Roland Garros 2026 - Day 2 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo oggi 4 azzurri (LIVE)

25/05/2026 09:00 5 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Patrick Boren
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Patrick Boren

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  25 Maggio 2026

23°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 33°C
CIELO Prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 25 Maggio
09:00
20°
10:00
22°
11:00
24°
12:00
27°
13:00
29°
14:00
32°
15:00
33°
16:00
33°
17:00
33°
18:00
33°
🔥  Allerta gialla caldo: temperature elevate nelle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 25 Maggio
🎾
Roland Garros · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
RG R1
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Emerson Jones AUS vs Iga Swiatek POL

Il match deve ancora iniziare

Veronika Erjavec SLO vs Elena Rybakina KAZ

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Ugo Humbert FRA vs Adrian Mannarino FRA

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Hugo Gaston FRA vs Gael Monfils FRA

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Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Arthur Rinderknech FRA vs Jurij Rodionov AUT
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Elina Svitolina UKR vs Anna Bondar HUN

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Tiantsoa Rakotomanga rajaonah FRA vs Amanda Anisimova USA

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Daniel Merida ESP vs Ben Shelton USA

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Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Jasmine Paolini ITA vs Dayana Yastremska UKR
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Stan Wawrinka SUI vs Jesper De jong NED

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Casper Ruud NOR vs Roman Safiullin ---

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Anastasia Zakharova --- vs Karolina Muchova CZE

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Court 14 – Ore: 11:00
Alex De minaur AUS vs Toby Samuel GBR
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Tatjana Maria GER vs Elise Mertens BEL

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Kaitlin Quevedo ESP vs Leolia Jeanjean FRA

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Flavio Cobolli ITA vs Andrea Pellegrino ITA

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Court 7 – Ore: 11:00
Maja Chwalinska POL vs Qinwen Zheng CHN
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Eliot Spizzirri USA vs Frances Tiafoe USA

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Ignacio Buse PER vs Andrey Rublev ---

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Alycia Parks USA vs Leylah Fernandez CAN

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Court 6 – Ore: 11:00
Pablo Carreno busta ESP vs Jiri Lehecka CZE
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Thanasi Kokkinakis AUS vs Terence Atmane FRA

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Jelena Ostapenko LAT vs Ella Seidel GER

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Diana Shnaider --- vs Renata Zarazua MEX

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Court 4 – Ore: 11:00
Liudmila Samsonova --- vs Jil Teichmann SUI
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Julia Grabher AUT vs Rebecca Sramkova SVK

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Mariano Navone ARG vs Jenson Brooksby USA

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Francisco Cerundolo ARG vs Botic Van de zandschulp NED

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Court 5 – Ore: 11:00
Susan Bandecchi SUI vs Cristina Bucsa ESP
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Petra Marcinko CRO vs Eva Lys GER

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Emilio Nava USA vs Camilo Ugo carabelli ARG

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Yibing Wu CHN vs Marcos Giron USA

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Court 8 – Ore: 11:00
Luca Van assche FRA vs Patrick Kypson USA

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Jaume Munar ESP vs Hubert Hurkacz POL

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Akasha Urhobo USA vs Katie Boulter GBR

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Camila Osorio COL vs Ekaterina Alexandrova ---

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Court 9 – Ore: 11:00
Daria Kasatkina AUS vs Zeynep Sonmez TUR

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Roberto Bautista agut ESP vs Brandon Nakashima USA

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Panna Udvardy HUN vs Viktorija Golubic SUI

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Raphael Collignon BEL vs Aleksandar Vukic AUS

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Court 12 – Ore: 11:00
Alexander Shevchenko KAZ vs Alex Michelsen USA

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Aleksandar Kovacevic USA vs Rafael Jodar ESP

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Talia Gibson AUS vs Yulia Putintseva KAZ

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Kamilla Rakhimova UZB vs Jaqueline Cristian ROU

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Court 13 – Ore: 11:00
Marton Fucsovics HUN vs Matteo Berrettini ITA
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Maya Joint AUS vs Anastasia Potapova AUT

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Rinky Hijikata AUS vs Tommy Paul USA

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Hanyu Guo CHN vs Mccartney Kessler USA

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5 commenti

Kenobi 25-05-2026 09:53

Altra infornata di francesi oggi, 7 se non sbaglio con 2 scontri diretti, così 2 passano di sicuro.

Ieri pensavo a Gea come giovane sorpresa ed ho toppato.
Pensavo a Zverev come TDS in difficoltà ma in realtà ha fatto tutto Basavareddy con Fritz.
E vedendolo giocare mi sono divertito tanto.

Oggi c’è Buse contro Rublev, se il peruviano fosse riposato sarebbe dura ma fattibile, così serve un’impresa .

Un altro giovane da monitorare è Mérida contro Ben, non un turno agevole per boom boom.

A Cobolli è invece andata malissimo se il Pellegrino visto a Roma si ripeterà.
Probabilmente le 3 TDS più alte da monitorare .

Quindi a parte gli italiani , Wawrinka de Jong la partita che più mi attira.

Buon tennis.

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Detuqueridapresencia 25-05-2026 09:34

Scritto da JannikUberAlles
Il doppio derby francese, forse un “escamotage” per riuscire a mandare un transalpino avanti…
…peccato, invece, per Cobbo/Pelle, che contro i francesi avrebbero vinto sicuramente!
Purtroppo sia Berretto che Jasmine rischiano l’uscita fin dal primo turno, da una parte c’è un Matteo poco “pronto” sul piano atletico e dall’altra parte c’è una Yastremska in ottima forma…
Forza A Z Z U R R I !!!!

I francesi puntano tutto su Tabur :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

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JannikUberAlles 25-05-2026 09:30

Il doppio derby francese, forse un “escamotage” per riuscire a mandare un transalpino avanti…

…peccato, invece, per Cobbo/Pelle, che contro i francesi avrebbero vinto sicuramente!

Purtroppo sia Berretto che Jasmine rischiano l’uscita fin dal primo turno, da una parte c’è un Matteo poco “pronto” sul piano atletico e dall’altra parte c’è una Yastremska in ottima forma…

Forza A Z Z U R R I !!!!

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+1: Detuqueridapresencia
Peter Parker 25-05-2026 09:28

La vecchiaia è una brutta bestia

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Leprotto (Guest) 25-05-2026 09:00

Ieri ho visto il secondo set di Djokovic. Era un continuo brontolare,sembrava una pentola di fagioli. E si lamentava del rimbalzo della palla e si lamentava che l’avversario prendeva le righe e che serviva troppo bene. Non l ho mai visto così petulante. Eppure nella sua lunga carriera, ne avrà viste di situazioni simili. Sarà la vecchiaia. Non è vero che si diventa saggi, si diventa noiosi. Ne so qualcosa

 1
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+1: JannikUberAlles