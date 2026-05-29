Reilly Opelka giocherà il Challenger di Perugia. L’ex numero 17 del mondo wild card del torneo. In Umbria ci saranno anche Gigante, Basile e Vasamì

Gli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup si arricchiscono di un’altra presenza illustre. A pochi giorni dall’inizio del Challenger 125 umbro in programma dal 31 maggio al 7 giugno, l’organizzazione ha concesso una wild card a Reilly Opelka. Lo statunitense, ex numero 17 del mondo, è rientrato lo scorso anno in Top 100 dopo essere completamente uscito dal ranking ATP a causa di una serie di infortuni. Nella rassegna organizzata da MEF Tennis Events al Tennis Club Perugia, l’attuale numero 76 della classifica mondiale è atteso come un’assoluta mina vagante di un entry list già molto competitiva che può contare su ulteriori nomi del panorama azzurro. L’evento umbro vedrà infatti il ritorno alla competizione di Matteo Gigante, ai box per una serie di problemi fisici che ne hanno condizionato la fine della scorsa stagione e l’inizio di questa. Torna sulla terra rossa perugina anche il semifinalista della passata edizione Pierluigi Basile; il classe 2007 di Martina Franca beneficia di una wild card così come il suo coetaneo Jacopo Vasamì, considerato uno dei tennisti più promettenti della sua generazione.

Un gigante a Perugia: arriva Opelka – Il curriculum di Reilly Opelka e le caratteristiche fisiche parlano da sé. L’incredibile altezza di 2 metri e 11 lo hanno reso da subito un giocatore pericolosissimo specialmente al servizio, ma nel corso della carriera ha dimostrato di avere le armi da affiancare a dovere il suo colpo migliore tanto da sollevare ben 4 titoli del circuito maggiore. Tra il 2021 e il 2022 ha raggiunto i migliori risultati a livello Slam, disputando il terzo turno all’Australian Open e al Roland Garros, nonché gli ottavi di finale allo US Open. Il pubblico italiano ricorderà anche la semifinale giocata proprio agli Internazionali BNL d’Italia 2021, dove l’unico in grado di fermarlo fu un Rafa Nadal in seguito vincitore del torneo. In quei due anni Opelka ha raggiunto anche la sua prima finale Masters 1000 in Canada, perdendo da Daniil Medvedev, mentre ad aprile 2022 ha firmato il best ranking alla posizione numero 17 ATP. I problemi fisici hanno compromesso le due stagioni successive, al punto da farlo uscire completamente dal ranking nel luglio del 2023, ma già tra fine 2024 e inizio 2025 è riuscito a riconquistare le prime vittorie togliendosi persino la soddisfazione di sconfiggere Novak Djokovic a Brisbane. L’americano classe 1997 arriva in Umbria dopo la sconfitta al primo turno del Roland Garros contro un ottimo Federico Cinà, capace di piegarlo in cinque set. Perugia sarà un’occasione per guadagnare ancora fiducia e partite prima del passaggio all’erba, dove le caratteristiche tecniche lo rendono un avversario molto complicato da battere.