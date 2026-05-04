Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Basiletti firma l’impresa a Roma, Bondioli non si ferma più. Avanza Pellegrino. Basile sfiora l’impresa a Roma, Urgesi fa sognare: qualificazioni azzurre tra rimpianti e grandi segnali

La prima volta di Pierluigi Basile nelle qualificazioni di un torneo ATP lascia inevitabilmente un po’ di amaro in bocca, ma anche la sensazione di aver visto qualcosa di importante. Il classe 2007 ha giocato una partita di altissimo livello contro Rinky Hijikata, giocatore già stabilmente abituato a certi palcoscenici e inserito in zona Top 100, cedendo soltanto dopo una battaglia durissima: 5-7 7-6 7-6.

Basile, numero 677 del ranking ATP, ha mostrato personalità, qualità tecniche e una notevole capacità di restare dentro il match anche nei momenti più complicati. Nel primo set l’azzurro ha saputo rimontare un break di svantaggio, prendendosi il parziale e mettendo pressione a un avversario molto più esperto.

Il grande rimpianto arriva però nel secondo set, quando Basile non è riuscito a concretizzare quattro palle break e anche un match point. Occasioni pesanti, che avrebbero potuto spalancargli le porte del turno decisivo delle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2026.

Il momento più doloroso è arrivato nel terzo set. Basile ha strappato il servizio a Hijikata portandosi sul 6-5 e ha avuto la possibilità di servire per il match. Sul 30-0, però, l’australiano ha reagito, ha completato il controbreak e poi ha chiuso al tie-break. Resta una sconfitta dura da digerire, ma anche una prestazione che conferma il potenziale di un giovane italiano capace di giocarsela alla pari con un avversario di ben altra esperienza.

Sul fronte femminile, invece, dopo l’impresa di Noemi Basiletti, vittoriosa su Emiliana Arango per 6-4 6-3, è arrivato un altro risultato di grande valore per il tennis italiano. Federica Urgesi, classe 2005 marchigiana e numero 410 WTA, ha superato la testa di serie numero 8 Renata Zarazua con il punteggio di 6-4 2-6 6-3.

Un successo pesantissimo per Urgesi, che si era già guadagnata una wild card per le qualificazioni attraverso le prequalificazioni. Ora l’azzurra può davvero sognare la sua seconda partecipazione al main draw del Foro Italico, dopo l’esperienza dello scorso anno. Per riuscirci dovrà battere Veronika Erjavec, avanzata grazie al ritiro di Anastasia Pavlyuchenkova nel secondo set, sul punteggio di 6-3 2-3.

Si ferma invece la corsa di Beatrice Ricci. L’azzurra era partita bene contro Tamara Korpatsch, conquistando il primo set, ma ha poi subito la rimonta della tedesca, che si è imposta con il punteggio di 3-6 6-1 6-2.

Il primo sorriso tricolore nelle qualificazioni femminili degli Internazionali BNL d’Italia porta la firma di Noemi Basiletti. La 20enne livornese, numero 357 del ranking WTA, ha centrato la vittoria più importante della sua giovane carriera superando Emiliana Arango, numero 85 del mondo e settima testa di serie del tabellone cadetto, con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e 51 minuti di gioco.

Basiletti, entrata in qualificazione grazie alla wild card conquistata attraverso le pre-qualificazioni, ha giocato con personalità e lucidità, confermando il buon momento vissuto al Foro Italico. Martedì si giocherà l’ingresso nel main draw contro l’ucraina Daria Snigur, numero 95 WTA e 18esima testa di serie, che ha battuto Samira De Stefano per 6-2 6-3, prendendosi la rivincita dopo la sconfitta subita nell’unico precedente tra le due, a marzo nel 60mila dollari di Maribor. Tra Basiletti e Snigur non ci sono precedenti.

In campo maschile continua invece la favola di Federico Bondioli. Il classe 2005, reduce dal successo nel torneo di prequalificazione, ha vinto anche il primo turno delle qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2026, firmando una rimonta di grande carattere contro lo statunitense Emilio Nava. Sotto di un set e di un break, l’azzurro ha ribaltato il match fino al 4-6 7-6(6) 7-5 finale, conquistando il pass per il secondo e decisivo turno.

Per Bondioli si trattava della prima partita in carriera a livello ATP, considerando sia qualificazioni che main draw. Ora il sogno del tabellone principale passerà da un ostacolo molto duro: il croato Dino Prizmic, appena entrato in top 100 e reduce da un’ottima settimana al Masters 1000 di Madrid. L’impresa è solo a metà, ma Bondioli sta dando continuità a un 2026 già molto positivo, impreziosito dalla semifinale al Challenger 125 di Napoli partendo dalle qualificazioni.

