Challenger 75 Vicenza: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 14 azzurri tra md e quali

24/05/2026 01:09 1 commento
Stefano Travaglia nella foto
ITA Challenger 75 Vicenza – Tabellone Principale – terra
(1) Stefano Travaglia ITA vs Alejandro Moro Canas ESP
(WC) Luca Castagnola ITA vs Henri Squire GER
(Alt) Diego Dedura GER vs Raul Brancaccio ITA
Qualifier vs (8) Jerome Kym SUI

(4) Marco Cecchinato ITA vs Yu Hsiou Hsu TPE
Qualifier vs (WC) Massimo Giunta ITA
(WC) Jacopo Vasami ITA vs Qualifier
Qualifier vs (6) Gonzalo Bueno PER

(5) Chun-Hsin Tseng TPE vs Pedro Boscardin Dias BRA
Lautaro Midon ARG vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA
Qualifier vs Pol Martin Tiffon ESP
Qualifier vs (3) Joel Schwaerzler AUT

(7) Lukas Neumayer AUT vs Tom Gentzsch GER
Tristan Boyer USA vs Miguel Damas ESP
(NG) Manas Dhamne IND vs Frederico Ferreira Silva POR
Remy Bertola SUI vs (2) Moez Echargui TUN

ITA Challenger 75 Vicenza – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Li Tu AUS vs (WC) Pietro Bertasi ITA
(Alt) Giorgio Tabacco ITA vs (9) Eero Vasa FIN

(2) Ioannis Xilas GRE vs Samuel Vincent Ruggeri ITA
Enrico Dalla Valle ITA vs (8) Francesco Forti ITA

(3) Mika Brunold SUI vs Kasra Rahmani IRI
JiSung Nam KOR vs (7) Laurent Lokoli FRA

(Alt) (4) Petr Nesterov BUL vs (WC) Daniel Bagnolini ITA
(WC) Alessandro Battiston ITA vs (12) Samuele Pieri ITA

(5) Carlos Sanchez Jover ESP vs Pietro Fellin ITA
Federico Arnaboldi ITA vs (10) Sergio Callejon Hernando ESP

(Alt) (6) Tommaso Compagnucci ITA vs (WC) Jeremy Gschwendtner GBR
Yanis Ghazouani Durand FRA vs (11) Jelle Sels NED

1 commento

verygabry 24-05-2026 01:36

Cecchinato

Neumayer

Travaglia
Schwaerzler

Kym
Bueno
Tseng
Echargui

