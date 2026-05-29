Sinner è “fragile”?
Jannik Sinner è “fragile”? Dopo la amarissima sconfitta sofferta al secondo turno a Roland Garros 2026, devastato da un malessere a soli 4 punti dalla vittoria contro JM Cerundolo, quest’interrogativo è tornato di moda, soprattutto sulla stampa internazionale – discretamente becera al riguardo, prontissima a dare la stoccata alla prima caduta del nostro Campione – e con brutti personaggi sui social, gentaglia che non aspettava altro per cospargere letame su di un ambiente sempre più inquinato da bassezze e volgarità, lontanissimo canoni di rispetto e valori sportivi che dovrebbero esserne le colonne portanti. La risposta alla domanda tuttavia è semplice: No. Sinner non fragile. È fortissimo. Ma è dannatamente umano, e per questo imperfetto più o meno come tutti noi. Quello che lo differenza dalla massa è la sua voglia incredibile di migliorarsi, un’attitudine al lavoro e alla disciplina professionale che lo spinge ogni giorno a dare il meglio di se stesso per andare a nanna più forte e più abile rispetto a quando si è alzato dal letto. È la sua Straordinaria Normalità. Ma la perfezione è solo un ideale a cui uno come lui tende, con tutte le sue forze, arrivando a risultati eccezionali grazie a qualità umane, atletiche e tecniche formidabili, ma la caduta è sempre una possibilità.
Purtroppo sul Chatrier è accaduto quello che si temeva: il peggior nemico di Jannik in quest’edizione di Roland Garros era… un problema fisico: infortunio, malessere, una caduta, qualcosa che potesse mandare il tilt il suo corpo, più di un qualsiasi avversario. Nella magnifica e storica cavalcata iniziata a Indian Wells e proseguita fino a Roma senza macchia, Sinner ha raggiunto una forma eccezionale in ogni aspetto della prestazione. I colpi filano via oliati alla perfezione, con un servizio pronto tamponare qualsiasi buco e una risposta di livello superiore a tutto quello che c’è in giro, vera arma letale per ogni avversario; il diritto è tuonante, con vincenti devastanti e una fase di costruzione diventata micidiale con quella nuova combinazione di spin e profondità; il rovescio se lo porta da casa da sempre, disegna il campo e non tradisce quasi mai. Pure una smorzata efficace e tatticamente mortale per l’avversario, e anche qualche volée ficcante. Scacco Matto. Questo qua, in salute, non si batte. Per questo lo spettro era proprio il malanno, l’acciacco, o il malessere che lo potesse svuotare. Parigi sta diventando la città degli incubi di Jannik: Atlmaier qualche annetto fa, poi la sconfitta bruciante della finale 2025, con i notissimi 3 match point non sfruttati, e da ieri Cerundolo, a far venire un mal di testa lancinante in questo torneo. Ci riproverà Sinner ovviamente. Uno come lui non si scoraggia certo per questo: con la sua metodica attitudine farà tesoro di quel che è successo, lo studierà e ne trarrà insegnamenti affinché possa fare tutto al meglio delle proprie possibilità in modo che non si ripeta. Già, la ripetizione.
Non è la prima volta che Jannik in campo sembra svuotato. Queste situazioni spesso sono state associate a grandissimo stress termico. È probabilmente una condizione che il suo corpo fa fatica sopportare, e forse anche la testa lo porta in uno stato di tensione da rendere la gestione di questa situazione ancor più difficile. Non importa andare molto indietro per ripensare ai crampi di Shanghai 2025, letali; o la giornata pesantissima di calore a Melbourne 2026 vs. Spizzirri, dalla quale è uscito sportivamente “vivo”, ma per poco. Oppure alla semifinale a Cincy 2025, caldissima, con poi il k.o. sofferto prima della finale, di fatto non giocata contro Alcaraz. Ma si potrebbe anche tornare un po’ indietro come agli Australian Open 2025, vinti, ma che sofferenza contro Rune. C’è questa costante del fattore calore – umidità che lo svuota. Lavoreranno per fare tutto il possibile, ma forse in queste condizioni il suo corpo non lavora bene ed è a rischio collasso, come accaduto purtroppo ieri. Ma non si può dire che è fragile solo per questo, viste le tantissime e dure battaglie portate a casa a ripetizione.
Impossibile imputare a Jannik qualcosa… Aveva praticamente vinto. Forse in alcune fasi del secondo set ha fin troppo gestito le energie. Nella press conference successiva alla batosta, ha detto che stava male già dal mattino, una giornata difficile. Probabilmente in campo ha dato quel che aveva, ma chissà che se avesse spinto di più per qualche minuto nel secondo set magari sarebbe riuscito a vincere il match 10 minuti prima, ne bastavano persino 5 per completare l’opera… Oppure sul 5-1 (o anche 4-1) del terzo, se iniziava a sentirsi k.o., magari era il momento per fermarsi subito, uscire dal campo, bagnarsi, rinfrescarsi un filo e quindi provare a tirare quattro servizi e via. Chiudere, riposarsi, e da domani il caldo su Parigi dovrebbe diminuire… Scenari, ma sarebbe sbagliato puntargli il dito contro, nessuno conosce Jannik meglio di lui e quindi avrà fatto tutto quello che riteneva giusto fare.
Nonostante questa condizione organica col caldo, che ha certamente prosciugato il suo corpo in una giornata già nata storta, affermare che Sinner è fragile è sbagliato. Come può essere fragile un atleta che ha vinto 30 partite di fila? Che non perde da Doha ed è sopravvissuto a momenti non facili in alcuni tornei, trovando risorse per portare a casa partite anche con fatica, qualche piccolo crampo e fastidi. Jannik sta migliorando moltissimo nella gestione delle energie e di se stesso. Da n.1 vive uno stress continuo contro ogni avversario, che ovviamente cerca di batterlo essendo lo scalpo più prezioso possibile. Gioca tanto Jannik, forse troppo? Di sicuro imparerà da questa esperienza. A Roma dopo lo storico successo ha affermato che l’aver giocato tutti i 1000 sul rosso è stato un tentativo per vedere come sarebbe andata. La condizione fisica era buona, perché non giocare e provarci. Il record assoluto di mille vinti è arrivati, a Parigi è andata male. L’obiettivo era Roland Garros, ripetuto a più riprese, quindi a freddo si può affermare che forse l’ideale di giocare – e vincere – tutto non è stato raggiunto ed è quasi impossibile da raggiungere (solo l’Ironman Nadal c’era riuscito prima di lui, e solo Rafa ha poi vinto anche Parigi). Ci sarà modo di tarare sforzi e impegni nel 2027, forte di questa esperienza. Ma si torna all’incipit: non si può legittimamente associare la parola Fragile a un atleta che gioca così tanto, e bene.
Alla fine di questa partita nera ci resta un senso di vuoto tremendo. Inutile essere ipocriti: questo Roland Garros sembrava scritto, c’erano tutte le condizioni di poterlo vincere, forte dell’esperienza del 2025 e della fiducia massima del momento. Purtroppo è andata male, il fisico ha ceduto con un malessere che non è riuscito a gestire, in match in cui era arrivato a un passo dalla vittoria. Ma ci resta l’immagine e le parole franche di Jannik nella press conference. Lì è venuta fuori, di nuovo, la Bellezza della sua persona. Parlando alla stampa con il cuore spezzato, ha dato a tutti una vera lezione di classe e umanità, ha mostrato qualcosa diventata merce rarissima: si è assunto le sue responsabilità. Non ha cercato scuse, alibi. Non ha scaricato colpe su nessuno, e sarebbe stato facile per il discorso degli orari delle partite. Si è limitato a parlare di fatti. Non è sfuggito al confronto, rispondendo in modo franco alle domande incalzanti dei cronisti, esternando il massimo rispetto per l’avversario e per il torneo. Un ragazzo che ci ha regalato così tanto nell’ultimo periodo e che ci insegna ogni volta qualcosa su come ci si comporta, è soltanto un dono. Forza Jannik, ti aspettiamo a Wimbledon più forte che mai.
Marco Mazzoni
TAG: Jannik Sinner, Marco Mazzoni, Roland Garros 2026
Giusto. Prima o poi si rompe il giocattolo e ti cacceranno dal forum!
Finalmente uno che parla, evidentemente, senza aver preso un colpo di sole.
buongiorno a tutti. E” la prima volta che intervengo. Non pratico il tennis ma lo seguo con passione da decenni. Come neurologo mi permetto di segnalare ai non esperti l’esistenza di sindromi neuro mediate che possono , nelle forme più gravi, portare a svenimenti o sincopi. Dai sintomi osservati in Sinner ieri ma anche in altre occasioni tipo Melbourne due anni fa , il nostro Jannik aveva tutte le manifestazioni esteriori di tali stati patologici. Se fosse questa la diagnosi l’evento causale puo essere diverso, intervenire in momenti differenti, non necessariamente dopo uno sforzo estremo. Ieri tutto e’ accaduto improvvisamente in particolare al cambio campo del 5-2. La posizione da seduto , lo stato di riposo , associato a una carenza di liquidi per disidratazione, può aver ingenerato una sindrome pre vagale con essa un calo pressorio, difficoltà respiratorie, nausea , visione disturbata etc. Spero che lo staf di Sinner abbia contezza della situazione anche se la scelta di far stare seduto Jannik durante l’intervento del fisio è errata. L’atleta in crisi va fatto sdraiare con le gambe sollevate per agire sul circolo. Il momento più critico per un tennista d’elite è la sosta al cambio campo. Può bastare , in caso di soggetto predisposto, il rallentamento del ritmo cardiaco dovuto alla pur breve fase di riposo a ingenerare la crisi. Scusate per il”pippone” medico ma contribuire al confronto con dei dati reali.
Sinner fragile?
La prendo come una provocazione o appunto un colpo di sole.
La risposta sta nei numeri:
6 master 1000 consecutivi vinti con 5 di fila. Record assoluto.
34 vittoria di fila nei 1000, record assoluto, abbattuto il record di Nole che sembra insuperabile.
Semmai rabbia perché sul 5/1 o al primo segnale di colpo di calore poteva uscire dal campo e darsi una bella rinfrescata, tornare in campo e chiudere la pratica Cerundolino con un paio di servizi.
Ma lui è un generoso che vincano qualcosa anche gli altri poi già da Wimbledon la ricreazione è finita e tutti torneranno in classe.
Non direi fragile, “gracile” suona meglio. Ricordo qualche anno fa, colpito dallo stesso malore, arrivò il medico a misurargli la pressione. Non l’ho visto fare a nessun altro. Non credo che gli sia successo per il troppo giocare, in fondo è il suo mestiere. L’altr avolta si è ripreso, si riprenderà anche questa. enzo
Parlare di sconfitta al quinto mi suona strano, di vittoria di JM ancora di più. Si perde quando il tuo avversario ti è superiore, ma Jannik da chi è stato sconfitto?
Fragile forse è Draper, se può avere un senso parlare di fragilità su atleti che performano sempre ad alto livello.
Ci sono limiti nella fisiologia umana che non sono sempre spiegabili, anche in una “macchina” superallenata come un top player.
Pensate all’infortunio di Carlos, credete veramente che lui e il suo staff,non avessero messo in essere tutte le possibili precauzioni? ma è successo.
Guardate cosa è successo a Dimitrov, Rune,Fils ,Musetti e altri.
E’ possibile che Jannik abbia qualcosa di STRUTTURALE e va accettato, almeno, io da tifoso lo accetto e accetto le sue spiegazioni.
Ieri è stato dolorosissimo per un tifoso, eravamo tutti pronti a festeggiare e poi è successo qualcosa di surreale, si deve accettare.
Tutto il codazzo di analisi e varie va accettato, fa parte del circo mediatico che poi fa diventare superstar i Sinner.Alcaraz e altri.
Forza Jannik sempre.
Con le sfere ci ragioni pure, mi pare…
Lo dico anche ad altri, qui non si sta commentando una sconfitta.
Quando si è avanti di due set comodi e 5-1 nel terzo nessuno al mondo perde una partita, men che meno Sinner e men che meno con un avversario che non ha fatto nulla, nemmeno una mezza palla break fino a quel momento.
Ciò che si sta commentando è un dramma sportivo di questo ragazzo, su cui colui che lo ha sconfitto ha avuto la stessa influenza del pubblico spettatore, cioè zero.
Ma se non siete in grado di discernere neanche questo, evitate di commentare!
Francamente non ne ho idea. Ho interrogato al riguardo l’oracolo artificiale e fa altri nomi , non Ferrara.
hai un motivo per avere la sicurezza che senza giocare un torneo tra quelli da te citati ieri sarebbe stato un sinner “sano”?…..non credo.Lui è in forma,ha fatto bene a sfruttare in pieno il momento,ieri è andata male?….si….amen!
che poi chi di dovere analizzi bene cosa sia successo ancora ,è indiscutibile!
no, le crisi di performance come l’overreaching possono avere un esplosione istantanea, anche se accompagnata da segni premonitori. e del resto sinner stesso ha detto di non aver dormito bene. ma del resto, veramente pensate che sia umanamente possibile fare quello che ha fatto sinner finora e pensare di arrivare in fondo anche al RG? qui non si tratta solo di energie fisiche, ma di un enorme stresso psicologico. giocare 5 tornei maggiori e vincerli ti esaurisce anche a livello mentale, e l’esaurimento mentale colpisce il fisico. quello che è successo ieri è totalmente spiegabile con l’esaurimento psicofisico del giocatore.
Ma che ha il serbatoio come una macchina e si è svuotato di colpo? Ma lo sport lo guardi solo da quando tifi per Sinner? Stravinceva ma ti rendi conto?
Quando si è costruiti a tavolino il giocattolo, prima o poi, si rompe definitivamente.
La sconfitta in sé stessa ci può sempre stare, il problema di non aver vinto un RG apparecchiato pure, il problema principale è che d ora in avanti, Sinner da un momento all altro può precipitare in qualunque tipo di match in questi inspiegabili burn out stranissimi senza un preavviso. Analisi mediche subito
ti ricordo che in australia ha perso da djokovic in 5 set tirati e non c’è stato nessun crollo come quello visto ieri. e sinceramente paragonare i 2 match è da persone che hanno poca dimestichezza con il tennis e con le prestazioni di djoko in australia, torneo che ha vinto solo 10 volte…
Sulla partita di ieri farei due ragionamenti uno: Va modificato il regolamento. Il tennis si evolve, adesso giocano con più potenza, velocità di gambe, rispetto ai tempi delle racchette di legno, dovrebbe essere chiaro a tutti che per preservare gli attuali giocatori servono nuove regole, ieri Sinner stava male, per fortuna l’arbitro è stata intelligente ha capito che doveva intervenire nonostante le regole, probabilmente verrà richiamata con qualche penale, per qualcuno Sinner doveva stare alle regole e morire in campo, oppure ritirarsi. Detto questo è evidente che ci sono troppi ritiri e infortuni in generale, se uno riflette un motivo ci sarà……Sul fisico di Sinner qualcosa di anomalo c’è, sicuramente troppo sensibile di stomaco, basta poco per farlo stare male, sicuramente il caldo influisce, escluderei troppe partite, fisicamente stava bene, nei scambi non l’ho mai visto al limite, probabilmente e arrivato un principio di colpo di calore e anche se leggero non passa subito, ti svuota dentro, non ai più energie, la testa gira, vorresti vomitare, fai fatica a stare in piedi, se devo essere sincero non so come ha fatto nel rimanere in campo fino alla fine, un vero gladiatore. Chapeau
D’accordo, ma ha giocato troppi tornei prima. Se il RG era il suo obiettivo 2026 perché giocare 5 1000 consecutivi prima? Mi si dirà: ma Roma tutti lo volevano, bene allora, dopo Montecarlo, almeno non andare a Madrid.
Sono basito per una programmazione in vista del LG così imbarazzante
In effetti anch’io vorrei prendere vagonate di bigliettoni per dire la ppppasta!
Mancando tutti e 2 i cannibali di slam e di 1000 è la volta buona che qualcun altro, finalmente, possa vincere uno slam, ora o mai più. Già da Wimbledon la ricreazione finirà e tutti torneranno nei loro ruoli di comprimari, tranne Nole che comprimario non lo sarà mai. Ecco vorrei tanto che vincesse lui il più grande vincente di tutti i tempi passati e probabilmente futuri.
Vi condivido in pieno…per i “difetti” genetici e strutturali sta ancora imparando…e tra un paio di anno avrà imprato a gestire anche queste situazioni! Sono sicuro che giocherà almeno fino a 37 0 38 anni con la risuluzione di questa problematica!
Il rendimento di un giocatore sovraffaticato da eccesso di attività è caratterizzato da un progressivo allontanamento dallo stato di forma e brillantezza ottimali, con costante perdita di efficacia e risultati via via decrescenti.
Il caso di Sinner è ben diverso. Gioca da mesi a un livello stratosferico, inclusa la partita di ieri, ma incorre piuttosto frequentemente in improvvisi crolli fisici. A volte riesce a riprendersi bene dopo poche decine di minuti, altre volte no.
Quanto successo a Roma contro Medvedev è una chiara dimostrazione. Un giocatore sovraffaticato si spegne pian piano e se ne va a casa. Sinner invece ha avuto un black out e poi è riuscito a riaccendere la luce.
Aggiungiamo anche che, come fatto notare da altri, Sinner ieri non si sentiva bene già al risveglio mattutino. Io credo che il solito virus ci abbia messo lo zampino. E sono certo che lo staff abbia già approfondito con opportuni esami l’assetto immunitario e quant’altro, vista la frequenza con cui si verificano certi episodi.
Puó darsi che il mio sia un pensiero assurdo, peró farei fare le analisi sia a ció che ha bevuto, sia a ció che ha mangiato più alle solite analisi del sangue. Il motivo? Ieri Jannik era quotato a 1 -16-20 e non vorrei che qualche organizzazione malandrina avesse combinato il fattaccio per scopi che si possono comprendere piuttosto facilmente!
