Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. L’ultimo saluto di Wawrinka: de Jong vince, Parigi abbraccia Stan. Debutto travolgente per Rafael Jódar: Kovacevic travolto in tre set. Ora Duckworth (LIVE)

Rafael Jodar (foto Patrick Boren)
Stan Wawrinka ha detto addio al Roland Garros, il torneo in cui più di ogni altro ha scritto una delle pagine più belle della sua carriera. Lo svizzero, campione a Parigi nel 2015, è stato sconfitto al primo turno da Jesper de Jong con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 6-4, in una partita nella quale l’olandese ha avuto maggiore continuità, resistendo ai lampi di classe del leggendario Stan.
Per Wawrinka non era un match come gli altri. Il 41enne svizzero, alla sua ultima partecipazione al torneo parigino, tornava nel luogo in cui nel 2015 aveva conquistato la Coppa dei Moschettieri, battendo Novak Djokovic in una finale rimasta nella memoria del tennis moderno. Parigi è stata per lui casa, teatro di imprese, battaglie, emozioni e di quel tennis potente e romantico costruito attorno a uno dei rovesci a una mano più belli dell’epoca recente.
In campo, però, de Jong ha rovinato la festa dal punto di vista sportivo. L’olandese è stato più ordinato, più solido nei momenti chiave e capace di non farsi travolgere dall’atmosfera. Wawrinka ha provato ad accendersi a tratti, soprattutto nel secondo set, quando ha ritrovato profondità, spinta e quelle accelerazioni improvvise che hanno fatto innamorare il pubblico per anni. Ma alla distanza il ritmo del neerlandese ha pesato.
Dopo aver perso il primo set per 6-3, Stan ha reagito nel secondo parziale con orgoglio, prendendosi il 6-3 che ha fatto esplodere il pubblico del Court Simonne-Mathieu. Sembrava il momento giusto per trasformare la partita in una delle sue vecchie battaglie parigine. Invece de Jong è rimasto freddo, ha ripreso il controllo nel terzo set e ha poi chiuso il quarto per 6-4.
Al termine dell’incontro, però, il risultato è passato inevitabilmente in secondo piano. Wawrinka ha ricevuto un omaggio emozionante da parte del torneo e del pubblico. Lo svizzero ha parlato agli spettatori presenti sul campo, visibilmente commosso, mentre il Roland Garros ha proiettato un video celebrativo con messaggi di affetto da parte di grandi protagonisti del tennis, tra cui Roger Federer, Rafael Nadal, Gael Monfils, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Anche il Guardian ha raccontato l’atmosfera del suo ultimo match parigino, sottolineando i tributi ricevuti da campioni come Federer, Nadal e Djokovic e il grande sostegno del pubblico.
È stato il saluto a un giocatore speciale, spesso vissuto nell’ombra dei Big Three ma capace, nei suoi giorni migliori, di battere chiunque. Wawrinka ha vinto tre Slam, ha costruito una carriera di coraggio, talento e resistenza, e a Parigi ha lasciato forse la sua immagine più iconica: quella del 2015, con la maglia a quadri e il rovescio devastante che spezzò il sogno di Djokovic.
Il Roland Garros perde così uno dei suoi interpreti più amati. Non uno dei più vincenti nella storia del torneo, ma certamente uno dei più rispettati. Stan ha saputo creare un legame vero con Parigi: per il titolo, per le battaglie, per la sua autenticità e per quel modo di giocare sempre diretto, fisico, emozionale.
La sconfitta contro de Jong chiude il suo percorso nel torneo francese, ma non cancella nulla. Anzi, rende ancora più evidente il valore della sua storia. Wawrinka lascia il Roland Garros tra gli applausi, con gli occhi lucidi e con il riconoscimento di un intero mondo del tennis.
A Parigi, Stan non sarà ricordato per l’ultimo risultato. Sarà ricordato per quello che ha rappresentato: un campione capace di trasformare il talento in impresa, e il rovescio a una mano in poesia.
Rafael Jódar si presenta al Roland Garros 2026 nel modo più convincente possibile. Il giovane spagnolo, testa di serie numero 27, ha dominato all’esordio lo statunitense Aleksandar Kovacevic, imponendosi con un nettissimo 6-1 6-0 6-4 e conquistando con autorità il passaggio al secondo turno.
Una prestazione di grande maturità per il madrileno, che ha confermato il momento di fiducia assoluta e di eccellente condizione tennistica. Kovacevic, arrivato a Parigi con buone sensazioni dalla stagione sulla terra, non è mai riuscito a trovare soluzioni efficaci per contrastare l’aggressività e la precisione dello spagnolo.
Jódar ha indirizzato il match fin dai primi scambi. Nel primo set ha imposto subito ritmo, profondità e intensità, togliendo tempo all’avversario e costringendolo a rincorrere. Il 6-1 iniziale ha raccontato perfettamente la differenza vista in campo: lo spagnolo sempre in spinta, lo statunitense in costante difficoltà.
Il
secondo set è stato ancora più netto. Jódar ha giocato con grande libertà, trovando vincenti da ogni zona del campo e mostrando una vocazione offensiva continua. Il 6-0 è il primo “bagel” della sua carriera al Roland Garros e ha confermato la superiorità totale dello spagnolo in quella fase della partita.
Nel terzo parziale era prevedibile una reazione di Kovacevic, anche perché Jódar ha accusato una leggera perdita di intensità. Lo spagnolo, però, ha avuto il merito di restare lucido. Ha trovato subito il break, ha gestito il vantaggio e non ha mai concesso davvero all’avversario la possibilità di riaprire la partita.
Il dato più significativo riguarda il servizio:
Jódar non ha mai perso la battuta in tutto l’incontro. il match è durato appena 94 minuti e lo spagnolo ha chiuso con 27 colpi vincenti, concedendo una sola palla break.
Un debutto perfetto, dunque: poco tempo passato in campo, grande qualità di gioco e ulteriore fiducia in vista dei prossimi impegni. Per un giocatore che continua a superare aspettative da quando ha iniziato a farsi largo nel circuito, questa vittoria rappresenta un altro segnale importante.
Al secondo turno Jódar affronterà James Duckworth. L’australiano ha superato Gabriel Diallo, costretto al ritiro quando era sotto 6-3 4-1.
