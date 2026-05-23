ATP 500 Amburgo, ATP 250 Ginevra, WTA 500 Strasburgo e WTA 250 Rabat: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
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16°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 28°C
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⛅ Sole e nubi
✅ Buone condizioni
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 11:30
Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
Ignacio Buse vs Tommy Paul (Non prima 14:30)
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13°C
Soleggiato e caldo · Picco 29°C
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🔥 Caldo
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
CENTER COURT – ore 12:30
Romain Arneodo / Marc Polmans vs Yuki Bhambri / Michael Venus
Mariano Navone vs Learner Tien (Non prima 15:00)
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17°C
Soleggiato e caldo · Picco 30°C
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09:00
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🔥 Caldo
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Court Patrice Dominguez – ore 10:30
(1) Gabriela Dabrowski / (1) Luisa Stefani vs Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason Inizio 10:30
(1) Victoria Mboko vs Emma Navarro Non prima 13:00
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15°C
Soleggiato e caldo · Picco 32°C
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09:00
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🔥 Caldo
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Court Central – ore 14:00
Anhelina Kalinina vs (6) Petra Marcinko
TAG: ATP 250 Ginevra, ATP 250 Ginevra 2026, ATP 500 Amburgo, ATP 500 Amburgo 2026, WTA 250 Rabat, WTA 250 Rabat 2026, WTA 500 Strasburgo, WTA 500 Strasburgo 2026
1 commento
Buse 22 anni, Tien 20 anni, disputeranno le finalidi Amburgo e Ginevra! Ecco due tennisti giovani che non sono più “speranze” ma professionsiti consolidati. Buse è venuto fuori leggermente in ritardo enzo