Si ferma invece Lorenzo Carboni. Il 2006 di Alghero ha ceduto ad Aleksandar Kovacevic per 6-4 7-6, nonostante un secondo set combattuto in cui è riuscito a recuperare due volte un break di svantaggio, entrambe con l’americano al servizio per chiudere il match. Kovacevic si giocherà l’accesso al main draw contro Jacob Fearnley.

Niente da fare anche per Juan Cruz Martin Manzano. L’azzurro, numero 514 ATP, è stato sconfitto da Titouan Droguet con il punteggio di 5-7 6-1 7-5. Dopo un ottimo primo set, la maggiore esperienza del francese è emersa alla distanza. Resta il rimpianto per il turno di servizio perso dall’italiano a un passo dal tie-break decisivo.

Giornata a due facce per il tennis italiano nelle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia. La copertina se la prende Andrea Pellegrino, capace di firmare una vittoria netta e convincente contro Hugo Gaston: l’azzurro si è imposto con il punteggio di 6-1 6-3, conquistando così l’accesso al turno decisivo del tabellone cadetto.

Una prestazione solida quella di Pellegrino, bravo a indirizzare subito il match con un primo set dominato e a gestire senza particolari passaggi a vuoto anche la seconda frazione. Ora per lui ci sarà l’ultimo ostacolo prima del main draw: nel turno finale affronterà Martin Landaluce, ottava testa di serie delle qualificazioni.

Si ferma invece il percorso di Jacopo Vasami, eliminato all’esordio delle qualificazioni. Niente da fare anche per Stefano Travaglia, sconfitto al terzo set da Stan Wawrinka in una sfida dal grande fascino contro l’ex campione Slam. L’azzurro ha lottato, ma l’esperienza dello svizzero ha fatto la differenza nei momenti chiave.

Bilancio amaro, per il momento, anche nel tabellone femminile delle qualificazioni. Sono uscite al primo turno Marta Lombardini, Giorgia Pedone e Giorgia De Stefano, che non sono riuscite a superare il debutto al Foro Italico.

🇮🇹 Combined Roma Roma, Italia · 4 Maggio 2026 ☁ 12°C Prevalentemente nuvoloso · Picco 22°C CIELO Nuvoloso PIOGGIA Bassa CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 4 Maggio 09:00 ☁ 12° 10:00 ☁ 16° 11:00 ☁ 18° 12:00 ☁ 20° 13:00 ☁ 22° 14:00 ☁ 22° 15:00 ☁ 22° 16:00 ☁ 21° 17:00 ☁ 20° 18:00 ☁ 20° 🎾 Programma del giorno — 4 Maggio 🎾 ATP Masters 1000 · Qualificazioni 1° Turno Qualificazione Maschile · Terra Battuta ATP Q1 🎾 WTA 1000 · Qualificazioni 1° Turno Qualificazione Femminile · Terra Battuta WTA Q1 ☁ Nuvoloso

🎾 Quali Maschili

🎾 Quali Femminili

🏀 Terra Battuta

BNP Paribas Arena – ore 10:00

Jacopo Vasami vs Tomas Barrios Vera



ATP Rome Jacopo Vasami Jacopo Vasami 3 4 Tomas Barrios Vera [23] Tomas Barrios Vera [23] 6 6 Vincitore: Barrios Vera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Vasami 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 T. Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Vasami 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 T. Barrios Vera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Vasami 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Vasami 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Barrios Vera 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Vasami 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 T. Barrios Vera 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Vasami 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-4 → 3-5 J. Vasami 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 J. Vasami 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Barrios Vera 40-15 40-30 1-2 → 1-3 J. Vasami 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 T. Barrios Vera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Vasami 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Stefano Travaglia vs Stan Wawrinka



ATP Rome Stefano Travaglia Stefano Travaglia 6 6 1 Stan Wawrinka [13] Stan Wawrinka [13] 4 7 6 Vincitore: Wawrinka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 1-4 → 1-5 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 0-2 → 1-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 0-2 S. Travaglia 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 5-6 → 6-6 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 S. Travaglia 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 S. Wawrinka 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 S. Wawrinka 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 40-15 2-0 → 2-1 S. Travaglia 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Travaglia 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Wawrinka 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 S. Travaglia 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Emiliana Arango vs Noemi Basiletti



