Taylor Townsend
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Rebecca Sramkova
2-4 → 3-4
Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Rebecca Sramkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Taylor Townsend
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Taylor Townsend
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Taylor Townsend
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Rebecca Sramkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Rebecca Sramkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Court 14 – ore 10:00
Leolia Jeanjean vs (15) Diane Parry
WTA Rome
Leolia Jeanjean
•
0
6
7
0
Diane Parry [15]
0
1
6
0
Vincitore: Jeanjean
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
3*-0
4-0*
5-0*
6*-0
6-6 → 7-6
Leolia Jeanjean
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Diane Parry
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Diane Parry
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Diane Parry
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Leolia Jeanjean
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-0 → 4-1
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Leandro Riedi
vs Vilius Gaubas
ATP Rome
Leandro Riedi
6
6
Vilius Gaubas [24]
4
2
Vincitore: Riedi
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Gaubas
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
L. Riedi
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
V. Gaubas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-0 → 4-1
L. Riedi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
L. Riedi
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Riedi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
V. Gaubas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
L. Riedi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
V. Gaubas
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
L. Riedi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
V. Gaubas
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
V. Gaubas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Kimberly Birrell
vs Yue Yuan
WTA Rome
Kimberly Birrell [3]
0
3
2
0
Yue Yuan
•
0
6
6
0
Vincitore: Yuan
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kimberly Birrell
2-4 → 2-5
Kimberly Birrell
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Yue Yuan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Kimberly Birrell
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Yue Yuan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Kimberly Birrell
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kimberly Birrell
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Yue Yuan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Kimberly Birrell
3-2 → 3-3
Kimberly Birrell
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Yue Yuan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Kimberly Birrell
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Yue Yuan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Dino Prizmic
vs Chris Rodesch
ATP Rome
Dino Prizmic [2]
6
6
Chris Rodesch
4
3
Vincitore: Prizmic
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Prizmic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
C. Rodesch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
df
3-3 → 4-3
D. Prizmic
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
df
A-40
2-3 → 3-3
C. Rodesch
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-2 → 2-3
C. Rodesch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Prizmic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-3 → 3-3
C. Rodesch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
D. Prizmic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
C. Rodesch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Elmer Moller
vs Nikoloz Basilashvili
ATP Rome
Elmer Moller
6
2
6
Nikoloz Basilashvili [21]
4
6
7
Vincitore: Basilashvili
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
3*-5
6-6 → 6-7
E. Moller
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
N. Basilashvili
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 4-4
N. Basilashvili
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
E. Moller
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-3 → 2-3
N. Basilashvili
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 0-2
E. Moller
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Basilashvili
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
E. Moller
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-5 → 2-5
E. Moller
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
df
1-3 → 1-4
E. Moller
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Basilashvili
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
E. Moller
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
N. Basilashvili
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
E. Moller
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-3 → 2-3
E. Moller
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
df
1-1 → 1-2
N. Basilashvili
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
E. Moller
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 3 – ore 10:00
Dominika Salkova
vs (22) Sinja Kraus
WTA Rome
Dominika Salkova
0
2
2
0
Sinja Kraus [22]
•
0
6
6
0
Vincitore: Kraus
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Dominika Salkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Dominika Salkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Sinja Kraus
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Dominika Salkova
0-2 → 0-3
Dominika Salkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dominika Salkova
2-4 → 2-5
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Dominika Salkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Sinja Kraus
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Dominika Salkova
0-2 → 1-2
Sinja Kraus
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Dominika Salkova
0-0 → 0-1
Aliaksandra Sasnovich
vs (24) Julia Grabher
WTA Rome
Aliaksandra Sasnovich
6
2
4
Julia Grabher [24]
4
6
6
Vincitore: Grabher
Servizio
Svolgimento
Set 3
Aliaksandra Sasnovich
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Aliaksandra Sasnovich
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Aliaksandra Sasnovich
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Aliaksandra Sasnovich
1-1 → 2-1
Julia Grabher
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Aliaksandra Sasnovich
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aliaksandra Sasnovich
1-5 → 2-5
Julia Grabher
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Aliaksandra Sasnovich
1-3 → 1-4
Aliaksandra Sasnovich
1-1 → 1-2
Julia Grabher
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Aliaksandra Sasnovich
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Julia Grabher
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Aliaksandra Sasnovich
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Julia Grabher
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Aliaksandra Sasnovich
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Julia Grabher