Il tabellone, almeno sulla carta, può offrire allo spagnolo margini interessanti per provare ad avanzare ancora. Ma la cosa più importante, dopo il debutto, è la sensazione lasciata in campo: Jódar ha giocato con personalità, sicurezza e freddezza, chiudendo una partita da favorito senza tremare.
Parigi ha visto i suoi primi passi nel tabellone principale e la risposta è stata fortissima. Rafael Jódar non si è limitato a vincere: ha mandato un messaggio chiaro al torneo.
Roland Garros
Parigi, Francia · 25 Maggio 2026
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CIELO
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Terra Battuta
Andamento della giornata — 25 Maggio
09:00
☀
20°
10:00
⛅
22°
11:00
⛅
24°
12:00
⛅
27°
13:00
⛅
29°
14:00
⛅
32°
15:00
⛅
33°
16:00
⛅
33°
17:00
⛅
33°
18:00
⛅
33°
🔥 Allerta gialla caldo: temperature elevate nelle ore centrali
🎾 Programma del giorno — 25 Maggio
🎾
Roland Garros · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
RG R1
☀ Soleggiato
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Emerson Jones vs Iga Swiatek
GS Roland Garros
Emerson Jones
1
2
Iga Swiatek [3]
6
6
Vincitore: Iga Swiatek
Servizio
Svolgimento
Set 2
Emerson Jones
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Emerson Jones
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Emerson Jones
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Emerson Jones
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Iga Swiatek
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Veronika Erjavec
vs Elena Rybakina
GS Roland Garros
Veronika Erjavec
2
2
Elena Rybakina [2]
6
6
Vincitore: Elena Rybakina
Servizio
Svolgimento
Set 2
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Veronika Erjavec
0-4 → 1-4
Elena Rybakina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Veronika Erjavec
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Elena Rybakina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Elena Rybakina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Veronika Erjavec
1-3 → 2-3
Elena Rybakina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Veronika Erjavec
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Elena Rybakina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Veronika Erjavec
0-0 → 1-0
Ugo Humbert
vs Adrian Mannarino
GS Roland Garros
Ugo Humbert [32]
6
6
6
Adrian Mannarino
3
4
3
Vincitore: Ugo Humbert
Servizio
Svolgimento
Set 3
Adrian Mannarino
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Adrian Mannarino
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Adrian Mannarino
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Ugo Humbert
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Adrian Mannarino
1-1 → 1-2
Adrian Mannarino
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Adrian Mannarino
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Adrian Mannarino
5-1 → 5-2
Adrian Mannarino
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Ugo Humbert
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Adrian Mannarino
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Adrian Mannarino
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Adrian Mannarino
5-2 → 5-3
Adrian Mannarino
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Ugo Humbert
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Adrian Mannarino
2-1 → 2-2
Adrian Mannarino
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Hugo Gaston
vs Gael Monfils (20:15)
Il match deve ancora iniziare
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Arthur Rinderknech vs Jurij Rodionov
GS Roland Garros
Arthur Rinderknech [22]
7
6
6
Jurij Rodionov
6
2
3
Vincitore: Arthur Rinderknech
Servizio
Svolgimento
Set 3
Arthur Rinderknech
4-3 → 5-3
Jurij Rodionov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Arthur Rinderknech
3-2 → 3-3
Arthur Rinderknech
1-2 → 2-2
Arthur Rinderknech
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Arthur Rinderknech
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Arthur Rinderknech
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Jurij Rodionov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Arthur Rinderknech
2-1 → 3-1
Arthur Rinderknech
1-0 → 2-0
Jurij Rodionov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
Jurij Rodionov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Arthur Rinderknech
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Arthur Rinderknech
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Jurij Rodionov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Arthur Rinderknech
3-3 → 4-3
Arthur Rinderknech
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Jurij Rodionov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Arthur Rinderknech
1-1 → 1-2
Jurij Rodionov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Arthur Rinderknech
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Elina Svitolina
vs Anna Bondar
GS Roland Garros
Elina Svitolina [7]
3
6
7
Anna Bondar
6
1
6
Vincitore: Elina Svitolina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
5*-0
5*-1
6-1*
6-2*
7*-2
8*-2
9-2*
9-3*
6-6 → 7-6
Elina Svitolina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Anna Bondar
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Elina Svitolina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Anna Bondar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elina Svitolina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Anna Bondar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Elina Svitolina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Elina Svitolina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elina Svitolina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Anna Bondar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Anna Bondar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Elina Svitolina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Anna Bondar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah
vs Amanda Anisimova
GS Roland Garros
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah
15
3
0
Amanda Anisimova [6]
•
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Amanda Anisimova
3-5 → 3-6
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Amanda Anisimova
3-3 → 3-4
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah
3-2 → 3-3
Amanda Anisimova
2-2 → 3-2
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah
2-1 → 2-2
Amanda Anisimova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Amanda Anisimova
0-0 → 0-1
Daniel Merida
vs Ben Shelton
Il match deve ancora iniziare
Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Jasmine Paolini vs Dayana Yastremska
GS Roland Garros
Jasmine Paolini [13]
7
6
Dayana Yastremska
5
3
Vincitore: Jasmine Paolini
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jasmine Paolini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Dayana Yastremska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Dayana Yastremska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Dayana Yastremska
3-0 → 3-1
Jasmine Paolini
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Dayana Yastremska
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Jasmine Paolini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dayana Yastremska
6-5 → 7-5
Dayana Yastremska
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-5 → 5-5
Jasmine Paolini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Dayana Yastremska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Dayana Yastremska
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Dayana Yastremska
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Jasmine Paolini
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Dayana Yastremska
1-0 → 1-1
Stan Wawrinka
vs Jesper De jong
GS Roland Garros
Stan Wawrinka
3
6
3
4
Jesper De jong
6
3
6
6
Vincitore: Jesper De jong
Servizio
Svolgimento
Set 4
Jesper De jong
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Jesper De jong
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Stan Wawrinka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Stan Wawrinka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Stan Wawrinka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Stan Wawrinka
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Jesper De jong
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Stan Wawrinka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Jesper De jong
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Jesper De jong
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Stan Wawrinka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jesper De jong
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Stan Wawrinka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Jesper De jong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Jesper De jong
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Casper Ruud
vs Roman Safiullin
GS Roland Garros
Casper Ruud [15]
0
6
0
Roman Safiullin
•
15
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Casper Ruud
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Roman Safiullin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Roman Safiullin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Casper Ruud
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Roman Safiullin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Anastasia Zakharova
vs Karolina Muchova
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 11:00
Alex De minaur vs Toby Samuel
GS Roland Garros
Alex De minaur [8]
6
6
6
Toby Samuel
4
4
2
Vincitore: Alex De minaur
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alex De minaur
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Toby Samuel
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Alex De minaur
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Toby Samuel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Toby Samuel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Alex De minaur
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Toby Samuel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Toby Samuel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alex De minaur
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Toby Samuel
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Alex De minaur
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Toby Samuel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Tatjana Maria
vs Elise Mertens
GS Roland Garros
Tatjana Maria
5
0
Elise Mertens [23]
7
6
Vincitore: Elise Mertens
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elise Mertens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-5 → 0-6
Tatjana Maria
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-4 → 0-5
Tatjana Maria
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Tatjana Maria
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tatjana Maria
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Tatjana Maria
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Elise Mertens
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Tatjana Maria
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Elise Mertens
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Kaitlin Quevedo
vs Leolia Jeanjean
GS Roland Garros
Kaitlin Quevedo
7
7
Leolia Jeanjean
6
6
Vincitore: Kaitlin Quevedo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6-6 → 7-6
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Leolia Jeanjean
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
4*-4
4-5*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
Kaitlin Quevedo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Leolia Jeanjean
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Kaitlin Quevedo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Kaitlin Quevedo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Flavio Cobolli
vs Andrea Pellegrino
GS Roland Garros
Flavio Cobolli [10]
15
2
Andrea Pellegrino
•
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Andrea Pellegrino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Flavio Cobolli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Andrea Pellegrino
0-0 → 0-1
Court 7 – Ore: 11:00
Maja Chwalinska vs Qinwen Zheng
GS Roland Garros
Maja Chwalinska
6
6
Qinwen Zheng
4
0
Vincitore: Maja Chwalinska
Servizio
Svolgimento
Set 2
Qinwen Zheng
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-0 → 6-0
Qinwen Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Maja Chwalinska
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Qinwen Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Maja Chwalinska
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Qinwen Zheng
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Maja Chwalinska
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Maja Chwalinska
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Maja Chwalinska
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Eliot Spizzirri
vs Frances Tiafoe
GS Roland Garros
Eliot Spizzirri
3
7
4
3
Frances Tiafoe [19]
6
6
6
6
Vincitore: Frances Tiafoe
Servizio
Svolgimento
Set 4
Frances Tiafoe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Eliot Spizzirri
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Eliot Spizzirri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Frances Tiafoe
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Eliot Spizzirri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Frances Tiafoe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Frances Tiafoe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Eliot Spizzirri
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Eliot Spizzirri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Frances Tiafoe
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
Frances Tiafoe
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Eliot Spizzirri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Eliot Spizzirri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Eliot Spizzirri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eliot Spizzirri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Frances Tiafoe
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Eliot Spizzirri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Frances Tiafoe
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Ignacio Buse
vs Andrey Rublev
GS Roland Garros
Ignacio Buse
15
3
3
Andrey Rublev [11]
•
30
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Andrey Rublev
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Ignacio Buse
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Andrey Rublev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Ignacio Buse
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Andrey Rublev
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Ignacio Buse
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Andrey Rublev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Ignacio Buse
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Andrey Rublev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Alycia Parks
vs Leylah Fernandez
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – Ore: 11:00
Pablo Carreno busta vs Jiri Lehecka
GS Roland Garros
Pablo Carreno busta
6
7
6
Jiri Lehecka [12]
3
6
3
Vincitore: Pablo Carreno busta
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jiri Lehecka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Pablo Carreno busta
4-3 → 5-3
Jiri Lehecka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Pablo Carreno busta
3-2 → 4-2
Jiri Lehecka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Pablo Carreno busta
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Pablo Carreno busta
0-1 → 1-1
Jiri Lehecka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
5*-2
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
Pablo Carreno busta
5-5 → 6-5
Pablo Carreno busta
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Jiri Lehecka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Pablo Carreno busta
3-3 → 4-3
Pablo Carreno busta
2-2 → 3-2
Pablo Carreno busta
1-1 → 2-1
Jiri Lehecka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Pablo Carreno busta
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jiri Lehecka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Pablo Carreno busta
4-3 → 5-3
Jiri Lehecka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Pablo Carreno busta
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Jiri Lehecka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Pablo Carreno busta
1-2 → 2-2
Pablo Carreno busta
0-1 → 1-1
Thanasi Kokkinakis
vs Terence Atmane
GS Roland Garros
Thanasi Kokkinakis
•
40
6
6
4
6
4
Terence Atmane
0
7
2
6
3
5
Servizio
Svolgimento
Set 5
Terence Atmane
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Thanasi Kokkinakis
2-5 → 3-5
Terence Atmane
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Thanasi Kokkinakis
1-4 → 2-4
Terence Atmane
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Thanasi Kokkinakis
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Terence Atmane
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Thanasi Kokkinakis
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Terence Atmane
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
Thanasi Kokkinakis
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Terence Atmane
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Thanasi Kokkinakis
4-2 → 5-2
Thanasi Kokkinakis
3-1 → 4-1
Thanasi Kokkinakis
1-1 → 2-1
Thanasi Kokkinakis
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Terence Atmane
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Thanasi Kokkinakis
3-5 → 4-5
Terence Atmane
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Thanasi Kokkinakis
2-4 → 3-4
Thanasi Kokkinakis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Thanasi Kokkinakis
0-2 → 1-2
Thanasi Kokkinakis
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Thanasi Kokkinakis
4-2 → 5-2
Thanasi Kokkinakis
2-2 → 3-2
Thanasi Kokkinakis
1-1 → 2-1
Thanasi Kokkinakis
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
Thanasi Kokkinakis
5-6 → 6-6
Thanasi Kokkinakis
4-5 → 5-5
Thanasi Kokkinakis
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Thanasi Kokkinakis
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Terence Atmane
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Thanasi Kokkinakis
1-2 → 2-2
Thanasi Kokkinakis
0-1 → 1-1
Terence Atmane
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Jelena Ostapenko
vs Ella Seidel
Il match deve ancora iniziare
Diana Shnaider
vs Renata Zarazua
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – Ore: 11:00
Liudmila Samsonova vs Jil Teichmann
GS Roland Garros
Liudmila Samsonova [20]
4
4
Jil Teichmann
6
6
Vincitore: Jil Teichmann
Servizio
Svolgimento
Set 2
Liudmila Samsonova
4-5 → 4-6
Liudmila Samsonova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Jil Teichmann
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Liudmila Samsonova
2-3 → 3-3
Liudmila Samsonova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Liudmila Samsonova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Liudmila Samsonova
4-5 → 4-6
Jil Teichmann
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Liudmila Samsonova
3-4 → 4-4
Liudmila Samsonova
1-4 → 2-4
Liudmila Samsonova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Jil Teichmann
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Liudmila Samsonova
0-1 → 1-1
Julia Grabher
vs Rebecca Sramkova
GS Roland Garros
Julia Grabher
6
6
Rebecca Sramkova
2
2
Vincitore: Julia Grabher
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Rebecca Sramkova
4-0 → 4-1
Julia Grabher
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
Rebecca Sramkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Rebecca Sramkova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Julia Grabher
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Julia Grabher
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
Rebecca Sramkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Mariano Navone
vs Jenson Brooksby
GS Roland Garros
Mariano Navone
6
6
6
Jenson Brooksby
4
4
4
Vincitore: Mariano Navone
Servizio
Svolgimento
Set 3
Mariano Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Jenson Brooksby
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Jenson Brooksby
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Mariano Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Jenson Brooksby
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Jenson Brooksby
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jenson Brooksby
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Mariano Navone
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Jenson Brooksby
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Jenson Brooksby
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jenson Brooksby
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Mariano Navone
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Jenson Brooksby
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Mariano Navone
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Jenson Brooksby
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Mariano Navone
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Jenson Brooksby
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Mariano Navone
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Jenson Brooksby
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Francisco Cerundolo
vs Botic Van de zandschulp
GS Roland Garros
Francisco Cerundolo [25]
0
2
Botic Van de zandschulp
•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Francisco Cerundolo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Botic Van de zandschulp
1-1 → 1-2
Francisco Cerundolo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Botic Van de zandschulp
0-0 → 0-1
Court 5 – Ore: 11:00
Susan Bandecchi vs Cristina Bucsa
GS Roland Garros
Susan Bandecchi
6
2
6
Cristina Bucsa [31]
4
6
4
Vincitore: Susan Bandecchi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Susan Bandecchi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 5-3
Susan Bandecchi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Cristina Bucsa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Cristina Bucsa
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Susan Bandecchi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Cristina Bucsa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Cristina Bucsa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Susan Bandecchi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Susan Bandecchi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Cristina Bucsa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Susan Bandecchi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Susan Bandecchi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Susan Bandecchi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Cristina Bucsa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Susan Bandecchi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Cristina Bucsa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Cristina Bucsa
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Petra Marcinko
vs Eva Lys
GS Roland Garros
Petra Marcinko
3
0
Eva Lys
6
6
Vincitore: Eva Lys
Servizio
Svolgimento
Set 2
Eva Lys
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-5 → 0-6
Petra Marcinko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-4 → 0-5
Eva Lys
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Petra Marcinko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Eva Lys
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Petra Marcinko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eva Lys
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Petra Marcinko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Petra Marcinko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Eva Lys
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Petra Marcinko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Emilio Nava
vs Camilo Ugo carabelli
GS Roland Garros
Emilio Nava
0
6
3
3
Camilo Ugo carabelli
•
0
7
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
Emilio Nava
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Camilo Ugo carabelli
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Emilio Nava
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Camilo Ugo carabelli
2-1 → 2-2
Camilo Ugo carabelli
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Camilo Ugo carabelli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Emilio Nava
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Camilo Ugo carabelli
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Camilo Ugo carabelli
2-2 → 2-3
Camilo Ugo carabelli
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Emilio Nava
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Camilo Ugo carabelli
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
2-4*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
8*-8
9-8*
9-9*
9*-10
10*-10
10-11*
6-6 → 6-7
Camilo Ugo carabelli
6-5 → 6-6
Emilio Nava
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Camilo Ugo carabelli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Camilo Ugo carabelli
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Emilio Nava
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Camilo Ugo carabelli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Emilio Nava
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Camilo Ugo carabelli
1-2 → 1-3
Camilo Ugo carabelli
1-0 → 1-1
Emilio Nava
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Yibing Wu
vs Marcos Giron
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – Ore: 11:00
Luca Van assche vs Patrick Kypson
GS Roland Garros
Luca Van assche
6
6
2
7
Vilius Gaubas
4
2
6
5
Vincitore: Luca Van assche
Servizio
Svolgimento
Set 4
Luca Van assche
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Luca Van assche
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Luca Van assche
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Vilius Gaubas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Luca Van assche
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Luca Van assche
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Luca Van assche
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-5 → 1-5
Luca Van assche
