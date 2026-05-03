Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 175 Cagliari, Aix-en-Provence e Mauthausen, Jiujiang, Ostrava, Abidjan 2, Shymkent 2: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

03/05/2026 08:44 Nessun commento
Matteo Arnaldi nella foto - Foto FITP
Matteo Arnaldi nella foto - Foto FITP

🇮🇹
Challenger 175 Cagliari
Cagliari, Italia  ·  3 Maggio 2026
16°C
Sole attraverso nuvole alte  ·  Picco 21°C
CIELO Buono
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 3 Maggio
09:00
16°
10:00
17°
11:00
18°
12:00
19°
13:00
20°
14:00
21°
15:00
21°
16:00
20°
17:00
19°
18:00
18°
🎾  Programma del giorno — 3 Maggio
🎾
Challenger 175 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
F
⛅  Sole e velature
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 12:00
Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Petr Nouza CZE / Neil Oberleitner AUT

Il match deve ancora iniziare

Hubert Hurkacz POL vs Matteo Arnaldi ITA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare







🇫🇷
Challenger 175 Aix-en-Provence
Aix-en-Provence, Francia  ·  3 Maggio 2026
14°C
Nuvoloso  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Bassa
CAMPO Terra
TERRA
Andamento della giornata — 3 Maggio
09:00
14°
10:00
15°
11:00
17°
12:00
18°
13:00
20°
14:00
21°
15:00
22°
16:00
21°
17:00
19°
18:00
17°
🎾  Programma del giorno — 3 Maggio
🎾
Challenger 175 · Tabellone Principale
Finali · Terra
F
☁  Nuvoloso
🎾  Finali
🏀  Terra

CREDIT AGRICOLE – ore 12:30
Robert Cash USA / JJ Tracy USA vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED

Il match deve ancora iniziare

Zizou Bergs BEL vs Alejandro Tabilo CHI (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare







🇦🇹
Challenger 100 Mauthausen
Mauthausen, Austria  ·  3 Maggio 2026
14°C
Da soleggiato a parzialmente nuvoloso  ·  Picco 29°C
CIELO Molto buono
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 3 Maggio
09:00
14°
10:00
17°
11:00
20°
12:00
23°
13:00
25°
14:00
27°
15:00
29°
16:00
28°
17:00
26°
18:00
23°
🎾  Programma del giorno — 3 Maggio
🎾
Challenger 100 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
F
☀  Giornata calda
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 14:30
Jaime Faria POR vs Roman Safiullin RUS

Il match deve ancora iniziare







🇨🇮
Challenger 50 Abidjan 2
Abidjan, Costa d’Avorio  ·  3 Maggio 2026
28°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 32°C
CIELO Caldo umido
PIOGGIA Temporali possibili
CAMPO Cemento

CEMENTO
Andamento della giornata — 3 Maggio
09:00
28°
10:00
29°
11:00
31°
12:00
32°
13:00
32°
14:00
32°
15:00
🌧
31°
16:00
30°
17:00
29°
18:00
28°
⚠  Temporale possibile in alcune zone della regione
🎾  Programma del giorno — 3 Maggio
🎾
Challenger 50 · Tabellone Principale
Finali · Cemento
F
⛅  Caldo umido
⛈  Temporali possibili
🎾  Finali
🏀  Cemento

Central Kaydan – ore 19:00
Gauthier Onclin BEL vs Michael Mmoh USA

Il match deve ancora iniziare







🇨🇿
Challenger 75 Ostrava
Ostrava, Repubblica Ceca  ·  3 Maggio 2026
13°C
Soleggiato  ·  Picco 24°C
CIELO Ottimo
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 3 Maggio
09:00
13°
10:00
15°
11:00
18°
12:00
20°
13:00
22°
14:00
24°
15:00
24°
16:00
23°
17:00
21°
18:00
19°
🎾  Programma del giorno — 3 Maggio
🎾
Challenger 75 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
F
☀  Soleggiato
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

CENTRE COURT – ore 11:00
Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Zdenek Kolar CZE

Il match deve ancora iniziare








🇰🇿
Challenger 50 Shymkent 2
Shymkent, Kazakistan  ·  3 Maggio 2026
18°C
Nuvoloso  ·  Picco 20°C
CIELO Instabile
PIOGGIA Un paio di temporali
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 3 Maggio
09:00
18°
10:00
19°
11:00
20°
12:00
20°
13:00
🌧
20°
14:00
🌧
19°
15:00
18°
16:00
17°
17:00
16°
18:00
15°
⚠  Possibili temporali nel corso della giornata
🎾  Programma del giorno — 3 Maggio
🎾
Challenger 50 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
F
☁  Nuvoloso
⛈  Temporali
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Center court – ore 08:00
Buvaysar Gadamauri BEL vs Manas Dhamne IND

ATP Shymkent
Buvaysar Gadamauri
7
6
Manas Dhamne
6
4
Vincitore: Gadamauri
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🇨🇳
Challenger 75 Jiujiang
Jiujiang, Cina  ·  3 Maggio 2026
23°C
Nuvoloso e più fresco  ·  Picco 24°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Bassa
CAMPO Cemento

CEMENTO
Andamento della giornata — 3 Maggio
09:00
23°
10:00
24°
11:00
24°
12:00
24°
13:00
24°
14:00
23°
15:00
22°
16:00
21°
17:00
20°
18:00
19°
🎾  Programma del giorno — 3 Maggio
🎾
Challenger 75 · Tabellone Principale
Finali · Cemento
F
☁  Nuvoloso
🎾  Finali
🏀  Cemento

Center Court – ore 06:00
Coleman Wong HKG vs Adam Walton AUS

ATP Jiujiang
Adam Walton [3]
5
6
Coleman Wong [4]
7
7
Vincitore: Wong
Mostra dettagli

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