Masters e WTA 1000 Madrid: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
🎾 ATP MASTERS 1000
🇪🇸 MADRID 2026
CLAY COURT • CAJA MÁGICA 🇪🇸
22 APRILE – 03 MAGGIO 2026
MAIN DRAW (78 GIOCATORI)
|1ALCARAZ, Carlos ⭐
|🇪🇸 #1
|2SINNER, Jannik 🇮🇹 ⭐
|#2
|3DJOKOVIC, Novak ⭐
|🇷🇸 #3
|4ZVEREV, Alexander ⭐
|🇩🇪 #4
|5MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹 ⭐
|#5
|6DE MINAUR, Alex ⭐
|🇦🇺 #6
|7FRITZ, Taylor ⭐
|🇺🇸 #7
|8AUGER-ALIASSIME, Felix ⭐
|🇨🇦 #8
|9SHELTON, Ben ⭐
|🇺🇸 #9
|10MEDVEDEV, Daniil ⭐
|🇷🇺 #10
|BUBLIK, Alexander
|🇰🇿 #11
|RUUD, Casper
|🇳🇴 #12
|MENSIK, Jakub
|🇨🇿 #13
|COBOLLI, Flavio 🇮🇹
|#14
|KHACHANOV, Karen
|🇷🇺 #15
|RUBLEV, Andrey
|🇷🇺 #16
|DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro
|🇪🇸 #17
|DARDERI, Luciano 🇮🇹
|#18
|CERUNDOLO, Francisco
|🇦🇷 #19
|TIAFOE, Frances
|🇺🇸 #20
|TIEN, Learner
|🇺🇸 #21
|LEHECKA, Jiri
|🇨🇿 #22
|PAUL, Tommy
|🇺🇸 #23
|NORRIE, Cameron
|🇬🇧 #24
|VACHEROT, Valentin
|🇲🇨 #25
|DRAPER, Jack
|🇬🇧 #26
|RINDERKNECH, Arthur
|🇫🇷 #27
|RUNE, Holger
|🇩🇰 #28
|GRIEKSPOOR, Tallon
|🇳🇱 #29
|NAKASHIMA, Brandon
|🇺🇸 #30
|FILS, Arthur
|🇫🇷 #31
|ETCHEVERRY, Tomas Martin
|🇦🇷 #32
|MOUTET, Corentin
|🇫🇷 #33
|HUMBERT, Ugo
|🇫🇷 #34
|MUNAR, Jaume
|🇪🇸 #35
|KORDA, Sebastian
|🇺🇸 #36
|DIALLO, Gabriel
|🇨🇦 #37
|SHAPOVALOV, Denis
|🇨🇦 #38
|FONSECA, Joao
|🇧🇷 #39
|MICHELSEN, Alex
|🇺🇸 #40
|TABILO, Alejandro
|🇨🇱 #41
|BROOKSBY, Jenson
|🇺🇸 #42
|MANNARINO, Adrian
|🇫🇷 #43
|DIMITROV, Grigor
|🇧🇬 #44
|BERGS, Zizou
|🇧🇪 #45
|MAROZSAN, Fabian
|🇭🇺 #46
|POPYRIN, Alexei
|🇦🇺 #47
|MACHAC, Tomas
|🇨🇿 #48
|CILIC, Marin
|🇭🇷 #49
|BORGES, Nuno
|🇵🇹 #50
|TSITSIPAS, Stefanos
|🇬🇷 #51
|BAEZ, Sebastian
|🇦🇷 #52
|ATMANE, Terence
|🇫🇷 #53
|FUCSOVICS, Marton
|🇭🇺 #54
