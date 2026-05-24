Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Oggi in campo anche 4 azzurri (LIVE)

Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren
Roland Garros
Parigi, Francia · 24 Maggio 2026
|☀
|
20°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 33°C
|
|CIELO
|Soleggiato
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 24 Maggio
|
09:00
☀
21°
|
10:00
☀
24°
|
11:00
☀
27°
|
12:00
☀
29°
|
13:00
⛅
30°
|
14:00
⛅
31°
|
15:00
⛅
32°
|
16:00
⛅
33°
|
17:00
⛅
32°
|
18:00
⛅
32°
🔥 Caldo nelle ore centrali: giornata asciutta per il programma del primo turno
🎾 Programma del giorno — 24 Maggio
|
|
🎾
|
Roland Garros · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
|
RG R1
☀ Soleggiato
🔥 Caldo
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Sinja Kraus vs Belinda Bencic
GS Roland Garros
Sinja Kraus
40
2
2
Belinda Bencic [11]•
A
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Belinda Bencic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
Sinja Kraus
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Sinja Kraus
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Sinja Kraus
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sinja Kraus
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Belinda Bencic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Belinda Bencic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Belinda Bencic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Benjamin Bonzi vs Alexander Zverev
Il match deve ancora iniziare
Mirra Andreeva vs Fiona Ferro
Il match deve ancora iniziare
Giovanni Mpetshi perricard vs Novak Djokovic
Il match deve ancora iniziare
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Karen Khachanov vs Arthur Gea
GS Roland Garros
Karen Khachanov [13]•
0
6
7
0
Arthur Gea
0
3
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
Karen Khachanov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Arthur Gea
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Karen Khachanov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Arthur Gea
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Karen Khachanov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Karen Khachanov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Karen Khachanov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Arthur Gea
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Karen Khachanov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Arthur Gea
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Karen Khachanov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Arthur Gea
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Karen Khachanov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-0 → 4-1
Arthur Gea
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Karen Khachanov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Hailey Baptiste vs Barbora Krejcikova
Il match deve ancora iniziare
Taylor Fritz vs Nishesh Basavareddy
Il match deve ancora iniziare
Ksenia Efremova vs Sorana Cirstea
Il match deve ancora iniziare
Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Marta Kostyuk
vs Oksana Selekhmeteva
GS Roland Garros
Marta Kostyuk [15]
6
6
Oksana Selekhmeteva
2
3
Vincitore: Marta Kostyuk
Servizio
Svolgimento
Set 2
Oksana Selekhmeteva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Marta Kostyuk
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Oksana Selekhmeteva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Marta Kostyuk
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Oksana Selekhmeteva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Oksana Selekhmeteva
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Oksana Selekhmeteva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Marta Kostyuk
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-1 → 5-2
Oksana Selekhmeteva
4-1 → 5-1
Oksana Selekhmeteva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Oksana Selekhmeteva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Katie Volynets vs Clara Burel
GS Roland Garros
Katie Volynets
30
4
Clara Burel•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katie Volynets
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Clara Burel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Katie Volynets
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-0 → 3-1
Clara Burel
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Katie Volynets
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Titouan Droguet vs Jakub Mensik
Il match deve ancora iniziare
Joao Fonseca vs Luka Pavlovic
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 11:00
Alejandro Davidovich fokina vs Damir Dzumhur
GS Roland Garros
Alejandro Davidovich fokina [21]•
30
6
6
1
Damir Dzumhur
0
7
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alejandro Davidovich fokina
Damir Dzumhur
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Alejandro Davidovich fokina
1-2 → 1-3
Alejandro Davidovich fokina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alejandro Davidovich fokina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Damir Dzumhur
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Alejandro Davidovich fokina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Alejandro Davidovich fokina
2-2 → 3-2
Damir Dzumhur
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Alejandro Davidovich fokina
0-2 → 1-2
Damir Dzumhur
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Alejandro Davidovich fokina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
6-6 → 6-7
Alejandro Davidovich fokina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
6-5 → 6-6
Damir Dzumhur
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Alejandro Davidovich fokina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Alejandro Davidovich fokina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Damir Dzumhur
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Alejandro Davidovich fokina
2-3 → 3-3
Alejandro Davidovich fokina
1-2 → 2-2
Alejandro Davidovich fokina
0-1 → 1-1
Francesca Jones vs Beatriz Haddad maia
Il match deve ancora iniziare
Sofia Kenin vs Peyton Stearns
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Sonego vs Pierre-Hugues Herbert
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – Ore: 11:00
Ajla Tomljanovic vs Caty Mcnally
GS Roland Garros
Ajla Tomljanovic
40
6
6
0
Caty Mcnally•
40
3
7
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
Caty Mcnally
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Ajla Tomljanovic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Ajla Tomljanovic
4-3 → 4-4
Ajla Tomljanovic
3-2 → 3-3
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 3-1
Caty Mcnally
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Ajla Tomljanovic
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Ajla Tomljanovic
3-3 → 4-3
Ajla Tomljanovic
2-2 → 2-3
Caty Mcnally
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Ajla Tomljanovic
2-0 → 2-1
Ajla Tomljanovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Tereza Valentova vs Magda Linette
Il match deve ancora iniziare
Quentin Halys vs Mattia Bellucci
Il match deve ancora iniziare
Hugo Dellien vs Valentin Royer
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – Ore: 11:00
Lucia Bronzetti vs Marie Bouzkova
GS Roland Garros
Lucia Bronzetti
3
1
Marie Bouzkova [27]
6
6
Vincitore: Marie Bouzkova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marie Bouzkova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Marie Bouzkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Kyrian Jacquet vs Marco Trungelliti
GS Roland Garros
Kyrian Jacquet•
30
4
0
Marco Trungelliti
15
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marco Trungelliti
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Marco Trungelliti
3-4 → 4-4
Kyrian Jacquet
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Marco Trungelliti
3-2 → 3-3
Kyrian Jacquet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Marco Trungelliti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Marco Trungelliti
1-0 → 1-1
Kyrian Jacquet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Federico Cina vs Reilly Opelka
Il match deve ancora iniziare
Sara Bejlek vs Sloane Stephens
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – Ore: 11:00
Miomir Kecmanovic vs Fabian Marozsan
GS Roland Garros
Miomir Kecmanovic•
0
7
6
4
Fabian Marozsan
0
6
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
Fabian Marozsan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Miomir Kecmanovic
3-2 → 4-2
Fabian Marozsan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Miomir Kecmanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Miomir Kecmanovic
0-1 → 1-1
Fabian Marozsan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Miomir Kecmanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Fabian Marozsan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Miomir Kecmanovic
5-1 → 5-2
Fabian Marozsan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-0 → 5-1
Miomir Kecmanovic
4-0 → 5-0
Fabian Marozsan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Miomir Kecmanovic
2-0 → 3-0
Miomir Kecmanovic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
5*-0
6*-0
6-6 → 7-6
Miomir Kecmanovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
Miomir Kecmanovic
4-5 → 5-5
Fabian Marozsan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Miomir Kecmanovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Fabian Marozsan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Miomir Kecmanovic
1-4 → 2-4
Fabian Marozsan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Miomir Kecmanovic
0-3 → 1-3
Fabian Marozsan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Miomir Kecmanovic
0-1 → 0-2
Fabian Marozsan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Danka Kovinic vs Xiyu Wang
Il match deve ancora iniziare
Sara Sorribes tormo vs Tamara Korpatsch
Il match deve ancora iniziare
Alexander Blockx vs Coleman Wong
Il match deve ancora iniziare
Court 9 – Ore: 11:00
Lilli Tagger
vs Xinyu Wang
GS Roland Garros
Lilli Tagger
3
6
4
Xinyu Wang [32]
6
3
6
Vincitore: Xinyu Wang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lilli Tagger
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Xinyu Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Lilli Tagger
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Xinyu Wang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Lilli Tagger
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Lilli Tagger
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Xinyu Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xinyu Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Lilli Tagger
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Lilli Tagger
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Lilli Tagger
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-5 → 3-5
Xinyu Wang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Lilli Tagger
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Xinyu Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Lilli Tagger
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Xinyu Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Xinyu Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Anna Blinkova vs Yuliia Starodubtseva
Il match deve ancora iniziare
Michael Zheng vs Dino Prizmic
Il match deve ancora iniziare
Hamad Medjedovic vs Yannick Hanfmann
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – Ore: 11:00
James Duckworth vs Gabriel Diallo
GS Roland Garros
James Duckworth•
0
6
4
Gabriel Diallo
0
3
1
Vincitore: James Duckworth
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gabriel Diallo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Gabriel Diallo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
James Duckworth
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Gabriel Diallo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
James Duckworth
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Gabriel Diallo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Tomas Machac vs Zizou Bergs
GS Roland Garros
Tomas Machac
15
1
Zizou Bergs•
30
0
Magdalena Frech vs Elena-Gabriela Ruse
Il match deve ancora iniziare
Clara Tauson vs Daria Snigur
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – Ore: 11:00
Pablo Llamas ruiz
vs Thiago Agustin Tirante
GS Roland Garros
Pablo Llamas ruiz•
30
3
6
1
Thiago Agustin Tirante
0
6
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Thiago Agustin Tirante
1-1 → 1-2
Pablo Llamas ruiz
0-1 → 1-1
Thiago Agustin Tirante
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
5*-3
5-4*
5-5*
6*-5
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
Thiago Agustin Tirante
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Pablo Llamas ruiz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Thiago Agustin Tirante
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Pablo Llamas ruiz
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Thiago Agustin Tirante
4-3 → 4-4
Pablo Llamas ruiz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Thiago Agustin Tirante
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Pablo Llamas ruiz
2-2 → 3-2
Thiago Agustin Tirante
2-1 → 2-2
Pablo Llamas ruiz
1-1 → 2-1
Thiago Agustin Tirante
1-0 → 1-1
Pablo Llamas ruiz
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Thiago Agustin Tirante
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Pablo Llamas ruiz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Thiago Agustin Tirante
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Pablo Llamas ruiz
2-3 → 3-3
Thiago Agustin Tirante
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Pablo Llamas ruiz
1-2 → 2-2
Thiago Agustin Tirante
1-1 → 1-2
Pablo Llamas ruiz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Thiago Agustin Tirante
0-0 → 0-1
Tomas Martin Etcheverry vs Nuno Borges
Il match deve ancora iniziare
Emma Raducanu vs Solana Sierra
Il match deve ancora iniziare
Marina Bassols ribera vs Emiliana Arango
Il match deve ancora iniziare
pensa che entro il 2030 avremo un nr 1 lui e una nr 1 lei…
Diallo scandaloso. Giocatore sopravalutato e vergognoso. Se non stai bene non ti presenti al torneo, se invece stai prendendo la stesa finisci la partita e perdi con onore….comportamento da 4 categoria!!
