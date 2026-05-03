Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Lunedì 04 Maggio 2026. In campo ben tredici azzurri

03/05/2026 18:55 3 commenti
Pierluigi Basile - Foto Yuri Serafini
BNP Paribas Arena – ore 10:00
Jacopo Vasami ITA vs Tomas Barrios Vera CHI
Stefano Travaglia ITA vs Stan Wawrinka SUI
Emiliana Arango COL vs Noemi Basiletti ITA

Supertennis Arena – ore 10:00
Ajla Tomljanovic AUS vs Marta Lombardini ITA
Giorgia Pedone ITA vs Simona Waltert SUI
Andrea Pellegrino ITA vs Hugo Gaston FRA
Federico Bondioli ITA vs Emilio Nava USA
Rinky Hijikata AUS vs Pierluigi Basile ITA

Pietrangeli – ore 10:00
Anastasia Potapova AUT vs Irina-Camelia Begu ROU
Samira De Stefano ITA vs Daria Snigur UKR
Juan Cruz Martin Manzano ITA vs Titouan Droguet FRA
Aleksandar Kovacevic USA vs Lorenzo Carboni ITA
Beatrice Ricci ITA vs Tamara Korpatsch GER (Non prima 17:00)

Court 13 – ore 10:00
Cristian Garin CHI vs Moez Echargui TUN
Pablo Carreno Busta ESP vs Martin Damm USA
Lilli Tagger AUT vs Suzan Lamens NED
Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Lulu Sun NZL
Anastasia Pavlyuchenkova RUS vs Veronika Erjavec SLO (Non prima 17:00)

Court 1 – ore 10:00
Ashlyn Krueger USA vs Nikola Bartunkova CZE
Elena-Gabriela Ruse ROU vs Oceane Dodin FRA
Alina Korneeva RUS vs Ella Seidel GER
Martin Landaluce ESP vs Christopher O’Connell AUS
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Jaime Faria POR (Non prima 17:00)

Court 2 – ore 10:00
Daniel Merida ESP vs Mackenzie McDonald USA
Dusan Lajovic SRB vs Jan Choinski GBR
Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Otto Virtanen FIN
Renata Zarazua MEX vs Federica Urgesi ITA
Taylor Townsend USA vs Rebecca Sramkova SVK (Non prima 17:00)

Court 14 – ore 10:00
Leolia Jeanjean FRA vs Diane Parry FRA
Leandro Riedi SUI vs Vilius Gaubas LTU
Kimberly Birrell AUS vs Yue Yuan CHN
Dino Prizmic CRO vs Chris Rodesch LUX
Elmer Moller DEN vs Nikoloz Basilashvili GEO

Court 3 – ore 10:00
Dominika Salkova CZE vs Sinja Kraus AUT
Aliaksandra Sasnovich BLR vs Julia Grabher AUT
Alycia Parks USA vs Dalma Galfi HUN
Shintaro Mochizuki JPN vs Jacob Fearnley GBR
Zsombor Piros HUN vs Henrique Rocha POR

Court 4 – ore 10:00
Pedro Martinez ESP vs Jesper de Jong NED
Patrick Kypson USA vs Jack Pinnington Jones GBR
Benjamin Bonzi FRA vs Dalibor Svrcina CZE
Hanne Vandewinkel BEL vs Jil Teichmann SUI
Rebeka Masarova SUI vs Moyuka Uchijima JPN (Non prima 17:00)

Court 6 – ore 10:00
Francisco Comesana ARG vs Billy Harris GBR
Luca Van Assche FRA vs Hugo Dellien BOL
Camila Osorio COL vs Anhelina Kalinina UKR
Anna Blinkova RUS vs Mayar Sherif EGY
Darja Semenistaja LAT vs Katie Volynets USA

3 commenti

mattia saracino 03-05-2026 19:50

Scritto da Djidji
Ma la bnp paribas arena è un nuovo campo?

Ancora non c’è l’hanno.

 3
Djidji (Guest) 03-05-2026 19:44

Ma la bnp paribas arena è un nuovo campo?

Daniele (Guest) 03-05-2026 19:15

certo la pedone non avrà tutte queste chances, ma potevano metterla alle 17:00 dopo che deve venire dalla sardegna… vabe…

+1: Lory99