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ATP 500 Amburgo, ATP 250 Ginevra, WTA 500 Strasburgo e WTA 250 Rabat: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

23/05/2026 08:08 1 commento
Mariano Navone nella foto - Foto Getty Images
Mariano Navone nella foto - Foto Getty Images

🇩🇪
ATP 500 Amburgo
Amburgo, Germania  ·  23 Maggio 2026

16°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 28°C
CIELO Sole e nubi
PIOGGIA Possibile solo in tarda serata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 23 Maggio
09:00
14°
10:00
17°
11:00
19°
12:00
22°
13:00
24°
14:00
26°
15:00
27°
16:00
28°
17:00
27°
18:00
27°
✅  Condizioni buone durante le ore di gioco, rovesci possibili solo in tarda serata
🎾  Programma del giorno — 23 Maggio
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
ATP 500 F
☀  Soleggiato
⛅  Sole e nubi
✅  Buone condizioni
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 11:30
Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Buse PER vs Tommy Paul USA (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare







🇨🇭
ATP 250 Ginevra
Ginevra, Svizzera  ·  23 Maggio 2026

13°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 29°C
CIELO Soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 23 Maggio
09:00
14°
10:00
17°
11:00
20°
12:00
23°
13:00
26°
14:00
28°
15:00
28°
16:00
29°
17:00
29°
18:00
28°
🔥  Caldo nel pomeriggio: giornata asciutta per le finali
🎾  Programma del giorno — 23 Maggio
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
ATP 250 F
☀  Soleggiato
🔥  Caldo
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

CENTER COURT – ore 12:30
Romain Arneodo MON / Marc Polmans AUS vs Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL

Il match deve ancora iniziare

Mariano Navone ARG vs Learner Tien USA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare







🇫🇷
WTA 500 Strasburgo
Strasburgo, Francia  ·  23 Maggio 2026

17°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 30°C
CIELO Soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 23 Maggio
09:00
17°
10:00
19°
11:00
21°
12:00
24°
13:00
27°
14:00
28°
15:00
29°
16:00
29°
17:00
30°
18:00
29°
🔥  Caldo nel pomeriggio: condizioni asciutte per le finali
🎾  Programma del giorno — 23 Maggio
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
WTA 500 F
☀  Soleggiato
🔥  Caldo
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Court Patrice Dominguez – ore 10:30
(1) Gabriela Dabrowski CAN / (1) Luisa Stefani BRA vs Ulrikke Eikeri NOR / Quinn Gleason USA Inizio 10:30

Il match deve ancora iniziare

(1) Victoria Mboko CAN vs Emma Navarro USA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare







🇲🇦
WTA 250 Rabat
Rabat, Marocco  ·  23 Maggio 2026

15°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 23 Maggio
09:00
19°
10:00
22°
11:00
26°
12:00
29°
13:00
31°
14:00
32°
15:00
31°
16:00
31°
17:00
30°
18:00
29°
🔥  Caldo nelle ore centrali: condizioni asciutte per le finali
🎾  Programma del giorno — 23 Maggio
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
WTA 250 F
☀  Soleggiato
🔥  Caldo
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Court Central – ore 14:00
Anhelina Kalinina UKR vs (6) Petra Marcinko CRO

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

enzolabarbera (Guest) 23-05-2026 09:09

Buse 22 anni, Tien 20 anni, disputeranno le finalidi Amburgo e Ginevra! Ecco due tennisti giovani che non sono più “speranze” ma professionsiti consolidati. Buse è venuto fuori leggermente in ritardo enzo

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