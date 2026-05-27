Roland Garros, Djokovic soffre ma passa: Royer gli strappa un set, Novak è al terzo turno (Video partita)

Novak Djokovic continua il suo cammino al Roland Garros 2026, ma il secondo turno contro Valentin Royer è stato meno semplice di quanto lasciassero pensare i primi due set. Il serbo, testa di serie numero 3 e 24 volte campione Slam, si è imposto sul francese con il punteggio di 6-3 6-2 6-7(9) 6-3, dopo 3 ore e 28 minuti di gioco.

Una vittoria importante per Djokovic, che accede così al terzo turno dello Slam parigino per la 21ª volta in carriera, allungando ulteriormente il proprio record. Il serbo ha anche confermato il suo dominio contro i giocatori francesi: con il successo su Royer sale a 30 vittorie consecutive contro tennisti transalpini.

Per due set il match è sembrato completamente nelle mani di Novak. Djokovic ha servito con buone percentuali, ha risposto con intelligenza e ha mosso Royer da una parte all’altra del campo, prendendo il controllo degli scambi fin dai primi colpi. Il francese, numero 74 del ranking ATP, ha faticato a imporre il proprio ritmo e si è ritrovato spesso costretto a rincorrere.

Il 6-3 6-2 iniziale ha raccontato una superiorità netta. Djokovic ha dato l’impressione di gestire la partita con grande serenità, alternando accelerazioni, angoli stretti e una solidità difensiva che ha impedito a Royer di trovare continuità.

Nel terzo set, però, la partita è cambiata. Djokovic ha avuto un break di vantaggio prima sul 3-2 e poi sul 4-3, ma in entrambe le occasioni Royer ha reagito immediatamente. In quella fase il match è diventato caotico, con quattro break consecutivi che hanno riacceso il pubblico francese e dato fiducia al giocatore di casa.

Royer, spinto dall’ambiente, ha iniziato a colpire con maggiore libertà, alzando il livello e costringendo Djokovic a lavorare molto di più. Il serbo ha avuto anche un match point sul 6-5 nel tie-break del terzo set, ma non è riuscito a chiudere. Il francese ha approfittato dell’occasione, è rimasto lucido nei punti decisivi e ha conquistato il parziale, allungando la partita.

A quel punto si è aperto uno scenario più delicato. Djokovic, però, ha reagito da campione. Nel quarto set ha rimesso ordine, ha abbassato il numero degli errori e ha tolto progressivamente spazio all’entusiasmo di Royer. Il break decisivo è arrivato nel quarto game, e da lì Novak ha gestito senza particolari problemi fino alla chiusura.

Il dato delle palle break conferma la concretezza del serbo: Djokovic ha trasformato 6 delle 9 occasioni avute in risposta, sfruttando al meglio i momenti in cui Royer ha concesso qualcosa. Il francese ha avuto il merito di strappare un set e di mettere in difficoltà il campione, ma alla distanza ha pagato il calo di intensità e la maggiore esperienza dell’avversario.

Per Djokovic è una vittoria che può dare fiducia. Le prime fasi di uno Slam, soprattutto a questo punto della carriera, possono nascondere trappole, ma il serbo ha mostrato ancora una volta di saper gestire i momenti complicati. Anche quando la partita sembrava potersi riaprire, ha trovato la risposta giusta.

Al terzo turno Djokovic affronterà il vincente della sfida tra Joao Fonseca e Dino Prizmic. Un test potenzialmente molto interessante contro uno dei giovani più attesi del circuito.

Novak non ha dominato per quattro set, ma ha fatto quello che serviva: ha superato la tempesta, ha spento l’entusiasmo del pubblico francese e ha confermato di essere a Parigi con un obiettivo chiaro. Il Roland Garros è ancora lungo, ma Djokovic continua ad avanzare.

GS Roland Garros Valentin Royer Valentin Royer 3 2 7 3 Novak Djokovic [3] Novak Djokovic [3] 6 6 6 6 Vincitore: Novak Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Valentin Royer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Valentin Royer 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Novak Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Valentin Royer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Valentin Royer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Novak Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Valentin Royer 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Novak Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Valentin Royer 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Novak Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Valentin Royer 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Novak Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Valentin Royer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Valentin Royer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Valentin Royer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Valentin Royer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Valentin Royer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Novak Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Valentin Royer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Novak Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Valentin Royer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Novak Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Valentin Royer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Valentin Royer 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Novak Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Valentin Royer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Novak Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Valentin Royer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico