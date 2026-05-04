Combined Roma ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Basiletti firma l’impresa a Roma, Bondioli non si ferma più. Avanza Pellegrino. Basile sfiora l’impresa a Roma, Urgesi fa sognare: qualificazioni azzurre tra rimpianti e grandi segnali

04/05/2026 21:03 130 commenti
Noemi Basiletti nella foto - Foto FITP
Noemi Basiletti nella foto - Foto FITP

La prima volta di Pierluigi Basile nelle qualificazioni di un torneo ATP lascia inevitabilmente un po’ di amaro in bocca, ma anche la sensazione di aver visto qualcosa di importante. Il classe 2007 ha giocato una partita di altissimo livello contro Rinky Hijikata, giocatore già stabilmente abituato a certi palcoscenici e inserito in zona Top 100, cedendo soltanto dopo una battaglia durissima: 5-7 7-6 7-6.
Basile, numero 677 del ranking ATP, ha mostrato personalità, qualità tecniche e una notevole capacità di restare dentro il match anche nei momenti più complicati. Nel primo set l’azzurro ha saputo rimontare un break di svantaggio, prendendosi il parziale e mettendo pressione a un avversario molto più esperto.
Il grande rimpianto arriva però nel secondo set, quando Basile non è riuscito a concretizzare quattro palle break e anche un match point. Occasioni pesanti, che avrebbero potuto spalancargli le porte del turno decisivo delle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2026.
Il momento più doloroso è arrivato nel terzo set. Basile ha strappato il servizio a Hijikata portandosi sul 6-5 e ha avuto la possibilità di servire per il match. Sul 30-0, però, l’australiano ha reagito, ha completato il controbreak e poi ha chiuso al tie-break. Resta una sconfitta dura da digerire, ma anche una prestazione che conferma il potenziale di un giovane italiano capace di giocarsela alla pari con un avversario di ben altra esperienza.

Sul fronte femminile, invece, dopo l’impresa di Noemi Basiletti, vittoriosa su Emiliana Arango per 6-4 6-3, è arrivato un altro risultato di grande valore per il tennis italiano. Federica Urgesi, classe 2005 marchigiana e numero 410 WTA, ha superato la testa di serie numero 8 Renata Zarazua con il punteggio di 6-4 2-6 6-3.
Un successo pesantissimo per Urgesi, che si era già guadagnata una wild card per le qualificazioni attraverso le prequalificazioni. Ora l’azzurra può davvero sognare la sua seconda partecipazione al main draw del Foro Italico, dopo l’esperienza dello scorso anno. Per riuscirci dovrà battere Veronika Erjavec, avanzata grazie al ritiro di Anastasia Pavlyuchenkova nel secondo set, sul punteggio di 6-3 2-3.
Si ferma invece la corsa di Beatrice Ricci. L’azzurra era partita bene contro Tamara Korpatsch, conquistando il primo set, ma ha poi subito la rimonta della tedesca, che si è imposta con il punteggio di 3-6 6-1 6-2.

Il primo sorriso tricolore nelle qualificazioni femminili degli Internazionali BNL d’Italia porta la firma di Noemi Basiletti. La 20enne livornese, numero 357 del ranking WTA, ha centrato la vittoria più importante della sua giovane carriera superando Emiliana Arango, numero 85 del mondo e settima testa di serie del tabellone cadetto, con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e 51 minuti di gioco.
Basiletti, entrata in qualificazione grazie alla wild card conquistata attraverso le pre-qualificazioni, ha giocato con personalità e lucidità, confermando il buon momento vissuto al Foro Italico. Martedì si giocherà l’ingresso nel main draw contro l’ucraina Daria Snigur, numero 95 WTA e 18esima testa di serie, che ha battuto Samira De Stefano per 6-2 6-3, prendendosi la rivincita dopo la sconfitta subita nell’unico precedente tra le due, a marzo nel 60mila dollari di Maribor. Tra Basiletti e Snigur non ci sono precedenti.

In campo maschile continua invece la favola di Federico Bondioli. Il classe 2005, reduce dal successo nel torneo di prequalificazione, ha vinto anche il primo turno delle qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2026, firmando una rimonta di grande carattere contro lo statunitense Emilio Nava. Sotto di un set e di un break, l’azzurro ha ribaltato il match fino al 4-6 7-6(6) 7-5 finale, conquistando il pass per il secondo e decisivo turno.
Per Bondioli si trattava della prima partita in carriera a livello ATP, considerando sia qualificazioni che main draw. Ora il sogno del tabellone principale passerà da un ostacolo molto duro: il croato Dino Prizmic, appena entrato in top 100 e reduce da un’ottima settimana al Masters 1000 di Madrid. L’impresa è solo a metà, ma Bondioli sta dando continuità a un 2026 già molto positivo, impreziosito dalla semifinale al Challenger 125 di Napoli partendo dalle qualificazioni.

Si ferma invece Lorenzo Carboni. Il 2006 di Alghero ha ceduto ad Aleksandar Kovacevic per 6-4 7-6, nonostante un secondo set combattuto in cui è riuscito a recuperare due volte un break di svantaggio, entrambe con l’americano al servizio per chiudere il match. Kovacevic si giocherà l’accesso al main draw contro Jacob Fearnley.
Niente da fare anche per Juan Cruz Martin Manzano. L’azzurro, numero 514 ATP, è stato sconfitto da Titouan Droguet con il punteggio di 5-7 6-1 7-5. Dopo un ottimo primo set, la maggiore esperienza del francese è emersa alla distanza. Resta il rimpianto per il turno di servizio perso dall’italiano a un passo dal tie-break decisivo.

Giornata a due facce per il tennis italiano nelle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia. La copertina se la prende Andrea Pellegrino, capace di firmare una vittoria netta e convincente contro Hugo Gaston: l’azzurro si è imposto con il punteggio di 6-1 6-3, conquistando così l’accesso al turno decisivo del tabellone cadetto.
Una prestazione solida quella di Pellegrino, bravo a indirizzare subito il match con un primo set dominato e a gestire senza particolari passaggi a vuoto anche la seconda frazione. Ora per lui ci sarà l’ultimo ostacolo prima del main draw: nel turno finale affronterà Martin Landaluce, ottava testa di serie delle qualificazioni.
Si ferma invece il percorso di Jacopo Vasami, eliminato all’esordio delle qualificazioni. Niente da fare anche per Stefano Travaglia, sconfitto al terzo set da Stan Wawrinka in una sfida dal grande fascino contro l’ex campione Slam. L’azzurro ha lottato, ma l’esperienza dello svizzero ha fatto la differenza nei momenti chiave.

Bilancio amaro, per il momento, anche nel tabellone femminile delle qualificazioni. Sono uscite al primo turno Marta Lombardini, Giorgia Pedone e Giorgia De Stefano, che non sono riuscite a superare il debutto al Foro Italico.

🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia  ·  4 Maggio 2026
12°C
Prevalentemente nuvoloso  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Bassa
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 4 Maggio
09:00
12°
10:00
16°
11:00
18°
12:00
20°
13:00
22°
14:00
22°
15:00
22°
16:00
21°
17:00
20°
18:00
20°
🎾  Programma del giorno — 4 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione Maschile · Terra Battuta
ATP Q1
🎾
WTA 1000 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione Femminile · Terra Battuta
WTA Q1
☁  Nuvoloso
🎾  Quali Maschili
🎾  Quali Femminili
🏀  Terra Battuta

BNP Paribas Arena – ore 10:00
Jacopo Vasami ITA vs Tomas Barrios Vera CHI

ATP Rome
Jacopo Vasami
3
4
Tomas Barrios Vera [23]
6
6
Vincitore: Barrios Vera
Mostra dettagli

Stefano Travaglia ITA vs Stan Wawrinka SUI

ATP Rome
Stefano Travaglia
6
6
1
Stan Wawrinka [13]
4
7
6
Vincitore: Wawrinka
Mostra dettagli

Emiliana Arango COL vs Noemi Basiletti ITA

WTA Rome
Emiliana Arango [7]
0
4
3
0
Noemi Basiletti
0
6
6
0
Vincitore: Basiletti
Mostra dettagli




Supertennis Arena – ore 10:00
(6) Ajla Tomljanovic AUS vs Marta Lombardini ITA

WTA Rome
Ajla Tomljanovic [6]
0
7
6
0
Marta Lombardini
0
5
1
0
Vincitore: Tomljanovic
Mostra dettagli

Giorgia Pedone ITA vs (17) Simona Waltert SUI

WTA Rome
Giorgia Pedone
0
2
6
0
Simona Waltert [17]
0
6
7
0
Vincitore: Waltert
Mostra dettagli

Andrea Pellegrino ITA vs Hugo Gaston FRA

ATP Rome
Andrea Pellegrino
6
6
Hugo Gaston [17]
1
3
Vincitore: Pellegrino
Mostra dettagli

Federico Bondioli ITA vs Emilio Nava USA

ATP Rome
Federico Bondioli
4
7
7
Emilio Nava [18]
6
6
5
Vincitore: Bondioli
Mostra dettagli

Rinky Hijikata AUS vs Pierluigi Basile ITA

ATP Rome
Rinky Hijikata [9]
5
7
7
Pierluigi Basile
7
6
6
Vincitore: Hijikata
Mostra dettagli




Pietrangeli – ore 10:00
(1) Anastasia Potapova AUT vs Irina-Camelia Begu ROU

WTA Rome
Anastasia Potapova [1]
0
6
7
0
Irina-Camelia Begu
0
1
5
0
Vincitore: Potapova
Mostra dettagli

Samira De Stefano ITA vs (18) Daria Snigur UKR

WTA Rome
Samira De Stefano
0
2
3
0
Daria Snigur [18]
0
6
6
0
Vincitore: Snigur
Mostra dettagli

Juan Cruz Martin Manzano ITA vs Titouan Droguet FRA

ATP Rome
Juan Cruz Martin Manzano
7
1
5
Titouan Droguet [16]
5
6
7
Vincitore: Droguet
Mostra dettagli

Aleksandar Kovacevic USA vs Lorenzo Carboni ITA

ATP Rome
Aleksandar Kovacevic [6]
6
7
Lorenzo Carboni
4
6
Vincitore: Kovacevic
Mostra dettagli

Beatrice Ricci ITA vs Tamara Korpatsch GER (Non prima 17:00)

WTA Rome
Beatrice Ricci
6
1
2
Tamara Korpatsch [19]
3
6
6
Vincitore: Korpatsch
Mostra dettagli




Court 13 – ore 10:00
Cristian Garin CHI vs Moez Echargui TUN

ATP Rome
Cristian Garin [1]
6
6
Moez Echargui
0
2
Vincitore: Garin
Mostra dettagli

Pablo Carreno Busta ESP vs Martin Damm USA

ATP Rome
Pablo Carreno Busta [4]
6
6
Martin Damm
3
3
Vincitore: Carreno Busta
Mostra dettagli

(11) Lilli Tagger AUT vs Suzan Lamens NED

WTA Rome
Lilli Tagger [11]
0
7
6
0
Suzan Lamens
0
5
2
0
Vincitore: Tagger
Mostra dettagli

Victoria Jimenez Kasintseva AND vs (23) Lulu Sun NZL

WTA Rome
Victoria Jimenez Kasintseva
0
6
7
0
Lulu Sun [23]
0
4
6
0
Vincitore: Jimenez Kasintseva
Mostra dettagli

Anastasia Pavlyuchenkova RUS vs (16) Veronika Erjavec SLO Non prima 17:00

WTA Rome
Anastasia Pavlyuchenkova
0
3
3
Veronika Erjavec [16]
0
6
2
Vincitore: Erjavec
Mostra dettagli




Court 1 – ore 10:00
Ashlyn Krueger USA vs (13) Nikola Bartunkova CZE

WTA Rome
Ashlyn Krueger
0
2
2
0
Nikola Bartunkova [13]
0
6
6
0
Vincitore: Bartunkova
Mostra dettagli

(2) Elena-Gabriela Ruse ROU vs Oceane Dodin FRA

WTA Rome
Elena-Gabriela Ruse [2]
0
6
6
0
Oceane Dodin
0
1
3
0
Vincitore: Ruse
Mostra dettagli

Alina Korneeva RUS vs (20) Ella Seidel GER

WTA Rome
Alina Korneeva
7
3
6
Ella Seidel [20]
6
6
2
Vincitore: Korneeva
Mostra dettagli

Martin Landaluce ESP vs Christopher O’Connell AUS

ATP Rome
Martin Landaluce [8]
6
6
Christopher O'Connell
2
3
Vincitore: Landaluce
Mostra dettagli

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Jaime Faria POR (Non prima 17:00)

ATP Rome
Adolfo Daniel Vallejo [5]
3
6
4
Jaime Faria
6
4
6
Vincitore: Faria
Mostra dettagli




Court 2 – ore 10:00
Daniel Merida ESP vs Mackenzie McDonald USA

ATP Rome
Daniel Merida [10]
7
6
Mackenzie McDonald
5
4
Vincitore: Merida
Mostra dettagli

Dusan Lajovic SRB vs Jan Choinski GBR

ATP Rome
Dusan Lajovic
5
4
Jan Choinski [20]
7
6
Vincitore: Choinski
Mostra dettagli

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Otto Virtanen FIN

ATP Rome
Nicolai Budkov Kjaer
6
7
6
Otto Virtanen [22]
7
6
3
Vincitore: Budkov Kjaer
Mostra dettagli

(8) Renata Zarazua MEX vs Federica Urgesi ITA

WTA Rome
Renata Zarazua [8]
4
6
3
Federica Urgesi
6
2
6
Vincitore: Urgesi
Mostra dettagli

(10) Taylor Townsend USA vs Rebecca Sramkova SVK Non prima 17:00

WTA Rome
Taylor Townsend [10]
3
7
6
Rebecca Sramkova
6
5
2
Vincitore: Townsend
Mostra dettagli




Court 14 – ore 10:00
Leolia Jeanjean FRA vs (15) Diane Parry FRA

WTA Rome
Leolia Jeanjean
0
6
7
0
Diane Parry [15]
0
1
6
0
Vincitore: Jeanjean
Mostra dettagli

Leandro Riedi SUI vs Vilius Gaubas LTU

ATP Rome
Leandro Riedi
6
6
Vilius Gaubas [24]
4
2
Vincitore: Riedi
Mostra dettagli

Kimberly Birrell AUS vs Yue Yuan CHN

WTA Rome
Kimberly Birrell [3]
0
3
2
0
Yue Yuan
0
6
6
0
Vincitore: Yuan
Mostra dettagli

Dino Prizmic CRO vs Chris Rodesch LUX

ATP Rome
Dino Prizmic [2]
6
6
Chris Rodesch
4
3
Vincitore: Prizmic
Mostra dettagli

Elmer Moller DEN vs Nikoloz Basilashvili GEO

ATP Rome
Elmer Moller
6
2
6
Nikoloz Basilashvili [21]
4
6
7
Vincitore: Basilashvili
Mostra dettagli





Court 3 – ore 10:00
Dominika Salkova CZE vs (22) Sinja Kraus AUT
WTA Rome
Dominika Salkova
0
2
2
0
Sinja Kraus [22]
0
6
6
0
Vincitore: Kraus
Mostra dettagli

Aliaksandra Sasnovich BLR vs (24) Julia Grabher AUT

WTA Rome
Aliaksandra Sasnovich
6
2
4
Julia Grabher [24]
4
6
6
Vincitore: Grabher
Mostra dettagli

(5) Alycia Parks USA vs Dalma Galfi HUN

WTA Rome
Alycia Parks [5]
0
4
1
0
Dalma Galfi
0
6
6
0
Vincitore: Galfi
Mostra dettagli

Shintaro Mochizuki JPN vs Jacob Fearnley GBR

ATP Rome
Shintaro Mochizuki
3
1
Jacob Fearnley [15]
6
6
Vincitore: Fearnley
Mostra dettagli

Zsombor Piros HUN vs Henrique Rocha POR

ATP Rome
Pablo Llamas Ruiz
4
6
6
Henrique Rocha [19]
6
3
1
Vincitore: Llamas Ruiz
Mostra dettagli





Court 4 – ore 10:00
Pedro Martinez ESP vs Jesper de Jong NED
ATP Rome
Pedro Martinez
6
5
Jesper de Jong [14]
7
7
Vincitore: de Jong
Mostra dettagli

Patrick Kypson USA vs Jack Pinnington Jones GBR

ATP Rome
Patrick Kypson [3]
6
7
6
Jack Pinnington Jones
7
6
3
Vincitore: Kypson
Mostra dettagli

Benjamin Bonzi FRA vs Dalibor Svrcina CZE

ATP Rome
Benjamin Bonzi [11]
4
3
Dalibor Svrcina
6
6
Vincitore: Svrcina
Mostra dettagli

