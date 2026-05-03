Sinner storico a Madrid, Zverev si inchina: “Sei il migliore al mondo, per noi non c’è chance” (con le dichiarazioni di Sinner e Zverev a bordo campo)

Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis. L’azzurro ha dominato Alexander Zverev nella finale del Mutua Madrid Open 2026, conquistando il suo quinto Masters 1000 consecutivo e diventando il primo uomo di sempre a riuscire in questa impresa.

Una finale praticamente a senso unico, chiusa da Sinner con una prestazione di altissimo livello. L’azzurro è partito fortissimo, ha preso immediatamente il controllo dello scambio e ha impedito a Zverev di entrare davvero in partita. A fine match, nelle parole a bordo campo, Jannik ha spiegato così la sua prestazione.

“Ho iniziato molto bene. Lui oggi non stava giocando il suo miglior tennis. Io ho provato a stare con i piedi dentro al campo e a prendere l’iniziativa. Sono molto contento del livello a cui sto giocando”, ha dichiarato Sinner.

Un successo che vale tantissimo per il numero uno del mondo, non solo per il record storico, ma anche per il percorso costruito giorno dopo giorno.

“C’è tanto lavoro dietro, tanta dedizione e tanti sacrifici che metto ogni giorno. Significa molto per me. Sono molto felice di continuare a credere in me stesso e di presentarmi ogni giorno con questa mentalità”.

Durante la premiazione, Sinner ha voluto dedicare parole di grande rispetto anche a Zverev e al suo team, riconoscendo la qualità del torneo disputato dal tedesco.

“Prima di tutto, Sascha, grande settimana per te e per il tuo team. So che oggi non è stata la tua giornata migliore, ma ti auguro solo il meglio per il resto della stagione. Ora arrivano Roma e Parigi, ti auguro davvero il meglio. Continua così”.

Jannik Sinner getting champagne sprayed on him by Zverev after the Madrid final 🍾😂 (h/t @sinnervideos) pic.twitter.com/hrz4sAedk0 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 3, 2026

Poi il ringraziamento al suo gruppo di lavoro, una parte fondamentale della sua crescita e della sua continuità ai massimi livelli.

“Al mio team, grazie per spingermi sempre, per credere in me. So che stiamo facendo qualcosa di incredibile. Grazie mille per essere al mio fianco”.

Sinner ha poi rivolto un pensiero speciale ai tifosi italiani, che lo hanno seguito anche da casa durante tutta la settimana madrilena.

“So che forse tanti italiani stanno guardando. Grazie anche per il supporto da casa. Lo sento davvero ogni giorno, in ogni allenamento. Venire qui è stata una sensazione fantastica. Grazie per il supporto, grazie per essere venuti. Significa molto per me”.

Con il sorriso, l’azzurro ha chiuso il suo discorso rivolgendosi direttamente al pubblico di Madrid.

“Grazie mille per il supporto durante tutto il torneo. L’anno prossimo proverò a parlare in spagnolo. Ciao ciao”.

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Il 28º sollevamento di trofeo di Jannik Sinner. 24 anni. 5 titoli Masters 1000 di fila… assolutamente impensabile. Altra storia inarrivabile per il numero 1 del mondo. — LiveTennis.it (@livetennisit) May 3, 2026

Dall’altra parte della rete, Zverev non ha cercato alibi. Il tedesco ha ammesso di non aver giocato la sua miglior finale, ma soprattutto ha riconosciuto la superiorità attuale di Sinner con parole molto forti.

“Prima di tutto mi dispiace molto per la finale. Non è stata la mia miglior giornata. Ma naturalmente congratulazioni a Jannik. In questo momento sei di gran lunga il miglior giocatore del mondo. Davvero non c’è chance per la maggior parte delle persone, per noi in questo momento contro di te”.

Zverev ha poi elogiato anche il team dell’azzurro, sottolineando la continuità impressionante del lavoro fatto settimana dopo settimana.

“Complimenti anche al tuo team, state facendo un lavoro incredibile ogni singola settimana. Spero che una settimana… magari al Roland Garros, vi prendiate una pausa”.

Una battuta, ma anche una fotografia chiara del momento: Sinner sembra imprendibile. Madrid gli consegna un altro titolo pesantissimo e un record mai visto prima nella storia dei Masters 1000. Ora arrivano Roma e Parigi, con una certezza sempre più evidente: il numero uno del mondo è l’uomo da battere, e al momento nessuno sembra davvero vicino al suo livello.





Francesco Paolo Villarico