Ci ricordiamo le ultime ma ci sono pure la finale a Miami con Medvedev, la sconfitta con Cerundolo a Roma, con Medvedev a Wimbledon. In tutti questi casi ha detto che non aveva dormito bene (anche con Spizzirri). Quindi, non è tanto il caldo in sé quanto qualcosa che preesiste e che viene acuità dal caldo. E non sono situazioni tutte uguali, un alcuni casi ci sono delle febbricole, in altri situazioni la concomitanza del polline, in altre una concomitanza di diversi fattori psicofisici. Quindi si c’è una vulnerabilità. Le persone con pelle molto chiara e capelli rossi, ad esempio, vanno incontro a vari problemi legate alle varianti del gene MC1R tra cui una particolare difficoltà all’esposizione solare e anche una maggiore sensibilità a dermatiti, psoriasi e vesciche. In più Sinner è un longilineo e quindi più soggetto ad ipotensione.Quindi è difficile fare prevenzione e probabilmente Sinner dovrà convivere con questa teoria di sintomi multideterminati. Ma se questo è il prezzo da pagare credo che gli Alcaraz, i Rune, i Fils, i Draper e via dicendo lo pagherebbero volentieri perché hanno un carattere transitorio e occasionale diversamente dagli accidenti muscolari e tendinei…
Ma cosa state dicendo? Una querelle basata sul nulla. Ieri faceva caldo, bene, ma la ragione profonda e fondamentalmente ovviamente è che ieri tutta la tensione mentale accumulata si è imposta e gli ha quasi impedito di giocare. È stato quasi un redde rationem corporale, un rigetto generalizzato di ciò che stava facendo per troppi mesi con troppa intensità di concentrazione, il soma si è rifiutato di giocare e la mente si è messa a suggerirglielo e in quel preciso momento la spina si è staccata. Nei tre set successivi infatti ha fatto finta di giocare sopportando, per onore di firma, a malapena quello che stava facendo. Provava, alla lettera, un senso appunto di rigetto, di schifo e il finale è stato ovviamente e direi giustamente sfavorevole. Lo hanno fatto giocare e vincere troppo, inutile accampare scuse e JS lo sa sin troppo bene. Non è un robot? Questa è la domanda ansiogena sulla boccuccia di tutti i portatori di tifo: i famigerati tifosi che non si fermano davanti a nulla. Poi, ma è lui che comanda nel team o è il contrario? È un combinato disposto, una giusta simbiosi mutualistica quindi la colpa, se colpa è, è di tutti. Comunque resta, a parte ieri ma attraverso ieri, che ha giocato troppo, fidanti della sua forma mentis prussiana intrisa di dovere, lo e si è spinto in una terra (battuta) incognita in cui si è smarrito. Trovo però che il team ha tirato troppo dritto mediante un inaspettato e ingenuo errore di valutazione che lo psicosomatico ha sacrosantamente punito, dando un messaggio chiaro, guarda caso, sull’orlo di un altra vittoria. Almeno Cahill lo facevo più lungimirante, il fatto che il giocatore dica che se la sente non deve significare che allora si deve continuare.. comunque ora di tennis per qualche tempo non si deve nemmeno sentire parlare, è bene che gli avvoltoi monocromi appollaiati sull’angolo se ne facciano una santa ragione e tornino dalle famigliole per concedergli un break invece di stargli addosso per curargli le ferite; sarebbe un ennesimo errore latore di pressione da prestazione, seppur in buona fede sarebbe una modalità magari inconscia di incolparlo, vista la sua inflessibile forma mentis. Lasciatelo dormire, allentate la presa, non tentate di vellicare il suo assoggettamento a priori al dovere, disinnescate questa pulsione morale che tanto lo aiuta ma che può diventare tossica…forse Wimbledon ma non è detto, non deve essere detto…tanto poi,inevitabilmente, ci penseranno gli spremiagrumi degli sponsor a far squillare le trombe del pronto riscatto del numero 1…
In 72 giorni ha vinto 30 partite a livello master mille (una al RG)
Poi al 74° è crollato.
La verità è che fare il sunshine double e dopo il triplete di mille sul rosso è una richiesta eccessiva a se stessi e ieri, probabilmene complice il caldo, lo ha pagato un pò.
Ora avrà un bel riposo (sono curioso di vedere se a questo punto decide di fare un 500 su erba ai quali ad oggi non era iscritto) per ritemprarsi e ripartire da WImbledoon per il finale di stagione.
sì, ma questa l’aveva già stravinta
Grazie Mazzoni, come sempre.
@ giorgione (#4626458)
Provo a spigare ancora una volta che nessuno parla di mettere sempre di sera le partite di Sinner ma metterle di giorno programmandole non come primo incontro della giornata ma per esempio nel caso di ieri come terzo incontro dopo due match femminili come senpre si fa nei tornei visto anche il diverso interesse del pubblico ed il maggiore afflusso agli incontri maschili più inteeessanti soprattutto nei primi turni. Insomma sarebbe bastato poco per evitare il problema, ma forse era proprio quello che i francesi volevano…
Lo staff dispone già sicuramente di un sacco di dati in merito. Pressione, ossigeno, zucchero e tossine nel sangue, assetto ematico e ormonale, etc.
Il problema è che capita piuttosto spesso di non riuscire ad arrivare a una diagnosi più o meno precisa, e ci si deve contentare di individuare qualche rimedio sintomatico, oltre a un grado di attività compatibile con il quadro generale.
Ovviamente è sperabile che non si tratti di problemi irreversibili o ingestibili, come è successo in alcuni ben noti casi (vedi Soderling), nei quali peraltro una causa prevalente era stata in effetti individuata.
@ Laura (#4626492)
Se fosse stata una normale sconfitta, per una giornata storta sul piano del gioco o per avere trovato un avversario in stato di grazia, tutte queste discussioni non ci sarebbero, ovviamente. Qui ci si preoccupa perché c’è un avversario oscuro, che è teoricamente in agguato ogni volta che Sinner scende in campo, e che lo fa rischiare di perdere con avversari che potrebbe battere giocando in accapatoio, come Spizzirri o Cerundolo jr. E’ chiaro che la gente si interroga sulle ragioni di questo stato di cose. Ed è chiaro che i suoi devono al più presto capire quale sia il problema, se ancora non lo hanno capito, e risolverlo.
giusto parlarne……pero’ ci sono anche 3 ragazzi che hanno mantenuto in alto il tricolore (un po enfatico),l’ennesima disfatta francese per i quali kouame non è piu una speranza ma quasi un obbligo (povero ragazzo),insomma anche altri argomenti.Temo che da oggi ogni volta che un courier qualunque nomini sinner arriva l’articolone e si dimentica altro….
Questo ragazzo compie gesti semplici che acquistano uno spessore culturale.
Quello che non ho sentito sottolineare molto e che credo sia molto importante è che non si è ritirato. Avrebbe potuto, forse dovuto. Tutti se lo aspettavano tutti ce lo aspettavamo. Ostinatamente è rimasto in campo, direi quasi per arrivare a essere sconfitto piuttosto che ritirarsi.
La nave affonda, la mia nave affonda, io non la abbandono, poi la rimetterò a posto. È raro sapete nello sport comportarsi così. È un valore. Un valore difficile da definire. Una specie di pienezza morale della propria persona che Jannik ha. I suoi autocommenti sono stati eccezionali. Di solito trovo una via. Oggi non l’ho trovata.
C’è un saggio di Gilles Deleuze sul concetto di “esausto” che vi consiglio.
L’immagine di Sinner esausto che resta in campo in quel modo non me la dimenticherò mai, ma non nel tennis: nella mia esperienza di vita.
Semplicemente non è umile
Il campo l ha punito
Si. E’ un ragazzo normale, atleta.ma umano. La cosa importante e’ che.non faccia infortuni gravi. Riposi bene si.rimetta in sesto
Fragile ??
Sopra di 2 set e 5/1 al terzo e perde al quinto set e mi dite che è fragile ??
