Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Ben Shelton al n.5 del mondo
25/05/2026 13:09 Nessun commento
Classifica Atp Entry System Singolo (25-05-2026)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
14750
Punti
19
Tornei
2
Best: 1
--
0
Carlos Alcaraz
ESP, 05-05-2003
11960
Punti
18
Tornei
3
Best: 2
--
0
Alexander Zverev
GER, 20-04-1997
5705
Punti
21
Tornei
4
Best: 1
--
0
Novak Djokovic
SRB, 22-05-1987
4460
Punti
16
Tornei
5
Best: 5
▲
1
Ben Shelton
USA, 09-10-2002
4070
Punti
23
Tornei
6
Best: 5
▼
-1
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08-08-2000
4050
Punti
24
Tornei
7
Best: 6
▲
2
Alex de Minaur
AUS, 17-02-1999
3855
Punti
23
Tornei
8
Best: 1
▼
-1
Daniil Medvedev
RUS, 11-02-1996
3760
Punti
24
Tornei
9
Best: 4
▼
-1
Taylor Fritz
USA, 28-10-1997
3720
Punti
23
Tornei
10
Best: 10
--
0
Alexander Bublik
KAZ, 17-06-1997
3320
Punti
25
Tornei
11
Best: 5
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3115
Punti
23
Tornei
12
Best: 12
▲
2
Jiri Lehecka
CZE, 08-11-2001
2665
Punti
21
Tornei
13
Best: 10
--
0
Andrey Rublev
RUS, 20-10-1997
2460
Punti
23
Tornei
14
Best: 12
▼
-2
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2340
Punti
27
Tornei
15
Best: 9
--
0
Karen Khachanov
RUS, 21-05-1996
2320
Punti
24
Tornei
16
Best: 9
▲
1
Casper Ruud
NOR, 22-12-1998
2275
Punti
22
Tornei
17
Best: 16
▼
-1
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
2260
Punti
32
Tornei
18
Best: 18
▲
2
Learner Tien
USA, 02-12-2005
2180
Punti
23
Tornei
19
Best: 16
▼
-1
Valentin Vacherot
MON, 16-11-1998
2103
Punti
22
Tornei
20
Best: 14
▼
-1
Arthur Fils
FRA, 12-06-2004
2040
Punti
17
Tornei
21
Best: 8
▲
5
Tommy Paul
USA, 17-05-1997
1945
Punti
22
Tornei
22
Best: 11
▼
-1
Frances Tiafoe
USA, 20-01-1998
1905
Punti
21
Tornei
23
Best: 14
--
0
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05-06-1999
1860
Punti
23
Tornei
24
Best: 8
▼
-2
Cameron Norrie
GBR, 23-08-1995
1785
Punti
26
Tornei
25
Best: 24
▼
-1
Arthur Rinderknech
FRA, 23-07-1995
1736
Punti
28
Tornei
26
Best: 18
▲
1
Francisco Cerundolo
ARG, 13-08-1998
1570
Punti
24
Tornei
27
Best: 12
▲
1
Jakub Mensik
CZE, 01-09-2005
1550
Punti
22
Tornei
28
Best: 25
▼
-3
Tomas Martin Etcheverry
ARG, 18-07-1999
1510
Punti
30
Tornei
29
Best: 29
--
0
Rafael Jodar
ESP, 0
1461
Punti
25
Tornei
30
Best: 24
--
0
Joao Fonseca
BRA, 21-08-2006
1435
Punti
20
Tornei
31
Best: 31
▲
26
Ignacio Buse
PER, 25-03-2004
1412
Punti
25
Tornei
32
Best: 18
▲
2
Ugo Humbert
FRA, 26-06-1998
1370
Punti
26
Tornei
33
Best: 21
▼
-2
Tallon Griekspoor
NED, 02-07-1996
1340
Punti
28
Tornei
34
Best: 30
▼
-2
Corentin Moutet
FRA, 19-04-1999
1323
Punti
28
Tornei
35
Best: 29
▼
-2
Brandon Nakashima
USA, 03-08-2001
1295
Punti
26
Tornei
36
Best: 35
▼
-1
Alejandro Tabilo
CHI, 02-06-1997
1278
Punti
31
Tornei
37
Best: 36
▼
-1
Alexander Blockx
BEL, 08-04-2005
1238
Punti
26
Tornei
38
Best: 29
▲
4
Mariano Navone
ARG, 27-02-2001
1215
Punti
30
Tornei
39
Best: 10
▼
-2
Denis Shapovalov
CAN, 15-04-1999
1170
Punti
23
Tornei
40
Best: 38
▼
-2
Zizou Bergs
BEL, 03-06-1999
1150
Punti
28
Tornei
41
Best: 33
▼
-2
Jaume Munar
ESP, 05-05-1997
1145
Punti
24
Tornei
42
Best: 30
▼
-1
Alex Michelsen
USA, 25-08-2004
1115
Punti
27
Tornei
43
Best: 22
▼
-3
Tomas Machac
CZE, 13-10-2000
1080
Punti
22
Tornei
44
Best: 4
▼
-1
Holger Rune
DEN, 29-04-2003
1060
Punti
15
Tornei
45
Best: 43
▼
-1
Adrian Mannarino
FRA, 29-06-1988
1037
Punti
30
Tornei
46
Best: 3
▼
-1
Marin Cilic
CRO, 28-09-1988
1010
Punti
21
Tornei
47
Best: 23
▼
-1
Sebastian Korda
USA, 05-07-2000
1000
Punti
24
Tornei
48
Best: 42
▼
-1
Miomir Kecmanovic
SRB, 31-08-1999
980
Punti
30
Tornei
49
Best: 33
▼
-1
Gabriel Diallo
CAN, 24-09-2001
975
Punti
27
Tornei
50
Best: 48
▼
-1
Ethan Quinn
USA, 12-03-2004
974
Punti
27
Tornei
51
Best: 30
▼
-1
Nuno Borges
POR, 19-02-1997
970
Punti
29
Tornei
52
Best: 41
▼
-1
Terence Atmane
FRA, 09-01-2002
938
Punti
27
Tornei
53
Best: 45
▲
2
Yannick Hanfmann
GER, 13-11-1991
936
Punti
24
Tornei
54
Best: 36
▼
-2
Fabian Marozsan
HUN, 08-10-1999
935
Punti
24
Tornei
55
Best: 22
▼
-2
Botic van de Zandschulp
NED, 04-10-1995
935
Punti
26
Tornei
56
Best: 54
▼
-2
Juan Manuel Cerundolo
ARG, 15-11-2001
935
Punti
28
Tornei
57
Best: 44
▲
8
Daniel Altmaier
GER, 12-09-1998
930
Punti
32
Tornei
58
Best: 56
▼
-2
Hamad Medjedovic
SRB, 18-07-2003
894
Punti
19
Tornei
59
Best: 43
▲
9
Camilo Ugo Carabelli
ARG, 17-06-1999
890
Punti
30
Tornei
60
Best: 58
▼
-2
Thiago Agustin Tirante
ARG, 10-04-2001
887
Punti
29
Tornei
61
Best: 19
--
0
Alexei Popyrin
AUS, 05-08-1999
870
Punti
27
Tornei
62
Best: 59
▲
2
Raphael Collignon
BEL, 13-01-2002
866
Punti
24
Tornei
63
Best: 41
▼
-3
Jenson Brooksby
USA, 26-10-2000
865
Punti
24
Tornei
64
Best: 18
▼
-2
Sebastian Baez
ARG, 28-12-2000
860
Punti
29
Tornei
65
Best: 49
▼
-6
Marton Fucsovics
HUN, 08-02-1992
859
Punti
19
Tornei
66
Best: 55
▼
-3
Vit Kopriva
CZE, 15-06-1997
856
Punti
30
Tornei
67
Best: 54
▲
27
Aleksandar Kovacevic
USA, 29-08-1998
837
Punti
31
Tornei
68
Best: 56
▼
-2
Roman Andres Burruchaga
ARG, 23-01-2002
833
Punti
29
Tornei
69
Best: 67
▼
-2
Martin Landaluce
ESP, 08-01-2006
827
Punti
29
Tornei
70
Best: 35
▼
-1
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
815
Punti
26
Tornei
71
Best: 70
▼
-1
Adolfo Daniel Vallejo
PAR, 28-04-2004
786
Punti
29
Tornei
72
Best: 71
▼
-1
Dino Prizmic
CRO, 05-08-2005
785
Punti
15
Tornei
73
Best: 63
▼
-1
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
777
Punti
28
Tornei
74
Best: 54
▼
-1
Valentin Royer
FRA, 29-05-2001
773
Punti
33
Tornei
75
Best: 4
▼
-1
Jack Draper
GBR, 22-12-2001
760
Punti
17
Tornei
76
Best: 17
▼
-1
Reilly Opelka
USA, 28-08-1997
758
Punti
22
Tornei
77
Best: 58
▼
-1
Arthur Cazaux
FRA, 23-08-2002
757
Punti
23
Tornei
78
Best: 53
▼
-1
Kamil Majchrzak
POL, 13-01-1996
747
Punti
24
Tornei
79
Best: 3
▲
3
Stefanos Tsitsipas
GRE, 12-08-1998
740
Punti
23
Tornei
80
Best: 21
▼
-1
Jan-Lennard Struff
GER, 25-04-1990
739
Punti
26
Tornei
81
Best: 76
--
0
Marco Trungelliti
ARG, 31-01-1990
731
Punti
23
Tornei
82
Best: 79
▲
1
James Duckworth
AUS, 21-01-1992
722
Punti
29
Tornei
83
Best: 29
▼
-3
Giovanni Mpetshi Perricard
FRA, 08-07-2003
710
Punti
29
Tornei
84
Best: 43
--
0
Marcos Giron
USA, 24-07-1993
705
Punti
28
Tornei
85
Best: 82
--
0
Zachary Svajda
USA, 29-11-2002
696
Punti
18
Tornei
86
Best: 86
--
0
Daniel Merida
ESP, 26-09-2004
696
Punti
30
Tornei
87
Best: 23
--
0
Damir Dzumhur
BIH, 20-05-1992
694
Punti
31
Tornei
88
Best: 45
▲
1
Aleksandr Shevchenko
KAZ, 29-11-2000
689
Punti
26
Tornei
89
Best: 88
▲
1
Pablo Carreno Busta
ESP, 12-07-1991
685
Punti
22
Tornei
90
Best: 46
▼
-2
Quentin Halys
FRA, 26-10-1996
678
Punti
30
Tornei
91
Best: 67
▲
1
Eliot Spizzirri
USA, 23-12-2001
660
Punti
21
Tornei
92
Best: 88
▲
1
Yibing Wu
CHN, 14-10-1999
655
Punti
17
Tornei
93
Best: 89
▲
2
Patrick Kypson
USA, 28-10-1999
649
Punti
24
Tornei
94
Best: 74
▲
3
Emilio Nava
USA, 02-12-2001
631
Punti
31
Tornei
95
Best: 42
▲
3
Benjamin Bonzi
FRA, 09-06-1996
629
Punti
22
Tornei
96
Best: 78
▲
4
Aleksandar Vukic
AUS, 06-04-1996
626
Punti
28
Tornei
97
Best: 74
▲
4
Adam Walton
AUS, 17-04-1999
614
Punti
29
Tornei
98
Best: 62
▲
4
Rinky Hijikata
AUS, 23-02-2001
612
Punti
29
Tornei
99
Best: 6
▼
-21
Hubert Hurkacz
POL, 11-02-1997
600
Punti
22
Tornei
100
Best: 63
▲
3
Luca Van Assche
FRA, 11-05-2004
599
Punti
25
Tornei
101
Best: 101
▲
3
Jan Choinski
GBR, 10-06-1996
599
Punti
27
Tornei
102
Best: 54
▲
12
Francisco Comesana
ARG, 06-10-2000
598
Punti
28
Tornei
103
Best: 103
▲
2
Sho Shimabukuro
JPN, 30-07-1997
596
Punti
27
Tornei
104
Best: 29
▼
-8
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
586
Punti
21
Tornei
105
Best: 6
▲
2
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
585
Punti
23
Tornei
106
Best: 71
▲
3
Jesper de Jong
NED, 31-05-2000
580
Punti
23
Tornei
107
Best: 107
▲
3
Titouan Droguet
FRA, 15-06-2001
578
Punti
27
Tornei
108
Best: 86
▲
3
Dalibor Svrcina
CZE, 02-10-2002
577
Punti
23
Tornei
109
Best: 109
▲
4
Coleman Wong
HKG, 06-06-2004
574
Punti
25
Tornei
110
Best: 38
▼
-4
Alex Molcan
SVK, 01-12-1997
571
Punti
19
Tornei
111
Best: 16
▲
4
Nikoloz Basilashvili
GEO, 23-02-1992
569
Punti
24
Tornei
112
Best: 37
▼
-21
Sebastian Ofner
AUT, 12-05-1996
558
Punti
24
Tornei
113
Best: 3
▲
6
Stan Wawrinka
SUI, 28-03-1985
553
Punti
24
Tornei
114
Best: 17
▲
2
Cristian Garin
CHI, 30-05-1996
552
Punti
21
Tornei
115
Best: 115
▲
2
Jaime Faria
POR, 06-08-2003
548
Punti
28
Tornei
116
Best: 112
▼
-4
Martin Damm
USA, 30-09-2003
547
Punti
24
Tornei
117
Best: 9
▼
-18
Roberto Bautista Agut
ESP, 14-04-1988
542
Punti
24
Tornei
118
Best: 58
▲
2
Hugo Gaston
FRA, 26-09-2000
533
Punti
27
Tornei
119
Best: 118
▼
-1
Henrique Rocha
POR, 06-04-2004
528
Punti
28
Tornei
120
Best: 117
▲
1
Leandro Riedi
SUI, 27-01-2002
525
Punti
16
Tornei
121
Best: 121
▲
2
Nicolai Budkov Kjaer
NOR, 01-09-2006
520
Punti
27
Tornei
122
Best: 122
▲
2
Pablo Llamas Ruiz
ESP, 13-10-2002
515
Punti
21
Tornei
123
Best: 95
▲
2
Tristan Schoolkate
AUS, 26-02-2001
512
Punti
30
Tornei
124
Best: 124
▲
2
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
507
Punti
19
Tornei
125
Best: 49
▼
-3
Jacob Fearnley
GBR, 15-07-2001
505
Punti
26
Tornei
126
Best: 37
▲
1
Mackenzie McDonald
USA, 16-04-1995
501
Punti
26
Tornei
127
Best: 38
▼
-19
Alexandre Muller
FRA, 01-02-1997
494
Punti
28
Tornei
128
Best: 108
--
0
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
490
Punti
26
Tornei
129
Best: 76
--
0
Filip Misolic
AUT, 08-08-2001
489
Punti
18
Tornei
130
Best: 92
--
0
Shintaro Mochizuki
JPN, 02-06-2003
480
Punti
23
Tornei
131
Best: 131
--
0
Dane Sweeny
AUS, 12-02-2001
468
Punti
28
Tornei
132
Best: 132
--
0
Jack Pinnington Jones
GBR, 30-03-2003
468
Punti
18
Tornei
133
Best: 101
--
0
Vilius Gaubas
LTU, 29-12-2004
464
Punti
26
Tornei
134
Best: 91
--
0
Otto Virtanen
FIN, 21-06-2001
462
Punti
17
Tornei
135
Best: 135
▲
5
Arthur Gea
FRA, 02-01-2005
460
Punti
26
Tornei
136
Best: 107
▼
-1
Tomas Barrios Vera
CHI, 10-12-1997
450
Punti
30
Tornei
137
Best: 23
▼
-1
Dusan Lajovic
SRB, 30-06-1990
446
Punti
26
Tornei
138
Best: 60
▼
-1
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
443
Punti
28
Tornei
139
Best: 134
▼
-1
Moez Echargui
TUN, 10-01-1993
441
Punti
29
Tornei
140
Best: 47
▲
1
Pedro Martinez
ESP, 26-04-1997
431
Punti
28
Tornei
141
Best: 36
▲
1
Roman Safiullin
RUS, 07-08-1997
430
Punti
16
Tornei
142
Best: 102
▲
1
Elmer Moller
DEN, 09-07-2003
426
Punti
24
Tornei
143
Best: 31
▲
1
Lloyd Harris
RSA, 24-02-1997
423
Punti
20
Tornei
144
Best: 79
▼
-5
Hugo Dellien
BOL, 16-06-1993
421
Punti
23
Tornei
145
Best: 83
--
0
Carlos Taberner
ESP, 08-08-1997
420
Punti
15
Tornei
146
Best: 145
--
0
Michael Zheng
USA, 27-01-2004
414
Punti
16
Tornei
147
Best: 102
--
0
Kyrian Jacquet
FRA, 11-05-2001
411
Punti
17
Tornei
148
Best: 99
▲
8
Nishesh Basavareddy
USA, 02-05-2005
409
Punti
21
Tornei
149
Best: 26
▼
-1
Jordan Thompson
AUS, 20-04-1994
408
Punti
16
Tornei
150
Best: 101
▼
-1
Billy Harris
GBR, 25-01-1995
408
Punti
27
Tornei
151
Best: 150
▼
-1
Facundo Diaz Acosta
ARG, 15-12-2000
407
Punti
25
Tornei
152
Best: 125
▼
-1
Alex Bolt
AUS, 05-01-1993
406
Punti
20
Tornei
153
Best: 152
▼
-1
Rei Sakamoto
JPN, 24-06-2006
405
Punti
27
Tornei
154
Best: 152
▼
-1
Arthur Fery
GBR, 12-07-2002
404
Punti
19
Tornei
155
Best: 77
▼
-1
Christopher O\'Connell
AUS, 03-06-1994
403
Punti
24
Tornei
156
Best: 144
▼
-1
August Holmgren
DEN, 22-04-1998
396
Punti
26
Tornei
157
Best: 145
--
0
Mark Lajal
EST, 12-05-2003
386
Punti
23
Tornei
158
Best: 87
--
0
Jurij Rodionov
AUT, 16-05-1999
379
Punti
27
Tornei
159
Best: 159
--
0
Toby Samuel
GBR, 06-09-2002
378
Punti
22
Tornei
160
Best: 142
--
0
Ugo Blanchet
FRA, 05-01-1999
376
Punti
26
Tornei
161
Best: 118
--
0
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
372
Punti
24
Tornei
162
Best: 162
--
0
Zdenek Kolar
CZE, 09-10-1996
372
Punti
34
Tornei
163
Best: 67
--
0
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
366
Punti
18
Tornei
164
Best: 113
--
0
Liam Draxl
CAN, 05-12-2001
364
Punti
22
Tornei
165
Best: 137
▲
1
Chris Rodesch
LUX, 18-07-2001
359
Punti
19
Tornei
166
Best: 64
▲
1
Yunchaokete Bu
CHN, 19-01-2002
358
Punti
20
Tornei
167
Best: 109
▲
1
Lukas Klein
SVK, 22-03-1998
358
Punti
15
Tornei
168
Best: 19
▲
2
Grigor Dimitrov
BUL, 16-05-1991
355
Punti
19
Tornei
169
Best: 150
▲
2
Nicolas Mejia
COL, 11-02-2000
354
Punti
29
Tornei
170
Best: 169
▼
-1
Joel Schwaerzler
AUT, 27-01-2006
351
Punti
26
Tornei
171
Best: 165
▼
-6
Clement Tabur
FRA, 24-01-2000
348
Punti
25
Tornei
172
Best: 151
▲
1
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
344
Punti
19
Tornei
173
Best: 142
▲
2
Zsombor Piros
HUN, 13-10-1999
342
Punti
12
Tornei
174
Best: 24
▲
2
Yoshihito Nishioka
JPN, 27-09-1995
341
Punti
19
Tornei
175
Best: 167
▼
-1
Daniil Glinka
EST, 12-05-2000
340
Punti
28
Tornei
176
Best: 176
▲
2
Juan Carlos Prado Angelo
BOL, 06-03-2005
338
Punti
27
Tornei
177
Best: 176
--
0
Clement Chidekh
FRA, 13-01-2001
335
Punti
32
Tornei
178
Best: 16
▲
2
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
329
Punti
29
Tornei
179
Best: 133
▲
2
Federico Agustin Gomez
ARG, 26-11-1996
328
Punti
26
Tornei
180
Best: 96
▲
2
Nicolas Jarry
CHI, 11-10-1995
326
Punti
15
Tornei
181
Best: 83
▲
2
Chun-Hsin Tseng
TPE, 08-08-2001
326
Punti
22
Tornei
182
Best: 182
▲
2
Gauthier Onclin
BEL, 01-01-1900
325
Punti
28
Tornei
183
Best: 183
▲
2
Gonzalo Bueno
PER, 03-04-2004
325
Punti
32
Tornei
184
Best: 72
▼
-12
Borna Gojo
CRO, 27-02-1998
323
Punti
13
Tornei
185
Best: 133
▲
1
Colton Smith
USA, 05-03-2003
322
Punti
21
Tornei
186
Best: 186
▲
1
Gustavo Heide
BRA, 28-02-2002
322
Punti
18
Tornei
187
Best: 157
▲
1
Lukas Neumayer
AUT, 06-09-2002
319
Punti
25
Tornei
188
Best: 52
▲
1
Soonwoo Kwon
KOR, 02-12-1997
317
Punti
12
Tornei
189
Best: 123
▲
2
Timofey Skatov
KAZ, 21-01-2001
314
Punti
32
Tornei
190
Best: 167
▲
2
Alex Barrena
ARG, 10-10-2002
309
Punti
30
Tornei
191
Best: 105
▼
-12
Elias Ymer
SWE, 10-04-1996
308
Punti
24
Tornei
192
Best: 123
▲
1
Jerome Kym
SUI, 12-02-2003
307
Punti
14
Tornei
193
Best: 153
▲
1
Alexis Galarneau
CAN, 02-03-1999
306
Punti
27
Tornei
194
Best: 17
▲
1
Bernard Tomic
AUS, 21-10-1992
304
Punti
28
Tornei
195
Best: 159
▲
1
Luka Mikrut
CRO, 16-04-2004
301
Punti
18
Tornei
196
Best: 196
▲
1
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
296
Punti
30
Tornei
197
Best: 197
▲
1
Stefanos Sakellaridis
GRE, 13-09-2004
294
Punti
25
Tornei
198
Best: 187
▲
2
Joao Lucas Reis Da Silva
BRA, 26-03-2000
291
Punti
29
Tornei
199
Best: 106
▲
2
Tristan Boyer
USA, 21-04-2001
287
Punti
21
Tornei
200
Best: 125
▲
3
Juan Pablo Ficovich
ARG, 24-01-1997
284
Punti
23
Tornei
201
Best: 199
▲
1
Matej Dodig
CRO, 19-07-2005
283
Punti
26
Tornei
202
Best: 196
▲
2
Rio Noguchi
JPN, 28-12-1998
283
Punti
27
Tornei
203
Best: 49
▲
3
Roberto Carballes Baena
ESP, 23-03-1993
282
Punti
24
Tornei
204
Best: 201
▲
4
Gilles Arnaud Bailly
BEL, 19-09-2005
277
Punti
28
Tornei
205
Best: 21
▲
6
Daniel Evans
GBR, 23-05-1990
273
Punti
11
Tornei
206
Best: 97
▲
6
Kimmer Coppejans
BEL, 07-02-1994
273
Punti
28
Tornei
207
Best: 158
▲
6
Yu Hsiou Hsu
TPE, 02-04-1999
273
Punti
28
Tornei
208
Best: 199
▲
1
Remy Bertola
SUI, 31-08-1998
273
Punti
29
Tornei
209
Best: 127
▼
-4
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
273
Punti
33
Tornei
210
Best: 164
▼
-3
Vitaliy Sachko
UKR, 14-07-1997
269
Punti
21
Tornei
211
Best: 147
▲
3
Guy Den Ouden
NED, 08-04-2002
268
Punti
16
Tornei
212
Best: 212
▲
3
Lautaro Midon
ARG, 29-03-2004
268
Punti
29
Tornei
213
Best: 27
▲
25
Laslo Djere
SRB, 02-06-1995
266
Punti
23
Tornei
214
Best: 103
▲
3
Harold Mayot
FRA, 04-02-2002
266
Punti
17
Tornei
215
Best: 180
▼
-25
Justin Engel
GER, 01-10-2007
266
Punti
32
Tornei
216
Best: 216
▲
2
Michael Mmoh
USA, 10-01-1998
265
Punti
16
Tornei
217
Best: 217
▲
3
Yi Zhou
CHN, 14-03-2005
263
Punti
27
Tornei
218
Best: 6
▲
3
Gael Monfils
FRA, 01-09-1986
260
Punti
16
Tornei
219
Best: 93
▲
3
Liam Broady
GBR, 04-01-1994
260
Punti
26
Tornei
220
Best: 126
▲
3
Pierre-Hugues Herbert
FRA, 18-03-1991
259
Punti
19
Tornei
221
Best: 95
▲
3
Hugo Grenier
FRA, 23-03-1996
259
Punti
22
Tornei
222
Best: 197
▲
9
Pol Martin Tiffon
ESP, 30-07-1999
257
Punti
27
Tornei
223
Best: 210
▼
-13
Andy Andrade
ECU, 14-12-1998
257
Punti
29
Tornei
224
Best: 31
▲
2
Zhizhen Zhang
CHN, 16-10-1996
254
Punti
17
Tornei
225
Best: 225
▲
2
Franco Roncadelli
URU, 06-02-2000
254
Punti
28
Tornei
226
Best: 131
▼
-1
Genaro Alberto Olivieri
ARG, 04-08-1998
253
Punti
26
Tornei
227
Best: 223
▲
1
Harry Wendelken
GBR, 18-12-2001
253
Punti
29
Tornei
228
Best: 219
▼
-9
Tom Gentzsch
GER, 05-09-2003
253
Punti
32
Tornei
229
Best: 228
--
0
Darwin Blanch
USA, 28-09-2007
252
Punti
25
Tornei
230
Best: 194
--
0
Dan Added
FRA, 13-04-1999
252
Punti
32
Tornei
231
Best: 231
▲
21
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
251
Punti
26
Tornei
232
Best: 217
▲
21
Edas Butvilas
LTU, 23-07-2004
251
Punti
27
Tornei
233
Best: 222
▼
-1
Pedro Boscardin Dias
BRA, 28-01-2003
249
Punti
28
Tornei
234
Best: 164
▼
-1
James McCabe
AUS, 05-07-2003
247
Punti
27
Tornei
235
Best: 235
▲
4
Nikolas Sanchez Izquierdo
ESP, 15-03-1999
247
Punti
33
Tornei
236
Best: 233
▼
-2
Max Houkes
NED, 03-07-2000
245
Punti
30
Tornei
237
Best: 168
▼
-2
Frederico Ferreira Silva
POR, 18-03-1995
245
Punti
34
Tornei
238
Best: 183
▼
-22
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
242
Punti
26
Tornei
239
Best: 239
▲
2
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
242
Punti
28
Tornei
240
Best: 224
▼
-3
Felix Gill
GBR, 01-06-2002
240
Punti
27
Tornei
241
Best: 184
▼
-1
Luka Pavlovic
FRA, 30-03-2000
237
Punti
22
Tornei
242
Best: 142
--
0
Alejandro Moro Canas
ESP, 07-12-2000
234
Punti
31
Tornei
243
Best: 183
--
0
Oliver Crawford
GBR, 30-04-1999
233
Punti
25
Tornei
244
Best: 244
▲
1
Keegan Smith
USA, 23-06-1998
231
Punti
29
Tornei
245
Best: 245
▲
32
Andrej Nedic
BIH, 16-10-2004
230
Punti
21
Tornei
246
Best: 121
--
0
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
227
Punti
17
Tornei
247
Best: 147
▼
-3
Kaichi Uchida
JPN, 23-08-1994
226
Punti
32
Tornei
248
Best: 7
▼
-1
David Goffin
BEL, 07-12-1990
225
Punti
19
Tornei
249
Best: 248
▲
5
Henri Squire
GER, 27-09-2000
223
Punti
29
Tornei
250
Best: 248
▼
-2
Florent Bax
FRA, 16-06-1999
221
Punti
28
Tornei
251
Best: 174
▼
-52
Jay Clarke
GBR, 27-07-1998
221
Punti
30
Tornei
252
Best: 210
▲
16
Filip Cristian Jianu
ROU, 18-09-2001
219
Punti
37
Tornei
253
Best: 249
▼
-4
Guido Ivan Justo
ARG, 17-12-1997
217
Punti
30
Tornei
254
Best: 125
▼
-4
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
216
Punti
9
Tornei
255
Best: 50
▼
-4
Pavel Kotov
RUS, 18-11-1998
215
Punti
11
Tornei
256
Best: 256
▲
104
David Jorda Sanchis
ESP, 14-06-1994
213
Punti
30
Tornei
257
Best: 196
▼
-2
Rodrigo Pacheco Mendez
MEX, 25-04-2005
212
Punti
31
Tornei
258
Best: 108
▲
11
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
211
Punti
27
Tornei
259
Best: 105
▼
-3
Daniel Elahi Galan
COL, 18-06-1996
210
Punti
19
Tornei
260
Best: 260
▲
20
Buvaysar Gadamauri
BEL, 10-07-2000
209
Punti
31
Tornei
261
Best: 261
▲
5
Stefan Dostanic
USA, 04-11-2001
206
Punti
19
Tornei
262
Best: 175
▼
-2
Alvaro Guillen Meza
ECU, 02-01-2003
206
Punti
29
Tornei
263
Best: 263
▼
-2
Juncheng Shang
CHN, 0
205
Punti
14
Tornei
264
Best: 172
▼
-2
Murphy Cassone
USA, 16-08-2002
204
Punti
27
Tornei
265
Best: 197
▼
-2
Fajing Sun
CHN, 03-10-1996
203
Punti
25
Tornei
266
Best: 193
▼
-1
Sascha Gueymard Wayenburg
FRA, 01-08-2003
203
Punti
30
Tornei
267
Best: 257
▼
-10
Miguel Damas
ESP, 21-12-1999
203
Punti
32
Tornei
268
Best: 214
▼
-9
Ilia Simakin
RUS, 27-10-2003
202
Punti
21
Tornei
269
Best: 267
▲
66
Petr Bar Biryukov
RUS, 28-02-2002
201
Punti
30
Tornei
270
Best: 260
--
0
Tiago Pereira
POR, 20-06-2004
199
Punti
41
Tornei
271
Best: 147
--
0
Yosuke Watanuki
JPN, 12-04-1998
198
Punti
15
Tornei
272
Best: 237
▲
15
Alastair Gray
GBR, 22-06-1998
198
Punti
21
Tornei
273
Best: 138
▲
11
Thiago Monteiro
BRA, 31-05-1994
197
Punti
23
Tornei
274
Best: 181
▲
33
Daniel Rincon
ESP, 07-01-2003
196
Punti
28
Tornei
275
Best: 275
▲
29
Hynek Barton
CZE, 05-04-2004
195
Punti
28
Tornei
276
Best: 191
▼
-40
Nerman Fatic
BIH, 24-10-1994
194
Punti
19
Tornei
277
Best: 277
▲
73
Max Alcala Gurri
ESP, 11-09-2002
193
Punti
27
Tornei
278
Best: 177
▼
-5
Andrea Collarini
ARG, 31-01-1992
193
Punti
27
Tornei
279
Best: 200
▼
-12
George Loffhagen
GBR, 19-04-2001
192
Punti
22
Tornei
280
Best: 235
▼
-16
Charles Broom
GBR, 24-04-1998
192
Punti
26
Tornei
281
Best: 274
▼
-7
Juan Bautista Torres
ARG, 02-04-2002
191
Punti
30
Tornei
282
Best: 233
▼
-7
Sumit Nagal
IND, 16-08-1997
190
Punti
24
Tornei
283
Best: 116
▼
-7
Calvin Hemery
FRA, 28-01-1995
189
Punti
24
Tornei
284
Best: 250
▼
-6
Andres Martin
USA, 07-07-2001
188
Punti
28
Tornei
285
Best: 281
▼
-2
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
188
Punti
28
Tornei
286
Best: 278
▼
-7
Robin Bertrand
FRA, 15-03-2003
188
Punti
39
Tornei
287
Best: 287
▼
-6
Diego Dedura
GER, 0
187
Punti
29
Tornei
288
Best: 282
▼
-6
Juan Manuel La Serna
ARG, 05-02-2004
186
Punti
22
Tornei
289
Best: 177
▼
-4
Duje Ajdukovic
CRO, 05-02-2001
185
Punti
26
Tornei
290
Best: 212
▼
-4
Johannus Monday
GBR, 22-01-2002
184
Punti
20
Tornei
291
Best: 287
▼
-2
Antoine Ghibaudo
FRA, 25-01-2005
183
Punti
26
Tornei
292
Best: 256
▼
-34
Stefan Kozlov
USA, 01-02-1998
181
Punti
21
Tornei
293
Best: 290
▼
-3
Inaki Montes-De La Torre
ESP, 03-10-2002
181
Punti
26
Tornei
294
Best: 290
▼
-2
Sergey Fomin
UZB, 01-02-2001
181
Punti
28
Tornei
295
Best: 235
▼
-23
Marko Topo
GER, 13-09-2003
180
Punti
18
Tornei
296
Best: 293
▼
-3
Martin Krumich
CZE, 26-12-2002
180
Punti
30
Tornei
297
Best: 118
▼
-3
Thiago Seyboth Wild
BRA, 10-03-2000
179
Punti
16
Tornei
298
Best: 289
▲
11
Lilian Marmousez
FRA, 03-01-2002
179
Punti
19
Tornei
299
Best: 241
▼
-8
Daniel Michalski
POL, 11-01-2000
179
Punti
26
Tornei
300
Best: 240
▼
-5
Matias Soto
CHI, 27-04-1999
179
Punti
27
Tornei
301
Best: 296
▼
-5
Dali Blanch
USA, 05-03-2003
179
Punti
27
Tornei
302
Best: 171
▼
-4
Beibit Zhukayev
KAZ, 12-10-2000
177
Punti
24
Tornei
303
Best: 208
▼
-4
Facundo Mena
ARG, 22-09-1992
177
Punti
25
Tornei
304
Best: 182
▼
-4
Mikhail Kukushkin
KAZ, 26-12-1987
177
Punti
25
Tornei
305
Best: 168
▼
-4
Murkel Dellien
BOL, 16-09-1997
177
Punti
32
Tornei
306
Best: 242
▼
-4
Juan Pablo Varillas
PER, 06-10-1995
176
Punti
23
Tornei
307
Best: 302
▼
-4
Akira Santillan
JPN, 22-05-1997
176
Punti
30
Tornei
308
Best: 308
▲
9
Hamish Stewart
GBR, 30-07-1999
175
Punti
24
Tornei
309
Best: 161
▼
-4
Marc-Andrea Huesler
SUI, 24-06-1996
173
Punti
21
Tornei
310
Best: 286
▼
-22
Jonas Forejtek
CZE, 10-03-2001
173
Punti
28
Tornei
311
Best: 181
▼
-5
Abdullah Shelbayh
JOR, 16-11-2003
172
Punti
25
Tornei
312
Best: 78
▼
-2
Yasutaka Uchiyama
JPN, 05-08-1992
169
Punti
22
Tornei
313
Best: 180
▼
-2
Paul Jubb
GBR, 31-10-1999
169
Punti
26
Tornei
314
Best: 312
▼
-2
Philip Sekulic
AUS, 05-09-2003
168
Punti
27
Tornei
315
Best: 293
▼
-2
Maks Kasnikowski
POL, 06-07-2003
167
Punti
22
Tornei
316
Best: 306
▼
-2
Blaise Bicknell
JAM, 26-11-2001
167
Punti
23
Tornei
317
Best: 271
▲
6
Maxim Mrva
CZE, 02-08-2007
166
Punti
26
Tornei
318
Best: 313
▼
-2
Moise Kouame
FRA, 06-03-2009
165
Punti
18
Tornei
319
Best: 300
▼
-4
Philip Henning
RSA, 10-11-2000
165
Punti
19
Tornei
320
Best: 258
▼
-23
Igor Marcondes
BRA, 16-06-1997
164
Punti
21
Tornei
321
Best: 321
▲
3
Mert Alkaya
TUR, 14-06-2000
163
Punti
26
Tornei
322
Best: 311
▼
-1
Max Basing
GBR, 02-10-2002
162
Punti
20
Tornei
323
Best: 305
▼
-1
Alex Martinez
ESP, 19-03-2001
161
Punti
23
Tornei
324
Best: 212
▼
-16
Michael Geerts
BEL, 17-01-1995
159
Punti
31
Tornei
325
Best: 278
▼
-7
Tyler Zink
USA, 01-01-1900
158
Punti
30
Tornei
326
Best: 267
▲
2
Matteo Martineau
FRA, 16-01-1999
158
Punti
30
Tornei
327
Best: 322
▲
5
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
158
Punti
34
Tornei
328
Best: 58
▲
2
Taro Daniel
JPN, 27-01-1993
157
Punti
16
Tornei
329
Best: 302
▲
2
Renta Tokuda
JPN, 29-03-1998
157
Punti
28
Tornei
330
Best: 263
▼
-11
Eliakim Coulibaly
CIV, 05-05-2002
156
Punti
25
Tornei
331
Best: 202
▲
2
Dominic Stricker
SUI, 16-08-2002
154
Punti
15
Tornei
332
Best: 299
▲
2
Sandro Kopp
AUT, 26-05-2000
154
Punti
27
Tornei
333
Best: 276
▲
3
Petr Brunclik
CZE, 17-07-2006
153
Punti
21
Tornei
334
Best: 159
▲
3
Mitchell Krueger
USA, 12-01-1994
153
Punti
23
Tornei
335
Best: 332
▲
3
Andre Ilagan
USA, 16-11-2000
153
Punti
31
Tornei
336
Best: 315
▲
3
Cedrik-Marcel Stebe
GER, 09-10-1990
152
Punti
14
Tornei
337
Best: 158
▲
3
Tung-Lin Wu
TPE, 12-05-1998
152
Punti
25
Tornei
338
Best: 158
▼
-13
Dimitar Kuzmanov
BUL, 28-07-1993
152
Punti
32
Tornei
339
Best: 254
▲
2
Mats Rosenkranz
GER, 23-08-1998
151
Punti
23
Tornei
340
Best: 324
▲
2
Oliver Tarvet
GBR, 29-10-2003
150
Punti
11
Tornei
341
Best: 187
▲
13
Benjamin Hassan
LBN, 04-02-1995
149
Punti
26
Tornei
342
Best: 342
▲
2
Luca Castelnuovo
SUI, 29-01-1997
149
Punti
22
Tornei
343
Best: 343
--
0
Braden Shick
USA, 24-10-2003
149
Punti
22
Tornei
344
Best: 298
▲
2
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
148
Punti
21
Tornei
345
Best: 257
▼
-19
Mili Poljicak
CRO, 13-07-2004
148
Punti
22
Tornei
346
Best: 346
▲
1
Yanki Erel
TUR, 25-09-2000
147
Punti
22
Tornei
347
Best: 116
▲
1
Marc Polmans
AUS, 02-05-1997
147
Punti
25
Tornei
348
Best: 348
▲
1
Daniel Milavsky
USA, 12-09-2001
147
Punti
30
Tornei
349
Best: 142
▼
-20
Ivan Gakhov
RUS, 04-11-1996
147
Punti
30
Tornei
350
Best: 160
▲
1
Li Tu
AUS, 27-05-1996
145
Punti
17
Tornei
351
Best: 284
▼
-6
Adrian Boitan
ROU, 11-07-1999
145
Punti
25
Tornei
352
Best: 304
--
0
Giles Hussey
GBR, 26-05-1997
145
Punti
30
Tornei
353
Best: 99
--
0
Brandon Holt
USA, 06-04-1998
144
Punti
17
Tornei
354
Best: 170
▲
1
James Trotter
JPN, 01-01-1900
143
Punti
19
Tornei
355
Best: 248
▲
1
Geoffrey Blancaneaux
FRA, 08-08-1998
143
Punti
28
Tornei
356
Best: 356
▲
1
Hayato Matsuoka
JPN, 15-01-2005
143
Punti
29
Tornei
357
Best: 261
▼
-30
Alex Rybakov
USA, 27-01-1997