WTA Rome Emiliana Arango [7] Emiliana Arango [7] 0 4 3 0 Noemi Basiletti • Noemi Basiletti 0 6 6 0 Vincitore: Basiletti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Noemi Basiletti 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Noemi Basiletti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Emiliana Arango 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-5 → 3-5 Noemi Basiletti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Emiliana Arango 0-15 15-15 15-30 30-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Noemi Basiletti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Emiliana Arango 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Noemi Basiletti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Emiliana Arango 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Noemi Basiletti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Emiliana Arango 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Noemi Basiletti 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Emiliana Arango 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Noemi Basiletti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Emiliana Arango 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Noemi Basiletti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Emiliana Arango 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Noemi Basiletti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Emiliana Arango 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Noemi Basiletti 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Supertennis Arena – ore 10:00

(6) Ajla Tomljanovic vs Marta Lombardini



WTA Rome Ajla Tomljanovic [6] Ajla Tomljanovic [6] 0 7 6 0 Marta Lombardini • Marta Lombardini 0 5 1 0 Vincitore: Tomljanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Marta Lombardini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Marta Lombardini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Marta Lombardini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Marta Lombardini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Marta Lombardini 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 Marta Lombardini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Marta Lombardini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Marta Lombardini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Marta Lombardini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Marta Lombardini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Marta Lombardini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Giorgia Pedone vs (17) Simona Waltert



WTA Rome Giorgia Pedone • Giorgia Pedone 0 2 6 0 Simona Waltert [17] Simona Waltert [17] 0 6 7 0 Vincitore: Waltert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Giorgia Pedone 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 1*-2 2-2* 3-2* 3*-3 3*-4 4-4* 4-5* 4*-6 6-6 → 6-7 Giorgia Pedone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Giorgia Pedone 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Simona Waltert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Giorgia Pedone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Simona Waltert 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Giorgia Pedone 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Giorgia Pedone 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Giorgia Pedone 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Simona Waltert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Giorgia Pedone 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Simona Waltert 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Giorgia Pedone 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Simona Waltert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Giorgia Pedone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Giorgia Pedone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Simona Waltert 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Andrea Pellegrino vs Hugo Gaston



ATP Rome Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 6 6 Hugo Gaston [17] Hugo Gaston [17] 1 3 Vincitore: Pellegrino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 3-3 → 4-3 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 H. Gaston 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Pellegrino 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 4-1 → 5-1 H. Gaston 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 A. Pellegrino 15-0 30-0 3-0 → 4-0 H. Gaston 0-15 0-30 0-40 30-40 2-0 → 3-0 A. Pellegrino 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 30-30 0-0 → 1-0

Federico Bondioli vs Emilio Nava



ATP Rome Federico Bondioli Federico Bondioli 4 7 7 Emilio Nava [18] Emilio Nava [18] 6 6 5 Vincitore: Bondioli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 F. Bondioli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 E. Nava 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-5 → 6-5 F. Bondioli 15-0 15-15 5-4 → 5-5 E. Nava 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 F. Bondioli 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 E. Nava 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Bondioli 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 E. Nava 0-15 15-15 40-15 ace 40-30 3-1 → 3-2 F. Bondioli 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 E. Nava 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 F. Bondioli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Nava 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 E. Nava 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 F. Bondioli 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 E. Nava 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 F. Bondioli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 E. Nava 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 F. Bondioli 0-15 15-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 E. Nava 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 F. Bondioli 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 E. Nava 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 F. Bondioli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Nava 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Bondioli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Nava 15-0 ace 30-0 30-15 ace 4-5 → 4-6 F. Bondioli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 E. Nava 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. Bondioli 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 F. Bondioli 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 E. Nava 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 F. Bondioli 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Nava 15-0 15-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 F. Bondioli 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Rinky Hijikata vs Pierluigi Basile



ATP Rome Rinky Hijikata [9] Rinky Hijikata [9] 5 7 7 Pierluigi Basile Pierluigi Basile 7 6 6 Vincitore: Hijikata Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 P. Basile 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 P. Basile 15-0 30-0 ace 5-4 → 5-5 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 P. Basile 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace A-40 4-3 → 4-4 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 P. Basile 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Basile 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Basile 15-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* df 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 R. Hijikata 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 P. Basile 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 P. Basile 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-4 → 4-5 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 P. Basile 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 P. Basile 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 P. Basile 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 1-1 → 1-2 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Basile 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-6 → 5-7 P. Basile 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 R. Hijikata 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 P. Basile 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 4-4 → 4-5 R. Hijikata 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 P. Basile 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 P. Basile 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 P. Basile 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 R. Hijikata 15-0 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 P. Basile 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Pietrangeli – ore 10:00

(1) Anastasia Potapova vs Irina-Camelia Begu



WTA Rome Anastasia Potapova [1] Anastasia Potapova [1] 0 6 7 0 Irina-Camelia Begu • Irina-Camelia Begu 0 1 5 0 Vincitore: Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Irina-Camelia Begu 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-0 → 5-1 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Anastasia Potapova 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Samira De Stefano vs (18) Daria Snigur



