Ranking WTA: La situazione di questa settimana. +14 per Emma Navarro che si riavvicina alla top 20
25/05/2026 10:46 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (25-05-2026)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
9960
Punti
19
Tornei
2
Best: 2
--
0
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
8313
Punti
22
Tornei
3
Best: 1
--
0
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
7273
Punti
19
Tornei
4
Best: 2
--
0
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
6749
Punti
19
Tornei
5
Best: 3
--
0
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
6286
Punti
20
Tornei
6
Best: 3
--
0
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
5958
Punti
17
Tornei
7
Best: 3
--
0
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
4315
Punti
15
Tornei
8
Best: 8
--
0
Mirra Andreeva
RUS, 0
4181
Punti
21
Tornei
9
Best: 9
--
0
Victoria Mboko
CAN, 0
3710
Punti
21
Tornei
10
Best: 8
--
0
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
3318
Punti
19
Tornei
11
Best: 4
--
0
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
3145
Punti
19
Tornei
12
Best: 12
--
0
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
3054
Punti
22
Tornei
13
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
2787
Punti
20
Tornei
14
Best: 10
--
0
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
2679
Punti
27
Tornei
15
Best: 15
--
0
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
2387
Punti
19
Tornei
16
Best: 1
--
0
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
2341
Punti
20
Tornei
17
Best: 17
--
0
Iva Jovic
USA, 0
2306
Punti
23
Tornei
18
Best: 18
--
0
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
1985
Punti
25
Tornei
19
Best: 5
--
0
Madison Keys
USA, 17-02-1995
1962
Punti
20
Tornei
20
Best: 12
▲
1
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
1920
Punti
23
Tornei
21
Best: 12
▲
2
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
1858
Punti
21
Tornei
22
Best: 13
▲
2
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1844
Punti
29
Tornei
23
Best: 23
▲
2
Diana Shnaider
RUS, 0
1796
Punti
25
Tornei
24
Best: 11
▼
-2
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
1792
Punti
21
Tornei
25
Best: 8
▲
14
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
1719
Punti
26
Tornei
26
Best: 25
--
0
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1683
Punti
24
Tornei
27
Best: 12
▼
-7
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
1635
Punti
24
Tornei
28
Best: 24
▼
-1
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1631
Punti
24
Tornei
29
Best: 29
▲
1
Ann Li
USA, 26-06-2000
1601
Punti
28
Tornei
30
Best: 21
▼
-2
Anastasia Potapova
AUT, 30-03-2001
1470
Punti
21
Tornei
31
Best: 5
▼
-2
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1464
Punti
21
Tornei
32
Best: 28
▲
1
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1414
Punti
27
Tornei
33
Best: 30
▼
-2
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
1406
Punti
26
Tornei
34
Best: 30
▼
-2
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1371
Punti
26
Tornei
35
Best: 35
--
0
Sara Bejlek
CZE, 0
1369
Punti
22
Tornei
36
Best: 27
--
0
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
1362
Punti
21
Tornei
37
Best: 37
▲
1
Alexandra Eala
PHI, 0
1340
Punti
30
Tornei
38
Best: 29
▲
2
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1320
Punti
25
Tornei
39
Best: 39
▼
-2
Emma Raducanu
GBR, 0
1301
Punti
20
Tornei
40
Best: 40
▲
1
Janice Tjen
INA, 0
1292
Punti
28
Tornei
41
Best: 2
▲
1
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
1271
Punti
18
Tornei
42
Best: 42
▲
1
Tereza Valentova
CZE, 0
1265
Punti
18
Tornei
43
Best: 43
▲
7
Lois Boisson
FRA, 0
1264
Punti
17
Tornei
44
Best: 6
--
0
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
1263
Punti
15
Tornei
45
Best: 21
--
0
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1246
Punti
26
Tornei
46
Best: 22
▲
3
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1238
Punti
24
Tornei
47
Best: 27
▼
-1
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1230
Punti
19
Tornei
48
Best: 30
▼
-1
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1229
Punti
26
Tornei
49
Best: 3
▼
-1
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1208
Punti
25
Tornei
50
Best: 50
▲
1
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1200
Punti
25
Tornei
51
Best: 51
▲
25
Petra Marcinko
CRO, 0
1140
Punti
30
Tornei
52
Best: 52
▼
-18
Maya Joint
AUS, 0
1130
Punti
26
Tornei
53
Best: 8
▲
9
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
1119
Punti
24
Tornei
54
Best: 36
▼
-2
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
1111
Punti
35
Tornei
55
Best: 53
▼
-1
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
1093
Punti
32
Tornei
56
Best: 4
▼
-3
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
1080
Punti
14
Tornei
57
Best: 50
▲
1
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
1047
Punti
27
Tornei
58
Best: 58
▼
-3
Talia Gibson
AUS, 0
1040
Punti
33
Tornei
59
Best: 59
▲
9
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
1029
Punti
32
Tornei
60
Best: 25
▲
29
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
1026
Punti
16
Tornei
61
Best: 22
▲
12
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
1025
Punti
28
Tornei
62
Best: 44
▼
-2
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
1019
Punti
17
Tornei
63
Best: 54
▼
-7
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
1018
Punti
25
Tornei
64
Best: 64
▼
-3
Antonia Ruzic
CRO, 0
1011
Punti
27
Tornei
65
Best: 65
▲
1
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
1005
Punti
28
Tornei
66
Best: 59
▼
-7
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
1003
Punti
26
Tornei
67
Best: 53
▼
-4
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
984
Punti
26
Tornei
68
Best: 62
▼
-4
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
974
Punti
23
Tornei
69
Best: 69
▼
-4
Nikola Bartunkova
CZE, 0
970
Punti
21
Tornei
70
Best: 39
▼
-3
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
969
Punti
21
Tornei
71
Best: 23
▼
-2
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
941
Punti
25
Tornei
72
Best: 17
▼
-2
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
933
Punti
24
Tornei
73
Best: 19
▼
-16
Magda Linette
POL, 12-02-1992
931
Punti
23
Tornei
74
Best: 51
▼
-3
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
925
Punti
30
Tornei
75
Best: 46
▼
-3
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
919
Punti
13
Tornei
76
Best: 20
▼
-2
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
918
Punti
26
Tornei
77
Best: 51
▼
-2
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
918
Punti
23
Tornei
78
Best: 28
▲
14
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
915
Punti
22
Tornei
79
Best: 40
▲
1
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
905
Punti
35
Tornei
80
Best: 65
▼
-1
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
903
Punti
33
Tornei
81
Best: 39
--
0
Eva Lys
GER, 12-01-2002
901
Punti
23
Tornei
82
Best: 35
--
0
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
901
Punti
26
Tornei
83
Best: 60
--
0
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
880
Punti
30
Tornei
84
Best: 84
--
0
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
873
Punti
29
Tornei
85
Best: 9
▲
1
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
868
Punti
12
Tornei
86
Best: 33
▼
-9
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
868
Punti
26
Tornei
87
Best: 4
--
0
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
867
Punti
26
Tornei
88
Best: 71
--
0
Oksana Selekhmeteva
RUS, 13-01-2003
865
Punti
29
Tornei
89
Best: 60
▼
-4
Kamilla Rakhimova
UZB, 28-08-2001
860
Punti
31
Tornei
90
Best: 90
▲
1
Lilli Tagger
AUT, 0
857
Punti
18
Tornei
91
Best: 81
▲
2
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
856
Punti
30
Tornei
92
Best: 48
▲
2
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
853
Punti
27
Tornei
93
Best: 93
▲
2
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
839
Punti
25
Tornei
94
Best: 46
▲
4
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
833
Punti
29
Tornei
95
Best: 71
▲
1
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
829
Punti
33
Tornei
96
Best: 96
▲
1
Ella Seidel
GER, 0
818
Punti
27
Tornei
97
Best: 97
▲
3
Lanlana Tararudee
THA, 0
799
Punti
28
Tornei
98
Best: 98
▲
3
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
795
Punti
32
Tornei
99
Best: 99
▲
3
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
790
Punti
32
Tornei
100
Best: 32
▼
-10
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
784
Punti
26
Tornei
101
Best: 101
▲
3
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
767
Punti
24
Tornei
102
Best: 65
▲
3
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
736
Punti
24
Tornei
103
Best: 34
▼
-4
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
733
Punti
29
Tornei
104
Best: 104
▲
2
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
730
Punti
29
Tornei
105
Best: 10
▼
-27
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
724
Punti
27
Tornei
106
Best: 1
▲
3
Karolina Pliskova
CZE, 21-03-1992
710
Punti
8
Tornei
107
Best: 47
▲
3
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
707
Punti
31
Tornei
108
Best: 56
--
0
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
705
Punti
27
Tornei
109
Best: 39
▲
2
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
702
Punti
24
Tornei
110
Best: 87
▲
2
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
