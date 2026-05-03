Troppi infortuni nel tennis? La ricetta di Macci (ex coach Williams): “Il gioco è troppo fisico, è tempo che anche negli Slam si giochi al meglio dei tre set”

Gli infortuni nel tennis sono ormai una severa consuetudine per tanti, troppi giocatori, inclusi quelli di vertice, stressati oltremodo da un gioco davvero pesante per i fisici. Il tema delle ultime settimane è l’infortunio di Alcaraz, ma non solo: tutti i migliori sono costretti a centellinare gli sforzi e le presenze per arrivare nelle migliori condizioni possibili nei massimi appuntamenti. Una situazione che stimola importanti riflessioni e che ha spinto lo storico coach Rick Macci, mentore delle sorelle Williams da giovani, a una proposta drastica: portare gli incontri al maschile nei tornei dello Slam al meglio dei tre set. Macci ne ha parlato scrivendo sui social in risposta ad una discussione sugli infortuni dei big.

“Mi è stato chiesto di parlare di tutti gli infortuni nel circuito e negli Slam,” scrive Macci. “Il tour oggi è molto diverso rispetto al passato. I viaggi e gli impegni obbligatori hanno raggiunto un altro livello, sono praticamente il doppio rispetto al passato. Ma la vera variabile è la fisicità di entrambi i circuiti, soprattutto di quello maschile: gli atleti, le racchette, le corde e le palline… Tutto è più dinamico, più esplosivo e più violento. Giochi al meglio dei cinque set per restare in vita nel torneo, poi devi rifarlo ancora, e magari ancora una volta. Di conseguenza, il rischio di infortunio aumenta.”

E da qua la proposta radicale: “Gli Slam dovrebbero disputarsi due set su tre, con un super tiebreak a 10 punti nel terzo set. È il momento di voltare pagina”. Macci non è il solo ad aver proposto questa idea, che tuttavia avrebbe un impatto per così dire limitato alle otto settimane in stagione dedicate ai tornei del Grande Slam. Avrebbe davvero un peso nel corso della stagione, o forse non sarebbe meglio ripensare al tipo di gioco ormai imperante sul tour, terribilmente stressante per i tennisti?

Mario Cecchi