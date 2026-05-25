Classifica ATP Italiani: Matteo Arnaldi esce di nuovo dalla top 100. Nelle retrovie +21 per Andrea Guerrieri
25/05/2026 13:04 3 commenti
Classifica Atp Entry System Singolo (25-05-2026)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
14750
Punti
19
Tornei
11
Best: 5
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3115
Punti
23
Tornei
14
Best: 12
▼
-2
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2340
Punti
27
Tornei
17
Best: 16
▼
-1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
2260
Punti
32
Tornei
70
Best: 35
▼
-1
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
815
Punti
26
Tornei
73
Best: 63
▼
-1
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
777
Punti
28
Tornei
104
Best: 29
▼
-8
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
586
Punti
21
Tornei
105
Best: 6
▲
2
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
585
Punti
23
Tornei
124
Best: 124
▲
2
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
507
Punti
19
Tornei
128
Best: 108
--
0
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
490
Punti
26
Tornei
138
Best: 60
▼
-1
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
443
Punti
28
Tornei
161
Best: 118
--
0
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
372
Punti
24
Tornei
163
Best: 67
--
0
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
366
Punti
18
Tornei
172
Best: 151
▲
1
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
344
Punti
19
Tornei
178
Best: 16
▲
2
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
329
Punti
29
Tornei
196
Best: 196
▲
1
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
296
Punti
30
Tornei
209
Best: 127
▼
-4
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
273
Punti
33
Tornei
231
Best: 231
▲
21
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
251
Punti
26
Tornei
238
Best: 183
▼
-22
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
242
Punti
26
Tornei
239
Best: 239
▲
2
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
242
Punti
28
Tornei
246
Best: 121
--
0
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
227
Punti
17
Tornei
254
Best: 125
▼
-4
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
216
Punti
9
Tornei
258
Best: 108
▲
11
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
211
Punti
27
Tornei
285
Best: 281
▼
-2
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
188
Punti
28
Tornei
327
Best: 322
▲
5
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
158
Punti
34
Tornei
344
Best: 298
▲
2
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
148
Punti
21
Tornei
359
Best: 359
▲
17
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
141
Punti
26
Tornei
364
Best: 364
▲
34
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
138
Punti
28
Tornei
368
Best: 364
--
0
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
137
Punti
26
Tornei
383
Best: 341
▲
41
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
127
Punti
26
Tornei
393
Best: 288
▼
-6
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
124
Punti
19
Tornei
413
Best: 413
▲
4
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
116
Punti
22
Tornei
443
Best: 357
▼
-1
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
104
Punti
12
Tornei
449
Best: 368
▲
6
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
103
Punti
27
Tornei
456
Best: 315
▲
32
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
101
Punti
21
Tornei
458
Best: 357
▼
-4
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
101
Punti
27
Tornei
465
Best: 464
▲
7
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
99
Punti
12
Tornei
468
Best: 387
▼
-5
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
98
Punti
23
Tornei
472
Best: 463
▼
-1
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
98
Punti
30
Tornei
477
Best: 415
▲
3
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
96
Punti
29
Tornei
481
Best: 183
--
0
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
95
Punti
26
Tornei
498
Best: 498
▲
14
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
87
Punti
24
Tornei
502
Best: 453
▼
-5
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
86
Punti
24
Tornei
506
Best: 506
▲
15
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
85
Punti
29
Tornei
526
Best: 517
▼
-9
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
79
Punti
23
Tornei
534
Best: 509
▲
26
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
78
Punti
20
Tornei
556
Best: 128
▼
-4
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
71
Punti
4
Tornei
564
Best: 564
--
0
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
70
Punti
33
Tornei
566
Best: 456
▲
3
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
69
Punti
19
Tornei
602
Best: 540
▲
10
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
62
Punti
30
Tornei
613
Best: 470
▲
1
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
59
Punti