701
Punti
31
Tornei
111
Best: 58
▲
2
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
696
Punti
22
Tornei
112
Best: 11
▲
2
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
694
Punti
16
Tornei
113
Best: 113
▲
2
Dominika Salkova
CZE, 0
694
Punti
30
Tornei
114
Best: 113
▲
2
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
693
Punti
22
Tornei
115
Best: 79
▲
2
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
691
Punti
27
Tornei
116
Best: 36
▲
2
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
688
Punti
26
Tornei
117
Best: 117
▲
3
Alina Korneeva
RUS, 0
685
Punti
28
Tornei
118
Best: 93
▲
1
Maria Timofeeva
UZB, 18-11-2003
678
Punti
27
Tornei
119
Best: 2
▼
-16
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
675
Punti
19
Tornei
120
Best: 29
▼
-13
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
663
Punti
24
Tornei
121
Best: 54
▲
2
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
661
Punti
32
Tornei
122
Best: 91
▲
2
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
653
Punti
31
Tornei
123
Best: 54
▲
2
Polina Kudermetova
UZB, 04-06-2003
648
Punti
26
Tornei
124
Best: 29
▲
2
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
642
Punti
25
Tornei
125
Best: 33
▼
-4
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
640
Punti
27
Tornei
126
Best: 126
▲
1
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
622
Punti
24
Tornei
127
Best: 127
▲
1
Taylah Preston
AUS, 0
611
Punti
30
Tornei
128
Best: 57
▲
1
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
604
Punti
30
Tornei
129
Best: 31
▲
1
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
593
Punti
29
Tornei
130
Best: 122
▼
-8
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
591
Punti
27
Tornei
131
Best: 131
--
0
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
587
Punti
27
Tornei
132
Best: 62
--
0
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
572
Punti
23
Tornei
133
Best: 114
--
0
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
572
Punti
14
Tornei
134
Best: 22
--
0
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
565
Punti
19
Tornei
135
Best: 134
--
0
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
561
Punti
30
Tornei
136
Best: 136
--
0
Emerson Jones
AUS, 0
557
Punti
17
Tornei
137
Best: 31
--
0
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
552
Punti
21
Tornei
138
Best: 138
--
0
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
551
Punti
26
Tornei
139
Best: 112
--
0
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
546
Punti
30
Tornei
140
Best: 140
--
0
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
546
Punti
25
Tornei
141
Best: 112
--
0
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
534
Punti
24
Tornei
142
Best: 142
--
0
Veronika Podrez
UKR, 0
530
Punti
22
Tornei
143
Best: 94
--
0
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
527
Punti
22
Tornei
144
Best: 144
--
0
Sofia Costoulas
BEL, 0
527
Punti
30
Tornei
145
Best: 84
--
0
Kayla Day
USA, 28-09-1999
522
Punti
26
Tornei
146
Best: 146
--
0
Mary Stoiana
USA, 0
521
Punti
26
Tornei
147
Best: 147
--
0
Lola Radivojevic
SRB, 0
519
Punti
28
Tornei
148
Best: 49
--
0
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
516
Punti
17
Tornei
149
Best: 149
▲
1
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
506
Punti
23
Tornei
150
Best: 117
▲
1
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
501
Punti
17
Tornei
151
Best: 32
▲
2
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
499
Punti
16
Tornei
152
Best: 99
▲
2
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
495
Punti
28
Tornei
153
Best: 153
▲
2
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
494
Punti
27
Tornei
154
Best: 41
▼
-5
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
492
Punti
32
Tornei
155
Best: 155
▲
1
Laura Samson
CZE, 0
492
Punti
21
Tornei
156
Best: 156
▲
1
Linda Klimovicova
POL, 0
491
Punti
19
Tornei
157
Best: 157
▲
1
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
489
Punti
28
Tornei
158
Best: 158
▲
1
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
487
Punti
28
Tornei
159
Best: 4
▲
1
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
479
Punti
20
Tornei
160
Best: 46
▲
1
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
475
Punti
24
Tornei
161
Best: 161
▲
2
Polina Iatcenko
RUS, 0
474
Punti
23
Tornei
162
Best: 162
▲
2
Noma Noha Akugue
GER, 0
472
Punti
32
Tornei
163
Best: 150
▲
2
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
463
Punti
29
Tornei
164
Best: 59
▲
3
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
460
Punti
22
Tornei
165
Best: 97
▼
-3
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
459
Punti
27
Tornei
166
Best: 156
▲
2
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
454
Punti
21
Tornei
167
Best: 143
▲
3
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
452
Punti
33
Tornei
168
Best: 152
▼
-16
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
452
Punti
26
Tornei
169
Best: 19
▲
2
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
450
Punti
32
Tornei
170
Best: 21
▲
37
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
449
Punti
12
Tornei
171
Best: 70
▲
1
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
449
Punti
24
Tornei
172
Best: 46
▲
1
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
448
Punti
32
Tornei
173
Best: 100
▲
1
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
448
Punti
15
Tornei
174
Best: 168
▲
1
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
446
Punti
28
Tornei
175
Best: 105
▲
2
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
438
Punti
28
Tornei
176
Best: 41
▼
-10
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
437
Punti
21
Tornei
177
Best: 177
▲
1
Tatiana Prozorova
RUS, 0
432
Punti
23
Tornei
178
Best: 178
▲
1
Jeline Vandromme
BEL, 0
432
Punti
19
Tornei
179
Best: 93
▲
1
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
431
Punti
27
Tornei
180
Best: 104
▲
1
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
423
Punti
28
Tornei
181
Best: 39
▲
19
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
418
Punti
15
Tornei
182
Best: 52
--
0
Claire Liu
USA, 25-05-2000
417
Punti
23
Tornei
183
Best: 165
--
0
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
411
Punti
25
Tornei
184
Best: 184
▲
35
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
404
Punti
19
Tornei
185
Best: 185
▼
-1
Akasha Urhobo
USA, 0
403
Punti
19
Tornei
186
Best: 56
▼
-1
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
395
Punti
25
Tornei
187
Best: 187
▼
-11
Teodora Kostovic
SRB, 0
393
Punti
26
Tornei
188
Best: 23
▼
-1
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
393
Punti
29
Tornei
189
Best: 150
▼
-1
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
391
Punti
25
Tornei
190
Best: 190
▼
-1
Luisina Giovannini
ARG, 0
391
Punti
20
Tornei
191
Best: 165
▼
-1
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
389
Punti
29
Tornei
192
Best: 190
--
0
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
383
Punti
35
Tornei
193
Best: 114
--
0
Storm Hunter
AUS, 11-08-1994
382
Punti
16
Tornei
194
Best: 194
▼
-8
Carol Young Suh Lee
USA, 0
382
Punti
26
Tornei
195
Best: 105
▼
-1
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
381
Punti
31
Tornei
196
Best: 158
▼
-1
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
377
Punti
31
Tornei
197
Best: 121
▼
-1
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
377
Punti
26
Tornei
198
Best: 170
▼
-7
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
377
Punti
22
Tornei
199
Best: 199
▼
-1
Kayla Cross
CAN, 0
374
Punti
30
Tornei
200
Best: 191
▼
-3
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
371
Punti
28
Tornei
201
Best: 201
--
0
Vendula Valdmannova
CZE, 0
368
Punti
22
Tornei
202
Best: 202
--
0
Cadence Brace
CAN, 0
367
Punti
21
Tornei
203
Best: 118
--
0
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
366
Punti
24
Tornei
204
Best: 204
▼
-5
Fiona Crawley
USA, 0
358
Punti
20
Tornei
205
Best: 176
--
0
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
356
Punti
24
Tornei
206
Best: 206
--
0
Alexandra Shubladze
RUS, 0
355
Punti
22
Tornei
207
Best: 187
▼
-3
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
352
Punti
27
Tornei
208
Best: 208
--
0
Gabriela Knutson
CZE, 0
348
Punti
32
Tornei
209
Best: 71
--
0
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
343
Punti
28
Tornei
210
Best: 210
--
0
Lucie Havlickova
CZE, 0
343
Punti
21
Tornei
211
Best: 22
--
0
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
342
Punti
5
Tornei
212
Best: 212
▲
6
Hayu Kinoshita
JPN, 0
342
Punti
25
Tornei
213
Best: 45
--
0
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
337
Punti
27
Tornei
214
Best: 108
--
0
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
337
Punti
34
Tornei
215
Best: 164
--
0
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
337
Punti
29
Tornei
216
Best: 216
--
0
Celine Naef
SUI, 0
335
Punti
23
Tornei
217
Best: 35
--
0
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
333
Punti
20
Tornei
218
Best: 218
▲
2
Elena Pridankina
RUS, 0
330
Punti
26
Tornei
219
Best: 196
▲
18
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
327
Punti
35
Tornei
220
Best: 105
▲
1
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
326
Punti
32
Tornei
221
Best: 221
▲
25
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
324
Punti
31
Tornei
222
Best: 212
▼
-10
