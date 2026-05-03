Da Madrid ATP, Copertina

Sinner storico a Madrid, Zverev si inchina: “Sei il migliore al mondo, per noi non c’è chance” (con le dichiarazioni di Sinner e Zverev a bordo campo)

03/05/2026 18:57 50 commenti
Jannik Sinner e Alexander Zverev nella foto
Jannik Sinner e Alexander Zverev nella foto

Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis. L’azzurro ha dominato Alexander Zverev nella finale del Mutua Madrid Open 2026, conquistando il suo quinto Masters 1000 consecutivo e diventando il primo uomo di sempre a riuscire in questa impresa.
Una finale praticamente a senso unico, chiusa da Sinner con una prestazione di altissimo livello. L’azzurro è partito fortissimo, ha preso immediatamente il controllo dello scambio e ha impedito a Zverev di entrare davvero in partita. A fine match, nelle parole a bordo campo, Jannik ha spiegato così la sua prestazione.
“Ho iniziato molto bene. Lui oggi non stava giocando il suo miglior tennis. Io ho provato a stare con i piedi dentro al campo e a prendere l’iniziativa. Sono molto contento del livello a cui sto giocando”, ha dichiarato Sinner.

Un successo che vale tantissimo per il numero uno del mondo, non solo per il record storico, ma anche per il percorso costruito giorno dopo giorno.
“C’è tanto lavoro dietro, tanta dedizione e tanti sacrifici che metto ogni giorno. Significa molto per me. Sono molto felice di continuare a credere in me stesso e di presentarmi ogni giorno con questa mentalità”.
Durante la premiazione, Sinner ha voluto dedicare parole di grande rispetto anche a Zverev e al suo team, riconoscendo la qualità del torneo disputato dal tedesco.
“Prima di tutto, Sascha, grande settimana per te e per il tuo team. So che oggi non è stata la tua giornata migliore, ma ti auguro solo il meglio per il resto della stagione. Ora arrivano Roma e Parigi, ti auguro davvero il meglio. Continua così”.

Poi il ringraziamento al suo gruppo di lavoro, una parte fondamentale della sua crescita e della sua continuità ai massimi livelli.
“Al mio team, grazie per spingermi sempre, per credere in me. So che stiamo facendo qualcosa di incredibile. Grazie mille per essere al mio fianco”.
Sinner ha poi rivolto un pensiero speciale ai tifosi italiani, che lo hanno seguito anche da casa durante tutta la settimana madrilena.
“So che forse tanti italiani stanno guardando. Grazie anche per il supporto da casa. Lo sento davvero ogni giorno, in ogni allenamento. Venire qui è stata una sensazione fantastica. Grazie per il supporto, grazie per essere venuti. Significa molto per me”.
Con il sorriso, l’azzurro ha chiuso il suo discorso rivolgendosi direttamente al pubblico di Madrid.
“Grazie mille per il supporto durante tutto il torneo. L’anno prossimo proverò a parlare in spagnolo. Ciao ciao”.

Dall’altra parte della rete, Zverev non ha cercato alibi. Il tedesco ha ammesso di non aver giocato la sua miglior finale, ma soprattutto ha riconosciuto la superiorità attuale di Sinner con parole molto forti.
“Prima di tutto mi dispiace molto per la finale. Non è stata la mia miglior giornata. Ma naturalmente congratulazioni a Jannik. In questo momento sei di gran lunga il miglior giocatore del mondo. Davvero non c’è chance per la maggior parte delle persone, per noi in questo momento contro di te”.
Zverev ha poi elogiato anche il team dell’azzurro, sottolineando la continuità impressionante del lavoro fatto settimana dopo settimana.
“Complimenti anche al tuo team, state facendo un lavoro incredibile ogni singola settimana. Spero che una settimana… magari al Roland Garros, vi prendiate una pausa”.
Una battuta, ma anche una fotografia chiara del momento: Sinner sembra imprendibile. Madrid gli consegna un altro titolo pesantissimo e un record mai visto prima nella storia dei Masters 1000. Ora arrivano Roma e Parigi, con una certezza sempre più evidente: il numero uno del mondo è l’uomo da battere, e al momento nessuno sembra davvero vicino al suo livello.



Francesco Paolo Villarico

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50 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Bonaldo 03-05-2026 20:59

Scritto da Hellover66
@ Tiger Woods (#4606589)
Quest’anno
Parigi conta relativamente. Sarà sempre: però non c’era Alcaraz. Purtroppo

Perché gli Us Open di Alcaraz vinti contro Ruud quanto valgono? I Big 3 hanno vinto slam contro Tsonga, Andersen, Ferrer, Soderling e altri giocatori ‘minori’…e allora? Quegli slam valgono meno? ASSOLUTAMENTE NO! Chi arriva in finale ha sempre meritato di arrivarci…e se uno non ha potuto parteciparvi perché infortunato, fa parte del gioco, stop, La storia dei se vale quel che vale, cioè poco niente…

 50
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Kenobi 03-05-2026 20:58

Scritto da MAURO

Scritto da tennislover
Finale master 1000 vinta in 57 minuti contro il numero 3. Che altro aggiungere?

Che gli avversari in questo periodo storico del tennis sono ridicoli.
Che giocatori come Fokina e Darderi siano o siano stati in top 20 ne e’ un esempio.
Che De Minaur sia in top 10 e’ un altro esempio.
Che Jodar, dopo 3 mesi e mezzo che gioca tornei ATP sia al 34 posto e’ un altro esempio.
Che DJOKOVIC, a quasi 39 anni e giocando pochissimo sia ancora al quarto posto e’ un altro esempio;
Che RUBLEV, Vacherot e Bublik siano fra l’ 11esima posizione e la 15esima e’ un altro esempio.
Ne avrei altri di esempi, ma mi fermo qui.

Il livello di oggi è estremamente più elevato del periodo precedente , perché è migliorata qualunque cosa, materiali , allenamenti , staff, tecniche , alimentazione, etc… cioè il professionismo è tale , ma questa è la sciocchezza massima che leggo da anni .

Ognuno ha il ranking che si merita, se pensa di fare meglio prenda una racchetta in mano e ci mostri quanto sono scarsi questi ragazzi.

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+1: Inox
pablito 03-05-2026 20:55

Scritto da Volevo la Wip
Ma del trofeo orribile ne vogliamo parlare? Alcuni tornei hanno dei trofei veramente discutibili che si fa fatica a pensarli su uno scaffale

La Pera… di Acapulco ? 😉 😉

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Bonaldo 03-05-2026 20:44

Scritto da Doppiopunto
9.8. che è il punteggio insight della prestazione di Sinner oggi, è la migliore prestazione di sempre da quando è stata introdotta questa valutazione.

Mi sembrava, infatti, che avesse giocato benino oggi…

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Spider 99 (Guest) 03-05-2026 20:35

Scritto da Beppe66

Scritto da tennislover
Finale master 1000 vinta in 57 minuti contro il numero 3. Che altro aggiungere?

Esatto….la partitella di calcio di una squadra di torino potevano anche posticiparla di mezz’ora….per quel che vale….

troppo più forte degli altri non c’è gara. il rammarico e’ la inopinata sconfitta con nole in australia sennò c’erano serie possibilità di grande slam. con alcaraz infortunato o cmque non al top con chi può perdere jannik? con nessuno!!!

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MAURO (Guest) 03-05-2026 20:33

Scritto da MAURO

Scritto da tennislover
Finale master 1000 vinta in 57 minuti contro il numero 3. Che altro aggiungere?

Che gli avversari in questo periodo storico del tennis sono ridicoli.
Che giocatori come Fokina e Darderi siano o siano stati in top 20 ne e’ un esempio.
Che De Minaur sia in top 10 e’ un altro esempio.
Che Jodar, dopo 3 mesi e mezzo che gioca tornei ATP sia al 34 posto e’ un altro esempio.
Che DJOKOVIC, a quasi 39 anni e giocando pochissimo sia ancora al quarto posto e’ un altro esempio;
Che RUBLEV, Vacherot e Bublik siano fra l’ 11esima posizione e la 15esima e’ un altro esempio.
Ne avrei altri di esempi, ma mi fermo qui.

Beh pure che Norrie sia top 20 e che in 2 incontri con un debuttante abbia perso tutte e 2 le volte 63 62 e’ un altro esempio.

 45
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Gianluigi74 (Guest) 03-05-2026 20:30

@ Hellover66 (#4606623)

Uno Slam è uno Slam!!!! Ma che stai a dire!!!!

 44
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MAURO (Guest) 03-05-2026 20:28

Scritto da tennislover
Finale master 1000 vinta in 57 minuti contro il numero 3. Che altro aggiungere?

Che gli avversari in questo periodo storico del tennis sono ridicoli.
Che giocatori come Fokina e Darderi siano o siano stati in top 20 ne e’ un esempio.
Che De Minaur sia in top 10 e’ un altro esempio.
Che Jodar, dopo 3 mesi e mezzo che gioca tornei ATP sia al 34 posto e’ un altro esempio.
Che DJOKOVIC, a quasi 39 anni e giocando pochissimo sia ancora al quarto posto e’ un altro esempio;
Che RUBLEV, Vacherot e Bublik siano fra l’ 11esima posizione e la 15esima e’ un altro esempio.
Ne avrei altri di esempi, ma mi fermo qui.

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-1: Kenobi
Sancio Sorcio (Guest) 03-05-2026 20:23

Zverev non vincerebbe uno slam neanche se fossero iscritti 127 bambini più lui. Sinner comunque è fortino

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Doppiopunto (Guest) 03-05-2026 20:22

9.8. che è il punteggio insight della prestazione di Sinner oggi, è la migliore prestazione di sempre da quando è stata introdotta questa valutazione.

 41
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+1: Bonaldo, Inox
Peter Parker 03-05-2026 20:20

Adesso per Jannik arriverà il difficile.Se gioca a Roma rischia di arrivare troppo stanco a Parigi,svuotato di energie mentali e fisiche.Se invece salta Roma, inizieranno a criticarlo e a dire ” avevamo ragione nell’ affermare che non si sente italiano,non ha rispetto per l’Italia e gli italiani ecc.ecc.”
Jannik fregatene di tutto e di tutti.Se te la senti vai a Roma altrimenti pensa solo a Parigi e pazienza per Roma.

 40
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Detuqueridapresencia 03-05-2026 20:19

Scritto da Hellover66
@ Tiger Woods (#4606589)
Quest’anno
Parigi conta relativamente. Sarà sempre: però non c’era Alcaraz. Purtroppo

Ehilà attendevamo tutti il fenomeno dello gnegne

 39
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+1: Inox, il capitano
Italo (Guest) 03-05-2026 20:19

L’intervista di Zverev e la frase ” per noi non c’è chance” fotografa il momento.
In questo momento Sinner è imbattibile.
Lo sanno i giocatori, gli addetti ai lavori il pubblico e gli utenti di LT

 38
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+1: il capitano
Betafasan 03-05-2026 20:16

Il NOSTRO grande Campione sta mettendo le basi per una carriera
MO S T R U O S A !

 37
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il capitano 03-05-2026 20:15

A Roma sarà dura, se viene sorteggiato nel tabellone con i fratelli Cerundolo, Baez e Rafa Nadal, non ci sarà scampo.

 36
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+1: Detuqueridapresencia, Peter Parker, Navaioh69, renzopii
Volevo la Wip (Guest) 03-05-2026 20:12

Ma del trofeo orribile ne vogliamo parlare? Alcuni tornei hanno dei trofei veramente discutibili che si fa fatica a pensarli su uno scaffale

 35
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+1: renzopii
Silvio (Guest) 03-05-2026 20:12

Scritto da Ale Firenze
Bravo Zverev!
Di Sinner mi impressiona la crescita spaventosa sulla terra, veramente un marziano!
Orgoglioso di Lui!!

Beh, l’anno scorso su terra ha giocato due tornei: a Roma, al rientro dopo la parentesi wada, ha perso solo in finale dando strada facendo 60 61 a Ruud, a Parigi ha dominato per tre set su 5 la finale, scarso non era.

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Beppe66 (Guest) 03-05-2026 20:06

Scritto da tennislover
Finale master 1000 vinta in 57 minuti contro il numero 3. Che altro aggiungere?

Esatto….la partitella di calcio di una squadra di torino potevano anche posticiparla di mezz’ora….per quel che vale….

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+1: il capitano
Giovanni Battista (Guest) 03-05-2026 20:02

Chirurgo del tennis!

Se gioca così, non ce n’è per nessuno.

Per Alcaraz, mi spiace, ma, non è certo dipeso da Sinner.
Piuttosto….qualche recupero bellissimo ma esagerato…che a volte è meglio non fare, per non forzare le articolazioni.
Io avrei pensato a ginocchi e caviglie, invece è stato il polso.

Sinner mi pare cresciuto anche nella gestione di questi colpi, non sforzandosi quando in vantaggio.

Per ora, solo grandi complimenti.

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+1: Peter Parker
tennislover (Guest) 03-05-2026 19:54

Finale master 1000 vinta in 57 minuti contro il numero 3. Che altro aggiungere?

 31
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+1: il capitano, Detuqueridapresencia, DavidAce, renzopii
Vittorio carlito (Guest) 03-05-2026 19:54

Scritto da Hellover66
@ Tiger Woods (#4606589)
Quest’anno
Parigi conta relativamente. Sarà sempre: però non c’era Alcaraz. Purtroppo

Ha perso a Montecarlo avrebbe perso anche al Roland Garros.

 30
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Pippoanzighi (Guest) 03-05-2026 19:43

Oggi non era stanco, ha giocato meno di un’ora. A Roma sono 6 partite, è vero, ma gioca in casa e sia l’organizzazione che il pubblico saranno tutti dalla sua parte. Sarà difficile ma ce la può fare tranquillamente. Poi riposo di almeno una settimana e via con Parigi, dove si gioca 3 set su 5 ma c’è almeno un giorno di riposo ogni turno.

 29
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+1: Marco Tullio Cicerone, Scolaretto, il capitano, Navaioh69
Leprotto (Guest) 03-05-2026 19:36

A Sinner e Pogacar devono vietargli la partecipazione nelle varie competizioni sportive dove loro eccellono per manifesta superiorità. Gli si dà il montepremio del vincitore e si fa giocare e correre gli altri atleti. Anche nel ciclismo cominciano ad annoiarsi

 28
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Vittorio carlito (Guest) 03-05-2026 19:34

Jannik sei sempre piu’ unico .
Che fuoriclasse

 27
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+1: il capitano
Tie break W 03-05-2026 19:32

Arriverà quello dal formaggio… è arrivato per tutti

 26
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Angel (Guest) 03-05-2026 19:30

@ NICK (#4606659)
Anche se non ci sarà ce ne faremo una ragione…

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Andy.Fi (Guest) 03-05-2026 19:27

@ Silvy__89 (#4606637)

Ma si sta allenando

 24
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Andy.Fi (Guest) 03-05-2026 19:26

Come dopo Montecarlo avrei voluto una domanda al tedesco: quando 9/10 anni fa affrontavi i big 3, quali differenze vedi tra loro e Jannik ?

 23
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+1: il capitano
Monica (Guest) 03-05-2026 19:26

Bravo Nick.

 22
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Lacesta 56 (Guest) 03-05-2026 19:24

Carlos guarisci bene da quel polso altrimenti questo sport è MORTO

 21
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king_scipion66 03-05-2026 19:22

Scritto da Silvy__89
Ci sono solo 5 giorni di stacco da Roma, sono pochi eh…boh vediamo, se salta avrebbe tutta la mia approvazione ma so già che gli pioverebbero addosso le solite critiche del “non si sente italiano” e bla bla bla

potrebbe giocare anche sabato, quindi 6 giorni. Poi un bel sorteggio per avere un primo turno molto soft…poi se proprio mancano energie si molla, ma credo che Jannik voglia fare 6 e chiudere il cerchio dei mille. Poi con calma ci dedichiamo al grande slam, e state certi che si farà.. 🙄

 20
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+1: il capitano
NICK (Guest) 03-05-2026 19:21

Scritto da Silvy__89
Ci sono solo 5 giorni di stacco da Roma, sono pochi eh…boh vediamo, se salta avrebbe tutta la mia approvazione ma so già che gli pioverebbero addosso le solite critiche del “non si sente italiano” e bla bla bla

Roma ha la sua importanza, poi é l’unico 1000 che non ha ancora vinto mi sembra.

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Inox 03-05-2026 19:21

Come diceva giustamente qualcuni qui il servizio è molto importante ma la differenza la capacità di rispondere al servizio altrui e Jannik in questo è il migliore della storia

 18
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NICK (Guest) 03-05-2026 19:19

Scritto da Angel
@ Hellover66 (#4606623)
Se non c’era peggio per lui…
Quando infortunato era sinner nessuno si è mai sognato di dire che i tornei valevano di meno.
Alcaraz verso il declino.
Sinner destinato a superare tutti i record, compresi quelli di Nole…

Alcaraz verso il declino aspetterei…ha 23 anni tra poco e certamente tutti gli sportivi gli augurano di riprendersi presto. Poi tifiamo per Sinner, ma con Alcaraz in campo.

 17
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+1: Inox, Don Budge fathers, Just is Back, omerjno, Scolaretto, Marco Tullio Cicerone, Massi, Navaioh69, Bonaldo, renzopii
king_scipion66 03-05-2026 19:18

Scritto da Tiger Woods
E adesso testa a Parigi!