13
Tornei
626
Best: 443
▼
-19
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
57
Punti
26
Tornei
631
Best: 285
▲
1
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
56
Punti
14
Tornei
650
Best: 617
▲
3
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
53
Punti
15
Tornei
660
Best: 660
--
0
Pierluigi Basile
ITA, 0
52
Punti
13
Tornei
697
Best: 697
▲
1
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
47
Punti
21
Tornei
700
Best: 439
▲
1
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
46
Punti
18
Tornei
721
Best: 402
▲
2
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
43
Punti
17
Tornei
727
Best: 727
▼
-28
Matteo Covato
ITA, 0
43
Punti
26
Tornei
745
Best: 733
▼
-3
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
41
Punti
26
Tornei
769
Best: 523
▼
-3
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
38
Punti
11
Tornei
774
Best: 372
▼
-3
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
38
Punti
15
Tornei
777
Best: 777
▼
-2
Lorenzo Angelini
ITA, 0
38
Punti
24
Tornei
795
Best: 575
▼
-4
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
36
Punti
27
Tornei
815
Best: 599
▲
4
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
34
Punti
19
Tornei
828
Best: 826
▼
-2
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
33
Punti
23
Tornei
839
Best: 832
▼
-2
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
32
Punti
29
Tornei
863
Best: 709
--
0
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
29
Punti
21
Tornei
874
Best: 666
▼
-2
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
28
Punti
25
Tornei
893
Best: 891
▼
-2
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
26
Punti
22
Tornei
896
Best: 858
▼
-4
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
25
Punti
3
Tornei
909
Best: 905
▼
-4
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
25
Punti
23
Tornei
932
Best: 403
▼
-28
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
23
Punti
21
Tornei
944
Best: 944
▲
1
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
22
Punti
20
Tornei
947
Best: 906
▼
-16
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
22
Punti
23
Tornei
955
Best: 784
▲
1
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
21
Punti
15
Tornei
958
Best: 958
▲
60
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
21
Punti
18
Tornei
963
Best: 951
▲
17
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
21
Punti
29
Tornei
972
Best: 971
▼
-1
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
20
Punti
14
Tornei
973
Best: 973
▲
16
Michele Mecarelli
ITA, 0
20
Punti
16
Tornei
988
Best: 902
▲
15
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
19
Punti
12
Tornei
999
Best: 967
▼
-3
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
19
Punti
25
Tornei
1027
Best: 827
▼
-5
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
17
Punti
23
Tornei
1046
Best: 1046
▼
-4
Andrea De Marchi
ITA, 0
16
Punti
22
Tornei
1081
Best: 1048
▲
16
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
14
Punti
23
Tornei
1123
Best: 377
▼
-5
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
12
Punti
13
Tornei
1128
Best: 1128
▼
-7
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
12
Punti
16
Tornei
1145
Best: 1069
▼
-2
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
11
Punti
10
Tornei
1158
Best: 1126
▼
-32
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
11
Punti
17
Tornei
1161
Best: 1161
--
0
Maximilian Figl
ITA, 0
11
Punti
21
Tornei
1183
Best: 1183
▲
40
Lorenzo Comino
ITA, 0
10
Punti
13
Tornei
1184
Best: 1184
▼
-1
Leonardo Primucci
ITA, 0
10
Punti
14
Tornei
1185
Best: 1185
▼
-1
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
10
Punti
14
Tornei
1194
Best: 1194
▲
39
Nicolo Toffanin
ITA, 0
10
Punti
18
Tornei
1196
Best: 1196
▲
39
Filippo Mazzola
ITA, 0
10
Punti
18
Tornei
1203
Best: 1203
▼
-1
Andrea Meduri
ITA, 0
9
Punti
4
Tornei
1210
Best: 1210
▼
-1
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1220
Best: 1154
▼
-4
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
9
Punti
11
Tornei
1258
Best: 873
▲
45
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
8
Punti
10
Tornei
1263
Best: 942
▼
-41
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
8
Punti
12
Tornei
1264
Best: 1264
▼
-2
Gilberto Ravasio
ITA, 0
8
Punti
12
Tornei
1269
Best: 1231
▼
-2
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
8
Punti
16
Tornei
1274
Best: 1274
▼
-4
Samuele Seghetti
ITA, 0
8
Punti
18
Tornei
1275
Best: 812
▼
-1
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
8
Punti
20
Tornei
1291
Best: 1286
▼
-5
Davide Tortora
ITA, 01-01-1900
7
Punti
7
Tornei
1299
Best: 1299
▲
3
Leonardo Borrelli
ITA, 0
7
Punti
10
Tornei
1300
Best: 1300
▲
7
Alessandro Battiston
ITA, 0
7
Punti
10
Tornei
1314
Best: 1314
▲
3
Sebastiano Cocola
ITA, 0
7
Punti
14
Tornei
1342
Best: 1342
▼
-2
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1360
Best: 1360
▲
3
Filippo Alberti
ITA, 0
6
Punti
10
Tornei
1371
Best: 1037
▲
8
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
