Sinner vicino ad Alcaraz dopo il forfait al Roland Garros: “Notizia molto triste, deve recuperare al 100%”
Jannik Sinner mostra ancora una volta grande sensibilità nei confronti di Carlos Alcaraz. In una intervista concessa a Paris Match, il numero uno del mondo ha parlato anche dell’assenza dello spagnolo dal Roland Garros 2026, causata dal problema al polso che lo ha costretto a rinunciare allo Slam parigino.
Sinner non ha nascosto il dispiacere per il forfait del suo grande rivale. La rivalità tra i due è ormai uno dei temi centrali del tennis mondiale, ma fuori dal campo il rapporto resta improntato al rispetto e alla stima reciproca.
“È una notizia molto triste”, ha dichiarato l’azzurro parlando dell’infortunio di Alcaraz. “Lo conosco molto bene anche a livello personale e so che sta attraversando un momento molto complicato”.
Parole che raccontano il lato umano di una rivalità destinata a segnare un’epoca. Sinner e Alcaraz si sono affrontati in partite già entrate nella memoria recente del tennis, ma il campione italiano sa bene quanto possa essere difficile per un atleta fermarsi proprio nei momenti più importanti della stagione.
Il Roland Garros, per Alcaraz, rappresentava uno degli appuntamenti chiave dell’anno. L’assenza a Parigi pesa non solo sul piano tecnico e di classifica, ma anche emotivamente, considerando l’importanza del torneo e il ruolo dello spagnolo tra i grandi protagonisti del circuito.
Sinner, però, ha voluto allargare il discorso alla natura stessa dello sport: “Allo stesso tempo questo è sport e lo sport è completamente imprevedibile. Gli infortuni arrivano e se ne vanno”.
Il messaggio più importante riguarda la gestione del recupero. Secondo l’azzurro, Alcaraz non deve avere fretta di rientrare, soprattutto davanti a un problema delicato come quello al polso.
“È ancora molto giovane e in questo momento la priorità assoluta deve essere recuperare al cento per cento e non affrettare i tempi”, ha spiegato Sinner. Poi l’avvertimento: “Questo tipo di problemi può accompagnarti per tutta la carriera se non viene gestito bene”.
Una riflessione lucida, da campione che conosce il peso delle attese e la necessità di proteggere il fisico nelle fasi decisive della carriera. Per Alcaraz, oggi, la sfida principale non è tornare il prima possibile, ma tornare nelle condizioni migliori.
L’assenza dello spagnolo cambia inevitabilmente anche il quadro del Roland Garros. Sinner arriva a Parigi da grande favorito, ma il forfait di Alcaraz priva il torneo di uno dei suoi protagonisti più attesi e di una possibile nuova pagina della loro rivalità.
Il pensiero dell’azzurro, però, va oltre il tabellone. Jannik ha scelto parole di vicinanza, rispetto e prudenza: il modo migliore per riconoscere il valore di un rivale che, prima ancora di essere un avversario, è uno dei volti più importanti del tennis contemporaneo.
Marco Rossi
TAG: Jannik Sinner
Basta una parola per commentare: FUORICLASSE 😉
Sono d’accordo, importante che lui ha capito chi sono i veri amici.
Guarda, su chi ha sputato veleno, messo in dubbio, ecc sono con te. Ma tanti tanti non hanno pubblicamente commentato. E magari qualcuno ci ha ripensato e ritirato le cacate che ha detto. Però appunto, magari lo ha fatto in privato. Che ne sappiamo? Jan , soprattutto dopo quella brutta storia, ha sempre detto che ora sa chi sono gli amici. Lo sa lui, non necessariamente noi… Che dici?
C’erano quelli che parlavano di disparità di trattamento e quelli che addirittura mettevano in dubbio la sua bravura e forza nel vincere tanto e diventare il nr.1
E chiaramente i messaggi privati.
Ma ti posso dire che quelli che hanno parlato contro di lui ,li conosciamo tutti e non dimentichiamo facilmente.
Questo è quello che sappiamo noi. Per questo ho cancellato quella mia parte di commento. Tu conosci i messaggi privati di Jan? Tutto qua…
Scusa anche Eubanks che ha parlato bene di Jannik
Solo Rudd,Draper,la mamma di Rune e qualcuno altro e forse anche Nadal.Non in tanti compreso gli italiani.
Lezione di classe a chi riteneva ininfluente la mancanza di Jannik causa mafia ban.
Stella… 😉
http://youtube.com/post/Ugkx9JKMMKzU_TStCOU8eoHETAVocY1FOxvf?si=vBHlyl1fYuMBsM03
@ Inox (#4623521)
0.s. stavo scrivendo del caso clostebol anche io. poi ho cancellato. Altrimenti sarebbe partita una cosa da ultras calcistica che entrambi detestiamo. Jannik sa molto bene chi gli e stato vicino (Ruud draper, eubanks, ..) e chi no.
Però è giusto che se la gestisca lui sta cosa, non noi caciaroni. Se ti va
Appunto. Mentre il nostro è un tantino diverso. Solidale con tutti
Abbiamo visto nel caso Clostebol chi ha mostrato solidarietà per Jannik
Postilla: va stra bene così. Zero polemiche ne adesso ne mai. I valori di misurano sempre altrove 😉
Da Jan non mi aspettavo altro. Fosse stata una situazione opposta no so…