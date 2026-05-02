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Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Domenica 03 Maggio 2026. E’ il giorno della finale del singolare maschile. In campo Sinner vs Zverev (Sondaggio LiveTennis)
02/05/2026 17:15 5 commenti
Manolo Santana Stadium – ore 14:00
Mirra Andreeva / Diana Shnaider vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend
Jannik Sinner vs Alexander Zverev (Non prima 17:00)
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TAG: Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Madrid 2026, WTA 1000 Madrid, WTA 1000 Madrid 2026
5 commenti
Ho votato 2-1 per Sinner , ma sbulacco 😀 :
3-6
7-6
6-4
Aggiornamenti meteo: previsto fresco, 18-19 gradi, coperto, con possibilita’ di pioggia intorno alle 17:00-18:00. Pioggia invece quasi certa nella mattinata, pertanto campo pesante, lento, tetto probabilmente chiuso. Non sono sicuro chi possa essere avvantaggiato. Avrei preferito soleggiato non ventoso e fresco.
Ho lasciato votare un mio amico, il disgraziato ha messo 2-1 Zverev. Va beh, e’ di Honk Kong, va bene lo stesso….
Per me un 2-0 per il nostro, con un 7-5 o 7-6
Lasciate ogni speranza voi che entrate ……
A parte la didascalia ,domani assisteremo a una bella partita
Come ovvio che sia
Forza caterpillar rosso