|ALTMAIER, Daniel
|🇩🇪 #55
|QUINN, Ethan
|🇺🇸 #56
|MAJCHRZAK, Kamil
|🇵🇱 #57
|KECMANOVIC, Miomir
|🇷🇸 #58
|MPETSHI PERRICARD, Giovanni
|🇫🇷 #59
|KOPRIVA, Vit
|🇨🇿 #60
|ZHANG, Zhizhen PR
|🇨🇳 #60
|NAVONE, Mariano
|🇦🇷 #61
|SONEGO, Lorenzo 🇮🇹
|#62
|BUSE, Ignacio
|🇵🇪 #63
|HANFMANN, Yannick
|🇩🇪 #64
|VAN DE ZANDSCHULP, Botic
|🇳🇱 #65
|UGO CARABELLI, Camilo
|🇦🇷 #66
|OPELKA, Reilly
|🇺🇸 #67
|BERRETTINI, Matteo 🇮🇹
|#68
|ROYER, Valentin
|🇫🇷 #69
|GIRON, Marcos
|🇺🇸 #70
|CERUNDOLO, Juan Manuel
|🇦🇷 #71
|COLLIGNON, Raphael
|🇧🇪 #72
|CAZAUX, Arthur
|🇫🇷 #73
|NAVA, Emilio
|🇺🇸 #74
|HURKACZ, Hubert
|🇵🇱 #75
|DZUMHUR, Damir
|🇧🇦 #76
|BELLUCCI, Mattia 🇮🇹
|#77
|STRUFF, Jan-Lennard
|🇩🇪 #78
📋 ALTERNATES MAIN DRAW
1. Spizzirri 🇺🇸 #79 • 2. Duckworth 🇦🇺 #80 • 3. Tirante 🇦🇷 #81 • 4. Comesana 🇦🇷 #82 • 5. Fearnley 🇬🇧 #83 • 6. Shevchenko 🇰🇿 #84 • 7. Walton 🇦🇺 #85 • 8. Ofner 🇦🇹 #86 • 9. Misolic 🇦🇹 #87
QUALIFICAZIONI (43 GIOCATORI)
|SHEVCHENKO, Alexander
|🇰🇿 #76
|BURRUCHAGA, Roman Andres
|🇦🇷 #77
|OFNER, Sebastian
|🇦🇹 #78
|BAUTISTA AGUT, Roberto
|🇪🇸 #80
|MEDJEDOVIC, Hamad
|🇷🇸 #81
|SVAJDA, Zachary
|🇺🇸 #82
|TIRANTE, Thiago Agustin
|🇦🇷 #83
|VUKIC, Aleksandar
|🇦🇺 #84
|KOVACEVIC, Aleksandar
|🇺🇸 #85
|COMESANA, Francisco
|🇦🇷 #87
|CARRENO BUSTA, Pablo
|🇪🇸 #88
|HALYS, Quentin
|🇫🇷 #90
|BLOCKX, Alexander
|🇧🇪 #92
|MULLER, Alexandre
|🇫🇷 #94
|KYPSON, Patrick
|🇺🇸 #96
|FEARNLEY, Jacob
|🇬🇧 #97
|WAWRINKA, Stan
|🇨🇭 #98
|DE JONG, Jesper
|🇳🇱 #99
|GARIN, Cristian
|🇨🇱 #100
|VALLEJO, Adolfo Daniel
|🇵🇾 #101
|HIJIKATA, Rinky
|🇦🇺 #102
|BONZI, Benjamin
|🇫🇷 #103
|LANDALUCE, Martin
|🇪🇸 #106
|ARNALDI, Matteo 🇮🇹
|#107
|GAUBAS, Vilius
|🇱🇹 #108
|VAN ASSCHE, Luca
|🇫🇷 #109
|PRIZMIC, Dino
|🇭🇷 #112
|MARTINEZ, Pedro
