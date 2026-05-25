Roland Garros 2026 - Day 2 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. L’ultimo saluto di Wawrinka: de Jong vince, Parigi abbraccia Stan. Debutto travolgente per Rafael Jódar: Kovacevic travolto in tre set. Ora Duckworth (LIVE)

25/05/2026 17:06 98 commenti
Rafael Jodar (foto Patrick Boren)
Rafael Jodar (foto Patrick Boren)

Stan Wawrinka ha detto addio al Roland Garros, il torneo in cui più di ogni altro ha scritto una delle pagine più belle della sua carriera. Lo svizzero, campione a Parigi nel 2015, è stato sconfitto al primo turno da Jesper de Jong con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 6-4, in una partita nella quale l’olandese ha avuto maggiore continuità, resistendo ai lampi di classe del leggendario Stan.
Per Wawrinka non era un match come gli altri. Il 41enne svizzero, alla sua ultima partecipazione al torneo parigino, tornava nel luogo in cui nel 2015 aveva conquistato la Coppa dei Moschettieri, battendo Novak Djokovic in una finale rimasta nella memoria del tennis moderno. Parigi è stata per lui casa, teatro di imprese, battaglie, emozioni e di quel tennis potente e romantico costruito attorno a uno dei rovesci a una mano più belli dell’epoca recente.

In campo, però, de Jong ha rovinato la festa dal punto di vista sportivo. L’olandese è stato più ordinato, più solido nei momenti chiave e capace di non farsi travolgere dall’atmosfera. Wawrinka ha provato ad accendersi a tratti, soprattutto nel secondo set, quando ha ritrovato profondità, spinta e quelle accelerazioni improvvise che hanno fatto innamorare il pubblico per anni. Ma alla distanza il ritmo del neerlandese ha pesato.
Dopo aver perso il primo set per 6-3, Stan ha reagito nel secondo parziale con orgoglio, prendendosi il 6-3 che ha fatto esplodere il pubblico del Court Simonne-Mathieu. Sembrava il momento giusto per trasformare la partita in una delle sue vecchie battaglie parigine. Invece de Jong è rimasto freddo, ha ripreso il controllo nel terzo set e ha poi chiuso il quarto per 6-4.
Al termine dell’incontro, però, il risultato è passato inevitabilmente in secondo piano. Wawrinka ha ricevuto un omaggio emozionante da parte del torneo e del pubblico. Lo svizzero ha parlato agli spettatori presenti sul campo, visibilmente commosso, mentre il Roland Garros ha proiettato un video celebrativo con messaggi di affetto da parte di grandi protagonisti del tennis, tra cui Roger Federer, Rafael Nadal, Gael Monfils, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Anche il Guardian ha raccontato l’atmosfera del suo ultimo match parigino, sottolineando i tributi ricevuti da campioni come Federer, Nadal e Djokovic e il grande sostegno del pubblico.

È stato il saluto a un giocatore speciale, spesso vissuto nell’ombra dei Big Three ma capace, nei suoi giorni migliori, di battere chiunque. Wawrinka ha vinto tre Slam, ha costruito una carriera di coraggio, talento e resistenza, e a Parigi ha lasciato forse la sua immagine più iconica: quella del 2015, con la maglia a quadri e il rovescio devastante che spezzò il sogno di Djokovic.
Il Roland Garros perde così uno dei suoi interpreti più amati. Non uno dei più vincenti nella storia del torneo, ma certamente uno dei più rispettati. Stan ha saputo creare un legame vero con Parigi: per il titolo, per le battaglie, per la sua autenticità e per quel modo di giocare sempre diretto, fisico, emozionale.
La sconfitta contro de Jong chiude il suo percorso nel torneo francese, ma non cancella nulla. Anzi, rende ancora più evidente il valore della sua storia. Wawrinka lascia il Roland Garros tra gli applausi, con gli occhi lucidi e con il riconoscimento di un intero mondo del tennis.
A Parigi, Stan non sarà ricordato per l’ultimo risultato. Sarà ricordato per quello che ha rappresentato: un campione capace di trasformare il talento in impresa, e il rovescio a una mano in poesia.

Rafael Jódar si presenta al Roland Garros 2026 nel modo più convincente possibile. Il giovane spagnolo, testa di serie numero 27, ha dominato all’esordio lo statunitense Aleksandar Kovacevic, imponendosi con un nettissimo 6-1 6-0 6-4 e conquistando con autorità il passaggio al secondo turno.
Una prestazione di grande maturità per il madrileno, che ha confermato il momento di fiducia assoluta e di eccellente condizione tennistica. Kovacevic, arrivato a Parigi con buone sensazioni dalla stagione sulla terra, non è mai riuscito a trovare soluzioni efficaci per contrastare l’aggressività e la precisione dello spagnolo.
Jódar ha indirizzato il match fin dai primi scambi. Nel primo set ha imposto subito ritmo, profondità e intensità, togliendo tempo all’avversario e costringendolo a rincorrere. Il 6-1 iniziale ha raccontato perfettamente la differenza vista in campo: lo spagnolo sempre in spinta, lo statunitense in costante difficoltà.

Il secondo set è stato ancora più netto. Jódar ha giocato con grande libertà, trovando vincenti da ogni zona del campo e mostrando una vocazione offensiva continua. Il 6-0 è il primo “bagel” della sua carriera al Roland Garros e ha confermato la superiorità totale dello spagnolo in quella fase della partita.
Nel terzo parziale era prevedibile una reazione di Kovacevic, anche perché Jódar ha accusato una leggera perdita di intensità. Lo spagnolo, però, ha avuto il merito di restare lucido. Ha trovato subito il break, ha gestito il vantaggio e non ha mai concesso davvero all’avversario la possibilità di riaprire la partita.