6
Punti
13
Tornei
1395
Best: 1395
▲
6
Lorenzo Berto
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1417
Best: 938
▲
6
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
5
Punti
8
Tornei
1434
Best: 739
--
0
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
5
Punti
10
Tornei
1441
Best: 1441
--
0
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
5
Punti
12
Tornei
1443
Best: 1443
▲
5
Vito Dell\'Elba
ITA, 0
5
Punti
12
Tornei
1446
Best: 1446
▲
5
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
5
Punti
13
Tornei
1453
Best: 1405
▲
2
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
5
Punti
14
Tornei
1484
Best: 1484
▲
2
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
4
Punti
4
Tornei
1494
Best: 811
▲
1
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
4
Punti
5
Tornei
1501
Best: 1501
--
0
Nicola Rispoli
ITA, 0
4
Punti
6
Tornei
1517
Best: 1156
▲
7
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
4
Punti
8
Tornei
1523
Best: 1523
▲
5
Gabriele Volpi
ITA, 0
4
Punti
8
Tornei
1543
Best: 1170
▲
10
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
4
Punti
11
Tornei
1546
Best: 1546
▲
7
Silvio Mencaglia
ITA, 0
4
Punti
12
Tornei
1586
Best: 1586
▲
8
Felipe Virgili
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1596
Best: 1596
▲
8
William Mirarchi
ITA, 0
3
Punti
4
Tornei
1615
Best: 1040
▲
9
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
5
Tornei
1637
Best: 1637
▲
3
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1653
Best: 1631
▲
5
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
3
Punti
8
Tornei
1653
Best: 1653
▲
5
Mattia Nannelli
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1662
Best: 1662
▲
4
Edoardo Zanada
ITA, 0
3
Punti
9
Tornei
1672
Best: 1672
▲
2
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
3
Punti
10
Tornei
1672
Best: 1672
▲
2
Federico Valle
ITA, 0
3
Punti
10
Tornei
1715
Best: 1715
▲
1
Raffaele Ciurnelli
ITA, 01-01-1900
2
Punti
2
Tornei
1728
Best: 910
▼
-561
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
2
Punti
2
Tornei
1748
Best: 1748
▼
-2
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1774
Best: 1774
▼
-3
Simone Massellani
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1797
Best: 1797
▼
-5
Simone Agostini
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1797
Best: 1797
▼
-5
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1797
Best: 1797
▼
-5
Leonardo Angeloni
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1797
Best: 756
▼
-163
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
2
Punti
5
Tornei
1821
Best: 1821
▼
-29
Giovanni Ciocca
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1821
Best: 1722
▲
1
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
6
Tornei
1839
Best: 1071
▲
1
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
2
Punti
7
Tornei
1865
Best: 906
▼
-1
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
2
Punti
9
Tornei
1872
Best: 1872
▼
-2
Lorenzo Ferri
ITA, 0
2
Punti
10
Tornei
1876
Best: 1705
▲
1
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
11
Tornei
1971
Best: 1971
▲
1
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1971
Best: 1892
▲
1
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1971
Best: 1971
▲
1
Federico Bove
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1971
Best: 1971
▲
1
Alessandro Dragoni
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1971
Best: 1971
▲
1
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1971
Best: 1163
▲
108
Daniele Minighini
ITA, 15-07-2004
1
Punti
2
Tornei
1971
Best: 1971
▲
1
Luigi Valletta
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
2069
Best: 1119
▲
10
Enrique Bogo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2069
Best: 2069
▲
10
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2069
Best: 1846
▼
-97
Marco Migliorati
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2069
Best: 2069
▲
10
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2069
Best: 1807
▲
10
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2134
Best: 1903
▲
10
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
4
Tornei
2170
Best: 2170
▲
11
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2170
Best: 1892
▲
11
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2170
Best: 2123
▲
11
Matteo Mura
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2203
Best: 2203
▲
8
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
2203
Best: 2203
▼
-22
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
2203
Best: 2203
▼
-22
Matteo Sciahbasi
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
2203
Best: 1215
▼
-360
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
1
Punti
6
Tornei
TAG: Italiani
Guerrieri, Cinà, Brancaccio e Napolitano in bilico per le quali di Wimbledon
In classifica Atp live, Cina`, e` n°179 del ranking, praticamente come la Grant nel ranking femminile, tra i due c’e` un anno di differenza di eta`.
la classifica live non è aggiornata live