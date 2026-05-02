Il programma completo ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Domenica 03 Maggio 2026. E’ il giorno della finale del singolare maschile. In campo Sinner vs Zverev (Sondaggio LiveTennis)

02/05/2026 17:15 5 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Manolo Santana Stadium – ore 14:00
Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS vs Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA
Jannik Sinner ITA vs Alexander Zverev GER (Non prima 17:00)

Masters 1000 Madrid - Finale - Chi vincerà?

View Results

Loading ... Loading ...

TAG: , , ,

5 commenti

Golden Shark 02-05-2026 18:20

Ho votato 2-1 per Sinner , ma sbulacco 😀 :

3-6

7-6

6-4

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 02-05-2026 18:16

Aggiornamenti meteo: previsto fresco, 18-19 gradi, coperto, con possibilita’ di pioggia intorno alle 17:00-18:00. Pioggia invece quasi certa nella mattinata, pertanto campo pesante, lento, tetto probabilmente chiuso. Non sono sicuro chi possa essere avvantaggiato. Avrei preferito soleggiato non ventoso e fresco.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 02-05-2026 18:06

Ho lasciato votare un mio amico, il disgraziato ha messo 2-1 Zverev. Va beh, e’ di Honk Kong, va bene lo stesso….

 3
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marcorava
Palu 02-05-2026 17:57

Per me un 2-0 per il nostro, con un 7-5 o 7-6

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso
Nike (Guest) 02-05-2026 17:47

Lasciate ogni speranza voi che entrate ……

A parte la didascalia ,domani assisteremo a una bella partita

Come ovvio che sia
Forza caterpillar rosso

 1
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Pikario Furioso, Detuqueridapresencia