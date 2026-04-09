ATP 500 Barcellona, Monaco e WTA 500 Stoccarda, WTA 250 Rouen, WTA 125 Oeiras: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
🎾 ATP TOUR 500

WEEK 15 • 13 – 19 APRILE 2026

🇪🇸 ATP 500 BARCELLONA

CLAY COURT 🇪🇸 SPAGNA

1ALCARAZ, Carlos ⭐ 🇪🇸 #1
MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹 #5
DE MINAUR, Alex 🇦🇺 #6
AUGER-ALIASSIME, Felix 🇨🇦 #8
RUUD, Casper 🇳🇴 #12
KHACHANOV, Karen 🇷🇺 #15
RUBLEV, Andrey 🇷🇺 #16
DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro 🇪🇸 #17
TIEN, Learner 🇺🇸 #21
NORRIE, Cameron 🇬🇧 #24
VACHEROT, Valentin 🇲🇨 #25
DRAPER, Jack 🇬🇧 #26
NAKASHIMA, Brandon 🇺🇸 #30
FILS, Arthur 🇫🇷 #31
ETCHEVERRY, Tomas Martin 🇦🇷 #32
MOUTET, Corentin 🇫🇷 #33
HUMBERT, Ugo 🇫🇷 #34
MUNAR, Jaume 🇪🇸 #35
MANNARINO, Adrian 🇫🇷 #43
MACHAC, Tomas 🇨🇿 #48
BORGES, Nuno 🇵🇹 #50

📋 ALTERNATES MAIN DRAW

1. Baez, Sebastian 🇦🇷 #52
2. Atmane, Terence 🇫🇷 #53
3. Altmaier, Daniel 🇩🇪 #55
4. Majchrzak, Kamil 🇵🇱 #57
5. Mpetshi Perricard, Giovanni 🇫🇷 #59
6. Kopriva, Vit 🇨🇿 #60
7. Zhang, Zhizhen 🇨🇳 PR #60
8. Navone, Mariano 🇦🇷 #61
9. Sonego, Lorenzo 🇮🇹 #62
10. Buse, Ignacio 🇵🇪 #63

QUALIFICAZIONI BARCELLONA

ATMANE, Terence 🇫🇷 #53
QUINN, Ethan 🇺🇸 #56
MPETSHI PERRICARD, Giovanni 🇫🇷 #59
SONEGO, Lorenzo 🇮🇹 #62
BUSE, Ignacio 🇵🇪 #63
CERUNDOLO, Juan Manuel 🇦🇷 #71
CAZAUX, Arthur 🇫🇷 #73
OFNER, Sebastian 🇦🇹 #86
BLOCKX, Alexander 🇧🇪 #88
BAUTISTA AGUT, Roberto 🇪🇸 #89
MULLER, Alexandre 🇫🇷 #90
DE JONG, Jesper 🇳🇱 #91
KOVACEVIC, Aleksandar 🇺🇸 #92
VUKIC, Aleksandar 🇦🇺 #93
KYPSON, Patrick 🇺🇸 #97
HIJIKATA, Rinky 🇦🇺 #98
ARNALDI, Matteo 🇮🇹 #101
BONZI, Benjamin 🇫🇷 #103
TABERNER, Carlos 🇪🇸 #104
GAUBAS, Vilius 🇱🇹

📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI

1. Halys, Quentin 🇫🇷 #111
2. Maestrelli, Francesco 🇮🇹 #112
3. Martinez, Pedro 🇪🇸 #113
4. Medjedovic, Hamad 🇷🇸 #115
5. Trungelliti, Marco 🇦🇷 #116
6. Carreno Busta, Pablo 🇪🇸 #117
7. Choinski, Jan 🇬🇧 #123
8. Virtanen, Otto 🇫🇮 #126
9. Pellegrino, Andrea 🇮🇹 #128
10. O’Connell, Christopher 🇦🇺 #130