Sto guardando la tagger al di là.di come finirà e un bel vedere
Il formato tre set su cinque è veramente anacronistico ormai.
Comunque Ciná potrebbe avere un cammino Opelka, Wawrinka che quando si prese la licenza media sarebbe stato da ghiacciare le vene, ora è veramente una grossa opportunità
con 3 regaloni Llamas perde due volte un mini break di vantaggio e poi da il secondo set….peccato perche lo spagnolo se la stava giocando meglio dell’argentino
Buongiorno, vedo Bronzetti già sconfitta nettamente. Vabbè poco da stupirsi, nel femminile siamo un disastro purtroppo
llamas e tirante si stanno tirando dei comodini…..e tutta la camera da letto!….ma bella partita anche se tirante non sembra gia piu ne quello di madrid ne di roma…..
No, ti sbagli, era l’altro ieri,…
…ieri era in campo con Blockx.
Comunque Sinner si allena spesso con gli argentini (a Madrid soprattutto con Etcheverry) e non si esclude che li compensi, come pare faccia abitualmente con i giovani 😉
Purtroppo la Bronzetti giocava meglio anni fa’ col tempo è peggiorata,senza idee sempre di fretta poche variazioni e anche la battuta è peggiorata,e si che aveva e forse ha un bel potenziale,forza Lucia
ieri jannik si è allenato con Baez giocando un set vinto dall’argentino 6-4 ma Sinner si è allenato mettendo solo il 30% del suo potenziale mentre Baez ha giocato alla morte
MTO per Gea.
@ magilla (#4622597)
Io zappo tra il Court 9 e il 6.
Su Eurosport (ma non è indicato quale) per chi se lo chiedesse al commento ci sono Puppo e Monticone.
io avevo iniziato con la bronzetti….ma troppo noioso il gioco della nostro (troppo corto e troppo debole)….con una telecronaca che mi riportava tra le braccia di morfeo….quindi ora su llamas-tirante
Fatta colazione alle 07:30 ed ora sto vedendo Lilli.
Khachanov vs Gea, Gea è uno dei francesi più promettenti.
Pensa come sono messi i francesi…
Domenica dai nuovi volti nel tevnis.
Ruiz vs Tirante è la classica da terraioli , prevedo match lungo.
Anche quella di Borges vs Etcheverry non scherza.
Interessante poi seguire i progressi di Blockx , se Fonseca si è ristabilito più di Fils lo vedremo(non mi sorprenderebbe che uscisse subito ) e il buon Bonzi si trova subito Zverev, potrebbe essere la sorpresa del giorno ?
Poi c’è un crescendo che per me come italiano è quello tra Cinà vs Opelka , mentre Djokovic contro il legnoso Giovannone su terra dovrebbe giocare la partita peggiore della carriera per essere messo in difficoltà.
Partita del giorno ?
Azzardo.
Khachanov vs Gea, Gea è uno dei francesi più promettenti.
@ Robeppe (#4622553)
La prima che hai scritto
Domanda :nella classifica atp live,i punti atp maturati l anno precedente nel torneo in corso quando vengono tolti e messi in evidenza ,all inizio del torneo
O quando ?
Ho appena fatto colazione, un po’ di contegno!
Vediamo oggi come va piagnina Zverev, se Djokovic è risorto e se per Fonseca il paradiso può attendere. Forza Azzurri.
Ci sono una serie di domande che mi tormentano:
– Bonzi giocherà anche oggi come abbiamo visto a Madrid contro Sinner?
– Djokovic riuscirà a servire la “prima” oltre i 160 kmh (rimasti inarrivabili nel 2° e 3° set a Roma)?
– Prizmic vincerà facile con Zheng?
– il “mitico” Machac (il fenomeno che ha interrotto la serie di set consecutivi a Sinner) supererà Bergs?
– la Raducanu, che ha cambiato coach/colore della divisa/rossetto, passerà il turno?
Buon tennis a tutti!
Una giornata particolare. Come il film di Scola. Speriamo in un esito più bello per i nostri colori. Anche se la vedo dura. Non vorrei che li portassero al confino. Lottate sino alla fine
Uellà, eccoci qua.
L’impero dei calzini sporchi colpisca ancora!
Buon divertimento!
(Piatto del giorno:
Baptista – Creicicova, roba per palati fini)
Niente Gaz! É Natale!