Dai su’, siamo seri
Era stanchino , si riprendera’, deve solo riposare
E’ un meccanismo di compensazione della natura, credo tu abbia ragione. La fragilità è una componente che spesso si accompagna ai geni e agi eccelsi. Penso anche a Ami Winehouse, Kurt Cobain, Ian Curtis….
@ giorgione (#4626458)
Tutte le opinioni sono rispettabili, le sentenze molto meno.
Detto questo vorrei sapere da te come mai agli AO con 40 giorni di riposo e preparazione alle spalle gli è accaduta la stessa cosa.
Se, come dici, fosse colpa dei tornei su terra prima del R.G. in Australia quali tornei precedenti lo hanno stancato troppo?
Ricordo bene le ironie sul fatto che ha saltato la Davis per riposare e poi contro Spizzirri si è salvato per un pelo perdendo poi male con Nole.
Non è Ferrara che si occupa dell’alimentazione di Jannik?
Secondo me devono ancora capire bene, come alimentarlo correttamente nel prepartita e durante. Quando finalmente troveranno la quadra, non soffrira’ piu’ di questi episodi. Piu’ che al preparatore atletico, io guardo al nutrizionista; e’ lui o lei che deve risolvere, e succedera’ presto perche’ mai come in questo caso, sbagliando si impara.
piu ti leggo….piu ti condivido….piu di quoto
” Lì è venuta fuori , di nuovo , la Bellezza della sua persona ” .
Fantastico …
Quando con poche semplici parole si riesce ad esprimere tutto e di piu’ .
Ieri Sinner pur perdendo malamente è uscito dal campo ” vincitore ” .
Un suo tifoso , una volta digerito l’iniziale e comprensibile shock , da oggi , rielaborando il suo atteggiamento e le sue parole , non può far altro che ” amarlo ” ancora di piu’ .
Ci vuole, secondo me, un pó di prospettiva
1) il favorito, o strafavorito, alla vigilia di un torneo, incappa in una giornataccia e perde. Quante volte é successo?
2) double sunshine + poker sul rosso + Wimbledon sarebbe stato un record fuori scala se paragonato a qualunque striscia, comprese quelle di Djokovic 2015 e quelle di Borg. Puó ancora realizzarli tutti meno uno che sarebbe comunque segno di un dominio totale.
Poi chiaro che le giornate come ieri vanno capite e analizzate, sennó ogni ogni volta che il termometro segna più di 30 gradi, dopo due ore di gioco diventi uno zombie ed é un peccato. Il problema é che queste cose vengono fuori out of nowhere, quindi non é manco facile capire l’origine del problema. Personalmente sono convinto che se avesse saltato Roma, avrebbe avuto comunque lo stesso problema ieri. Non sembra qualcosa dovuto a stanchezza accumulata, accade random. Sotto certe condizioni scatenanti ma non ogni volta, quindi random
Già i tremolii e malessere a Roma con Medv segnalavano che qualcosa non andava.
Poi l’ha sfangata, ma il conto presto o tardi arriva. 🙁
Siamo in un mondo in cui se hai delle perplessità passi per “rosicone” che è come mettere una pietra sopra al dialogo,al dibattito e quindi all’informazione che matura con l’approfondimento.
Ieri l’amaro in bocca e l giusta delusione dei tifosi è stata occasione per tacere chi obbiettava sul medical timeout,per affermare che l’organizzazione avesse voluto fare un danno a Jannik ecc ecc.
A bocce ferme ,e con meno nervosismo,vanno invece commentati i fatti con le poche informazioni che abbiamo e la minima competenza , elementi questi che ogni appassionato dovrebbe avere ben presente.
Io cerco di capire cos’abbia avuto visto che dal mattino non stava bene e che Cahill in un’intervista non si dichiarava preoccupato troppo del caldo.
È difficile farsi un’opinione perché ovviamente non viene detto tutto,anzi pochissimo quindi da parte mia c’è solo la speranza che sia stata una sfiga (visto il risultato ) per una una convergenza di fattori.
Vorrei essere fragile come lui…..
Non scherziamo, dai.
Una partita si può anche perdere, o no?
Quando avevo 10 anni e stavo giocando a volte mi capitava che improvvisamente mi svanivano le forze… per farla breve dopo molte analisi e un ricovero all’ ospedale Gaslini di Genova mi hanno diagnosticato una sindrome ipoglicemica. La cosa è durata circa un anno poi è svanita ed è ritornata un anno fa…a volte mi sento letteralmente senza forze, sento che mi calano le forze di brutto e mi gira la testa… magari sono sul divano non necessariamente sono sotto sforzo…prendo tre cucchiai di zucchero e nel giro di una oretta mi passa…i medici non hanno mai saputo la origine della cosa…non sono un medico ma un umile impiegato… ma fossi in Sinner andrei a fondo della cosa…ieri secondo me è stato un campanello di allarme non per la carriera ma per la salute del ragazzo
Partiamo da un primo assunto sbagliato; non è vero che Nadal, Federer, Djokovic, o chi li ha preceduto, giocassero alle 12, caldo o freddo. Non ricordo di match negli slam giocati dai numneri 1 in quell’orario.
Sul resto sono, ovviamnete opinioni, rispettabili, ma opinioni.
@ OneMore (#4626498)
Quest’anno Sinner ha voluto portare il suo fisico slam limite, per scoprire qual è il suo limite. Pensava di farcela a vincere 5 master 1000 di fila e in più il Roland Garros. Infatti, dopo lo slam rosso aveva previsto riposo assoluto. Non ce l’ha fatta, ha avuto un calo energetico drastico, comprensibilissimo dopo il tour de force fatto da febbraio a fine maggio. I limiti di Sinner sono molto alti, ma tutti hanno un limite. Ora riposo totale e si riparte da Wimbledon!
No ma infatti è da ieri pomeriggio che a me sembra di stare su scherzi a parte, il figlio di un mio amico, nato 2 mesi, fa ha una gestione più matura delle frustrazioni …
Anch’io penso che ci sia qualcosa di strutturale. Potrebbe anche essere quasi “fisiologico”, allo stesso modo che chi è portato per i 1500 piani va comunque forte anche sui 10000, ma arriva al finale col serbatoio vuoto…
E’ evidente che Sinner al quinto set ha quasi sempre un calo di rendimento. Ce l’hanno più o meno tutti, lui assai più pronunciato della media.
In aggiunta a questo dato oggettivo, va notata una sua certa sensibilità a virus di varia natura, che abbiamo riscontrato più di una volta.