142
Punti
24
Tornei
358
Best: 78
--
0
Nicolas Kicker
ARG, 16-08-1992
142
Punti
29
Tornei
359
Best: 359
▲
17
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
141
Punti
26
Tornei
360
Best: 347
▼
-1
Ioannis Xilas
GRE, 12-05-2001
141
Punti
30
Tornei
361
Best: 361
▲
17
Ognjen Milic
SRB, 0
140
Punti
21
Tornei
362
Best: 353
▲
1
Henry Searle
GBR, 29-03-2006
139
Punti
27
Tornei
363
Best: 181
▲
2
Yuta Shimizu
JPN, 09-06-1999
138
Punti
22
Tornei
364
Best: 364
▲
34
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
138
Punti
28
Tornei
365
Best: 123
▼
-45
Ryan Peniston
GBR, 10-11-1995
137
Punti
18
Tornei
366
Best: 334
▲
1
Kilian Feldbausch
SUI, 07-09-2005
137
Punti
18
Tornei
367
Best: 176
▲
2
Daniel Masur
GER, 06-11-1994
137
Punti
25
Tornei
368
Best: 364
--
0
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
137
Punti
26
Tornei
369
Best: 268
▲
2
Gonzalo Villanueva
ARG, 13-01-1995
137
Punti
34
Tornei
370
Best: 330
▲
3
Cezar Cretu
ROU, 24-04-2001
136
Punti
23
Tornei
371
Best: 80
▲
3
Norbert Gombos
SVK, 13-08-1990
135
Punti
20
Tornei
372
Best: 252
▲
3
Tom Paris
FRA, 02-09-2002
135
Punti
21
Tornei
373
Best: 229
▲
4
Marek Gengel
CZE, 17-09-1995
135
Punti
28
Tornei
374
Best: 243
▼
-8
Marat Sharipov
RUS, 09-10-2002
134
Punti
27
Tornei
375
Best: 279
▼
-11
Garrett Johns
USA, 17-12-2000
134
Punti
33
Tornei
376
Best: 344
▲
3
Florian Broska
GER, 01-01-1998
133
Punti
22
Tornei
377
Best: 318
▼
-5
Oriol Roca Batalla
ESP, 30-04-1993
133
Punti
22
Tornei
378
Best: 378
▲
4
Thomas Faurel
FRA, 0
131
Punti
31
Tornei
379
Best: 342
▲
4
Luciano Emanuel Ambrogi
ARG, 19-11-2003
131
Punti
31
Tornei
380
Best: 346
▲
5
Kasidit Samrej
THA, 20-01-2001
130
Punti
32
Tornei
381
Best: 333
--
0
Sean Cuenin
FRA, 16-02-2004
129
Punti
21
Tornei
382
Best: 382
▲
23
Anton Matusevich
GBR, 30-05-2001
129
Punti
25
Tornei
383
Best: 341
▲
41
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
127
Punti
26
Tornei
384
Best: 244
▼
-14
Lucas Poullain
FRA, 05-12-1995
127
Punti
28
Tornei
385
Best: 385
▲
67
Max Schoenhaus
GER, 0
126
Punti
19
Tornei
386
Best: 386
▲
2
Juan Estevez
ARG, 22-09-2005
126
Punti
26
Tornei
387
Best: 289
▼
-7
Mika Brunold
SUI, 02-10-2004
125
Punti
18
Tornei
388
Best: 354
▲
2
Eduardo Ribeiro
BRA, 17-03-1998
125
Punti
20
Tornei
389
Best: 281
▼
-27
Jie Cui
CHN, 24-01-1998
125
Punti
26
Tornei
390
Best: 388
▲
2
Andrew Fenty
USA, 01-01-1900
125
Punti
28
Tornei
391
Best: 185
▼
-30
Santiago Rodriguez Taverna
ARG, 16-07-1999
125
Punti
34
Tornei
392
Best: 358
▲
1
Trevor Svajda
USA, 20-04-2006
124
Punti
11
Tornei
393
Best: 288
▼
-6
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
124
Punti
19
Tornei
394
Best: 384
▼
-3
Manas Dhamne
IND, 29-12-2007
124
Punti
24
Tornei
395
Best: 240
--
0
Patrick Zahraj
GER, 17-07-1999
124
Punti
29
Tornei
396
Best: 260
▼
-2
Carlos Sanchez Jover
ESP, 21-07-2000
124
Punti
30
Tornei
397
Best: 314
▼
-1
Moerani Bouzige
AUS, 13-07-1999
124
Punti
33
Tornei
398
Best: 398
▲
61
Nick Hardt
DOM, 20-09-2000
123
Punti
17
Tornei
399
Best: 307
▼
-2
Oleg Prihodko
MKD, 03-10-1997
123
Punti
22
Tornei
400
Best: 249
▼
-1
Mathys Erhard
FRA, 26-10-2001
123
Punti
31
Tornei
401
Best: 287
▼
-1
Marvin Moeller
GER, 18-01-1999
122
Punti
27
Tornei
402
Best: 167
▼
-1
Laurent Lokoli
FRA, 18-10-1994
121
Punti
17
Tornei
403
Best: 289
▼
-1
Adria Soriano Barrera
COL, 02-06-1999
121
Punti
17
Tornei
404
Best: 397
▲
6
Arthur Weber
FRA, 09-05-1992
121
Punti
19
Tornei
405
Best: 384
▼
-19
Petr Nesterov
BUL, 07-03-2003
121
Punti
25
Tornei
406
Best: 392
▼
-3
Lui Maxted
GBR, 01-01-1900
120
Punti
18
Tornei
407
Best: 211
▼
-3
Javier Barranco Cosano
ESP, 17-11-1998
120
Punti
20
Tornei
408
Best: 221
▼
-2
Hernan Casanova
ARG, 06-02-1994
119
Punti
18
Tornei
409
Best: 347
▼
-2
Rudolf Molleker
GER, 26-10-2000
119
Punti
23
Tornei
410
Best: 395
▼
-1
Stefan Palosi
ROU, 28-01-2000
118
Punti
26
Tornei
411
Best: 301
--
0
Maximus Jones
THA, 05-09-2004
117
Punti
28
Tornei
412
Best: 347
--
0
Samir Banerjee
USA, 02-10-2003
116
Punti
11
Tornei
413
Best: 413
▲
4
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
116
Punti
22
Tornei
414
Best: 275
▼
-1
Matheus Pucinelli De Almeida
BRA, 01-04-2001
116
Punti
23
Tornei
415
Best: 415
▲
38
Cyril Vandermeersch
FRA, 06-05-1999
115
Punti
23
Tornei
416
Best: 319
▼
-27
Daniel Dutra da Silva
BRA, 05-07-1988
115
Punti
32
Tornei
417
Best: 364
▼
-1
Hiroki Moriya
JPN, 16-10-1990
114
Punti
23
Tornei
418
Best: 361
▼
-34
Viacheslav Bielinskyi
UKR, 02-12-2003
113
Punti
18
Tornei
419
Best: 339
--
0
Andrey Chepelev
RUS, 02-08-1998
113
Punti
37
Tornei
420
Best: 55
--
0
Facundo Bagnis
ARG, 27-02-1990
112
Punti
9
Tornei
421
Best: 404
--
0
Cannon Kingsley
USA, 06-05-2001
112
Punti
22
Tornei
422
Best: 403
▼
-14
Jack Loge
BEL, 16-11-2004
112
Punti
30
Tornei
423
Best: 419
--
0
Justin Boulais
CAN, 20-10-2001
111
Punti
23
Tornei
424
Best: 424
▲
1
Eero Vasa
FIN, 01-02-1997
111
Punti
24
Tornei
425
Best: 384
▼
-7
Olle Wallin
SWE, 22-10-2001
111
Punti
25
Tornei
426
Best: 426
▲
17
Jack Kennedy
USA, 01-01-1900
110
Punti
14
Tornei
427
Best: 390
▼
-5
Tibo Colson
BEL, 12-07-2000
110
Punti
18
Tornei
428
Best: 428
▼
-2
Carl Emil Overbeck
DEN, 0
110
Punti
22
Tornei
429
Best: 347
▼
-1
Sanhui Shin
KOR, 18-03-1997
110
Punti
28
Tornei
430
Best: 427
▼
-3
Joao Eduardo Schiessl
BRA, 19-08-2004
109
Punti
25
Tornei
431
Best: 153
▲
9
Denis Yevseyev
KAZ, 22-05-1993
109
Punti
27
Tornei
432
Best: 395
▲
30
Alafia Ayeni
USA, 10-08-1999
108
Punti
19
Tornei
433
Best: 356
▼
-4
Milos Karol
SVK, 13-12-2002
108
Punti
19
Tornei
434
Best: 431
▼
-3
Arthur Nagel
FRA, 14-04-2003
108
Punti
30
Tornei
435
Best: 402
▲
12
Matthew Dellavedova
AUS, 30-05-2000
108
Punti
37
Tornei
436
Best: 427
▼
-4
Jay Friend
JPN, 22-12-2003
107
Punti
13
Tornei
437
Best: 256
▼
-7
Johan Nikles
SUI, 23-03-1997
107
Punti
20
Tornei
438
Best: 365
▼
-5
Raphael Perot
FRA, 30-06-2001
107
Punti
23
Tornei
439
Best: 435
▼
-4
Lucio Ratti
ARG, 27-01-2004
107
Punti
25
Tornei
440
Best: 63
▼
-3
Jason Kubler
AUS, 19-05-1993
105
Punti
11
Tornei
441
Best: 438
▼
-3
Sergio Callejon Hernando
ESP, 16-09-2004
105
Punti
25
Tornei
442
Best: 340
▼
-1
Masamichi Imamura
JPN, 23-11-1998
105
Punti
26
Tornei
443
Best: 357
▼
-1
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
104
Punti
12
Tornei
444
Best: 93
--
0
Andrej Martin
SVK, 20-09-1989
103
Punti
17
Tornei
445
Best: 373
--
0
Bor Artnak
SLO, 04-06-2004
103
Punti
19
Tornei
446
Best: 446
▲
72
Semen Pankin
RUS, 04-09-1999
103
Punti
23
Tornei
447
Best: 263
▼
-33
Christoph Negritu
GER, 21-03-1994
103
Punti
25
Tornei
448
Best: 409
▲
27
Alex Hernandez
MEX, 23-06-1999
103
Punti
26
Tornei
449
Best: 368
▲
6
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
103
Punti
27
Tornei
450
Best: 127
▼
-4
Jelle Sels
NED, 10-08-1995
103
Punti
27
Tornei
451
Best: 432
▼
-12
Sebastian Sorger
AUT, 19-12-2005
102
Punti
24
Tornei
452
Best: 424
▼
-3
Lorenzo Joaquin Rodriguez
ARG, 29-09-1999
102
Punti
29
Tornei
453
Best: 383
▼
-3
Aidan McHugh
GBR, 09-07-2000
101
Punti
16
Tornei
454
Best: 416
▼
-3
Mees Rottgering
NED, 07-07-2007
101
Punti
19
Tornei
455
Best: 455
▲
12
Alejo Sanchez Quilez
ESP, 25-06-2005
101
Punti
20
Tornei
456
Best: 315
▲
32
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
101
Punti
21
Tornei
457
Best: 222
▼
-23
Viktor Durasovic
NOR, 19-03-1997
101
Punti
23
Tornei
458
Best: 357
▼
-4
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
101
Punti
27
Tornei
459
Best: 457
▲
34
Jake Delaney
AUS, 14-05-1997
101
Punti
30
Tornei
460
Best: 456
▼
-4
Ivan Marrero Curbelo
ESP, 27-09-1998
100
Punti
19
Tornei
461
Best: 295
▼
-25
Corentin Denolly
FRA, 06-06-1997
100
Punti
23
Tornei
462
Best: 449
▼
-5
Quinn Vandecasteele
USA, 01-09-2002
100
Punti
27
Tornei
463
Best: 388
▼
-48
Karan Singh
IND, 30-06-2003
100
Punti
28
Tornei
464
Best: 464
▼
-6
Carlos Maria Zarate
ARG, 0
100
Punti
29
Tornei
465
Best: 464
▲
7
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
99
Punti
12
Tornei
466
Best: 446
▼
-6
Edward Winter
AUS, 15-09-2004
99
Punti
19
Tornei
467
Best: 428
▼
-6
Valerio Aboian
ARG, 14-06-2002
99
Punti
21
Tornei
468
Best: 387
▼
-5
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
98
Punti
23
Tornei
469
Best: 458
▼
-3
Niels Visker
NED, 05-10-2001
98
Punti
28
Tornei
470
Best: 421
▼
-5
Hikaru Shiraishi
JPN, 22-05-2000
98
Punti
28
Tornei
471
Best: 299
▲
11
Vadym Ursu
UKR, 01-01-1997
98
Punti
28
Tornei
472
Best: 463
▼
-1
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
98
Punti
30
Tornei
473
Best: 318
▼
-3
Alex Marti Pujolras
ESP, 10-02-1999
97
Punti
19
Tornei
474
Best: 451
▼
-6
Eric Vanshelboim
UKR, 15-07-2001
97
Punti
28
Tornei
475
Best: 219
▼
-6
Nicolas Alvarez Varona
ESP, 18-05-2001
96
Punti
16
Tornei
476
Best: 321
▼
-12
Robert Strombachs
LAT, 15-09-1999
96
Punti
24
Tornei
477
Best: 415
▲
3
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
96
Punti
29
Tornei
478
Best: 318
▼
-1
Christian Langmo
USA, 01-06-1996
96
Punti
33
Tornei
479
Best: 39
▼
-6
Radu Albot
MDA, 11-11-1989
95
Punti
20
Tornei
480
Best: 449
▼
-6
Miguel Tobon
COL, 01-01-1900
95
Punti
25
Tornei
481
Best: 183
--
0
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
95
Punti
26
Tornei
482
Best: 463
▼
-6
Dhakshineswar Suresh
IND, 29-03-2000
94
Punti
12
Tornei
483
Best: 483
▲
43
Felix Balshaw
FRA, 15-06-2006
93
Punti
25
Tornei
484
Best: 449
▼
-6
Takuya Kumasaka
JPN, 12-10-1998
93
Punti
26
Tornei
485
Best: 474
▼
-6
Matthew William Donald
CZE, 08-11-2004
93
Punti
27
Tornei
486
Best: 486
▲
4
Daniel Siniakov
CZE, 0
92
Punti
17
Tornei
487
Best: 477
▼
-4
Koki Matsuda
JPN, 31-10-2000
91
Punti
17
Tornei
488
Best: 161
▼
-3
Filip Peliwo
POL, 30-01-1994
91
Punti
26
Tornei
489
Best: 479
▼
-2
Henry Bernet
SUI, 25-01-2007
90
Punti
20
Tornei
490
Best: 378
▼
-4
Dan Martin
CAN, 09-05-1999
89
Punti
25
Tornei
491
Best: 487
--
0
Radu Mihai Papoe
ROU, 28-08-2002
89
Punti
21
Tornei
492
Best: 280
▲
4
Dominik Palan
CZE, 30-09-2000
89
Punti
24
Tornei
493
Best: 340
▼
-1
Colin Sinclair
NMI, 19-12-1994
88
Punti
27
Tornei
494
Best: 476
▼
-5
Dusan Obradovic
SRB, 23-03-2001
88
Punti
30
Tornei
495
Best: 270
▼
-1
Blake Ellis
AUS, 06-01-1999
87
Punti
11
Tornei
496
Best: 433
▼
-1
Aristotelis Thanos
GRE, 07-04-2001
87
Punti
17
Tornei
497
Best: 316
▲
51
Mateus Alves
BRA, 23-01-2001
87
Punti
22
Tornei
498
Best: 498
▲
14
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
87
Punti
24
Tornei
499
Best: 449
--
0
Fares Zakaria
EGY, 13-05-2001
87
Punti
26
Tornei
500
Best: 499
▲
5
Paulo Andre Saraiva Dos Santos
BRA, 23-06-2000
87
Punti
29
Tornei
501
Best: 501
▲
38
Sergi Perez Contri
ESP, 20-01-1998
87
Punti
31
Tornei
502
Best: 453
▼
-5
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
86
Punti
24
Tornei
503
Best: 320
▼
-5
Pedro Sakamoto
BRA, 29-06-1993
86
Punti
24
Tornei
504
Best: 479
▼
-4
Tomasz Berkieta
POL, 21-07-2006
85
Punti
23
Tornei
505
Best: 485
▼
-4
Taha Baadi
MAR, 19-07-2001
85
Punti
24
Tornei
506
Best: 506
▲
15
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
85
Punti
29
Tornei
507
Best: 457
▲
2
Vladyslav Orlov
UKR, 17-05-1995
84
Punti
24
Tornei
508
Best: 508
▼
-5
Tiago Torres
POR, 0
84
Punti
25
Tornei
509
Best: 432
▲
18
Iliyan Radulov
BUL, 11-06-2005
83
Punti
11
Tornei
510
Best: 356
▼
-4
Maxime Chazal
FRA, 24-04-1993
83
Punti
19
Tornei
511
Best: 449
▼
-27
Maxim Zhukov
RUS, 30-01-2005
83
Punti
19
Tornei
512
Best: 358
▼
-10
Svyatoslav Gulin
RUS, 04-12-2002
83
Punti
20
Tornei
513
Best: 467
▼
-6
Carlos Lopez Montagud
ESP, 06-07-2000
83
Punti
22
Tornei
514
Best: 334
▼
-6
Leo Borg
SWE, 15-05-2003
83
Punti
24
Tornei
515
Best: 515
▲
63
Anton Shepp
NZL, 0
82
Punti
21
Tornei
516
Best: 516
▲
40
Georgii Kravchenko
UKR, 28-07-2000
82
Punti
26
Tornei
517
Best: 229
▲
19
Mukund Sasikumar
IND, 14-01-1997
82
Punti
27
Tornei
518
Best: 518
▲
113
Ilya Ivashka
BLR, 24-02-1994
81
Punti
13
Tornei
519
Best: 361
▼
-4
Hyeon Chung
KOR, 19-05-1996
81
Punti
22
Tornei
520
Best: 520
▲
9
Sidharth Rawat
IND, 21-04-1993
81
Punti
24
Tornei
521
Best: 507
▼
-7
Tai Sach
AUS, 16-09-2002
81
Punti
26
Tornei
522
Best: 436
▼
-12
Sebastian Gima
ROU, 17-05-2002
81
Punti
33
Tornei
523
Best: 523
▼
-12
Karim Bennani
MAR, 0
79
Punti
17
Tornei
524
Best: 524
▲
1
Reda Bennani
MAR, 01-01-1900
79
Punti
21
Tornei
525
Best: 385
▼
-9
Aryan Shah
IND, 21-11-2005
79
Punti
22
Tornei
526
Best: 517
▼
-9
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
79
Punti
23
Tornei
527
Best: 527
▲
116
Michael Bassem Sobhy
EGY, 07-05-2004
79
Punti
25
Tornei
528
Best: 424
▲
3
Ryan Nijboer
NED, 28-07-1999
79
Punti
27
Tornei
529
Best: 519
▼
-10
Emile Hudd
GBR, 27-05-2000
79
Punti
28
Tornei
530
Best: 177
▼
-10
Omar Jasika
AUS, 18-05-1997
79
Punti
29
Tornei
531
Best: 288
▼
-9
Jakub Paul
SUI, 22-03-1999
78
Punti
10
Tornei
532
Best: 517
▼
-9
Shunsuke Mitsui
JPN, 20-05-2002
78
Punti
16
Tornei
533
Best: 455
▼
-9
James Story
GBR, 05-03-2001
78
Punti
18
Tornei
534
Best: 509
▲
26
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
78
Punti
20
Tornei
535
Best: 527
▼
-5
Filip Jeff Planinsek
SLO, 29-06-2001
78
Punti
25
Tornei
536
Best: 508
▼
-23
Pavle Marinkov
AUS, 04-02-2006
78
Punti
25
Tornei
537
Best: 463
▼
-9
Pedro Vives Marcos
ESP, 13-04-2001
77
Punti
12
Tornei
538
Best: 458
▼
-34
Maxwell Mckennon
USA, 17-05-2002
77
Punti
27
Tornei
539
Best: 74
▼
-7
Mirza Basic
BIH, 12-07-1991
76
Punti
14
Tornei
540
Best: 519
▼
-7
Amr Elsayed
EGY, 04-03-1999
76
Punti
28
Tornei
541
Best: 424
▼
-7
Kokoro Isomura
JPN, 22-01-2003
76
Punti
30
Tornei
542
Best: 462
▲
20
Constantin Bittoun Kouzmine
FRA, 04-01-1999
76
Punti
33
Tornei
543
Best: 206
▼
-8
Antoine Escoffier
FRA, 29-02-1992
75
Punti
12
Tornei
544
Best: 544
▲
27
Mitsuki Wei Kang Leong
MAS, 06-08-2004
75
Punti
30
Tornei
545
Best: 545
▲
4
John Echeverria
ESP, 30-11-2001
74
Punti
24
Tornei
546
Best: 418
▼
-9
Mae Malige
FRA, 29-03-2006
74
Punti
26
Tornei
547
Best: 538
▼
-9
Mika Petkovic
GER, 29-12-2006
74
Punti
27
Tornei
548
Best: 477
▼
-8
Kirill Kivattsev
RUS, 10-10-1997
74
Punti
31
Tornei
549
Best: 230
▲
31
Max Hans Rehberg
GER, 13-09-2003
73
Punti
10
Tornei
550
Best: 542
▼
-8
Millen Hurrion
GBR, 22-06-1999
73
Punti
25
Tornei
551
Best: 551
▼
-8
Enzo Aguiard
AUS, 0
72
Punti
16
Tornei
552
Best: 455
▼
-8
Olaf Pieczkowski
POL, 01-04-2004
72
Punti
16
Tornei
553
Best: 491
▼
-6
Robin Catry
FRA, 06-03-2002
72
Punti
20
Tornei
554
Best: 417
▲
74
Max Wiskandt
GER, 01-02-2002
72
Punti
25
Tornei
555
Best: 485
▼
-4
Digvijaypratap Singh
IND, 02-06-2000
72
Punti
27
Tornei
556
Best: 128
▼
-4
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
71
Punti
4
Tornei
557
Best: 279
▲
31
Jakub Nicod
CZE, 21-07-2004
71
Punti
16
Tornei
558
Best: 558
▼
-4
Alec Deckers
NED, 0
71
Punti
21
Tornei
559
Best: 470
▼
-2
Imanol Lopez Morillo
ESP, 18-11-1999
71
Punti
32
Tornei
560
Best: 162
▼
-1
Hady Habib
LBN, 21-08-1998
70
Punti
17
Tornei
561
Best: 474
▼
-15
Tsung-Hao Huang
TPE, 22-11-1999
70
Punti
18
Tornei
562
Best: 513
▼
-12
Stefan Adrian Andreescu
ROU, 24-12-2001
70
Punti
22
Tornei
563
Best: 410
▼
-2
Stefan Popovic
SRB, 25-05-2003
70
Punti
33
Tornei
564
Best: 564
--
0
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
70
Punti
33
Tornei
565
Best: 565
▼
-2
Toufik Sahtali
ALG, 0
70
Punti
33
Tornei
566
Best: 456
▲
3
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
69
Punti
19
Tornei
567
Best: 477
▼
-14
Peter Fajta
HUN, 23-05-2002
69
Punti
20
Tornei
568
Best: 544
▲
37
Adhithya Ganesan
USA, 24-10-2005
69
Punti
21
Tornei
569
Best: 384
▼
-24
Neil Oberleitner
AUT, 05-08-1999
68
Punti
18
Tornei
570
Best: 296
▼
-15
Oleksandr Ovcharenko
UKR, 17-10-2001
68
Punti
22
Tornei
571
Best: 517
▼
-5
Nino Ehrenschneider
GER, 31-03-2001
68
Punti
26
Tornei
572
Best: 556
▲
1
Aziz Ouakaa
TUN, 07-08-1999
68
Punti
39
Tornei
573
Best: 491
▼
-6
Nicolas Arseneault
CAN, 18-01-2007
67
Punti
11
Tornei
574
Best: 99
--
0
Alexander Ritschard
SUI, 24-03-1994
67
Punti
9
Tornei
575
Best: 469
--
0
Juan Sebastian Gomez
COL, 05-03-1992
67
Punti
11
Tornei
576
Best: 416
--
0
Etienne Donnet
FRA, 16-02-2001
67
Punti
12
Tornei
577
Best: 540
--
0
Joaquin Aguilar Cardozo
URU, 08-04-2005
67
Punti
18
Tornei
578
Best: 433
▲
1
Maxime Janvier
FRA, 18-10-1996
67
Punti
21
Tornei
579
Best: 211
▲
23
Roberto Cid Subervi
DOM, 30-08-1993
65
Punti
10
Tornei
580
Best: 191
▲
3
Dragos Nicolae Madaras
SWE, 12-09-1997
65
Punti
12
Tornei
581
Best: 285
▼
-13
Aidan Mayo
USA, 14-05-2003
65
Punti
13
Tornei
582
Best: 438
▲
8
Ergi Kirkin
TUR, 27-01-1999
65
Punti
19
Tornei
583
Best: 583
▲
8
Cesar Bouchelaghem
FRA, 28-06-2004
65
Punti
23
Tornei
584
Best: 575
▲
1
Mario Gonzalez Fernandez
ESP, 28-04-2002
65
Punti
27
Tornei
585
Best: 19
▲
1
Albert Ramos-Vinolas
ESP, 17-01-1988
64
Punti
6
Tornei
586
Best: 569
▼
-2
Alan Fernando Rubio Fierros
MEX, 03-02-1999
64
Punti
15
Tornei
587
Best: 136
--
0
Alexey Vatutin
RUS, 27-10-1992
64
Punti
15
Tornei
588
Best: 315
▼
-18
Alfredo Perez
USA, 22-05-1997
64
Punti
18
Tornei
589
Best: 484
▲
3
Tristan McCormick
USA, 01-04-1999
64
Punti
25
Tornei
590
Best: 590
▲
3
Ryan Dickerson
USA, 08-05-1997
64
Punti
26
Tornei
591
Best: 591
▲
10
Karol Filar
POL, 31-08-1998
64
Punti
27
Tornei
592
Best: 524
▲
2
Bruno Kuzuhara
USA, 01-04-2004
64
Punti
30
Tornei
593
Best: 536
▲
3
Joshua Sheehy
USA, 28-01-1997
63
Punti
10
Tornei
594
Best: 451
▲
3
Dan Alexandru Tomescu
ROU, 30-03-1999