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Vilius Gaubas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Vilius Gaubas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Vilius Gaubas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Vilius Gaubas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Luca Van assche
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Luca Van assche
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Vilius Gaubas
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Vilius Gaubas
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Luca Van assche
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 3-3
Vilius Gaubas
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Luca Van assche
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Vilius Gaubas
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Jaume Munar
vs Hubert Hurkacz
GS Roland Garros
Jaume Munar
0
3
3
6
1
Hubert Hurkacz
•
30
6
6
2
1
Servizio
Svolgimento
Set 4
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jaume Munar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Hubert Hurkacz
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Jaume Munar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Hubert Hurkacz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jaume Munar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Jaume Munar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Hubert Hurkacz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Jaume Munar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Hubert Hurkacz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Jaume Munar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Hubert Hurkacz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jaume Munar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Jaume Munar
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Akasha Urhobo
vs Katie Boulter
Il match deve ancora iniziare
Camila Osorio
vs Ekaterina Alexandrova
Il match deve ancora iniziare
Court 9 – Ore: 11:00
Daria Kasatkina vs Zeynep Sonmez
GS Roland Garros
Daria Kasatkina
6
6
Zeynep Sonmez
4
4
Vincitore: Daria Kasatkina
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daria Kasatkina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Zeynep Sonmez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Daria Kasatkina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Zeynep Sonmez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daria Kasatkina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Zeynep Sonmez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Daria Kasatkina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Daria Kasatkina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Daria Kasatkina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Zeynep Sonmez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Zeynep Sonmez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Roberto Bautista agut
vs Brandon Nakashima
GS Roland Garros
Roberto Bautista agut
2
5
2
Brandon Nakashima [31]
6
7
6
Vincitore: Brandon Nakashima
Servizio
Svolgimento
Set 3
Brandon Nakashima
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Roberto Bautista agut
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Brandon Nakashima
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Roberto Bautista agut
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Brandon Nakashima
2-1 → 2-2
Roberto Bautista agut
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Brandon Nakashima
1-0 → 1-1
Roberto Bautista agut
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Brandon Nakashima
5-6 → 5-7
Roberto Bautista agut
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Brandon Nakashima
5-4 → 5-5
Roberto Bautista agut
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Brandon Nakashima
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Roberto Bautista agut
3-3 → 4-3
Brandon Nakashima
3-2 → 3-3
Roberto Bautista agut
2-2 → 3-2
Brandon Nakashima
2-1 → 2-2
Roberto Bautista agut
1-1 → 2-1
Brandon Nakashima
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Roberto Bautista agut
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Brandon Nakashima
2-5 → 2-6
Roberto Bautista agut
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Brandon Nakashima
2-3 → 2-4
Roberto Bautista agut
1-3 → 2-3
Brandon Nakashima
1-2 → 1-3
Roberto Bautista agut
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Brandon Nakashima
0-1 → 0-2
Roberto Bautista agut
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Panna Udvardy
vs Viktorija Golubic
GS Roland Garros
Panna Udvardy
0
2
Viktorija Golubic
6
6
Vincitore: Viktorija Golubic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktorija Golubic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Panna Udvardy
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Viktorija Golubic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Viktorija Golubic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Panna Udvardy
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Viktorija Golubic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Panna Udvardy
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-5 → 0-6
Viktorija Golubic
0-3 → 0-4
Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Viktorija Golubic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Panna Udvardy
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Raphael Collignon
vs Aleksandar Vukic
GS Roland Garros
Raphael Collignon
15
5
Aleksandar Vukic
•
15
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Raphael Collignon
5-2 → 5-3
Aleksandar Vukic
4-2 → 5-2
Raphael Collignon
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Aleksandar Vukic
3-1 → 3-2
Raphael Collignon
2-1 → 3-1
Aleksandar Vukic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Raphael Collignon
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Aleksandar Vukic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 12 – Ore: 11:00
Alexander Shevchenko vs Alex Michelsen
GS Roland Garros
Alexander Shevchenko
2
4
2
Alex Michelsen
6
6
6
Vincitore: Alex Michelsen
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alexander Shevchenko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Alexander Shevchenko
2-2 → 2-3
Alexander Shevchenko
1-1 → 2-1
Alexander Shevchenko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexander Shevchenko
3-5 → 4-5
Alex Michelsen
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Alexander Shevchenko
2-4 → 3-4
Alexander Shevchenko
2-2 → 2-3
Alex Michelsen
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Alexander Shevchenko
1-1 → 1-2
Alex Michelsen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Alexander Shevchenko
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexander Shevchenko
1-5 → 2-5
Alex Michelsen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Alexander Shevchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Alexander Shevchenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Alex Michelsen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Alexander Shevchenko
0-0 → 1-0
Aleksandar Kovacevic
vs Rafael Jodar
GS Roland Garros
Aleksandar Kovacevic
1
0
4
Rafael Jodar [27]
6
6
6
Vincitore: Rafael Jodar
Servizio
Svolgimento
Set 3
Aleksandar Kovacevic
3-5 → 4-5
Rafael Jodar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Aleksandar Kovacevic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Aleksandar Kovacevic
1-3 → 2-3
Aleksandar Kovacevic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Rafael Jodar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Aleksandar Kovacevic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rafael Jodar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-5 → 0-6
Aleksandar Kovacevic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-4 → 0-5
Aleksandar Kovacevic
0-2 → 0-3
Rafael Jodar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Aleksandar Kovacevic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aleksandar Kovacevic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Aleksandar Kovacevic
0-3 → 1-3
Aleksandar Kovacevic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Rafael Jodar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Talia Gibson
vs Yulia Putintseva
GS Roland Garros
Talia Gibson
6
4
1
Yulia Putintseva
4
6
6
Vincitore: Yulia Putintseva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Yulia Putintseva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Talia Gibson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Yulia Putintseva
1-2 → 1-3
Talia Gibson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Yulia Putintseva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yulia Putintseva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Talia Gibson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Yulia Putintseva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Talia Gibson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Yulia Putintseva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Talia Gibson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Yulia Putintseva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Yulia Putintseva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yulia Putintseva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 6-4
Yulia Putintseva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Yulia Putintseva
2-3 → 2-4
Talia Gibson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Yulia Putintseva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Talia Gibson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Yulia Putintseva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Talia Gibson
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Kamilla Rakhimova
vs Jaqueline Cristian
GS Roland Garros
Kamilla Rakhimova
•
0
0
Jaqueline Cristian
0
0
Court 13 – Ore: 11:00
Marton Fucsovics vs Matteo Berrettini
GS Roland Garros
Marton Fucsovics
7
5
1
2
Matteo Berrettini
6
7
6
6
Vincitore: Matteo Berrettini
Servizio
Svolgimento
Set 4
Matteo Berrettini
2-5 → 2-6
Marton Fucsovics
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Matteo Berrettini
2-3 → 2-4
Marton Fucsovics
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Matteo Berrettini
0-3 → 1-3
Marton Fucsovics
0-2 → 0-3
Matteo Berrettini
0-1 → 0-2
Marton Fucsovics
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Matteo Berrettini
1-5 → 1-6
Marton Fucsovics
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Matteo Berrettini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Marton Fucsovics
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Matteo Berrettini
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Marton Fucsovics
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Matteo Berrettini
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marton Fucsovics
5-6 → 5-7
Matteo Berrettini
5-5 → 5-6
Marton Fucsovics
4-5 → 5-5
Matteo Berrettini
4-4 → 4-5
Marton Fucsovics
3-4 → 4-4
Matteo Berrettini
3-3 → 3-4
Marton Fucsovics
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Matteo Berrettini
2-2 → 2-3
Marton Fucsovics
1-2 → 2-2
Matteo Berrettini
1-1 → 1-2
Marton Fucsovics
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Matteo Berrettini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
Matteo Berrettini
6-5 → 6-6
Marton Fucsovics
5-5 → 6-5
Matteo Berrettini
5-4 → 5-5
Marton Fucsovics
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Matteo Berrettini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Marton Fucsovics
3-3 → 4-3
Matteo Berrettini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Marton Fucsovics
2-2 → 3-2
Matteo Berrettini
2-1 → 2-2
Marton Fucsovics
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Matteo Berrettini
1-0 → 1-1
Marton Fucsovics
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Maya Joint
vs Anastasia Potapova
GS Roland Garros
Maya Joint
1
2
Anastasia Potapova [28]
6
6
Vincitore: Anastasia Potapova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Potapova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Maya Joint
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Anastasia Potapova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Anastasia Potapova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Maya Joint
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Anastasia Potapova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maya Joint
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 1-6
Anastasia Potapova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Maya Joint
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Anastasia Potapova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-3 → 1-3
Anastasia Potapova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Rinky Hijikata
vs Tommy Paul
GS Roland Garros
Rinky Hijikata
•
15
6
3
0
Tommy Paul [24]
15
4
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rinky Hijikata
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Tommy Paul
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Rinky Hijikata
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Tommy Paul
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Rinky Hijikata
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rinky Hijikata
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Rinky Hijikata
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Tommy Paul
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Rinky Hijikata
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Tommy Paul
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Hanyu Guo
vs Mccartney Kessler
Il match deve ancora iniziare
Ho visto i primi 3 giochi del match fra Kovavcevic e Jodar e mi sono bastati per capire che oggi bnon ci sarebbe stata partita, come il risultato dimostra. Forse mi sarei aspettato un po’ più di resistenza dallo statunitense, che non è certo un giocatore che si trovi a suo agio sul rosso, ma qualche buon risultato d’ogni tanto lo raggiunge, oggi evidentemente non era cosa. Comunque la fortuna lo assite, sino agli ottavi, non becca nessuno specialista da terra battuta…
Buse ebbe una cosa simile la settimana scorsa contro Humbert mi sembra.
Se aggiungiamo che ha vinto 7 match in 7 giorni ci sta che il caldo possa influire ancor di più…
Ok ma questo Spagnoli di futuro hanno tabelloni di burro: sarà un caso!
Ma poveri, dopo le pioggie di Roma l’ondata di caldo anomalo sulla Francia e Spagna (e anche in Italia non si scherza)…ghiaccio in testa, una ragazza credo giudice di linea svenuta, Buse col calo di pressione, mala tempora currunt..
@ Leprotto (#4623205)
Beh, se brontolare gli ha fatto infilare tre set così dopo aver perso il primo, ha fatto benone, il fine giustifica i mezzi…se poi si perdonano i giovani che mugugnano in continuazione, si può assolvere il buon Novak che giovane (tennisticamente) non lo è più…e sicuramente, quanto a noiosaggine, è superato dai commenti come il tuo, sempre gli stessi, che spuntano puntualmente, come un orologio svizzero, quando Novak vince
Forza Flavio!
Non vedo nessuno che possa fermare Jodar se non Sverev in semifinale
@ Gianni52 (#4623422)
Certo! Vome tu sei il figlio di Nadal!
E’ Jodar il “terzo”? Molto probabile. enzo
allora mi ha sorpreso di piu kovacevic in finale! 😆 😆 😆
😯
Ah, guarda, lo penso/scrivo da anni. E non sono solo i dettagli del cappello o del polsino. Spesso e volentieri, anche tra le donne, ho visto completi molto scuri sotto il sole, alta temperatura, nelle ore di punta del pomeriggio… solo a guardarli mi veniva da svenire, non so come facciano.
Era quello che venne ostracizzato e ostacolato da tutti i connazionali argentini per aver fatto arrestare quelli che tra di loro facevano match fixing? La dice lunga su che tipo di ambiente c’è dietro. Sempre stato simpatico.
Con il match appena vinto, dalla Golubic, sono tre le svizzere che oggi passano il primo turno di Parigi.
Teichmann, Bandecchi, Golubic, tutte e tre con il pronostico a sfavore…brave, brave…
Non a caso Stan indossava gli stessi colori, ed un riferimento a quadri bianchi e rossi sul colletto,della mise indossata nella straordinaria edizione del 2015,quella in cui non solo battè Nole ma fece vedere un tennis su terra che forse solo Nadal ha interpretato meglio.
Il giusto tributo ad un giocatore dal fisico “normale” ma dall’impatto per nulla ordinario,il classico “schiocco” soprattutto con rovescio che,quel giorno,fece strabuzzare gli occhi in telecronaca pure ad uno come Panatta,spesso tendente a mostrare più noia che entusiasmo.
Che dire Stan…grazie perché hai segnato il mio ritorno alla passione per questo sport.
😆
No dai … Petra ha tanti ammiratori che la seguono … piuttosto , magari per adesso , non tutti lo fanno ” solo ” per i risultati tennistici .
Una bella partita giocabile per fare esperienza.
Se poi riesce il colpaccio, tanto di cappello a Pallino.
Questa riforma del tennis degli Slam giocati in due giorni a me non piace, davvero si sta esagerando nel voler velocizzare tutto, cmq bravo Jodar ad aver vinto questo Rolando senza perdere un set
Ci vediamo a Wimbledon giovedì
E Cinà – De Jong fu !
… .. .
😉
Si , per i vialetti e le strade secondarie , abbiamo lasciato l’appalto a loro … giusto far lavorare tutti , soprattutto i giovani .
La Multinazionale Spianatutto J_S ormai ” si muove ” solo se si tratta di strade principali , autostrade , piste aereoportuali ecc ecc !!!
Stan lascia Parigi per sempre , grazie per il bellissimo viaggio !!!
Ci lascia uno dei rovesci ad una mano più belli di sempre .
@ Gianni52 (#4623422)
Ma gli rispondete pure……Ahahahah va beh, ai tempi del gracilino rispondevo anch’io. Sembra un secolo fa
Ombra mai fu
di vegetabile,
cara ed amabile,
soave più.