🇩🇪 ATP 500 MONACO DI BAVIERA

CLAY COURT 🇩🇪 GERMANIA

4ZVEREV, Alexander ⭐ 🇩🇪 #4
FRITZ, Taylor ⭐ 🇺🇸 #7
SHELTON, Ben ⭐ 🇺🇸 #9
BUBLIK, Alexander 🇰🇿 #11
MENSIK, Jakub 🇨🇿 #13
COBOLLI, Flavio 🇮🇹 #14
DARDERI, Luciano 🇮🇹 #18
CERUNDOLO, Francisco 🇦🇷 #19
LEHECKA, Jiri 🇨🇿 #22
RINDERKNECH, Arthur 🇫🇷 #27
GRIEKSPOOR, Tallon 🇳🇱 #29
KORDA, Sebastian 🇺🇸 #36
DIALLO, Gabriel 🇨🇦 #37
SHAPOVALOV, Denis 🇨🇦 #38
FONSECA, Joao 🇧🇷 #39
MICHELSEN, Alex 🇺🇸 #40
TABILO, Alejandro 🇨🇱 #41
BERGS, Zizou 🇧🇪 #45
MAROZSAN, Fabian 🇭🇺 #46
HURKACZ, Hubert PR 🇵🇱 #47
CILIC, Marin 🇭🇷 #49
TSITSIPAS, Stefanos 🇬🇷 #51
FUCSOVICS, Marton 🇭🇺 #54

📋 ALTERNATES MAIN DRAW

1. Altmaier, Daniel 🇩🇪 #55
2. Majchrzak, Kamil 🇵🇱 #57
3. Kecmanovic, Miomir 🇷🇸 #58
4. Kopriva, Vit 🇨🇿 #60
5. Zhang, Zhizhen 🇨🇳 PR #60
6. Navone, Mariano 🇦🇷 #61
7. Sonego, Lorenzo 🇮🇹 #62
8. Buse, Ignacio 🇵🇪 #63
9. Hanfmann, Yannick 🇩🇪 #64
10. van de Zandschulp, Botic 🇳🇱 #65

QUALIFICAZIONI MONACO

MAJCHRZAK, Kamil 🇵🇱 #57
KECMANOVIC, Miomir 🇷🇸 #58
KOPRIVA, Vit 🇨🇿 #60
NAVONE, Mariano 🇦🇷 #61
HANFMANN, Yannick 🇩🇪 #64
VAN DE ZANDSCHULP, Botic 🇳🇱 #65
UGO CARABELLI, Camilo 🇦🇷 #66
OPELKA, Reilly 🇺🇸 #67
GIRON, Marcos 🇺🇸 #70
NAVA, Emilio 🇺🇸 #74
DZUMHUR, Damir 🇧🇦 #76
STRUFF, Jan-Lennard 🇩🇪 #78
SPIZZIRRI, Eliot 🇺🇸 #79

📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI

1. Shevchenko, Alexander 🇰🇿 #84
2. Garin, Cristian 🇨🇱 #95
3. Svrcina, Dalibor 🇨🇿 #100
4. Maestrelli, Francesco 🇮🇹 #112
5. Martinez, Pedro 🇪🇸 #113
6. Medjedovic, Hamad 🇷🇸 #115
7. Trungelliti, Marco 🇦🇷 #116
8. Choinski, Jan 🇬🇧 #123
9. Virtanen, Otto 🇫🇮 #126
10. Pellegrino, Andrea 🇮🇹 #128

🇮🇹 Italiani evidenziati
⭐ Top 10 Seeds

PR Protected Ranking

🇪🇸 Barcellona ATP 500 (Clay) • 🇩🇪 Monaco di Baviera ATP 500 (Clay)
Week 15 • 13 – 19 Aprile 2026