|🇪🇸 #113
|MAESTRELLI, Francesco 🇮🇹
|#114
|BARRIOS VERA, Tomas
|🇨🇱 #115
|GASTON, Hugo
|🇫🇷 #116
|TRUNGELLITI, Marco
|🇦🇷 #117
|WU, Yibing
|🇨🇳 #118
|CHOINSKI, Jan
|🇬🇧 #120
|TABERNER, Carlos
|🇪🇸 #121
|DROGUET, Titouan
|🇫🇷 #122
|VIRTANEN, Otto
|🇫🇮 #123
|MCDONALD, Mackenzie
|🇺🇸 #125
|DAMM, Martin
|🇺🇸 #126
|MOCHIZUKI, Shintaro
|🇯🇵 #127
|O’CONNELL, Christopher
|🇦🇺 #128
|BASILASHVILI, Nikoloz
|🇬🇪 #129
|PELLEGRINO, Andrea 🇮🇹
|#130
📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI
|1. Lajovic, Dusan 🇷🇸
|#132
|2. Rocha, Henrique 🇵🇹
|#133
|3. Moller, Elmer 🇩🇰
|#134
|4. Merida, Daniel 🇪🇸
|#136
|5. Gea, Arthur 🇫🇷
|#137
|6. Gojo, Borna 🇭🇷
|#139
|7. Nardi, Luca 🇮🇹
|#140
|8. Budkov Kjaer, Nicolai 🇳🇴
|#141
|9. Travaglia, Stefano 🇮🇹
|#142
|10. Faria, Jaime 🇵🇹
|#143
🇮🇹 Italiani evidenziati
⭐ Top 10 Seeds
PR Protected Ranking
🎾 WTA 1000
🇪🇸 MADRID 2026
CLAY COURT • MADRID 🇪🇸
DAL 20 APRILE 2026
TABELLONE PRINCIPALE (76 GIOCATRICI)
|1SABALENKA ⭐
|🇧🇾
|2RYBAKINA ⭐
|🇰🇿
|3GAUFF ⭐
|🇺🇸
|4ŚWIĄTEK ⭐
|🇵🇱
|5PEGULA ⭐
|🇺🇸
|6ANISIMOVA ⭐
|🇺🇸
|7SVITOLINA ⭐
|🇺🇦
|8PAOLINI 🇮🇹 ⭐
|🇮🇹
|9M. ANDREEVA ⭐
|🇷🇺
|10MBOKO ⭐
|🇨🇦
|ALEXANDROVA
|🇷🇺
|BENCIC
|🇨🇭
|NOSKOVA
|🇨🇿
|MUCHOVA
|🇨🇿
|OSAKA
|🇯🇵
|TAUSON
|🇩🇰
|JOVIC
|🇺🇸
|KEYS
|🇺🇸
|MERTENS
|🇧🇪
|SHNAIDER
|🇷🇺
|KALINSKAYA
|🇷🇺
|SAMSONOVA
|🇷🇺
|RADUCANU
|🇬🇧
|OSTAPENKO
|🇱🇻
|L. FERNANDEZ
|🇨🇦
|Q. ZHENG
|🇨🇳
|E. NAVARRO
|🇺🇸
|KOSTYUK
|🇺🇦
|EALA
|🇵🇭
|BUCSA
|🇪🇸
|JOINT
|🇦🇺
|BOUZKOVA
|🇨🇿
|SAKKARI
|🇬🇷
|XINYU WANG
|🇨🇳
|CIRSTEA
|🇷🇴
|CRISTIAN
|🇷🇴
|FRĘCH
|🇵🇱
|BOISSON
|🇫🇷
|A. LI
|🇺🇸
|TJEN
|🇮🇩
|BEJLEK
|🇨🇿
|SINIAKOVA
|🇨🇿
|VONDROUSOVA
|🇨🇿
|COCCIARETTO 🇮🇹
|🇮🇹
|BAPTISTE
|🇺🇸
|KENIN
|🇺🇸
|STEARNS
|🇺🇸
|BOUZAS MANEIRO
|🇪🇸
|VALENTOVA
|🇨🇿
|LINETTE
|🇵🇱
|KESSLER
|🇺🇸