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Aliaksandra Sasnovich
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Julia Grabher
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Aliaksandra Sasnovich
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Julia Grabher
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Aliaksandra Sasnovich
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
(5) Alycia Parks
vs Dalma Galfi
WTA Rome
Alycia Parks [5]
0
4
1
0
Dalma Galfi
0
6
6
0
Vincitore: Galfi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alycia Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Dalma Galfi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-5 → 1-5
Alycia Parks
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Alycia Parks
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dalma Galfi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Alycia Parks
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Dalma Galfi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Alycia Parks
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Dalma Galfi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Alycia Parks
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Dalma Galfi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Alycia Parks
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Shintaro Mochizuki
vs Jacob Fearnley
ATP Rome
Shintaro Mochizuki
3
1
Jacob Fearnley [15]
6
6
Vincitore: Fearnley
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
1-3 → 1-4
J. Fearnley
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
1-2 → 1-3
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
J. Fearnley
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
1-0 → 1-1
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Fearnley
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
J. Fearnley
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
J. Fearnley
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
1-1 → 2-1
S. Mochizuki
0-15
df
0-30
df
0-40
15-40
30-40
df
1-0 → 1-1
Zsombor Piros
vs Henrique Rocha
ATP Rome
Pablo Llamas Ruiz
4
6
6
Henrique Rocha [19]
6
3
1
Vincitore: Llamas Ruiz
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Rocha
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
df
5-1 → 6-1
P. Llamas Ruiz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-1 → 5-1
H. Rocha
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
2-0 → 3-0
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Rocha
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
P. Llamas Ruiz
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Rocha
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
H. Rocha
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
P. Llamas Ruiz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Court 4 – ore 10:00
Pedro Martinez
vs Jesper de Jong
ATP Rome
Pedro Martinez
6
5
Jesper de Jong [14]
7
7
Vincitore: de Jong
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. de Jong
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
P. Martinez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
J. de Jong
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
ace
4-3 → 4-4
J. de Jong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
P. Martinez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
J. de Jong
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
P. Martinez
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
ace
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
J. de Jong
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
P. Martinez
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
J. de Jong
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
P. Martinez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
3-4 → 4-4
J. de Jong
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Patrick Kypson
vs Jack Pinnington Jones
ATP Rome
Patrick Kypson [3]
6
7
6
Jack Pinnington Jones
7
6
3
Vincitore: Kypson
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Pinnington Jones
4-3 → 5-3
J. Pinnington Jones
3-2 → 3-3
J. Pinnington Jones
2-1 → 2-2
J. Pinnington Jones
0-1 → 1-1
P. Kypson
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
df
2*-0
ace
3-0*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
J. Pinnington Jones
5-5 → 5-6
J. Pinnington Jones
4-4 → 4-5
J. Pinnington Jones
3-3 → 3-4
P. Kypson
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
2-3 → 3-3
J. Pinnington Jones
2-2 → 2-3
P. Kypson
15-0
ace
15-15
30-15
40-30
1-2 → 2-2
J. Pinnington Jones
0-2 → 1-2
P. Kypson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
J. Pinnington Jones
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
5-4*
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
6-6 → 6-7
J. Pinnington Jones
6-5 → 6-6
P. Kypson
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-5 → 6-5
J. Pinnington Jones
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
P. Kypson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
J. Pinnington Jones
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
P. Kypson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
ace
3-3 → 4-3
J. Pinnington Jones
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 3-3
J. Pinnington Jones
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
P. Kypson
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
J. Pinnington Jones
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
P. Kypson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Benjamin Bonzi
vs Dalibor Svrcina
ATP Rome
Benjamin Bonzi [11]
4
3
Dalibor Svrcina
6
6
Vincitore: Svrcina
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Bonzi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
B. Bonzi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
B. Bonzi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
B. Bonzi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Svrcina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
B. Bonzi
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
B. Bonzi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
D. Svrcina
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
B. Bonzi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
D. Svrcina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
B. Bonzi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(12) Hanne Vandewinkel
vs Jil Teichmann
WTA Rome
Hanne Vandewinkel [12]
0
4
3
0
Jil Teichmann
•
0
6
6
0
Vincitore: Teichmann
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hanne Vandewinkel
3-4 → 3-5
Hanne Vandewinkel
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Jil Teichmann
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Hanne Vandewinkel
2-1 → 2-2
Hanne Vandewinkel
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hanne Vandewinkel
4-5 → 4-6
Hanne Vandewinkel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
Jil Teichmann
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Hanne Vandewinkel
2-3 → 2-4
Jil Teichmann
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Hanne Vandewinkel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Jil Teichmann