Infine la sua struttura fisica “nordica” lo espone più di altri ai problemi connessi con eccesso di calore e umidità.
Il sovraffaticamento da eccesso di attività è l’ultimo dei problemi. Certo, può essere una concausa secondaria, ma il problema principale sta nei punti precedenti.
Interessante e, sembrerebbe, ragionevole. Questo spiegherebbe anche perchè Vagnozzi sostenga che il suo top lo raggiungerà fra anni…
è uscita tutta in una volta l’unanità di Sinner.
l’andamento del punteggio ha amplificato il tutto.
Il ragazzo ha lottato, senza infortunio apparente.. e Cerundolo, col suo tipo di gioco, ci ha messo del suo.
Sinner è “fragile”?
Alcaraz è “fragile”?
Rune è “fragile”?
Fils è “fragile”?
Shelton è “fragile”?
……………………….. …………………………..
Il suo tennis non si discute ma che abbia un problema fisico direi che è evidente e chiaro a tutti
Nessuno puo’ pensare che sia normale per un ragazzo di 25 anni avere questo tipo di problematiche fisiche considerando che è un atleta allenato.
Lui sapra’ sicuramente di cosa si tratta e mi auguro per lui , a prescindere dal tennis, che riesca a risolverlo
Sinner è fragile ??!!!
Ma stiamo scherzando ? Sinner è una roccia, piuttosto! E lo ha dimostrato inanellando 5 master 1000 di fila. Quest’anno ha voluto testare il suo fisico e la sua tenuta mentale. Lo svuotamento energetico che ha accusato ieri non c’entra nulla con i crampi avuti a Shanghai (dove c’è stata una moria di tennisti) o agli AO di quest’anno. Ieri il caldo non è stata la causa principale, ma solo una concausa. Sinner è arrivato al suo limite. Ma, ci tengo a dire, è un limite molto alto, altro che fragilità!
cosa non capisci del termine “stampa straniera”?
Io sono convinto che quello che è accaduto ieri Non è normale, non giustificabile né dal numero di partite giocate in precedenza né col caldo né con tutto quello che ho letto qui, Jannik sa quello che gli è successo e al momento non vuole dirlo, quindi spero riesca a risolvere e allora sapremo, altrimenti ci troveremo Sempre con questa spada di Damocle che potrebbe rendere vano qualsiasi percorso intrapreso.
mamma mia che scassamento di palle per una sconfitta che prima o poi doveva arrivare….nessuno ha mai finito la stagione imbattuto
Ora riposo e si punta a Wimbledon!!!
A differenza di Medvedev (che gioca di ritmo e difesa risparmiando energia) o di Zverev (che si affida a un servizio devastante per fare punti gratis), Sinner esprime il tennis fisicamente più dispendioso del circuito:Tensione muscolare costante: Jannik colpisce la palla con la massima violenza biomeccanica sia di dritto che di rovescio, da qualsiasi zona del campo.Accelerazione continua: Non ha una fase di “gestione” dello scambio. Ogni singolo punto richiede una spinta esplosiva delle gambe e del busto che consuma una quantità di glicogeno (zucchero nei muscoli) infinitamente superiore rispetto ai suoi colleghi. Quando Sinner cala anche solo del 5%, il suo tennis crolla, perché non ha un piano B basato sul risparmio energetico. 2. La centralina dello stress (Sistema Nervoso) “iper-reattiva”Il corpo umano reagisce allo stress producendo adrenalina e cortisolo. Gli esami approfonditi fatti dal suo staff hanno evidenziato che Jannik ha una risposta neurovegetativa sbilanciata:Sinner è un “accumulatore silenzioso”. Non urla, non spacca racchette e non sfoga la tensione all’esterno.Questa rabbia e tensione represse rimangono dentro l’organismo, mantenendo il sistema nervoso simpatico in uno stato di costante allarme (combatti o fuggi).Questo stato brucia le riserve di zuccheri nel sangue a una velocità doppia rispetto a un tennista che riesce a rilassarsi tra un punto e l’altro. Altri dormono male e giocano lo stesso perché il loro sistema nervoso non consuma energia a vuoto; quello di Sinner consuma carburante anche quando è fermo. 3. La genetica dei suoi mitocondri: i mitocondri sono le “centrali energetiche” delle nostre cellule. Ognuno di noi ha una genetica diversa nella gestione e nel riciclo dell’acido lattico e dell’ossigeno. Gli studi metabolici effettuati dal suo team (motivo per cui hanno assunto il professor Cannillo) hanno confermato che il metabolismo di Sinner ha una soglia di tolleranza molto stretta: se i livelli di idratazione e sali scendono sotto un limite millimetrico, le sue cellule smettono di produrre ATP (energia pulita) e subentrano le vertigini. Altri atleti hanno una tolleranza immunitaria e metabolica molto più elastica. 4. Il fattore “storia clinica” e difese immunitarieSinner ha una fragilità congenita delle alte vie respiratorie e dell’apparato gastrointestinale che altri non hanno. Zverev ha il diabete ma lo gestisce con protocolli rigidi da anni; Alcaraz ha problemi muscolari ma un sistema immunitario di ferro. Sinner, invece, è un bersaglio costante per virus e batteri perché lo stress cronico (amplificato dai mesi di ansia per il processo Clostebol) gli azzera le difese. Spesso scende in campo con febbriciattole o virus intestinali latenti che il pubblico non conosce, ma che a metà partita presentano il conto.In sintesi, succede solo a lui perché nessuno nel tennis moderno unisce un gioco così violento e dispendioso a una genetica immunitaria e nervosa così fragile. Lo staff sta cercando di “riprogrammare” il suo metabolismo, ma cambiare la risposta genetica di un corpo richiede anni di tentativi ed errori.
Mi sono permesso di scrivere qualche passaggio delle risposte datemi dalla IA
@ giorgione (#4626465)
non sapevo cosa fosse, ho cercato superficialmente su google, ma sono assolutamente d’accordo con lei
Dopo una profonda riflessione in merito alla sconfitta di Jan, sono addivenuto all seguente profonda e ragionata considerazione. Gli organizzator francesi miopi più di ua talpa, han fatto un po’ come quel tipo, scusate l’ardire, che se lo taglio’ per far dispetto alla moglie. Volendo punire Jan quale capo della rivolta dei tennisti per la faccenda della ripartizione dei soldini, han pensato bene di farlo giocare sotto la “canicul”, giusto per far vedere chi comanda a Parigi. Purtroppo per loro, al grido “punirne uno per educare la top 100”, l’hanno preso in quel posto che fa rima con canicul, avendo fatto stramazzare il nostro campione in campo senza il minimo rispetto per il numero uno al Mondo. Adesso meriterebbero che il loro torneo lo vincesse un Comesana qualsiasi, con tutto il rispetto per Comesana.