Ma vadavial………………
ahahahahahahahahahahaaahhahhahhahahah l’ultimo verso non è presente nell’opera Serse di Handel
sento puzza di gaz…..solo a lui poteva interessare il risultato della marcinko
Chissà, in questo momento i punti di differenza, dai posti utili, sono 200 o poco più (nella RACE).
E’ un torneo con una vagonata di assenti eccellenti tutti esperti di rosso, ben venga qualche nuova leva, magari ecco, non griderei al miracolo o al ‘te l’avevo detto io 2 anni fa’ ogni volta che il pupillo di turno vince un match,,,
Ho visto dal giorno del sorteggio che Jodar è stato fortunato, ha un tabellone in cui può passare tranquillo 2-3 turni, poi si vedrà
Jodar per la consacrazione se arriva ai quarti
Pensavo fosse il primo turno, non ci ho capito niente.
Cosa è che va sempre in coppia a parte Lucio numerino e Gianni numerino ?
Mi son distratto e Jódar ha alzato la coppa!!!
Marcinko stanca per il torneo vinto o cosa?
e Comunque….oggi….di riffa o di raffa…..passano tutti gli azzurri….maledetti derby!!!!
Un paio di anni fa eravamo contenti che ci fossero i Derby pensando che almeno un italiano passasse il turno oggi potevamo fare il Poker invece purtroppo uno tra Cobolli e Pellegrino sara’ eliminato .
Clicca qui per visualizzarlo.
Lo dicevo fin dal primo turno di Madrid che Jodar avrebbe vinto di gran carriera il RG, e giù tutti a darmi pollici versi. Il tempo è galantuomo.
ha vent’anni in più di studio e poi la moglie è laureata in lingue…
potenza della Fonte Magica dei Pirenei…
Bravo Berrettini ma ‘aiutato’ dall’avversario almeno nel quarto set
Bravo Berrettini, e stasera tifo per Pellegrino anche se Cobolli ha sicuramente possibilità di andare avanti nel torneo.
Anche modificando Nickname..
La figura di M..in ogni post non CAMBIA.
Alcuni risultati sorprendenti: Lehecka battuto netto da Carreno, Samsonova male, sopresa Bandecchi, mentre Jodar sta prendendo a pallate Kovacevic (in questo caso non è sorpresa ma conferma del livello top).
È l’ombra il problema… soprattutto se di rosso
E bravo Berretto, anche se Fucsovics gli ha praticamente regalato 2 set a furia di UE e doppi falli
Bravo Matteo ma aiutato da un evidente colpo di sole di Fucsovics.
Grossa sorpresa a mio avviso l’uscita di Lehecka contro PCB. Non tanto perchè mi aspettassi miracoli dal ceco, piuttosto lo pensavo counque superiore al veterano ispanico.
Ma lui poverino non c’entra molto.
È subissato di domande dal primo commentatore che credo sia Lo Monaco, che di default è insopportabile.
Comunque l’importante che abbia vinto , gnè gnè gnè Lucio numerini.
È vero, ahahahah
Dal possibile 4/0 a 3/2 questo è il tennis. Ora per non fare la frittata dovrà tenere il servizio di riffa o di raffa
@ maverikkk (#4623385)
Jodar è fortissimo. Lo vedo in corsa per la qualificazione al Master di fine anno.
Lei è il troll incompetente Lucio che ha modificato parzialmente il nick ma la qualità dei post, la lungimiranza, l’esattezza, etc
..sono come un marchio , indistinguibili, ogni suo post è una certificazione del contrario, una garanzia.
Continui così.
Ditta asfalti Jòdar in arrivo con betoniera 😀
Jodar sta randellando Kovacevic da tutte le posizioni e con tutti i colpi…e lo statunitense arriva da un bel torneo ad Amburgo…
Mi dicono di Jodar
Senectus ipsa morbus. I Latini la sapevano lunga.
Da mina vagante a svrangata bibblica questa cinese Zheng.
Ma di recente aveva già perso contro una con un ranking così alto?
Chi è l’ex tennista che sta commentando Berrettini su Eurosport Player
il seppi commentatore è come il giocatore……pochi fronzoli e per questo alla fine non entusiama ma nemmeno lo si puo disprezzare….e poi sembra un sinner che ha imparato meglio l’italiano 😀 😀 😀
fu talmente grande che va bene pure l’ombra…..al contrario di quelli che cazzeggiano anche sulle disavventure altrui
risulta che ha trasformato il 100% delle palle break in teoria
sgraaaat sgraaat
T’hée capi el Busta che colpaccio!
Jodar sta surclassando il suo avversario, che palle questo vince tuttooooooo
Mi fa arrabbiare Matteo perché con un pizzico di concentrazione e di pazienza (senza voler uscire a tutti i costi dallo scambio, intanto l’avversario tirava in modo sistematico sul rovescio) il nostro campione si poteva incamerare anche il 1° set al tie-break ed ora sarebbe stato sul 2-0 🙁 🙁
Se vai 0-40 e poi chiudi, nelle statistiche risulta che hai avuto un break point. In realtà ne hai giocato uno, ma ne hai avuti tre. Questa cosa andrebbe rivista. Per la precisione.
Matteo riesce a tenere nel secondo set, fino al consueto calo di Fucsovics, tennista che, un po’ per la sua scarsa continuità e molto per i frequenti problemi fisici (almeno quanti quelli di Berrettini) ha avuto una carriera al di sotto delle aspettative…
Mio nonno diceva : ” D’altronde … non si può morire … sani ! ” .
😀
La piccola paola ha dovuto trasformare due volte il match point perchè questi rimbambiti di francesi non hanno il sistema elettronico. Roba da matti.
Berrettini è l’ombra di quello che fu
A maggior ragione allora sarà chiusa = sierra cinesca.
Yastremska fa resuscitare pure i…
Sarcasm, battutismo o cosa? (Emma ha già perso)
É chiusa nel senso che non avendo più niente da fare al RG, le ha rubato il badge della camera d’hotel?
Ufficiale: Sinner domani in sessione serale!
forse era ironico? oppure era un vero incompetente?
dove trovo l’intervista?
La partita di Berrettini sembra un’intervista a Seppi, anzi un interrogatorio .
