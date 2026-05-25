Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. L’ultimo saluto di Wawrinka: de Jong vince, Parigi abbraccia Stan. Debutto travolgente per Rafael Jódar: Kovacevic travolto in tre set. Ora Duckworth (LIVE)

Stan Wawrinka ha detto addio al Roland Garros, il torneo in cui più di ogni altro ha scritto una delle pagine più belle della sua carriera. Lo svizzero, campione a Parigi nel 2015, è stato sconfitto al primo turno da Jesper de Jong con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 6-4, in una partita nella quale l’olandese ha avuto maggiore continuità, resistendo ai lampi di classe del leggendario Stan.

Per Wawrinka non era un match come gli altri. Il 41enne svizzero, alla sua ultima partecipazione al torneo parigino, tornava nel luogo in cui nel 2015 aveva conquistato la Coppa dei Moschettieri, battendo Novak Djokovic in una finale rimasta nella memoria del tennis moderno. Parigi è stata per lui casa, teatro di imprese, battaglie, emozioni e di quel tennis potente e romantico costruito attorno a uno dei rovesci a una mano più belli dell’epoca recente.

In campo, però, de Jong ha rovinato la festa dal punto di vista sportivo. L’olandese è stato più ordinato, più solido nei momenti chiave e capace di non farsi travolgere dall’atmosfera. Wawrinka ha provato ad accendersi a tratti, soprattutto nel secondo set, quando ha ritrovato profondità, spinta e quelle accelerazioni improvvise che hanno fatto innamorare il pubblico per anni. Ma alla distanza il ritmo del neerlandese ha pesato.

Dopo aver perso il primo set per 6-3, Stan ha reagito nel secondo parziale con orgoglio, prendendosi il 6-3 che ha fatto esplodere il pubblico del Court Simonne-Mathieu. Sembrava il momento giusto per trasformare la partita in una delle sue vecchie battaglie parigine. Invece de Jong è rimasto freddo, ha ripreso il controllo nel terzo set e ha poi chiuso il quarto per 6-4.

Al termine dell’incontro, però, il risultato è passato inevitabilmente in secondo piano. Wawrinka ha ricevuto un omaggio emozionante da parte del torneo e del pubblico. Lo svizzero ha parlato agli spettatori presenti sul campo, visibilmente commosso, mentre il Roland Garros ha proiettato un video celebrativo con messaggi di affetto da parte di grandi protagonisti del tennis, tra cui Roger Federer, Rafael Nadal, Gael Monfils, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Anche il Guardian ha raccontato l’atmosfera del suo ultimo match parigino, sottolineando i tributi ricevuti da campioni come Federer, Nadal e Djokovic e il grande sostegno del pubblico.

A few of Stan Wawrinka's friends wanted to share a few words #RolandGarros pic.twitter.com/VbQ7kWwHXM — Roland-Garros (@rolandgarros) May 25, 2026

È stato il saluto a un giocatore speciale, spesso vissuto nell’ombra dei Big Three ma capace, nei suoi giorni migliori, di battere chiunque. Wawrinka ha vinto tre Slam, ha costruito una carriera di coraggio, talento e resistenza, e a Parigi ha lasciato forse la sua immagine più iconica: quella del 2015, con la maglia a quadri e il rovescio devastante che spezzò il sogno di Djokovic.

Il Roland Garros perde così uno dei suoi interpreti più amati. Non uno dei più vincenti nella storia del torneo, ma certamente uno dei più rispettati. Stan ha saputo creare un legame vero con Parigi: per il titolo, per le battaglie, per la sua autenticità e per quel modo di giocare sempre diretto, fisico, emozionale.

La sconfitta contro de Jong chiude il suo percorso nel torneo francese, ma non cancella nulla. Anzi, rende ancora più evidente il valore della sua storia. Wawrinka lascia il Roland Garros tra gli applausi, con gli occhi lucidi e con il riconoscimento di un intero mondo del tennis.

A Parigi, Stan non sarà ricordato per l’ultimo risultato. Sarà ricordato per quello che ha rappresentato: un campione capace di trasformare il talento in impresa, e il rovescio a una mano in poesia.

Rafael Jódar si presenta al Roland Garros 2026 nel modo più convincente possibile. Il giovane spagnolo, testa di serie numero 27, ha dominato all’esordio lo statunitense Aleksandar Kovacevic, imponendosi con un nettissimo 6-1 6-0 6-4 e conquistando con autorità il passaggio al secondo turno.

Una prestazione di grande maturità per il madrileno, che ha confermato il momento di fiducia assoluta e di eccellente condizione tennistica. Kovacevic, arrivato a Parigi con buone sensazioni dalla stagione sulla terra, non è mai riuscito a trovare soluzioni efficaci per contrastare l’aggressività e la precisione dello spagnolo.

Jódar ha indirizzato il match fin dai primi scambi. Nel primo set ha imposto subito ritmo, profondità e intensità, togliendo tempo all’avversario e costringendolo a rincorrere. Il 6-1 iniziale ha raccontato perfettamente la differenza vista in campo: lo spagnolo sempre in spinta, lo statunitense in costante difficoltà.

Il secondo set è stato ancora più netto. Jódar ha giocato con grande libertà, trovando vincenti da ogni zona del campo e mostrando una vocazione offensiva continua. Il 6-0 è il primo “bagel” della sua carriera al Roland Garros e ha confermato la superiorità totale dello spagnolo in quella fase della partita.

Nel terzo parziale era prevedibile una reazione di Kovacevic, anche perché Jódar ha accusato una leggera perdita di intensità. Lo spagnolo, però, ha avuto il merito di restare lucido. Ha trovato subito il break, ha gestito il vantaggio e non ha mai concesso davvero all’avversario la possibilità di riaprire la partita.

Il dato più significativo riguarda il servizio: Jódar non ha mai perso la battuta in tutto l’incontro. il match è durato appena 94 minuti e lo spagnolo ha chiuso con 27 colpi vincenti, concedendo una sola palla break.

Un debutto perfetto, dunque: poco tempo passato in campo, grande qualità di gioco e ulteriore fiducia in vista dei prossimi impegni. Per un giocatore che continua a superare aspettative da quando ha iniziato a farsi largo nel circuito, questa vittoria rappresenta un altro segnale importante.

Al secondo turno Jódar affronterà James Duckworth. L’australiano ha superato Gabriel Diallo, costretto al ritiro quando era sotto 6-3 4-1.

Il tabellone, almeno sulla carta, può offrire allo spagnolo margini interessanti per provare ad avanzare ancora. Ma la cosa più importante, dopo il debutto, è la sensazione lasciata in campo: Jódar ha giocato con personalità, sicurezza e freddezza, chiudendo una partita da favorito senza tremare.

Parigi ha visto i suoi primi passi nel tabellone principale e la risposta è stata fortissima. Rafael Jódar non si è limitato a vincere: ha mandato un messaggio chiaro al torneo.

🇫🇷 Roland Garros Parigi, Francia · 25 Maggio 2026 ☀ 23°C Soleggiato e molto caldo · Picco 33°C CIELO Prevalentemente soleggiato PIOGGIA Assente CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 25 Maggio 09:00 ☀ 20° 10:00 ⛅ 22° 11:00 ⛅ 24° 12:00 ⛅ 27° 13:00 ⛅ 29° 14:00 ⛅ 32° 15:00 ⛅ 33° 16:00 ⛅ 33° 17:00 ⛅ 33° 18:00 ⛅ 33° 🔥 Allerta gialla caldo: temperature elevate nelle ore centrali 🎾 Programma del giorno — 25 Maggio 🎾 Roland Garros · Tabellone Principale 1° Turno · Terra Battuta RG R1 ☀ Soleggiato

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Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00

Emerson Jones vs Iga Swiatek



GS Roland Garros Emerson Jones Emerson Jones 1 2 Iga Swiatek [3] Iga Swiatek [3] 6 6 Vincitore: Iga Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Emerson Jones 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Emerson Jones 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 Emerson Jones 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Emerson Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Emerson Jones 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Emerson Jones 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Emerson Jones 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Veronika Erjavec vs Elena Rybakina



GS Roland Garros Veronika Erjavec Veronika Erjavec 2 2 Elena Rybakina [2] Elena Rybakina [2] 6 6 Vincitore: Elena Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Veronika Erjavec 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Veronika Erjavec 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Veronika Erjavec 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Veronika Erjavec 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Veronika Erjavec 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Ugo Humbert vs Adrian Mannarino



GS Roland Garros Ugo Humbert [32] Ugo Humbert [32] 6 6 6 Adrian Mannarino Adrian Mannarino 3 4 3 Vincitore: Ugo Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Adrian Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Adrian Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Ugo Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Adrian Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Ugo Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Adrian Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Adrian Mannarino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Ugo Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Adrian Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Ugo Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 5-3 Adrian Mannarino 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Adrian Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Ugo Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Adrian Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Adrian Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Adrian Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Ugo Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Adrian Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Ugo Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Adrian Mannarino 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Ugo Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Adrian Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Ugo Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Hugo Gaston vs Gael Monfils (20:15)



Il match deve ancora iniziare





Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Arthur Rinderknech vs Jurij Rodionov



GS Roland Garros Arthur Rinderknech [22] Arthur Rinderknech [22] 7 6 6 Jurij Rodionov Jurij Rodionov 6 2 3 Vincitore: Arthur Rinderknech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Jurij Rodionov 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Arthur Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Jurij Rodionov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Arthur Rinderknech 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Jurij Rodionov 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Arthur Rinderknech 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Arthur Rinderknech 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Arthur Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Jurij Rodionov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Arthur Rinderknech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Jurij Rodionov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Arthur Rinderknech 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Arthur Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Jurij Rodionov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 Jurij Rodionov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Arthur Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Arthur Rinderknech 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Jurij Rodionov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Arthur Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Arthur Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Jurij Rodionov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Arthur Rinderknech 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Jurij Rodionov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Arthur Rinderknech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Elina Svitolina vs Anna Bondar



GS Roland Garros Elina Svitolina [7] Elina Svitolina [7] 3 6 7 Anna Bondar Anna Bondar 6 1 6 Vincitore: Elina Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 5*-1 6-1* 6-2* 7*-2 8*-2 9-2* 9-3* 6-6 → 7-6 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Anna Bondar 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Anna Bondar 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Elina Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Anna Bondar 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Tiantsoa Rakotomanga rajaonah vs Amanda Anisimova



GS Roland Garros Tiantsoa Rakotomanga rajaonah Tiantsoa Rakotomanga rajaonah 15 3 0 Amanda Anisimova [6] • Amanda Anisimova [6] 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Amanda Anisimova 0-15 0-1 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Amanda Anisimova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Amanda Anisimova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Amanda Anisimova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Tiantsoa Rakotomanga rajaonah 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Daniel Merida vs Ben Shelton



Il match deve ancora iniziare





Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Jasmine Paolini vs Dayana Yastremska



GS Roland Garros Jasmine Paolini [13] Jasmine Paolini [13] 7 6 Dayana Yastremska Dayana Yastremska 5 3 Vincitore: Jasmine Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Stan Wawrinka vs Jesper De jong



GS Roland Garros Stan Wawrinka Stan Wawrinka 3 6 3 4 Jesper De jong Jesper De jong 6 3 6 6 Vincitore: Jesper De jong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 Jesper De jong 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Stan Wawrinka 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Jesper De jong 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Stan Wawrinka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Stan Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Jesper De jong 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Stan Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Stan Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Jesper De jong 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Stan Wawrinka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Stan Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Jesper De jong 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Stan Wawrinka 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Jesper De jong 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Stan Wawrinka 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Jesper De jong 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Stan Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Jesper De jong 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Stan Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Jesper De jong 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Stan Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Stan Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Jesper De jong 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Stan Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Stan Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Jesper De jong 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Stan Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Jesper De jong 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Stan Wawrinka 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Stan Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jesper De jong 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Casper Ruud vs Roman Safiullin



GS Roland Garros Casper Ruud [15] Casper Ruud [15] 0 6 0 Roman Safiullin • Roman Safiullin 15 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Roman Safiullin 15-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Roman Safiullin 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Roman Safiullin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Roman Safiullin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Roman Safiullin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Anastasia Zakharova vs Karolina Muchova



Il match deve ancora iniziare





Court 14 – Ore: 11:00

Alex De minaur vs Toby Samuel



GS Roland Garros Alex De minaur [8] Alex De minaur [8] 6 6 6 Toby Samuel Toby Samuel 4 4 2 Vincitore: Alex De minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Alex De minaur 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Toby Samuel 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Alex De minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Toby Samuel 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Alex De minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Toby Samuel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Alex De minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Toby Samuel 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Alex De minaur 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Toby Samuel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Alex De minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Toby Samuel 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Alex De minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Toby Samuel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Alex De minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Toby Samuel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Alex De minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Toby Samuel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Alex De minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Toby Samuel 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Alex De minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Toby Samuel 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Alex De minaur 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Toby Samuel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Alex De minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Toby Samuel 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Alex De minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Toby Samuel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Tatjana Maria vs Elise Mertens



GS Roland Garros Tatjana Maria Tatjana Maria 5 0 Elise Mertens [23] Elise Mertens [23] 7 6 Vincitore: Elise Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Tatjana Maria 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Tatjana Maria 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Elise Mertens 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Tatjana Maria 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Tatjana Maria 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Tatjana Maria 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Tatjana Maria 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Tatjana Maria 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Kaitlin Quevedo vs Leolia Jeanjean



GS Roland Garros Kaitlin Quevedo Kaitlin Quevedo 7 7 Leolia Jeanjean Leolia Jeanjean 6 6 Vincitore: Kaitlin Quevedo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 Kaitlin Quevedo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Kaitlin Quevedo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Kaitlin Quevedo 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino



GS Roland Garros Flavio Cobolli [10] Flavio Cobolli [10] 15 2 Andrea Pellegrino • Andrea Pellegrino 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Andrea Pellegrino 0-15 15-15 30-15 2-2 Flavio Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Andrea Pellegrino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Flavio Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Andrea Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Court 7 – Ore: 11:00

Maja Chwalinska vs Qinwen Zheng



GS Roland Garros Maja Chwalinska Maja Chwalinska 6 6 Qinwen Zheng Qinwen Zheng 4 0 Vincitore: Maja Chwalinska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Qinwen Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Maja Chwalinska 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Maja Chwalinska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Qinwen Zheng 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Maja Chwalinska 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Maja Chwalinska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Maja Chwalinska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Qinwen Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Maja Chwalinska 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Maja Chwalinska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Eliot Spizzirri vs Frances Tiafoe



GS Roland Garros Eliot Spizzirri Eliot Spizzirri 3 7 4 3 Frances Tiafoe [19] Frances Tiafoe [19] 6 6 6 6 Vincitore: Frances Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 Frances Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Eliot Spizzirri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Frances Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Eliot Spizzirri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Eliot Spizzirri 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Frances Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Eliot Spizzirri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Frances Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Eliot Spizzirri 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Frances Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Eliot Spizzirri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Eliot Spizzirri 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Frances Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Eliot Spizzirri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Eliot Spizzirri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Frances Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Frances Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Eliot Spizzirri 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Frances Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Eliot Spizzirri 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Frances Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Eliot Spizzirri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Frances Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Eliot Spizzirri 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Frances Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Eliot Spizzirri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Frances Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Eliot Spizzirri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Eliot Spizzirri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Frances Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Eliot Spizzirri 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Frances Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Eliot Spizzirri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Frances Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Eliot Spizzirri 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Frances Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Ignacio Buse vs Andrey Rublev



GS Roland Garros Ignacio Buse Ignacio Buse 15 3 3 Andrey Rublev [11] • Andrey Rublev [11] 30 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 3-2 Ignacio Buse 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Andrey Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Ignacio Buse 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Andrey Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Ignacio Buse 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Andrey Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Ignacio Buse 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Ignacio Buse 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Ignacio Buse 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Andrey Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Ignacio Buse 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Andrey Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Alycia Parks vs Leylah Fernandez



Il match deve ancora iniziare





Court 6 – Ore: 11:00

Pablo Carreno busta vs Jiri Lehecka



GS Roland Garros Pablo Carreno busta Pablo Carreno busta 6 7 6 Jiri Lehecka [12] Jiri Lehecka [12] 3 6 3 Vincitore: Pablo Carreno busta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Jiri Lehecka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Jiri Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Pablo Carreno busta 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Jiri Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Pablo Carreno busta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Jiri Lehecka 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Pablo Carreno busta 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jiri Lehecka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 Jiri Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Jiri Lehecka 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Pablo Carreno busta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Jiri Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Jiri Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Jiri Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Jiri Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Jiri Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Pablo Carreno busta 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Jiri Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Jiri Lehecka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Pablo Carreno busta 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Jiri Lehecka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Pablo Carreno busta 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Jiri Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Thanasi Kokkinakis vs Terence Atmane