@ giorgione (#4626458)
mi scusi, ma non è il team che non ti segue, probabile abbiano fatto dei controlli medici, non alla Asl, che giustificavano il suo essere in forma, quindi perchè non giocare? mi pare sia diventato assai attento al suo corpo, e alle sue sensazioni, e i fatti, fino a ieri, gli hanno dato ragione, poi quello che ha avuto lo sa lui e il team, e a noi tifosi tanto deve
Non sono d’accordo. Ha fatto benissimo. Intanto sul libro dei record è comparso il Sinner sweep, unico da sempre a vincere i primi 5 mille consecutivamente. Serve a niente? È sport ci si gasa per imprese straordinarie, sicuramente cosa ha fatto nei 1000 è stata impresa più eccezionale che vincere il RG. Non sono nemmeno d’accordo che Nole sa economizzare le energie molto meglio di Sinner, che è un giocatore molto attento a chiudere in fretta e alzare il livello quando serve. Il vero problema è che la gente a furia di chiamarlo robot ha cominciato a crederci. Consideriamo infine che per consolarci vedremo dopo anni una finale slam senza neanche uno dei due dominatori, anche questo, prima o poi, doveva succedere.
Si è lasciato ingolosire dall’ assenza di Alcaraz.
In altri tempi/circostanze non avrebbe giocato Montecarlo, Madrid, Roma tutto di fila.
Quasi nessun giocatore l’ ha mai fatto, specie se il Roland rappresentasse l’ obiettivo primario di stagione.
A Roma c’ erano state avvisaglie.
Spingersi al limite, perfetto.
Spero abbia(no) capito qual’è il limite.
Buon riposo, Sinner.
Ancora co’ sto caldo… Ma siete ossessionati.
Sinner ha detto che non centra niente… Quindi non c’entra niente.
Anche perché c’erano 32 gradi secchi, non 40…e tutti gli alti si sono fatti 3-4-5 ore, lui dopo 2 ore è crollato.
sospetto, senza avere nessuna prova, che possa avere qualche problema simile all’anemia meditarranea di Sampras, ma nel caso non lo dirà mai in pubblico..
O in alternativa potremmo chiedere a ChatGPT, e scartare tutte le risposte che dice andando per esclusione…
niente ci dice che se avesse saltato per esempio roma non sarebbe successa la stessa cosa, secondo me per come si è svolto è un colpo di calore e quindi evento non preventivabile e se a questo sommi l’indole un pò ipocondriaca di jannik la frittata è fatta, il malessere è stato improvviso, da un minuto all’altro, avesse retto altri cinque minuti non saremmo qui a parlare di questo, cosa rincresce è che già oggi è una giornata più normale, proprio ieri c’è stato il picco
Leggo poi che jannik non sarebbe stato tutelato dagli organizzatori del torneo, ma onestamente è giusto che non ci siano preferenze e poi il turno “sulla carta” doveva essere comodo e lo è stato fino a un game dall’assurdo; più che altro dovremmo dire che vanno riviste le regole e aggiornate al nuovo clima e al tennis moderno e quindi niente partite in orari torridi, sfruttare la mattina presto per gli incontri, deve essere un incontro di tennis non una gara di resistenza, basterebbe iniziare le partite verso le 9 invece che alle 11, non ci vedo grossi problemi o comunque problemi non appianabili
Ma si, lo si sapeva che un impedimento fisico prima o poi sarebbe potuto capitare. Jannik non ha imputato il malessere ad una causa particolare. Probabilmente sono stati vari fattori concomitanti (stanchezza, caldo, stress e chissà forse anche la responsabilità di vincere l’ultimo trofeo che gli manca da chiaro favorito) a provocargli il malore. Certo che non ci saremmo mai aspettati che questo impedimento potesse arrivare in maniera cosi beffarda, appunto ad un gioco dalla vittoria di una partita dominata. Comunque Jannik é ancora giovane ed avrà modo di conoscere meglio il proprio corpo per effettuare una programmazione adeguata ai suoi limiti.
Fragile? Per favore non diciamo eresie fragile lo si dica ad Alcaraz. È semmai un bionico con 30 vittorie di fila 6 1000 di fila ma è un uomo ed alla 31.ma all’una sotto una cappa allucinante dopo aver ridicolizzato il suo avversario era cotto ed ha ceduto a pochi centimetri dal traguardo. Che vincano anche gli altri qualcosa ogni tanto. Se ne accorgeranno tutti a Wimbledon quando sarà finita la ricreazione.
Ma ad uno che ha appena vinto gli ultimi 5 mille consecutivi che gli vuoi dire?
Prima o dopo la giornata storta arriva, è nell’ordine delle cose. Dispiace solo che quelle rarissime volte che perde capiti proprio in uno Slam, questo si.
Comunque preferisco tutta la vita questo problemino che già il giorno dopo stai meglio, piuttosto che problemi che ti tengono fuori mesi come i suoi colleghi!
Uno spunto di riflessione , senza insinuare nulla… solo per sottoporvi un mio pensiero.
Tutti i piu’ grandi , i geni , gli artisti , scienziati , atleti stessi … in ogni contesto (scientifico , musicale , artistico , sportivo ect ect) da sempre , avevano il loro ” lato scuro ” … il loro ” difetto ” … avvertito dalle ” persone normali ” … come appunto una stranezza , una cosa inspiegabile … perchè da certe persone ” speciali ” tutti si aspettano sempre ” la perfezione ” .
Invece … sono semplicemente persone , hanno una qualità ben oltre la media ( che in quell’ambito li fa percepire come ” alieni ” ) ma , di contro , sono piu’ ” fragili ” o semplicemente ” mancanti ” rispetto alla media in una qualche altra caratteristica insospettabile .
Probabilmente non riesco a descrivere bene cio’ che penso e vorrei descrivere per condividere con voi delle opinioni a riguardo … perdonatemi … ma ci provo .
Qui ora mischio sacro e profano … ma provate a pensare a Einstein , Van Gogh , Mozart , Hawking , Maradona … gli stessi Djokovic , Nadal e Federer …
Non ho nessuna intenzione di fare polemica … semplicemente sono arrivato a ragionare su questo per cercare di spiegarmi la sensazione di ” clamoroso ” che avverto quando Sinner ha ” questi vuoti ” .