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
324
Punti
21
Tornei
223
Best: 83
--
0
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
323
Punti
22
Tornei
224
Best: 224
▼
-2
Elizara Yaneva
BUL, 0
323
Punti
17
Tornei
225
Best: 90
--
0
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
320
Punti
27
Tornei
226
Best: 219
--
0
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
317
Punti
21
Tornei
227
Best: 100
▲
2
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
315
Punti
33
Tornei
228
Best: 43
▼
-4
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
315
Punti
26
Tornei
229
Best: 229
▲
4
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
315
Punti
24
Tornei
230
Best: 230
▲
14
Erika Andreeva
RUS, 0
312
Punti
22
Tornei
231
Best: 136
▼
-1
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
312
Punti
30
Tornei
232
Best: 209
▲
7
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
310
Punti
28
Tornei
233
Best: 125
▼
-6
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
308
Punti
21
Tornei
234
Best: 234
▼
-2
Aoi Ito
JPN, 0
307
Punti
18
Tornei
235
Best: 235
▼
-1
Aliona Falei
BLR, 0
306
Punti
24
Tornei
236
Best: 168
▼
-1
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
305
Punti
29
Tornei
237
Best: 237
▲
17
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
305
Punti
23
Tornei
238
Best: 58
--
0
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
304
Punti
25
Tornei
239
Best: 239
▲
1
Julia Avdeeva
RUS, 0
303
Punti
21
Tornei
240
Best: 153
▲
1
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
302
Punti
32
Tornei
241
Best: 35
▲
48
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
302
Punti
27
Tornei
242
Best: 1
▲
3
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
295
Punti
4
Tornei
243
Best: 207
▼
-15
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
294
Punti
31
Tornei
244
Best: 178
▲
3
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
292
Punti
27
Tornei
245
Best: 212
▼
-14
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
291
Punti
29
Tornei
246
Best: 153
▲
3
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
287
Punti
34
Tornei
247
Best: 247
▲
6
Fangran Tian
CHN, 0
287
Punti
26
Tornei
248
Best: 40
▲
2
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
287
Punti
20
Tornei
249
Best: 249
▲
3
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
287
Punti
24
Tornei
250
Best: 149
▲
30
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
284
Punti
17
Tornei
251
Best: 212
--
0
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
282
Punti
28
Tornei
252
Best: 242
▼
-9
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
281
Punti
25
Tornei
253
Best: 173
▼
-17
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
279
Punti
23
Tornei
254
Best: 254
▲
23
Carolyn Ansari
USA, 0
277
Punti
33
Tornei
255
Best: 241
--
0
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
276
Punti
18
Tornei
256
Best: 149
▼
-8
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
275
Punti
21
Tornei
257
Best: 257
▲
4
Mingge Xu
GBR, 0
270
Punti
20
Tornei
258
Best: 205
▼
-1
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
270
Punti
26
Tornei
259
Best: 200
▲
15
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
270
Punti
29
Tornei
260
Best: 83
▼
-2
Zhuoxuan Bai
CHN, 16-11-2002
268
Punti
9
Tornei
261
Best: 261
▼
-2
Samira De Stefano
ITA, 0
268
Punti
29
Tornei
262
Best: 244
▲
10
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
268
Punti
25
Tornei
263
Best: 254
▲
10
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
267
Punti
29
Tornei
264
Best: 264
▼
-4
Mia Ristic
SRB, 0
267
Punti
31
Tornei
265
Best: 265
▼
-3
Barbora Palicova
CZE, 0
266
Punti
31
Tornei
266
Best: 231
▼
-3
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
266
Punti
27
Tornei
267
Best: 267
▼
-3
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
266
Punti
23
Tornei
268
Best: 150
▼
-3
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
265
Punti
18
Tornei
269
Best: 269
▼
-3
Hina Inoue
USA, 0
263
Punti
22
Tornei
270
Best: 103
▼
-2
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
262
Punti
29
Tornei
271
Best: 221
▼
-2
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
262
Punti
21
Tornei
272
Best: 272
▲
41
Julie Struplova
CZE, 0
262
Punti
19
Tornei
273
Best: 273
▼
-3
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
261
Punti
29
Tornei
274
Best: 45
▼
-3
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
260
Punti
23
Tornei
275
Best: 151
▼
-8
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
260
Punti
27
Tornei
276
Best: 7
▼
-107
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
257
Punti
9
Tornei
277
Best: 181
▼
-2
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
257
Punti
23
Tornei
278
Best: 214
--
0
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
256
Punti
22
Tornei
279
Best: 279
--
0
Mia Pohankova
SVK, 0
253
Punti
9
Tornei
280
Best: 280
▲
12
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
252
Punti
17
Tornei
281
Best: 281
--
0
Alicia Dudeney
GBR, 0
250
Punti
26
Tornei
282
Best: 213
▲
33
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
249
Punti
27
Tornei
283
Best: 11
▼
-41
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
247
Punti
12
Tornei
284
Best: 203
▼
-2
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
246
Punti
19
Tornei
285
Best: 213
▲
69
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
245
Punti
29
Tornei
286
Best: 169
▲
151
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
244
Punti
20
Tornei
287
Best: 38
▼
-4
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
243
Punti
10
Tornei
288
Best: 288
▼
-4
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
243
Punti
17
Tornei
289
Best: 119
▼
-2
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
242
Punti
26
Tornei
290
Best: 152
▲
8
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
242
Punti
33
Tornei
291
Best: 291
▲
20
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
241
Punti
24
Tornei
292
Best: 132
▼
-4
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
240
Punti
23
Tornei
293
Best: 293
▼
-37
Ayana Akli
USA, 0
237
Punti
23
Tornei
294
Best: 294
▼
-4
Anca Todoni
ROU, 0
237
Punti
10
Tornei
295
Best: 295
▼
-9
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
237
Punti
26
Tornei
296
Best: 296
▼
-1
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
236
Punti
30
Tornei
297
Best: 297
▲
37
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
234
Punti
25
Tornei
298
Best: 298
▼
-5
Hibah Shaikh
USA, 0
234
Punti
24
Tornei
299
Best: 165
▼
-14
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
232
Punti
27
Tornei
300
Best: 88
▼
-24
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
231
Punti
25
Tornei
301
Best: 265
▼
-1
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
230
Punti
26
Tornei
302
Best: 302
▼
-6
Giorgia Pedone
ITA, 0
228
Punti
26
Tornei
303
Best: 303
▲
4
Sara Saito
JPN, 0
226
Punti
31
Tornei
304
Best: 32
▼
-7
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
226
Punti
14
Tornei
305
Best: 230
▼
-14
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
226
Punti
33
Tornei
306
Best: 296
▲
15
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
224
Punti
32
Tornei
307
Best: 307
▲
7
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
222
Punti
25
Tornei
308
Best: 2
▲
18
Vera Zvonareva
RUS, 07-09-1984
219
Punti
9
Tornei
309
Best: 309
▼
-8
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
219
Punti
12
Tornei
310
Best: 310
▲
6
Clervie Ngounoue
USA, 0
218
Punti
13
Tornei
311
Best: 311
▼
-9
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
218
Punti
27
Tornei
312
Best: 312
▼
-9
Kristina Liutova
RUS, 0
218
Punti
9
Tornei
313
Best: 313
▼
-9
Amandine Monnot
FRA, 0
217
Punti
19
Tornei
314
Best: 27
▼
-20
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
216
Punti
9
Tornei
315
Best: 315
▼
-9
Tara Wuerth
CRO, 0
215
Punti
19
Tornei
316
Best: 309
▼
-4
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
215
Punti
29
Tornei
317
Best: 294
▼
-8
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
215
Punti
21
Tornei
318
Best: 169
▲
2
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
214
Punti
28
Tornei
319
Best: 319
▼
-9
Amarissa Toth
HUN, 0
214
Punti
21
Tornei
320
Best: 320
▼
-12
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
214
Punti
27
Tornei
321
Best: 36
▲
8
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
212
Punti
18
Tornei
322
Best: 176
▼
-5
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
210
Punti
28
Tornei
323
Best: 305
▼
-18
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
210
Punti
23
Tornei
324
Best: 324
▲
11
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
210
Punti
22
Tornei
325
Best: 211
▼
-7
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
209
Punti
21
Tornei
326
Best: 172
▼
-7
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
207
Punti
13
Tornei
327
Best: 38
▼
-4
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
204
Punti
16
Tornei
328
Best: 328
▼
-4
Han Shi
CHN, 0
203
Punti
29
Tornei
329
Best: 201
▼
-30
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
202
Punti
20
Tornei
330
Best: 330
▼
-3
Noemi Basiletti
ITA, 0
201
Punti
24
Tornei
331
Best: 135
▼
-3
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
200
Punti
19
Tornei
332
Best: 189
▼
-2
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
200
Punti
12
Tornei
333
Best: 333
▼
-1
Xinxin Yao
CHN, 0
198
Punti
32
Tornei
334
Best: 327
▼
-3
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
197
Punti
27
Tornei
335
Best: 226
▲
66
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
197
Punti
16
Tornei
336
Best: 116
▼
-3
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
196
Punti
22
Tornei
337
Best: 284
▼
-12
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
195
Punti
14
Tornei
338
Best: 338
▲
5
Kira Pavlova
RUS, 0
194
Punti
20
Tornei
339
Best: 339
▼
-3
Robin Montgomery
USA, 0
192
Punti
8
Tornei
340
Best: 340
▲
47
Eryn Cayetano
USA, 0
192
Punti
22
Tornei
341
Best: 341
▼
-3
Eva Bennemann
GER, 0
191
Punti
22
Tornei
342
Best: 309
▼
-3
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
190
Punti
29
Tornei
343
Best: 96
▼
-3
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
189
Punti
30
Tornei
344
Best: 310
▼
-22
Lea Ma
USA, 01-02-2001
188
Punti
23
Tornei
345
Best: 345
▼
-4
Yufei Ren
CHN, 0
187
Punti
25
Tornei
346
Best: 97
▼
-2
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
184
Punti
11
Tornei
347
Best: 347
▼
-2
Elena Micic
AUS, 0
184
Punti
28
Tornei
348
Best: 299
▲
43
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
182
Punti
25
Tornei
349
Best: 349
▲
2
Alina Granwehr
SUI, 0
181
Punti
19
Tornei
350
Best: 47
▼
-3
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
180
Punti
10
Tornei
351
Best: 221
▼
-14
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
180
Punti
23
Tornei
352
Best: 254
▲
8
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
179
Punti
22
Tornei
353
Best: 353
▼
-4
Martha Matoula
GRE, 0
179
Punti
25
Tornei
354
Best: 354
▼
-4
Darya Khamutsianskaya
BLR, 0
179
Punti
15
Tornei
355
Best: 299
▼
-9
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
178
Punti
19
Tornei
356
Best: 356
▼
-3
Federica Urgesi
ITA, 0
176
Punti
28
Tornei
357
Best: 266
▼
-2
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
176
Punti
19
Tornei
358
Best: 318
▼
-2
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
176
Punti
30
Tornei
359
Best: 359
▲
59
Britt Du Pree
NED, 0
176
Punti
19
Tornei
360
Best: 360
▼
-2
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
175
Punti
22
Tornei
361
Best: 114
▼
-2
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
174
Punti
18
Tornei
362
Best: 296
▲
24
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
174
Punti
24
Tornei
363
Best: 3
▼
-2
Sloane Stephens
USA, 20-03-1993
173
Punti
13
Tornei
364
Best: 364
▼
-2
Diletta Cherubini
ITA, 0
173
Punti
28
Tornei
365
Best: 310
▲
11
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
173
Punti
22
Tornei
366
Best: 314
▼
-3
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
173
Punti
28
Tornei
367
Best: 204
▲
5
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
172
Punti
20
Tornei
368
Best: 361
▼
-4
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
172
Punti
21
Tornei
369
Best: 97
▼
-4
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
171
Punti
19
Tornei
370
Best: 346
▲
30
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
171
Punti
20
Tornei
371
Best: 371
▼
-5
Varvara Panshina
RUS, 0
170
Punti
19
Tornei
372
Best: 372
▼
-5
Natalija Senic
SRB, 0
170
Punti
19
Tornei
373
Best: 368
▼
-5
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
170
Punti
28
Tornei
374
Best: 374
▼
-5
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
169
Punti
22
Tornei
375
Best: 375
▼
-4
Angelina Voloshchuk
POR, 0
167
Punti
21
Tornei
376
Best: 376
▼
-24
Francesca Pace
ITA, 0
167
Punti
14
Tornei
377
Best: 69
▲
12
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
166
Punti
31
Tornei
378
Best: 378
▼
-3
Vaishnavi Adkar
IND, 0
166
Punti
16
Tornei
379
Best: 203
▲
34
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
165
Punti
24
Tornei
380
Best: 380
▼
-3
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
165
Punti
8
Tornei
381
Best: 378
▼
-3
Mell Reasco Gonzalez
ECU, 23-07-2002
165
Punti
21
Tornei
382
Best: 298
▼
-3
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
165
Punti
24
Tornei
383
Best: 60
▲
19
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
165
Punti
23
Tornei
384
Best: 384
▲
8
Ena Koike
JPN, 0
165
Punti
20
Tornei
385
Best: 385
▲
10
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
164
Punti
28
Tornei
386
Best: 342
▲
4
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
164
Punti
22
Tornei
387
Best: 387
▼
-7
Kristiana Sidorova
RUS, 0
163
Punti
25
Tornei
388
Best: 388
▲
36
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
163
Punti
22
Tornei
389
Best: 389
▼
-8
Julieta Pareja
USA, 0
162
Punti
13
Tornei
390
Best: 390
▲
17
Amelia Honer
USA, 0
161
Punti
13
Tornei
391
Best: 347
▲
15
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
160
Punti
19
Tornei
392
Best: 216
▼
-9
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
160
Punti
22
Tornei
393
Best: 133
▼
-8
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
160
Punti
26
Tornei
394
Best: 394
▼
-37
Laura Hietaranta
FIN, 0
160
Punti
16
Tornei
395
Best: 395
▼
-7
Renata Jamrichova
SVK, 0
159
Punti
10
Tornei
396
Best: 396
▼
-23
Victoria Hu
USA, 0
158
Punti
25
Tornei
397
Best: 397
▼
-1
Miho Kuramochi
JPN, 0
157
Punti
20
Tornei
398
Best: 397
▼
-1
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
157
Punti
32
Tornei
399
Best: 162
▼
-6
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
156
Punti
22
Tornei
400
Best: 400
▲
9
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
156
Punti
12
Tornei
401
Best: 84
▼
-3
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
155
Punti
17
Tornei
402
Best: 301
▼
-32
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
153
Punti
26
Tornei
403
Best: 292
▼
-9
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
152
Punti
21
Tornei
404
Best: 404
--
0
Gina Feistel
POL, 0
152
Punti
19
Tornei
405
Best: 405
--
0
Weronika Ewald
POL, 0
152
Punti
19
Tornei
406
Best: 131
▼
-3
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
151
Punti
13
Tornei
407
Best: 226
▼
-65
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
151
Punti
16
Tornei
408
Best: 408
▼
-34
Rada Zolotareva
RUS, 0
151
Punti
11
Tornei
409
Best: 280
▲
1
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
149
Punti
29
Tornei
410
Best: 410
▲
25
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
149
Punti
20
Tornei
411
Best: 291
▲
11
Alana Smith
USA, 09-11-1999
148
Punti
25
Tornei
412
Best: 253
▼
-1
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
148
Punti
35
Tornei
413
Best: 413
▲
10
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
148
Punti
20
Tornei
414
Best: 414
▼
-32
Lia Karatancheva
BUL, 0
147
Punti
31
Tornei
415
Best: 415
▲
33
Maria Urrutia
ARG, 0
145
Punti
20
Tornei
416
Best: 416
▼
-2
Vittoria Paganetti
ITA, 0
145
Punti
19
Tornei
417
Best: 417
▲
2
Mio Mushika
JPN, 0
144
Punti
22
Tornei
418
Best: 154
▼
-3
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
143
Punti
23
Tornei
419
Best: 2
▼
-3
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
142
Punti
6
Tornei
420
Best: 158
▼
-3
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
142
Punti
29
Tornei
421
Best: 31
▼
-1
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
141
Punti
13
Tornei
422
Best: 422
▼
-1
Alana Subasic
AUS, 0
141
Punti
24
Tornei
423
Best: 199
▲
2
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
139
Punti
22
Tornei
424
Best: 424
▲
3
Madison Sieg
USA, 0
138
Punti
22
Tornei
425
Best: 425
▼
-13
Alexis Blokhina
USA, 0
138
Punti
12
Tornei
426
Best: 347
▲
2
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
137
Punti
23
Tornei
427
Best: 424
▼
-1
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
137
Punti
21
Tornei
428
Best: 190
▲
1
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
136
Punti
21
Tornei
429
Best: 429
▼
-21
Priska Nugroho
INA, 0
136
Punti
21
Tornei
430
Best: 430
▲
3
Aran Teixido Garcia
ESP, 0
136
Punti
17
Tornei
431
Best: 431
--
0
Rositsa Dencheva
BUL, 0
136
Punti
15
Tornei
432
Best: 413
▲
6
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
135
Punti
17
Tornei
433
Best: 431
▲
1
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
135
Punti
18
Tornei
434
Best: 434
▼
-2
Nastasja Schunk
GER, 0
134
Punti
17
Tornei
435
Best: 423
▲
25
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
134
Punti
18
Tornei
436
Best: 292
▼
-52
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
132
Punti
18
Tornei
437
Best: 437
▲
2
Ariana Geerlings
ESP, 0
132
Punti
9
Tornei
438
Best: 438
▲
2
Radka Zelnickova
SVK, 0
132
Punti
23
Tornei
439
Best: 439
▲
2
Saki Imamura
JPN, 0
131
Punti
14
Tornei
440
Best: 399
▲
10
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
131
Punti
19
Tornei
441
Best: 136
▼
-93
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
130
Punti
18
Tornei
442
Best: 442
▲
86
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
130
Punti
24
Tornei
443
Best: 443
▼
-7
Jiaqi Wang
CHN, 0
130
Punti
31
Tornei
444
Best: 186
▲
13
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
130
Punti
27
Tornei
445
Best: 445
▲
14
Angella Okutoyi
KEN, 0
130
Punti
10
Tornei
446
Best: 446
▼
-2
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
130
Punti
25
Tornei
447
Best: 210
▼
-2
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
129
Punti
23
Tornei
448
Best: 200
▼
-2
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
128
Punti
26
Tornei
449
Best: 449
▼
-2
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
128
Punti
24
Tornei
450
Best: 450
▼
-7
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
128
Punti
17
Tornei
451
Best: 427
--
0
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
127
Punti
20
Tornei
452
Best: 452
▲
1
Carla Markus
ARG, 0
127
Punti
22
Tornei
453
Best: 143
▲
1
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
127
Punti
19
Tornei
454
Best: 454
▲
1
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
127
Punti
21
Tornei
455
Best: 455
▲
96
Camilla Zanolini
ITA, 0
127
Punti
18
Tornei
456
Best: 456
--
0
Amelia Rajecki
GBR, 0
125
Punti
23
Tornei
457
Best: 457
▼
-15
Ranah Stoiber
GBR, 0
125
Punti
22
Tornei
458
Best: 458
▼
-6
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
124
Punti
20
Tornei
459
Best: 1
▲
2
Venus Williams
USA, 17-06-1980
123
Punti
10
Tornei
460
Best: 442
▲
2
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
123
Punti
20
Tornei
461
Best: 339
▲
2
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
122
Punti
23
Tornei
462
Best: 139
▲
3
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
121
Punti
17
Tornei
463
Best: 463
▲
3
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
121
Punti
19
Tornei
464
Best: 434
▲
7
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
121
Punti
22
Tornei
465
Best: 379
▲
5
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
120
Punti
16
Tornei
466
Best: 466
▲
6
Yuno Kitahara
JPN, 0
120
Punti
21
Tornei
467
Best: 467
▲
6
Amarni Banks
GBR, 0
119
Punti
14
Tornei
468
Best: 163
▲
20
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
119
Punti
22
Tornei
469
Best: 469
▲
6
Rinko Matsuda
JPN, 0
119
Punti
23
Tornei
470
Best: 151
▲
6
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
118
Punti
11
Tornei
471
Best: 348
▲
3
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
118
Punti
18
Tornei
472
Best: 472
▲
5
Lidia Encheva
BUL, 0
118
Punti
15
Tornei
473
Best: 473
▲
5
Sara Dols
ESP, 0
118
Punti
20
Tornei
474
Best: 474
▼
-6
Zongyu Li
CHN, 0
117
Punti
19
Tornei
475
Best: 175
▲
31
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
117
Punti
16
Tornei
476
Best: 476
▼
-9
Alena Kovackova
CZE, 0
117
Punti
12
Tornei
477
Best: 477
▲
4
Alessandra Mazzola
ITA, 0
117
Punti
19
Tornei
478
Best: 478
▲
4
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
117
Punti
21
Tornei
479
Best: 110
▼
-15
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
116
Punti
14
Tornei
480
Best: 480
▲
3
Nahia Berecoechea
FRA, 0
116
Punti
22
Tornei
481
Best: 304
▼
-32
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
116
Punti
17
Tornei
482
Best: 482
▲
27
Julia Adams
USA, 0
116
Punti
24
Tornei
483
Best: 309
▲
1
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
115
Punti
24
Tornei
484
Best: 484
▲
1
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
115
Punti
23
Tornei
485
Best: 237
▼
-55
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
114
Punti
22
Tornei
486
Best: 296
▲
1
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
114
Punti
15
Tornei
487
Best: 487
▼
-29
Denislava Glushkova
BUL, 0
114
Punti
20
Tornei
488
Best: 488
▲
17
Malaika Rapolu
USA, 0
112
Punti
19
Tornei
489
Best: 489
▲
18
Mathilde Lollia
FRA, 0
112
Punti
20
Tornei
490
Best: 490
▲
41
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
112
Punti
22
Tornei
491
Best: 147
▼
-2
Destanee Aiava
AUS, 10-05-2000
111
Punti
16
Tornei
492
Best: 18
▼
-2
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
111
Punti
21
Tornei
493
Best: 487
▲
126
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
111
Punti
16
Tornei
494
Best: 463
▲
10
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
111
Punti
20
Tornei
495
Best: 495
▼
-4
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
110
Punti
15
Tornei
496
Best: 496
▼
-27
Martina Okalova
SVK, 0
110
Punti
16
Tornei
497
Best: 410
▲
29
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
110
Punti
21
Tornei
498
Best: 498
▲
35
Victoria Milovanova
RUS, 0
110
Punti
16
Tornei
499
Best: 499
▼
-6
Kristina Dmitruk
BLR, 0
109
Punti
8
Tornei
500
Best: 190
▼
-6
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
109
Punti
16
Tornei
501
Best: 501
▼
-6
Gina Dittmann
GER, 0
109
Punti
18
Tornei
502
Best: 502
▼
-16
Kristina Kroitor
RUS, 0
109
Punti
16
Tornei
503
Best: 503
▼
-7
Josy Daems
GER, 0
109
Punti
18
Tornei
504
Best: 504
▼
-7
Yara Bartashevich
FRA, 0
108
Punti
28
Tornei
505
Best: 322
▼
-106
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
108
Punti
21
Tornei
506
Best: 506
▼
-8
Laura Mair
ITA, 0
108
Punti
19
Tornei
507
Best: 507
▲
40
Lan Mi
CHN, 0
108
Punti
25
Tornei
508
Best: 179
▼
-9
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
107
Punti
18
Tornei
509
Best: 509
▼
-17
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
107
Punti
8
Tornei
510
Best: 510
▲
13
Isabella Maria Serban
ITA, 0
107
Punti
19
Tornei
511
Best: 380
▼
-11
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
107
Punti
20
Tornei
512
Best: 250
▼
-32
Nicole Fossa Huergo
ARG, 26-05-1995
106
Punti
21
Tornei
513
Best: 143
▼
-11
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
106
Punti
16
Tornei
514
Best: 514
▲
23
Hannah Klugman
GBR, 0
105
Punti
14
Tornei
515
Best: 317
▼
-14
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
105
Punti
17
Tornei
516
Best: 516
▼
-8
Luiza Fullana
BRA, 0
105
Punti
19
Tornei
517
Best: 240
▼
-5
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
104
Punti
20
Tornei
518
Best: 518
▲
9
Maria Sara Popa
ROU, 0
104
Punti
20
Tornei
519
Best: 320
▼
-6
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
104
Punti
12
Tornei
520
Best: 520
▲
75
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
104
Punti
14
Tornei
521
Best: 521
▼
-18
Mara Guth
GER, 0
104
Punti
18
Tornei
522
Best: 522
▼
-8
Marie Vogt
GER, 0
104
Punti
18
Tornei
523
Best: 61
▼
-8
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
103
Punti
23
Tornei
524
Best: 201
▼
-8
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
103
Punti
17
Tornei
525
Best: 511
▼
-7
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
103
Punti
19
Tornei
526
Best: 46
▼
-7
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
102
Punti
15
Tornei
527
Best: 527
▼
-48
Ella Mcdonald
GBR, 0
102
Punti
17
Tornei
528
Best: 528
▼
-17
Ana Candiotto
BRA, 0
102
Punti
20
Tornei
529
Best: 511
▼
-9
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
102
Punti
26
Tornei
530
Best: 296
▼
-9
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
102
Punti
14
Tornei
531
Best: 531
▲
4
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
102
Punti
24
Tornei
532
Best: 532
▼
-15
Wakana Sonobe
JPN, 0
101
Punti
9
Tornei
533
Best: 533
▲
3
Lucie Nguyen Tan
FRA, 0
101
Punti
15
Tornei
534
Best: 534
▲
34
Reina Goto
JPN, 0
101
Punti
14
Tornei
535
Best: 535
▼
-3
Beatrise Zeltina
LAT, 0
101
Punti
16
Tornei
536
Best: 536
▼
-12
Maria Golovina
RUS, 0
101
Punti
17
Tornei
537
Best: 537
▲
87
Hikaru Sato
JPN, 0
101
Punti
18
Tornei
538
Best: 538
▲
38
Nina Vargova
SVK, 0
101
Punti
18
Tornei
539
Best: 71
▼
-14
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
100
Punti
12
Tornei
540
Best: 540
▲
20
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
100
Punti
18
Tornei
541
Best: 127
▼
-12
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
100
Punti
9
Tornei
542
Best: 371
▼
-12
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
100
Punti
17
Tornei
543
Best: 543
▼
-2
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
99
Punti
14
Tornei
544
Best: 544
▼
-34
Monika Ekstrand
USA, 0
98
Punti
9
Tornei
545
Best: 231
▲
12
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
97
Punti
26
Tornei
546
Best: 546
▼
-8
Julia Stusek
GER, 0
97
Punti
11
Tornei
547
Best: 522
▼
-25
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
97
Punti
14
Tornei
548
Best: 548
▼
-9
Kayo Nishimura
JPN, 0
97
Punti
20
Tornei
549
Best: 549
▼
-9
Arianna Zucchini
ITA, 0
97
Punti
23
Tornei
550
Best: 550
▲
36
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
96
Punti
24
Tornei
551
Best: 551
▼
-9
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
95
Punti
19
Tornei
552
Best: 466
▼
-9
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
95
Punti
11
Tornei
553
Best: 553
▲
135
Bella Payne
USA, 0
95
Punti
11
Tornei
554
Best: 81
▼
-10
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
94
Punti
5
Tornei
555
Best: 212
▼
-7
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
94
Punti
17
Tornei
556
Best: 556
▼
-10
Jenny Lim
FRA, 0
94
Punti
18
Tornei
557
Best: 557
▼
-3
Jana Otzipka
BEL, 0
94
Punti
18
Tornei
558
Best: 85
▼
-13
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
93
Punti
11
Tornei
559
Best: 559
--
0
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
92
Punti
18
Tornei
560
Best: 356
▼
-11
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
92
Punti
17
Tornei
561
Best: 515
▲
5
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
92
Punti
20
Tornei
562
Best: 550
▼
-12
Andre Lukosiute
LTU, 23-06-2001
92
Punti
14
Tornei
563
Best: 563
▼
-7
Valentina Steiner
GER, 0
91
Punti
17
Tornei
564
Best: 331
▼
-12
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
91
Punti
11
Tornei
565
Best: 565
▼
-7
Julie Pastikova
CZE, 0
90
Punti
13
Tornei
566
Best: 566
▲
1
Sarah Van Emst
NED, 0
90
Punti
17
Tornei
567
Best: 567
▼
-14
Anja Stankovic
SRB, 0
90
Punti
14
Tornei
568
Best: 568
▼
-7
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
89
Punti
11
Tornei
569
Best: 114
▲
20
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
89
Punti
15
Tornei
570
Best: 82
▼
-8
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
88
Punti
11
Tornei
571
Best: 383
▼
-1
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
88
Punti
13
Tornei
572
Best: 548
▼
-9
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
88
Punti
24
Tornei
573
Best: 527
▼
-9
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
88
Punti
13
Tornei
574
Best: 574
▲
36
Jiayi Wang
CHN, 0
88
Punti
19
Tornei
575
Best: 575
▼
-10
Arina Bulatova
RUS, 0
88
Punti
20
Tornei
576
Best: 576
▼
-21
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
87
Punti
9
Tornei
577
Best: 300
▼
-8
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
86
Punti
8
Tornei
578
Best: 424
▼
-7
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
86
Punti
16
Tornei
579
Best: 579
▲
42
Dana Guzman
PER, 0
86
Punti
6
Tornei
580
Best: 580
▲
22
Tian Jialin
CHN, 0
86
Punti
17
Tornei
581
Best: 581
▼
-8
Tamila Gadamauri
BEL, 0
86
Punti
18
Tornei
582
Best: 582
▲
1
Bianca Barbulescu
ROU, 0
86
Punti
20
Tornei
583
Best: 335
▼
-9
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
85
Punti
25
Tornei
584
Best: 584
▼
-7
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
85
Punti
17
Tornei
585
Best: 494
▼
-51
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
85
Punti
21
Tornei
586
Best: 586
▼
-8
Adelina Lachinova
LAT, 0
84
Punti
12
Tornei
587
Best: 587
▼
-8
Jana Kovackova
CZE, 0
84
Punti
9
Tornei
588
Best: 445
▼
-8
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
84
Punti
17
Tornei
589
Best: 589
▼
-8
Daria Egorova
RUS, 0
84
Punti
11
Tornei
590
Best: 590
▼
-5
Marie Weckerle
LUX, 0
83
Punti
16
Tornei
591
Best: 278
▲
32
Adithya Karunaratne
HKG, 04-12-2001
83
Punti
16
Tornei
592
Best: 56
▼
-5
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
82
Punti
9
Tornei
593
Best: 593
▼
-5
Sarah Rokusek
AUS, 0
82
Punti
19
Tornei
594
Best: 594
▼
-4
Ya Yi Yang
TPE, 0
82
Punti
14
Tornei
595
Best: 468
▼
-3
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
82
Punti
18
Tornei
596
Best: 332
▲
16
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
81
Punti
15
Tornei
597
Best: 317
▼
-4
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
81
Punti
12
Tornei
598
Best: 598
▼
-4
Mariella Thamm
GER, 0
81
Punti
11
Tornei
599
Best: 433
▼
-8
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
81
Punti
16
Tornei
600
Best: 398
▼
-3
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
81
Punti
19
Tornei
601
Best: 601
▼
-3
Ann Akasha Ceuca
GER, 0
81
Punti
19
Tornei
602
Best: 602
▼
-3
Dune Vaissaud
FRA, 0
81
Punti
22
Tornei
603
Best: 212
▼
-3
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
80
Punti
8
Tornei
604
Best: 352
▼
-22
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
80
Punti
10
Tornei
605
Best: 605
▼
-4
Nellie Taraba Wallberg
SWE, 0
80
Punti
12
Tornei
606
Best: 606
▼
-3
Daria Zelinskaya
RUS, 0
80
Punti
19
Tornei
607
Best: 450
▼
-3
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
80
Punti
19
Tornei
608
Best: 608
▼
-2
Briana Szabo
ROU, 0
79
Punti
23
Tornei
609
Best: 609
▲
40
Lea Nilsson
SWE, 0
79
Punti
11
Tornei
610
Best: 610
▼
-2
Ava Markham
USA, 0
79
Punti
13
Tornei
611
Best: 504
--
0
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
79
Punti
23
Tornei
612
Best: 284
▼
-3
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
78
Punti
16
Tornei
613
Best: 613
▼
-17
Luciana Moyano
ARG, 0
78
Punti
16
Tornei
614
Best: 14
--
0
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
77
Punti
4
Tornei
615
Best: 615
--
0
Eleejah Inisan
FRA, 0
77
Punti
14
Tornei
616
Best: 160
--
0
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
77
Punti
18
Tornei
617
Best: 617
▼
-4
Luca Udvardy
HUN, 0
77
Punti
6
Tornei
618
Best: 618
▲
12
Sofia Johnson
GBR, 0
77
Punti
11
Tornei
619
Best: 619
▼
-2
Ellie Schoppe
USA, 0
76
Punti
15
Tornei
620
Best: 620
▲
22
Carson Tanguilig
USA, 0
76
Punti
12
Tornei
621
Best: 599
▼
-3
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
76
Punti
15
Tornei
622
Best: 622
▼
-2
Maria Kalyakina
RUS, 0
76
Punti
22
Tornei
623
Best: 623
▲
2
Ksenia Efremova
FRA, 0
75
Punti
10
Tornei
624
Best: 624
▲
7
Gaia Maduzzi
ITA, 0
75
Punti
15
Tornei
625
Best: 625
▲
20
Ana Grubor
CAN, 0
75
Punti
22
Tornei
626
Best: 626
▼
-4
Merna Refaat
EGY, 0
74
Punti
7
Tornei
627
Best: 627
--
0
Carolina Kuhl
GER, 0
74
Punti
10
Tornei
628
Best: 13
▲
1
Jennifer Brady
USA, 12-04-1995
73
Punti
6
Tornei
629
Best: 466
▼
-54
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
73
Punti
13
Tornei
630
Best: 630
▲
6
Berta Bonardi
ARG, 0
73
Punti
15
Tornei
631
Best: 579
▲
1
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
73
Punti
17
Tornei
632
Best: 632
▲
1
Thea Frodin
USA, 0
72
Punti
11
Tornei
633
Best: 342
▲
1
Mariia Kozyreva
RUS, 22-05-1999
72
Punti
11
Tornei
634
Best: 634
▲
1
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
72
Punti
19
Tornei
635
Best: 635
▲
148
Savannah Broadus
USA, 18-09-2002
72
Punti
12
Tornei
636
Best: 636
▲
62
Dunja Maric
SRB, 0
72
Punti
14
Tornei
637
Best: 637
▲
22
Junhan Zhang
CHN, 0
72
Punti
17
Tornei
638
Best: 367
▼
-33
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
71
Punti
13
Tornei
639
Best: 639
▼
-67
Mayu Crossley
JPN, 0
71
Punti
7
Tornei
640
Best: 497
▼
-12
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
71
Punti
15
Tornei
641
Best: 641
--
0
Amelie Van Impe
BEL, 0
71
Punti
16
Tornei
642
Best: 642
▲
4
Sayaka Ishii
JPN, 0
70
Punti
13
Tornei
643
Best: 405
▲
73
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
70
Punti
16
Tornei
644
Best: 644
▼
-6
Milana Zhabrailova
RUS, 0
70
Punti
17
Tornei
645
Best: 645
▼
-1
Astrid Cirotte
FRA, 0
70
Punti
18
Tornei
646
Best: 646
▲
1
Dasha Plekhanova
CAN, 0
69
Punti
8
Tornei
647
Best: 135
▲
3
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
69
Punti
12
Tornei
648
Best: 648
▲
3
Iva Ivanova
BUL, 0
69
Punti
13
Tornei
649
Best: 649
▼
-6
Elena Korokozidi
GRE, 0
69
Punti
14
Tornei
650
Best: 650
▼
-10
Xinran Sun
CHN, 0
68
Punti
5
Tornei
651
Best: 380
▲
2
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
68
Punti
15
Tornei
652
Best: 180
▼
-68
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
68
Punti
10
Tornei
653
Best: 653
▲
1
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
68
Punti
16
Tornei
654
Best: 653
▲
2
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
67
Punti
19
Tornei
655
Best: 368
▲
2
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
67
Punti
15
Tornei
656
Best: 656
▲
2
Johanne Svendsen
DEN, 0
67
Punti
7
Tornei
657
Best: 657
▲
33
Cheuk Ying Shek
HKG, 0
67
Punti
16
Tornei
658
Best: 658
▲
2
Anna Petkovic
GER, 0
66
Punti
19
Tornei
659
Best: 440
▲
6
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
66
Punti
18
Tornei
660
Best: 660
▲
1
Maria Garcia Cid
ESP, 0
66
Punti
12
Tornei
661
Best: 661
▲
1
Rachel Gailis
USA, 0
66
Punti
6
Tornei
662
Best: 662
▼
-25
Melisa Ercan
AUS, 0
66
Punti
12
Tornei
663
Best: 663
▲
1
Daria Yesypchuk
UKR, 0
66
Punti
18
Tornei
664
Best: 664
▲
2
Eliska Tichackova
CZE, 0
65
Punti
5
Tornei
665
Best: 665
▲
2
Kisa Yoshioka
JPN, 02-09-2000
65
Punti
10
Tornei
666
Best: 319
▲
20
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
65
Punti
18
Tornei
667
Best: 130
▲
1
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
64
Punti
11
Tornei
668
Best: 668
▲
1
Mary Lewis
USA, 0
64
Punti
18
Tornei
669
Best: 114
▲
3
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
64
Punti
13
Tornei
670
Best: 150
▲
3
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
64
Punti
17
Tornei
671
Best: 671
▲
3
Yujia Huang
CHN, 0
64
Punti
19
Tornei
672
Best: 377
▲
3
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
64
Punti
15
Tornei
673
Best: 144
▼
-34
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
63
Punti
13
Tornei
674
Best: 674
▲
3
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
BRA, 0
63
Punti
6
Tornei
675
Best: 619
▲
3
Demi Tran
NED, 26-11-2000
63
Punti
20
Tornei
676
Best: 676
▲
6
Alyssa Reguer
FRA, 0
63
Punti
19
Tornei
677
Best: 677
▲
6
Stefani Webb
AUS, 0
62
Punti
15
Tornei
678
Best: 492
▼
-7
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
62
Punti
15
Tornei
679
Best: 679
--
0
Loes Ebeling Koning
NED, 0
62
Punti
13
Tornei
680
Best: 230
▲
4
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
62
Punti
8
Tornei
681
Best: 566
▼
-1
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
62
Punti
14
Tornei
682
Best: 682
▲
3
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
62
Punti
14
Tornei
683
Best: 607
▼
-2
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
62
Punti
15
Tornei
684
Best: 213
▲
3
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
61
Punti
8
Tornei
685
Best: 685
▲
6
Beatrice Ricci
ITA, 0
60
Punti
13
Tornei
686
Best: 491
▲
7
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
60
Punti
12
Tornei
687
Best: 687
▲
7
Irina Balus
SVK, 0
60
Punti
7
Tornei
688
Best: 688
▼
-25
Jenna Defalco
USA, 0
60
Punti
16
Tornei
689
Best: 29
▲
6
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
59
Punti
15
Tornei
690
Best: 690
▲
6
Olivia Lincer
USA, 0
59
Punti
12
Tornei
691
Best: 604
▲
69
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
59
Punti
13
Tornei
692
Best: 269
▲
27
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
59
Punti
13
Tornei
693
Best: 693
▲
53
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
59
Punti
17
Tornei
694
Best: 560
▼
-39
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
59
Punti
22
Tornei
695
Best: 73
▲
4
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
