Djokovic soffre ma passa a Parigi: rimonta Mpetshi Perricard e vola al secondo turno del Roland Garros

Esordio tutt’altro che semplice, ma vincente, per Novak Djokovic al Roland Garros. Il serbo ha dovuto rimontare un set di svantaggio contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, imponendosi con il punteggio di 5-7 7-5 6-1 6-4 dopo 2 ore e 51 minuti di gioco.

Per Djokovic si trattava della 82ª presenza in un torneo del Grande Slam, nuovo dato record nella sua carriera. Con questa vittoria, il 24 volte campione Slam porta a 80-2 il suo bilancio nei primi turni dei Major: l’ultima sconfitta all’esordio in uno Slam risale addirittura agli Australian Open 2006.

Il primo confronto diretto tra Djokovic e Mpetshi Perricard si è rivelato più complicato del previsto per l’ex numero uno del mondo. Il francese, spinto dal pubblico di casa, ha fatto valere soprattutto il servizio, trovando grande potenza e prime pesanti che hanno messo in difficoltà il serbo nei primi due set.

Djokovic ha faticato a leggere le traiettorie del francese e ha commesso anche alcuni errori insoliti, soprattutto nella prima parte dell’incontro. Mpetshi Perricard ne ha approfittato per strappare il primo set per 7-5, alimentando la speranza di una grande sorpresa sul Centrale.

Il momento chiave è arrivato nel secondo set. Djokovic ha costruito occasioni su occasioni in risposta, ma il francese ha annullato ben nove palle break, restando aggrappato al parziale con coraggio. Alla decima chance, però, il serbo ha finalmente trovato il break decisivo, chiudendo il set per 7-5 e rimettendo la partita in equilibrio.

Da quel momento, il match è cambiato completamente. Djokovic ha iniziato a leggere meglio il servizio di Mpetshi Perricard, ha alzato la qualità in risposta e ha preso progressivamente il controllo dello scambio. Il terzo set è stato un monologo del serbo, che ha accelerato fino al 6-1.

Nel quarto parziale il francese ha provato a restare agganciato, ma Djokovic ha ormai trovato ritmo e sicurezza. Con maggiore lucidità nei turni di risposta e una gestione più solida dei propri game di battuta, il tre volte campione del Roland Garros ha chiuso 6-4, evitando una battaglia ancora più lunga.

Con questo successo Djokovic conquista la sua 102ª vittoria al Roland Garros e accede al secondo turno per la 22ª partecipazione consecutiva nel torneo parigino. Un dato che conferma ancora una volta la sua straordinaria continuità sulla terra francese.

Mpetshi Perricard sognava un’impresa storica. Il francese puntava a diventare il primo connazionale a battere Djokovic dai tempi di Benoit Paire a Miami 2018 e uno dei giocatori con ranking più basso a sconfiggere il serbo in uno Slam. Per due set ha fatto tremare il campione, ma alla distanza la maggiore esperienza di Djokovic ha fatto la differenza.

Al secondo turno Djokovic affronterà un altro francese, Valentin Royer, che ha superato Hugo Dellien con il punteggio di 6-4 6-2 6-2 in un’ora e 58 minuti.

L’esordio non è stato una passeggiata, ma per Djokovic conta soprattutto essere passato. Dopo una partenza complicata e una sola partita giocata sulla terra in questa stagione prima di Parigi, il serbo ha trovato una vittoria importante per prendere ritmo e fiducia. Il Roland Garros è appena iniziato, ma Novak è già stato chiamato a rispondere a un primo vero test.

GS Roland Garros Giovanni Mpetshi perricard Giovanni Mpetshi perricard 7 5 1 4 Novak Djokovic [3] Novak Djokovic [3] 5 7 6 6 Vincitore: Novak Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 Novak Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Giovanni Mpetshi perricard 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Giovanni Mpetshi perricard 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Giovanni Mpetshi perricard 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Giovanni Mpetshi perricard 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Novak Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Giovanni Mpetshi perricard 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Giovanni Mpetshi perricard 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Giovanni Mpetshi perricard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Giovanni Mpetshi perricard 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Novak Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Giovanni Mpetshi perricard 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Giovanni Mpetshi perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Giovanni Mpetshi perricard 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Giovanni Mpetshi perricard 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Giovanni Mpetshi perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Giovanni Mpetshi perricard 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Novak Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Giovanni Mpetshi perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Novak Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Giovanni Mpetshi perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Giovanni Mpetshi perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Giovanni Mpetshi perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Giovanni Mpetshi perricard 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Novak Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Giovanni Mpetshi perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Novak Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico