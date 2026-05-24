Roland Garros 2026 - Day 1 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Oggi in campo anche 4 azzurri (LIVE)

24/05/2026 09:26 26 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  24 Maggio 2026

20°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 33°C
CIELO Soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 24 Maggio
09:00
21°
10:00
24°
11:00
27°
12:00
29°
13:00
30°
14:00
31°
15:00
32°
16:00
33°
17:00
32°
18:00
32°
🔥  Caldo nelle ore centrali: giornata asciutta per il programma del primo turno
🎾  Programma del giorno — 24 Maggio
🎾
Roland Garros · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
RG R1
☀  Soleggiato
🔥  Caldo
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Sinja Kraus AUT vs Belinda Bencic SUI

GS Roland Garros
Sinja Kraus
40
2
2
Belinda Bencic [11]
A
6
4
Mostra dettagli

Benjamin Bonzi FRA vs Alexander Zverev GER

Il match deve ancora iniziare

Mirra Andreeva --- vs Fiona Ferro FRA

Il match deve ancora iniziare

Giovanni Mpetshi perricard FRA vs Novak Djokovic SRB

Il match deve ancora iniziare




Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Karen Khachanov --- vs Arthur Gea FRA

GS Roland Garros
Karen Khachanov [13]
0
6
7
0
Arthur Gea
0
3
6
0
Mostra dettagli

Hailey Baptiste USA vs Barbora Krejcikova CZE

Il match deve ancora iniziare

Taylor Fritz USA vs Nishesh Basavareddy USA

Il match deve ancora iniziare

Ksenia Efremova FRA vs Sorana Cirstea ROU

Il match deve ancora iniziare





Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Marta Kostyuk UKR vs Oksana Selekhmeteva ---
GS Roland Garros
Marta Kostyuk [15]
6
6
Oksana Selekhmeteva
2
3
Vincitore: Marta Kostyuk
Mostra dettagli

Katie Volynets USA vs Clara Burel FRA

GS Roland Garros
Katie Volynets
30
4
Clara Burel
0
2
Mostra dettagli

Titouan Droguet FRA vs Jakub Mensik CZE

Il match deve ancora iniziare

Joao Fonseca BRA vs Luka Pavlovic FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ore: 11:00
Alejandro Davidovich fokina ESP vs Damir Dzumhur BIH

GS Roland Garros
Alejandro Davidovich fokina [21]
30
6
6
1
Damir Dzumhur
0
7
3
4
Mostra dettagli

Francesca Jones GBR vs Beatriz Haddad maia BRA

Il match deve ancora iniziare

Sofia Kenin USA vs Peyton Stearns USA

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Sonego ITA vs Pierre-Hugues Herbert FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 11:00
Ajla Tomljanovic AUS vs Caty Mcnally USA

GS Roland Garros
Ajla Tomljanovic
40
6
6
0
Caty Mcnally
40
3
7
3
Mostra dettagli

Tereza Valentova CZE vs Magda Linette POL

Il match deve ancora iniziare

Quentin Halys FRA vs Mattia Bellucci ITA

Il match deve ancora iniziare

Hugo Dellien BOL vs Valentin Royer FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 11:00
Lucia Bronzetti ITA vs Marie Bouzkova CZE

GS Roland Garros
Lucia Bronzetti
3
1
Marie Bouzkova [27]
6
6
Vincitore: Marie Bouzkova
Mostra dettagli

Kyrian Jacquet FRA vs Marco Trungelliti ARG

GS Roland Garros
Kyrian Jacquet
30
4
0
Marco Trungelliti
15
6
0
Mostra dettagli

Federico Cina ITA vs Reilly Opelka USA

Il match deve ancora iniziare

Sara Bejlek CZE vs Sloane Stephens USA

Il match deve ancora iniziare




Court 8 – Ore: 11:00
Miomir Kecmanovic SRB vs Fabian Marozsan HUN

GS Roland Garros
Miomir Kecmanovic
0
7
6
4
Fabian Marozsan
0
6
3
3
Mostra dettagli

Danka Kovinic MNE vs Xiyu Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

Sara Sorribes tormo ESP vs Tamara Korpatsch GER

Il match deve ancora iniziare

Alexander Blockx BEL vs Coleman Wong HKG

Il match deve ancora iniziare





Court 9 – Ore: 11:00
Lilli Tagger AUT vs Xinyu Wang CHN
GS Roland Garros
Lilli Tagger
3
6
4
Xinyu Wang [32]
6
3
6
Vincitore: Xinyu Wang
Mostra dettagli

Anna Blinkova --- vs Yuliia Starodubtseva UKR

Il match deve ancora iniziare

Michael Zheng USA vs Dino Prizmic CRO

Il match deve ancora iniziare

Hamad Medjedovic SRB vs Yannick Hanfmann GER

Il match deve ancora iniziare




Court 12 – Ore: 11:00
James Duckworth AUS vs Gabriel Diallo CAN

GS Roland Garros
James Duckworth
0
6
4
Gabriel Diallo
0
3
1
Vincitore: James Duckworth
Mostra dettagli

Tomas Machac CZE vs Zizou Bergs BEL

GS Roland Garros
Tomas Machac
15
1
Zizou Bergs
30
0
Mostra dettagli

Magdalena Frech POL vs Elena-Gabriela Ruse ROU

Il match deve ancora iniziare

Clara Tauson DEN vs Daria Snigur UKR

Il match deve ancora iniziare





Court 13 – Ore: 11:00
Pablo Llamas ruiz ESP vs Thiago Agustin Tirante ARG
GS Roland Garros
Pablo Llamas ruiz
30
3
6
1
Thiago Agustin Tirante
0
6
7
2
Mostra dettagli

Tomas Martin Etcheverry ARG vs Nuno Borges POR

Il match deve ancora iniziare

Emma Raducanu GBR vs Solana Sierra ARG

Il match deve ancora iniziare

Marina Bassols ribera ESP vs Emiliana Arango COL

Il match deve ancora iniziare

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26 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

king_scipion66 24-05-2026 13:25

Scritto da Silvy__89
Buongiorno, vedo Bronzetti già sconfitta nettamente. Vabbè poco da stupirsi, nel femminile siamo un disastro purtroppo

pensa che entro il 2030 avremo un nr 1 lui e una nr 1 lei…

 26
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king_scipion66 24-05-2026 13:24

Diallo scandaloso. Giocatore sopravalutato e vergognoso. Se non stai bene non ti presenti al torneo, se invece stai prendendo la stesa finisci la partita e perdi con onore….comportamento da 4 categoria!!

 25
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Laura (Guest) 24-05-2026 13:20

Sto guardando la tagger al di là.di come finirà e un bel vedere

 24
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Mario Benni (Guest) 24-05-2026 13:17

Il formato tre set su cinque è veramente anacronistico ormai.

 23
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Calvin (Guest) 24-05-2026 13:09

Comunque Ciná potrebbe avere un cammino Opelka, Wawrinka che quando si prese la licenza media sarebbe stato da ghiacciare le vene, ora è veramente una grossa opportunità

 22
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magilla 24-05-2026 13:07

con 3 regaloni Llamas perde due volte un mini break di vantaggio e poi da il secondo set….peccato perche lo spagnolo se la stava giocando meglio dell’argentino

 21
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Silvy__89 (Guest) 24-05-2026 12:50

Buongiorno, vedo Bronzetti già sconfitta nettamente. Vabbè poco da stupirsi, nel femminile siamo un disastro purtroppo

 20
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magilla 24-05-2026 12:44

llamas e tirante si stanno tirando dei comodini…..e tutta la camera da letto!….ma bella partita anche se tirante non sembra gia piu ne quello di madrid ne di roma…..

 19
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JannikUberAlles 24-05-2026 12:29

Scritto da Lucio68el
ieri jannik si è allenato con Baez giocando un set vinto dall’argentino 6-4 ma Sinner si è allenato mettendo solo il 30% del suo potenziale mentre Baez ha giocato alla morte

No, ti sbagli, era l’altro ieri,…

…ieri era in campo con Blockx.

Comunque Sinner si allena spesso con gli argentini (a Madrid soprattutto con Etcheverry) e non si esclude che li compensi, come pare faccia abitualmente con i giovani 😉

 18
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+1: il capitano
Gigi53 (Guest) 24-05-2026 12:22

Purtroppo la Bronzetti giocava meglio anni fa’ col tempo è peggiorata,senza idee sempre di fretta poche variazioni e anche la battuta è peggiorata,e si che aveva e forse ha un bel potenziale,forza Lucia

 17
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Lucio68el (Guest) 24-05-2026 11:56

ieri jannik si è allenato con Baez giocando un set vinto dall’argentino 6-4 ma Sinner si è allenato mettendo solo il 30% del suo potenziale mentre Baez ha giocato alla morte

 16
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piper 24-05-2026 11:51

MTO per Gea.