58
Punti
9
Tornei
696
Best: 696
▼
-44
Chenting Zhu
CHN, 0
58
Punti
16
Tornei
697
Best: 351
▲
3
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
58
Punti
9
Tornei
698
Best: 698
▲
3
Anamaria Oana
ROU, 0
58
Punti
11
Tornei
699
Best: 646
▲
3
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
58
Punti
12
Tornei
700
Best: 700
▲
3
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
58
Punti
14
Tornei
701
Best: 701
▲
19
Marine Szostak
FRA, 0
58
Punti
14
Tornei
702
Best: 328
▼
-54
Lian Tran
NED, 19-07-2002
57
Punti
15
Tornei
703
Best: 320
▲
1
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
57
Punti
12
Tornei
704
Best: 704
▲
2
Ekaterina Tupitsyna
RUS, 0
57
Punti
9
Tornei
705
Best: 705
▲
89
Shannon Lam
USA, 0
57
Punti
11
Tornei
706
Best: 706
▲
1
Polina Kuharenko
BLR, 0
57
Punti
12
Tornei
707
Best: 707
▲
1
Ruien Zhang
CHN, 0
56
Punti
13
Tornei
708
Best: 708
▼
-3
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
56
Punti
17
Tornei
709
Best: 374
▼
-12
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
56
Punti
9
Tornei
710
Best: 710
▼
-1
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
56
Punti
12
Tornei
711
Best: 711
▼
-1
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
56
Punti
12
Tornei
712
Best: 658
▼
-1
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
56
Punti
14
Tornei
713
Best: 712
▼
-1
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
56
Punti
17
Tornei
714
Best: 4
▼
-1
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
55
Punti
4
Tornei
715
Best: 175
▼
-1
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
55
Punti
16
Tornei
716
Best: 710
▼
-1
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
55
Punti
19
Tornei
717
Best: 717
--
0
Oceane Babel
FRA, 0
55
Punti
17
Tornei
718
Best: 718
--
0
Ida Wobker
GER, 0
55
Punti
9
Tornei
719
Best: 497
▼
-30
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
55
Punti
10
Tornei
720
Best: 695
▲
1
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
54
Punti
23
Tornei
721
Best: 721
▲
1
Yuhan Wang
CHN, 0
54
Punti
18
Tornei
722
Best: 722
▲
47
Nada Fouad
EGY, 0
54
Punti
14
Tornei
723
Best: 319
▼
-53
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
53
Punti
12
Tornei
724
Best: 266
--
0
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
53
Punti
6
Tornei
725
Best: 721
▲
1
Sophia Biolay
FRA, 03-07-2001
53
Punti
8
Tornei
726
Best: 726
▲
23
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
53
Punti
14
Tornei
727
Best: 468
--
0
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
53
Punti
15
Tornei
728
Best: 728
▲
57
Anastasiia Firman
UKR, 0
53
Punti
16
Tornei
729
Best: 39
▼
-1
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
52
Punti
6
Tornei
730
Best: 730
▼
-38
Alexis Nguyen
USA, 0
52
Punti
9
Tornei
731
Best: 338
▼
-2
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
52
Punti
7
Tornei
732
Best: 732
▲
50
Linea Bajraliu
SWE, 0
52
Punti
9
Tornei
733
Best: 733
▼
-8
Sarah Iliev
FRA, 0
52
Punti
12
Tornei
734
Best: 734
▼
-3
Edda Mamedova
RUS, 0
52
Punti
7
Tornei
735
Best: 652
▼
-12
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
52
Punti
10
Tornei
736
Best: 736
▼
-3
Neus Torner Sensano
ESP, 0
52
Punti
10
Tornei
737
Best: 500
▼
-3
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
52
Punti
11
Tornei
738
Best: 668
▲
18
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
52
Punti
16
Tornei
739
Best: 739
▼
-63
Anita Sahdiieva
UKR, 0
52
Punti
18
Tornei
740
Best: 740
▼
-4
Noemi Maines
ITA, 0
52
Punti
19
Tornei
741
Best: 741
▼
-4
Kailey Evans
USA, 0
51
Punti
9
Tornei
742
Best: 742
▼
-4
Margaux Maquet
BEL, 0
51
Punti
10
Tornei
743
Best: 430
▼
-4
Karine Sarkisova
RUS, 07-06-1998
51
Punti
11
Tornei
744
Best: 685
▲
1
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
51
Punti
15
Tornei
745
Best: 745
▲
2
Maya Iyengar
USA, 0
50
Punti
16
Tornei
746
Best: 746
▲
5
Yiming Dang
CHN, 0
50
Punti
12
Tornei
747
Best: 747
▲
18
Gaeul Jang
KOR, 0
50
Punti
9
Tornei
748
Best: 748
▼
-5
Maria Sholokhova
RUS, 0
50
Punti
7
Tornei
749
Best: 749
▼
-5
Petra Konjikusic
SRB, 0
50
Punti
12
Tornei
750
Best: 356
▲
13
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
50
Punti
15
Tornei
751
Best: 190
▼
-10
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
49
Punti
12
Tornei
752
Best: 752
▲
23
Viola Turini
ITA, 0
49
Punti
12
Tornei
753
Best: 753
▼
-21
Stefania Bojica
ROU, 0
49
Punti
8
Tornei
754
Best: 754
▲
61
Shiho Tsujioka
JPN, 0
49
Punti
15
Tornei
755
Best: 755
▼
-5
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
48
Punti
14
Tornei
756
Best: 756
▲
36
Shiyu Ye
CHN, 0
48
Punti
8
Tornei
757
Best: 757
▲
19
Monique Barry
NZL, 0
48
Punti
16
Tornei
758
Best: 758
▼
-6
Shruti Ahlawat
IND, 0
48
Punti
6
Tornei
759
Best: 759
▼
-6
Indianna Spink
GBR, 0
48
Punti
11
Tornei
760
Best: 760
▼
-6
Vlada Mincheva
RUS, 0
48
Punti
12
Tornei
761
Best: 761
▼
-6
Laima Vladson
UZB, 0
48
Punti
15
Tornei
762
Best: 762
▼
-5
Chelsea Fontenel
SUI, 0
48
Punti
16
Tornei
763
Best: 337
▼
-33
Yuliana Lizarazo
COL, 23-05-1993
47
Punti
8
Tornei
764
Best: 764
▼
-5
Meng-Yi Chen
CHN, 0
47
Punti
13
Tornei
765
Best: 728
▼
-4
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
47
Punti
8
Tornei
766
Best: 186
▼
-26
Ya-Hsuan Lee
TPE, 20-07-1995
47
Punti
11
Tornei
767
Best: 767
▲
37
Xi Luo
CHN, 0
47
Punti
13
Tornei
768
Best: 768
▼
-6
Belle Thompson
AUS, 0
47
Punti
13
Tornei
769
Best: 685
▲
2
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
47
Punti
14
Tornei
770
Best: 770
▼
-6
Alyssa Ahn
USA, 0
46
Punti
9
Tornei
771
Best: 771
▼
-5
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 0
46
Punti
13
Tornei
772
Best: 137
▼
-165
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
46
Punti
7
Tornei
773
Best: 773
▼
-5
Ava Hrastar
USA, 0
46
Punti
9
Tornei
774
Best: 774
▼
-4
Coco Bosman
NED, 0
46
Punti
13
Tornei
775
Best: 775
▼
-3
Yasmin Ezzat
EGY, 0
46
Punti
14
Tornei
776
Best: 776
▲
22
Camilla Gennaro
ITA, 0
46
Punti
16
Tornei
777
Best: 777
▲
9
Giulia Safina Popa
ROU, 0
45
Punti
5
Tornei
778
Best: 317
▲
47
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
45
Punti
11
Tornei
779
Best: 779
▼
-2
Anne Christine Lutkemeyer Obregon
USA, 0
45
Punti
6
Tornei
780
Best: 525
▼
-2
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
45
Punti
9
Tornei
781
Best: 781
▼
-2
Karla Popovic
CRO, 0
45
Punti
10
Tornei
782
Best: 782
▲
8
Yujin Kim
KOR, 0
45
Punti
12
Tornei
783
Best: 20
▼
-2
Daria Saville
AUS, 05-03-1994
44
Punti
3
Tornei
784
Best: 784
▲
120
Kanon Sawashiro
JPN, 0
44
Punti
10
Tornei
785
Best: 785
▼
-27
Sae Noguchi
JPN, 0
44
Punti
10
Tornei
786
Best: 786
▼
-38
Mia Horvit
USA, 0
44
Punti
12
Tornei
787
Best: 787
▲
21
Anna Snigireva
RUS, 0
44
Punti
13
Tornei
788
Best: 788
▼
-1
Irem Kurt
TUR, 0
43
Punti
12
Tornei
789
Best: 789
--
0
Chloe Noel
FRA, 0
43
Punti
9
Tornei
790
Best: 790
▼
-6
Tiana Tian Deng
SWE, 0
43
Punti
11
Tornei
791
Best: 791
--
0
Onyu Choi
KOR, 0
43
Punti
13
Tornei
792
Best: 792
▲
13
Jamilah Snells
USA, 0
43
Punti
15
Tornei
793
Best: 793
▲
28
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
43
Punti
15
Tornei
794
Best: 601
▼
-21
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
43
Punti
15
Tornei
795
Best: 795
▼
-21
Christasha Mcneil
USA, 0
42
Punti
11
Tornei
796
Best: 796
▼
-3
Evialina Laskevich
BLR, 0
42
Punti
10
Tornei
797
Best: 470
▼
-9
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
42
Punti
4
Tornei
798
Best: 798
▼
-63
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
42
Punti
11
Tornei
799
Best: 799
▼
-4
Sabine Rutlauka
LAT, 0
42
Punti
11
Tornei
800
Best: 348
▲
3
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
42
Punti
12
Tornei
801
Best: 531
▼
-5
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
42
Punti
13
Tornei
802
Best: 359
▼
-5
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
42
Punti
13
Tornei
803
Best: 803
▲
30
Luna Maria Cinalli
ARG, 0
41
Punti
8
Tornei
804
Best: 804
▼
-4
Victoria Gomez
ESP, 0
41
Punti
7
Tornei
805
Best: 805
▼
-4
Amy Sucha
CZE, 0
41
Punti
8
Tornei
806
Best: 806
▼
-4
Maria Lazarenko
UKR, 0
41
Punti
9
Tornei
807
Best: 422
▼
-65
Ani Amiraghyan
ARM, 09-10-1993
40
Punti
9
Tornei
808
Best: 555
▼
-41
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
40
Punti
14
Tornei
809
Best: 809
▼
-3
Luna Vujovic
SRB, 0
40
Punti
6
Tornei
810
Best: 810
▲
102
Salma Drugdova
SVK, 0
40
Punti
11
Tornei
811
Best: 811
▼
-2
Klara Veldman
NED, 0
40
Punti
12
Tornei
812
Best: 801
▼
-2
Lucie Petruzelova
CZE, 30-08-2002
40
Punti
14
Tornei
813
Best: 813
▼
-33
Madelief Hageman
NED, 0
40
Punti
19
Tornei
814
Best: 814
▼
-3
Daphnee Mpetshi Perricard
FRA, 0
39
Punti
10
Tornei
815
Best: 584
▼
-3
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
39
Punti
18
Tornei
816
Best: 816
▲
129
Gyeong Seo Lee
KOR, 0
39
Punti
5
Tornei
817
Best: 817
▼
-10
Ella Haavisto
FIN, 0
39
Punti
11
Tornei
818
Best: 330
▲
21
Ksenia Laskutova
RUS, 29-08-1996
39
Punti
13
Tornei
819
Best: 12
▼
-2
Yanina Wickmayer
BEL, 20-10-1989
38
Punti
3
Tornei
820
Best: 330
▼
-7
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
38
Punti
9
Tornei
821
Best: 317
▼
-3
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
38
Punti
13
Tornei
822
Best: 822
▼
-3
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
38
Punti
13
Tornei
823
Best: 823
▼
-3
Sarah Melany Fajmonova
CZE, 0
38
Punti
8
Tornei
824
Best: 824
▲
22
Francesca Gandolfi
ITA, 0
38
Punti
13
Tornei
825
Best: 781
▼
-9
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
