Lotta per prize money più equo, ma in campo sfoggia gioielli da 100mila dollari: Sabalenka risponde alle critiche

È stata una press conference animata da una risposta un po’ piccata quella di Aryna Sabalenka dopo il suo esordio vincente a Roland Garros. La n.1 WTA ha iniziato la propria corsa al primo titolo a Parigi battendo senza particolari problemi la spagnola Jessica Bouzas Maneiro in due set. Quando hanno fatto notare a Sabalenka, una delle paladine per una diversa distribuzione dei guadagni negli Slam, che la iberica se ne tornava a casa con 87 mila euro di prize money, praticamente la stessa cifra dei gioielli da lei sfoggiati in campo, Aryna ha parlato di ipocrisia, rispondendo così alla domanda.

“Non vedo sinceramente come si possano collegare due cose completamente diverse. Come ho già detto, la battaglia per il prize money non riguarda me. Si tratta di sostenere quei giocatori e quelle giocatrici che fanno fatica a sopravvivere nel mondo del tennis. Non ha nulla a che vedere con me o con il fatto che io mi batta per il prize money. Tutti sanno che io non ho questo problema. Ci battiamo per una distribuzione più equa dei ricavi e per i giocatori meno classificati, per chi rientra da un infortunio e per la nuova generazione. Non riguarda me.”

Quanto ai gioielli indossati durante le partite, la numero 1 del ranking mondiale ha spiegato di “non sentirne davvero il peso”, pur avendo scelto di limitarsi a due collane invece delle tre inizialmente previste. “Mi sento a mio agio indossandoli Per me è importante avere un bell’aspetto. Se mi sento bene con me stessa, gioco meglio e mi sento bene in campo.” I gioielli “incriminati” sono una parure composta da due collane e orecchini coordinati, con ben 15,6 carati di diamanti e altre gemme per 136,5 carati.

Nel 2025 Sabalenka ha guadagnato più di 12,7 milioni di euro in premi, la cifra più alta mai raggiunta da una tennista, superando il precedente record di 10,6 milioni di euro stabilito da Serena Williams nel 2013.

Mario Cecchi