 15
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piper 24-05-2026 11:42

@ magilla (#4622597)

Io zappo tra il Court 9 e il 6.

 14
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piper 24-05-2026 11:41

Su Eurosport (ma non è indicato quale) per chi se lo chiedesse al commento ci sono Puppo e Monticone.

 13
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magilla 24-05-2026 11:39

io avevo iniziato con la bronzetti….ma troppo noioso il gioco della nostro (troppo corto e troppo debole)….con una telecronaca che mi riportava tra le braccia di morfeo….quindi ora su llamas-tirante

 12
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piper 24-05-2026 11:19

Scritto da Sammurai

Scritto da tinapica
Uellà, eccoci qua.
L’impero dei calzini sporchi colpisca ancora!
Buon divertimento!
(Piatto del giorno:
Baptista – Creicicova, roba per palati fini)

Ho appena fatto colazione, un po’ di contegno!

Fatta colazione alle 07:30 ed ora sto vedendo Lilli.

 11
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walden 24-05-2026 10:51

Khachanov vs Gea, Gea è uno dei francesi più promettenti.

Pensa come sono messi i francesi…

 10
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Kenobi 24-05-2026 10:31

Domenica dai nuovi volti nel tevnis.
Ruiz vs Tirante è la classica da terraioli , prevedo match lungo.
Anche quella di Borges vs Etcheverry non scherza.

Interessante poi seguire i progressi di Blockx , se Fonseca si è ristabilito più di Fils lo vedremo(non mi sorprenderebbe che uscisse subito ) e il buon Bonzi si trova subito Zverev, potrebbe essere la sorpresa del giorno ?

Poi c’è un crescendo che per me come italiano è quello tra Cinà vs Opelka , mentre Djokovic contro il legnoso Giovannone su terra dovrebbe giocare la partita peggiore della carriera per essere messo in difficoltà.

Partita del giorno ?
Azzardo.

Khachanov vs Gea, Gea è uno dei francesi più promettenti.

 9
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Henry (Guest) 24-05-2026 10:17

@ Robeppe (#4622553)

La prima che hai scritto

 8
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Robeppe (Guest) 24-05-2026 10:07

Domanda :nella classifica atp live,i punti atp maturati l anno precedente nel torneo in corso quando vengono tolti e messi in evidenza ,all inizio del torneo
O quando ?

 7
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Sammurai (Guest) 24-05-2026 10:05

Scritto da tinapica
Uellà, eccoci qua.
L’impero dei calzini sporchi colpisca ancora!
Buon divertimento!
(Piatto del giorno:
Baptista – Creicicova, roba per palati fini)

Ho appena fatto colazione, un po’ di contegno!

 6
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il capitano 24-05-2026 09:58

Vediamo oggi come va piagnina Zverev, se Djokovic è risorto e se per Fonseca il paradiso può attendere. Forza Azzurri.

 5
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+1: Scolaretto, JannikUberAlles, Detuqueridapresencia, marcauro, Bagel, Peter Parker
JannikUberAlles 24-05-2026 09:31

Ci sono una serie di domande che mi tormentano:

– Bonzi giocherà anche oggi come abbiamo visto a Madrid contro Sinner?

– Djokovic riuscirà a servire la “prima” oltre i 160 kmh (rimasti inarrivabili nel 2° e 3° set a Roma)?

– Prizmic vincerà facile con Zheng?

– il “mitico” Machac (il fenomeno che ha interrotto la serie di set consecutivi a Sinner) supererà Bergs?

– la Raducanu, che ha cambiato coach/colore della divisa/rossetto, passerà il turno?

Buon tennis a tutti!

 4
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+1: il capitano, Di Passaggio, Scolaretto, walden, marcauro, Focus, giovanna, Peter Parker
Leprotto (Guest) 24-05-2026 09:21

Una giornata particolare. Come il film di Scola. Speriamo in un esito più bello per i nostri colori. Anche se la vedo dura. Non vorrei che li portassero al confino. Lottate sino alla fine

 3
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+1: il capitano
tinapica 24-05-2026 08:38

Uellà, eccoci qua.
L’impero dei calzini sporchi colpisca ancora!
Buon divertimento!
(Piatto del giorno:
Baptista – Creicicova, roba per palati fini)

 2
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+1: puffo65
Molto Pollo (Guest) 24-05-2026 08:35

Niente Gaz! É Natale!

 1
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+1: Just is Back, Focus