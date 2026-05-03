Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Lunedì 04 Maggio 2026. In campo ben tredici azzurri
BNP Paribas Arena – ore 10:00
Jacopo Vasami vs Tomas Barrios Vera
Stefano Travaglia vs Stan Wawrinka
Emiliana Arango vs Noemi Basiletti
Supertennis Arena – ore 10:00
Ajla Tomljanovic vs Marta Lombardini
Giorgia Pedone vs Simona Waltert
Andrea Pellegrino vs Hugo Gaston
Federico Bondioli vs Emilio Nava
Rinky Hijikata vs Pierluigi Basile
Pietrangeli – ore 10:00
Anastasia Potapova vs Irina-Camelia Begu
Samira De Stefano vs Daria Snigur
Juan Cruz Martin Manzano vs Titouan Droguet
Aleksandar Kovacevic vs Lorenzo Carboni
Beatrice Ricci vs Tamara Korpatsch (Non prima 17:00)
Court 13 – ore 10:00
Cristian Garin vs Moez Echargui
Pablo Carreno Busta vs Martin Damm
Lilli Tagger vs Suzan Lamens
Victoria Jimenez Kasintseva vs Lulu Sun
Anastasia Pavlyuchenkova vs Veronika Erjavec (Non prima 17:00)
Court 1 – ore 10:00
Ashlyn Krueger vs Nikola Bartunkova
Elena-Gabriela Ruse vs Oceane Dodin
Alina Korneeva vs Ella Seidel
Martin Landaluce vs Christopher O’Connell
Adolfo Daniel Vallejo vs Jaime Faria (Non prima 17:00)
Court 2 – ore 10:00
Daniel Merida vs Mackenzie McDonald
Dusan Lajovic vs Jan Choinski
Nicolai Budkov Kjaer vs Otto Virtanen
Renata Zarazua vs Federica Urgesi
Taylor Townsend vs Rebecca Sramkova (Non prima 17:00)
Court 14 – ore 10:00
Leolia Jeanjean vs Diane Parry
Leandro Riedi vs Vilius Gaubas
Kimberly Birrell vs Yue Yuan
Dino Prizmic vs Chris Rodesch
Elmer Moller vs Nikoloz Basilashvili
Court 3 – ore 10:00
Dominika Salkova vs Sinja Kraus
Aliaksandra Sasnovich vs Julia Grabher
Alycia Parks vs Dalma Galfi
Shintaro Mochizuki vs Jacob Fearnley
Zsombor Piros vs Henrique Rocha
Court 4 – ore 10:00
Pedro Martinez vs Jesper de Jong
Patrick Kypson vs Jack Pinnington Jones
Benjamin Bonzi vs Dalibor Svrcina
Hanne Vandewinkel vs Jil Teichmann
Rebeka Masarova vs Moyuka Uchijima (Non prima 17:00)
Court 6 – ore 10:00
Francisco Comesana vs Billy Harris
Luca Van Assche vs Hugo Dellien
Camila Osorio vs Anhelina Kalinina
Anna Blinkova vs Mayar Sherif
Darja Semenistaja vs Katie Volynets
TAG: Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026, WTA 1000 Roma, WTA 1000 Roma 2026
3 commenti
Ancora non c’è l’hanno.
Ma la bnp paribas arena è un nuovo campo?
certo la pedone non avrà tutte queste chances, ma potevano metterla alle 17:00 dopo che deve venire dalla sardegna… vabe…