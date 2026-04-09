ATP 500 Barcellona, Monaco e WTA 500 Stoccarda, WTA 250 Rouen, WTA 125 Oeiras: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
🎾 ATP TOUR 500
WEEK 15 • 13 – 19 APRILE 2026
🇪🇸 ATP 500 BARCELLONA
CLAY COURT 🇪🇸 SPAGNA
|1ALCARAZ, Carlos ⭐
|🇪🇸 #1
|MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹
|#5
|DE MINAUR, Alex
|🇦🇺 #6
|AUGER-ALIASSIME, Felix
|🇨🇦 #8
|RUUD, Casper
|🇳🇴 #12
|KHACHANOV, Karen
|🇷🇺 #15
|RUBLEV, Andrey
|🇷🇺 #16
|DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro
|🇪🇸 #17
|TIEN, Learner
|🇺🇸 #21
|NORRIE, Cameron
|🇬🇧 #24
|VACHEROT, Valentin
|🇲🇨 #25
|DRAPER, Jack
|🇬🇧 #26
|NAKASHIMA, Brandon
|🇺🇸 #30
|FILS, Arthur
|🇫🇷 #31
|ETCHEVERRY, Tomas Martin
|🇦🇷 #32
|MOUTET, Corentin
|🇫🇷 #33
|HUMBERT, Ugo
|🇫🇷 #34
|MUNAR, Jaume
|🇪🇸 #35
|MANNARINO, Adrian
|🇫🇷 #43
|MACHAC, Tomas
|🇨🇿 #48
|BORGES, Nuno
|🇵🇹 #50
📋 ALTERNATES MAIN DRAW
|1. Baez, Sebastian 🇦🇷
|#52
|2. Atmane, Terence 🇫🇷
|#53
|3. Altmaier, Daniel 🇩🇪
|#55
|4. Majchrzak, Kamil 🇵🇱
|#57
|5. Mpetshi Perricard, Giovanni 🇫🇷
|#59
|6. Kopriva, Vit 🇨🇿
|#60
|7. Zhang, Zhizhen 🇨🇳 PR
|#60
|8. Navone, Mariano 🇦🇷
|#61
|9. Sonego, Lorenzo 🇮🇹
|#62
|10. Buse, Ignacio 🇵🇪
|#63
QUALIFICAZIONI BARCELLONA
|ATMANE, Terence
|🇫🇷 #53
|QUINN, Ethan
|🇺🇸 #56
|MPETSHI PERRICARD, Giovanni
|🇫🇷 #59
|SONEGO, Lorenzo 🇮🇹
|#62
|BUSE, Ignacio
|🇵🇪 #63
|CERUNDOLO, Juan Manuel
|🇦🇷 #71
|CAZAUX, Arthur
|🇫🇷 #73
|OFNER, Sebastian
|🇦🇹 #86
|BLOCKX, Alexander
|🇧🇪 #88
|BAUTISTA AGUT, Roberto
|🇪🇸 #89
|MULLER, Alexandre
|🇫🇷 #90
|DE JONG, Jesper
|🇳🇱 #91
|KOVACEVIC, Aleksandar
|🇺🇸 #92
|VUKIC, Aleksandar
|🇦🇺 #93
|KYPSON, Patrick
|🇺🇸 #97
|HIJIKATA, Rinky
|🇦🇺 #98
|ARNALDI, Matteo 🇮🇹
|#101
|BONZI, Benjamin
|🇫🇷 #103
|TABERNER, Carlos
|🇪🇸 #104
|GAUBAS, Vilius
|🇱🇹
📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI
|1. Halys, Quentin 🇫🇷
|#111
|2. Maestrelli, Francesco 🇮🇹
|#112
|3. Martinez, Pedro 🇪🇸
|#113
|4. Medjedovic, Hamad 🇷🇸
|#115
|5. Trungelliti, Marco 🇦🇷
|#116
|6. Carreno Busta, Pablo 🇪🇸
|#117
|7. Choinski, Jan 🇬🇧
|#123
|8. Virtanen, Otto 🇫🇮
|#126
|9. Pellegrino, Andrea 🇮🇹
|#128
|10. O’Connell, Christopher 🇦🇺
|#130
🇩🇪 ATP 500 MONACO DI BAVIERA
CLAY COURT 🇩🇪 GERMANIA
|4ZVEREV, Alexander ⭐
|🇩🇪 #4
|FRITZ, Taylor ⭐
|🇺🇸 #7
|SHELTON, Ben ⭐
|🇺🇸 #9
|BUBLIK, Alexander
|🇰🇿 #11
|MENSIK, Jakub
|🇨🇿 #13
|COBOLLI, Flavio 🇮🇹
|#14
|DARDERI, Luciano 🇮🇹
|#18
|CERUNDOLO, Francisco
|🇦🇷 #19
|LEHECKA, Jiri
|🇨🇿 #22
|RINDERKNECH, Arthur
|🇫🇷 #27
|GRIEKSPOOR, Tallon
|🇳🇱 #29
|KORDA, Sebastian
|🇺🇸 #36
|DIALLO, Gabriel
|🇨🇦 #37
|SHAPOVALOV, Denis
|🇨🇦 #38
|FONSECA, Joao
|🇧🇷 #39
|MICHELSEN, Alex
|🇺🇸 #40
|TABILO, Alejandro
|🇨🇱 #41
|BERGS, Zizou
|🇧🇪 #45
|MAROZSAN, Fabian
|🇭🇺 #46
|HURKACZ, Hubert PR
|🇵🇱 #47
|CILIC, Marin
|🇭🇷 #49
|TSITSIPAS, Stefanos
|🇬🇷 #51
|FUCSOVICS, Marton
|🇭🇺 #54
📋 ALTERNATES MAIN DRAW
|1. Altmaier, Daniel 🇩🇪
|#55
|2. Majchrzak, Kamil 🇵🇱
|#57
|3. Kecmanovic, Miomir 🇷🇸
|#58
|4. Kopriva, Vit 🇨🇿
|#60
|5. Zhang, Zhizhen 🇨🇳 PR
|#60
|6. Navone, Mariano 🇦🇷
|#61
|7. Sonego, Lorenzo 🇮🇹
|#62
|8. Buse, Ignacio 🇵🇪
|#63
|9. Hanfmann, Yannick 🇩🇪
|#64
|10. van de Zandschulp, Botic 🇳🇱
|#65
QUALIFICAZIONI MONACO
|MAJCHRZAK, Kamil
|🇵🇱 #57
|KECMANOVIC, Miomir
|🇷🇸 #58
|KOPRIVA, Vit
|🇨🇿 #60
|NAVONE, Mariano
|🇦🇷 #61
|HANFMANN, Yannick
|🇩🇪 #64
|VAN DE ZANDSCHULP, Botic
|🇳🇱 #65
|UGO CARABELLI, Camilo
|🇦🇷 #66
|OPELKA, Reilly
|🇺🇸 #67
|GIRON, Marcos
|🇺🇸 #70
|NAVA, Emilio
|🇺🇸 #74
|DZUMHUR, Damir
|🇧🇦 #76
|STRUFF, Jan-Lennard
|🇩🇪 #78
|SPIZZIRRI, Eliot
|🇺🇸 #79
📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI
|1. Shevchenko, Alexander 🇰🇿
|#84
|2. Garin, Cristian 🇨🇱
|#95
|3. Svrcina, Dalibor 🇨🇿
|#100
|4. Maestrelli, Francesco 🇮🇹
|#112
|5. Martinez, Pedro 🇪🇸
|#113
|6. Medjedovic, Hamad 🇷🇸
|#115
|7. Trungelliti, Marco 🇦🇷
|#116
|8. Choinski, Jan 🇬🇧
|#123
|9. Virtanen, Otto 🇫🇮
|#126
|10. Pellegrino, Andrea 🇮🇹
|#128
🇮🇹 Italiani evidenziati
⭐ Top 10 Seeds
PR Protected Ranking
🇪🇸 Barcellona ATP 500 (Clay) • 🇩🇪 Monaco di Baviera ATP 500 (Clay)
Week 15 • 13 – 19 Aprile 2026
🎾 WTA TOUR
WEEK 15 • 13 – 19 APRILE 2026
🇩🇪 WTA 500 STUTTGART
INDOOR CLAY COURT 🇩🇪 GERMANIA
|SABALENKA, Aryna ⭐
|🇧🇾
|RYBAKINA, Elena ⭐
|🇰🇿
|ŚWIĄTEK, Iga ⭐
|🇵🇱
|GAUFF, Coco ⭐
|🇺🇸
|PAOLINI, Jasmine 🇮🇹 ⭐
|ITA
|SVITOLINA, Elina
|🇺🇦
|ANDREEVA, Mirra
|🇷🇺
|ALEXANDROVA, Ekaterina
|🇷🇺
|NOSKOVA, Linda
|🇨🇿
|MUCHOVA, Karolina
|🇨🇿
|TAUSON, Clara
|🇩🇰
|MERTENS, Elise
|🇧🇪
|SHNAIDER, Diana
|🇷🇺
|SAMSONOVA, Liudmila
|🇷🇺
|OSTAPENKO, Jelena
|🇱🇻
|FERNANDEZ, Leylah
|🇨🇦
|NAVARRO, Emma
|🇺🇸
|EALA, Alexandra
|🇵🇭
|KREJCIKOVA, Barbora PR
|🇨🇿
|LYS, Eva WC
|🇩🇪
|SIEGEMUND, Laura WC
|🇩🇪
|SEIDEL, Ella WC
|🇩🇪
|NOHA AKUGUE, Noma WC
|🇩🇪
❌ RITIRATE:
Q. Zheng 🇨🇳 • Kalinskaya 🇷🇺
QUALIFICAZIONI STUTTGART
|FRĘCH, Magdalena
|🇵🇱
|YASTREMSKA, Dayana
|🇺🇦
|RUZIC, Antonia
|🇭🇷
|ZHANG, Shuai
|🇨🇳
|SONMEZ, Zeynep
|🇹🇷
|PARKS, Alycia
|🇺🇸
|JIMENEZ KASINTSEVA, Victoria
|🇦🇩
|KORPATSCH, Tamara
|🇩🇪
|SASNOVICH, Aliaksandra
|🇧🇾
|DODIN, Oceane PR
|🇫🇷
|BENNEMANN, Ella WC
|🇩🇪
|STUSEK, Mara WC
|🇩🇪
🇫🇷 WTA 250 ROUEN
INDOOR CLAY COURT 🇫🇷 FRANCIA
|KOSTYUK, Marta
|🇺🇦
|CIRSTEA, Sorana
|🇷🇴
|CRISTIAN, Jaqueline
|🇷🇴
|BOISSON, Celine
|🇲🇨
|LI, Ann
|🇺🇸
|TJEN, Mia
|🇺🇸
|BEJLEK, Sara
|🇨🇿
|VONDROUSOVA, Marketa
|🇨🇿
|COCCIARETTO, Elisabetta 🇮🇹
|ITA
|BAPTISTE, Hailey
|🇺🇸
|BOUZAS MANEIRO, Jessica
|🇪🇸
|KESSLER, McCartney
|🇺🇸
|OSORIO, Camila
|🇨🇴
|MARIA, Tatjana
|🇩🇪
|GRACHEVA, Varvara
|🇫🇷
|JACQUEMOT, Elsa
|🇫🇷
|KASATKINA, Daria
|🇦🇺
|BONDÁR, Anna
|🇭🇺
|BOULTER, Katie
|🇬🇧
|OLIYNYKOVA, Anastasia
|🇺🇦
|MCNALLY, Caty
|🇺🇸
|BADOSA, Paula WC
|🇪🇸
|PARRY, Diane WC
|🇫🇷
|RAKOTOMANGA RAJAONAH, Tessah WC
|🇫🇷
❌ RITIRATE:
Bouzková 🇨🇿 • Kenin 🇺🇸 • Sierra 🇦🇷
QUALIFICAZIONI ROUEN
|WANG, Xinyu
|🇨🇳
|RUSE, Elena-Gabriela
|🇷🇴
|RAKHIMOVA, Kamilla
|🇷🇺
|GALFI, Dalma
|🇭🇺
|VOLYNETS, Katie
|🇺🇸
|POTAPOVA, Anastasia
|🇷🇺
|BLINKOVA, Anna
|🇷🇺
|TAGGER, Sarah
|🇦🇹
|PAVLYUCHENKOVA, Anastasia
|🇷🇺
|YUAN, Yue
|🇨🇳
|KALININA, Anhelina
|🇺🇦
|SALKOVA, Dominika
|🇨🇿
|CHARAEVA, Nataliya
|🇫🇷
|STEFANINI, Lucrezia 🇮🇹
|ITA
|TIMOFEEVA, Maria
|🇷🇺
|KALIEVA, Elvina
|🇺🇸
|KUDERMETOVA, Polina
|🇷🇺
|STEPHENS, Sloane PR
|🇺🇸
🇵🇹 WTA 125 OEIRAS 3
CLAY COURT 🇵🇹 PORTOGALLO
|HADDAD MAIA, Beatriz
|🇧🇷
|SELEKHMETEVA, Oksana
|🇷🇺
|MARCINKO, Petra
|🇭🇷
