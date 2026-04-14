Masters e WTA 1000 Madrid: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

14/04/2026 09:50 3 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
🎾 ATP MASTERS 1000

🇪🇸 MADRID 2026

CLAY COURT • CAJA MÁGICA 🇪🇸

22 APRILE – 03 MAGGIO 2026

MAIN DRAW (78 GIOCATORI)

1ALCARAZ, Carlos ⭐ 🇪🇸 #1
2SINNER, Jannik 🇮🇹 ⭐ #2
3DJOKOVIC, Novak ⭐ 🇷🇸 #3
4ZVEREV, Alexander ⭐ 🇩🇪 #4
5MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹 ⭐ #5
6DE MINAUR, Alex ⭐ 🇦🇺 #6
7FRITZ, Taylor ⭐ 🇺🇸 #7
8AUGER-ALIASSIME, Felix ⭐ 🇨🇦 #8
9SHELTON, Ben ⭐ 🇺🇸 #9
10MEDVEDEV, Daniil ⭐ 🇷🇺 #10
BUBLIK, Alexander 🇰🇿 #11
RUUD, Casper 🇳🇴 #12
MENSIK, Jakub 🇨🇿 #13
COBOLLI, Flavio 🇮🇹 #14
KHACHANOV, Karen 🇷🇺 #15
RUBLEV, Andrey 🇷🇺 #16
DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro 🇪🇸 #17
DARDERI, Luciano 🇮🇹 #18
CERUNDOLO, Francisco 🇦🇷 #19
TIAFOE, Frances 🇺🇸 #20
TIEN, Learner 🇺🇸 #21
LEHECKA, Jiri 🇨🇿 #22
PAUL, Tommy 🇺🇸 #23
NORRIE, Cameron 🇬🇧 #24
VACHEROT, Valentin 🇲🇨 #25
DRAPER, Jack 🇬🇧 #26
RINDERKNECH, Arthur 🇫🇷 #27
RUNE, Holger 🇩🇰 #28
GRIEKSPOOR, Tallon 🇳🇱 #29
NAKASHIMA, Brandon 🇺🇸 #30
FILS, Arthur 🇫🇷 #31
ETCHEVERRY, Tomas Martin 🇦🇷 #32
MOUTET, Corentin 🇫🇷 #33
HUMBERT, Ugo 🇫🇷 #34
MUNAR, Jaume 🇪🇸 #35
KORDA, Sebastian 🇺🇸 #36
DIALLO, Gabriel 🇨🇦 #37
SHAPOVALOV, Denis 🇨🇦 #38
FONSECA, Joao 🇧🇷 #39
MICHELSEN, Alex 🇺🇸 #40
TABILO, Alejandro 🇨🇱 #41
BROOKSBY, Jenson 🇺🇸 #42
MANNARINO, Adrian 🇫🇷 #43
DIMITROV, Grigor 🇧🇬 #44
BERGS, Zizou 🇧🇪 #45
MAROZSAN, Fabian 🇭🇺 #46
POPYRIN, Alexei 🇦🇺 #47
MACHAC, Tomas 🇨🇿 #48
CILIC, Marin 🇭🇷 #49
BORGES, Nuno 🇵🇹 #50
TSITSIPAS, Stefanos 🇬🇷 #51
BAEZ, Sebastian 🇦🇷 #52
ATMANE, Terence 🇫🇷 #53
FUCSOVICS, Marton 🇭🇺 #54
ALTMAIER, Daniel 🇩🇪 #55
QUINN, Ethan 🇺🇸 #56
MAJCHRZAK, Kamil 🇵🇱 #57
KECMANOVIC, Miomir 🇷🇸 #58
MPETSHI PERRICARD, Giovanni 🇫🇷 #59
KOPRIVA, Vit 🇨🇿 #60
ZHANG, Zhizhen PR 🇨🇳 #60
NAVONE, Mariano 🇦🇷 #61
SONEGO, Lorenzo 🇮🇹 #62
BUSE, Ignacio 🇵🇪 #63
HANFMANN, Yannick 🇩🇪 #64
VAN DE ZANDSCHULP, Botic 🇳🇱 #65
UGO CARABELLI, Camilo 🇦🇷 #66
OPELKA, Reilly 🇺🇸 #67
BERRETTINI, Matteo 🇮🇹 #68
ROYER, Valentin 🇫🇷 #69
GIRON, Marcos 🇺🇸 #70
CERUNDOLO, Juan Manuel 🇦🇷 #71
COLLIGNON, Raphael 🇧🇪 #72
CAZAUX, Arthur 🇫🇷 #73
NAVA, Emilio 🇺🇸 #74
HURKACZ, Hubert 🇵🇱 #75
DZUMHUR, Damir 🇧🇦 #76
BELLUCCI, Mattia 🇮🇹 #77
STRUFF, Jan-Lennard 🇩🇪 #78

