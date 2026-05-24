Challenger 75 Vicenza: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 14 azzurri tra md e quali
Challenger 75 Vicenza – Tabellone Principale – terra
(1) Stefano Travaglia vs Alejandro Moro Canas
(WC) Luca Castagnola vs Henri Squire
(Alt) Diego Dedura vs Raul Brancaccio
Qualifier vs (8) Jerome Kym
(4) Marco Cecchinato vs Yu Hsiou Hsu
Qualifier vs (WC) Massimo Giunta
(WC) Jacopo Vasami vs Qualifier
Qualifier vs (6) Gonzalo Bueno
(5) Chun-Hsin Tseng vs Pedro Boscardin Dias
Lautaro Midon vs Joao Lucas Reis Da Silva
Qualifier vs Pol Martin Tiffon
Qualifier vs (3) Joel Schwaerzler
(7) Lukas Neumayer vs Tom Gentzsch
Tristan Boyer vs Miguel Damas
(NG) Manas Dhamne vs Frederico Ferreira Silva
Remy Bertola vs (2) Moez Echargui
Challenger 75 Vicenza – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Li Tu vs (WC) Pietro Bertasi
(Alt) Giorgio Tabacco vs (9) Eero Vasa
(2) Ioannis Xilas vs Samuel Vincent Ruggeri
Enrico Dalla Valle vs (8) Francesco Forti
(3) Mika Brunold vs Kasra Rahmani
JiSung Nam vs (7) Laurent Lokoli
(Alt) (4) Petr Nesterov vs (WC) Daniel Bagnolini
(WC) Alessandro Battiston vs (12) Samuele Pieri
(5) Carlos Sanchez Jover vs Pietro Fellin
Federico Arnaboldi vs (10) Sergio Callejon Hernando
(Alt) (6) Tommaso Compagnucci vs (WC) Jeremy Gschwendtner
Yanis Ghazouani Durand vs (11) Jelle Sels
TAG: Circuito Challenger
1 commento
Cecchinato
Neumayer
Travaglia
Schwaerzler
Kym
Bueno
Tseng
Echargui