WTA Rome Samira De Stefano Samira De Stefano 0 2 3 0 Daria Snigur [18] Daria Snigur [18] 0 6 6 0 Vincitore: Snigur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Daria Snigur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Samira De Stefano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Daria Snigur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Samira De Stefano 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Daria Snigur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Samira De Stefano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Daria Snigur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Samira De Stefano 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Daria Snigur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Samira De Stefano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Daria Snigur 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 Samira De Stefano 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Daria Snigur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Samira De Stefano 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Daria Snigur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Samira De Stefano 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Daria Snigur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Juan Cruz Martin Manzano vs Titouan Droguet



ATP Rome Juan Cruz Martin Manzano Juan Cruz Martin Manzano 7 1 5 Titouan Droguet [16] Titouan Droguet [16] 5 6 7 Vincitore: Droguet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 J. Cruz Martin Manzano 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 T. Droguet 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 5-5 J. Cruz Martin Manzano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 T. Droguet 15-0 15-15 4-3 → 4-4 J. Cruz Martin Manzano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 T. Droguet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 J. Cruz Martin Manzano 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Droguet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Cruz Martin Manzano 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Cruz Martin Manzano 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 T. Droguet 15-0 30-0 1-5 → 1-6 J. Cruz Martin Manzano 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 T. Droguet 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 J. Cruz Martin Manzano 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-2 → 0-3 J. Cruz Martin Manzano 0-15 df 0-30 df 0-40 0-1 → 0-2 T. Droguet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Cruz Martin Manzano 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 T. Droguet 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 J. Cruz Martin Manzano 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 J. Cruz Martin Manzano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 J. Cruz Martin Manzano 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-3 → 3-3 T. Droguet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 J. Cruz Martin Manzano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Droguet 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Cruz Martin Manzano 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Droguet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Aleksandar Kovacevic vs Lorenzo Carboni



ATP Rome Aleksandar Kovacevic [6] Aleksandar Kovacevic [6] 6 7 Lorenzo Carboni Lorenzo Carboni 4 6 Vincitore: Kovacevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 ace 2-1* ace 3-1* ace 3*-2 ace 3*-3 ace 4-3* ace 5-3* ace 5*-4 6*-4 ace ace 6-6 → 7-6 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 30-40 ace ace 6-5 → 6-6 L. Carboni 0-15 df 0-30 ace 0-40 ace 15-40 ace ace 5-5 → 6-5 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 15-40 ace ace 5-4 → 5-5 L. Carboni 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace ace 4-3 → 5-3 L. Carboni 0-15 ace 0-30 ace 15-30 30-40 ace 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 3-2 → 4-2 L. Carboni 0-15 ace 0-30 ace 15-30 30-40 ace 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 A. Kovacevic 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace ace 2-1 → 3-1 L. Carboni 15-0 15-15 ace 15-30 15-40 ace ace 1-1 → 2-1 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 L. Carboni 15-0 ace 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 5-4 → 6-4 L. Carboni 15-0 30-0 ace 30-15 ace ace 5-3 → 5-4 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 4-3 → 5-3 L. Carboni 0-15 ace 15-15 15-30 ace 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 A. Kovacevic 0-15 df ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace ace 3-2 → 4-2 L. Carboni 15-0 30-0 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace 3-1 → 3-2 A. Kovacevic 30-0 ace 40-0 ace ace 2-1 → 3-1 L. Carboni 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 1-0 → 2-0 L. Carboni 15-0 15-15 df 15-30 ace 30-30 ace 0-0 → 1-0

Beatrice Ricci vs Tamara Korpatsch (Non prima 17:00)



WTA Rome Beatrice Ricci Beatrice Ricci 6 1 2 Tamara Korpatsch [19] Tamara Korpatsch [19] 3 6 6 Vincitore: Korpatsch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Beatrice Ricci 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Beatrice Ricci 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Beatrice Ricci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Beatrice Ricci 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Beatrice Ricci 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Beatrice Ricci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Beatrice Ricci 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Beatrice Ricci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Beatrice Ricci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Beatrice Ricci 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Beatrice Ricci 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Beatrice Ricci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 13 – ore 10:00

Cristian Garin vs Moez Echargui



ATP Rome Cristian Garin [1] Cristian Garin [1] 6 6 Moez Echargui Moez Echargui 0 2 Vincitore: Garin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Garin 0-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-2 → 6-2 M. Echargui 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Echargui 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 C. Garin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Echargui 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Garin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Echargui 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 M. Echargui 0-30 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 C. Garin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-0 → 4-0 M. Echargui 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 C. Garin 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 df 1-0 → 2-0 M. Echargui 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Pablo Carreno Busta vs Martin Damm