A roma non si gioca più? Cancellato il torneo?? 😯 😆

 16
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+1: il capitano
king_scipion66 03-05-2026 19:16

Zverev ma in questi ultimi 2 anni e mezzo , mentre gli altri lavoravano duro e miglioravano tu che facevi?? Ma ti fanno lavorare o no? Tra le tante cose di cui bisogna dar credito a Sinner ce n’è una in particolare da rimarcare, ovvero il team che ha messo su è veramente di un altro pianeta rispetto agli altri. Il merito, come dichiara spesso Jannik, e non è una frase fatta è tantissimo merito del suo angolo. Bravi davvero e continuiamo così che qua si sbanca quest’anno

 15
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+1: Giampi, Scolaretto
Don Budge fathers 03-05-2026 19:13

Qualcuno è stato profetico….

“Saranno anni molto molto difficili per tutti…”

Benzinaio oltre la Leggenda.

 14
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+1: Inox, Scolaretto, il capitano, Detuqueridapresencia, DavidAce, Navaioh69
Simo. (Guest) 03-05-2026 19:13

@ NonSoloSinner (#4606588)

Concordo, è più di una volta che dopo una cocente sconfitta lo sento rilasciare gran belle dichiarazioni, in queste ultime ci leggo un po’di serena rassegnazione, forse si rende conto anche lui che per i grandi traguardi tipo gli slam il suo treno è forse passato, in particolar modo mi riferisco all’occasione con Thiem agli USO. In un certo qual modo dispiace, dopo gli italiani tiferò per Alexander.

 13
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Inox 03-05-2026 19:12

@ Hellover66 (#4606623)

Questo lo dici tu

 12
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+1: il capitano
Angel (Guest) 03-05-2026 19:09

@ Hellover66 (#4606623)
Se non c’era peggio per lui…
Quando infortunato era sinner nessuno si è mai sognato di dire che i tornei valevano di meno.
Alcaraz verso il declino.
Sinner destinato a superare tutti i record, compresi quelli di Nole…

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+1: il capitano
Ale Firenze (Guest) 03-05-2026 19:09

Bravo Zverev!

Di Sinner mi impressiona la crescita spaventosa sulla terra, veramente un marziano!

Orgoglioso di Lui!!

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+1: omerjno, Scolaretto, carmelob
Silvy__89 (Guest) 03-05-2026 19:08

Ci sono solo 5 giorni di stacco da Roma, sono pochi eh…boh vediamo, se salta avrebbe tutta la mia approvazione ma so già che gli pioverebbero addosso le solite critiche del “non si sente italiano” e bla bla bla

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+1: marcauro, DavidAce
Scolaretto 03-05-2026 19:07

Non voglio assolutamente sminuire Carlitos, non lo merita, ma Jannik ormai e’ un giocatore unico e inarrivabile. La sua continuità di vincente assoluto lo e’, basti pensare che durante la sospensione di Sinner Alcaraz non e’ mai riuscito a dominare, vincendo solo Montecarlo su tre 1000, a Madrid non c’era. E Jannik? forse non ci rendiamo abbastanza conto di ciò di cui e’ stato capace.

 8
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+1: walden, omerjno, marcauro, carmelob, il capitano, Navaioh69
Pheanes (Guest) 03-05-2026 19:05

Scritto da Hellover66
@ Tiger Woods (#4606589)
Quest’anno
Parigi conta relativamente. Sarà sempre: però non c’era Alcaraz. Purtroppo

Come tanti slam in cui non c’era qualcuno dei big 3.

 7
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+1: walden, Inox, Navaioh69, omerjno, il capitano, Detuqueridapresencia, l Occhio di Sauron, Pippolivetennis, Bonaldo, renzopii
Alex77 (Guest) 03-05-2026 19:03

Dominatore, punto!

 6
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+1: marcauro, Pippolivetennis
Hellover66 (Guest) 03-05-2026 19:01

@ Tiger Woods (#4606589)

Quest’anno
Parigi conta relativamente. Sarà sempre: però non c’era Alcaraz. Purtroppo

 5
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-1: Inox, luca74, omerjno, Giampi, il capitano, Detuqueridapresencia, aiblo65, Bonaldo, renzopii
Inox 03-05-2026 19:00

Scritto da NonSoloSinner
Zverev è una bella persona, sfido chiunque ad affermare il cotrari

Certamente mi è piaciuto per come ha reagito alla pesante sconfitta scherzando con Jannik

 4
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+1: il capitano
Dubbio serio (Guest) 03-05-2026 18:54

sempre che a Roma ci vada…

 3
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+1: DavidAce
Tiger Woods (Guest) 03-05-2026 18:46

E adesso testa a Parigi!

 2
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+1: DavidAce
NonSoloSinner (Guest) 03-05-2026 18:46

Zverev è una bella persona, sfido chiunque ad affermare il cotrari

 1
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+1: l Occhio di Sauron