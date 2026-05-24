Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Little Rock: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

24/05/2026 00:30
Murphy Cassone nella foto - Foto getty images
USA Challenger 75 Little Rock – Tabellone Principale – hard
(1) Dane Sweeny AUS vs Qualifier
Andre Ilagan USA vs Yasutaka Uchiyama JPN
Qualifier vs (WC) Braden Shick USA
(PR) Aidan Mayo USA vs (6) Edas Butvilas LTU

(3) Colton Smith USA vs (NG) Trevor Svajda USA
(WC) Daniel Milavsky USA vs Tung-Lin Wu TPE
(PR) Blake Ellis AUS vs Tyler Zink USA
Qualifier vs (7) Murphy Cassone USA

(5) Michael Mmoh USA vs Hayato Matsuoka JPN
Alex Rybakov USA vs (CO) Timo Legout FRA
Andres Martin USA vs Yuta Shimizu JPN
Blaise Bicknell JAM vs (4) Bernard Tomic AUS

(8) Fajing Sun CHN vs (WC) Dakotah Bobo USA
Philip Sekulic AUS vs Mitchell Krueger USA
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (2) Nicolas Mejia COL

USA Challenger 75 Little Rock – Tabellone Qualificazione – hard
(Alt) (1) Daniel Evans GBR vs Bruno Kuzuhara USA
(Alt) Erik Arutiunian BLR vs (10) Quinn Vandecasteele USA

(2) Johannus Monday GBR vs (WC) Adhithya Ganesan USA
(WC) Jerry Roddick USA vs (11) Christian Langmo USA

(3) Henry Searle GBR vs Nicolas Arseneault CAN
Karl Poling USA vs (8) Jay Friend JPN

(4) Daniel Masur GER vs (Alt) Joshua Sheehy USA
Enzo Aguiard AUS vs (9) Masamichi Imamura JPN

(5) Andrew Fenty USA vs Olaf Pieczkowski POL
Pavle Marinkov AUS vs (7) Justin Boulais CAN

(6) Hiroki Moriya JPN vs (WC) Keenan Mayo USA
(WC) Ronald Hohmann USA vs (12) Dan Martin CAN

