Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo oggi 4 azzurri (LIVE)
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Soleggiato e molto caldo · Picco 33°C
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🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Emerson Jones vs Iga Swiatek
Veronika Erjavec vs Elena Rybakina
Ugo Humbert vs Adrian Mannarino
Hugo Gaston vs Gael Monfils
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Arthur Rinderknech vs Jurij Rodionov
Elina Svitolina vs Anna Bondar
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah vs Amanda Anisimova
Daniel Merida vs Ben Shelton
Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Jasmine Paolini vs Dayana Yastremska
Stan Wawrinka vs Jesper De jong
Casper Ruud vs Roman Safiullin
Anastasia Zakharova vs Karolina Muchova
Court 14 – Ore: 11:00
Alex De minaur vs Toby Samuel
Tatjana Maria vs Elise Mertens
Kaitlin Quevedo vs Leolia Jeanjean
Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino
Court 7 – Ore: 11:00
Maja Chwalinska vs Qinwen Zheng
Eliot Spizzirri vs Frances Tiafoe
Ignacio Buse vs Andrey Rublev
Alycia Parks vs Leylah Fernandez
Court 6 – Ore: 11:00
Pablo Carreno busta vs Jiri Lehecka
Thanasi Kokkinakis vs Terence Atmane
Jelena Ostapenko vs Ella Seidel
Diana Shnaider vs Renata Zarazua
Court 4 – Ore: 11:00
Liudmila Samsonova vs Jil Teichmann
Julia Grabher vs Rebecca Sramkova
Mariano Navone vs Jenson Brooksby
Francisco Cerundolo vs Botic Van de zandschulp
Court 5 – Ore: 11:00
Susan Bandecchi vs Cristina Bucsa
Petra Marcinko vs Eva Lys
Emilio Nava vs Camilo Ugo carabelli
Yibing Wu vs Marcos Giron
Court 8 – Ore: 11:00
Luca Van assche vs Patrick Kypson
Jaume Munar vs Hubert Hurkacz
Akasha Urhobo vs Katie Boulter
Camila Osorio vs Ekaterina Alexandrova
Court 9 – Ore: 11:00
Daria Kasatkina vs Zeynep Sonmez
Roberto Bautista agut vs Brandon Nakashima
Panna Udvardy vs Viktorija Golubic
Raphael Collignon vs Aleksandar Vukic
Court 12 – Ore: 11:00
Alexander Shevchenko vs Alex Michelsen
Aleksandar Kovacevic vs Rafael Jodar
Talia Gibson vs Yulia Putintseva
Kamilla Rakhimova vs Jaqueline Cristian
Court 13 – Ore: 11:00
Marton Fucsovics vs Matteo Berrettini
Maya Joint vs Anastasia Potapova
Rinky Hijikata vs Tommy Paul
Hanyu Guo vs Mccartney Kessler
TAG: Roland Garros, Roland Garros 2026
5 commenti
Altra infornata di francesi oggi, 7 se non sbaglio con 2 scontri diretti, così 2 passano di sicuro.
Ieri pensavo a Gea come giovane sorpresa ed ho toppato.
Pensavo a Zverev come TDS in difficoltà ma in realtà ha fatto tutto Basavareddy con Fritz.
E vedendolo giocare mi sono divertito tanto.
Oggi c’è Buse contro Rublev, se il peruviano fosse riposato sarebbe dura ma fattibile, così serve un’impresa .
Un altro giovane da monitorare è Mérida contro Ben, non un turno agevole per boom boom.
A Cobolli è invece andata malissimo se il Pellegrino visto a Roma si ripeterà.
Probabilmente le 3 TDS più alte da monitorare .
Quindi a parte gli italiani , Wawrinka de Jong la partita che più mi attira.
Buon tennis.
I francesi puntano tutto su Tabur
Il doppio derby francese, forse un “escamotage” per riuscire a mandare un transalpino avanti…
…peccato, invece, per Cobbo/Pelle, che contro i francesi avrebbero vinto sicuramente!
Purtroppo sia Berretto che Jasmine rischiano l’uscita fin dal primo turno, da una parte c’è un Matteo poco “pronto” sul piano atletico e dall’altra parte c’è una Yastremska in ottima forma…
Forza A Z Z U R R I !!!!
La vecchiaia è una brutta bestia
Ieri ho visto il secondo set di Djokovic. Era un continuo brontolare,sembrava una pentola di fagioli. E si lamentava del rimbalzo della palla e si lamentava che l’avversario prendeva le righe e che serviva troppo bene. Non l ho mai visto così petulante. Eppure nella sua lunga carriera, ne avrà viste di situazioni simili. Sarà la vecchiaia. Non è vero che si diventa saggi, si diventa noiosi. Ne so qualcosa