Di tutti i commentatori tecnico sportivi preferisco Bucciantini , dà un qualcosa in più.
Dpve vincerebbe a mani basse la Paolini… 😎
una malattia dalla quale non si guarirà mai…
Piuttosto, non comprendo la scelta di alcuni giocatori, compreso Berrettini, di giocare con un cappello nero, pantaloncini, polsini, calzini e fascia al braccio, tutto nero. Ora, se è vero che a certi livelli anche i più piccoli dettagli diventano fondamentali, perché con un sole cocente e allerta caldo diramata, non gioca con colori chiari che di sicuro attirano meno i raggi solari? Boh!! I dettagli, appunto. Ieri i telecronisti del giro d’italia hanno specificato molto bene che anche solo 100 gr in più su una bicicletta, determinano 1/2 secondi al km di ritardo rispetto a chi i 100 gr se li risparmia. Per non parlare dei 5 gr in meno o in più sul telaio della racchetta. quindi, i dettagli, sono importanti o no??
@ Double fallo (#4623301)
Raducanu ???????
Casomai dalla Sierra
Un tie-break giocato davvero MALE da un Berretto falloso e distratto…
…un caso inspiegabile, dato che il romano non possiede sicuramente energie in “surplus” da sprecare 🙁
@ Double fallo (#4623301)
La quale ha perso al primo turno.
non è una selezione di miss mondo….quindi non sono molto d’accordo
il tie-break della partita tra i colossi italo-magiara rappresenta l’intero set : fucsovics ha servito e risposto meglio di berettini.
Raducanu ha perso ieri?
C’è la Sierra, che è peggio di Emma.
Paolini è comunque chiusa al prossimo turno dalla Raducanu.
per fortuna lo ‘GNAMO! è tornato…. incrociamo le dita per Jas
@ IlCera (#4623278)
Quindi un piccolo ” Diego Maradona ” ( assolutamente non per la nazionalità ) …
… che ” non ha sfondato ” e , magari proprio per questo , non ” s’è sfondato ” !!!
Anche a me è molto simpatico , tifo per lui e per la sua carriera top 100 ” tardiva ” .
E il tennista,poverino, che non poteva andare in bagno( sembra diarrea) ma era urgentissimo.
Alla fine hanno acconsentito altrimenti ……
Lo scrivo qui per i veri appassionati.
Intervista a Trungelliti dopo la vittoria al primo turno.
Lo zingaro del tennis, persona incredibile per schiettezza. Commenti interessantissimi sulla sua storia particolare, per chi si interessa ad altro che i risultati dei nostri ragazzi.
Per non parlare di quel tennis diabolico che ha sempre mostrato, anche quando era sovrappeso e con pochissima preparazione atletica.
Best ranking e forma della vita a 36 anni, dopo una vita di gavetta, ma sempre con questo fuoco dentro.
Per me, semplicemente un mito.
Non fortunatissimo, Flavio.
C’ erano tanti altri qualificati più morbidi, oltre al fatto che Andrea è un ragazzo a posto e genuino.
Nonostante tutto, credo che la porti a casa, ultimamente ha perso da Tirante e Buse, giocatori superiori a Pellegrino e Il peruviano, forse, allo stesso Flavio.
3 su 5 e dopo 2 sconfitte è la situazione ideale per infilare una delle sue strisce positive.
Vedremo.
Matteo non è al meglio, ma forse l’ ungherese è messo peggio.
La Paolini vista recentemente deve sperare in una giornata negativa (e ne ha tante) di Dayana.
Partite del giorno :
Buse – Rublev
Cobolli – Pellegrino
… per distacco .
Poi Merida – Shelton , che potrebbe regalare un match vibrante .
Infine , per altri motivi … diciamo emotivi , Gaston – Monfils .
In campo femminile mi stuzzica Parks – Fernandez .
🙂
Con i miei orari posso vedermi (in diretta) solo uno tra Matteo e Jasmine.
Paolini e Berrettini … battete un colpo !!!
Cobo & Pelle … sarà un match durissimo … per loro che faticheranno attivamente sul campo … e per noi che soffriremo passivamente da spettatori !!
Buona giornata !
È tutto calcolato. Ieri a un certo punto non aveva il tennis per reggere Perricard da fondo (incredibile ma é così, i punti sopra i 5 scambi nei primi due set li vinceva spesso il Francese, anche se ancora non trovo le statistiche), e l’ha buttata un pó sullo show nel tentativo di rompere il momentum di Giovannone
Altra infornata di francesi oggi, 7 se non sbaglio con 2 scontri diretti, così 2 passano di sicuro.
Ieri pensavo a Gea come giovane sorpresa ed ho toppato.
Pensavo a Zverev come TDS in difficoltà ma in realtà ha fatto tutto Basavareddy con Fritz.
E vedendolo giocare mi sono divertito tanto.
Oggi c’è Buse contro Rublev, se il peruviano fosse riposato sarebbe dura ma fattibile, così serve un’impresa .
Un altro giovane da monitorare è Mérida contro Ben, non un turno agevole per boom boom.
A Cobolli è invece andata malissimo se il Pellegrino visto a Roma si ripeterà.
Probabilmente le 3 TDS più alte da monitorare .
Quindi a parte gli italiani , Wawrinka de Jong la partita che più mi attira.
Buon tennis.
I francesi puntano tutto su Tabur
Il doppio derby francese, forse un “escamotage” per riuscire a mandare un transalpino avanti…
…peccato, invece, per Cobbo/Pelle, che contro i francesi avrebbero vinto sicuramente!
Purtroppo sia Berretto che Jasmine rischiano l’uscita fin dal primo turno, da una parte c’è un Matteo poco “pronto” sul piano atletico e dall’altra parte c’è una Yastremska in ottima forma…
Forza A Z Z U R R I !!!!
La vecchiaia è una brutta bestia
Ieri ho visto il secondo set di Djokovic. Era un continuo brontolare,sembrava una pentola di fagioli. E si lamentava del rimbalzo della palla e si lamentava che l’avversario prendeva le righe e che serviva troppo bene. Non l ho mai visto così petulante. Eppure nella sua lunga carriera, ne avrà viste di situazioni simili. Sarà la vecchiaia. Non è vero che si diventa saggi, si diventa noiosi. Ne so qualcosa