🎾 WTA TOUR

WEEK 15 • 13 – 19 APRILE 2026

🇩🇪 WTA 500 STUTTGART

INDOOR CLAY COURT 🇩🇪 GERMANIA

SABALENKA, Aryna ⭐ 🇧🇾
RYBAKINA, Elena ⭐ 🇰🇿
ŚWIĄTEK, Iga ⭐ 🇵🇱
GAUFF, Coco ⭐ 🇺🇸
PAOLINI, Jasmine 🇮🇹 ⭐ ITA
SVITOLINA, Elina 🇺🇦
ANDREEVA, Mirra 🇷🇺
ALEXANDROVA, Ekaterina 🇷🇺
NOSKOVA, Linda 🇨🇿
MUCHOVA, Karolina 🇨🇿
TAUSON, Clara 🇩🇰
MERTENS, Elise 🇧🇪
SHNAIDER, Diana 🇷🇺
SAMSONOVA, Liudmila 🇷🇺
OSTAPENKO, Jelena 🇱🇻
FERNANDEZ, Leylah 🇨🇦
NAVARRO, Emma 🇺🇸
EALA, Alexandra 🇵🇭
KREJCIKOVA, Barbora PR 🇨🇿
LYS, Eva WC 🇩🇪
SIEGEMUND, Laura WC 🇩🇪
SEIDEL, Ella WC 🇩🇪
NOHA AKUGUE, Noma WC 🇩🇪

❌ RITIRATE:

Q. Zheng 🇨🇳 • Kalinskaya 🇷🇺

QUALIFICAZIONI STUTTGART

FRĘCH, Magdalena 🇵🇱
YASTREMSKA, Dayana 🇺🇦
RUZIC, Antonia 🇭🇷
ZHANG, Shuai 🇨🇳
SONMEZ, Zeynep 🇹🇷
PARKS, Alycia 🇺🇸
JIMENEZ KASINTSEVA, Victoria 🇦🇩
KORPATSCH, Tamara 🇩🇪
SASNOVICH, Aliaksandra 🇧🇾
DODIN, Oceane PR 🇫🇷
BENNEMANN, Ella WC 🇩🇪
STUSEK, Mara WC 🇩🇪

🇫🇷 WTA 250 ROUEN

INDOOR CLAY COURT 🇫🇷 FRANCIA

KOSTYUK, Marta 🇺🇦
CIRSTEA, Sorana 🇷🇴
CRISTIAN, Jaqueline 🇷🇴
BOISSON, Celine 🇲🇨
LI, Ann 🇺🇸
TJEN, Mia 🇺🇸
BEJLEK, Sara 🇨🇿
VONDROUSOVA, Marketa 🇨🇿
COCCIARETTO, Elisabetta 🇮🇹 ITA
BAPTISTE, Hailey 🇺🇸
BOUZAS MANEIRO, Jessica 🇪🇸
KESSLER, McCartney 🇺🇸
OSORIO, Camila 🇨🇴
MARIA, Tatjana 🇩🇪
GRACHEVA, Varvara 🇫🇷
JACQUEMOT, Elsa 🇫🇷
KASATKINA, Daria 🇦🇺
BONDÁR, Anna 🇭🇺
BOULTER, Katie 🇬🇧
OLIYNYKOVA, Anastasia 🇺🇦
MCNALLY, Caty 🇺🇸
BADOSA, Paula WC 🇪🇸
PARRY, Diane WC 🇫🇷
RAKOTOMANGA RAJAONAH, Tessah WC 🇫🇷

❌ RITIRATE:

Bouzková 🇨🇿 • Kenin 🇺🇸 • Sierra 🇦🇷

QUALIFICAZIONI ROUEN

WANG, Xinyu 🇨🇳
RUSE, Elena-Gabriela 🇷🇴
RAKHIMOVA, Kamilla 🇷🇺
GALFI, Dalma 🇭🇺
VOLYNETS, Katie 🇺🇸
POTAPOVA, Anastasia 🇷🇺
BLINKOVA, Anna 🇷🇺
TAGGER, Sarah 🇦🇹
PAVLYUCHENKOVA, Anastasia 🇷🇺
YUAN, Yue 🇨🇳
KALININA, Anhelina 🇺🇦
SALKOVA, Dominika 🇨🇿
CHARAEVA, Nataliya 🇫🇷
STEFANINI, Lucrezia 🇮🇹 ITA
TIMOFEEVA, Maria 🇷🇺
KALIEVA, Elvina 🇺🇸
KUDERMETOVA, Polina 🇷🇺
STEPHENS, Sloane PR 🇺🇸

🇵🇹 WTA 125 OEIRAS 3

CLAY COURT 🇵🇹 PORTOGALLO

HADDAD MAIA, Beatriz 🇧🇷
SELEKHMETEVA, Oksana 🇷🇺
MARCINKO, Petra 🇭🇷
UCHIJIMA, Moyuka 🇯🇵
WALTERT, Simona 🇨🇭
STARODUBTSEVA, Yuliya 🇺🇦
UDVARDY, Panna 🇭🇺
BARTUNKOVA, Nikola 🇨🇿
VANDEWINKEL, Lulu 🇧🇪
SEMENISTAJA, Darja 🇱🇻
ERJAVEC, Hailey Baptiste 🇸🇮
ARANGO, Yuliana 🇨🇴
SHERIF, Mayar 🇪🇬
VIDMANOVA, Nikola 🇨🇿
KRAUS, Sinja 🇦🇹
LAMENS, Suzan 🇳🇱
SRAMKOVA, Rebecca 🇸🇰
KORNEEVA, Anastasia 🇷🇺
JEANJEAN, Leolia 🇫🇷
MASAROVA, Rebeka 🇪🇸
CHWALIŃSKA, Maja 🇵🇱
ZIDANSEK, Tamara 🇸🇮
KAWA, Katarzyna 🇵🇱

QUALIFICAZIONI OEIRAS

QUEVEDO, Marina 🇵🇹
GARLAND, Joanna 🇹🇼
RUS, Arantxa 🇳🇱
RADIVOJEVIC, Lola 🇷🇸
MINNEN, Greet 🇧🇪
KOEVERMANS, Isabel 🇳🇱
KOSTOVIC, Mia 🇭🇷
OSUIGWE, Whitney 🇺🇸
YOUNG SUH LEE 🇰🇷
TEICHMANN, Jil 🇨🇭
JORGE, Francisca 🇵🇹
PALICOVA, Barbora 🇨🇿
MONTGOMERY, Robin PR 🇺🇸

🇮🇹 Italiane evidenziate
⭐ Top Seeds

PR Protected Ranking
WC Wild Card
OUT Ritirata

🇩🇪 Stuttgart WTA 500 (Indoor Clay) • 🇫🇷 Rouen WTA 250 (Indoor Clay) • 🇵🇹 Oeiras WTA 125 (Clay)
Week 15 • 13 – 19 Aprile 2026

3 commenti

tinapica 09-04-2026 12:12

@ JannikUberAlles (#4588544)

1)Se è per quello neanche a DeMinaur ed AugerAliassime.
2)Effettivamente è strano; a posteriori si può pensare Monaco come più fattibile, ma al momento dell’iscrizione come facevano a saperlo?
3) Giocovic fa quel che può data la vetustà. Può ancora molto, ma deve selezionare drasticamente.
Possibilmente farà Madrid e, se venisse eliminato prematuramente, anche Roma, per mettere un po’ di ore di agonismo nelle gambe prima di Parigi; dove comunque andrà a cuor leggero nella consapevolezza di non poter più di tanto. Il suo vero obbiettivo, per cui sputerà ancora una volta l’anima, è verde.
Intanto, sì: muove i suoi milioni (miliardi?) per garantirsi una serena vecchiaia.

walden 09-04-2026 11:53

Djokovic ormai gioca solo Masters (qualcuno) e Slam….

JannikUberAlles 09-04-2026 10:11

Vabbè che Musetti ha perso la prima partita a MC ma perché non gli avete dato la STELLA?

Poi non mi spiego la presenza di Darderi e Cerundolo (Cisco) a Monaco, quando potevano parlare in spagnolo a Barcellona!

Infine: qualcuno ha notizie di Nole? Ha cambiato attività? Si è buttato nell’edilizia o in politica?

Buon tennis a tutti!

😉