GS Roland Garros Thanasi Kokkinakis • Thanasi Kokkinakis 40 6 6 4 6 4 Terence Atmane Terence Atmane 0 7 2 6 3 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 4-5 Terence Atmane 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Terence Atmane 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Terence Atmane 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Thanasi Kokkinakis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Terence Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Terence Atmane 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 Thanasi Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Terence Atmane 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Terence Atmane 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Thanasi Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Terence Atmane 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Thanasi Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Terence Atmane 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Thanasi Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Terence Atmane 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Terence Atmane 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Thanasi Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Terence Atmane 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Thanasi Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Terence Atmane 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Terence Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Thanasi Kokkinakis 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Terence Atmane 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Thanasi Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Terence Atmane 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Thanasi Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Terence Atmane 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Terence Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Thanasi Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Terence Atmane 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Terence Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Terence Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Thanasi Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Terence Atmane 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Thanasi Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Terence Atmane 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Thanasi Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Terence Atmane 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Jelena Ostapenko vs Ella Seidel



Il match deve ancora iniziare

Diana Shnaider vs Renata Zarazua



Il match deve ancora iniziare





Court 4 – Ore: 11:00

Liudmila Samsonova vs Jil Teichmann



GS Roland Garros Liudmila Samsonova [20] Liudmila Samsonova [20] 4 4 Jil Teichmann Jil Teichmann 6 6 Vincitore: Jil Teichmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Jil Teichmann 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Jil Teichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Jil Teichmann 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Jil Teichmann 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Jil Teichmann 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Jil Teichmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Jil Teichmann 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Jil Teichmann 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Jil Teichmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jil Teichmann 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Julia Grabher vs Rebecca Sramkova



GS Roland Garros Julia Grabher Julia Grabher 6 6 Rebecca Sramkova Rebecca Sramkova 2 2 Vincitore: Julia Grabher Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Julia Grabher 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Julia Grabher 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Julia Grabher 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Julia Grabher 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Julia Grabher 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Julia Grabher 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Julia Grabher 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Julia Grabher 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Mariano Navone vs Jenson Brooksby



GS Roland Garros Mariano Navone Mariano Navone 6 6 6 Jenson Brooksby Jenson Brooksby 4 4 4 Vincitore: Mariano Navone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Mariano Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Jenson Brooksby 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Mariano Navone 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Jenson Brooksby 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Mariano Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Jenson Brooksby 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Mariano Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 Jenson Brooksby 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Mariano Navone 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Jenson Brooksby 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Mariano Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Jenson Brooksby 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Mariano Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Jenson Brooksby 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Mariano Navone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Jenson Brooksby 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Mariano Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Jenson Brooksby 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Mariano Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Jenson Brooksby 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Mariano Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Jenson Brooksby 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Mariano Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Jenson Brooksby 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Mariano Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Jenson Brooksby 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Mariano Navone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Jenson Brooksby 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Mariano Navone 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Jenson Brooksby 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Francisco Cerundolo vs Botic Van de zandschulp



GS Roland Garros Francisco Cerundolo [25] Francisco Cerundolo [25] 0 2 Botic Van de zandschulp • Botic Van de zandschulp 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Botic Van de zandschulp 2-2 Francisco Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Botic Van de zandschulp 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Francisco Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Botic Van de zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Court 5 – Ore: 11:00

Susan Bandecchi vs Cristina Bucsa



GS Roland Garros Susan Bandecchi Susan Bandecchi 6 2 6 Cristina Bucsa [31] Cristina Bucsa [31] 4 6 4 Vincitore: Susan Bandecchi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Susan Bandecchi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Susan Bandecchi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Susan Bandecchi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Susan Bandecchi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Susan Bandecchi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Susan Bandecchi 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Susan Bandecchi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Susan Bandecchi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Susan Bandecchi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Susan Bandecchi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Susan Bandecchi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Susan Bandecchi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Susan Bandecchi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Susan Bandecchi 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Petra Marcinko vs Eva Lys



GS Roland Garros Petra Marcinko Petra Marcinko 3 0 Eva Lys Eva Lys 6 6 Vincitore: Eva Lys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Eva Lys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Petra Marcinko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Eva Lys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Petra Marcinko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Petra Marcinko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Petra Marcinko 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Eva Lys 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Petra Marcinko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Eva Lys 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Petra Marcinko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Eva Lys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Petra Marcinko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Eva Lys 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Emilio Nava vs Camilo Ugo carabelli



