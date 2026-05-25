Roland Garros, Paolini supera Yastremska all’esordio: al secondo turno sfida Solana Sierra

Buona la prima per Jasmine Paolini al Roland Garros 2026. La tennista toscana ha superato all’esordio l’ucraina Dayana Yastremska con il punteggio di 7-5 6-3, conquistando l’accesso al secondo turno dello Slam parigino.

Non è stata una partita semplice né sempre brillante per l’azzurra, ancora lontana dal suo miglior livello, ma in uno Slam conta soprattutto avanzare. Paolini ha saputo soffrire nei momenti più complicati, restando lucida quando il match sembrava poter prendere una direzione pericolosa.

Nel primo set Jasmine è partita bene, trovando il break per il 3-1. Yastremska, però, ha reagito immediatamente, alzando l’aggressività in risposta e riuscendo a ribaltare la situazione fino al 5-3. L’ucraina ha servito per il set, ma proprio in quel momento Paolini ha cambiato ritmo: prima ha tenuto il servizio per il 4-5, poi ha approfittato di alcuni errori dell’avversaria per piazzare il controbreak del 5-5.

Da lì la toscana ha infilato quattro game consecutivi, salendo 6-5 e chiudendo poi il parziale in risposta sul 7-5, grazie a un altro errore di rovescio di Yastremska. Un set complicato, ma vinto con grande capacità di resistenza.

Nel secondo set Paolini ha rischiato subito, trovandosi sotto 0-40 nel game d’apertura. L’azzurra è però riuscita a salvarsi, rimontando con pazienza e portando a casa un turno di battuta molto importante dal punto di vista mentale. Poco dopo è arrivato il break del 2-0, al termine di un game lunghissimo nel quale Yastremska ha continuato a sbagliare soprattutto con il rovescio.

Paolini ha confermato il vantaggio salendo 3-0, poi ha gestito il margine con maggiore ordine. L’ucraina ha provato a restare in partita, ma la toscana ha tenuto alta l’attenzione nei game decisivi, portandosi sul 5-2 e chiudendo poi al servizio sul 6-3 con una prima vincente al centro.

Il successo consente a Paolini di superare un primo turno potenzialmente insidioso contro una giocatrice potente e capace di trovare vincenti improvvisi. L’azzurra non ha ancora espresso il suo tennis migliore, ma ha mostrato carattere, capacità di difesa e concretezza nei momenti chiave.

Al secondo turno Paolini affronterà Solana Sierra, numero 68 del mondo. Un match da non sottovalutare, ma anche un’occasione importante per l’azzurra per entrare progressivamente nel torneo e cercare maggiore continuità dopo un debutto vinto più con la testa che con la brillantezza.

GS Roland Garros Jasmine Paolini [13] Jasmine Paolini [13] 7 6 Dayana Yastremska Dayana Yastremska 5 3 Vincitore: Jasmine Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico