Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 25 Maggio 2026
Roland Garros – terra
R128 Paolini vs D. Yastremska 11:00
R128 Fucsovics vs Berrettini 11:00
R128 Cobolli vs Pellegrino 4° inc. ore 11:00
CH 100 Chisinau – terra
R32 Grenier – Nardi 2° inc. ore 12:30
R32 Topo – Giustino Non prima 12:30
CH 75 Vicenza – terra
Q2 Niklas-Salminen – Tabacco Inizio 10:30
Q2 Xilas – Dalla Valle 2° inc. ore 10:30
R32 Dedura – Brancaccio Non prima 16:00
Q2 Fellin – Arnaboldi Inizio 11:00
Q2 Compagnucci – Sels 2° inc. ore 11:00
Q2 Nesterov – Pieri 2° inc. ore 11:00
R16 Bertola /Forti – Albiero /Cappellaro Non prima 15:00
CH 50 Kosice – terra
Q2 Berkieta – Rapagnetta Inizio 10:00
TAG: Italiani in campo
3 commenti
Probabilmente non si sentiva di giocare 3 su 5. Mi pare una scelta consapevole
E ha fatto bene. Reduce da infortunio. Si ricomincia dal basso con umiltà
Nardi ha rinunciato al R.G. per giocare un 100