|UCHIJIMA, Moyuka
|🇯🇵
|WALTERT, Simona
|🇨🇭
|STARODUBTSEVA, Yuliya
|🇺🇦
|UDVARDY, Panna
|🇭🇺
|BARTUNKOVA, Nikola
|🇨🇿
|VANDEWINKEL, Lulu
|🇧🇪
|SEMENISTAJA, Darja
|🇱🇻
|ERJAVEC, Hailey Baptiste
|🇸🇮
|ARANGO, Yuliana
|🇨🇴
|SHERIF, Mayar
|🇪🇬
|VIDMANOVA, Nikola
|🇨🇿
|KRAUS, Sinja
|🇦🇹
|LAMENS, Suzan
|🇳🇱
|SRAMKOVA, Rebecca
|🇸🇰
|KORNEEVA, Anastasia
|🇷🇺
|JEANJEAN, Leolia
|🇫🇷
|MASAROVA, Rebeka
|🇪🇸
|CHWALIŃSKA, Maja
|🇵🇱
|ZIDANSEK, Tamara
|🇸🇮
|KAWA, Katarzyna
|🇵🇱
QUALIFICAZIONI OEIRAS
|QUEVEDO, Marina
|🇵🇹
|GARLAND, Joanna
|🇹🇼
|RUS, Arantxa
|🇳🇱
|RADIVOJEVIC, Lola
|🇷🇸
|MINNEN, Greet
|🇧🇪
|KOEVERMANS, Isabel
|🇳🇱
|KOSTOVIC, Mia
|🇭🇷
|OSUIGWE, Whitney
|🇺🇸
|YOUNG SUH LEE
|🇰🇷
|TEICHMANN, Jil
|🇨🇭
|JORGE, Francisca
|🇵🇹
|PALICOVA, Barbora
|🇨🇿
|MONTGOMERY, Robin PR
|🇺🇸
🇮🇹 Italiane evidenziate
⭐ Top Seeds
PR Protected Ranking
WC Wild Card
OUT Ritirata
🇩🇪 Stuttgart WTA 500 (Indoor Clay) • 🇫🇷 Rouen WTA 250 (Indoor Clay) • 🇵🇹 Oeiras WTA 125 (Clay)
Week 15 • 13 – 19 Aprile 2026
3 commenti
@ JannikUberAlles (#4588544)
1)Se è per quello neanche a DeMinaur ed AugerAliassime.
2)Effettivamente è strano; a posteriori si può pensare Monaco come più fattibile, ma al momento dell’iscrizione come facevano a saperlo?
3) Giocovic fa quel che può data la vetustà. Può ancora molto, ma deve selezionare drasticamente.
Possibilmente farà Madrid e, se venisse eliminato prematuramente, anche Roma, per mettere un po’ di ore di agonismo nelle gambe prima di Parigi; dove comunque andrà a cuor leggero nella consapevolezza di non poter più di tanto. Il suo vero obbiettivo, per cui sputerà ancora una volta l’anima, è verde.
Intanto, sì: muove i suoi milioni (miliardi?) per garantirsi una serena vecchiaia.
Djokovic ormai gioca solo Masters (qualcuno) e Slam….
Vabbè che Musetti ha perso la prima partita a MC ma perché non gli avete dato la STELLA?
Poi non mi spiego la presenza di Darderi e Cerundolo (Cisco) a Monaco, quando potevano parlare in spagnolo a Barcellona!
Infine: qualcuno ha notizie di Nole? Ha cambiato attività? Si è buttato nell’edilizia o in politica?
Buon tennis a tutti!
😉