(12) Hanne Vandewinkel BEL vs Jil Teichmann SUI

WTA Rome
Hanne Vandewinkel [12]
0
4
3
0
Jil Teichmann
0
6
6
0
Vincitore: Teichmann
Mostra dettagli

Rebeka Masarova SUI vs (14) Moyuka Uchijima JPN Non prima 17:00

WTA Rome
Rebeka Masarova
0
6
6
0
Moyuka Uchijima [14]
0
3
2
0
Vincitore: Masarova
Mostra dettagli




Court 6 – ore 10:00
Francisco Comesana ARG vs Billy Harris GBR

ATP Rome
Francisco Comesana [12]
6
6
Billy Harris
3
4
Vincitore: Comesana
Mostra dettagli

Luca Van Assche FRA vs Hugo Dellien BOL

ATP Rome
Luca Van Assche [7]
2
5
Hugo Dellien
6
7
Vincitore: Dellien
Mostra dettagli

(4) Camila Osorio COL vs Anhelina Kalinina UKR

WTA Rome
Camila Osorio [4]
0
3
5
0
Anhelina Kalinina
0
6
7
0
Vincitore: Kalinina
Mostra dettagli

(9) Anna Blinkova RUS vs Mayar Sherif EGY

WTA Rome
Anna Blinkova [9]
0
1
2
0
Mayar Sherif
0
6
6
0
Vincitore: Sherif
Mostra dettagli

Darja Semenistaja LAT vs (21) Katie Volynets USA

WTA Rome
Darja Semenistaja
0
2
0
0
Katie Volynets [21]
0
6
6
0
Vincitore: Volynets
Mostra dettagli

TAG: , , ,

130 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Marco (Guest) 04-05-2026 22:53

@ Comandante (#4607633)

Aggiungerei Carboni, n° 30 nella speciale classifica “Next Gen” (nati dal 2006 in poi) e terzo italiano)

 130
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Comandante (Guest) 04-05-2026 22:28

Basile si era gia’ visto l’anno scorso che aveva delle qualita’,deve mettere a posto la testa perche’a volte si lascia andare a comportamenti inappropriati ma insieme a Cina’ e Vasami’ed aggiungerei Ciurletti e’il nostro futuro

 129
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Cip (Guest) 04-05-2026 22:18

Urgesi ha rischiato di perdere contro tenniste che non superano le qualifiche nei 15k, per poi sconfiggere la numero 70 del mondo. La testa fa miracoli,la convincente vittoria su Mazzola aveva lasciato presagire questa possibilità

 128
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Paolo S (Guest) 04-05-2026 22:18

@ MAURO (#4607599)
Il 90% dei tennisti queste posizioni se le sogna!!!

 127
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Walden (Guest) 04-05-2026 21:51

Scritto da Leprotto
Ho visto solo il match point del secondo set avuto da Basile. Sinner lo avrebbe giocato in maniera diversa. Peccato. Ma se rifletterà su questa sconfitta, ne trarrà più beneficio di una vittoria

Infatti Sinner è da due anni il numero 1 e Basile il 600….ma che razza di ragionamento!

 126
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Valerio (Guest) 04-05-2026 21:46

Grande Urgesi, l’avevo vista forse due anni fa agli internazionali tra i prospetti giovani femminili e mi aveva fatto un’ottima impressione. Peccato Basile, avrebbe meritato ma deve imparare a reggere la pressione. Comunque in crescita rispetto a mesi fa.Forza PG!!

 125
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Leftwing13 04-05-2026 21:44

Scritto da MAURO

Scritto da Leftwing13
Mentre si giocavano le pre-qualifiche, si sono sprecati i commenti di chi le considerava una buffonata, che avrebbe conferito delle wild card a chi non ne era all’altezza, a scapito di giovani non italiani più meritevoli.
Tra i maschi, le hanno passate Bondioli, che oggi ha vinto contro Nava, e Manzano, che ha sfiorato l’impresa contro Droguet. Tra le femmine è stata Basiletti a sfruttare l’occasione guadagnatasi con le pre-qualifiche.
Le polemiche strumentali spesso finiscono così, in figure barbine.

Quelli che hanno fatto le prequalifiche erano ben rodati.

Quelli che hanno vinto erano ben rodati, o quelli che hanno perso erano stanchi? Questione di prospettiva…
Però degli italiani 2 su 6 hanno passato il primo turno, sia tra i maschi che tra le femmine, quando per classifica giocavano tutti contro pronostico. Quindi risultato più che dignitoso.

 124
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giovanni (Guest) 04-05-2026 21:38

Le ragazze sono andate molto…meno peggio…di quello che si potesse prevedere. La differenza di classifica con le loro avversarie era abissale. La Lombardini rendeva più di 800 posizioni alla Tomjanovic. Niente da dire. Nessuna è stata cappottata. Ugualmente il meccanismo delle prequalifiche è francamente surreale. Se anche il “fattore campo” può produrre extra motivazioni, poi tante ragazze, finito questo sogno, dovranno tornare a misurarsi col duro mondo ITF. Sono speranzoso ma anche perplesso.

 123
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
sergioat 04-05-2026 21:35

Scritto da Dani67
Ma Bondioli vince facendo pallonetti. Nava inguardabile. Ha vinto ma bisogna dire le cose per quelle che sono

Perché i pallonetti sono vietati?

 122
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Leprotto (Guest) 04-05-2026 21:32

Ho visto solo il match point del secondo set avuto da Basile. Sinner lo avrebbe giocato in maniera diversa. Peccato. Ma se rifletterà su questa sconfitta, ne trarrà più beneficio di una vittoria

 121
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: brunodalla
Doppiofallo (Guest) 04-05-2026 21:32

Tutti molto molto bravi! Non avrei immaginato così in partita, anche quelli eliminati hanno dato filo da torcere. Bravi e complimenti!

 120
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Billy74
Sabadua’ (Guest) 04-05-2026 21:31

Assurdo! Partita buttata al vento da Basile! 6/5 30-0 serve and volley e….
Mannaggia!

 119
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 04-05-2026 21:13

Comunque Basile altro livello rispetto a Bondioli.
Uno potrà ambire a buoni traguardi che al momento non sono ancora quantificabili; l’ altro sarà molto se riuscisse a collocarsi fra i 100 ed i 150.

 118
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ziocarlo (Guest) 04-05-2026 21:13

Basile sto male per lui… non posso nemmeno bestemmiare se no mia moglie mi butta fuori

 117
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
robi (Guest) 04-05-2026 21:12

Scritto da ospite1
Nava sulla terra inguardabile .

—siete insopportabili.

 116
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Oliver 04-05-2026 21:11

Non è giusto non è giusto non è giusto… madonna che nervoso Basile

 115
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
luk77 (Guest) 04-05-2026 21:09

Peccato..finita…grande occasione persa per Basile

 114
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 04-05-2026 21:02

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Andreas Seppi
La solita carneficina delle quali di Roma

magari il ragazzino francese di 17 anni ce la faceva, ma non dico più niente perché se no mi bandite dall’Italia come nemico della Nazione

No, come nemico dell’intelligenza….

 113
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Etor
luk77 (Guest) 04-05-2026 21:00

Braccino Basile….brekkato da 30.0 e ora di nuovo TB…rischia di diventare uno psicodramma

 112
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Due di picche (Guest) 04-05-2026 20:56

Scritto da enzo
@ Andreas Seppi (#4607302)
Storia vecchia, il fisico italiano non è adatto al tennis professionistico, troppo leggero, fragile. Così come per il calcio. Nelle squadre maggiori il calciatore italiano è una mosca bianca. Chiamano e pagano solo mercenari del calcio. Non per niente, per la terza volta consecutiva, c’ hanno sbattuto fuori dal mondiale. C’è rimedio? Al momento non si vede enzo

Non ci vogliono 2 geni per capire che i nostri tennisti che avrebbero la classifica per fare le qualifiche sono in mano draw con wc.

Vasami (464 ATP) vs Barrios Vera (134)
Travaglia (141) vs Wawrinka (125)
Manzano (514) vs Droguet (109)
Pellegrino (155) vs Gaston (118)
Bondioli (344) vs Nava (108)
Carboni (452) vs Kovacevic (95)
Basile (677) vs Hijikata (96)

Lombardini (909) vs Tomljanivic (88)
De Stefano (257) vs Snigur (95)
Pedone (322) vs Waltert (91)
Basiletti (427) vs Arango (85)
Urgesi (410) vs Zarazua (75)
Ricci (659) vs Korpatsch (87)

2/6

 111
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Billy74
Marco Tullio Cicerone 04-05-2026 20:23