GS Roland Garros Emilio Nava Emilio Nava 0 6 3 3 Camilo Ugo carabelli • Camilo Ugo carabelli 0 7 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Camilo Ugo carabelli 3-4 Emilio Nava 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Camilo Ugo carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Emilio Nava 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Camilo Ugo carabelli 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Emilio Nava 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Camilo Ugo carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Emilio Nava 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Camilo Ugo carabelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Emilio Nava 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Camilo Ugo carabelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Emilio Nava 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Camilo Ugo carabelli 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Emilio Nava 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Camilo Ugo carabelli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Emilio Nava 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Camilo Ugo carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 10*-10 10-11* 6-6 → 6-7 Camilo Ugo carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Emilio Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Camilo Ugo carabelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Emilio Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Camilo Ugo carabelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Emilio Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Camilo Ugo carabelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Emilio Nava 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Camilo Ugo carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Emilio Nava 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Camilo Ugo carabelli 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Emilio Nava 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Yibing Wu vs Marcos Giron



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 11:00

Luca Van assche vs Patrick Kypson



GS Roland Garros Luca Van assche Luca Van assche 6 6 2 7 Vilius Gaubas Vilius Gaubas 4 2 6 5 Vincitore: Luca Van assche Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 Luca Van assche 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Vilius Gaubas 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Luca Van assche 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Vilius Gaubas 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Luca Van assche 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Vilius Gaubas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Luca Van assche 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Vilius Gaubas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Luca Van assche 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Vilius Gaubas 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Luca Van assche 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Vilius Gaubas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Luca Van assche 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 Vilius Gaubas 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 2-5 Luca Van assche 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Vilius Gaubas 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Luca Van assche 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Vilius Gaubas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Luca Van assche 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Vilius Gaubas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Luca Van assche 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Vilius Gaubas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Luca Van assche 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Vilius Gaubas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Luca Van assche 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Vilius Gaubas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Luca Van assche 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Vilius Gaubas 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Luca Van assche 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Vilius Gaubas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Luca Van assche 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Vilius Gaubas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Luca Van assche 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Vilius Gaubas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Luca Van assche 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Vilius Gaubas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Luca Van assche 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1

Jaume Munar vs Hubert Hurkacz



GS Roland Garros Jaume Munar Jaume Munar 0 3 3 6 1 Hubert Hurkacz • Hubert Hurkacz 30 6 6 2 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 1-1 Jaume Munar 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Jaume Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Hubert Hurkacz 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Jaume Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Hubert Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Jaume Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Hubert Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Jaume Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jaume Munar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Hubert Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Jaume Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Hubert Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Jaume Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Hubert Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Jaume Munar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Jaume Munar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Hubert Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Jaume Munar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Hubert Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Jaume Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Jaume Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Jaume Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Akasha Urhobo vs Katie Boulter



Il match deve ancora iniziare

Camila Osorio vs Ekaterina Alexandrova



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ore: 11:00

Daria Kasatkina vs Zeynep Sonmez



GS Roland Garros Daria Kasatkina Daria Kasatkina 6 6 Zeynep Sonmez Zeynep Sonmez 4 4 Vincitore: Daria Kasatkina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Zeynep Sonmez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Zeynep Sonmez 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Zeynep Sonmez 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Roberto Bautista agut vs Brandon Nakashima



GS Roland Garros Roberto Bautista agut Roberto Bautista agut 2 5 2 Brandon Nakashima [31] Brandon Nakashima [31] 6 7 6 Vincitore: Brandon Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Brandon Nakashima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Roberto Bautista agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Brandon Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Roberto Bautista agut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Brandon Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Roberto Bautista agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Brandon Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Roberto Bautista agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Brandon Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Roberto Bautista agut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Brandon Nakashima 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Roberto Bautista agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Brandon Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Roberto Bautista agut 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Brandon Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Roberto Bautista agut 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Brandon Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Roberto Bautista agut 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Brandon Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Roberto Bautista agut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Brandon Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Roberto Bautista agut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Brandon Nakashima 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Roberto Bautista agut 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Brandon Nakashima 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Roberto Bautista agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Brandon Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Roberto Bautista agut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Panna Udvardy vs Viktorija Golubic



GS Roland Garros Panna Udvardy Panna Udvardy 0 2 Viktorija Golubic Viktorija Golubic 6 6 Vincitore: Viktorija Golubic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Panna Udvardy 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Panna Udvardy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Viktorija Golubic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Panna Udvardy 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Panna Udvardy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Panna Udvardy 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Panna Udvardy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Panna Udvardy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Raphael Collignon vs Aleksandar Vukic