In realtà … potrebbe essere benissimo una sua caratteristica congenita … e non c’è nulla di strano … fallace / difettoso come tutti noi … solo che lui in alcune cose eccelle ed è effettivamente ” un fenomeno ” … a differenza ” nostra ” .
Semplicemente devo / dobbiamo capire ed accettare ciò .
Scusate l’esposizione magari ” poco chiara ” … ho buttato giu’ di getto … un concetto mentale piuttosto ” profondo ” e difficile , per me , da cercare di tramutare in ” fredde ” parole scritte in un testo …
Sarebbe da stolti criticare Sinner dopo che ha vinto cinque tornei consecutivi nell’arco di due mesi e mezzo, tornei Masters1000 peraltro.
Ciò non toglie che come detto da lui stesso più volte il vero obiettivo di quest’anno era il Roland-Garros. Un malore può capitare a chiunque, e le condizioni di ieri erano eccezionali, ma è da ormai tre Slam che si ripresenta la stessa storia, per tacere di episodi simili in altri tornei. Possibile che lui e il suo team non abbiano formulato una strategia? Del senno di poi son piene le fosse, però c’erano delle avvisaglie, non è che fino al 5-4 *0-40 Sinner saltasse come un grillo. Trovo alquanto miope la decisione di non chiamare il fisio o il medico durante il cambio campo del 5-2 o 5-4, perdere più di 10 punti di fila non è normale per nessuno, tanto meno per Jannik.
Vabbè, spero che facciano le verifiche del caso e non si facciano prendere dalla frenesia prima di Wimbledon, meglio che Sinner si conceda un mese di stacco dalle competizioni. Poi se decideranno di fare entrambi i Masters1000 di agosto ben venga, basta che agli US Open non si ripresenti una situazione del genere.
Il problema non è se sinner è fragile il problema è se questo torneo e la sua organizzazione siano fragili ,perché non è possibile che oltre il 50% dei partecipanti hanno accusato malori ,colpi di sole,problemi fisici e anche due raccattapalle sono svenuti.
la risposta è semplice: overreaching
Ma qui non si tratta di difenderlo si tratta di capire qual è il problema.
Siamo tutti capaci di difenderlo, ci mancherebbe.
Però è lecito domandarsi cosa diavolo è successo dopo 2 ore di partita a 4 punti da una facile vittoria.
In verità, per lui, poco più che un allenamento….
Jannik è fortissimo ma bisogna tenere conto di questo suo neo:
Ogni tanto il suo corpo va in tilt,
in blackout totale.
Sarà la sua struttura,saranno tante cose ma ogni tanto succede e questo non si può negare: Cincinnati,Shangai, Melbourne 2025 e 2026 ,Rolang Garros 2026.
Ciononostante quello che lui ha ottenuto sa dell’ incredibile,di fantascienza per essere un tennista italiano.
Possiamo tifare per gli altri italiani ma le emozioni ricevute da lui con vittorie strepitose non si ripeteranno tanto facilmente.
E quante ore ha giocato nei mesi precedenti, arrivando sempre in fondo?
Ovvio , che il prossimo anno , saltera’ 1 o 2 dei master mille , vinti quest’ anno
Che schifo che fate siete senza vergogna,l ho sempre detto che gli italiani non meritano niente,sarei stato più contento se fosse stato austriaco.Puoi vincere 200 partite di seguito ma poi ne perdi una e diventi fragile
Mazzoni sei bravo perché lo difendi sempre,anche perché Jannik se lo merita di essere difeso per tutto ciò che ha fatto e vinto.
riposto qua:
allora, el dietrologie stanno a 0. un giocatore dev’essere pronto per giocare a qualsiasi ora e del resto gli altri l’hanno fatto, anche cerundolo. il RG ha messo un francese alla sera, mi sembra giusto, il torneo è francese e hanno voluto mettere in risalto la partita di un loro connazionale, che tra l’altro poi ha pure perso. quindi non c’è nulla di strano, fosse stato francese sinner, l’avrebbero messo di sera. tutti i tornei si comportano così, roma compresa!
il resposnabile qui è il team a mio parere. il team dovrebbe difendere sinner anche da se stesso! sono estremamente convinto che sinner ha ripetuto più volte a se stesso e al uo team di star bene e per tale motivo di voler continuare a giocare. il team avrebbe però dovuto semplicemente dirgli che tutti stanno bene, prima di stare male… parliamoci chiaro, nemmeno djoko che ha un fisico straordinario e lo cura in maniera maniacale è riuscito a fare quello che ha fatto jannik negli ultimi mesi, e lui giocava i 1000 di una settimana. era ovvio che sinner prima o poi dovesse pagare il conto. questo rg non l’avrebbe comunque mai vinto, la benzina prima o poi doveva finire ed è finita nel peggiore dei modi e nel torneo sbagliato. ma era il suo team che avrebbe dovuto dirgli di saltare almeno uno dei tre tornei europei sulla terra! era fisicamente impossibile per sinner essere competitivo al RG. e sinner, a differenza di djoko per esempio, è uno che non cala mai di intensità durante la partita. il serbo ha nel suo repertorio colpi di alleggerimento, di transizione, sinner gioca alla massima intensità dall’inizio alla fine della partita. prima o poi doveva scoppiare, ovvio! ma il suo team doveva consigliarlo meglio!
una nota speciale di demerito va ancora una volta alla formula deleteria del m1000 a 2 settimane, colpevole in parte di questa debacle. e spaventa francamente la volontà di gaudenzi di voler aggiungere un 1000 nella prima parte della stagione.
Sinner non ha problemi a giocare di giorno ma ha problemi con le ondate di calore
Uno che in 5 mesi ha giocato 40 partite e ne ha vinte 37 vincendo 5 1000 di fila non e’ fragile, e’ solo un essere umano.
Vabbè a parte l’articolo
Se 10 anni fa vi avessero detto “ma voi firmereste per avere un tennista italiano vincitore di slam di ATP FINALS e di 1000 ma che fa fatica a sopportare le ondate di calore?”
Cosa avreste risposto? Fate i seri
Io comunque, voi riderete, ho chiesto un commento all’Ia di google.. mi è venuto fuori un mondo sulle “problematiche”’fisiche di Jannik dovute a struttura muscolare, genetica e carattere.. da prendere con le giuste misure, ma molto interessante la disamina che fa sulle cause di questi crolli d’energia
FORZA SINNERRRR!
Forza jannik sempre però, l obiettivo dell anno era il rg.
Possibile che a 25 anni, con tutti i professionisti che lo seguono, si possa incappare in uno scenario simile?
Quanto avrà giocato ieri, 2 orette?
Datemi una spiegazione….