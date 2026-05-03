Challenger 175 Cagliari, Aix-en-Provence e Mauthausen, Jiujiang, Ostrava, Abidjan 2, Shymkent 2: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

Matteo Arnaldi nella foto - Foto FITP
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🇮🇹
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Challenger 175 Cagliari
Cagliari, Italia · 3 Maggio 2026
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⛅
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16°C
Sole attraverso nuvole alte · Picco 21°C
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|CIELO
|Buono
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
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TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 3 Maggio
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09:00
☀
16°
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10:00
⛅
17°
|
11:00
⛅
18°
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12:00
⛅
19°
|
13:00
⛅
20°
|
14:00
⛅
21°
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15:00
⛅
21°
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16:00
⛅
20°
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17:00
☁
19°
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18:00
☁
18°
🎾 Programma del giorno — 3 Maggio
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🎾
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Challenger 175 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
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F
⛅ Sole e velature
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 12:00
Sander Gille / Sem Verbeek vs Petr Nouza / Neil Oberleitner
Il match deve ancora iniziare
Hubert Hurkacz vs Matteo Arnaldi (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
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🇫🇷
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Challenger 175 Aix-en-Provence
Aix-en-Provence, Francia · 3 Maggio 2026
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☁
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14°C
Nuvoloso · Picco 22°C
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|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Bassa
|CAMPO
|Terra
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TERRA
Andamento della giornata — 3 Maggio
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09:00
☁
14°
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10:00
☁
15°
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11:00
☁
17°
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12:00
☁
18°
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13:00
☁
20°
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14:00
☁
21°
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15:00
⛅
22°
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16:00
⛅
21°
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17:00
☁
19°
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18:00
☁
17°
🎾 Programma del giorno — 3 Maggio
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🎾
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Challenger 175 · Tabellone Principale
Finali · Terra
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F
☁ Nuvoloso
🎾 Finali
🏀 Terra
CREDIT AGRICOLE – ore 12:30
Robert Cash / JJ Tracy vs Vasil Kirkov / Bart Stevens
Il match deve ancora iniziare
Zizou Bergs vs Alejandro Tabilo (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
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🇦🇹
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Challenger 100 Mauthausen
Mauthausen, Austria · 3 Maggio 2026
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☀
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14°C
Da soleggiato a parzialmente nuvoloso · Picco 29°C
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|CIELO
|Molto buono
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
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TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 3 Maggio
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09:00
☀
14°
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10:00
☀
17°
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11:00
☀
20°
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12:00
☀
23°
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13:00
⛅
25°
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14:00
⛅
27°
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15:00
⛅
29°
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16:00
⛅
28°
|
17:00
☁
26°
|
18:00
☁
23°
🎾 Programma del giorno — 3 Maggio
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🎾
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Challenger 100 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
|
F
☀ Giornata calda
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 14:30
Jaime Faria vs Roman Safiullin
Il match deve ancora iniziare
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🇨🇮
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Challenger 50 Abidjan 2
Abidjan, Costa d’Avorio · 3 Maggio 2026
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⛅
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28°C
Parzialmente soleggiato · Picco 32°C
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|CIELO
|Caldo umido
|PIOGGIA
|Temporali possibili
|CAMPO
|Cemento
|
CEMENTO
Andamento della giornata — 3 Maggio
|
09:00
⛅
28°
|
10:00
⛅
29°
|
11:00
⛅
31°
|
12:00
☁
32°
|
13:00
⛈
32°
|
14:00
⛈
32°
|
15:00
🌧
31°
|
16:00
☁
30°
|
17:00
☁
29°
|
18:00
⛅
28°
⚠ Temporale possibile in alcune zone della regione
🎾 Programma del giorno — 3 Maggio
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🎾
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Challenger 50 · Tabellone Principale
Finali · Cemento
|
F
⛅ Caldo umido
⛈ Temporali possibili
🎾 Finali
🏀 Cemento
Central Kaydan – ore 19:00
Gauthier Onclin vs Michael Mmoh
Il match deve ancora iniziare
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🇨🇿
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Challenger 75 Ostrava
Ostrava, Repubblica Ceca · 3 Maggio 2026
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☀
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13°C
Soleggiato · Picco 24°C
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|CIELO
|Ottimo
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
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TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 3 Maggio
|
09:00
☀
13°
|
10:00
☀
15°
|
11:00
☀
18°
|
12:00
☀
20°
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13:00
☀
22°
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14:00
☀
24°
|
15:00
☀
24°
|
16:00
☀
23°
|
17:00
⛅
21°
|
18:00
⛅
19°
🎾 Programma del giorno — 3 Maggio
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🎾
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Challenger 75 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
|
F
☀ Soleggiato
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
CENTRE COURT – ore 11:00
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Zdenek Kolar
Il match deve ancora iniziare
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🇰🇿
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Challenger 50 Shymkent 2
Shymkent, Kazakistan · 3 Maggio 2026
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☁
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18°C
Nuvoloso · Picco 20°C
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|CIELO
|Instabile
|PIOGGIA
|Un paio di temporali
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 3 Maggio
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09:00
☁
18°
|
10:00
☁
19°
|
11:00
⛈
20°
|
12:00
⛈
20°
|
13:00
🌧
20°
|
14:00
🌧
19°
|
15:00
⛈
18°
|
16:00
☁
17°
|
17:00
☁
16°
|
18:00
☁
15°
⚠ Possibili temporali nel corso della giornata
🎾 Programma del giorno — 3 Maggio
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🎾
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Challenger 50 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
|
F
☁ Nuvoloso
⛈ Temporali
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Center court – ore 08:00
Buvaysar Gadamauri vs Manas Dhamne
ATP Shymkent
Buvaysar Gadamauri
7
6
Manas Dhamne
6
4
Vincitore: Gadamauri
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Dhamne
15-0
15-15
15-30
df
15-40
5-4 → 6-4
B. Gadamauri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 5-4
B. Gadamauri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
M. Dhamne
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
B. Gadamauri
0-15
0-30
df
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
B. Gadamauri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
M. Dhamne
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
B. Gadamauri
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
B. Gadamauri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
M. Dhamne
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
B. Gadamauri
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
ace
0-1 → 1-1
|
🇨🇳
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Challenger 75 Jiujiang
Jiujiang, Cina · 3 Maggio 2026
|
|
☁
|
23°C
Nuvoloso e più fresco · Picco 24°C
|
|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Bassa
|CAMPO
|Cemento
|
CEMENTO
Andamento della giornata — 3 Maggio
|
09:00
☁
23°
|
10:00
☁
24°
|
11:00
☁
24°
|
12:00
☁
24°
|
13:00
☁
24°
|
14:00
☁
23°
|
15:00
☁
22°
|
16:00
☁
21°
|
17:00
☁
20°
|
18:00
☁
19°
🎾 Programma del giorno — 3 Maggio
|
|
🎾
|
Challenger 75 · Tabellone Principale
Finali · Cemento
|
F
☁ Nuvoloso
🎾 Finali
🏀 Cemento
Center Court – ore 06:00
Coleman Wong vs Adam Walton
ATP Jiujiang
Adam Walton [3]
5
6
Coleman Wong [4]
7
7
Vincitore: Wong
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
df
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
ace
3*-6
ace
4*-6
6-6 → 6-7
A. Walton
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
C. Wong
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
A. Walton
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
C. Wong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
C. Wong
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
C. Wong
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
C. Wong
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Walton
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-6 → 5-7
C. Wong
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
A. Walton
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
C. Wong
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
A. Walton
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
C. Wong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 4-3
C. Wong
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
A. Walton
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
C. Wong
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
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