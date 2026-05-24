Sofia Rocchetti trionfa a Grado: rimonta Trevisan e conquista il titolo ITF

Sofia Rocchetti alza il trofeo nella prima edizione della Venezia Giulia Cup, torneo ITF W15 disputato sui campi in terra rossa del Tennis Club Grado. L’azzurra, sesta testa di serie del tabellone, ha completato una settimana di grande solidità superando in finale Federica Trevisan con il punteggio di 3-6 6-3 6-3, firmando così il secondo titolo ITF in singolare della carriera dopo quello conquistato a Trieste nel 2023.

Una vittoria di carattere, arrivata dopo una finale iniziata in salita. Trevisan, partita dalle qualificazioni e protagonista di un ottimo torneo, ha strappato il primo set, ma Rocchetti è stata brava a non perdere lucidità. Dal secondo parziale l’azzurra ha alzato il livello, trovando maggiore continuità da fondo campo e riuscendo a ribaltare l’inerzia dell’incontro fino al 6-3 decisivo.

Il cammino di Rocchetti a Grado è stato tutt’altro che semplice. Dopo l’esordio vinto contro Greta Rizzetto per 7-5 6-4, la marchigiana ha superato Matilde Paoletti per 2-6 6-1 3-0 e ritiro, poi ha rimontato Denisa Zoldakova nei quarti con il punteggio di 1-6 6-1 6-3. In semifinale, infine, ha dominato il derby contro Camilla Gennaro, imponendosi 6-4 6-1 e conquistando il pass per l’atto conclusivo.

Per Rocchetti si tratta di un successo importante anche in prospettiva ranking e fiducia. La settimana di Grado conferma la sua capacità di lottare nei momenti complicati e di trovare soluzioni anche quando le partite sembrano indirizzate dalla parte dell’avversaria. Il titolo arriva inoltre in un torneo con una forte presenza italiana, chiuso da una finale tutta azzurra tra due giocatrici capaci di valorizzare al meglio l’occasione.

Trevisan esce comunque dal torneo con ottime indicazioni: proveniente dalle qualificazioni, ha raggiunto la finale dopo una battaglia in semifinale contro Francesca Gandolfi, vinta 6-4 1-6 7-6(5). Rocchetti, però, ha avuto l’ultima parola, completando la rimonta e chiudendo una settimana da protagonista assoluta sulla terra battuta friulana.