GS Roland Garros Raphael Collignon Raphael Collignon 15 5 Aleksandar Vukic • Aleksandar Vukic 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Aleksandar Vukic 0-15 15-15 5-3 Raphael Collignon 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Aleksandar Vukic 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Raphael Collignon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Aleksandar Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Raphael Collignon 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Aleksandar Vukic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Raphael Collignon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Aleksandar Vukic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 12 – Ore: 11:00

Alexander Shevchenko vs Alex Michelsen



GS Roland Garros Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 2 4 2 Alex Michelsen Alex Michelsen 6 6 6 Vincitore: Alex Michelsen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Alex Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Alexander Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Alex Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Alexander Shevchenko 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Alex Michelsen 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Alexander Shevchenko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Alex Michelsen 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Alexander Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Alex Michelsen 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Alexander Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Alex Michelsen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Alexander Shevchenko 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Alex Michelsen 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Alexander Shevchenko 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Alex Michelsen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Alexander Shevchenko 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Alex Michelsen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Alexander Shevchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Alex Michelsen 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Alexander Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 Alex Michelsen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Alexander Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Alex Michelsen 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Alexander Shevchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Alex Michelsen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Alexander Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Aleksandar Kovacevic vs Rafael Jodar



GS Roland Garros Aleksandar Kovacevic Aleksandar Kovacevic 1 0 4 Rafael Jodar [27] Rafael Jodar [27] 6 6 6 Vincitore: Rafael Jodar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Rafael Jodar 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Aleksandar Kovacevic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Rafael Jodar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Aleksandar Kovacevic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Rafael Jodar 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Aleksandar Kovacevic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Rafael Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Aleksandar Kovacevic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Rafael Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Aleksandar Kovacevic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Rafael Jodar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Aleksandar Kovacevic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 Rafael Jodar 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Aleksandar Kovacevic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Rafael Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Aleksandar Kovacevic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Rafael Jodar 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Aleksandar Kovacevic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Rafael Jodar 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Aleksandar Kovacevic 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Rafael Jodar 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Aleksandar Kovacevic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Rafael Jodar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Talia Gibson vs Yulia Putintseva



GS Roland Garros Talia Gibson Talia Gibson 6 4 1 Yulia Putintseva Yulia Putintseva 4 6 6 Vincitore: Yulia Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Talia Gibson 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Talia Gibson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Talia Gibson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Talia Gibson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Talia Gibson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Talia Gibson 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Talia Gibson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Talia Gibson 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Talia Gibson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Talia Gibson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Talia Gibson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Talia Gibson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Kamilla Rakhimova vs Jaqueline Cristian



GS Roland Garros Kamilla Rakhimova • Kamilla Rakhimova 0 0 Jaqueline Cristian Jaqueline Cristian 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Kamilla Rakhimova 0-0





Court 13 – Ore: 11:00

Marton Fucsovics vs Matteo Berrettini



GS Roland Garros Marton Fucsovics Marton Fucsovics 7 5 1 2 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 7 6 6 Vincitore: Matteo Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Marton Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Marton Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Matteo Berrettini 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 Marton Fucsovics 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Marton Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Matteo Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Marton Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Matteo Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Marton Fucsovics 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Marton Fucsovics 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Marton Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Marton Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Marton Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Matteo Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 Matteo Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Marton Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Marton Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Matteo Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Matteo Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Marton Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Matteo Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Marton Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Maya Joint vs Anastasia Potapova



GS Roland Garros Maya Joint Maya Joint 1 2 Anastasia Potapova [28] Anastasia Potapova [28] 6 6 Vincitore: Anastasia Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Maya Joint 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Maya Joint 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Maya Joint 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Maya Joint 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Maya Joint 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Maya Joint 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Maya Joint 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Maya Joint 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Rinky Hijikata vs Tommy Paul



GS Roland Garros Rinky Hijikata • Rinky Hijikata 15 6 3 0 Tommy Paul [24] Tommy Paul [24] 15 4 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Rinky Hijikata 0-15 15-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Rinky Hijikata 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Tommy Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Rinky Hijikata 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Rinky Hijikata 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Tommy Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Rinky Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Rinky Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Tommy Paul 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Rinky Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Tommy Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Rinky Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Tommy Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Rinky Hijikata 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Tommy Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Rinky Hijikata 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Tommy Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Hanyu Guo vs Mccartney Kessler



Il match deve ancora iniziare