63
Punti
10
Tornei
595
Best: 541
▼
-14
Arda Azkara
TUR, 14-03-2003
63
Punti
13
Tornei
596
Best: 586
▼
-7
Gabriel Ghetu
ROU, 07-11-2007
63
Punti
16
Tornei
597
Best: 552
▲
2
Igor Gimenez
BRA, 20-02-2000
63
Punti
19
Tornei
598
Best: 316
▲
2
Alberto Barroso Campos
ESP, 04-06-1996
63
Punti
21
Tornei
599
Best: 509
▲
5
Alec Beckley
RSA, 18-06-2001
62
Punti
16
Tornei
600
Best: 447
▲
6
Kuan-Yi Lee
TPE, 09-09-1996
62
Punti
23
Tornei
601
Best: 515
▲
8
Emilien Demanet
BEL, 25-04-2005
62
Punti
24
Tornei
602
Best: 540
▲
10
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
62
Punti
30
Tornei
603
Best: 563
▼
-8
Andrew Paulson
CZE, 16-11-2001
61
Punti
5
Tornei
604
Best: 604
▲
96
Cooper Williams
USA, 17-06-2005
61
Punti
8
Tornei
605
Best: 383
▼
-64
Lukas Pokorny
SVK, 28-02-2002
61
Punti
15
Tornei
606
Best: 468
▼
-41
Ryuki Matsuda
JPN, 28-12-1999
61
Punti
19
Tornei
607
Best: 604
▲
1
Daniil Ostapenkov
BLR, 08-05-2003
61
Punti
22
Tornei
608
Best: 605
▲
2
Luca Staeheli
SUI, 08-03-2000
61
Punti
23
Tornei
609
Best: 609
▲
2
Bruno Fernandez
BRA, 0
61
Punti
24
Tornei
610
Best: 277
▼
-7
Michael Vrbensky
CZE, 26-12-1999
60
Punti
13
Tornei
611
Best: 542
▼
-39
Karl Poling
USA, 04-08-1999
60
Punti
29
Tornei
612
Best: 533
▲
1
Luis Carlos Alvarez
MEX, 03-09-2004
59
Punti
10
Tornei
613
Best: 470
▲
1
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
59
Punti
13
Tornei
614
Best: 614
▲
1
Yuta Kawahashi
JPN, 26-01-1998
59
Punti
16
Tornei
615
Best: 615
▲
1
Cruz Hewitt
AUS, 11-12-2008
59
Punti
22
Tornei
616
Best: 616
▲
2
Karlis Ozolins
LAT, 15-06-2002
58
Punti
19
Tornei
617
Best: 617
▲
2
Peter Makk
HUN, 0
58
Punti
19
Tornei
618
Best: 483
▲
2
Yuki Mochizuki
JPN, 23-11-1997
58
Punti
20
Tornei
619
Best: 618
▲
2
Santiago De La Fuente
ARG, 06-02-2002
58
Punti
23
Tornei
620
Best: 620
▲
2
Yanis Ghazouani Durand
FRA, 04-07-2000
58
Punti
27
Tornei
621
Best: 621
▲
2
Samuel Alejandro Linde Palacios
COL, 0
58
Punti
29
Tornei
622
Best: 622
▲
3
Mate Valkusz
HUN, 13-08-1998
57
Punti
8
Tornei
623
Best: 430
▼
-41
Erik Arutiunian
BLR, 19-10-2004
57
Punti
13
Tornei
624
Best: 207
▲
2
Arthur Bouquier
FRA, 25-12-2000
57
Punti
14
Tornei
625
Best: 625
▲
2
Maximo Zeitune
ARG, 0
57
Punti
23
Tornei
626
Best: 443
▼
-19
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
57
Punti
26
Tornei
627
Best: 627
▲
2
Romain Faucon
BEL, 04-09-2002
57
Punti
28
Tornei
628
Best: 628
▲
23
Leo Vithoontien
JPN, 18-08-1999
57
Punti
30
Tornei
629
Best: 431
▼
-5
Gerard Campana Lee
KOR, 01-10-2004
57
Punti
31
Tornei
630
Best: 535
--
0
Kenta Miyoshi
JPN, 16-03-2004
56
Punti
10
Tornei
631
Best: 285
▲
1
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
56
Punti
14
Tornei
632
Best: 625
▲
1
Igor Kudriashov
RUS, 27-09-2003
56
Punti
19
Tornei
633
Best: 546
▲
51
Uisung Park
KOR, 27-09-2000
56
Punti
19
Tornei
634
Best: 634
▲
14
Leo Raquillet
FRA, 04-10-2005
56
Punti
22
Tornei
635
Best: 603
--
0
Amir Omarkhanov
KAZ, 17-11-2007
56
Punti
23
Tornei
636
Best: 633
▼
-2
Marcel Zielinski
POL, 27-10-2000
56
Punti
24
Tornei
637
Best: 637
▲
19
Kaylan Bigun
USA, 23-05-2006
56
Punti
24
Tornei
638
Best: 636
▼
-2
Nicolas Tepmahc
FRA, 23-05-2001
56
Punti
31
Tornei
639
Best: 29
▼
-2
Christopher Eubanks
USA, 05-05-1996
55
Punti
10
Tornei
640
Best: 319
▼
-2
Patrick Maloney
USA, 09-02-2000
55
Punti
14
Tornei
641
Best: 639
▼
-2
Luca Wiedenmann
GER, 01-01-1900
55
Punti
19
Tornei
642
Best: 588
--
0
Yuta Kikuchi
JPN, 27-09-1999
55
Punti
22
Tornei
643
Best: 381
▲
1
Stuart Parker
GBR, 30-07-1997
54
Punti
10
Tornei
644
Best: 613
▼
-27
Yassine Dlimi
MAR, 05-05-2003
54
Punti
14
Tornei
645
Best: 645
--
0
Tuncay Duran
TUR, 02-06-2004
54
Punti
15
Tornei
646
Best: 479
--
0
Jacob Bradshaw
AUS, 23-10-2002
54
Punti
18
Tornei
647
Best: 526
▼
-6
Maxence Beauge
FRA, 08-06-2000
54
Punti
21
Tornei
648
Best: 648
▲
6
Timofei Derepasko
RUS, 0
54
Punti
22
Tornei
649
Best: 594
▲
1
Strong Kirchheimer
USA, 26-04-1995
54
Punti
26
Tornei
650
Best: 617
▲
3
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
53
Punti
15
Tornei
651
Best: 651
▲
104
Ryan Colby
USA, 0
53
Punti
15
Tornei
652
Best: 448
▼
-5
Aleksandre Bakshi
GEO, 15-07-1997
53
Punti
16
Tornei
653
Best: 653
▲
21
Matyas Cerny
CZE, 15-10-2001
53
Punti
18
Tornei
654
Best: 595
▼
-14
S D Prajwal Dev
IND, 27-05-1996
53
Punti
20
Tornei
655
Best: 564
▲
2
Louis Wessels
GER, 27-08-1998
53
Punti
25
Tornei
656
Best: 502
▼
-7
Adrian Oetzbach
GER, 29-10-1997
53
Punti
26
Tornei
657
Best: 450
▲
14
Yurii Dzhavakian
UKR, 07-05-1993
53
Punti
38
Tornei
658
Best: 584
--
0
Kyle Kang
USA, 27-01-2005
52
Punti
9
Tornei
659
Best: 546
--
0
Aidan Kim
USA, 24-11-2004
52
Punti
10
Tornei
660
Best: 660
--
0
Pierluigi Basile
ITA, 0
52
Punti
13
Tornei
661
Best: 170
--
0
Dmitry Popko
KAZ, 24-10-1996
52
Punti
15
Tornei
662
Best: 299
--
0
Gastao Elias
POR, 24-11-1990
52
Punti
17
Tornei
663
Best: 654
--
0
Chase Ferguson
AUS, 02-01-1999
52
Punti
23
Tornei
664
Best: 661
▲
4
Daniel De Jonge
NED, 17-08-1999
52
Punti
23
Tornei
665
Best: 237
▼
-217
Saba Purtseladze
GEO, 20-08-2001
52
Punti
27
Tornei
666
Best: 664
▼
-2
Dimitris Sakellaridis
GRE, 30-04-2006
52
Punti
46
Tornei
667
Best: 667
▼
-2
Duncan Chan
CAN, 0
51
Punti
7
Tornei
668
Best: 208
▼
-2
Aziz Dougaz
TUN, 26-03-1997
51
Punti
10
Tornei
669
Best: 597
▼
-71
Ivan Ivanov
BUL, 01-01-1900
51
Punti
20
Tornei
670
Best: 238
▲
22
Yusuke Takahashi
JPN, 17-10-1997
51
Punti
21
Tornei
671
Best: 667
▼
-2
Melios Efstathiou
CYP, 02-03-1999
51
Punti
22
Tornei
672
Best: 670
▼
-2
Nicolas Villalon
CHI, 21-02-2004
51
Punti
26
Tornei
673
Best: 165
▼
-1
Richard Gasquet
FRA, 18-06-1986
50
Punti
1
Tornei
674
Best: 674
▼
-1
Gavin Young
USA, 0
50
Punti
14
Tornei
675
Best: 387
--
0
Mariano Kestelboim
ARG, 06-02-1996
50
Punti
18
Tornei
676
Best: 676
--
0
Izan Almazan Valiente
ESP, 0
50
Punti
21
Tornei
677
Best: 652
▼
-22
Radu David Turcanu
ROU, 01-01-1900
50
Punti
22
Tornei
678
Best: 678
▲
15
Alan Magadan
MEX, 26-05-2001
50
Punti
26
Tornei
679
Best: 603
▼
-12
Jan Kumstat
CZE, 01-01-1900
49
Punti
15
Tornei
680
Best: 150
▼
-1
Joao Domingues
POR, 05-10-1993
49
Punti
16
Tornei
681
Best: 459
▼
-1
Nikolay Vylegzhanin
RUS, 18-04-2000
49
Punti
16
Tornei
682
Best: 624
▲
1
Yaroslav Demin
RUS, 30-08-2005
49
Punti
19
Tornei
683
Best: 683
▲
2
Daniel Antonio Nunez
CHI, 0
49
Punti
21
Tornei
684
Best: 576
▲
2
Michal Krajci
SVK, 14-01-2005
49
Punti
27
Tornei
685
Best: 685
▲
2
Samuel Heredia
COL, 07-06-2006
49
Punti
31
Tornei
686
Best: 181
▼
-8
Tristan Lamasine
FRA, 05-03-1993
48
Punti
7
Tornei
687
Best: 628
▲
1
Alexander Donski
BUL, 01-08-1998
48
Punti
9
Tornei
688
Best: 638
▲
1
Yusuke Kusuhara
JPN, 09-08-1997
48
Punti
12
Tornei
689
Best: 465
▼
-8
Egor Agafonov
RUS, 05-09-2002
48
Punti
16
Tornei
690
Best: 690
▼
-13
Kasra Rahmani
IRI, 0
48
Punti
21
Tornei
691
Best: 552
▲
134
Keisuke Saitoh
JPN, 29-04-2001
48
Punti
22
Tornei
692
Best: 538
▲
3
Johan Alexander Rodriguez
COL, 26-09-2003
47
Punti
9
Tornei
693
Best: 327
▲
3
Naoki Nakagawa
JPN, 19-11-1996
47
Punti
15
Tornei
694
Best: 429
▼
-3
Tadeas Paroulek
CZE, 30-12-1999
47
Punti
15
Tornei
695
Best: 695
▲
11
Sora Fukuda
JPN, 0
47
Punti
19
Tornei
696
Best: 696
▲
1
Andreja Petrovic
NOR, 01-02-2000
47
Punti
21
Tornei
697
Best: 697
▲
1
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
47
Punti
21
Tornei
698
Best: 656
▼
-4
Maik Steiner
GER, 19-06-1994
47
Punti
27
Tornei
699
Best: 522
▼
-9
Michael Agwi
IRL, 04-09-2003
46
Punti
15
Tornei
700
Best: 439
▲
1
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
46
Punti
18
Tornei
701
Best: 530
▲
1
M Rifki Fitriadi
INA, 23-01-1999
46
Punti
24
Tornei
702
Best: 476
▲
1
Ignacio Monzon
ARG, 05-01-1998
46
Punti
28
Tornei
703
Best: 4
▼
-145
Kei Nishikori
JPN, 29-12-1989
45
Punti
11
Tornei
704
Best: 704
▲
1
Patrick Schoen
SUI, 04-05-2005
45
Punti
16
Tornei
705
Best: 705
▲
32
Manish Sureshkumar
IND, 13-08-1999
45
Punti
20
Tornei
706
Best: 587
▲
11
Pawit Sornlaksup
THA, 24-08-1999
45
Punti
24
Tornei
707
Best: 362
▲
1
Tim Handel
GER, 18-10-1996
45
Punti
25
Tornei
708
Best: 632
▲
1
Guillaume Dalmasso
FRA, 14-10-2002
45
Punti
27
Tornei
709
Best: 107
▲
1
Nicolas Moreno De Alboran
USA, 14-07-1997
44
Punti
6
Tornei
710
Best: 500
▲
1
Elmar Ejupovic
GER, 01-02-1993
44
Punti
7
Tornei
711
Best: 711
▲
1
Pablo Martinez Gomez
ESP, 0
44
Punti
8
Tornei
712
Best: 604
▼
-8
Andres Santamarta Roig
ESP, 01-01-1900
44
Punti
13
Tornei
713
Best: 527
▲
15
Ye Cong Mo
CHN, 26-06-2000
44
Punti
15
Tornei
714
Best: 447
▲
1
Tomas Farjat
ARG, 15-02-2001
44
Punti
21
Tornei
715
Best: 715
▲
11
Shinji Hazawa
JPN, 12-04-1999
44
Punti
25
Tornei
716
Best: 712
▲
3
Benjamin Torrealba
CHI, 23-06-2005
44
Punti
26
Tornei
717
Best: 569
▲
3
James Watt
NZL, 09-06-2000
43
Punti
9
Tornei
718
Best: 715
▲
3
Oscar Weightman
GBR, 19-11-2001
43
Punti
11
Tornei
719
Best: 488
▲
3
Peter Bertran
DOM, 05-03-1996
43
Punti
12
Tornei
720
Best: 675
▼
-6
Matisse Bobichon
FRA, 01-01-1900
43
Punti
17
Tornei
721
Best: 402
▲
2
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
43
Punti
17
Tornei
722
Best: 668
▲
2
Pierre Delage
FRA, 22-01-2001
43
Punti
20
Tornei
723
Best: 496
▼
-7
Denis Klok
RUS, 26-05-1998
43
Punti
21
Tornei
724
Best: 724
▲
1
Fernando Cavallo
ARG, 13-12-2005
43
Punti
22
Tornei
725
Best: 508
▲
7
Loann Massard
FRA, 27-07-2005
43
Punti
24
Tornei
726
Best: 718
▼
-8
Josip Simundza
CRO, 20-12-2004
43
Punti
25
Tornei
727
Best: 727
▼
-28
Matteo Covato
ITA, 0
43
Punti
26
Tornei
728
Best: 687
▲
23
Samir Hamza Reguig
ALG, 19-01-2002
43
Punti
34
Tornei
729
Best: 729
--
0
Alejandro Turriziani Alvarez
ESP, 12-02-2003
42
Punti
20
Tornei
730
Best: 704
--
0
Mwendwa Mbithi
USA, 10-01-1998
42
Punti
22
Tornei
731
Best: 724
--
0
Matt Kuhar
USA, 17-06-1996
42
Punti
23
Tornei
732
Best: 694
▲
1
Maxence Bertimon
FRA, 20-09-1999
42
Punti
25
Tornei
733
Best: 733
▲
151
Seydina Andre
SEN, 08-08-2003
42
Punti
28
Tornei
734
Best: 734
▲
1
Oskar Brostrom Poulsen
DEN, 0
41
Punti
15
Tornei
735
Best: 735
▲
73
Attila Boros
HUN, 22-12-2003
41
Punti
16
Tornei
736
Best: 448
▼
-54
Branko Djuric
SRB, 10-02-2005
41
Punti
16
Tornei
737
Best: 578
▼
-1
Jose Pereira
BRA, 26-01-1991
41
Punti
17
Tornei
738
Best: 520
▼
-31
Dominik Kellovsky
CZE, 24-07-1996
41
Punti
17
Tornei
739
Best: 716
▼
-1
Marlon Vankan
GER, 27-08-2000
41
Punti
20
Tornei
740
Best: 740
▲
10
Nikolai Barsukov
GER, 0
41
Punti
23
Tornei
741
Best: 627
▼
-2
Ryan Fishback
USA, 27-04-2002
41
Punti
24
Tornei
742
Best: 742
▲
1
Franco Ribero
ARG, 09-09-1999
41
Punti
25
Tornei
743
Best: 437
▼
-3
Michiel De Krom
NED, 27-06-1998
41
Punti
25
Tornei
744
Best: 741
▼
-3
Joshua Charlton
AUS, 01-01-1900
41
Punti
25
Tornei
745
Best: 733
▼
-3
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
41
Punti
26
Tornei
746
Best: 45
▼
-1
Maximilian Marterer
GER, 15-06-1995
40
Punti
2
Tornei
747
Best: 481
--
0
Ryan Seggerman
USA, 06-08-1999
40
Punti
6
Tornei
748
Best: 258
▼
-96
Karue Sell
BRA, 13-11-1993
40
Punti
9
Tornei
749
Best: 606
▼
-1
Alexis Gautier
FRA, 07-04-1997
40
Punti
11
Tornei
750
Best: 308
▼
-37
Toby Kodat
USA, 13-01-2003
40
Punti
12
Tornei
751
Best: 718
▼
-2
Alejandro Juan Mano
ESP, 14-01-2005
40
Punti
20
Tornei
752
Best: 689
▼
-18
Rodrigo Alujas
MEX, 26-08-2002
40
Punti
24
Tornei
753
Best: 339
▼
-7
Govind Nanda
USA, 17-02-2001
39
Punti
4
Tornei
754
Best: 745
▼
-2
Pierre Yves Bailly
BEL, 01-01-1900
39
Punti
7
Tornei
755
Best: 278
▼
-28
Lucas Gerch
GER, 20-12-1994
39
Punti
12
Tornei
756
Best: 545
▼
-3
Damien Wenger
SUI, 17-03-2000
39
Punti
12
Tornei
757
Best: 757
▼
-3
Pavel Lagutin
RUS, 0
39
Punti
15
Tornei
758
Best: 758
▲
14
Matyas Fuele
HUN, 22-12-1998
39
Punti
15
Tornei
759
Best: 385
▼
-2
Maximilian Neuchrist
AUT, 22-07-1991
39
Punti
20
Tornei
760
Best: 620
▼
-2
Ben Jones
GBR, 19-05-1998
39
Punti
21
Tornei
761
Best: 761
▲
27
Yannik Kelm
GER, 01-01-1900
39
Punti
24
Tornei
762
Best: 688
▼
-3
Yanaki Milev
BUL, 15-04-2004
39
Punti
25
Tornei
763
Best: 563
▼
-3
Evan Zhu
USA, 15-08-1998
39
Punti
27
Tornei
764
Best: 161
▼
-3
Alibek Kachmazov
RUS, 17-08-2002
38
Punti
8
Tornei
765
Best: 755
▼
-3
Fryderyk Lechno-Wasiutynski
POL, 20-03-2005
38
Punti
8
Tornei
766
Best: 520
▼
-3
Conner Huertas del Pino
PER, 20-12-1995
38
Punti
9
Tornei
767
Best: 764
▼
-3
Hunter Heck
USA, 15-05-2002
38
Punti
10
Tornei
768
Best: 659
▼
-3
JiSung Nam
KOR, 15-08-1993
38
Punti
10
Tornei
769
Best: 523
▼
-3
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
38
Punti
11
Tornei
770
Best: 767
▼
-3
Arklon Huertas Del Pino Cordova
PER, 16-07-1994
38
Punti
12
Tornei
771
Best: 595
▼
-3
Theo Papamalamis
FRA, 09-01-2006
38
Punti
13
Tornei
772
Best: 614
▼
-3
Alejandro Manzanera Pertusa
ESP, 08-04-2003
38
Punti
14
Tornei
773
Best: 760
▼
-3
Gian Luca Tanner
SUI, 12-01-2001
38
Punti
15
Tornei
774
Best: 372
▼
-3
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
38
Punti
15
Tornei
775
Best: 756
▼
-1
Ignacio Parisca Romera
VEN, 20-08-2005
38
Punti
22
Tornei
776
Best: 776
--
0
Amit Vales
ISR, 07-06-2005
38
Punti
23
Tornei
777
Best: 777
▼
-2
Lorenzo Angelini
ITA, 0
38
Punti
24
Tornei
778
Best: 745
▲
23
Taiyo Yamanaka
JPN, 05-09-2001
38
Punti
24
Tornei
779
Best: 778
▼
-1
Thiago Cigarran
ARG, 26-03-2000
38
Punti
25
Tornei
780
Best: 635
▼
-3
John Sperle
GER, 30-01-2002
38
Punti
25
Tornei
781
Best: 636
▼
-2
Aleksandr Braynin
UKR, 29-08-1999
38
Punti
28
Tornei
782
Best: 758
▼
-2
Oscar Jose Gutierrez
ESP, 25-04-1993
38
Punti
30
Tornei
783
Best: 284
▼
-2
Emil Ruusuvuori
FIN, 02-04-1999
37
Punti
10
Tornei
784
Best: 784
▼
-2
Michael Antonius
USA, 0
37
Punti
9
Tornei
785
Best: 785
▲
19
Thijs Boogaard
NED, 05-07-2008
37
Punti
11
Tornei
786
Best: 786
▲
1
Nikita Belozertsev
UZB, 0
37
Punti
13
Tornei
787
Best: 700
▼
-3
Kai Wehnelt
GER, 27-11-1995
37
Punti
22
Tornei
788
Best: 788
▲
15
John Hallquist Lithen
SWE, 03-12-2001
37
Punti
28
Tornei
789
Best: 351
▼
-4
Nicholas David Ionel
ROU, 12-10-2002
37
Punti
28
Tornei
790
Best: 691
▼
-46
Matthew Summers
GBR, 25-09-1998
37
Punti
29
Tornei
791
Best: 791
▼
-5
Jack Anthrop
USA, 0
36
Punti
9
Tornei
792
Best: 680
▼
-19
Abel Forger
NED, 25-07-2005
36
Punti
16
Tornei
793
Best: 793
▼
-4
Jorge Plans
ESP, 0
36
Punti
26
Tornei
794
Best: 653
▼
-4
Taisei Ichikawa
JPN, 21-12-2000
36
Punti
27
Tornei
795
Best: 575
▼
-4
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
36
Punti
27
Tornei
796
Best: 796
▲
16
Finn Murgett
GBR, 0
36
Punti
29
Tornei
797
Best: 151
▼
-5
Enzo Couacaud
FRA, 01-03-1995
35
Punti
3
Tornei
798
Best: 798
▼
-5
Lucas Andrade Da Silva
BRA, 0
35
Punti
4
Tornei
799
Best: 799
▲
75
Hoyoung Roh
KOR, 0
35
Punti
7
Tornei
800
Best: 800
▼
-6
Roger Pascual Ferra
ESP, 0
35
Punti
9
Tornei
801
Best: 80
▼
-6
Jozef Kovalik
SVK, 04-11-1992
35
Punti
11
Tornei
802
Best: 796
▼
-6
Matt Ponchet
FRA, 22-06-2004
35
Punti
14
Tornei
803
Best: 792
▼
-6
Scott Jones
AUS, 01-01-1900
35
Punti
14
Tornei
804
Best: 486
▼
-21
Alex Knaff
LUX, 26-11-1997
35
Punti
16
Tornei
805
Best: 438
▼
-49
Woobin Shin
KOR, 20-01-2004
35
Punti
16
Tornei
806
Best: 451
▼
-8
Marko Miladinovic
SRB, 07-12-2000
35
Punti
17
Tornei
807
Best: 395
▲
32
Rigele Te
CHN, 09-10-1997
35
Punti
17
Tornei
808
Best: 799
▼
-9
Rafael Izquierdo Luque
ESP, 10-01-2000
35
Punti
19
Tornei
809
Best: 716
▲
14
Wilson Leite
BRA, 06-11-1991
35
Punti
21
Tornei
810
Best: 638
▼
-8
William Grant
USA, 13-02-2001
35
Punti
26
Tornei
811
Best: 659
▲
36
Wishaya Trongcharoenchaikul
THA, 08-04-1995
35
Punti
29
Tornei
812
Best: 145
▼
-7
Felipe Meligeni Alves
BRA, 19-02-1998
34
Punti
10
Tornei
813
Best: 227
▼
-7
Khumoyun Sultanov
UZB, 27-10-1998
34
Punti
12
Tornei
814
Best: 399
▼
-7
Dennis Novak
AUT, 28-08-1993
34
Punti
12
Tornei
815
Best: 599
▲
4
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
34
Punti
19
Tornei
816
Best: 622
▼
-7
Amaury Raynel
FRA, 29-06-2002
34
Punti
19
Tornei
817
Best: 637
▼
-7
Linang Xiao
CHN, 18-03-2000
34
Punti
21
Tornei
818
Best: 813
▲
9
Nikola Slavic
SWE, 01-01-1900
34
Punti
23
Tornei
819
Best: 811
▼
-8
Nicolas Zanellato
BRA, 22-01-2002
34
Punti
27
Tornei
820
Best: 682
▼
-7
Albert Pedrico Kravtsov
ESP, 12-06-2005
33
Punti
8
Tornei
821
Best: 290
▼
-7
Shintaro Imai
JPN, 07-09-1993
33
Punti
11
Tornei
822
Best: 553
▼
-7
Pedro Rodenas
ESP, 30-03-2004
33
Punti
13
Tornei
823
Best: 823
▼
-7
Dong Ju Kim
KOR, 0
33
Punti
15
Tornei
824
Best: 505
▼
-7
Stijn Slump
NED, 21-01-1999
33
Punti
15
Tornei
825
Best: 62
▼
-5
Kenny De Schepper
FRA, 29-05-1987
33
Punti
19
Tornei
826
Best: 819
▼
-5
Natan Rodrigues
BRA, 02-02-2002
33
Punti
20
Tornei
827
Best: 827
▼
-3
Marc Majdandzic
GER, 0
33
Punti
21
Tornei
828
Best: 826
▼
-2
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
33
Punti
23
Tornei
829
Best: 829
▲
26
Guto Miguel
BRA, 0
32
Punti
11
Tornei
830
Best: 265
▼
-1
Evgenii Tiurnev
RUS, 08-04-1997
32
Punti
13
Tornei
831
Best: 831
▼
-1
Marc Van Der Merwe
RSA, 0
32
Punti
14
Tornei
832
Best: 831
▼
-1
Juan Sebastian Osorio
COL, 14-10-1997
32
Punti
17
Tornei
833
Best: 699
▼
-11
Martin Van Der Meerschen
BEL, 14-06-2000
32
Punti
19
Tornei
834
Best: 439
▼
-2
Oleksii Krutykh
UKR, 10-03-2000
32
Punti
21
Tornei
835
Best: 549
▼
-1
Tianhui Zhang
CHN, 19-02-2006
32
Punti
22
Tornei
836
Best: 836
▼
-3
Daniel Salazar
COL, 0
32
Punti
22
Tornei
837
Best: 655
▲
31
Thanapet Chanta
THA, 09-09-1999
32
Punti
22
Tornei
838
Best: 835
▼
-3
Younes Lalami
MAR, 18-04-2001
32
Punti
