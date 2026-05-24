Challenger 75 Little Rock: Il Tabellone Principale e di Qualificazione
Challenger 75 Little Rock – Tabellone Principale – hard
(1) Dane Sweeny vs Qualifier
Andre Ilagan vs Yasutaka Uchiyama
Qualifier vs (WC) Braden Shick
(PR) Aidan Mayo vs (6) Edas Butvilas
(3) Colton Smith vs (NG) Trevor Svajda
(WC) Daniel Milavsky vs Tung-Lin Wu
(PR) Blake Ellis vs Tyler Zink
Qualifier vs (7) Murphy Cassone
(5) Michael Mmoh vs Hayato Matsuoka
Alex Rybakov vs (CO) Timo Legout
Andres Martin vs Yuta Shimizu
Blaise Bicknell vs (4) Bernard Tomic
(8) Fajing Sun vs (WC) Dakotah Bobo
Philip Sekulic vs Mitchell Krueger
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (2) Nicolas Mejia
Challenger 75 Little Rock – Tabellone Qualificazione – hard
(Alt) (1) Daniel Evans vs Bruno Kuzuhara
(Alt) Erik Arutiunian vs (10) Quinn Vandecasteele
(2) Johannus Monday vs (WC) Adhithya Ganesan
(WC) Jerry Roddick vs (11) Christian Langmo
(3) Henry Searle vs Nicolas Arseneault
Karl Poling vs (8) Jay Friend
(4) Daniel Masur vs (Alt) Joshua Sheehy
Enzo Aguiard vs (9) Masamichi Imamura
(5) Andrew Fenty vs Olaf Pieczkowski
Pavle Marinkov vs (7) Justin Boulais
(6) Hiroki Moriya vs (WC) Keenan Mayo
(WC) Ronald Hohmann vs (12) Dan Martin