ATP Rome Pablo Carreno Busta [4] Pablo Carreno Busta [4] 6 6 Martin Damm Martin Damm 3 3 Vincitore: Carreno Busta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 M. Damm 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Damm 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Damm 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Damm 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Damm 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Damm 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Damm 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 P. Carreno Busta 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Damm 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Damm 0-15 15-15 30-15 ace ace 0-0 → 0-1

(11) Lilli Tagger vs Suzan Lamens



WTA Rome Lilli Tagger [11] Lilli Tagger [11] 0 7 6 0 Suzan Lamens • Suzan Lamens 0 5 2 0 Vincitore: Tagger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Suzan Lamens 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Lilli Tagger 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Suzan Lamens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Lilli Tagger 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Lilli Tagger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Suzan Lamens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Lilli Tagger 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Suzan Lamens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Lilli Tagger 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Lilli Tagger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Lilli Tagger 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Suzan Lamens 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Lilli Tagger 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Lilli Tagger 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lilli Tagger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Victoria Jimenez Kasintseva vs (23) Lulu Sun



WTA Rome Victoria Jimenez Kasintseva Victoria Jimenez Kasintseva 0 6 7 0 Lulu Sun [23] • Lulu Sun [23] 0 4 6 0 Vincitore: Jimenez Kasintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lulu Sun 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 3-1* 4-1* 4*-2 5*-2 6-2* 6-6 → 7-6 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Lulu Sun 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Lulu Sun 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Lulu Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Lulu Sun 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Victoria Jimenez Kasintseva 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Lulu Sun 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Victoria Jimenez Kasintseva 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Lulu Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Victoria Jimenez Kasintseva 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Lulu Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Anastasia Pavlyuchenkova vs (16) Veronika Erjavec Non prima 17:00



WTA Rome Anastasia Pavlyuchenkova Anastasia Pavlyuchenkova 0 3 3 Veronika Erjavec [16] Veronika Erjavec [16] 0 6 2 Vincitore: Erjavec Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0-15 15-15 15-30 3-2 Veronika Erjavec 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Veronika Erjavec 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Veronika Erjavec 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Veronika Erjavec 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Veronika Erjavec 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Court 1 – ore 10:00

Ashlyn Krueger vs (13) Nikola Bartunkova



WTA Rome Ashlyn Krueger Ashlyn Krueger 0 2 2 0 Nikola Bartunkova [13] • Nikola Bartunkova [13] 0 6 6 0 Vincitore: Bartunkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Nikola Bartunkova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Ashlyn Krueger 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(2) Elena-Gabriela Ruse vs Oceane Dodin



WTA Rome Elena-Gabriela Ruse [2] Elena-Gabriela Ruse [2] 0 6 6 0 Oceane Dodin Oceane Dodin 0 1 3 0 Vincitore: Ruse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Oceane Dodin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Oceane Dodin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Oceane Dodin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Oceane Dodin 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Oceane Dodin 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Oceane Dodin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Oceane Dodin 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Oceane Dodin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Alina Korneeva vs (20) Ella Seidel



WTA Rome Alina Korneeva Alina Korneeva 7 3 6 Ella Seidel [20] Ella Seidel [20] 6 6 2 Vincitore: Korneeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Ella Seidel 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Alina Korneeva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-0 → 5-1 Ella Seidel 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 Alina Korneeva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Ella Seidel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Ella Seidel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Alina Korneeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Ella Seidel 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Alina Korneeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 Ella Seidel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Alina Korneeva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Ella Seidel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Ella Seidel 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Alina Korneeva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 3-1* 4-1* 5*-1 6*-1 6-6 → 7-6 Alina Korneeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Ella Seidel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Alina Korneeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Ella Seidel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Alina Korneeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Ella Seidel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Alina Korneeva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Ella Seidel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Alina Korneeva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Ella Seidel 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Alina Korneeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Ella Seidel 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Martin Landaluce vs Christopher O’Connell



ATP Rome Martin Landaluce [8] Martin Landaluce [8] 6 6 Christopher O'Connell Christopher O'Connell 2 3 Vincitore: Landaluce Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 C. O'Connell 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 M. Landaluce 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. O'Connell 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A df 5-2 → 6-2 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 C. O'Connell 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Landaluce 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Adolfo Daniel Vallejo vs Jaime Faria (Non prima 17:00)



ATP Rome Adolfo Daniel Vallejo [5] Adolfo Daniel Vallejo [5] 3 6 4 Jaime Faria Jaime Faria 6 4 6 Vincitore: Faria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Faria 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Faria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Daniel Vallejo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 J. Faria 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Daniel Vallejo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Faria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 A. Daniel Vallejo 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 J. Faria 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Faria 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Faria 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Faria 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Daniel Vallejo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Faria 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Daniel Vallejo 15-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 J. Faria 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Faria 15-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-5 → 3-5 J. Faria 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Daniel Vallejo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 J. Faria 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Faria 15-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Faria 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 2 – ore 10:00

Daniel Merida vs Mackenzie McDonald



ATP Rome Daniel Merida [10] Daniel Merida [10] 7 6 Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 5 4 Vincitore: Merida Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Merida 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. McDonald 0-15 0-30 df 0-40 4-4 → 5-4 D. Merida 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. McDonald 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Merida 15-15 15-30 df 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. McDonald 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 D. Merida 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 D. Merida 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Merida 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 D. Merida 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 D. Merida 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-3 → 4-4 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Merida 0-15 0-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. McDonald 3-1 → 3-2 D. Merida 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. McDonald 15-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 D. Merida 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Dusan Lajovic vs Jan Choinski



ATP Rome Dusan Lajovic Dusan Lajovic 5 4 Jan Choinski [20] Jan Choinski [20] 7 6 Vincitore: Choinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Choinski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 ace 3-5 → 4-5 J. Choinski 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Choinski 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Choinski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 5-7 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 5-5 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 J. Choinski 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-3 → 4-4 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 4-3 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Choinski 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Choinski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Lajovic 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Nicolai Budkov Kjaer vs Otto Virtanen



ATP Rome Nicolai Budkov Kjaer Nicolai Budkov Kjaer 6 7 6 Otto Virtanen [22] Otto Virtanen [22] 7 6 3 Vincitore: Budkov Kjaer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 O. Virtanen 15-0 15-30 15-40 3-2 → 4-2 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 O. Virtanen 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 df 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 N. Budkov Kjaer 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 O. Virtanen 15-0 40-0 ace 40-15 df ace 5-5 → 5-6 N. Budkov Kjaer 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 O. Virtanen 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 O. Virtanen 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 O. Virtanen 15-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 O. Virtanen 15-0 40-15 1-0 → 1-1 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(8) Renata Zarazua vs Federica Urgesi



WTA Rome Renata Zarazua [8] Renata Zarazua [8] 4 6 3 Federica Urgesi Federica Urgesi 6 2 6 Vincitore: Urgesi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Renata Zarazua 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Federica Urgesi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Renata Zarazua 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Federica Urgesi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Renata Zarazua 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Federica Urgesi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Renata Zarazua 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Federica Urgesi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Renata Zarazua 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Federica Urgesi 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Renata Zarazua 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Federica Urgesi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Renata Zarazua 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Federica Urgesi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Renata Zarazua 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Federica Urgesi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Renata Zarazua 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Federica Urgesi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Renata Zarazua 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Federica Urgesi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Renata Zarazua 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Federica Urgesi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Renata Zarazua 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Federica Urgesi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Renata Zarazua 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Federica Urgesi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Renata Zarazua 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

(10) Taylor Townsend vs Rebecca Sramkova Non prima 17:00



WTA Rome Taylor Townsend [10] Taylor Townsend [10] 3 7 6 Rebecca Sramkova Rebecca Sramkova 6 5 2 Vincitore: Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 14 – ore 10:00

Leolia Jeanjean vs (15) Diane Parry



WTA Rome Leolia Jeanjean • Leolia Jeanjean 0 6 7 0 Diane Parry [15] Diane Parry [15] 0 1 6 0 Vincitore: Jeanjean Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Leolia Jeanjean 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 4-0* 5-0* 6*-0 6-6 → 7-6 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Diane Parry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Diane Parry 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Diane Parry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Diane Parry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Diane Parry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Diane Parry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 4-1 Diane Parry 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Diane Parry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Leandro Riedi vs Vilius Gaubas



ATP Rome Leandro Riedi Leandro Riedi 6 6 Vilius Gaubas [24] Vilius Gaubas [24] 4 2 Vincitore: Riedi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Riedi 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 V. Gaubas 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 L. Riedi 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 V. Gaubas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 L. Riedi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 V. Gaubas 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 L. Riedi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 2-0 V. Gaubas 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Riedi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 L. Riedi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 V. Gaubas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 L. Riedi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 V. Gaubas 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 L. Riedi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Gaubas 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Riedi 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 V. Gaubas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Kimberly Birrell vs Yue Yuan



WTA Rome Kimberly Birrell [3] Kimberly Birrell [3] 0 3 2 0 Yue Yuan • Yue Yuan 0 6 6 0 Vincitore: Yuan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Yue Yuan 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Kimberly Birrell 15-0 15-15 15-30 30-40 2-4 → 2-5 Yue Yuan 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Kimberly Birrell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Kimberly Birrell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Yue Yuan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Kimberly Birrell 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Kimberly Birrell 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Kimberly Birrell 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Yue Yuan 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Kimberly Birrell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Kimberly Birrell 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Dino Prizmic vs Chris Rodesch



ATP Rome Dino Prizmic [2] Dino Prizmic [2] 6 6 Chris Rodesch Chris Rodesch 4 3 Vincitore: Prizmic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Rodesch 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 C. Rodesch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 D. Prizmic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 C. Rodesch 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Rodesch 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Prizmic 15-0 30-0 0-1 → 1-1 C. Rodesch 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Rodesch 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-4 → 5-4 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Rodesch 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 C. Rodesch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Rodesch 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Rodesch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Elmer Moller vs Nikoloz Basilashvili



ATP Rome Elmer Moller Elmer Moller 6 2 6 Nikoloz Basilashvili [21] Nikoloz Basilashvili [21] 4 6 7 Vincitore: Basilashvili Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 6-6 → 6-7 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 E. Moller 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 E. Moller 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 E. Moller 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 E. Moller 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 E. Moller 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 E. Moller 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 E. Moller 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 E. Moller 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 1-3 → 1-4 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-30 1-2 → 1-3 E. Moller 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 E. Moller 0-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Basilashvili 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 E. Moller 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 E. Moller 15-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 N. Basilashvili 15-30 15-40 30-40 A-40 2-3 → 2-4 E. Moller 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 E. Moller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Moller 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

WTA Rome Dominika Salkova Dominika Salkova 0 2 2 0 Sinja Kraus [22] • Sinja Kraus [22] 0 6 6 0 Vincitore: Kraus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sinja Kraus 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Sinja Kraus 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Dominika Salkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Sinja Kraus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Dominika Salkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Sinja Kraus 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Dominika Salkova 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Sinja Kraus 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Dominika Salkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Sinja Kraus 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Dominika Salkova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Sinja Kraus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Dominika Salkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Sinja Kraus 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Dominika Salkova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Sinja Kraus 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Dominika Salkova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Dominika Salkovavs (22) Sinja Kraus

Aliaksandra Sasnovich vs (24) Julia Grabher



WTA Rome Aliaksandra Sasnovich Aliaksandra Sasnovich 6 2 4 Julia Grabher [24] Julia Grabher [24] 4 6 6 Vincitore: Grabher Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Julia Grabher 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Julia Grabher 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Julia Grabher 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Julia Grabher 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Julia Grabher 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Julia Grabher 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Julia Grabher 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Julia Grabher 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Julia Grabher 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Julia Grabher 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Julia Grabher 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Julia Grabher 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Julia Grabher 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Julia Grabher 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

(5) Alycia Parks vs Dalma Galfi



WTA Rome Alycia Parks [5] Alycia Parks [5] 0 4 1 0 Dalma Galfi Dalma Galfi 0 6 6 0 Vincitore: Galfi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Alycia Parks 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-5 → 1-5 Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Alycia Parks 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Alycia Parks 15-0 30-0 40-15 3-3 → 4-3 Dalma Galfi 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Alycia Parks 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Dalma Galfi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Dalma Galfi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Shintaro Mochizuki vs Jacob Fearnley



ATP Rome Shintaro Mochizuki Shintaro Mochizuki 3 1 Jacob Fearnley [15] Jacob Fearnley [15] 6 6 Vincitore: Fearnley Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 J. Fearnley 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-4 → 1-5 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-3 → 1-4 J. Fearnley 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 1-2 → 1-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 S. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 2-1 S. Mochizuki 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 df 1-0 → 1-1 J. Fearnley 0-15 0-30 0-40 df df 0-0 → 1-0

Zsombor Piros vs Henrique Rocha



ATP Rome Pablo Llamas Ruiz Pablo Llamas Ruiz 4 6 6 Henrique Rocha [19] Henrique Rocha [19] 6 3 1 Vincitore: Llamas Ruiz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 H. Rocha 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-1 → 6-1 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 H. Rocha 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 H. Rocha 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 H. Rocha 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 H. Rocha 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 H. Rocha 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Rocha 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Rocha 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 P. Llamas Ruiz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Rocha 40-0 ace 4-5 → 4-6 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 H. Rocha 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 H. Rocha 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 H. Rocha 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 P. Llamas Ruiz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Rocha 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

ATP Rome Pedro Martinez Pedro Martinez 6 5 Jesper de Jong [14] Jesper de Jong [14] 7 7 Vincitore: de Jong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 J. de Jong 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 4-3 → 4-4 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 J. de Jong 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. de Jong 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 ace 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 P. Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 J. de Jong 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. de Jong 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 J. de Jong 15-0 30-0 1-3 → 1-4 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 J. de Jong 40-0 1-1 → 1-2 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. de Jong 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Pedro Martinezvs Jesper de Jong