24
Tornei
839
Best: 832
▼
-2
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
32
Punti
29
Tornei
840
Best: 840
▼
-2
Grigory Shebekin
RUS, 0
31
Punti
15
Tornei
841
Best: 395
▼
-1
Tiago Cacao
POR, 28-02-1998
31
Punti
18
Tornei
842
Best: 515
▼
-1
Felix Corwin
USA, 26-05-1996
31
Punti
18
Tornei
843
Best: 812
--
0
Maximilian Homberg
GER, 25-01-2003
31
Punti
19
Tornei
844
Best: 844
▼
-2
Jesse Flores
CRC, 0
31
Punti
20
Tornei
845
Best: 400
--
0
Kris Van Wyk
RSA, 29-09-1996
31
Punti
20
Tornei
846
Best: 791
▲
14
Nikita Mashtakov
UKR, 18-03-1999
31
Punti
20
Tornei
847
Best: 694
▼
-3
Xiaofei Wang
CHN, 10-01-2003
31
Punti
20
Tornei
848
Best: 546
▼
-48
Diego Augusto Barreto Sanchez
ESP, 18-04-2002
31
Punti
21
Tornei
849
Best: 763
▼
-13
Dragos Nicolae Cazacu
ROU, 10-02-2004
31
Punti
26
Tornei
850
Best: 12
▼
-2
Borna Coric
CRO, 14-11-1996
30
Punti
5
Tornei
851
Best: 769
▼
-2
Miles Jones
USA, 26-12-2000
30
Punti
19
Tornei
852
Best: 736
▲
10
Jakub Filip
CZE, 25-09-2005
30
Punti
21
Tornei
853
Best: 675
▼
-1
Francisco Rocha
POR, 04-10-1999
30
Punti
24
Tornei
854
Best: 851
▲
95
Nicolas Jadoun
FRA, 09-08-2002
30
Punti
27
Tornei
855
Best: 139
▼
-1
Thanasi Kokkinakis
AUS, 10-04-1996
29
Punti
3
Tornei
856
Best: 856
▲
42
Alexander Vasilev
BUL, 01-01-1900
29
Punti
11
Tornei
857
Best: 720
▼
-1
Adrien Gobat
FRA, 10-07-2001
29
Punti
13
Tornei
858
Best: 814
--
0
Jeffrey Von Der Schulenburg
SUI, 13-02-2002
29
Punti
14
Tornei
859
Best: 601
▼
-2
Bautista Vilicich
ARG, 05-10-2001
29
Punti
14
Tornei
860
Best: 640
▼
-42
Axel Garcian
FRA, 07-06-2002
29
Punti
14
Tornei
861
Best: 821
▼
-2
Vincent Marysko
GER, 04-02-2006
29
Punti
18
Tornei
862
Best: 810
▼
-12
Axel Nefve
USA, 22-07-2000
29
Punti
20
Tornei
863
Best: 709
--
0
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
29
Punti
21
Tornei
864
Best: 792
▼
-3
Mert Naci Turker
TUR, 16-08-1998
29
Punti
21
Tornei
865
Best: 684
▼
-37
Ali Yazdani
IRI, 09-09-2003
29
Punti
26
Tornei
866
Best: 729
▼
-2
Tomas Curras Abasolo
ESP, 02-05-2000
29
Punti
27
Tornei
867
Best: 867
▼
-2
Andrew Johnson
USA, 0
28
Punti
8
Tornei
868
Best: 810
▼
-1
Patrick Brady
GBR, 14-11-2004
28
Punti
10
Tornei
869
Best: 463
▼
-3
Sander Jong
NED, 18-05-2000
28
Punti
11
Tornei
870
Best: 364
▼
-1
Mikalai Haliak
BLR, 14-08-1998
28
Punti
21
Tornei
871
Best: 716
--
0
Dinko Dinev
BUL, 13-02-2004
28
Punti
23
Tornei
872
Best: 733
▲
89
Naoya Honda
JPN, 01-01-1900
28
Punti
23
Tornei
873
Best: 873
▼
-22
Joao Victor Couto Loureiro
BRA, 0
28
Punti
24
Tornei
874
Best: 666
▼
-2
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
28
Punti
25
Tornei
875
Best: 830
▼
-22
Carles Hernandez
ESP, 25-04-2001
28
Punti
27
Tornei
876
Best: 876
▼
-3
Alaa Trifi
TUN, 0
28
Punti
29
Tornei
877
Best: 872
▼
-2
Thomas Fancutt
AUS, 25-02-1995
27
Punti
7
Tornei
878
Best: 673
▼
-2
Gustavo Ribeiro De Almeida
BRA, 19-04-2006
27
Punti
7
Tornei
879
Best: 838
▼
-2
Luca Pow
GBR, 01-02-2005
27
Punti
8
Tornei
880
Best: 880
▼
-2
Anton Arzhankin
RUS, 0
27
Punti
12
Tornei
881
Best: 878
▼
-2
Tristan Stringer
USA, 18-10-2005
27
Punti
15
Tornei
882
Best: 130
▼
-2
Duckhee Lee
KOR, 29-05-1998
27
Punti
18
Tornei
883
Best: 883
▼
-1
Benjamin Pietri
FRA, 0
27
Punti
24
Tornei
884
Best: 882
▼
-1
Marcus Walters
GBR, 03-04-1998
27
Punti
24
Tornei
885
Best: 688
▼
-39
Alexandre Aubriot
FRA, 06-06-1999
27
Punti
26
Tornei
886
Best: 885
▼
-1
Michael Zhu
USA, 12-08-1992
27
Punti
29
Tornei
887
Best: 143
▼
-1
Federico Coria
ARG, 09-03-1992
26
Punti
5
Tornei
888
Best: 888
▼
-1
Emon Van Loben Sels
USA, 0
26
Punti
6
Tornei
889
Best: 889
▼
-1
Keaton Hance
USA, 0
26
Punti
10
Tornei
890
Best: 673
--
0
Blu Baker
GBR, 28-08-2001
26
Punti
13
Tornei
891
Best: 891
▲
48
Salvador Price
COL, 19-02-2005
26
Punti
14
Tornei
892
Best: 810
▲
8
Kristijan Juhas
SRB, 04-06-2001
26
Punti
15
Tornei
893
Best: 891
▼
-2
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
26
Punti
22
Tornei
894
Best: 820
▼
-24
Michel Hopp
GER, 01-01-1900
26
Punti
22
Tornei
895
Best: 794
▲
38
Grigoriy Lomakin
KAZ, 18-03-1998
26
Punti
31
Tornei
896
Best: 858
▼
-4
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
25
Punti
3
Tornei
897
Best: 850
▼
-4
Nicolas Ian Kotzen
USA, 22-03-2003
25
Punti
6
Tornei
898
Best: 638
▼
-4
Johannes Ingildsen
DEN, 01-07-1997
25
Punti
6
Tornei
899
Best: 78
▼
-4
Renzo Olivo
ARG, 15-03-1992
25
Punti
7
Tornei
900
Best: 50
▼
-4
Mikael Ymer
SWE, 09-09-1998
25
Punti
7
Tornei
901
Best: 37
▼
-4
Bernabe Zapata Miralles
ESP, 12-01-1997
25
Punti
10
Tornei
902
Best: 902
▼
-3
Noah Zamora
USA, 0
25
Punti
11
Tornei
903
Best: 903
▲
7
Ronit Karki
USA, 0
25
Punti
14
Tornei
904
Best: 852
▼
-3
Ivan Nedelko
RUS, 12-05-1986
25
Punti
15
Tornei
905
Best: 740
▼
-2
Lautaro Agustin Falabella
ARG, 19-01-1998
25
Punti
15
Tornei
906
Best: 773
▼
-25
Artur Kukasian
RUS, 21-03-2004
25
Punti
18
Tornei
907
Best: 907
▲
20
Tomas Martinez
ARG, 0
25
Punti
20
Tornei
908
Best: 908
▼
-2
Anas Mazdrashki
BUL, 0
25
Punti
22
Tornei
909
Best: 905
▼
-4
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
25
Punti
23
Tornei
910
Best: 910
▼
-3
Lucca Helguera Casado
ESP, 0
25
Punti
24
Tornei
911
Best: 833
▲
5
Jesse Delaney
AUS, 14-11-1998
25
Punti
28
Tornei
912
Best: 669
▲
20
Kosuke Ogura
JPN, 09-02-1996
25
Punti
31
Tornei
913
Best: 913
▲
49
Kriish Tyagi
IND, 01-01-1900
24
Punti
6
Tornei
914
Best: 914
▲
8
Jamie Mackenzie
GER, 0
24
Punti
10
Tornei
915
Best: 233
▲
53
Yun seong Chung
KOR, 27-03-1998
24
Punti
11
Tornei
916
Best: 916
▼
-4
Christopher Li
PER, 0
24
Punti
16
Tornei
917
Best: 917
▼
-4
Carles Cordoba
ESP, 0
24
Punti
21
Tornei
918
Best: 918
▲
29
Isaac Becroft
NZL, 29-10-2000
24
Punti
21
Tornei
919
Best: 906
▼
-4
Jeremy Gschwendtner
GBR, 01-01-1900
24
Punti
27
Tornei
920
Best: 917
▼
-3
Muhammad Shoaib
PAK, 01-01-1900
23
Punti
3
Tornei
921
Best: 403
▼
-3
J.J. Wolf
USA, 21-12-1998
23
Punti
4
Tornei
922
Best: 922
▼
-3
Matthew Forbes
USA, 0
23
Punti
7
Tornei
923
Best: 923
▼
-3
Theodore Dean
USA, 0
23
Punti
7
Tornei
924
Best: 501
▼
-3
Christian Sigsgaard
DEN, 14-03-1997
23
Punti
7
Tornei
925
Best: 925
▼
-1
Calvin Mueller
GER, 0
23
Punti
12
Tornei
926
Best: 926
▲
10
Aleksa Ciric
SRB, 0
23
Punti
12
Tornei
927
Best: 927
▼
-2
Enzo Kohlmann De Freitas
BRA, 0
23
Punti
12
Tornei
928
Best: 928
▲
12
Bekkhan Atlangeriev
RUS, 0
23
Punti
15
Tornei
929
Best: 774
▲
12
Nitin Kumar Sinha
IND, 20-02-1999
23
Punti
17
Tornei
930
Best: 839
▲
13
Yaojie Zeng
CHN, 30-01-2002
23
Punti
19
Tornei
931
Best: 923
▼
-2
Sam Ryan Ziegann
AUS, 25-07-1998
23
Punti
21
Tornei
932
Best: 403
▼
-28
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
23
Punti
21
Tornei
933
Best: 923
▼
-3
Thantub Suksumrarn
THA, 18-05-2001
23
Punti
22
Tornei
934
Best: 826
▼
-20
Benjamin Thomas George
CAN, 20-12-2002
23
Punti
22
Tornei
935
Best: 888
▼
-1
Paul Inchauspe
FRA, 25-02-2004
22
Punti
5
Tornei
936
Best: 845
▼
-1
Shunsuke Nakagawa
JPN, 07-03-2000
22
Punti
11
Tornei
937
Best: 922
--
0
Stijn Paardekooper
NED, 29-08-2003
22
Punti
12
Tornei
938
Best: 776
--
0
Daisuke Sumizawa
JPN, 31-01-1999
22
Punti
12
Tornei
939
Best: 894
▼
-28
Luca Preda
ROU, 01-01-1900
22
Punti
13
Tornei
940
Best: 417
▼
-14
Ajeet Rai
NZL, 18-01-1999
22
Punti
15
Tornei
941
Best: 941
▲
1
Tom Zeuch
GER, 0
22
Punti
17
Tornei
942
Best: 536
▲
16
Ryotaro Taguchi
JPN, 30-06-2000
22
Punti
19
Tornei
943
Best: 943
▲
1
William Rejchtman Vinciguerra
SWE, 0
22
Punti
20
Tornei
944
Best: 944
▲
1
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
22
Punti
20
Tornei
945
Best: 610
▼
-17
Dev Javia
IND, 16-03-2002
22
Punti
20
Tornei
946
Best: 655
--
0
Noah Schachter
USA, 06-09-1999
22
Punti
20
Tornei
947
Best: 906
▼
-16
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
22
Punti
23
Tornei
948
Best: 237
▲
2
Nicolas Barrientos
COL, 24-04-1987
21
Punti
3
Tornei
949
Best: 898
▲
2
Zoran Ludoski
SRB, 16-06-2005
21
Punti
4
Tornei
950
Best: 950
▲
2
Arvid Nordquist
SWE, 01-01-1900
21
Punti
5
Tornei
951
Best: 951
▲
126
Luis Felipe Miguel
BRA, 0
21
Punti
6
Tornei
952
Best: 952
▲
2
Yannick Theodor Alexandrescou
FRA, 0
21
Punti
10
Tornei
953
Best: 411
▲
2
Micah Braswell
USA, 04-11-2001
21
Punti
10
Tornei
954
Best: 954
▲
61
Herman Hoeyeraal
NOR, 0
21
Punti
14
Tornei
955
Best: 784
▲
1
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
21
Punti
15
Tornei
956
Best: 390
▲
1
Pedro Araujo
POR, 26-03-2002
21
Punti
16
Tornei
957
Best: 927
▲
2
Qian Sun
CHN, 12-07-2001
21
Punti
17
Tornei
958
Best: 958
▲
60
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
21
Punti
18
Tornei
959
Best: 959
▲
13
Louis Larue
FRA, 0
21
Punti
18
Tornei
960
Best: 960
--
0
Egor Pleshivtsev
RUS, 0
21
Punti
21
Tornei
961
Best: 714
▼
-13