Restyling, grandi ambizioni e i primi nomi del WTA 125: si avvicinano gli Internazionali femminili di tennis BCC Brescia

Fatta eccezione per gli Internazionali d’Italia del Foro Italico, oggi, nel nostro paese, non c’è alcun torneo del circuito WTA dal prestigio superiore rispetto agli Internazionali femminili di tennis BCC Brescia, da quest’anno saliti alla categoria 125 e in programma dal 14 al 21 giugno, con 115.000 dollari di montepremi. Un onore e una responsabilità, per la quale gli organizzatori della SSD Tennis Forza e Costanza 1911 sono costantemente al lavoro ormai da settimane. I primi effetti si possono già toccare con mano nel restyling compiuto alla sede cittadina di via Signorini, per la prima volta casa dell’evento internazionale nato nel 2008 come parte del circuito ITF e prossimo all’edizione numero 17. In via di allestimento il Campo Centrale, con un impianto d’illuminazione nuovo di zecca e l’installazione di tribune su entrambi i lati (che estenderanno la capienza a circa 500 spettatori), così come gli altri due campi dedicati agli incontri, mentre per gli allenamenti delle protagoniste verrà utilizzata la sede storica del Castello, in passato teatro del torneo. Un cambio di location che strizza l’occhio sia alla logistica dell’evento, dato che la categoria WTA 125 richiede standard organizzativi non più soddisfabili dall’impianto utilizzato fino al 2025, sia agli appassionati. Già, perché malgrado gli sforzi extra profusi sotto tutti i punti di vista, e un livello medio delle giocatrici in gara più elevato che mai, l’ingresso alla manifestazione rimarrà gratuito come sempre.

“L’impegno organizzativo è enorme – dice Alberto Paris, direttore del torneo –, in virtù di requisiti molto più stringenti rispetto a quelli necessari per il vecchio torneo ITF. Per noi è come una nuova prima volta, ma l’avvicinamento prosegue a gonfie vele. Nei prossimi giorni allestiremo anche il villaggio ospitalità, nell’anfiteatro antistante alla club house: sarà la zona dedicata all’area food e agli stand degli sponsor. Inoltre, stiamo lavorando anche per proporre vari eventi collaterali nel corso della settimana”. Già nota l’entry list, con i nomi delle giocatrici attese in città. A guidarla la lettone Darja Semenistaja, già numero uno del seeding nell’edizione 2025 (perse ai quarti di finale), seguita dalla slovacca Rebecca Sramkova e dalla finalista dello scorso anno, l’austriaca Julia Grabher. Attesa per le azzurre: ci sarà Martina Trevisan, finalista a Brescia nel 2018 e capace in carriera di arrivare in semifinale al Roland Garros, ma anche la 23enne Lisa Pigato, che sta attraversando il miglior momento in carriera e un WTA 125 l’ha già vinto il mese scorso, a Madrid. E poi ancora la campana Nuria Brancaccio e altre italiane, impegnate fra il tabellone principale (anche grazie alle wild card, che verranno annunciate successivamente) e le qualificazioni in programma nelle prime due giornate. Ulteriori dettagli saranno svelati nella conferenza stampa di presentazione, in programma per giovedì 4 giugno alle ore 12 nella Sala dei Giudici del Palazzo della Loggia, sede del Comune di Brescia.

COS’È UN WTA 125 – I WTA 125 sono tornei del calendario del circuito maggiore femminile, validi per il ranking mondiale. La denominazione nasce dal numero di punti WTA in palio per la vincitrice, appunto 125. Nata nel 2012, la categoria ha superato nel 2025 quota 50 tornei in una sola stagione, sparsi in oltre 20 nazioni e cinque continenti diversi, arrivando a distribuire complessivamente oltre 6 milioni di dollari. Il montepremi di ciascun appuntamento è di 115.000 dollari. L’Italia è fra le nazioni leader al mondo nell’organizzazione di tornei di categoria: quello di Brescia sarà il quarto del 2026, mentre altri ne arriveranno nei mesi successivi. Nelle prime due giornate del torneo sono previste le qualificazioni, con 16 partecipanti in gara per contendersi gli ultimi 4 posti per il tabellone principale a 32 giocatrici, al via lunedì. Previsto anche un tabellone di doppio, con 16 coppie in gara. L’ingresso sarà gratuito per l’intera durata della manifestazione.