Patrick Kypson vs Jack Pinnington Jones



ATP Rome Patrick Kypson [3] Patrick Kypson [3] 6 7 6 Jack Pinnington Jones Jack Pinnington Jones 7 6 3 Vincitore: Kypson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 J. Pinnington Jones 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Kypson 15-0 30-0 ace 2-2 → 3-2 J. Pinnington Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Kypson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Pinnington Jones 0-30 0-40 0-1 → 1-1 P. Kypson 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 ace 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 P. Kypson 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 P. Kypson 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 J. Pinnington Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 P. Kypson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 P. Kypson 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 P. Kypson 15-0 ace 15-15 30-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Pinnington Jones 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 P. Kypson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Pinnington Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 P. Kypson 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 J. Pinnington Jones 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 P. Kypson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Pinnington Jones 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 P. Kypson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace ace 3-3 → 4-3 J. Pinnington Jones 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Pinnington Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 P. Kypson 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Pinnington Jones 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Kypson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Benjamin Bonzi vs Dalibor Svrcina



ATP Rome Benjamin Bonzi [11] Benjamin Bonzi [11] 4 3 Dalibor Svrcina Dalibor Svrcina 6 6 Vincitore: Svrcina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 D. Svrcina 0-15 0-40 2-5 → 3-5 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 D. Svrcina 15-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 D. Svrcina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 B. Bonzi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 D. Svrcina 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Svrcina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 D. Svrcina 0-15 30-15 30-30 3-4 → 3-5 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Svrcina 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Svrcina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

(12) Hanne Vandewinkel vs Jil Teichmann



WTA Rome Hanne Vandewinkel [12] Hanne Vandewinkel [12] 0 4 3 0 Jil Teichmann • Jil Teichmann 0 6 6 0 Vincitore: Teichmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jil Teichmann 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jil Teichmann 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Hanne Vandewinkel 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Jil Teichmann 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Hanne Vandewinkel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Jil Teichmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Hanne Vandewinkel 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Jil Teichmann 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Hanne Vandewinkel 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jil Teichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Hanne Vandewinkel 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Jil Teichmann 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Hanne Vandewinkel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Jil Teichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Hanne Vandewinkel 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Jil Teichmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Hanne Vandewinkel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Jil Teichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Hanne Vandewinkel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Jil Teichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Rebeka Masarova vs (14) Moyuka Uchijima Non prima 17:00



WTA Rome Rebeka Masarova Rebeka Masarova 0 6 6 0 Moyuka Uchijima [14] Moyuka Uchijima [14] 0 3 2 0 Vincitore: Masarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Rebeka Masarova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Rebeka Masarova 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Rebeka Masarova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 6 – ore 10:00

Francisco Comesana vs Billy Harris



ATP Rome Francisco Comesana [12] Francisco Comesana [12] 6 6 Billy Harris Billy Harris 3 4 Vincitore: Comesana Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-4 → 6-4 B. Harris 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 F. Comesana 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 B. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 B. Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Comesana 15-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 B. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Comesana 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 6-3 B. Harris 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 F. Comesana 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 B. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 B. Harris 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 F. Comesana 0-15 15-15 ace 1-1 → 2-1 B. Harris 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Comesana 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

Luca Van Assche vs Hugo Dellien



ATP Rome Luca Van Assche [7] Luca Van Assche [7] 2 5 Hugo Dellien Hugo Dellien 6 7 Vincitore: Dellien Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 L. Van Assche 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 H. Dellien 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 H. Dellien 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 L. Van Assche 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 H. Dellien 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 H. Dellien 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Dellien 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 L. Van Assche 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 L. Van Assche 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 H. Dellien 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 L. Van Assche 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-3 → 1-4 H. Dellien 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Van Assche 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Van Assche 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(4) Camila Osorio vs Anhelina Kalinina



WTA Rome Camila Osorio [4] • Camila Osorio [4] 0 3 5 0 Anhelina Kalinina Anhelina Kalinina 0 6 7 0 Vincitore: Kalinina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Camila Osorio 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Camila Osorio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Anhelina Kalinina 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Camila Osorio 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Camila Osorio 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Camila Osorio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Camila Osorio 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Camila Osorio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(9) Anna Blinkova vs Mayar Sherif



WTA Rome Anna Blinkova [9] Anna Blinkova [9] 0 1 2 0 Mayar Sherif • Mayar Sherif 0 6 6 0 Vincitore: Sherif Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Mayar Sherif 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Mayar Sherif 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Mayar Sherif 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Darja Semenistaja vs (21) Katie Volynets