38
Punti
13
Tornei
826
Best: 826
▲
3
Isabella Barrera Aguirre
USA, 0
38
Punti
16
Tornei
827
Best: 708
▼
-5
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
38
Punti
16
Tornei
828
Best: 158
▼
-5
Ekaterina Makarova
RUS, 15-02-1996
37
Punti
7
Tornei
829
Best: 829
▲
22
Mao Mushika
JPN, 0
37
Punti
6
Tornei
830
Best: 830
▼
-4
Marianne Argyrokastriti
GRE, 0
37
Punti
10
Tornei
831
Best: 196
▼
-3
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
37
Punti
13
Tornei
832
Best: 832
▼
-2
Lilian Poling
USA, 0
37
Punti
16
Tornei
833
Best: 5
▼
-2
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
834
Best: 834
▼
-2
Yushan Shao
CHN, 0
36
Punti
9
Tornei
835
Best: 835
--
0
Laquisa Khan
AUS, 0
36
Punti
13
Tornei
836
Best: 836
--
0
Selina Dal
GER, 0
36
Punti
5
Tornei
837
Best: 837
▲
152
Felitsata Dorofeeva-Rybas
RUS, 0
36
Punti
7
Tornei
838
Best: 838
▼
-1
Yuhan Liu
CHN, 0
36
Punti
9
Tornei
839
Best: 451
▲
20
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
36
Punti
14
Tornei
840
Best: 840
--
0
Anna Frey
USA, 0
35
Punti
4
Tornei
841
Best: 841
▼
-7
Monika Stankiewicz
POL, 0
35
Punti
11
Tornei
842
Best: 842
▼
-1
Chukwumelije Clarke
USA, 0
35
Punti
7
Tornei
843
Best: 843
--
0
Amy Stevens
AUS, 0
35
Punti
7
Tornei
844
Best: 844
▲
150
Ulyana Hrabavets
BUL, 0
35
Punti
9
Tornei
845
Best: 845
▲
95
Valeriia Artemeva
RUS, 0
35
Punti
10
Tornei
846
Best: 846
▼
-2
Johanna Silva
GER, 0
35
Punti
10
Tornei
847
Best: 847
▼
-9
Yingqun Sun
CHN, 0
35
Punti
10
Tornei
848
Best: 848
▼
-3
Kate Mansfield
USA, 0
35
Punti
10
Tornei
849
Best: 849
▲
3
Lorena Solar Donoso
ESP, 0
35
Punti
13
Tornei
850
Best: 674
▼
-3
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
35
Punti
14
Tornei
851
Best: 851
▼
-3
Brooke Black
GBR, 0
34
Punti
6
Tornei
852
Best: 852
▼
-3
Akanksha Nitture
IND, 0
34
Punti
14
Tornei
853
Best: 853
▼
-3
Suha Lee
KOR, 0
34
Punti
4
Tornei
854
Best: 854
▼
-12
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
34
Punti
6
Tornei
855
Best: 855
▲
123
Capucine Jauffret
USA, 0
34
Punti
7
Tornei
856
Best: 411
▼
-2
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
33
Punti
6
Tornei
857
Best: 857
▲
30
Carmen Gallardo Guevara
ESP, 0
33
Punti
12
Tornei
858
Best: 858
▼
-3
Allegra Korpanec Davies
GBR, 0
33
Punti
14
Tornei
859
Best: 859
▼
-45
Maia Ilinca Burcescu
ROU, 0
33
Punti
7
Tornei
860
Best: 860
▼
-3
Suana Tucakovic
BIH, 0
33
Punti
8
Tornei
861
Best: 184
▲
5
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
33
Punti
8
Tornei
862
Best: 862
▼
-4
Olga Danilova
CYP, 0
33
Punti
9
Tornei
863
Best: 10
▼
-3
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
32
Punti
6
Tornei
864
Best: 864
▼
-3
Makenna Jones
USA, 0
32
Punti
7
Tornei
865
Best: 865
▼
-3
Jizelle Sibai
AUS, 0
32
Punti
5
Tornei
866
Best: 866
▼
-10
Dj Bennett
USA, 0
32
Punti
3
Tornei
867
Best: 867
▲
189
Alina Trynkina
RUS, 0
32
Punti
4
Tornei
868
Best: 868
▼
-5
Sofia Rojas
USA, 0
32
Punti
5
Tornei
869
Best: 869
▼
-5
Ophelie Boullay
FRA, 0
32
Punti
5
Tornei
870
Best: 870
▼
-5
Janae Preston
USA, 0
32
Punti
5
Tornei
871
Best: 871
▲
19
Elza Tomase
LAT, 0
32
Punti
8
Tornei
872
Best: 872
▼
-5
Zuzanna Kolonus
POL, 0
32
Punti
8
Tornei
873
Best: 318
▲
1
Dabin Kim
KOR, 02-01-1997
32
Punti
9
Tornei
874
Best: 874
▲
87
Maayan Laron
ISR, 0
32
Punti
10
Tornei
875
Best: 537
▼
-7
Mana Kawamura
JPN, 06-08-2001
32
Punti
10
Tornei
876
Best: 876
▲
25
Darja Suvirdjonkova
SRB, 0
32
Punti
12
Tornei
877
Best: 877
▼
-8
Maria Oliver Sanchez
ESP, 0
32
Punti
13
Tornei
878
Best: 878
▼
-25
Claudia Ferrer Perez
ESP, 0
32
Punti
13
Tornei
879
Best: 879
▲
1
Paula Cembranos
SUI, 0
32
Punti
15
Tornei
880
Best: 2
▼
-9
Petra Kvitova
CZE, 08-03-1990
31
Punti
4
Tornei
881
Best: 881
▼
-9
Marta Lombardini
ITA, 0
31
Punti
10
Tornei
882
Best: 882
▼
-83
Lavinia Tanasie
ROU, 0
31
Punti
8
Tornei
883
Best: 99
▼
-10
Valeria Savinykh
RUS, 20-02-1991
31
Punti
9
Tornei
884
Best: 884
▲
4
Alja Senica
SLO, 0
31
Punti
14
Tornei
885
Best: 885
▲
21
Denisa Zoldakova
CZE, 0
31
Punti
4
Tornei
886
Best: 886
▼
-11
Louna Zoppas
FRA, 0
31
Punti
9
Tornei
887
Best: 714
▼
-60
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
31
Punti
10
Tornei
888
Best: 888
▼
-12
Diana-Ioana Simionescu
ROU, 0
31
Punti
11
Tornei
889
Best: 889
▼
-11
Carolin Raschdorf
GER, 0
31
Punti
13
Tornei
890
Best: 890
▼
-11
Ustiniya Lekomtseva
RUS, 0
31
Punti
14
Tornei
891
Best: 658
▼
-10
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
31
Punti
16
Tornei
892
Best: 892
▲
21
Maddalena Giordano
ITA, 0
31
Punti
16
Tornei
893
Best: 802
▼
-10
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
30
Punti
12
Tornei
894
Best: 894
▼
-9
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
30
Punti
5
Tornei
895
Best: 895
▼
-9
Ruby Cooling
GBR, 0
30
Punti
9
Tornei
896
Best: 896
▼
-7
Didi Bredberg Canizares
USA, 0
30
Punti
7
Tornei
897
Best: 897
▼
-6
Aspen Schuman
USA, 0
30
Punti
7
Tornei
898
Best: 898
▼
-21
Ava Rodriguez
USA, 0
30
Punti
11
Tornei
899
Best: 124
▲
12
Georgina Garcia Perez
ESP, 13-05-1992
29
Punti
10
Tornei
900
Best: 900
▲
26
Elyse Tse
NZL, 0
29
Punti
13
Tornei
901
Best: 901
▼
-8
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
902
Best: 902
▼
-8
Welles Newman
USA, 0
29
Punti
4
Tornei
903
Best: 263
▼
-8
Stephanie Wagner
GER, 17-09-1994
29
Punti
5
Tornei
904
Best: 904
▼
-8
Petra Sedlackova
CZE, 0
29
Punti
6
Tornei
905
Best: 905
▲
208
Emma Kamper
DEN, 0
29
Punti
6
Tornei
906
Best: 906
▼
-9
Anastasija Cvetkovic
SRB, 0
29
Punti
6
Tornei
907
Best: 192
▼
-9
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
29
Punti
7
Tornei
908
Best: 908
▼
-9
Emma Jackson
USA, 0
29
Punti
7
Tornei
909
Best: 111
--
0
Francoise Abanda
CAN, 05-02-1997
29
Punti
7
Tornei
910
Best: 910
▼
-40
Wozuko Mdlulwa
RSA, 0
29
Punti
15
Tornei
911
Best: 20
▼
-19
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
28
Punti
10
Tornei
912
Best: 912
▼
-10
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
28
Punti
14
Tornei
913
Best: 913
▼
-5
Victoria Osuigwe
USA, 0
28
Punti
5
Tornei
914
Best: 914
▼
-14
Annika Penickova
USA, 0
28
Punti
6
Tornei
915
Best: 546
▲
9
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
28
Punti
14
Tornei
916
Best: 916
▲
27
Marta Soriano Santiago
ESP, 0
28
Punti
16
Tornei
917
Best: 917
▼
-2
Charo Esquiva Banuls
ESP, 0
27
Punti
9
Tornei
918
Best: 317
▼
-15
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
27
Punti
15
Tornei
919
Best: 919
▼
-3
Joy De Zeeuw
NED, 0
27
Punti
9
Tornei
920
Best: 920
▼
-3
Sonal Patil
IND, 0
27
Punti
11
Tornei
921
Best: 36
▼
-3
Nadia Podoroska
ARG, 10-02-1997
27
Punti
3
Tornei
922
Best: 922
▼
-3
Ashleigh Simes
AUS, 0
27
Punti
4
Tornei
923
Best: 371
▼
-3
Eliz Maloney
GBR, 10-08-2000
27
Punti
5
Tornei
924
Best: 924
▼
-3
Tianmei Wang
USA, 0
27
Punti
6
Tornei
925
Best: 925
▲
33
Amelia Paszun
POL, 0
27
Punti
10
Tornei
926
Best: 926
▼
-3
Nanari Katsumi
JPN, 0
27
Punti
10
Tornei
927
Best: 39
▼
-13
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
26
Punti
6
Tornei
928
Best: 928
▼
-3
Candela Vazquez
ARG, 0
26
Punti
10
Tornei
929
Best: 699
▲
24
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
26
Punti
13
Tornei
930
Best: 297
▼
-3
Julieta Estable
ARG, 15-07-1997
26
Punti
4
Tornei
931
Best: 931
▼
-3
Lucie Urbanova
CZE, 0
26
Punti
6
Tornei
932
Best: 589
▼
-3
Allura Zamarripa
USA, 15-08-2002
26
Punti
7
Tornei
933
Best: 933
▼
-3
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
934
Best: 693
▼
-3
Evgeniya Burdina
RUS, 17-01-2001
26
Punti
9
Tornei
935
Best: 935
▼
-1
Lavinia Luciano
ITA, 0
26
Punti
13
Tornei
936
Best: 936
▼
-1
Kristina Penickova
USA, 0
25
Punti
6
Tornei
937
Best: 814
▼
-1
Ana Filipa Santos
POR, 12-02-1996
25
Punti
11
Tornei
938
Best: 377
▼
-114
Maria Portillo Ramirez
MEX, 08-05-1999
25
Punti
9
Tornei
939
Best: 939
▼
-2
Elizabeth Coleman
USA, 0
25
Punti
11
Tornei
940
Best: 940
▼
-2
Ksenia Smirnova
RUS, 0
25
Punti
2
Tornei
941
Best: 941
▼
-2
Teah Chavez
CAN, 0
25
Punti
5
Tornei
942
Best: 942
▲
4
Ha Eum Lee
KOR, 0
25
Punti
6
Tornei
943
Best: 943
▼
-10
Ela Milic
SLO, 0
25
Punti
10
Tornei
944
Best: 944
▼
-2
Arina Arifullina
RUS, 0
25
Punti
11
Tornei
945
Best: 278
▼
-1
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
24
Punti
7
Tornei
946
Best: 946
▲
1
Abigail Rencheli
USA, 0
24
Punti
7
Tornei
947
Best: 752
▼
-25
Astrid Brune Olsen
NOR, 23-06-1999
24
Punti
8
Tornei
948
Best: 838
--
0
Agustina Chlpac
ARG, 10-02-1997
24
Punti
8
Tornei
949
Best: 949
--
0
Stefaniya Pushkar
SUI, 0
24
Punti
9
Tornei
950
Best: 667
▼
-9
Natsuho Arakawa
JPN, 03-09-1997
24
Punti
9
Tornei
951
Best: 951
▼
-1
Romane Longueville
BEL, 0
24
Punti
10
Tornei
952
Best: 952
▲
7
Kamonwan Yodpetch
THA, 0
24
Punti
10
Tornei
953
Best: 690
▲
96
Elena Jamshidi
DEN, 16-03-2001
24
Punti
11
Tornei
954
Best: 954
▲
13
Simona Ogescu
ROU, 0
24
Punti
13
Tornei
955
Best: 20
▼
-4
Mihaela Buzarnescu
ROU, 04-05-1988
23
Punti
8
Tornei
956
Best: 956
▼
-51
Kallista Liu
HKG, 0
23
Punti
10
Tornei
957
Best: 957
▼
-3
Polina Skliar
UKR, 0
23
Punti
5
Tornei
958
Best: 548
▼
-3
Arabella Koller
AUT, 31-08-2000
23
Punti
6
Tornei
959
Best: 959
▼
-2
Sera Nishimoto
JPN, 0
23
Punti
7
Tornei
960
Best: 960
--
0
Alesia Breaz
ROU, 0
23
Punti
10
Tornei
961
Best: 504
▲
1
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
23
Punti
10
Tornei
962
Best: 734
▲
1
Polina Bakhmutkina
BEL, 25-04-1999
23
Punti
10
Tornei
963
Best: 662
▲
1
Alicia Smith
AUS, 27-09-1996
23
Punti
10
Tornei
964
Best: 964
▲
1
Arina Varaksina
RUS, 0
23