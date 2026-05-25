Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 25 Maggio 2026

25/05/2026 08:23 3 commenti
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

FRA Roland Garros – terra
R128 Paolini ITA vs D. Yastremska UKR 11:00

Il match deve ancora iniziare

R128 Fucsovics HUN vs Berrettini ITA 11:00

Il match deve ancora iniziare

R128 Cobolli ITA vs Pellegrino ITA 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare





MDA CH 100 Chisinau – terra
R32 Grenier FRA – Nardi ITA 2° inc. ore 12:30
Il match deve ancora iniziare

R32 Topo GER – Giustino ITA Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare




ITA CH 75 Vicenza – terra
Q2 Niklas-Salminen FIN – Tabacco ITA Inizio 10:30

Il match deve ancora iniziare

Q2 Xilas GRE – Dalla Valle ITA 2° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Dedura GER – Brancaccio ITA Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Fellin ITA – Arnaboldi ITA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Compagnucci ITA – Sels NED 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Nesterov BUL – Pieri ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Bertola SUI/Forti ITA – Albiero ITA/Cappellaro ITA Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare




SVK CH 50 Kosice – terra
Q2 Berkieta POL – Rapagnetta ITA Inizio 10:00

ATP Kosice
Tomasz Berkieta [3]
0
0
Daniele Rapagnetta
0
0
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3 commenti

Lukaa 25-05-2026 09:47

Probabilmente non si sentiva di giocare 3 su 5. Mi pare una scelta consapevole

 3
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Detuqueridapresencia 25-05-2026 09:38

Scritto da ospite1
Nardi ha rinunciato al R.G. per giocare un 100

E ha fatto bene. Reduce da infortunio. Si ricomincia dal basso con umiltà

 2
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ospite1 (Guest) 25-05-2026 08:49

Nardi ha rinunciato al R.G. per giocare un 100

 1
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