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Hanne Vandewinkel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Jil Teichmann
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Rebeka Masarova
vs (14) Moyuka Uchijima Non prima 17:00
WTA Rome
Rebeka Masarova
0
6
6
0
Moyuka Uchijima [14]
0
3
2
0
Vincitore: Masarova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rebeka Masarova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Rebeka Masarova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rebeka Masarova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Court 6 – ore 10:00
Francisco Comesana vs Billy Harris
ATP Rome
Francisco Comesana [12]
6
6
Billy Harris
3
4
Vincitore: Comesana
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Comesana
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
5-4 → 6-4
B. Harris
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
df
4-4 → 5-4
F. Comesana
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
B. Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
F. Comesana
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
B. Harris
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
B. Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Comesana
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
B. Harris
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
F. Comesana
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
3-1 → 3-2
B. Harris
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Comesana
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
ace
0-0 → 1-0
Luca Van Assche
vs Hugo Dellien
ATP Rome
Luca Van Assche [7]
2
5
Hugo Dellien
6
7
Vincitore: Dellien
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Van Assche
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
5-5 → 5-6
H. Dellien
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
L. Van Assche
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
H. Dellien
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
L. Van Assche
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
H. Dellien
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
H. Dellien
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
L. Van Assche
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Van Assche
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-5 → 2-5
H. Dellien
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
L. Van Assche
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
1-3 → 1-4
H. Dellien
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-2 → 1-3
L. Van Assche
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
L. Van Assche
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(4) Camila Osorio
vs Anhelina Kalinina
WTA Rome
Camila Osorio [4]
•
0
3
5
0
Anhelina Kalinina
0
6
7
0
Vincitore: Kalinina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Camila Osorio
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 5-7
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Camila Osorio
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Anhelina Kalinina
3-5 → 4-5
Camila Osorio
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Anhelina Kalinina
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Camila Osorio
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Anhelina Kalinina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Camila Osorio
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anhelina Kalinina
3-4 → 3-5
Camila Osorio
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Anhelina Kalinina
3-2 → 3-3
Camila Osorio
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Anhelina Kalinina
3-0 → 3-1
Anhelina Kalinina
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Camila Osorio
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(9) Anna Blinkova
vs Mayar Sherif
WTA Rome
Anna Blinkova [9]
0
1
2
0
Mayar Sherif
•
0
6
6
0
Vincitore: Sherif
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Blinkova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Mayar Sherif
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Anna Blinkova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Mayar Sherif
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Anna Blinkova
15-0
30-0
30-15
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Mayar Sherif
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Anna Blinkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mayar Sherif
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
Anna Blinkova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Mayar Sherif
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Anna Blinkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Darja Semenistaja
vs (21) Katie Volynets
WTA Rome
Darja Semenistaja
•
0
2
0
0
Katie Volynets [21]
0
6
6
0
Vincitore: Volynets
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Darja Semenistaja
0-5 → 0-6
Katie Volynets
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 0-5
Darja Semenistaja
0-3 → 0-4
Darja Semenistaja
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Darja Semenistaja
2-5 → 2-6
Katie Volynets
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Darja Semenistaja
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Darja Semenistaja
2-1 → 2-2
Darja Semenistaja
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Katie Volynets
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
@ Comandante (#4607633)
Aggiungerei Carboni, n° 30 nella speciale classifica “Next Gen” (nati dal 2006 in poi) e terzo italiano)
Basile si era gia’ visto l’anno scorso che aveva delle qualita’,deve mettere a posto la testa perche’a volte si lascia andare a comportamenti inappropriati ma insieme a Cina’ e Vasami’ed aggiungerei Ciurletti e’il nostro futuro
Urgesi ha rischiato di perdere contro tenniste che non superano le qualifiche nei 15k, per poi sconfiggere la numero 70 del mondo. La testa fa miracoli,la convincente vittoria su Mazzola aveva lasciato presagire questa possibilità
@ MAURO (#4607599)
Il 90% dei tennisti queste posizioni se le sogna!!!
Infatti Sinner è da due anni il numero 1 e Basile il 600….ma che razza di ragionamento!
Grande Urgesi, l’avevo vista forse due anni fa agli internazionali tra i prospetti giovani femminili e mi aveva fatto un’ottima impressione. Peccato Basile, avrebbe meritato ma deve imparare a reggere la pressione. Comunque in crescita rispetto a mesi fa.Forza PG!!
Quelli che hanno vinto erano ben rodati, o quelli che hanno perso erano stanchi? Questione di prospettiva…
Però degli italiani 2 su 6 hanno passato il primo turno, sia tra i maschi che tra le femmine, quando per classifica giocavano tutti contro pronostico. Quindi risultato più che dignitoso.
Le ragazze sono andate molto…meno peggio…di quello che si potesse prevedere. La differenza di classifica con le loro avversarie era abissale. La Lombardini rendeva più di 800 posizioni alla Tomjanovic. Niente da dire. Nessuna è stata cappottata. Ugualmente il meccanismo delle prequalifiche è francamente surreale. Se anche il “fattore campo” può produrre extra motivazioni, poi tante ragazze, finito questo sogno, dovranno tornare a misurarsi col duro mondo ITF. Sono speranzoso ma anche perplesso.
Perché i pallonetti sono vietati?
Ho visto solo il match point del secondo set avuto da Basile. Sinner lo avrebbe giocato in maniera diversa. Peccato. Ma se rifletterà su questa sconfitta, ne trarrà più beneficio di una vittoria
Tutti molto molto bravi! Non avrei immaginato così in partita, anche quelli eliminati hanno dato filo da torcere. Bravi e complimenti!
Assurdo! Partita buttata al vento da Basile! 6/5 30-0 serve and volley e….
Mannaggia!
Comunque Basile altro livello rispetto a Bondioli.
Uno potrà ambire a buoni traguardi che al momento non sono ancora quantificabili; l’ altro sarà molto se riuscisse a collocarsi fra i 100 ed i 150.
Basile sto male per lui… non posso nemmeno bestemmiare se no mia moglie mi butta fuori
—siete insopportabili.
Non è giusto non è giusto non è giusto… madonna che nervoso Basile
Peccato..finita…grande occasione persa per Basile
No, come nemico dell’intelligenza….
Braccino Basile….brekkato da 30.0 e ora di nuovo TB…rischia di diventare uno psicodramma
Non ci vogliono 2 geni per capire che i nostri tennisti che avrebbero la classifica per fare le qualifiche sono in mano draw con wc.
Vasami (464 ATP) vs Barrios Vera (134)
Travaglia (141) vs Wawrinka (125)
Manzano (514) vs Droguet (109)
Pellegrino (155) vs Gaston (118)
Bondioli (344) vs Nava (108)
Carboni (452) vs Kovacevic (95)
Basile (677) vs Hijikata (96)
Lombardini (909) vs Tomljanivic (88)
De Stefano (257) vs Snigur (95)
Pedone (322) vs Waltert (91)
Basiletti (427) vs Arango (85)
Urgesi (410) vs Zarazua (75)
Ricci (659) vs Korpatsch (87)
2/6
Lo guardo da qualche minuto: Basile n. 677 del mondo sta facendo partita pari con un top 100! Anche se dovesse andare male bravo lo stesso, se andasse bene…
Quelli che hanno fatto le prequalifiche erano ben rodati.
Mentre si giocavano le pre-qualifiche, si sono sprecati i commenti di chi le considerava una buffonata, che avrebbe conferito delle wild card a chi non ne era all’altezza, a scapito di giovani non italiani più meritevoli.
Tra i maschi, le hanno passate Bondioli, che oggi ha vinto contro Nava, e Manzano, che ha sfiorato l’impresa contro Droguet. Tra le femmine è stata Basiletti a sfruttare l’occasione guadagnatasi con le pre-qualifiche.
Le polemiche strumentali spesso finiscono così, in figure barbine.
Non è il risultato in sé che mi sorprende (se non nelle proporzioni),ci sono risultati più sorprendenti oggi,ma gli altri match avevano almeno le quote in regola con i criteri standard.
Uchijima è più in forma, è più avanti nel ranking, non è neanche questione di superficie perché ha appena vinto un torneo su terra che Masarova non è in grado in questo momento di vincere.
Risultato a senso unico.
Se poi erano previsti da giorni 3000 supporter per lei questo non lo so, cambierebbe tutto,ma non credo ci fossero 3000 svizzeri.
Al prossimo turno magari ritorna a fare la sua figuraccia.
Mahh…
Molta perplessità.
Quella viene da un 125 appena vinto,in finale di rimonta sulla numero 48 del mondo Valentova.
Masarova anche provenienti e da un 125 la settimana scorsa,in casa, perso al secondo turno contro la numero 215 del mondo.
Ma a parte questo,la Masarova quelle volte che l’ho vista in streaming in tornei ITF di basso livello mi ha riconciliato con il gioco del Calcio,la conosco abbastanza bene.
Oggi non c’è addirittura partita.
Mahh..
Dovesse farcela anche Basile dopo la urgesi potrebbe essere considerata una giornata discreta
Questa è proprio bella, bravissima.
Dai Basile…. daaaaaaiiiii
@ Dani67 (#4607470)
concordo Nava inguardabile
Ricordo quando a “firmare l’impresa” fu Melania Delai, contro Nao Hibino. Allora tanti cronisti e addetti ai lavori si sperticarono in articoli inneggianti alla nuova speranza del tennis italiano…
Purtroppo così non fu. Questo per dire: andiamoci piano, una partita è un buon test, ma la strada è lunga