📋 ALTERNATES MAIN DRAW

1. Spizzirri 🇺🇸 #79 • 2. Duckworth 🇦🇺 #80 • 3. Tirante 🇦🇷 #81 • 4. Comesana 🇦🇷 #82 • 5. Fearnley 🇬🇧 #83 • 6. Shevchenko 🇰🇿 #84 • 7. Walton 🇦🇺 #85 • 8. Ofner 🇦🇹 #86 • 9. Misolic 🇦🇹 #87

QUALIFICAZIONI (43 GIOCATORI)

SHEVCHENKO, Alexander 🇰🇿 #76
BURRUCHAGA, Roman Andres 🇦🇷 #77
OFNER, Sebastian 🇦🇹 #78
BAUTISTA AGUT, Roberto 🇪🇸 #80
MEDJEDOVIC, Hamad 🇷🇸 #81
SVAJDA, Zachary 🇺🇸 #82
TIRANTE, Thiago Agustin 🇦🇷 #83
VUKIC, Aleksandar 🇦🇺 #84
KOVACEVIC, Aleksandar 🇺🇸 #85
COMESANA, Francisco 🇦🇷 #87
CARRENO BUSTA, Pablo 🇪🇸 #88
HALYS, Quentin 🇫🇷 #90
BLOCKX, Alexander 🇧🇪 #92
MULLER, Alexandre 🇫🇷 #94
KYPSON, Patrick 🇺🇸 #96
FEARNLEY, Jacob 🇬🇧 #97
WAWRINKA, Stan 🇨🇭 #98
DE JONG, Jesper 🇳🇱 #99
GARIN, Cristian 🇨🇱 #100
VALLEJO, Adolfo Daniel 🇵🇾 #101
HIJIKATA, Rinky 🇦🇺 #102
BONZI, Benjamin 🇫🇷 #103
LANDALUCE, Martin 🇪🇸 #106
ARNALDI, Matteo 🇮🇹 #107
GAUBAS, Vilius 🇱🇹 #108
VAN ASSCHE, Luca 🇫🇷 #109
PRIZMIC, Dino 🇭🇷 #112
MARTINEZ, Pedro 🇪🇸 #113
MAESTRELLI, Francesco 🇮🇹 #114
BARRIOS VERA, Tomas 🇨🇱 #115
GASTON, Hugo 🇫🇷 #116
TRUNGELLITI, Marco 🇦🇷 #117
WU, Yibing 🇨🇳 #118
CHOINSKI, Jan 🇬🇧 #120
TABERNER, Carlos 🇪🇸 #121
DROGUET, Titouan 🇫🇷 #122
VIRTANEN, Otto 🇫🇮 #123
MCDONALD, Mackenzie 🇺🇸 #125
DAMM, Martin 🇺🇸 #126
MOCHIZUKI, Shintaro 🇯🇵 #127
O’CONNELL, Christopher 🇦🇺 #128
BASILASHVILI, Nikoloz 🇬🇪 #129
PELLEGRINO, Andrea 🇮🇹 #130

📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI

1. Lajovic, Dusan 🇷🇸 #132
2. Rocha, Henrique 🇵🇹 #133
3. Moller, Elmer 🇩🇰 #134
4. Merida, Daniel 🇪🇸 #136
5. Gea, Arthur 🇫🇷 #137
6. Gojo, Borna 🇭🇷 #139
7. Nardi, Luca 🇮🇹 #140
8. Budkov Kjaer, Nicolai 🇳🇴 #141
9. Travaglia, Stefano 🇮🇹 #142
10. Faria, Jaime 🇵🇹 #143

🎾 WTA 1000

🇪🇸 MADRID 2026

CLAY COURT • MADRID 🇪🇸

DAL 20 APRILE 2026

TABELLONE PRINCIPALE (76 GIOCATRICI)

1SABALENKA 🇧🇾
2RYBAKINA 🇰🇿
3GAUFF 🇺🇸
4ŚWIĄTEK 🇵🇱
5PEGULA 🇺🇸
6ANISIMOVA 🇺🇸
7SVITOLINA 🇺🇦
8PAOLINI 🇮🇹 ⭐ 🇮🇹
9M. ANDREEVA 🇷🇺
10MBOKO 🇨🇦
ALEXANDROVA 🇷🇺
BENCIC 🇨🇭
NOSKOVA 🇨🇿
MUCHOVA 🇨🇿
OSAKA 🇯🇵
TAUSON 🇩🇰
JOVIC 🇺🇸
KEYS 🇺🇸
MERTENS 🇧🇪
SHNAIDER 🇷🇺
KALINSKAYA 🇷🇺
SAMSONOVA 🇷🇺
RADUCANU 🇬🇧
OSTAPENKO 🇱🇻
L. FERNANDEZ 🇨🇦
Q. ZHENG 🇨🇳
E. NAVARRO 🇺🇸
KOSTYUK 🇺🇦
EALA 🇵🇭
BUCSA 🇪🇸
JOINT 🇦🇺
BOUZKOVA 🇨🇿
SAKKARI 🇬🇷
XINYU WANG 🇨🇳
CIRSTEA 🇷🇴
CRISTIAN 🇷🇴
FRĘCH 🇵🇱
BOISSON 🇫🇷
A. LI 🇺🇸
TJEN 🇮🇩
BEJLEK 🇨🇿
SINIAKOVA 🇨🇿
VONDROUSOVA 🇨🇿
COCCIARETTO 🇮🇹 🇮🇹
BAPTISTE 🇺🇸
KENIN 🇺🇸
STEARNS 🇺🇸
BOUZAS MANEIRO 🇪🇸
VALENTOVA 🇨🇿
LINETTE 🇵🇱
KESSLER 🇺🇸
KREJCIKOVA 🇨🇿
SIEGEMUND 🇩🇪
YASTREMSKA 🇺🇦
RUZIC 🇭🇷
V. KUDERMETOVA 🇷🇺
OSORIO 🇨🇴
MARIA 🇩🇪
S. ZHANG 🇨🇳
JACQUEMOT 🇫🇷
SIERRA 🇦🇷
KASATKINA 🇦🇺
BONDAR 🇭🇺
OLIYNYKOVA 🇺🇦
BOULTER 🇬🇧
GIBSON 🇦🇺
HADDAD MAIA 🇧🇷
BIRRELL 🇦🇺
SELEKHMETEVA 🇷🇺
MCNALLY 🇺🇸
RUSE 🇷🇴
ZAKHAROVA 🇷🇺
PUTINTSEVA 🇰🇿
MARCINKO 🇭🇷
LYS 🇩🇪
PLISKOVA PR 🇨🇿

❌ RITIRATE

Kartal 🇬🇧 • Gracheva 🇫🇷

QUALIFICAZIONI (42 GIOCATRICI)

RAKHIMOVA 🇷🇺
SONMEZ 🇹🇷
GOLUBIC 🇨🇭
UCHIJIMA 🇯🇵
SEIDEL 🇩🇪
GALFI 🇭🇺
VOLYNETS 🇺🇸
GRABHER 🇦🇹
WALTERT 🇨🇭
STARODUBTSEVA 🇺🇦
TOWNSEND 🇺🇸
PARRY 🇫🇷
P. UDVARDY 🇭🇺
SNIGUR 🇺🇦
POTAPOVA 🇷🇺
BARTUNKOVA 🇨🇿
VANDEWINKEL 🇧🇪
PARKS 🇺🇸
BLINKOVA 🇷🇺
ERJAVEC 🇸🇮
SHERIF 🇪🇬
JUVAN 🇸🇮
L. SUN 🇳🇿
TAGGER 🇦🇹
KORPATSCH 🇩🇪
SASNOVICH 🇧🇾
PAVLYUCHENKOVA 🇷🇺
VEKIC 🇭🇷
VIDMANOVA 🇨🇿
LAMENS 🇳🇱
KRAUS 🇦🇹
KALININA 🇺🇦
R. SRAMKOVA 🇸🇰
KORNEEVA 🇷🇺
JEANJEAN 🇫🇷
MASAROVA 🇨🇭
SALKOVA 🇨🇿
ZIDANSEK 🇸🇮
STAKUSIC 🇨🇦
BEGU PR 🇷🇴
SORRIBES TORMO PR 🇪🇸
DODIN PR 🇫🇷

📋 Alternates QUALIFICAZIONI

1. Charaeva 🇷🇺
2. Quevedo 🇪🇸
3. Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷
4. Kawa 🇵🇱
5. Chwalińska 🇵🇱
6. Costoulas 🇧🇪

3 commenti

zedarioz 14-04-2026 10:30

Scritto da givaldo barbosa
Bellucci in tabellone principale nei 1000 ma nel frattempo gioca i challenger è cosa curiosa.

Direi cosa intelligente. Per stare nei 100 deve fare punti nei challenger, che sono il suo livello medio, in modo da avere l’accesso diretto a 1000 e slam dove si guadagna davvero. Programmazione intelligente.

givaldo barbosa (Guest) 14-04-2026 10:10

Bellucci in tabellone principale nei 1000 ma nel frattempo gioca i challenger è cosa curiosa.

zedarioz 14-04-2026 10:04

Lo so che tutti lo vogliono vedere vincente a Roma, ma a me vedere Jannik vincere a casa degli spagnoli piacerebbe parecchio….

