Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Lunedì 04 Maggio 2026. In campo ben tredici azzurri

BNP Paribas Arena – ore 10:00

Jacopo Vasami vs Tomas Barrios Vera

Stefano Travaglia vs Stan Wawrinka

Emiliana Arango vs Noemi Basiletti

Supertennis Arena – ore 10:00

Ajla Tomljanovic vs Marta Lombardini

Giorgia Pedone vs Simona Waltert

Andrea Pellegrino vs Hugo Gaston

Federico Bondioli vs Emilio Nava

Rinky Hijikata vs Pierluigi Basile

Pietrangeli – ore 10:00

Anastasia Potapova vs Irina-Camelia Begu

Samira De Stefano vs Daria Snigur

Juan Cruz Martin Manzano vs Titouan Droguet

Aleksandar Kovacevic vs Lorenzo Carboni

Beatrice Ricci vs Tamara Korpatsch (Non prima 17:00)

Court 13 – ore 10:00

Cristian Garin vs Moez Echargui

Pablo Carreno Busta vs Martin Damm

Lilli Tagger vs Suzan Lamens

Victoria Jimenez Kasintseva vs Lulu Sun

Anastasia Pavlyuchenkova vs Veronika Erjavec (Non prima 17:00)

Court 1 – ore 10:00

Ashlyn Krueger vs Nikola Bartunkova

Elena-Gabriela Ruse vs Oceane Dodin

Alina Korneeva vs Ella Seidel

Martin Landaluce vs Christopher O’Connell

Adolfo Daniel Vallejo vs Jaime Faria (Non prima 17:00)

Court 2 – ore 10:00

Daniel Merida vs Mackenzie McDonald

Dusan Lajovic vs Jan Choinski

Nicolai Budkov Kjaer vs Otto Virtanen

Renata Zarazua vs Federica Urgesi

Taylor Townsend vs Rebecca Sramkova (Non prima 17:00)

Court 14 – ore 10:00

Leolia Jeanjean vs Diane Parry

Leandro Riedi vs Vilius Gaubas

Kimberly Birrell vs Yue Yuan

Dino Prizmic vs Chris Rodesch

Elmer Moller vs Nikoloz Basilashvili

Court 3 – ore 10:00

Dominika Salkova vs Sinja Kraus

Aliaksandra Sasnovich vs Julia Grabher

Alycia Parks vs Dalma Galfi

Shintaro Mochizuki vs Jacob Fearnley

Zsombor Piros vs Henrique Rocha

Court 4 – ore 10:00

Pedro Martinez vs Jesper de Jong

Patrick Kypson vs Jack Pinnington Jones

Benjamin Bonzi vs Dalibor Svrcina

Hanne Vandewinkel vs Jil Teichmann

Rebeka Masarova vs Moyuka Uchijima (Non prima 17:00)

Court 6 – ore 10:00

Francisco Comesana vs Billy Harris

Luca Van Assche vs Hugo Dellien

Camila Osorio vs Anhelina Kalinina

Anna Blinkova vs Mayar Sherif

Darja Semenistaja vs Katie Volynets