Il dato più significativo riguarda il servizio: Jódar non ha mai perso la battuta in tutto l’incontro. il match è durato appena 94 minuti e lo spagnolo ha chiuso con 27 colpi vincenti, concedendo una sola palla break.
Un debutto perfetto, dunque: poco tempo passato in campo, grande qualità di gioco e ulteriore fiducia in vista dei prossimi impegni. Per un giocatore che continua a superare aspettative da quando ha iniziato a farsi largo nel circuito, questa vittoria rappresenta un altro segnale importante.
Al secondo turno Jódar affronterà James Duckworth. L’australiano ha superato Gabriel Diallo, costretto al ritiro quando era sotto 6-3 4-1.
Il tabellone, almeno sulla carta, può offrire allo spagnolo margini interessanti per provare ad avanzare ancora. Ma la cosa più importante, dopo il debutto, è la sensazione lasciata in campo: Jódar ha giocato con personalità, sicurezza e freddezza, chiudendo una partita da favorito senza tremare.
Parigi ha visto i suoi primi passi nel tabellone principale e la risposta è stata fortissima. Rafael Jódar non si è limitato a vincere: ha mandato un messaggio chiaro al torneo.

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  25 Maggio 2026

23°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 33°C
CIELO Prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 25 Maggio
09:00
20°
10:00
22°
11:00
24°
12:00
27°
13:00
29°
14:00
32°
15:00
33°
16:00
33°
17:00
33°
18:00
33°
🔥  Allerta gialla caldo: temperature elevate nelle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 25 Maggio
🎾
Roland Garros · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
RG R1
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Emerson Jones AUS vs Iga Swiatek POL

GS Roland Garros
Emerson Jones
1
2
Iga Swiatek [3]
6
6
Vincitore: Iga Swiatek
Mostra dettagli

Veronika Erjavec SLO vs Elena Rybakina KAZ

GS Roland Garros
Veronika Erjavec
2
2
Elena Rybakina [2]
6
6
Vincitore: Elena Rybakina
Mostra dettagli

Ugo Humbert FRA vs Adrian Mannarino FRA

GS Roland Garros
Ugo Humbert [32]
6
6
6
Adrian Mannarino
3
4
3
Vincitore: Ugo Humbert
Mostra dettagli

Hugo Gaston FRA vs Gael Monfils FRA (20:15)

Il match deve ancora iniziare





Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Arthur Rinderknech FRA vs Jurij Rodionov AUT

GS Roland Garros
Arthur Rinderknech [22]
7
6
6
Jurij Rodionov
6
2
3
Vincitore: Arthur Rinderknech
Mostra dettagli

Elina Svitolina UKR vs Anna Bondar HUN

GS Roland Garros
Elina Svitolina [7]
3
6
7
Anna Bondar
6
1
6
Vincitore: Elina Svitolina
Mostra dettagli

Tiantsoa Rakotomanga rajaonah FRA vs Amanda Anisimova USA

GS Roland Garros
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah
15
3
0
Amanda Anisimova [6]
0
6
1
Mostra dettagli

Daniel Merida ESP vs Ben Shelton USA

Il match deve ancora iniziare





Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Jasmine Paolini ITA vs Dayana Yastremska UKR

GS Roland Garros
Jasmine Paolini [13]
7
6
Dayana Yastremska
5
3
Vincitore: Jasmine Paolini
Mostra dettagli

Stan Wawrinka SUI vs Jesper De jong NED

GS Roland Garros
Stan Wawrinka
3
6
3
4
Jesper De jong
6
3
6
6
Vincitore: Jesper De jong
Mostra dettagli

Casper Ruud NOR vs Roman Safiullin ---

GS Roland Garros
Casper Ruud [15]
0
6
0
Roman Safiullin
15
2
0
Mostra dettagli

Anastasia Zakharova --- vs Karolina Muchova CZE

Il match deve ancora iniziare





Court 14 – Ore: 11:00
Alex De minaur AUS vs Toby Samuel GBR

GS Roland Garros
Alex De minaur [8]
6
6
6
Toby Samuel
4
4
2
Vincitore: Alex De minaur
Mostra dettagli

Tatjana Maria GER vs Elise Mertens BEL

GS Roland Garros
Tatjana Maria
5
0
Elise Mertens [23]
7
6
Vincitore: Elise Mertens
Mostra dettagli

Kaitlin Quevedo ESP vs Leolia Jeanjean FRA

GS Roland Garros
Kaitlin Quevedo
7
7
Leolia Jeanjean
6
6
Vincitore: Kaitlin Quevedo
Mostra dettagli

Flavio Cobolli ITA vs Andrea Pellegrino ITA

GS Roland Garros
Flavio Cobolli [10]
15
2
Andrea Pellegrino
30
2
Mostra dettagli





Court 7 – Ore: 11:00
Maja Chwalinska POL vs Qinwen Zheng CHN

GS Roland Garros
Maja Chwalinska
6
6
Qinwen Zheng
4
0
Vincitore: Maja Chwalinska
Mostra dettagli

Eliot Spizzirri USA vs Frances Tiafoe USA

GS Roland Garros
Eliot Spizzirri
3
7
4
3
Frances Tiafoe [19]
6
6
6
6
Vincitore: Frances Tiafoe
Mostra dettagli

Ignacio Buse PER vs Andrey Rublev ---

GS Roland Garros
Ignacio Buse
15
3
3
Andrey Rublev [11]
30
6
2
Mostra dettagli

Alycia Parks USA vs Leylah Fernandez CAN

Il match deve ancora iniziare





Court 6 – Ore: 11:00
Pablo Carreno busta ESP vs Jiri Lehecka CZE

GS Roland Garros
Pablo Carreno busta
6
7
6
Jiri Lehecka [12]
3
6
3
Vincitore: Pablo Carreno busta
Mostra dettagli

Thanasi Kokkinakis AUS vs Terence Atmane FRA

GS Roland Garros
Thanasi Kokkinakis
40
6
6
4
6
4
Terence Atmane
0
7
2
6
3
5
Mostra dettagli

Jelena Ostapenko LAT vs Ella Seidel GER

Il match deve ancora iniziare

Diana Shnaider --- vs Renata Zarazua MEX

Il match deve ancora iniziare





Court 4 – Ore: 11:00
Liudmila Samsonova --- vs Jil Teichmann SUI

GS Roland Garros
Liudmila Samsonova [20]
4
4
Jil Teichmann
6
6
Vincitore: Jil Teichmann
Mostra dettagli

Julia Grabher AUT vs Rebecca Sramkova SVK

GS Roland Garros
Julia Grabher
6
6
Rebecca Sramkova
2
2
Vincitore: Julia Grabher
Mostra dettagli

Mariano Navone ARG vs Jenson Brooksby USA

GS Roland Garros
Mariano Navone
6
6
6
Jenson Brooksby
4
4
4
Vincitore: Mariano Navone
Mostra dettagli

Francisco Cerundolo ARG vs Botic Van de zandschulp NED

GS Roland Garros
Francisco Cerundolo [25]
0
2
Botic Van de zandschulp
0
2
Mostra dettagli





Court 5 – Ore: 11:00
Susan Bandecchi SUI vs Cristina Bucsa ESP

GS Roland Garros
Susan Bandecchi
6
2
6
Cristina Bucsa [31]
4
6
4
Vincitore: Susan Bandecchi
Mostra dettagli

Petra Marcinko CRO vs Eva Lys GER

GS Roland Garros
Petra Marcinko
3
0
Eva Lys
6
6
Vincitore: Eva Lys
Mostra dettagli

Emilio Nava USA vs Camilo Ugo carabelli ARG

GS Roland Garros
Emilio Nava
0
6
3
3
Camilo Ugo carabelli
0
7
6
4
Mostra dettagli

Yibing Wu CHN vs Marcos Giron USA

Il match deve ancora iniziare




Court 8 – Ore: 11:00
Luca Van assche FRA vs Patrick Kypson USA

GS Roland Garros
Luca Van assche
6
6
2
7
Vilius Gaubas
4
2
6
5
Vincitore: Luca Van assche
Mostra dettagli

Jaume Munar ESP vs Hubert Hurkacz POL

GS Roland Garros
Jaume Munar
0
3
3
6
1
Hubert Hurkacz
30
6
6
2
1
Mostra dettagli

Akasha Urhobo USA vs Katie Boulter GBR

Il match deve ancora iniziare

Camila Osorio COL vs Ekaterina Alexandrova ---

Il match deve ancora iniziare




Court 9 – Ore: 11:00
Daria Kasatkina AUS vs Zeynep Sonmez TUR

GS Roland Garros
Daria Kasatkina
6
6
Zeynep Sonmez
4
4
Vincitore: Daria Kasatkina
Mostra dettagli

Roberto Bautista agut ESP vs Brandon Nakashima USA

GS Roland Garros
Roberto Bautista agut
2
5
2
Brandon Nakashima [31]
6
7
6
Vincitore: Brandon Nakashima
Mostra dettagli

Panna Udvardy HUN vs Viktorija Golubic SUI

GS Roland Garros
Panna Udvardy
0
2
Viktorija Golubic
6
6
Vincitore: Viktorija Golubic
Mostra dettagli

Raphael Collignon BEL vs Aleksandar Vukic AUS

GS Roland Garros
Raphael Collignon
15
5
Aleksandar Vukic
15
3
Mostra dettagli




Court 12 – Ore: 11:00
Alexander Shevchenko KAZ vs Alex Michelsen USA

GS Roland Garros
Alexander Shevchenko
2
4
2
Alex Michelsen
6
6
6
Vincitore: Alex Michelsen
Mostra dettagli

Aleksandar Kovacevic USA vs Rafael Jodar ESP

GS Roland Garros
Aleksandar Kovacevic
1
0
4
Rafael Jodar [27]
6
6
6
Vincitore: Rafael Jodar
Mostra dettagli

Talia Gibson AUS vs Yulia Putintseva KAZ

GS Roland Garros
Talia Gibson
6
4
1
Yulia Putintseva
4
6
6
Vincitore: Yulia Putintseva
Mostra dettagli

Kamilla Rakhimova UZB vs Jaqueline Cristian ROU

GS Roland Garros
Kamilla Rakhimova
0
0
Jaqueline Cristian
0
0
Mostra dettagli





Court 13 – Ore: 11:00
Marton Fucsovics HUN vs Matteo Berrettini ITA

GS Roland Garros
Marton Fucsovics
7
5
1
2
Matteo Berrettini
6
7
6
6
Vincitore: Matteo Berrettini
Mostra dettagli

Maya Joint AUS vs Anastasia Potapova AUT

GS Roland Garros
Maya Joint
1
2
Anastasia Potapova [28]
6
6
Vincitore: Anastasia Potapova
Mostra dettagli

Rinky Hijikata AUS vs Tommy Paul USA

GS Roland Garros
Rinky Hijikata
15
6
3
0
Tommy Paul [24]
15
4
6
0
Mostra dettagli

Hanyu Guo CHN vs Mccartney Kessler USA

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

98 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

walden 25-05-2026 17:39

Ho visto i primi 3 giochi del match fra Kovavcevic e Jodar e mi sono bastati per capire che oggi bnon ci sarebbe stata partita, come il risultato dimostra. Forse mi sarei aspettato un po’ più di resistenza dallo statunitense, che non è certo un giocatore che si trovi a suo agio sul rosso, ma qualche buon risultato d’ogni tanto lo raggiunge, oggi evidentemente non era cosa. Comunque la fortuna lo assite, sino agli ottavi, non becca nessuno specialista da terra battuta…

 98
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
OspiteSgradito (Guest) 25-05-2026 17:38

Scritto da Annie3
Ma poveri, dopo le pioggie di Roma l’ondata di caldo anomalo sulla Francia e Spagna (e anche in Italia non si scherza)…ghiaccio in testa, una ragazza credo giudice di linea svenuta, Buse col calo di pressione, mala tempora currunt..

Buse ebbe una cosa simile la settimana scorsa contro Humbert mi sembra.
Se aggiungiamo che ha vinto 7 match in 7 giorni ci sta che il caldo possa influire ancor di più…

 97
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Koko (Guest) 25-05-2026 17:38

Scritto da Krik Kroc
Non vedo nessuno che possa fermare Jodar se non Sverev in semifinale

Ok ma questo Spagnoli di futuro hanno tabelloni di burro: sarà un caso!

 96
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 25-05-2026 17:34

Ma poveri, dopo le pioggie di Roma l’ondata di caldo anomalo sulla Francia e Spagna (e anche in Italia non si scherza)…ghiaccio in testa, una ragazza credo giudice di linea svenuta, Buse col calo di pressione, mala tempora currunt..

 95
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 25-05-2026 17:29

@ Leprotto (#4623205)

Beh, se brontolare gli ha fatto infilare tre set così dopo aver perso il primo, ha fatto benone, il fine giustifica i mezzi…se poi si perdonano i giovani che mugugnano in continuazione, si può assolvere il buon Novak che giovane (tennisticamente) non lo è più…e sicuramente, quanto a noiosaggine, è superato dai commenti come il tuo, sempre gli stessi, che spuntano puntualmente, come un orologio svizzero, quando Novak vince

 94
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lorenzo (Guest) 25-05-2026 17:21

Forza Flavio!

 93
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Krik Kroc 25-05-2026 17:18

Non vedo nessuno che possa fermare Jodar se non Sverev in semifinale

 92
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 25-05-2026 17:14

@ Gianni52 (#4623422)

Certo! Vome tu sei il figlio di Nadal!

 91
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
enzolabarbera (Guest) 25-05-2026 17:09

E’ Jodar il “terzo”? Molto probabile. enzo

 90
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla 25-05-2026 16:59

Scritto da ProVax

Scritto da Gianni52
Lo dicevo fin dal primo turno di Madrid che Jodar avrebbe vinto di gran carriera il RG, e giù tutti a darmi pollici versi. Il tempo è galantuomo.

Questa riforma del tennis degli Slam giocati in due giorni a me non piace, davvero si sta esagerando nel voler velocizzare tutto, cmq bravo Jodar ad aver vinto questo Rolando senza perdere un set
Ci vediamo a Wimbledon giovedì

allora mi ha sorpreso di piu kovacevic in finale! 😆 😆 😆

 89
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Aio051174
magilla 25-05-2026 16:58

Scritto da Golden Shark

Scritto da magilla

Scritto da Aronica
Marcinko stanca per il torneo vinto o cosa?

sento puzza di gaz…..solo a lui poteva interessare il risultato della marcinko

No dai … Petra ha tanti ammiratori che la seguono … piuttosto , magari per adesso , non tutti lo fanno ” solo ” per i risultati tennistici .

😯

 88
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
PliskoNotBot (Guest) 25-05-2026 16:50

Scritto da Nena
Piuttosto, non comprendo la scelta di alcuni giocatori, compreso Berrettini, di giocare con un cappello nero, pantaloncini, polsini, calzini e fascia al braccio, tutto nero. Ora, se è vero che a certi livelli anche i più piccoli dettagli diventano fondamentali, perché con un sole cocente e allerta caldo diramata, non gioca con colori chiari che di sicuro attirano meno i raggi solari? Boh!! I dettagli, appunto. Ieri i telecronisti del giro d’italia hanno specificato molto bene che anche solo 100 gr in più su una bicicletta, determinano 1/2 secondi al km di ritardo rispetto a chi i 100 gr se li risparmia. Per non parlare dei 5 gr in meno o in più sul telaio della racchetta. quindi, i dettagli, sono importanti o no??

Ah, guarda, lo penso/scrivo da anni. E non sono solo i dettagli del cappello o del polsino. Spesso e volentieri, anche tra le donne, ho visto completi molto scuri sotto il sole, alta temperatura, nelle ore di punta del pomeriggio… solo a guardarli mi veniva da svenire, non so come facciano.

 87
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
PliskoNotBot (Guest) 25-05-2026 16:46

Scritto da IlCera
Lo scrivo qui per i veri appassionati.
Intervista a Trungelliti dopo la vittoria al primo turno.
Lo zingaro del tennis, persona incredibile per schiettezza. Commenti interessantissimi sulla sua storia particolare, per chi si interessa ad altro che i risultati dei nostri ragazzi.
Per non parlare di quel tennis diabolico che ha sempre mostrato, anche quando era sovrappeso e con pochissima preparazione atletica.
Best ranking e forma della vita a 36 anni, dopo una vita di gavetta, ma sempre con questo fuoco dentro.
Per me, semplicemente un mito.

Era quello che venne ostracizzato e ostacolato da tutti i connazionali argentini per aver fatto arrestare quelli che tra di loro facevano match fixing? La dice lunga su che tipo di ambiente c’è dietro. Sempre stato simpatico.

 86
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Golden Shark
maverikkk 25-05-2026 16:43

Con il match appena vinto, dalla Golubic, sono tre le svizzere che oggi passano il primo turno di Parigi.
Teichmann, Bandecchi, Golubic, tutte e tre con il pronostico a sfavore…brave, brave…

 85
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pier no guest 25-05-2026 16:41

Non a caso Stan indossava gli stessi colori, ed un riferimento a quadri bianchi e rossi sul colletto,della mise indossata nella straordinaria edizione del 2015,quella in cui non solo battè Nole ma fece vedere un tennis su terra che forse solo Nadal ha interpretato meglio.
Il giusto tributo ad un giocatore dal fisico “normale” ma dall’impatto per nulla ordinario,il classico “schiocco” soprattutto con rovescio che,quel giorno,fece strabuzzare gli occhi in telecronaca pure ad uno come Panatta,spesso tendente a mostrare più noia che entusiasmo.
Che dire Stan…grazie perché hai segnato il mio ritorno alla passione per questo sport.

 84
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco M., Mando
Golden Shark 25-05-2026 16:34

Scritto da magilla

Scritto da Aronica
Marcinko stanca per il torneo vinto o cosa?

sento puzza di gaz…..solo a lui poteva interessare il risultato della marcinko

😆

No dai … Petra ha tanti ammiratori che la seguono … piuttosto , magari per adesso , non tutti lo fanno ” solo ” per i risultati tennistici .

 83
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 25-05-2026 16:31

Scritto da Golden Shark
E Cinà – De Jong fu !
… .. .

Una bella partita giocabile per fare esperienza.
Se poi riesce il colpaccio, tanto di cappello a Pallino.

 82
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Inox, Golden Shark
ProVax (Guest) 25-05-2026 16:27

Scritto da Gianni52
Lo dicevo fin dal primo turno di Madrid che Jodar avrebbe vinto di gran carriera il RG, e giù tutti a darmi pollici versi. Il tempo è galantuomo.

Questa riforma del tennis degli Slam giocati in due giorni a me non piace, davvero si sta esagerando nel voler velocizzare tutto, cmq bravo Jodar ad aver vinto questo Rolando senza perdere un set
Ci vediamo a Wimbledon giovedì

 81
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, magilla, maverikkk, walden
Golden Shark 25-05-2026 16:26

E Cinà – De Jong fu !

… .. .

😉

 80
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Golden Shark 25-05-2026 16:25

Scritto da Detuqueridapresencia
Ditta asfalti Jòdar in arrivo con betoniera

Si , per i vialetti e le strade secondarie , abbiamo lasciato l’appalto a loro … giusto far lavorare tutti , soprattutto i giovani .

La Multinazionale Spianatutto J_S ormai ” si muove ” solo se si tratta di strade principali , autostrade , piste aereoportuali ecc ecc !!!

:mrgreen:

 79
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Detuqueridapresencia, Pikario Furioso, Sonj
Kenobi 25-05-2026 16:19

Stan lascia Parigi per sempre , grazie per il bellissimo viaggio !!!
Ci lascia uno dei rovesci ad una mano più belli di sempre .

 78
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Golden Shark, Scolaretto, Inox, Detuqueridapresencia, Pikario Furioso
Andy.Fi (Guest) 25-05-2026 16:17

@ Gianni52 (#4623422)

Ma gli rispondete pure……Ahahahah va beh, ai tempi del gracilino rispondevo anch’io. Sembra un secolo fa

 77
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 25-05-2026 16:07

Scritto da Lucio68el
Berrettini è l’ombra di quello che fu

Ombra mai fu
di vegetabile,
cara ed amabile,
soave più.

Ma vadavial………………

ahahahahahahahahahahaaahhahhahhahahah l’ultimo verso non è presente nell’opera Serse di Handel

 76
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: magilla, Arnarderi, Sonj
-1: Purple Rain
magilla 25-05-2026 16:00

Scritto da Aronica
Marcinko stanca per il torneo vinto o cosa?

sento puzza di gaz…..solo a lui poteva interessare il risultato della marcinko

 75
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Pikario Furioso
maverikkk 25-05-2026 16:00

Scritto da Aio
@ maverikkk (#4623385)
Jodar è fortissimo. Lo vedo in corsa per la qualificazione al Master di fine anno.

Chissà, in questo momento i punti di differenza, dai posti utili, sono 200 o poco più (nella RACE).

 74
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Aio051174
Arnarderi 25-05-2026 15:56

E’ un torneo con una vagonata di assenti eccellenti tutti esperti di rosso, ben venga qualche nuova leva, magari ecco, non griderei al miracolo o al ‘te l’avevo detto io 2 anni fa’ ogni volta che il pupillo di turno vince un match,,,

 73
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 25-05-2026 15:53

Ho visto dal giorno del sorteggio che Jodar è stato fortunato, ha un tabellone in cui può passare tranquillo 2-3 turni, poi si vedrà

 72
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: magilla
Inox 25-05-2026 15:34

Scritto da zedarioz
Alcuni risultati sorprendenti: Lehecka battuto netto da Carreno, Samsonova male, sopresa Bandecchi, mentre Jodar sta prendendo a pallate Kovacevic (in questo caso non è sorpresa ma conferma del livello top).

Jodar per la consacrazione se arriva ai quarti

 71
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 25-05-2026 15:34

Scritto da Gianni52
Lo dicevo fin dal primo turno di Madrid che Jodar avrebbe vinto di gran carriera il RG, e giù tutti a darmi pollici versi. Il tempo è galantuomo.

Pensavo fosse il primo turno, non ci ho capito niente.

 70
Replica | Quota | 10
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, luca74, guido Guest, Marco M., Silvy__89, Detuqueridapresencia, brunodalla, Krik Kroc, Scolaretto, Sonj
Kenobi 25-05-2026 15:27

Scritto da SGT76

Scritto da Lucio68el
Berrettini è l’ombra di quello che fu

Anche modificando Nickname..
La figura di M..in ogni post non CAMBIA.

Cosa è che va sempre in coppia a parte Lucio numerino e Gianni numerino ?

Mi son distratto e Jódar ha alzato la coppa!!!

 69
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia
Aronica (Guest) 25-05-2026 15:13

Marcinko stanca per il torneo vinto o cosa?

 68
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla 25-05-2026 14:53

e Comunque….oggi….di riffa o di raffa…..passano tutti gli azzurri….maledetti derby!!!!

 67
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia
Vittorio carlito (Guest) 25-05-2026 14:47

Un paio di anni fa eravamo contenti che ci fossero i Derby pensando che almeno un italiano passasse il turno oggi potevamo fare il Poker invece purtroppo uno tra Cobolli e Pellegrino sara’ eliminato .

 66
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Giambitto
Questo commento è stato oscurato perché ha ricevuto almeno 10 voti negativi.
Clicca qui per visualizzarlo.
walden 25-05-2026 14:34

Scritto da magilla

Scritto da Kenobi
La partita di Berrettini sembra un’intervista a Seppi, anzi un interrogatorio .
Di tutti i commentatori tecnico sportivi preferisco Bucciantini , dà un qualcosa in più.

il seppi commentatore è come il giocatore……pochi fronzoli e per questo alla fine non entusiama ma nemmeno lo si puo disprezzare….e poi sembra un sinner che ha imparato meglio l’italiano

ha vent’anni in più di studio e poi la moglie è laureata in lingue…

 64
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: magilla, Detuqueridapresencia
-1: Purple Rain
walden 25-05-2026 14:33

Scritto da IlCera
Grossa sorpresa a mio avviso l’uscita di Lehecka contro PCB. Non tanto perchè mi aspettassi miracoli dal ceco, piuttosto lo pensavo counque superiore al veterano ispanico.

potenza della Fonte Magica dei Pirenei…

 63
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
-1: Purple Rain
Non tennista (Guest) 25-05-2026 14:29

Bravo Berrettini ma ‘aiutato’ dall’avversario almeno nel quarto set

 62
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 25-05-2026 14:28

Bravo Berrettini, e stasera tifo per Pellegrino anche se Cobolli ha sicuramente possibilità di andare avanti nel torneo.

 61
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
SGT76 25-05-2026 14:28

Scritto da Lucio68el
Berrettini è l’ombra di quello che fu

Anche modificando Nickname..
La figura di M..in ogni post non CAMBIA.

 60
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia
zedarioz 25-05-2026 14:27

Alcuni risultati sorprendenti: Lehecka battuto netto da Carreno, Samsonova male, sopresa Bandecchi, mentre Jodar sta prendendo a pallate Kovacevic (in questo caso non è sorpresa ma conferma del livello top).

 59
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
Pier no guest 25-05-2026 14:26

Scritto da Lucio68el
Berrettini è l’ombra di quello che fu

È l’ombra il problema… soprattutto se di rosso

 58
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Lo Scriba, Marco M., Detuqueridapresencia
JOA20 (Guest) 25-05-2026 14:25

E bravo Berretto, anche se Fucsovics gli ha praticamente regalato 2 set a furia di UE e doppi falli

 57
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giambitto 25-05-2026 14:24

Bravo Matteo ma aiutato da un evidente colpo di sole di Fucsovics.

 56
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
IlCera (Guest) 25-05-2026 14:24

Grossa sorpresa a mio avviso l’uscita di Lehecka contro PCB. Non tanto perchè mi aspettassi miracoli dal ceco, piuttosto lo pensavo counque superiore al veterano ispanico.

 55
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kenobi 25-05-2026 14:23

Scritto da magilla

Scritto da Kenobi
La partita di Berrettini sembra un’intervista a Seppi, anzi un interrogatorio .
Di tutti i commentatori tecnico sportivi preferisco Bucciantini , dà un qualcosa in più.

il seppi commentatore è come il giocatore……pochi fronzoli e per questo alla fine non entusiama ma nemmeno lo si puo disprezzare….e poi sembra un sinner che ha imparato meglio l’italiano

Ma lui poverino non c’entra molto.
È subissato di domande dal primo commentatore che credo sia Lo Monaco, che di default è insopportabile.

Comunque l’importante che abbia vinto , gnè gnè gnè Lucio numerini.

 54
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Peter Parker 25-05-2026 14:18

Scritto da Golden Shark

Scritto da walden

Scritto da Peter Parker
La vecchiaia è una brutta bestia

una malattia dalla quale non si guarirà mai…

Mio nonno diceva : ” D’altronde … non si può morire … sani ! ” .

È vero, ahahahah

 53
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Golden Shark
Giambitto 25-05-2026 14:14

Dal possibile 4/0 a 3/2 questo è il tennis. Ora per non fare la frittata dovrà tenere il servizio di riffa o di raffa

 52
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Aio (Guest) 25-05-2026 14:11

@ maverikkk (#4623385)

Jodar è fortissimo. Lo vedo in corsa per la qualificazione al Master di fine anno.

 51
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Setrakian, Aio051174
Kenobi 25-05-2026 14:08

Scritto da Lucio68el
Berrettini è l’ombra di quello che fu

Lei è il troll incompetente Lucio che ha modificato parzialmente il nick ma la qualità dei post, la lungimiranza, l’esattezza, etc
..sono come un marchio , indistinguibili, ogni suo post è una certificazione del contrario, una garanzia.

Continui così.

 50
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Maurantonio, SGT76, king_scipion66, Mando, Marco M.
Detuqueridapresencia 25-05-2026 13:56

Ditta asfalti Jòdar in arrivo con betoniera 😀

 49
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Golden Shark, Setrakian
maverikkk 25-05-2026 13:54

Jodar sta randellando Kovacevic da tutte le posizioni e con tutti i colpi…e lo statunitense arriva da un bel torneo ad Amburgo…

 48
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Rovescio al tramonto 25-05-2026 13:48

Mi dicono di Jodar

 47
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giambitto 25-05-2026 13:47

Scritto da walden

Scritto da Peter Parker
La vecchiaia è una brutta bestia

una malattia dalla quale non si guarirà mai…

Senectus ipsa morbus. I Latini la sapevano lunga.

 46
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: walden, Giambitto
Double fallo (Guest) 25-05-2026 13:46

Da mina vagante a svrangata bibblica questa cinese Zheng.
Ma di recente aveva già perso contro una con un ranking così alto?

 45
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ricky88 (Guest) 25-05-2026 13:44

Chi è l’ex tennista che sta commentando Berrettini su Eurosport Player

 44
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla 25-05-2026 13:36

Scritto da Kenobi
La partita di Berrettini sembra un’intervista a Seppi, anzi un interrogatorio .
Di tutti i commentatori tecnico sportivi preferisco Bucciantini , dà un qualcosa in più.

il seppi commentatore è come il giocatore……pochi fronzoli e per questo alla fine non entusiama ma nemmeno lo si puo disprezzare….e poi sembra un sinner che ha imparato meglio l’italiano 😀 😀 😀

 43
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla 25-05-2026 13:34

Scritto da Lucio68el
Berrettini è l’ombra di quello che fu

fu talmente grande che va bene pure l’ombra…..al contrario di quelli che cazzeggiano anche sulle disavventure altrui

 42
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Maurantonio, Marco Tullio Cicerone, sergioat, Arnarderi, Marco M., Detuqueridapresencia
sanjeo (Guest) 25-05-2026 13:29

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
Se vai 0-40 e poi chiudi, nelle statistiche risulta che hai avuto un break point. In realtà ne hai giocato uno, ma ne hai avuti tre. Questa cosa andrebbe rivista. Per la precisione.

risulta che ha trasformato il 100% delle palle break in teoria

 41
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 25-05-2026 13:29

Scritto da Golden Shark

Scritto da walden

Scritto da Peter Parker
La vecchiaia è una brutta bestia

una malattia dalla quale non si guarirà mai…

Mio nonno diceva : ” D’altronde … non si può morire … sani ! ” .

sgraaaat sgraaat :mrgreen:

 40
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Golden Shark, Marco M.
Detuqueridapresencia 25-05-2026 13:29

T’hée capi el Busta che colpaccio!

 39
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
sanjeo (Guest) 25-05-2026 13:26

Jodar sta surclassando il suo avversario, che palle questo vince tuttooooooo

 38
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Setrakian
JannikUberAlles 25-05-2026 13:09

Scritto da JannikUberAlles
Un tie-break giocato davvero MALE da un Berretto falloso e distratto…
…un caso inspiegabile, dato che il romano non possiede sicuramente energie in “surplus” da sprecare

Mi fa arrabbiare Matteo perché con un pizzico di concentrazione e di pazienza (senza voler uscire a tutti i costi dallo scambio, intanto l’avversario tirava in modo sistematico sul rovescio) il nostro campione si poteva incamerare anche il 1° set al tie-break ed ora sarebbe stato sul 2-0 🙁 🙁

 37
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 25-05-2026 13:09

Se vai 0-40 e poi chiudi, nelle statistiche risulta che hai avuto un break point. In realtà ne hai giocato uno, ma ne hai avuti tre. Questa cosa andrebbe rivista. Per la precisione.

 36
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 25-05-2026 13:08

Matteo riesce a tenere nel secondo set, fino al consueto calo di Fucsovics, tennista che, un po’ per la sua scarsa continuità e molto per i frequenti problemi fisici (almeno quanti quelli di Berrettini) ha avuto una carriera al di sotto delle aspettative…

 35
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Golden Shark 25-05-2026 12:59

Scritto da walden

Scritto da Peter Parker
La vecchiaia è una brutta bestia

una malattia dalla quale non si guarirà mai…

Mio nonno diceva : ” D’altronde … non si può morire … sani ! ” .

😀

 34
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Caronte, Marco M.
Una Tantum (Guest) 25-05-2026 12:58

La piccola paola ha dovuto trasformare due volte il match point perchè questi rimbambiti di francesi non hanno il sistema elettronico. Roba da matti.

 33
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lucio68el (Guest) 25-05-2026 12:58

Berrettini è l’ombra di quello che fu

 32
Replica | Quota | -7
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: magilla, Maurantonio, sergioat, Fabry67, Marco M., Detuqueridapresencia, Giambitto
Double fallo (Guest) 25-05-2026 12:58

Scritto da walden

Scritto da Nena
@ Double fallo (#4623301)
La quale ha perso al primo turno.

forse era ironico? oppure era un vero incompetente?

A maggior ragione allora sarà chiusa = sierra cinesca.
Yastremska fa resuscitare pure i…

 31
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Golden Shark
Demorpurgo (Guest) 25-05-2026 12:55

Scritto da Double fallo
Paolini è comunque chiusa al prossimo turno dalla Raducanu.

Sarcasm, battutismo o cosa? (Emma ha già perso)

 30
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
ProVax (Guest) 25-05-2026 12:54

Scritto da Double fallo
Paolini è comunque chiusa al prossimo turno dalla Raducanu.

É chiusa nel senso che non avendo più niente da fare al RG, le ha rubato il badge della camera d’hotel?

 29
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
fate come il koala se non vi vuole non provate a ucciderla: mettetevi a dormire ( (Guest) 25-05-2026 12:48

Ufficiale: Sinner domani in sessione serale!

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 25-05-2026 12:34

Scritto da Nena
@ Double fallo (#4623301)
La quale ha perso al primo turno.

forse era ironico? oppure era un vero incompetente?

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 25-05-2026 12:32

Scritto da IlCera
Lo scrivo qui per i veri appassionati.
Intervista a Trungelliti dopo la vittoria al primo turno.
Lo zingaro del tennis, persona incredibile per schiettezza. Commenti interessantissimi sulla sua storia particolare, per chi si interessa ad altro che i risultati dei nostri ragazzi.
Per non parlare di quel tennis diabolico che ha sempre mostrato, anche quando era sovrappeso e con pochissima preparazione atletica.
Best ranking e forma della vita a 36 anni, dopo una vita di gavetta, ma sempre con questo fuoco dentro.
Per me, semplicemente un mito.

dove trovo l’intervista?

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kenobi 25-05-2026 12:32

La partita di Berrettini sembra un’intervista a Seppi, anzi un interrogatorio .

Di tutti i commentatori tecnico sportivi preferisco Bucciantini , dà un qualcosa in più.

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Arthur Ashe (Guest) 25-05-2026 12:31

Scritto da magilla

Scritto da Double fallo
Paolini è comunque chiusa al prossimo turno dalla Raducanu.

non è una selezione di miss mondo….quindi non sono molto d’accordo

Dpve vincerebbe a mani basse la Paolini… 😎

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 25-05-2026 12:27

Scritto da Peter Parker
La vecchiaia è una brutta bestia

una malattia dalla quale non si guarirà mai…

 23
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: sergioat, Caronte
Nena 25-05-2026 12:27

Piuttosto, non comprendo la scelta di alcuni giocatori, compreso Berrettini, di giocare con un cappello nero, pantaloncini, polsini, calzini e fascia al braccio, tutto nero. Ora, se è vero che a certi livelli anche i più piccoli dettagli diventano fondamentali, perché con un sole cocente e allerta caldo diramata, non gioca con colori chiari che di sicuro attirano meno i raggi solari? Boh!! I dettagli, appunto. Ieri i telecronisti del giro d’italia hanno specificato molto bene che anche solo 100 gr in più su una bicicletta, determinano 1/2 secondi al km di ritardo rispetto a chi i 100 gr se li risparmia. Per non parlare dei 5 gr in meno o in più sul telaio della racchetta. quindi, i dettagli, sono importanti o no??

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giovanna 25-05-2026 12:20

@ Double fallo (#4623301)

Raducanu ???????
Casomai dalla Sierra

 21
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto
JannikUberAlles 25-05-2026 12:18

Un tie-break giocato davvero MALE da un Berretto falloso e distratto…

…un caso inspiegabile, dato che il romano non possiede sicuramente energie in “surplus” da sprecare 🙁

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Nena 25-05-2026 12:17

@ Double fallo (#4623301)

La quale ha perso al primo turno.

 19
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: giovanna, Marco M.
magilla 25-05-2026 12:16

Scritto da Double fallo
Paolini è comunque chiusa al prossimo turno dalla Raducanu.

non è una selezione di miss mondo….quindi non sono molto d’accordo

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla 25-05-2026 12:16

il tie-break della partita tra i colossi italo-magiara rappresenta l’intero set : fucsovics ha servito e risposto meglio di berettini.

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
OspiteSgradito (Guest) 25-05-2026 12:16

Scritto da Double fallo
Paolini è comunque chiusa al prossimo turno dalla Raducanu.

Raducanu ha perso ieri?
C’è la Sierra, che è peggio di Emma.

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Double fallo (Guest) 25-05-2026 12:04

Paolini è comunque chiusa al prossimo turno dalla Raducanu.

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Italojeck (Guest) 25-05-2026 11:57

per fortuna lo ‘GNAMO! è tornato…. incrociamo le dita per Jas

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Golden Shark 25-05-2026 11:32

@ IlCera (#4623278)

Quindi un piccolo ” Diego Maradona ” ( assolutamente non per la nazionalità ) …

… che ” non ha sfondato ” e , magari proprio per questo , non ” s’è sfondato ” !!!

Anche a me è molto simpatico , tifo per lui e per la sua carriera top 100 ” tardiva ” .

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Peter Parker 25-05-2026 11:29

E il tennista,poverino, che non poteva andare in bagno( sembra diarrea) ma era urgentissimo.
Alla fine hanno acconsentito altrimenti ……

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
IlCera (Guest) 25-05-2026 11:26

Lo scrivo qui per i veri appassionati.
Intervista a Trungelliti dopo la vittoria al primo turno.
Lo zingaro del tennis, persona incredibile per schiettezza. Commenti interessantissimi sulla sua storia particolare, per chi si interessa ad altro che i risultati dei nostri ragazzi.
Per non parlare di quel tennis diabolico che ha sempre mostrato, anche quando era sovrappeso e con pochissima preparazione atletica.
Best ranking e forma della vita a 36 anni, dopo una vita di gavetta, ma sempre con questo fuoco dentro.
Per me, semplicemente un mito.

 11
Replica | Quota | 7
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Peter Parker, Lo Scriba, Arnarderi, SGT76, sergioat, Marco M.
OspiteSgradito (Guest) 25-05-2026 10:48

Non fortunatissimo, Flavio.
C’ erano tanti altri qualificati più morbidi, oltre al fatto che Andrea è un ragazzo a posto e genuino.
Nonostante tutto, credo che la porti a casa, ultimamente ha perso da Tirante e Buse, giocatori superiori a Pellegrino e Il peruviano, forse, allo stesso Flavio.
3 su 5 e dopo 2 sconfitte è la situazione ideale per infilare una delle sue strisce positive.
Vedremo.
Matteo non è al meglio, ma forse l’ ungherese è messo peggio.
La Paolini vista recentemente deve sperare in una giornata negativa (e ne ha tante) di Dayana.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Golden Shark 25-05-2026 10:48

Partite del giorno :

Buse – Rublev

Cobolli – Pellegrino

… per distacco .

Poi Merida – Shelton , che potrebbe regalare un match vibrante .

Infine , per altri motivi … diciamo emotivi , Gaston – Monfils .

In campo femminile mi stuzzica Parks – Fernandez .

🙂

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 25-05-2026 10:40

Con i miei orari posso vedermi (in diretta) solo uno tra Matteo e Jasmine.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Golden Shark 25-05-2026 10:36

Paolini e Berrettini … battete un colpo !!!

Cobo & Pelle … sarà un match durissimo … per loro che faticheranno attivamente sul campo … e per noi che soffriremo passivamente da spettatori !!

Buona giornata !

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Bagel 25-05-2026 10:23

Scritto da Leprotto
Ieri ho visto il secondo set di Djokovic. Era un continuo brontolare,sembrava una pentola di fagioli. E si lamentava del rimbalzo della palla e si lamentava che l’avversario prendeva le righe e che serviva troppo bene. Non l ho mai visto così petulante. Eppure nella sua lunga carriera, ne avrà viste di situazioni simili. Sarà la vecchiaia. Non è vero che si diventa saggi, si diventa noiosi. Ne so qualcosa

È tutto calcolato. Ieri a un certo punto non aveva il tennis per reggere Perricard da fondo (incredibile ma é così, i punti sopra i 5 scambi nei primi due set li vinceva spesso il Francese, anche se ancora non trovo le statistiche), e l’ha buttata un pó sullo show nel tentativo di rompere il momentum di Giovannone

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kenobi 25-05-2026 09:53

Altra infornata di francesi oggi, 7 se non sbaglio con 2 scontri diretti, così 2 passano di sicuro.

Ieri pensavo a Gea come giovane sorpresa ed ho toppato.
Pensavo a Zverev come TDS in difficoltà ma in realtà ha fatto tutto Basavareddy con Fritz.
E vedendolo giocare mi sono divertito tanto.

Oggi c’è Buse contro Rublev, se il peruviano fosse riposato sarebbe dura ma fattibile, così serve un’impresa .

Un altro giovane da monitorare è Mérida contro Ben, non un turno agevole per boom boom.

A Cobolli è invece andata malissimo se il Pellegrino visto a Roma si ripeterà.
Probabilmente le 3 TDS più alte da monitorare .

Quindi a parte gli italiani , Wawrinka de Jong la partita che più mi attira.

Buon tennis.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 25-05-2026 09:34

Scritto da JannikUberAlles
Il doppio derby francese, forse un “escamotage” per riuscire a mandare un transalpino avanti…
…peccato, invece, per Cobbo/Pelle, che contro i francesi avrebbero vinto sicuramente!
Purtroppo sia Berretto che Jasmine rischiano l’uscita fin dal primo turno, da una parte c’è un Matteo poco “pronto” sul piano atletico e dall’altra parte c’è una Yastremska in ottima forma…
Forza A Z Z U R R I !!!!

I francesi puntano tutto su Tabur :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: JannikUberAlles
-1: Purple Rain
JannikUberAlles 25-05-2026 09:30

Il doppio derby francese, forse un “escamotage” per riuscire a mandare un transalpino avanti…

…peccato, invece, per Cobbo/Pelle, che contro i francesi avrebbero vinto sicuramente!

Purtroppo sia Berretto che Jasmine rischiano l’uscita fin dal primo turno, da una parte c’è un Matteo poco “pronto” sul piano atletico e dall’altra parte c’è una Yastremska in ottima forma…

Forza A Z Z U R R I !!!!

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Peter Parker 25-05-2026 09:28

La vecchiaia è una brutta bestia

 2
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Caronte, Marco M.
Leprotto (Guest) 25-05-2026 09:00

Ieri ho visto il secondo set di Djokovic. Era un continuo brontolare,sembrava una pentola di fagioli. E si lamentava del rimbalzo della palla e si lamentava che l’avversario prendeva le righe e che serviva troppo bene. Non l ho mai visto così petulante. Eppure nella sua lunga carriera, ne avrà viste di situazioni simili. Sarà la vecchiaia. Non è vero che si diventa saggi, si diventa noiosi. Ne so qualcosa

 1
Replica | Quota | 6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: JannikUberAlles, Giampi, walden, sergioat, Marco M., robdes12