|KREJCIKOVA
|🇨🇿
|SIEGEMUND
|🇩🇪
|YASTREMSKA
|🇺🇦
|RUZIC
|🇭🇷
|V. KUDERMETOVA
|🇷🇺
|OSORIO
|🇨🇴
|MARIA
|🇩🇪
|S. ZHANG
|🇨🇳
|JACQUEMOT
|🇫🇷
|SIERRA
|🇦🇷
|KASATKINA
|🇦🇺
|BONDAR
|🇭🇺
|OLIYNYKOVA
|🇺🇦
|BOULTER
|🇬🇧
|GIBSON
|🇦🇺
|HADDAD MAIA
|🇧🇷
|BIRRELL
|🇦🇺
|SELEKHMETEVA
|🇷🇺
|MCNALLY
|🇺🇸
|RUSE
|🇷🇴
|ZAKHAROVA
|🇷🇺
|PUTINTSEVA
|🇰🇿
|MARCINKO
|🇭🇷
|LYS
|🇩🇪
|PLISKOVA PR
|🇨🇿
❌ RITIRATE
Kartal 🇬🇧 • Gracheva 🇫🇷
QUALIFICAZIONI (42 GIOCATRICI)
|RAKHIMOVA
|🇷🇺
|SONMEZ
|🇹🇷
|GOLUBIC
|🇨🇭
|UCHIJIMA
|🇯🇵
|SEIDEL
|🇩🇪
|GALFI
|🇭🇺
|VOLYNETS
|🇺🇸
|GRABHER
|🇦🇹
|WALTERT
|🇨🇭
|STARODUBTSEVA
|🇺🇦
|TOWNSEND
|🇺🇸
|PARRY
|🇫🇷
|P. UDVARDY
|🇭🇺
|SNIGUR
|🇺🇦
|POTAPOVA
|🇷🇺
|BARTUNKOVA
|🇨🇿
|VANDEWINKEL
|🇧🇪
|PARKS
|🇺🇸
|BLINKOVA
|🇷🇺
|ERJAVEC
|🇸🇮
|SHERIF
|🇪🇬
|JUVAN
|🇸🇮
|L. SUN
|🇳🇿
|TAGGER
|🇦🇹
|KORPATSCH
|🇩🇪
|SASNOVICH
|🇧🇾
|PAVLYUCHENKOVA
|🇷🇺
|VEKIC
|🇭🇷
|VIDMANOVA
|🇨🇿
|LAMENS
|🇳🇱
|KRAUS
|🇦🇹
|KALININA
|🇺🇦
|R. SRAMKOVA
|🇸🇰
|KORNEEVA
|🇷🇺
|JEANJEAN
|🇫🇷
|MASAROVA
|🇨🇭
|SALKOVA
|🇨🇿
|ZIDANSEK
|🇸🇮
|STAKUSIC
|🇨🇦
|BEGU PR
|🇷🇴
|SORRIBES TORMO PR
|🇪🇸
|DODIN PR
|🇫🇷
📋 Alternates QUALIFICAZIONI
|1. Charaeva 🇷🇺
|2. Quevedo 🇪🇸
|3. Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷
|4. Kawa 🇵🇱
|5. Chwalińska 🇵🇱
|6. Costoulas 🇧🇪
🇮🇹 Italiane evidenziate
⭐ Top 10
PR Protected Ranking
3 commenti
Direi cosa intelligente. Per stare nei 100 deve fare punti nei challenger, che sono il suo livello medio, in modo da avere l’accesso diretto a 1000 e slam dove si guadagna davvero. Programmazione intelligente.
Bellucci in tabellone principale nei 1000 ma nel frattempo gioca i challenger è cosa curiosa.
Lo so che tutti lo vogliono vedere vincente a Roma, ma a me vedere Jannik vincere a casa degli spagnoli piacerebbe parecchio….