Lo guardo da qualche minuto: Basile n. 677 del mondo sta facendo partita pari con un top 100! Anche se dovesse andare male bravo lo stesso, se andasse bene…

 110
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
MAURO (Guest) 04-05-2026 20:22

Scritto da Leftwing13
Mentre si giocavano le pre-qualifiche, si sono sprecati i commenti di chi le considerava una buffonata, che avrebbe conferito delle wild card a chi non ne era all’altezza, a scapito di giovani non italiani più meritevoli.
Tra i maschi, le hanno passate Bondioli, che oggi ha vinto contro Nava, e Manzano, che ha sfiorato l’impresa contro Droguet. Tra le femmine è stata Basiletti a sfruttare l’occasione guadagnatasi con le pre-qualifiche.
Le polemiche strumentali spesso finiscono così, in figure barbine.

Quelli che hanno fatto le prequalifiche erano ben rodati.

 109
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Leftwing13 04-05-2026 20:14

Mentre si giocavano le pre-qualifiche, si sono sprecati i commenti di chi le considerava una buffonata, che avrebbe conferito delle wild card a chi non ne era all’altezza, a scapito di giovani non italiani più meritevoli.
Tra i maschi, le hanno passate Bondioli, che oggi ha vinto contro Nava, e Manzano, che ha sfiorato l’impresa contro Droguet. Tra le femmine è stata Basiletti a sfruttare l’occasione guadagnatasi con le pre-qualifiche.
Le polemiche strumentali spesso finiscono così, in figure barbine.

 108
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Bagel
Gaz (Guest) 04-05-2026 20:14

Scritto da Gaz
Mahh…
Molta perplessità.
Quella viene da un 125 appena vinto,in finale di rimonta sulla numero 48 del mondo Valentova.
Masarova anche provenienti e da un 125 la settimana scorsa,in casa, perso al secondo turno contro la numero 215 del mondo.
Ma a parte questo,la Masarova quelle volte che l’ho vista in streaming in tornei ITF di basso livello mi ha riconciliato con il gioco del Calcio,la conosco abbastanza bene.
Oggi non c’è addirittura partita.
Mahh..

Non è il risultato in sé che mi sorprende (se non nelle proporzioni),ci sono risultati più sorprendenti oggi,ma gli altri match avevano almeno le quote in regola con i criteri standard.
Uchijima è più in forma, è più avanti nel ranking, non è neanche questione di superficie perché ha appena vinto un torneo su terra che Masarova non è in grado in questo momento di vincere.
Risultato a senso unico.
Se poi erano previsti da giorni 3000 supporter per lei questo non lo so, cambierebbe tutto,ma non credo ci fossero 3000 svizzeri.
Al prossimo turno magari ritorna a fare la sua figuraccia.

 107
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 04-05-2026 20:01

Mahh…
Molta perplessità.
Quella viene da un 125 appena vinto,in finale di rimonta sulla numero 48 del mondo Valentova.
Masarova anche provenienti e da un 125 la settimana scorsa,in casa, perso al secondo turno contro la numero 215 del mondo.
Ma a parte questo,la Masarova quelle volte che l’ho vista in streaming in tornei ITF di basso livello mi ha riconciliato con il gioco del Calcio,la conosco abbastanza bene.
Oggi non c’è addirittura partita.
Mahh..

 106
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Luk77 (Guest) 04-05-2026 20:01

Dovesse farcela anche Basile dopo la urgesi potrebbe essere considerata una giornata discreta

 105
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Inox 04-05-2026 20:00

Scritto da magilla
e passa pure la urgesi…..brave ragazze!

Questa è proprio bella, bravissima.

 104
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sabadua’ (Guest) 04-05-2026 19:54

Dai Basile…. daaaaaaiiiii

 103
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ospite1 (Guest) 04-05-2026 19:51

@ Dani67 (#4607470)

concordo Nava inguardabile

 102
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Federico (Guest) 04-05-2026 19:49

Ricordo quando a “firmare l’impresa” fu Melania Delai, contro Nao Hibino. Allora tanti cronisti e addetti ai lavori si sperticarono in articoli inneggianti alla nuova speranza del tennis italiano…
Purtroppo così non fu. Questo per dire: andiamoci piano, una partita è un buon test, ma la strada è lunga

 101
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
« Commenti più vecchi (100 precedenti)